Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Rushing Defense

NCAA FBS Team Rushing Defense

The Associated Press

November 25, 2025, 11:14 AM

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg
Georgia Southern 11 451 2584 33 234.9
E. Michigan 11 456 2507 25 227.9
Colorado 11 466 2464 22 224.0
Umass 11 479 2397 27 217.9
North Texas 11 473 2323 19 211.2
Coastal Carolina 11 434 2260 20 205.5
Charlotte 11 449 2252 27 204.7
Rutgers 11 338 2219 22 201.7
Georgia St. 11 444 2194 28 199.5
Sam Houston St. 11 421 2187 29 198.8
UCLA 11 414 2154 24 195.8
Baylor 11 434 2150 27 195.5
FAU 11 452 2150 31 195.5
Colorado St. 11 424 2143 26 194.8
Temple 11 433 2129 23 193.5
UAB 11 453 2095 29 190.5
Mississippi St. 11 421 2088 16 189.8
Louisiana-Lafayette 11 443 2064 23 187.6
Uconn 12 491 2226 23 185.5
Kent St. 11 436 1984 18 180.4
Southern Miss. 11 472 1982 27 180.2
Arkansas St. 11 422 1975 24 179.5
N. Illinois 11 443 1969 19 179.0
Syracuse 11 369 1964 20 178.5
Tulsa 11 455 1960 20 178.2
Troy 11 429 1953 18 177.5
Liberty 11 411 1948 20 177.1
Delaware 11 382 1946 25 176.9
Maryland 11 448 1946 13 176.9
Boston College 11 382 1942 24 176.5
Utah St. 11 401 1930 17 175.5
Kansas 11 407 1916 19 174.2
Ball St. 11 411 1914 19 174.0
UNLV 11 362 1913 18 173.9
Arkansas 11 417 1909 21 173.5
Utah 11 400 1904 14 173.1
Wyoming 11 410 1897 12 172.5
Air Force 11 358 1890 26 171.8
W. Kentucky 11 382 1883 12 171.2
Georgia Tech 11 397 1846 19 167.8
Cincinnati 11 434 1845 15 167.7
Nebraska 11 382 1842 22 167.5
Texas State 11 423 1836 22 166.9
South Alabama 11 401 1828 22 166.2
Purdue 11 424 1827 24 166.1
UTEP 11 459 1818 14 165.3
Kansas St. 11 437 1814 21 164.9
New Mexico St. 11 418 1781 13 161.9
Kennesaw St. 11 416 1780 16 161.8
Oklahoma St. 11 410 1758 17 159.8
Louisiana-Monroe 11 417 1729 21 157.2
Boise St. 11 371 1727 19 157.0
FIU 11 368 1719 15 156.3
California 11 377 1716 21 156.0
Akron 12 435 1870 18 155.8
Oregon St. 11 376 1703 14 154.8
Michigan St. 11 378 1693 20 153.9
UCF 11 420 1690 15 153.6
Florida 11 426 1680 20 152.7
Ohio 11 368 1675 12 152.3
Jacksonville St. 11 402 1656 17 150.5
Army 10 337 1502 15 150.2
Arizona 11 414 1648 15 149.8
Virginia Tech 11 380 1642 23 149.3
Old Dominion 11 431 1640 13 149.1
Southern Cal 11 371 1637 12 148.8
Middle Tennessee 11 413 1634 16 148.5
UTSA 11 379 1633 15 148.5
Bowling Green 11 382 1632 17 148.4
San Jose St. 11 416 1632 22 148.4
Iowa St. 11 350 1629 13 148.1
Penn St. 11 390 1615 13 146.8
Rice 11 368 1615 22 146.8
Marshall 11 411 1614 21 146.7
Cent. Michigan 11 382 1612 15 146.5
Navy 10 351 1459 18 145.9
Appalachian St. 11 397 1588 20 144.4
NC State 11 358 1585 17 144.1
Louisiana Tech 11 364 1582 11 143.8
Nevada 11 396 1569 19 142.6
Duke 11 384 1566 25 142.4
Northwestern 11 342 1560 16 141.8
Mississippi 11 374 1544 14 140.4
Hawaii 11 363 1542 16 140.2
West Virginia 11 425 1537 13 139.7
Missouri St. 11 353 1534 20 139.5
Buffalo 11 445 1527 14 138.8
Washington St. 11 374 1527 14 138.8
TCU 11 414 1503 9 136.6
South Carolina 11 393 1493 11 135.7
Houston 11 402 1488 15 135.3
Fresno St. 11 370 1483 8 134.8
South Florida 11 405 1460 18 132.7
Tulane 11 391 1447 13 131.5
Tennessee 11 412 1446 18 131.5
East Carolina 11 373 1404 11 127.6
Memphis 11 367 1401 17 127.4
Illinois 11 351 1397 14 127.0
BYU 11 372 1386 11 126.0
W. Michigan 11 381 1382 14 125.6
Florida St. 11 416 1375 10 125.0
Minnesota 11 357 1372 16 124.7
Wake Forest 11 386 1357 12 123.4
Kentucky 11 390 1353 18 123.0
Alabama 11 349 1340 12 121.8
LSU 11 360 1331 14 121.0
North Carolina 11 391 1323 15 120.3
Arizona St. 11 367 1312 17 119.3
Miami (Ohio) 11 361 1310 9 119.1
Texas A&M 11 343 1307 11 118.8
Louisville 11 361 1277 12 116.1
Stanford 11 343 1244 13 113.1
Clemson 11 327 1193 10 108.5
Virginia 11 358 1188 15 108.0
Missouri 11 352 1179 11 107.2
New Mexico 11 360 1168 12 106.2
Vanderbilt 11 314 1156 6 105.1
SMU 11 383 1149 4 104.5
San Diego St. 11 374 1140 3 103.6
Washington 11 328 1136 8 103.3
Wisconsin 11 340 1136 11 103.3
Oregon 11 370 1133 9 103.0
Iowa 11 348 1118 10 101.6
Notre Dame 11 372 1105 8 100.5
Auburn 11 379 1034 12 94.0
Michigan 11 347 1034 11 94.0
Toledo 11 396 1025 10 93.2
Pittsburgh 11 375 1024 11 93.1
James Madison 11 350 1021 5 92.8
Texas 11 358 1020 10 92.7
Miami 11 338 1012 8 92.0
Georgia 11 322 964 12 87.6
Indiana 11 296 907 5 82.5
Oklahoma 11 366 892 6 81.1
Ohio St. 11 330 880 4 80.0
Texas Tech 11 335 790 5 71.8

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up