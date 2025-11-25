NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense
|G
|Car
|Yds
|TD
|Yds Pg
|Georgia Southern
|11
|451
|2584
|33
|234.9
|E. Michigan
|11
|456
|2507
|25
|227.9
|Colorado
|11
|466
|2464
|22
|224.0
|Umass
|11
|479
|2397
|27
|217.9
|North Texas
|11
|473
|2323
|19
|211.2
|Coastal Carolina
|11
|434
|2260
|20
|205.5
|Charlotte
|11
|449
|2252
|27
|204.7
|Rutgers
|11
|338
|2219
|22
|201.7
|Georgia St.
|11
|444
|2194
|28
|199.5
|Sam Houston St.
|11
|421
|2187
|29
|198.8
|UCLA
|11
|414
|2154
|24
|195.8
|Baylor
|11
|434
|2150
|27
|195.5
|FAU
|11
|452
|2150
|31
|195.5
|Colorado St.
|11
|424
|2143
|26
|194.8
|Temple
|11
|433
|2129
|23
|193.5
|UAB
|11
|453
|2095
|29
|190.5
|Mississippi St.
|11
|421
|2088
|16
|189.8
|Louisiana-Lafayette
|11
|443
|2064
|23
|187.6
|Uconn
|12
|491
|2226
|23
|185.5
|Kent St.
|11
|436
|1984
|18
|180.4
|Southern Miss.
|11
|472
|1982
|27
|180.2
|Arkansas St.
|11
|422
|1975
|24
|179.5
|N. Illinois
|11
|443
|1969
|19
|179.0
|Syracuse
|11
|369
|1964
|20
|178.5
|Tulsa
|11
|455
|1960
|20
|178.2
|Troy
|11
|429
|1953
|18
|177.5
|Liberty
|11
|411
|1948
|20
|177.1
|Delaware
|11
|382
|1946
|25
|176.9
|Maryland
|11
|448
|1946
|13
|176.9
|Boston College
|11
|382
|1942
|24
|176.5
|Utah St.
|11
|401
|1930
|17
|175.5
|Kansas
|11
|407
|1916
|19
|174.2
|Ball St.
|11
|411
|1914
|19
|174.0
|UNLV
|11
|362
|1913
|18
|173.9
|Arkansas
|11
|417
|1909
|21
|173.5
|Utah
|11
|400
|1904
|14
|173.1
|Wyoming
|11
|410
|1897
|12
|172.5
|Air Force
|11
|358
|1890
|26
|171.8
|W. Kentucky
|11
|382
|1883
|12
|171.2
|Georgia Tech
|11
|397
|1846
|19
|167.8
|Cincinnati
|11
|434
|1845
|15
|167.7
|Nebraska
|11
|382
|1842
|22
|167.5
|Texas State
|11
|423
|1836
|22
|166.9
|South Alabama
|11
|401
|1828
|22
|166.2
|Purdue
|11
|424
|1827
|24
|166.1
|UTEP
|11
|459
|1818
|14
|165.3
|Kansas St.
|11
|437
|1814
|21
|164.9
|New Mexico St.
|11
|418
|1781
|13
|161.9
|Kennesaw St.
|11
|416
|1780
|16
|161.8
|Oklahoma St.
|11
|410
|1758
|17
|159.8
|Louisiana-Monroe
|11
|417
|1729
|21
|157.2
|Boise St.
|11
|371
|1727
|19
|157.0
|FIU
|11
|368
|1719
|15
|156.3
|California
|11
|377
|1716
|21
|156.0
|Akron
|12
|435
|1870
|18
|155.8
|Oregon St.
|11
|376
|1703
|14
|154.8
|Michigan St.
|11
|378
|1693
|20
|153.9
|UCF
|11
|420
|1690
|15
|153.6
|Florida
|11
|426
|1680
|20
|152.7
|Ohio
|11
|368
|1675
|12
|152.3
|Jacksonville St.
|11
|402
|1656
|17
|150.5
|Army
|10
|337
|1502
|15
|150.2
|Arizona
|11
|414
|1648
|15
|149.8
|Virginia Tech
|11
|380
|1642
|23
|149.3
|Old Dominion
|11
|431
|1640
|13
|149.1
|Southern Cal
|11
|371
|1637
|12
|148.8
|Middle Tennessee
|11
|413
|1634
|16
|148.5
|UTSA
|11
|379
|1633
|15
|148.5
|Bowling Green
|11
|382
|1632
|17
|148.4
|San Jose St.
|11
|416
|1632
|22
|148.4
|Iowa St.
|11
|350
|1629
|13
|148.1
|Penn St.
|11
|390
|1615
|13
|146.8
|Rice
|11
|368
|1615
|22
|146.8
|Marshall
|11
|411
|1614
|21
|146.7
|Cent. Michigan
|11
|382
|1612
|15
|146.5
|Navy
|10
|351
|1459
|18
|145.9
|Appalachian St.
|11
|397
|1588
|20
|144.4
|NC State
|11
|358
|1585
|17
|144.1
|Louisiana Tech
|11
|364
|1582
|11
|143.8
|Nevada
|11
|396
|1569
|19
|142.6
|Duke
|11
|384
|1566
|25
|142.4
|Northwestern
|11
|342
|1560
|16
|141.8
|Mississippi
|11
|374
|1544
|14
|140.4
|Hawaii
|11
|363
|1542
|16
|140.2
|West Virginia
|11
|425
|1537
|13
|139.7
|Missouri St.
|11
|353
|1534
|20
|139.5
|Buffalo
|11
|445
|1527
|14
|138.8
|Washington St.
|11
|374
|1527
|14
|138.8
|TCU
|11
|414
|1503
|9
|136.6
|South Carolina
|11
|393
|1493
|11
|135.7
|Houston
|11
|402
|1488
|15
|135.3
|Fresno St.
|11
|370
|1483
|8
|134.8
|South Florida
|11
|405
|1460
|18
|132.7
|Tulane
|11
|391
|1447
|13
|131.5
|Tennessee
|11
|412
|1446
|18
|131.5
|East Carolina
|11
|373
|1404
|11
|127.6
|Memphis
|11
|367
|1401
|17
|127.4
|Illinois
|11
|351
|1397
|14
|127.0
|BYU
|11
|372
|1386
|11
|126.0
|W. Michigan
|11
|381
|1382
|14
|125.6
|Florida St.
|11
|416
|1375
|10
|125.0
|Minnesota
|11
|357
|1372
|16
|124.7
|Wake Forest
|11
|386
|1357
|12
|123.4
|Kentucky
|11
|390
|1353
|18
|123.0
|Alabama
|11
|349
|1340
|12
|121.8
|LSU
|11
|360
|1331
|14
|121.0
|North Carolina
|11
|391
|1323
|15
|120.3
|Arizona St.
|11
|367
|1312
|17
|119.3
|Miami (Ohio)
|11
|361
|1310
|9
|119.1
|Texas A&M
|11
|343
|1307
|11
|118.8
|Louisville
|11
|361
|1277
|12
|116.1
|Stanford
|11
|343
|1244
|13
|113.1
|Clemson
|11
|327
|1193
|10
|108.5
|Virginia
|11
|358
|1188
|15
|108.0
|Missouri
|11
|352
|1179
|11
|107.2
|New Mexico
|11
|360
|1168
|12
|106.2
|Vanderbilt
|11
|314
|1156
|6
|105.1
|SMU
|11
|383
|1149
|4
|104.5
|San Diego St.
|11
|374
|1140
|3
|103.6
|Washington
|11
|328
|1136
|8
|103.3
|Wisconsin
|11
|340
|1136
|11
|103.3
|Oregon
|11
|370
|1133
|9
|103.0
|Iowa
|11
|348
|1118
|10
|101.6
|Notre Dame
|11
|372
|1105
|8
|100.5
|Auburn
|11
|379
|1034
|12
|94.0
|Michigan
|11
|347
|1034
|11
|94.0
|Toledo
|11
|396
|1025
|10
|93.2
|Pittsburgh
|11
|375
|1024
|11
|93.1
|James Madison
|11
|350
|1021
|5
|92.8
|Texas
|11
|358
|1020
|10
|92.7
|Miami
|11
|338
|1012
|8
|92.0
|Georgia
|11
|322
|964
|12
|87.6
|Indiana
|11
|296
|907
|5
|82.5
|Oklahoma
|11
|366
|892
|6
|81.1
|Ohio St.
|11
|330
|880
|4
|80.0
|Texas Tech
|11
|335
|790
|5
|71.8
