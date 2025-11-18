NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense
|G
|Car
|Yds
|TD
|Yds Pg
|E. Michigan
|11
|456
|2507
|25
|227.9
|Georgia Southern
|10
|394
|2208
|28
|220.8
|Georgia St.
|10
|412
|2132
|28
|213.2
|Colorado
|10
|421
|2109
|19
|210.9
|Charlotte
|10
|407
|2060
|22
|206.0
|North Texas
|10
|420
|2027
|17
|202.7
|Umass
|10
|422
|2015
|21
|201.5
|FAU
|10
|419
|1996
|28
|199.6
|Sam Houston St.
|10
|389
|1995
|26
|199.5
|Coastal Carolina
|10
|395
|1983
|15
|198.3
|Baylor
|10
|399
|1978
|23
|197.8
|Rutgers
|10
|300
|1965
|18
|196.5
|Temple
|10
|394
|1954
|22
|195.4
|UCLA
|10
|375
|1942
|21
|194.2
|Louisiana-Lafayette
|10
|408
|1926
|22
|192.6
|UAB
|10
|419
|1904
|26
|190.4
|Mississippi St.
|11
|421
|2088
|16
|189.8
|Colorado St.
|10
|372
|1864
|20
|186.4
|Uconn
|11
|459
|2033
|19
|184.8
|UNLV
|10
|336
|1845
|18
|184.5
|Arkansas
|10
|389
|1812
|20
|181.2
|Kent St.
|10
|393
|1810
|16
|181.0
|Troy
|10
|395
|1801
|17
|180.1
|South Alabama
|10
|378
|1787
|20
|178.7
|Arkansas St.
|10
|376
|1773
|20
|177.3
|Boston College
|11
|382
|1942
|24
|176.5
|Utah St.
|10
|374
|1752
|16
|175.2
|W. Kentucky
|10
|344
|1751
|12
|175.1
|Ball St.
|10
|381
|1728
|18
|172.8
|Southern Miss.
|10
|420
|1719
|21
|171.9
|Air Force
|10
|318
|1718
|24
|171.8
|Maryland
|10
|398
|1718
|9
|171.8
|Tulsa
|10
|400
|1713
|17
|171.3
|Texas State
|10
|388
|1702
|20
|170.2
|Kansas
|10
|357
|1695
|17
|169.5
|Boise St.
|10
|354
|1688
|18
|168.8
|Wyoming
|10
|370
|1684
|12
|168.4
|Delaware
|10
|348
|1683
|22
|168.3
|Purdue
|11
|424
|1827
|24
|166.1
|Georgia Tech
|10
|357
|1660
|16
|166.0
|Syracuse
|10
|345
|1635
|14
|163.5
|Oklahoma St.
|10
|374
|1633
|17
|163.3
|Liberty
|10
|357
|1629
|15
|162.9
|UTEP
|10
|420
|1624
|13
|162.4
|Nebraska
|10
|343
|1611
|18
|161.1
|N. Illinois
|10
|384
|1608
|14
|160.8
|Old Dominion
|10
|412
|1591
|13
|159.1
|Kennesaw St.
|10
|387
|1589
|15
|158.9
|UCF
|10
|390
|1586
|14
|158.6
|Cincinnati
|10
|385
|1580
|12
|158.0
|Akron
|11
|390
|1736
|18
|157.8
|Virginia Tech
|10
|350
|1559
|23
|155.9
|California
|10
|340
|1557
|20
|155.7
|Middle Tennessee
|10
|389
|1557
|16
|155.7
|Ohio
|10
|329
|1550
|12
|155.0
|Oregon St.
|11
|376
|1703
|14
|154.8
|Michigan St.
|10
|339
|1539
|20
|153.9
|New Mexico St.
|10
|384
|1533
|11
|153.3
|Cent. Michigan
|10
|346
|1523
|14
|152.3
|Kansas St.
|10
|387
|1522
|16
|152.2
|Louisiana-Monroe
|10
|374
|1508
|19
|150.8
|Nevada
|10
|373
|1501
|19
|150.1
|Northwestern
|10
|325
|1501
|15
|150.1
|Iowa St.
|10
|329
|1497
|12
|149.7
|Bowling Green
|10
|345
|1485
|17
|148.5
|Penn St.
|10
|358
|1484
|12
|148.4
|UTSA
|10
|347
|1475
|14
|147.5
|Marshall
|10
|368
|1472
|19
|147.2
|FIU
|10
|322
|1468
|14
|146.8
|Arizona
|10
|369
|1467
|14
|146.7
|Duke
|10
|359
|1465
|23
|146.5
|San Jose St.
|10
|372
|1465
|19
|146.5
|Navy
|10
|351
|1459
|18
|145.9
|Southern Cal
|10
|330
|1458
|9
|145.8
|Jacksonville St.
|10
|361
|1454
|16
|145.4
|South Carolina
|10
|364
|1447
|11
|144.7
|Rice
|10
|336
|1444
|17
|144.4
|Florida
|10
|375
|1432
|17
|143.2
|Utah
|10
|358
|1432
|9
|143.2
|Tulane
|10
|371
|1427
|13
|142.7
|Missouri St.
|10
|308
|1421
|19
|142.1
|Army
|9
|299
|1272
|13
|141.3
|NC State
|10
|324
|1405
|17
|140.5
|Mississippi
|11
|374
|1544
|14
|140.4
|West Virginia
|11
|425
|1537
|13
|139.7
|Buffalo
|10
|404
|1365
|11
|136.5
|Houston
|10
|366
|1355
|15
|135.5
|Washington St.
|10
|342
|1352
|13
|135.2
|Appalachian St.
|10
|357
|1350
|17
|135.0
|South Florida
|10
|362
|1329
|16
|132.9
|Alabama
|10
|319
|1326
|12
|132.6
|Hawaii
|10
|322
|1325
|14
|132.5
|LSU
|10
|336
|1309
|14
|130.9
|Tennessee
|10
|382
|1301
|18
|130.1
|BYU
|10
|349
|1299
|11
|129.9
|Louisiana Tech
|10
|320
|1299
|9
|129.9
|Wake Forest
|10
|357
|1290
|12
|129.0
|Kentucky
|10
|365
|1288
|17
|128.8
|Texas A&M
|10
|312
|1276
|11
|127.6
|Memphis
|11
|367
|1401
|17
|127.4
|TCU
|10
|374
|1273
|9
|127.3
|Miami (Ohio)
|10
|328
|1264
|9
|126.4
|Fresno St.
|10
|323
|1256
|6
|125.6
|Florida St.
|10
|374
|1241
|9
|124.1
|Stanford
|10
|317
|1232
|12
|123.2
|W. Michigan
|10
|338
|1208
|13
|120.8
|East Carolina
|10
|334
|1194
|10
|119.4
|Illinois
|10
|307
|1188
|11
|118.8
|Arizona St.
|10
|337
|1177
|16
|117.7
|Minnesota
|10
|318
|1152
|14
|115.2
|North Carolina
|10
|348
|1141
|12
|114.1
|Clemson
|10
|299
|1127
|10
|112.7
|Vanderbilt
|10
|295
|1125
|6
|112.5
|Louisville
|10
|325
|1099
|10
|109.9
|Wisconsin
|10
|311
|1086
|10
|108.6
|Oregon
|10
|342
|1081
|9
|108.1
|Washington
|10
|306
|1081
|8
|108.1
|Virginia
|11
|358
|1188
|15
|108.0
|Missouri
|10
|320
|1076
|11
|107.6
|New Mexico
|10
|312
|1058
|12
|105.8
|Iowa
|10
|321
|1038
|10
|103.8
|SMU
|10
|354
|1021
|4
|102.1
|San Diego St.
|10
|338
|1007
|3
|100.7
|Notre Dame
|10
|322
|993
|7
|99.3
|Michigan
|10
|322
|963
|11
|96.3
|Georgia
|10
|305
|925
|12
|92.5
|Auburn
|10
|338
|919
|11
|91.9
|Pittsburgh
|10
|342
|903
|9
|90.3
|Toledo
|10
|349
|896
|9
|89.6
|James Madison
|10
|313
|891
|4
|89.1
|Texas
|10
|327
|832
|7
|83.2
|Indiana
|11
|296
|907
|5
|82.5
|Oklahoma
|10
|331
|822
|6
|82.2
|Miami
|10
|301
|818
|6
|81.8
|Ohio St.
|10
|295
|814
|3
|81.4
|Texas Tech
|11
|335
|790
|5
|71.8
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.