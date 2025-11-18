Live Radio
NCAA FBS Team Rushing Defense

The Associated Press

November 18, 2025, 11:15 AM

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg
E. Michigan 11 456 2507 25 227.9
Georgia Southern 10 394 2208 28 220.8
Georgia St. 10 412 2132 28 213.2
Colorado 10 421 2109 19 210.9
Charlotte 10 407 2060 22 206.0
North Texas 10 420 2027 17 202.7
Umass 10 422 2015 21 201.5
FAU 10 419 1996 28 199.6
Sam Houston St. 10 389 1995 26 199.5
Coastal Carolina 10 395 1983 15 198.3
Baylor 10 399 1978 23 197.8
Rutgers 10 300 1965 18 196.5
Temple 10 394 1954 22 195.4
UCLA 10 375 1942 21 194.2
Louisiana-Lafayette 10 408 1926 22 192.6
UAB 10 419 1904 26 190.4
Mississippi St. 11 421 2088 16 189.8
Colorado St. 10 372 1864 20 186.4
Uconn 11 459 2033 19 184.8
UNLV 10 336 1845 18 184.5
Arkansas 10 389 1812 20 181.2
Kent St. 10 393 1810 16 181.0
Troy 10 395 1801 17 180.1
South Alabama 10 378 1787 20 178.7
Arkansas St. 10 376 1773 20 177.3
Boston College 11 382 1942 24 176.5
Utah St. 10 374 1752 16 175.2
W. Kentucky 10 344 1751 12 175.1
Ball St. 10 381 1728 18 172.8
Southern Miss. 10 420 1719 21 171.9
Air Force 10 318 1718 24 171.8
Maryland 10 398 1718 9 171.8
Tulsa 10 400 1713 17 171.3
Texas State 10 388 1702 20 170.2
Kansas 10 357 1695 17 169.5
Boise St. 10 354 1688 18 168.8
Wyoming 10 370 1684 12 168.4
Delaware 10 348 1683 22 168.3
Purdue 11 424 1827 24 166.1
Georgia Tech 10 357 1660 16 166.0
Syracuse 10 345 1635 14 163.5
Oklahoma St. 10 374 1633 17 163.3
Liberty 10 357 1629 15 162.9
UTEP 10 420 1624 13 162.4
Nebraska 10 343 1611 18 161.1
N. Illinois 10 384 1608 14 160.8
Old Dominion 10 412 1591 13 159.1
Kennesaw St. 10 387 1589 15 158.9
UCF 10 390 1586 14 158.6
Cincinnati 10 385 1580 12 158.0
Akron 11 390 1736 18 157.8
Virginia Tech 10 350 1559 23 155.9
California 10 340 1557 20 155.7
Middle Tennessee 10 389 1557 16 155.7
Ohio 10 329 1550 12 155.0
Oregon St. 11 376 1703 14 154.8
Michigan St. 10 339 1539 20 153.9
New Mexico St. 10 384 1533 11 153.3
Cent. Michigan 10 346 1523 14 152.3
Kansas St. 10 387 1522 16 152.2
Louisiana-Monroe 10 374 1508 19 150.8
Nevada 10 373 1501 19 150.1
Northwestern 10 325 1501 15 150.1
Iowa St. 10 329 1497 12 149.7
Bowling Green 10 345 1485 17 148.5
Penn St. 10 358 1484 12 148.4
UTSA 10 347 1475 14 147.5
Marshall 10 368 1472 19 147.2
FIU 10 322 1468 14 146.8
Arizona 10 369 1467 14 146.7
Duke 10 359 1465 23 146.5
San Jose St. 10 372 1465 19 146.5
Navy 10 351 1459 18 145.9
Southern Cal 10 330 1458 9 145.8
Jacksonville St. 10 361 1454 16 145.4
South Carolina 10 364 1447 11 144.7
Rice 10 336 1444 17 144.4
Florida 10 375 1432 17 143.2
Utah 10 358 1432 9 143.2
Tulane 10 371 1427 13 142.7
Missouri St. 10 308 1421 19 142.1
Army 9 299 1272 13 141.3
NC State 10 324 1405 17 140.5
Mississippi 11 374 1544 14 140.4
West Virginia 11 425 1537 13 139.7
Buffalo 10 404 1365 11 136.5
Houston 10 366 1355 15 135.5
Washington St. 10 342 1352 13 135.2
Appalachian St. 10 357 1350 17 135.0
South Florida 10 362 1329 16 132.9
Alabama 10 319 1326 12 132.6
Hawaii 10 322 1325 14 132.5
LSU 10 336 1309 14 130.9
Tennessee 10 382 1301 18 130.1
BYU 10 349 1299 11 129.9
Louisiana Tech 10 320 1299 9 129.9
Wake Forest 10 357 1290 12 129.0
Kentucky 10 365 1288 17 128.8
Texas A&M 10 312 1276 11 127.6
Memphis 11 367 1401 17 127.4
TCU 10 374 1273 9 127.3
Miami (Ohio) 10 328 1264 9 126.4
Fresno St. 10 323 1256 6 125.6
Florida St. 10 374 1241 9 124.1
Stanford 10 317 1232 12 123.2
W. Michigan 10 338 1208 13 120.8
East Carolina 10 334 1194 10 119.4
Illinois 10 307 1188 11 118.8
Arizona St. 10 337 1177 16 117.7
Minnesota 10 318 1152 14 115.2
North Carolina 10 348 1141 12 114.1
Clemson 10 299 1127 10 112.7
Vanderbilt 10 295 1125 6 112.5
Louisville 10 325 1099 10 109.9
Wisconsin 10 311 1086 10 108.6
Oregon 10 342 1081 9 108.1
Washington 10 306 1081 8 108.1
Virginia 11 358 1188 15 108.0
Missouri 10 320 1076 11 107.6
New Mexico 10 312 1058 12 105.8
Iowa 10 321 1038 10 103.8
SMU 10 354 1021 4 102.1
San Diego St. 10 338 1007 3 100.7
Notre Dame 10 322 993 7 99.3
Michigan 10 322 963 11 96.3
Georgia 10 305 925 12 92.5
Auburn 10 338 919 11 91.9
Pittsburgh 10 342 903 9 90.3
Toledo 10 349 896 9 89.6
James Madison 10 313 891 4 89.1
Texas 10 327 832 7 83.2
Indiana 11 296 907 5 82.5
Oklahoma 10 331 822 6 82.2
Miami 10 301 818 6 81.8
Ohio St. 10 295 814 3 81.4
Texas Tech 11 335 790 5 71.8

Sports
