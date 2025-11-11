NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense
|G
|Car
|Yds
|TD
|Yds Pg
|E. Michigan
|10
|418
|2344
|25
|234.4
|Georgia Southern
|9
|356
|2004
|26
|222.7
|Georgia St.
|9
|378
|1964
|27
|218.2
|Sam Houston St.
|9
|350
|1900
|24
|211.1
|Colorado
|10
|421
|2109
|19
|210.9
|Charlotte
|9
|369
|1845
|20
|205.0
|North Texas
|9
|385
|1837
|15
|204.1
|FAU
|9
|382
|1834
|25
|203.8
|Rutgers
|10
|300
|1965
|18
|196.5
|Temple
|10
|394
|1954
|22
|195.4
|Colorado St.
|9
|333
|1742
|18
|193.6
|Louisiana-Lafayette
|10
|408
|1926
|22
|192.6
|UCLA
|9
|342
|1720
|17
|191.1
|South Alabama
|9
|354
|1715
|19
|190.6
|Kent St.
|9
|357
|1704
|15
|189.3
|Umass
|9
|367
|1697
|17
|188.6
|UAB
|9
|385
|1696
|21
|188.4
|Coastal Carolina
|9
|355
|1671
|13
|185.7
|UNLV
|9
|300
|1667
|16
|185.2
|Arkansas
|9
|352
|1657
|19
|184.1
|Tulsa
|9
|365
|1644
|17
|182.7
|Utah St.
|9
|342
|1606
|14
|178.4
|W. Kentucky
|9
|319
|1599
|11
|177.7
|Baylor
|9
|356
|1598
|18
|177.6
|Arkansas St.
|10
|376
|1773
|20
|177.3
|Mississippi St.
|10
|382
|1762
|13
|176.2
|Texas State
|9
|358
|1578
|19
|175.3
|Ball St.
|9
|341
|1577
|16
|175.2
|Uconn
|10
|401
|1743
|17
|174.3
|Old Dominion
|9
|378
|1565
|13
|173.9
|Delaware
|9
|319
|1544
|20
|171.6
|N. Illinois
|9
|359
|1543
|14
|171.4
|Air Force
|9
|288
|1526
|21
|169.6
|Oklahoma St.
|9
|344
|1526
|16
|169.6
|Kansas
|10
|357
|1695
|17
|169.5
|UTEP
|9
|381
|1518
|12
|168.7
|Boston College
|10
|340
|1685
|21
|168.5
|Akron
|10
|368
|1679
|17
|167.9
|Maryland
|9
|350
|1493
|8
|165.9
|Georgia Tech
|9
|331
|1485
|13
|165.0
|Syracuse
|10
|345
|1635
|14
|163.5
|Wyoming
|9
|323
|1468
|10
|163.1
|Southern Miss.
|9
|369
|1462
|18
|162.4
|Liberty
|9
|318
|1460
|13
|162.2
|Purdue
|10
|384
|1615
|19
|161.5
|Troy
|9
|348
|1450
|14
|161.1
|Nebraska
|10
|343
|1611
|18
|161.1
|UTSA
|9
|317
|1424
|14
|158.2
|Boise St.
|9
|308
|1411
|16
|156.8
|California
|10
|340
|1557
|20
|155.7
|Cincinnati
|9
|343
|1399
|10
|155.4
|Cent. Michigan
|9
|312
|1387
|14
|154.1
|Penn St.
|9
|336
|1383
|11
|153.7
|South Carolina
|9
|335
|1383
|10
|153.7
|UCF
|9
|355
|1381
|9
|153.4
|Nevada
|9
|347
|1376
|18
|152.9
|Kansas St.
|9
|358
|1375
|16
|152.8
|Iowa St.
|10
|329
|1497
|12
|149.7
|Ohio
|9
|287
|1340
|10
|148.9
|New Mexico St.
|9
|345
|1339
|7
|148.8
|Kennesaw St.
|9
|345
|1337
|12
|148.6
|Bowling Green
|10
|345
|1485
|17
|148.5
|Tulane
|9
|342
|1330
|12
|147.8
|Virginia Tech
|9
|304
|1322
|20
|146.9
|Marshall
|9
|333
|1314
|18
|146.0
|FIU
|9
|281
|1308
|12
|145.3
|Louisiana-Monroe
|9
|321
|1308
|15
|145.3
|Missouri St.
|9
|279
|1306
|17
|145.1
|Rice
|10
|336
|1444
|17
|144.4
|Michigan St.
|9
|289
|1299
|18
|144.3
|Utah
|9
|325
|1299
|9
|144.3
|Mississippi
|10
|349
|1436
|12
|143.6
|Middle Tennessee
|9
|351
|1286
|13
|142.9
|Northwestern
|9
|280
|1285
|12
|142.8
|Oregon St.
|10
|327
|1420
|11
|142.0
|Arizona
|9
|340
|1277
|12
|141.9
|Southern Cal
|9
|297
|1275
|8
|141.7
|Tennessee
|9
|352
|1274
|17
|141.6
|West Virginia
|10
|386
|1414
|13
|141.4
|Army
|9
|299
|1272
|13
|141.3
|Navy
|9
|315
|1259
|16
|139.9
|Buffalo
|9
|370
|1254
|10
|139.3
|Alabama
|9
|291
|1252
|11
|139.1
|San Jose St.
|9
|330
|1247
|16
|138.6
|Washington St.
|9
|312
|1245
|13
|138.3
|Duke
|9
|317
|1241
|21
|137.9
|Jacksonville St.
|9
|315
|1237
|14
|137.4
|Wake Forest
|9
|333
|1234
|12
|137.1
|Houston
|10
|366
|1355
|15
|135.5
|Florida
|9
|327
|1195
|14
|132.8
|Hawaii
|10
|322
|1325
|14
|132.5
|NC State
|9
|287
|1191
|16
|132.3
|BYU
|9
|315
|1184
|10
|131.6
|Texas A&M
|9
|279
|1155
|11
|128.3
|Memphis
|10
|329
|1279
|14
|127.9
|Fresno St.
|9
|291
|1149
|6
|127.7
|Kentucky
|9
|332
|1145
|17
|127.2
|Louisiana Tech
|9
|281
|1142
|6
|126.9
|LSU
|9
|301
|1134
|12
|126.0
|Illinois
|9
|289
|1133
|11
|125.9
|Miami (Ohio)
|9
|296
|1125
|8
|125.0
|TCU
|9
|335
|1122
|6
|124.7
|Arizona St.
|9
|298
|1109
|15
|123.2
|Stanford
|10
|317
|1232
|12
|123.2
|New Mexico
|9
|287
|1045
|12
|116.1
|Virginia
|10
|335
|1146
|15
|114.6
|Appalachian St.
|9
|303
|1026
|10
|114.0
|Oregon
|9
|318
|1019
|9
|113.2
|Vanderbilt
|10
|295
|1125
|6
|112.5
|Florida St.
|9
|333
|1003
|8
|111.4
|Wisconsin
|9
|274
|1003
|10
|111.4
|South Florida
|9
|309
|991
|12
|110.1
|W. Michigan
|9
|299
|991
|11
|110.1
|Washington
|9
|276
|981
|8
|109.0
|Louisville
|9
|295
|978
|8
|108.7
|Minnesota
|9
|288
|973
|10
|108.1
|Missouri
|9
|268
|966
|9
|107.3
|Clemson
|9
|269
|956
|9
|106.2
|East Carolina
|9
|301
|954
|8
|106.0
|Iowa
|9
|290
|932
|8
|103.6
|Notre Dame
|9
|297
|923
|7
|102.6
|SMU
|10
|354
|1021
|4
|102.1
|North Carolina
|9
|309
|918
|9
|102.0
|Georgia
|9
|288
|902
|12
|100.2
|Michigan
|9
|296
|902
|9
|100.2
|James Madison
|9
|298
|890
|4
|98.9
|San Diego St.
|9
|297
|843
|2
|93.7
|Auburn
|10
|338
|919
|11
|91.9
|Toledo
|9
|317
|821
|9
|91.2
|Miami
|9
|281
|795
|5
|88.3
|Indiana
|10
|266
|837
|5
|83.7
|Ohio St.
|9
|270
|746
|3
|82.9
|Oklahoma
|9
|298
|742
|4
|82.4
|Pittsburgh
|9
|306
|728
|7
|80.9
|Texas
|9
|292
|704
|6
|78.2
|Texas Tech
|10
|306
|738
|5
|73.8
