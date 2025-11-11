Live Radio
NCAA FBS Team Rushing Defense

The Associated Press

November 11, 2025, 11:15 AM

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg
E. Michigan 10 418 2344 25 234.4
Georgia Southern 9 356 2004 26 222.7
Georgia St. 9 378 1964 27 218.2
Sam Houston St. 9 350 1900 24 211.1
Colorado 10 421 2109 19 210.9
Charlotte 9 369 1845 20 205.0
North Texas 9 385 1837 15 204.1
FAU 9 382 1834 25 203.8
Rutgers 10 300 1965 18 196.5
Temple 10 394 1954 22 195.4
Colorado St. 9 333 1742 18 193.6
Louisiana-Lafayette 10 408 1926 22 192.6
UCLA 9 342 1720 17 191.1
South Alabama 9 354 1715 19 190.6
Kent St. 9 357 1704 15 189.3
Umass 9 367 1697 17 188.6
UAB 9 385 1696 21 188.4
Coastal Carolina 9 355 1671 13 185.7
UNLV 9 300 1667 16 185.2
Arkansas 9 352 1657 19 184.1
Tulsa 9 365 1644 17 182.7
Utah St. 9 342 1606 14 178.4
W. Kentucky 9 319 1599 11 177.7
Baylor 9 356 1598 18 177.6
Arkansas St. 10 376 1773 20 177.3
Mississippi St. 10 382 1762 13 176.2
Texas State 9 358 1578 19 175.3
Ball St. 9 341 1577 16 175.2
Uconn 10 401 1743 17 174.3
Old Dominion 9 378 1565 13 173.9
Delaware 9 319 1544 20 171.6
N. Illinois 9 359 1543 14 171.4
Air Force 9 288 1526 21 169.6
Oklahoma St. 9 344 1526 16 169.6
Kansas 10 357 1695 17 169.5
UTEP 9 381 1518 12 168.7
Boston College 10 340 1685 21 168.5
Akron 10 368 1679 17 167.9
Maryland 9 350 1493 8 165.9
Georgia Tech 9 331 1485 13 165.0
Syracuse 10 345 1635 14 163.5
Wyoming 9 323 1468 10 163.1
Southern Miss. 9 369 1462 18 162.4
Liberty 9 318 1460 13 162.2
Purdue 10 384 1615 19 161.5
Troy 9 348 1450 14 161.1
Nebraska 10 343 1611 18 161.1
UTSA 9 317 1424 14 158.2
Boise St. 9 308 1411 16 156.8
California 10 340 1557 20 155.7
Cincinnati 9 343 1399 10 155.4
Cent. Michigan 9 312 1387 14 154.1
Penn St. 9 336 1383 11 153.7
South Carolina 9 335 1383 10 153.7
UCF 9 355 1381 9 153.4
Nevada 9 347 1376 18 152.9
Kansas St. 9 358 1375 16 152.8
Iowa St. 10 329 1497 12 149.7
Ohio 9 287 1340 10 148.9
New Mexico St. 9 345 1339 7 148.8
Kennesaw St. 9 345 1337 12 148.6
Bowling Green 10 345 1485 17 148.5
Tulane 9 342 1330 12 147.8
Virginia Tech 9 304 1322 20 146.9
Marshall 9 333 1314 18 146.0
FIU 9 281 1308 12 145.3
Louisiana-Monroe 9 321 1308 15 145.3
Missouri St. 9 279 1306 17 145.1
Rice 10 336 1444 17 144.4
Michigan St. 9 289 1299 18 144.3
Utah 9 325 1299 9 144.3
Mississippi 10 349 1436 12 143.6
Middle Tennessee 9 351 1286 13 142.9
Northwestern 9 280 1285 12 142.8
Oregon St. 10 327 1420 11 142.0
Arizona 9 340 1277 12 141.9
Southern Cal 9 297 1275 8 141.7
Tennessee 9 352 1274 17 141.6
West Virginia 10 386 1414 13 141.4
Army 9 299 1272 13 141.3
Navy 9 315 1259 16 139.9
Buffalo 9 370 1254 10 139.3
Alabama 9 291 1252 11 139.1
San Jose St. 9 330 1247 16 138.6
Washington St. 9 312 1245 13 138.3
Duke 9 317 1241 21 137.9
Jacksonville St. 9 315 1237 14 137.4
Wake Forest 9 333 1234 12 137.1
Houston 10 366 1355 15 135.5
Florida 9 327 1195 14 132.8
Hawaii 10 322 1325 14 132.5
NC State 9 287 1191 16 132.3
BYU 9 315 1184 10 131.6
Texas A&M 9 279 1155 11 128.3
Memphis 10 329 1279 14 127.9
Fresno St. 9 291 1149 6 127.7
Kentucky 9 332 1145 17 127.2
Louisiana Tech 9 281 1142 6 126.9
LSU 9 301 1134 12 126.0
Illinois 9 289 1133 11 125.9
Miami (Ohio) 9 296 1125 8 125.0
TCU 9 335 1122 6 124.7
Arizona St. 9 298 1109 15 123.2
Stanford 10 317 1232 12 123.2
New Mexico 9 287 1045 12 116.1
Virginia 10 335 1146 15 114.6
Appalachian St. 9 303 1026 10 114.0
Oregon 9 318 1019 9 113.2
Vanderbilt 10 295 1125 6 112.5
Florida St. 9 333 1003 8 111.4
Wisconsin 9 274 1003 10 111.4
South Florida 9 309 991 12 110.1
W. Michigan 9 299 991 11 110.1
Washington 9 276 981 8 109.0
Louisville 9 295 978 8 108.7
Minnesota 9 288 973 10 108.1
Missouri 9 268 966 9 107.3
Clemson 9 269 956 9 106.2
East Carolina 9 301 954 8 106.0
Iowa 9 290 932 8 103.6
Notre Dame 9 297 923 7 102.6
SMU 10 354 1021 4 102.1
North Carolina 9 309 918 9 102.0
Georgia 9 288 902 12 100.2
Michigan 9 296 902 9 100.2
James Madison 9 298 890 4 98.9
San Diego St. 9 297 843 2 93.7
Auburn 10 338 919 11 91.9
Toledo 9 317 821 9 91.2
Miami 9 281 795 5 88.3
Indiana 10 266 837 5 83.7
Ohio St. 9 270 746 3 82.9
Oklahoma 9 298 742 4 82.4
Pittsburgh 9 306 728 7 80.9
Texas 9 292 704 6 78.2
Texas Tech 10 306 738 5 73.8

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

