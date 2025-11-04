Live Radio
NCAA FBS Team Rushing Defense

The Associated Press

November 4, 2025, 12:19 PM

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg
E. Michigan 9 383 2214 23 246.0
Georgia Southern 8 333 1927 25 240.9
Colorado 9 368 1942 17 215.8
Sam Houston St. 8 310 1712 22 214.0
Charlotte 8 325 1662 17 207.8
Georgia St. 8 331 1640 26 205.0
Kent St. 8 324 1639 15 204.9
FAU 8 329 1638 23 204.8
North Texas 9 385 1837 15 204.1
UCLA 8 303 1564 16 195.5
UNLV 8 266 1564 16 195.5
Louisiana-Lafayette 9 384 1758 20 195.3
Coastal Carolina 8 318 1541 11 192.6
Temple 9 331 1730 20 192.2
Tulsa 8 340 1535 17 191.9
South Alabama 9 354 1715 19 190.6
UAB 8 328 1505 20 188.1
Ball St. 8 308 1488 15 186.0
Utah St. 8 309 1486 14 185.8
Rutgers 9 271 1660 17 184.4
Arkansas 9 352 1657 19 184.1
Umass 8 321 1460 14 182.5
Air Force 8 271 1432 20 179.0
Akron 9 341 1602 17 178.0
Arkansas St. 9 334 1601 19 177.9
Colorado St. 8 292 1422 14 177.8
W. Kentucky 9 319 1599 11 177.7
Baylor 9 356 1598 18 177.6
Liberty 8 294 1414 12 176.8
Delaware 8 285 1413 18 176.6
N. Illinois 8 330 1409 11 176.1
Uconn 9 367 1575 15 175.0
Old Dominion 9 378 1565 13 173.9
Texas State 8 306 1386 16 173.2
Oklahoma St. 9 345 1540 17 171.1
Kansas 9 328 1530 16 170.0
Syracuse 9 313 1511 12 167.9
Southern Miss. 8 335 1343 18 167.9
Georgia Tech 9 331 1485 13 165.0
Wyoming 9 323 1468 10 163.1
Boston College 9 309 1463 18 162.6
Mississippi St. 9 338 1459 11 162.1
Nebraska 9 306 1454 17 161.6
Troy 9 348 1450 14 161.1
Purdue 9 341 1445 16 160.6
FIU 8 257 1275 12 159.4
Penn St. 8 305 1275 9 159.4
Tulane 8 313 1263 10 157.9
Kennesaw St. 8 309 1262 11 157.8
Boise St. 9 308 1411 16 156.8
California 9 310 1409 18 156.6
Cincinnati 9 343 1399 10 155.4
UTEP 8 342 1243 11 155.4
Maryland 8 301 1237 7 154.6
Cent. Michigan 9 312 1387 14 154.1
Nevada 8 307 1231 16 153.9
Ohio 8 256 1231 10 153.9
Iowa St. 9 299 1384 11 153.8
South Carolina 9 335 1383 10 153.7
Kansas St. 9 358 1375 16 152.8
West Virginia 9 348 1363 13 151.4
Mississippi 9 307 1353 12 150.3
Oregon St. 9 303 1348 11 149.8
Alabama 8 265 1193 11 149.1
Rice 9 307 1342 17 149.1
UTSA 8 285 1186 11 148.2
Virginia Tech 9 304 1322 20 146.9
Marshall 8 298 1175 16 146.9
UCF 8 306 1171 9 146.4
Bowling Green 9 310 1310 15 145.6
Louisiana-Monroe 9 321 1308 15 145.3
Army 8 278 1161 13 145.1
Michigan St. 9 289 1299 18 144.3
Utah 9 325 1299 9 144.3
Southern Cal 8 272 1145 7 143.1
Middle Tennessee 8 313 1142 9 142.8
Tennessee 9 352 1274 17 141.6
New Mexico St. 8 301 1131 7 141.4
Buffalo 9 370 1254 10 139.3
Northwestern 8 250 1112 9 139.0
Jacksonville St. 8 278 1111 12 138.9
Arizona 8 300 1107 11 138.4
Washington St. 9 312 1245 13 138.3
Missouri St. 8 236 1104 15 138.0
Duke 8 287 1085 20 135.6
LSU 8 275 1078 11 134.8
Houston 9 336 1209 13 134.3
Wake Forest 8 303 1071 12 133.9
NC State 9 287 1191 16 132.3
Hawaii 9 288 1190 14 132.2
Stanford 9 290 1182 12 131.3
Louisiana Tech 8 257 1047 6 130.9
Kentucky 8 300 1041 17 130.1
BYU 8 272 1035 9 129.4
Memphis 9 297 1154 12 128.2
Fresno St. 9 291 1149 6 127.7
Navy 8 277 1010 12 126.2
Illinois 9 289 1133 11 125.9
Miami (Ohio) 8 265 988 7 123.5
San Jose St. 8 267 986 14 123.2
Arizona St. 9 298 1109 15 123.2
Florida 8 283 962 11 120.2
TCU 8 294 961 5 120.1
Texas A&M 8 245 948 9 118.5
New Mexico 9 287 1045 12 116.1
South Florida 8 271 919 12 114.9
Oregon 8 275 918 8 114.8
East Carolina 8 273 914 8 114.2
Florida St. 8 297 905 7 113.1
Louisville 8 270 901 7 112.6
Virginia 9 294 1007 15 111.9
Wisconsin 8 238 886 10 110.8
Appalachian St. 8 265 884 9 110.5
North Carolina 8 274 882 8 110.2
W. Michigan 9 299 991 11 110.1
Minnesota 9 288 973 10 108.1
Clemson 8 243 846 9 105.8
Washington 8 229 824 7 103.0
SMU 9 314 923 4 102.6
Vanderbilt 9 259 915 4 101.7
Michigan 9 296 902 9 100.2
Toledo 8 281 759 9 94.9
Georgia 8 245 753 9 94.1
Missouri 8 229 723 6 90.4
Notre Dame 8 252 717 6 89.6
San Diego St. 8 262 713 2 89.1
Iowa 8 254 671 7 83.9
Auburn 9 302 752 8 83.6
Oklahoma 9 298 742 4 82.4
Ohio St. 8 248 654 3 81.8
Pittsburgh 9 306 728 7 80.9
James Madison 8 248 642 3 80.2
Indiana 9 233 720 3 80.0
Miami 8 238 634 5 79.2
Texas 9 292 704 6 78.2
Texas Tech 9 279 671 5 74.6

