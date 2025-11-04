NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense
|G
|Car
|Yds
|TD
|Yds Pg
|E. Michigan
|9
|383
|2214
|23
|246.0
|Georgia Southern
|8
|333
|1927
|25
|240.9
|Colorado
|9
|368
|1942
|17
|215.8
|Sam Houston St.
|8
|310
|1712
|22
|214.0
|Charlotte
|8
|325
|1662
|17
|207.8
|Georgia St.
|8
|331
|1640
|26
|205.0
|Kent St.
|8
|324
|1639
|15
|204.9
|FAU
|8
|329
|1638
|23
|204.8
|North Texas
|9
|385
|1837
|15
|204.1
|UCLA
|8
|303
|1564
|16
|195.5
|UNLV
|8
|266
|1564
|16
|195.5
|Louisiana-Lafayette
|9
|384
|1758
|20
|195.3
|Coastal Carolina
|8
|318
|1541
|11
|192.6
|Temple
|9
|331
|1730
|20
|192.2
|Tulsa
|8
|340
|1535
|17
|191.9
|South Alabama
|9
|354
|1715
|19
|190.6
|UAB
|8
|328
|1505
|20
|188.1
|Ball St.
|8
|308
|1488
|15
|186.0
|Utah St.
|8
|309
|1486
|14
|185.8
|Rutgers
|9
|271
|1660
|17
|184.4
|Arkansas
|9
|352
|1657
|19
|184.1
|Umass
|8
|321
|1460
|14
|182.5
|Air Force
|8
|271
|1432
|20
|179.0
|Akron
|9
|341
|1602
|17
|178.0
|Arkansas St.
|9
|334
|1601
|19
|177.9
|Colorado St.
|8
|292
|1422
|14
|177.8
|W. Kentucky
|9
|319
|1599
|11
|177.7
|Baylor
|9
|356
|1598
|18
|177.6
|Liberty
|8
|294
|1414
|12
|176.8
|Delaware
|8
|285
|1413
|18
|176.6
|N. Illinois
|8
|330
|1409
|11
|176.1
|Uconn
|9
|367
|1575
|15
|175.0
|Old Dominion
|9
|378
|1565
|13
|173.9
|Texas State
|8
|306
|1386
|16
|173.2
|Oklahoma St.
|9
|345
|1540
|17
|171.1
|Kansas
|9
|328
|1530
|16
|170.0
|Syracuse
|9
|313
|1511
|12
|167.9
|Southern Miss.
|8
|335
|1343
|18
|167.9
|Georgia Tech
|9
|331
|1485
|13
|165.0
|Wyoming
|9
|323
|1468
|10
|163.1
|Boston College
|9
|309
|1463
|18
|162.6
|Mississippi St.
|9
|338
|1459
|11
|162.1
|Nebraska
|9
|306
|1454
|17
|161.6
|Troy
|9
|348
|1450
|14
|161.1
|Purdue
|9
|341
|1445
|16
|160.6
|FIU
|8
|257
|1275
|12
|159.4
|Penn St.
|8
|305
|1275
|9
|159.4
|Tulane
|8
|313
|1263
|10
|157.9
|Kennesaw St.
|8
|309
|1262
|11
|157.8
|Boise St.
|9
|308
|1411
|16
|156.8
|California
|9
|310
|1409
|18
|156.6
|Cincinnati
|9
|343
|1399
|10
|155.4
|UTEP
|8
|342
|1243
|11
|155.4
|Maryland
|8
|301
|1237
|7
|154.6
|Cent. Michigan
|9
|312
|1387
|14
|154.1
|Nevada
|8
|307
|1231
|16
|153.9
|Ohio
|8
|256
|1231
|10
|153.9
|Iowa St.
|9
|299
|1384
|11
|153.8
|South Carolina
|9
|335
|1383
|10
|153.7
|Kansas St.
|9
|358
|1375
|16
|152.8
|West Virginia
|9
|348
|1363
|13
|151.4
|Mississippi
|9
|307
|1353
|12
|150.3
|Oregon St.
|9
|303
|1348
|11
|149.8
|Alabama
|8
|265
|1193
|11
|149.1
|Rice
|9
|307
|1342
|17
|149.1
|UTSA
|8
|285
|1186
|11
|148.2
|Virginia Tech
|9
|304
|1322
|20
|146.9
|Marshall
|8
|298
|1175
|16
|146.9
|UCF
|8
|306
|1171
|9
|146.4
|Bowling Green
|9
|310
|1310
|15
|145.6
|Louisiana-Monroe
|9
|321
|1308
|15
|145.3
|Army
|8
|278
|1161
|13
|145.1
|Michigan St.
|9
|289
|1299
|18
|144.3
|Utah
|9
|325
|1299
|9
|144.3
|Southern Cal
|8
|272
|1145
|7
|143.1
|Middle Tennessee
|8
|313
|1142
|9
|142.8
|Tennessee
|9
|352
|1274
|17
|141.6
|New Mexico St.
|8
|301
|1131
|7
|141.4
|Buffalo
|9
|370
|1254
|10
|139.3
|Northwestern
|8
|250
|1112
|9
|139.0
|Jacksonville St.
|8
|278
|1111
|12
|138.9
|Arizona
|8
|300
|1107
|11
|138.4
|Washington St.
|9
|312
|1245
|13
|138.3
|Missouri St.
|8
|236
|1104
|15
|138.0
|Duke
|8
|287
|1085
|20
|135.6
|LSU
|8
|275
|1078
|11
|134.8
|Houston
|9
|336
|1209
|13
|134.3
|Wake Forest
|8
|303
|1071
|12
|133.9
|NC State
|9
|287
|1191
|16
|132.3
|Hawaii
|9
|288
|1190
|14
|132.2
|Stanford
|9
|290
|1182
|12
|131.3
|Louisiana Tech
|8
|257
|1047
|6
|130.9
|Kentucky
|8
|300
|1041
|17
|130.1
|BYU
|8
|272
|1035
|9
|129.4
|Memphis
|9
|297
|1154
|12
|128.2
|Fresno St.
|9
|291
|1149
|6
|127.7
|Navy
|8
|277
|1010
|12
|126.2
|Illinois
|9
|289
|1133
|11
|125.9
|Miami (Ohio)
|8
|265
|988
|7
|123.5
|San Jose St.
|8
|267
|986
|14
|123.2
|Arizona St.
|9
|298
|1109
|15
|123.2
|Florida
|8
|283
|962
|11
|120.2
|TCU
|8
|294
|961
|5
|120.1
|Texas A&M
|8
|245
|948
|9
|118.5
|New Mexico
|9
|287
|1045
|12
|116.1
|South Florida
|8
|271
|919
|12
|114.9
|Oregon
|8
|275
|918
|8
|114.8
|East Carolina
|8
|273
|914
|8
|114.2
|Florida St.
|8
|297
|905
|7
|113.1
|Louisville
|8
|270
|901
|7
|112.6
|Virginia
|9
|294
|1007
|15
|111.9
|Wisconsin
|8
|238
|886
|10
|110.8
|Appalachian St.
|8
|265
|884
|9
|110.5
|North Carolina
|8
|274
|882
|8
|110.2
|W. Michigan
|9
|299
|991
|11
|110.1
|Minnesota
|9
|288
|973
|10
|108.1
|Clemson
|8
|243
|846
|9
|105.8
|Washington
|8
|229
|824
|7
|103.0
|SMU
|9
|314
|923
|4
|102.6
|Vanderbilt
|9
|259
|915
|4
|101.7
|Michigan
|9
|296
|902
|9
|100.2
|Toledo
|8
|281
|759
|9
|94.9
|Georgia
|8
|245
|753
|9
|94.1
|Missouri
|8
|229
|723
|6
|90.4
|Notre Dame
|8
|252
|717
|6
|89.6
|San Diego St.
|8
|262
|713
|2
|89.1
|Iowa
|8
|254
|671
|7
|83.9
|Auburn
|9
|302
|752
|8
|83.6
|Oklahoma
|9
|298
|742
|4
|82.4
|Ohio St.
|8
|248
|654
|3
|81.8
|Pittsburgh
|9
|306
|728
|7
|80.9
|James Madison
|8
|248
|642
|3
|80.2
|Indiana
|9
|233
|720
|3
|80.0
|Miami
|8
|238
|634
|5
|79.2
|Texas
|9
|292
|704
|6
|78.2
|Texas Tech
|9
|279
|671
|5
|74.6
