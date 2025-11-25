NCAA FBS Team Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|Rutgers
|11
|5
|168
|33.60
|Iowa
|11
|20
|584
|29.20
|Texas
|11
|18
|428
|23.78
|Iowa St.
|11
|9
|209
|23.22
|Louisville
|11
|22
|433
|19.68
|Indiana
|11
|20
|359
|17.95
|Illinois
|11
|12
|210
|17.50
|FAU
|11
|14
|244
|17.43
|Texas A&M
|11
|29
|467
|16.10
|Delaware
|11
|6
|94
|15.67
|South Carolina
|11
|20
|311
|15.55
|Pittsburgh
|11
|19
|291
|15.32
|Ohio
|11
|11
|162
|14.73
|Miami
|11
|13
|191
|14.69
|Temple
|11
|12
|174
|14.50
|Colorado St.
|11
|15
|212
|14.13
|Utah
|11
|22
|303
|13.77
|Nebraska
|11
|23
|313
|13.61
|Michigan St.
|11
|11
|146
|13.27
|Kent St.
|11
|16
|211
|13.19
|Wyoming
|11
|18
|233
|12.94
|Duke
|11
|9
|116
|12.89
|Washington St.
|11
|17
|217
|12.76
|South Florida
|11
|17
|214
|12.59
|Toledo
|11
|31
|382
|12.32
|Florida
|11
|12
|146
|12.17
|Oklahoma
|11
|22
|266
|12.09
|Oregon
|11
|22
|263
|11.95
|Ohio St.
|11
|16
|189
|11.81
|Wake Forest
|11
|20
|234
|11.70
|Florida St.
|11
|12
|139
|11.58
|Notre Dame
|11
|18
|204
|11.33
|Mississippi St.
|11
|12
|135
|11.25
|Appalachian St.
|11
|18
|199
|11.06
|Miami (Ohio)
|11
|16
|174
|10.88
|South Alabama
|11
|12
|130
|10.83
|Southern Miss.
|11
|16
|173
|10.81
|Buffalo
|11
|21
|224
|10.67
|Washington
|11
|16
|170
|10.62
|Georgia Tech
|11
|15
|157
|10.47
|Georgia
|11
|17
|177
|10.41
|Boston College
|11
|13
|135
|10.38
|Alabama
|11
|20
|206
|10.30
|UCF
|11
|17
|175
|10.29
|Louisiana Tech
|11
|22
|226
|10.27
|Sam Houston St.
|11
|11
|113
|10.27
|Charlotte
|11
|8
|82
|10.25
|California
|11
|22
|225
|10.23
|LSU
|11
|14
|143
|10.21
|UAB
|11
|10
|102
|10.20
|Arizona St.
|11
|13
|132
|10.15
|Kennesaw St.
|11
|23
|229
|9.96
|Army
|10
|8
|79
|9.88
|Louisiana-Monroe
|11
|10
|98
|9.80
|Marshall
|11
|20
|196
|9.80
|Tulsa
|11
|10
|98
|9.80
|Virginia
|11
|29
|284
|9.79
|SMU
|11
|16
|155
|9.69
|Navy
|10
|6
|58
|9.67
|Tennessee
|11
|17
|164
|9.65
|Coastal Carolina
|11
|14
|135
|9.64
|Arizona
|11
|18
|168
|9.33
|BYU
|11
|22
|203
|9.23
|E. Michigan
|11
|6
|55
|9.17
|TCU
|11
|7
|64
|9.14
|James Madison
|11
|20
|182
|9.10
|N. Illinois
|11
|10
|91
|9.10
|Memphis
|11
|13
|118
|9.08
|Texas Tech
|11
|26
|232
|8.92
|Missouri
|11
|17
|151
|8.88
|West Virginia
|11
|12
|106
|8.83
|Old Dominion
|11
|23
|203
|8.83
|Virginia Tech
|11
|15
|127
|8.47
|Wisconsin
|11
|11
|93
|8.45
|San Diego St.
|11
|27
|228
|8.44
|Oregon St.
|11
|9
|75
|8.33
|Uconn
|12
|18
|150
|8.33
|Vanderbilt
|11
|12
|100
|8.33
|Cincinnati
|11
|12
|99
|8.25
|Georgia Southern
|11
|9
|74
|8.22
|Colorado
|11
|10
|82
|8.20
|Penn St.
|11
|18
|146
|8.11
|Cent. Michigan
|11
|8
|64
|8.00
|Fresno St.
|11
|20
|159
|7.95
|FIU
|11
|12
|95
|7.92
|North Carolina
|11
|16
|126
|7.88
|Nevada
|11
|18
|137
|7.61
|Mississippi
|11
|16
|119
|7.44
|UNLV
|11
|14
|103
|7.36
|Clemson
|11
|17
|124
|7.29
|UTEP
|11
|23
|161
|7.00
|Middle Tennessee
|11
|13
|90
|6.92
|Baylor
|11
|17
|117
|6.88
|Missouri St.
|11
|14
|96
|6.86
|San Jose St.
|11
|7
|48
|6.86
|Southern Cal
|11
|6
|41
|6.83
|Kansas
|11
|20
|134
|6.70
|Hawaii
|11
|8
|53
|6.62
|Minnesota
|11
|18
|116
|6.44
|North Texas
|11
|14
|90
|6.43
|East Carolina
|11
|13
|83
|6.38
|Arkansas
|11
|16
|102
|6.38
|Houston
|11
|20
|124
|6.20
|Troy
|11
|15
|90
|6.00
|W. Michigan
|11
|16
|96
|6.00
|Syracuse
|11
|10
|58
|5.80
|UTSA
|11
|16
|92
|5.75
|Arkansas St.
|11
|21
|119
|5.67
|Maryland
|11
|16
|90
|5.62
|Texas State
|11
|10
|56
|5.60
|Jacksonville St.
|11
|6
|33
|5.50
|Umass
|11
|9
|49
|5.44
|New Mexico St.
|11
|16
|87
|5.44
|Bowling Green
|11
|18
|97
|5.39
|Stanford
|11
|7
|37
|5.29
|UCLA
|11
|9
|47
|5.22
|Oklahoma St.
|11
|16
|81
|5.06
|Rice
|11
|8
|39
|4.88
|Tulane
|11
|12
|58
|4.83
|New Mexico
|11
|10
|48
|4.80
|Akron
|12
|10
|47
|4.70
|Kansas St.
|11
|15
|70
|4.67
|Auburn
|11
|14
|60
|4.29
|Boise St.
|11
|8
|34
|4.25
|Kentucky
|11
|13
|53
|4.08
|NC State
|11
|13
|50
|3.85
|Michigan
|11
|17
|65
|3.82
|Utah St.
|11
|13
|46
|3.54
|Liberty
|11
|10
|30
|3.00
|Air Force
|11
|3
|8
|2.67
|Louisiana-Lafayette
|11
|8
|21
|2.62
|Purdue
|11
|7
|17
|2.43
|Ball St.
|11
|12
|25
|2.08
|Northwestern
|11
|15
|27
|1.80
|W. Kentucky
|11
|5
|9
|1.80
|Georgia St.
|11
|7
|10
|1.43
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.