NCAA FBS Team Punt Returns

November 25, 2025, 11:14 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
Rutgers 11 5 168 33.60
Iowa 11 20 584 29.20
Texas 11 18 428 23.78
Iowa St. 11 9 209 23.22
Louisville 11 22 433 19.68
Indiana 11 20 359 17.95
Illinois 11 12 210 17.50
FAU 11 14 244 17.43
Texas A&M 11 29 467 16.10
Delaware 11 6 94 15.67
South Carolina 11 20 311 15.55
Pittsburgh 11 19 291 15.32
Ohio 11 11 162 14.73
Miami 11 13 191 14.69
Temple 11 12 174 14.50
Colorado St. 11 15 212 14.13
Utah 11 22 303 13.77
Nebraska 11 23 313 13.61
Michigan St. 11 11 146 13.27
Kent St. 11 16 211 13.19
Wyoming 11 18 233 12.94
Duke 11 9 116 12.89
Washington St. 11 17 217 12.76
South Florida 11 17 214 12.59
Toledo 11 31 382 12.32
Florida 11 12 146 12.17
Oklahoma 11 22 266 12.09
Oregon 11 22 263 11.95
Ohio St. 11 16 189 11.81
Wake Forest 11 20 234 11.70
Florida St. 11 12 139 11.58
Notre Dame 11 18 204 11.33
Mississippi St. 11 12 135 11.25
Appalachian St. 11 18 199 11.06
Miami (Ohio) 11 16 174 10.88
South Alabama 11 12 130 10.83
Southern Miss. 11 16 173 10.81
Buffalo 11 21 224 10.67
Washington 11 16 170 10.62
Georgia Tech 11 15 157 10.47
Georgia 11 17 177 10.41
Boston College 11 13 135 10.38
Alabama 11 20 206 10.30
UCF 11 17 175 10.29
Louisiana Tech 11 22 226 10.27
Sam Houston St. 11 11 113 10.27
Charlotte 11 8 82 10.25
California 11 22 225 10.23
LSU 11 14 143 10.21
UAB 11 10 102 10.20
Arizona St. 11 13 132 10.15
Kennesaw St. 11 23 229 9.96
Army 10 8 79 9.88
Louisiana-Monroe 11 10 98 9.80
Marshall 11 20 196 9.80
Tulsa 11 10 98 9.80
Virginia 11 29 284 9.79
SMU 11 16 155 9.69
Navy 10 6 58 9.67
Tennessee 11 17 164 9.65
Coastal Carolina 11 14 135 9.64
Arizona 11 18 168 9.33
BYU 11 22 203 9.23
E. Michigan 11 6 55 9.17
TCU 11 7 64 9.14
James Madison 11 20 182 9.10
N. Illinois 11 10 91 9.10
Memphis 11 13 118 9.08
Texas Tech 11 26 232 8.92
Missouri 11 17 151 8.88
West Virginia 11 12 106 8.83
Old Dominion 11 23 203 8.83
Virginia Tech 11 15 127 8.47
Wisconsin 11 11 93 8.45
San Diego St. 11 27 228 8.44
Oregon St. 11 9 75 8.33
Uconn 12 18 150 8.33
Vanderbilt 11 12 100 8.33
Cincinnati 11 12 99 8.25
Georgia Southern 11 9 74 8.22
Colorado 11 10 82 8.20
Penn St. 11 18 146 8.11
Cent. Michigan 11 8 64 8.00
Fresno St. 11 20 159 7.95
FIU 11 12 95 7.92
North Carolina 11 16 126 7.88
Nevada 11 18 137 7.61
Mississippi 11 16 119 7.44
UNLV 11 14 103 7.36
Clemson 11 17 124 7.29
UTEP 11 23 161 7.00
Middle Tennessee 11 13 90 6.92
Baylor 11 17 117 6.88
Missouri St. 11 14 96 6.86
San Jose St. 11 7 48 6.86
Southern Cal 11 6 41 6.83
Kansas 11 20 134 6.70
Hawaii 11 8 53 6.62
Minnesota 11 18 116 6.44
North Texas 11 14 90 6.43
East Carolina 11 13 83 6.38
Arkansas 11 16 102 6.38
Houston 11 20 124 6.20
Troy 11 15 90 6.00
W. Michigan 11 16 96 6.00
Syracuse 11 10 58 5.80
UTSA 11 16 92 5.75
Arkansas St. 11 21 119 5.67
Maryland 11 16 90 5.62
Texas State 11 10 56 5.60
Jacksonville St. 11 6 33 5.50
Umass 11 9 49 5.44
New Mexico St. 11 16 87 5.44
Bowling Green 11 18 97 5.39
Stanford 11 7 37 5.29
UCLA 11 9 47 5.22
Oklahoma St. 11 16 81 5.06
Rice 11 8 39 4.88
Tulane 11 12 58 4.83
New Mexico 11 10 48 4.80
Akron 12 10 47 4.70
Kansas St. 11 15 70 4.67
Auburn 11 14 60 4.29
Boise St. 11 8 34 4.25
Kentucky 11 13 53 4.08
NC State 11 13 50 3.85
Michigan 11 17 65 3.82
Utah St. 11 13 46 3.54
Liberty 11 10 30 3.00
Air Force 11 3 8 2.67
Louisiana-Lafayette 11 8 21 2.62
Purdue 11 7 17 2.43
Ball St. 11 12 25 2.08
Northwestern 11 15 27 1.80
W. Kentucky 11 5 9 1.80
Georgia St. 11 7 10 1.43

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

