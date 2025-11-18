Live Radio
NCAA FBS Team Punt Returns

The Associated Press

November 18, 2025, 11:15 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
Rutgers 10 5 168 33.60
Iowa St. 10 8 210 26.25
Iowa 10 17 437 25.71
Texas 10 17 420 24.71
Louisville 10 21 431 20.52
Texas A&M 10 22 417 18.95
Illinois 10 10 185 18.50
Indiana 11 20 359 17.95
FAU 10 14 244 17.43
South Carolina 10 18 307 17.06
Delaware 10 6 94 15.67
Miami 10 12 184 15.33
Pittsburgh 10 19 291 15.32
Colorado St. 10 14 209 14.93
Ohio 10 11 162 14.73
Temple 10 12 174 14.50
Michigan St. 10 10 140 14.00
Utah 10 21 294 14.00
Nebraska 10 23 313 13.61
Wake Forest 10 17 229 13.47
South Florida 10 15 198 13.20
Florida 10 11 145 13.18
Wyoming 10 17 221 13.00
Duke 10 9 116 12.89
Washington St. 10 17 217 12.76
South Alabama 10 10 124 12.40
Oklahoma 10 22 266 12.09
Arizona St. 10 7 84 12.00
Washington 10 13 154 11.85
Ohio St. 10 16 189 11.81
Toledo 10 28 323 11.54
Mississippi St. 11 12 135 11.25
Florida St. 10 10 112 11.20
Army 9 7 78 11.14
Buffalo 10 20 222 11.10
Appalachian St. 10 18 199 11.06
Notre Dame 10 15 162 10.80
Georgia Tech 10 13 140 10.77
LSU 10 9 95 10.56
Louisiana-Monroe 10 9 95 10.56
Kent St. 10 14 147 10.50
Boston College 11 13 135 10.38
Louisiana Tech 10 22 226 10.27
Sam Houston St. 10 11 113 10.27
Charlotte 10 8 82 10.25
UAB 10 10 102 10.20
Georgia 10 12 122 10.17
Arizona 10 17 170 10.00
Marshall 10 19 190 10.00
SMU 10 15 149 9.93
Southern Miss. 10 14 139 9.93
Tulsa 10 10 98 9.80
Virginia 11 29 284 9.79
UCF 10 15 146 9.73
California 10 21 203 9.67
N. Illinois 10 9 87 9.67
Navy 10 6 58 9.67
Tennessee 10 17 164 9.65
Kennesaw St. 10 22 208 9.45
Miami (Ohio) 10 14 132 9.43
Missouri 10 15 141 9.40
Nevada 10 14 131 9.36
San Diego St. 10 25 231 9.24
BYU 10 22 203 9.23
Wisconsin 10 10 92 9.20
E. Michigan 11 6 55 9.17
James Madison 10 20 182 9.10
Memphis 11 13 118 9.08
Texas Tech 11 26 232 8.92
West Virginia 11 12 106 8.83
Alabama 10 14 123 8.79
Virginia Tech 10 14 123 8.79
Old Dominion 10 21 184 8.76
Coastal Carolina 10 12 102 8.50
Oregon 10 21 178 8.48
Oregon St. 11 9 75 8.33
Uconn 11 18 150 8.33
Fresno St. 10 19 158 8.32
Vanderbilt 10 11 91 8.27
Georgia Southern 10 9 74 8.22
Cent. Michigan 10 8 64 8.00
North Carolina 10 16 126 7.88
FIU 10 11 84 7.64
UTEP 10 22 168 7.64
Mississippi 11 16 119 7.44
Hawaii 10 7 52 7.43
Southern Cal 10 5 37 7.40
UNLV 10 14 103 7.36
Penn St. 10 17 125 7.35
East Carolina 10 11 80 7.27
Missouri St. 10 13 94 7.23
Baylor 10 16 114 7.12
Middle Tennessee 10 11 78 7.09
Stanford 10 5 35 7.00
Kansas 10 20 134 6.70
Troy 10 14 90 6.43
North Texas 10 13 83 6.38
Arkansas 10 16 102 6.38
Houston 10 20 124 6.20
San Jose St. 10 6 37 6.17
UTSA 10 14 86 6.14
Colorado 10 8 49 6.12
Minnesota 10 17 104 6.12
Texas State 10 9 55 6.11
W. Michigan 10 16 96 6.00
Syracuse 10 10 58 5.80
Akron 11 8 46 5.75
Maryland 10 16 90 5.62
Clemson 10 14 77 5.50
New Mexico St. 10 16 87 5.44
Arkansas St. 10 19 103 5.42
UCLA 10 9 47 5.22
Oklahoma St. 10 13 65 5.00
Rice 10 8 39 4.88
Tulane 10 12 58 4.83
Umass 10 9 43 4.78
Kansas St. 10 15 70 4.67
Bowling Green 10 16 72 4.50
Kentucky 10 12 53 4.42
Boise St. 10 8 34 4.25
Auburn 10 13 54 4.15
NC State 10 12 49 4.08
Utah St. 10 12 49 4.08
New Mexico 10 9 36 4.00
Cincinnati 10 11 42 3.82
Jacksonville St. 10 5 19 3.80
Liberty 10 10 30 3.00
Michigan 10 15 42 2.80
Air Force 10 3 8 2.67
Louisiana-Lafayette 10 8 21 2.62
Purdue 11 7 17 2.43
Georgia St. 10 5 10 2.00
W. Kentucky 10 4 8 2.00
Northwestern 10 14 27 1.93
TCU 10 6 11 1.83
Ball St. 10 10 14 1.40

