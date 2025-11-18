NCAA FBS Team Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|Rutgers
|10
|5
|168
|33.60
|Iowa St.
|10
|8
|210
|26.25
|Iowa
|10
|17
|437
|25.71
|Texas
|10
|17
|420
|24.71
|Louisville
|10
|21
|431
|20.52
|Texas A&M
|10
|22
|417
|18.95
|Illinois
|10
|10
|185
|18.50
|Indiana
|11
|20
|359
|17.95
|FAU
|10
|14
|244
|17.43
|South Carolina
|10
|18
|307
|17.06
|Delaware
|10
|6
|94
|15.67
|Miami
|10
|12
|184
|15.33
|Pittsburgh
|10
|19
|291
|15.32
|Colorado St.
|10
|14
|209
|14.93
|Ohio
|10
|11
|162
|14.73
|Temple
|10
|12
|174
|14.50
|Michigan St.
|10
|10
|140
|14.00
|Utah
|10
|21
|294
|14.00
|Nebraska
|10
|23
|313
|13.61
|Wake Forest
|10
|17
|229
|13.47
|South Florida
|10
|15
|198
|13.20
|Florida
|10
|11
|145
|13.18
|Wyoming
|10
|17
|221
|13.00
|Duke
|10
|9
|116
|12.89
|Washington St.
|10
|17
|217
|12.76
|South Alabama
|10
|10
|124
|12.40
|Oklahoma
|10
|22
|266
|12.09
|Arizona St.
|10
|7
|84
|12.00
|Washington
|10
|13
|154
|11.85
|Ohio St.
|10
|16
|189
|11.81
|Toledo
|10
|28
|323
|11.54
|Mississippi St.
|11
|12
|135
|11.25
|Florida St.
|10
|10
|112
|11.20
|Army
|9
|7
|78
|11.14
|Buffalo
|10
|20
|222
|11.10
|Appalachian St.
|10
|18
|199
|11.06
|Notre Dame
|10
|15
|162
|10.80
|Georgia Tech
|10
|13
|140
|10.77
|LSU
|10
|9
|95
|10.56
|Louisiana-Monroe
|10
|9
|95
|10.56
|Kent St.
|10
|14
|147
|10.50
|Boston College
|11
|13
|135
|10.38
|Louisiana Tech
|10
|22
|226
|10.27
|Sam Houston St.
|10
|11
|113
|10.27
|Charlotte
|10
|8
|82
|10.25
|UAB
|10
|10
|102
|10.20
|Georgia
|10
|12
|122
|10.17
|Arizona
|10
|17
|170
|10.00
|Marshall
|10
|19
|190
|10.00
|SMU
|10
|15
|149
|9.93
|Southern Miss.
|10
|14
|139
|9.93
|Tulsa
|10
|10
|98
|9.80
|Virginia
|11
|29
|284
|9.79
|UCF
|10
|15
|146
|9.73
|California
|10
|21
|203
|9.67
|N. Illinois
|10
|9
|87
|9.67
|Navy
|10
|6
|58
|9.67
|Tennessee
|10
|17
|164
|9.65
|Kennesaw St.
|10
|22
|208
|9.45
|Miami (Ohio)
|10
|14
|132
|9.43
|Missouri
|10
|15
|141
|9.40
|Nevada
|10
|14
|131
|9.36
|San Diego St.
|10
|25
|231
|9.24
|BYU
|10
|22
|203
|9.23
|Wisconsin
|10
|10
|92
|9.20
|E. Michigan
|11
|6
|55
|9.17
|James Madison
|10
|20
|182
|9.10
|Memphis
|11
|13
|118
|9.08
|Texas Tech
|11
|26
|232
|8.92
|West Virginia
|11
|12
|106
|8.83
|Alabama
|10
|14
|123
|8.79
|Virginia Tech
|10
|14
|123
|8.79
|Old Dominion
|10
|21
|184
|8.76
|Coastal Carolina
|10
|12
|102
|8.50
|Oregon
|10
|21
|178
|8.48
|Oregon St.
|11
|9
|75
|8.33
|Uconn
|11
|18
|150
|8.33
|Fresno St.
|10
|19
|158
|8.32
|Vanderbilt
|10
|11
|91
|8.27
|Georgia Southern
|10
|9
|74
|8.22
|Cent. Michigan
|10
|8
|64
|8.00
|North Carolina
|10
|16
|126
|7.88
|FIU
|10
|11
|84
|7.64
|UTEP
|10
|22
|168
|7.64
|Mississippi
|11
|16
|119
|7.44
|Hawaii
|10
|7
|52
|7.43
|Southern Cal
|10
|5
|37
|7.40
|UNLV
|10
|14
|103
|7.36
|Penn St.
|10
|17
|125
|7.35
|East Carolina
|10
|11
|80
|7.27
|Missouri St.
|10
|13
|94
|7.23
|Baylor
|10
|16
|114
|7.12
|Middle Tennessee
|10
|11
|78
|7.09
|Stanford
|10
|5
|35
|7.00
|Kansas
|10
|20
|134
|6.70
|Troy
|10
|14
|90
|6.43
|North Texas
|10
|13
|83
|6.38
|Arkansas
|10
|16
|102
|6.38
|Houston
|10
|20
|124
|6.20
|San Jose St.
|10
|6
|37
|6.17
|UTSA
|10
|14
|86
|6.14
|Colorado
|10
|8
|49
|6.12
|Minnesota
|10
|17
|104
|6.12
|Texas State
|10
|9
|55
|6.11
|W. Michigan
|10
|16
|96
|6.00
|Syracuse
|10
|10
|58
|5.80
|Akron
|11
|8
|46
|5.75
|Maryland
|10
|16
|90
|5.62
|Clemson
|10
|14
|77
|5.50
|New Mexico St.
|10
|16
|87
|5.44
|Arkansas St.
|10
|19
|103
|5.42
|UCLA
|10
|9
|47
|5.22
|Oklahoma St.
|10
|13
|65
|5.00
|Rice
|10
|8
|39
|4.88
|Tulane
|10
|12
|58
|4.83
|Umass
|10
|9
|43
|4.78
|Kansas St.
|10
|15
|70
|4.67
|Bowling Green
|10
|16
|72
|4.50
|Kentucky
|10
|12
|53
|4.42
|Boise St.
|10
|8
|34
|4.25
|Auburn
|10
|13
|54
|4.15
|NC State
|10
|12
|49
|4.08
|Utah St.
|10
|12
|49
|4.08
|New Mexico
|10
|9
|36
|4.00
|Cincinnati
|10
|11
|42
|3.82
|Jacksonville St.
|10
|5
|19
|3.80
|Liberty
|10
|10
|30
|3.00
|Michigan
|10
|15
|42
|2.80
|Air Force
|10
|3
|8
|2.67
|Louisiana-Lafayette
|10
|8
|21
|2.62
|Purdue
|11
|7
|17
|2.43
|Georgia St.
|10
|5
|10
|2.00
|W. Kentucky
|10
|4
|8
|2.00
|Northwestern
|10
|14
|27
|1.93
|TCU
|10
|6
|11
|1.83
|Ball St.
|10
|10
|14
|1.40
