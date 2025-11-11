Live Radio
Sports » NCAA FBS Team Punt Returns

NCAA FBS Team Punt Returns

The Associated Press

November 11, 2025, 11:14 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
Rutgers 10 5 168 33.60
Iowa St. 10 8 210 26.25
Iowa 9 17 437 25.71
Texas 9 17 420 24.71
Louisville 9 20 431 21.55
Illinois 9 9 170 18.89
Texas A&M 9 20 375 18.75
FAU 9 13 242 18.62
Indiana 10 18 325 18.06
South Carolina 9 18 307 17.06
Miami 9 11 176 16.00
Michigan St. 9 8 128 16.00
Colorado St. 9 13 206 15.85
Delaware 9 6 94 15.67
Pittsburgh 9 19 291 15.32
Ohio 9 10 152 15.20
Utah 9 20 292 14.60
Temple 10 12 174 14.50
Wake Forest 9 15 217 14.47
Arizona St. 9 6 82 13.67
South Florida 9 14 191 13.64
Wyoming 9 16 218 13.62
Nebraska 10 23 313 13.61
Duke 9 8 108 13.50
South Alabama 9 9 119 13.22
Florida 9 11 145 13.18
Washington 9 12 154 12.83
Ohio St. 9 14 175 12.50
Georgia Tech 9 12 142 11.83
Charlotte 9 7 82 11.71
Buffalo 9 18 204 11.33
Mississippi St. 10 12 135 11.25
Florida St. 9 10 112 11.20
Army 9 7 78 11.14
Appalachian St. 9 18 199 11.06
Louisiana Tech 9 21 229 10.90
Sam Houston St. 9 7 76 10.86
Virginia 10 26 281 10.81
Oklahoma 9 21 224 10.67
Toledo 9 25 266 10.64
LSU 9 9 95 10.56
Notre Dame 9 12 126 10.50
Boston College 10 13 135 10.38
Kennesaw St. 9 19 195 10.26
Georgia 9 9 92 10.22
UAB 9 10 102 10.20
Southern Miss. 9 13 131 10.08
Arizona 9 17 170 10.00
Marshall 9 19 190 10.00
Washington St. 9 16 159 9.94
SMU 10 15 149 9.93
Wisconsin 9 8 79 9.88
UCF 9 15 146 9.73
California 10 21 203 9.67
Navy 9 6 58 9.67
Tennessee 9 17 164 9.65
Louisiana-Monroe 9 8 77 9.62
San Diego St. 9 24 231 9.62
BYU 9 20 192 9.60
Kent St. 9 12 114 9.50
Missouri 9 15 141 9.40
E. Michigan 10 6 55 9.17
Miami (Ohio) 9 13 119 9.15
Cent. Michigan 9 7 64 9.14
Memphis 10 13 118 9.08
Nevada 9 13 117 9.00
James Madison 9 15 134 8.93
Virginia Tech 9 14 123 8.79
San Jose St. 9 4 35 8.75
Texas Tech 10 25 216 8.64
Coastal Carolina 9 11 95 8.64
Georgia Southern 9 8 69 8.62
Uconn 10 17 145 8.53
Alabama 9 11 93 8.45
Tulsa 9 9 76 8.44
Oregon 9 19 160 8.42
Oregon St. 10 9 75 8.33
East Carolina 9 10 83 8.30
Vanderbilt 10 11 91 8.27
N. Illinois 9 8 66 8.25
West Virginia 10 11 89 8.09
UNLV 9 12 96 8.00
Mississippi 10 15 116 7.73
North Carolina 9 15 115 7.67
Fresno St. 9 17 130 7.65
Old Dominion 9 18 137 7.61
Hawaii 10 7 52 7.43
Southern Cal 9 5 37 7.40
Missouri St. 9 12 87 7.25
Penn St. 9 14 101 7.21
Texas State 9 7 50 7.14
Middle Tennessee 9 11 78 7.09
Stanford 10 5 35 7.00
FIU 9 9 62 6.89
Troy 9 13 89 6.85
Kansas 10 20 134 6.70
W. Michigan 9 15 96 6.40
North Texas 9 13 83 6.38
Baylor 9 14 87 6.21
Houston 10 20 124 6.20
Akron 10 6 37 6.17
Colorado 10 8 49 6.12
Minnesota 9 17 104 6.12
Clemson 9 13 77 5.92
Syracuse 10 10 58 5.80
Maryland 9 16 90 5.62
UTEP 9 20 112 5.60
UTSA 9 12 66 5.50
Arkansas St. 10 19 103 5.42
UCLA 9 8 43 5.38
New Mexico St. 9 15 77 5.13
Kentucky 9 10 51 5.10
Oklahoma St. 9 11 56 5.09
Rice 10 8 39 4.88
Tulane 9 12 58 4.83
Umass 9 9 43 4.78
Kansas St. 9 13 61 4.69
Utah St. 9 10 46 4.60
Boise St. 9 7 32 4.57
Bowling Green 10 16 72 4.50
Auburn 10 13 54 4.15
NC State 9 12 49 4.08
Air Force 9 2 8 4.00
New Mexico 9 8 31 3.88
Jacksonville St. 9 5 19 3.80
Arkansas 9 13 46 3.54
Cincinnati 9 10 32 3.20
Liberty 9 10 30 3.00
Louisiana-Lafayette 10 8 21 2.62
Purdue 10 7 17 2.43
Georgia St. 9 5 10 2.00
W. Kentucky 9 4 8 2.00
Michigan 9 13 25 1.92
TCU 9 6 11 1.83
Northwestern 9 13 20 1.54
Ball St. 9 10 14 1.40

