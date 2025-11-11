NCAA FBS Team Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|Rutgers
|10
|5
|168
|33.60
|Iowa St.
|10
|8
|210
|26.25
|Iowa
|9
|17
|437
|25.71
|Texas
|9
|17
|420
|24.71
|Louisville
|9
|20
|431
|21.55
|Illinois
|9
|9
|170
|18.89
|Texas A&M
|9
|20
|375
|18.75
|FAU
|9
|13
|242
|18.62
|Indiana
|10
|18
|325
|18.06
|South Carolina
|9
|18
|307
|17.06
|Miami
|9
|11
|176
|16.00
|Michigan St.
|9
|8
|128
|16.00
|Colorado St.
|9
|13
|206
|15.85
|Delaware
|9
|6
|94
|15.67
|Pittsburgh
|9
|19
|291
|15.32
|Ohio
|9
|10
|152
|15.20
|Utah
|9
|20
|292
|14.60
|Temple
|10
|12
|174
|14.50
|Wake Forest
|9
|15
|217
|14.47
|Arizona St.
|9
|6
|82
|13.67
|South Florida
|9
|14
|191
|13.64
|Wyoming
|9
|16
|218
|13.62
|Nebraska
|10
|23
|313
|13.61
|Duke
|9
|8
|108
|13.50
|South Alabama
|9
|9
|119
|13.22
|Florida
|9
|11
|145
|13.18
|Washington
|9
|12
|154
|12.83
|Ohio St.
|9
|14
|175
|12.50
|Georgia Tech
|9
|12
|142
|11.83
|Charlotte
|9
|7
|82
|11.71
|Buffalo
|9
|18
|204
|11.33
|Mississippi St.
|10
|12
|135
|11.25
|Florida St.
|9
|10
|112
|11.20
|Army
|9
|7
|78
|11.14
|Appalachian St.
|9
|18
|199
|11.06
|Louisiana Tech
|9
|21
|229
|10.90
|Sam Houston St.
|9
|7
|76
|10.86
|Virginia
|10
|26
|281
|10.81
|Oklahoma
|9
|21
|224
|10.67
|Toledo
|9
|25
|266
|10.64
|LSU
|9
|9
|95
|10.56
|Notre Dame
|9
|12
|126
|10.50
|Boston College
|10
|13
|135
|10.38
|Kennesaw St.
|9
|19
|195
|10.26
|Georgia
|9
|9
|92
|10.22
|UAB
|9
|10
|102
|10.20
|Southern Miss.
|9
|13
|131
|10.08
|Arizona
|9
|17
|170
|10.00
|Marshall
|9
|19
|190
|10.00
|Washington St.
|9
|16
|159
|9.94
|SMU
|10
|15
|149
|9.93
|Wisconsin
|9
|8
|79
|9.88
|UCF
|9
|15
|146
|9.73
|California
|10
|21
|203
|9.67
|Navy
|9
|6
|58
|9.67
|Tennessee
|9
|17
|164
|9.65
|Louisiana-Monroe
|9
|8
|77
|9.62
|San Diego St.
|9
|24
|231
|9.62
|BYU
|9
|20
|192
|9.60
|Kent St.
|9
|12
|114
|9.50
|Missouri
|9
|15
|141
|9.40
|E. Michigan
|10
|6
|55
|9.17
|Miami (Ohio)
|9
|13
|119
|9.15
|Cent. Michigan
|9
|7
|64
|9.14
|Memphis
|10
|13
|118
|9.08
|Nevada
|9
|13
|117
|9.00
|James Madison
|9
|15
|134
|8.93
|Virginia Tech
|9
|14
|123
|8.79
|San Jose St.
|9
|4
|35
|8.75
|Texas Tech
|10
|25
|216
|8.64
|Coastal Carolina
|9
|11
|95
|8.64
|Georgia Southern
|9
|8
|69
|8.62
|Uconn
|10
|17
|145
|8.53
|Alabama
|9
|11
|93
|8.45
|Tulsa
|9
|9
|76
|8.44
|Oregon
|9
|19
|160
|8.42
|Oregon St.
|10
|9
|75
|8.33
|East Carolina
|9
|10
|83
|8.30
|Vanderbilt
|10
|11
|91
|8.27
|N. Illinois
|9
|8
|66
|8.25
|West Virginia
|10
|11
|89
|8.09
|UNLV
|9
|12
|96
|8.00
|Mississippi
|10
|15
|116
|7.73
|North Carolina
|9
|15
|115
|7.67
|Fresno St.
|9
|17
|130
|7.65
|Old Dominion
|9
|18
|137
|7.61
|Hawaii
|10
|7
|52
|7.43
|Southern Cal
|9
|5
|37
|7.40
|Missouri St.
|9
|12
|87
|7.25
|Penn St.
|9
|14
|101
|7.21
|Texas State
|9
|7
|50
|7.14
|Middle Tennessee
|9
|11
|78
|7.09
|Stanford
|10
|5
|35
|7.00
|FIU
|9
|9
|62
|6.89
|Troy
|9
|13
|89
|6.85
|Kansas
|10
|20
|134
|6.70
|W. Michigan
|9
|15
|96
|6.40
|North Texas
|9
|13
|83
|6.38
|Baylor
|9
|14
|87
|6.21
|Houston
|10
|20
|124
|6.20
|Akron
|10
|6
|37
|6.17
|Colorado
|10
|8
|49
|6.12
|Minnesota
|9
|17
|104
|6.12
|Clemson
|9
|13
|77
|5.92
|Syracuse
|10
|10
|58
|5.80
|Maryland
|9
|16
|90
|5.62
|UTEP
|9
|20
|112
|5.60
|UTSA
|9
|12
|66
|5.50
|Arkansas St.
|10
|19
|103
|5.42
|UCLA
|9
|8
|43
|5.38
|New Mexico St.
|9
|15
|77
|5.13
|Kentucky
|9
|10
|51
|5.10
|Oklahoma St.
|9
|11
|56
|5.09
|Rice
|10
|8
|39
|4.88
|Tulane
|9
|12
|58
|4.83
|Umass
|9
|9
|43
|4.78
|Kansas St.
|9
|13
|61
|4.69
|Utah St.
|9
|10
|46
|4.60
|Boise St.
|9
|7
|32
|4.57
|Bowling Green
|10
|16
|72
|4.50
|Auburn
|10
|13
|54
|4.15
|NC State
|9
|12
|49
|4.08
|Air Force
|9
|2
|8
|4.00
|New Mexico
|9
|8
|31
|3.88
|Jacksonville St.
|9
|5
|19
|3.80
|Arkansas
|9
|13
|46
|3.54
|Cincinnati
|9
|10
|32
|3.20
|Liberty
|9
|10
|30
|3.00
|Louisiana-Lafayette
|10
|8
|21
|2.62
|Purdue
|10
|7
|17
|2.43
|Georgia St.
|9
|5
|10
|2.00
|W. Kentucky
|9
|4
|8
|2.00
|Michigan
|9
|13
|25
|1.92
|TCU
|9
|6
|11
|1.83
|Northwestern
|9
|13
|20
|1.54
|Ball St.
|9
|10
|14
|1.40
