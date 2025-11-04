NCAA FBS Team Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|Rutgers
|9
|5
|168
|33.60
|Iowa
|8
|17
|437
|25.71
|Texas
|9
|17
|420
|24.71
|Louisville
|8
|20
|431
|21.55
|Texas A&M
|8
|19
|370
|19.47
|Miami
|8
|9
|172
|19.11
|Illinois
|9
|9
|170
|18.89
|Iowa St.
|9
|7
|131
|18.71
|FAU
|8
|13
|242
|18.62
|Indiana
|9
|18
|325
|18.06
|Delaware
|8
|5
|89
|17.80
|South Carolina
|9
|18
|307
|17.06
|Ohio
|8
|9
|147
|16.33
|Michigan St.
|9
|8
|128
|16.00
|Colorado St.
|8
|12
|184
|15.33
|Pittsburgh
|9
|19
|291
|15.32
|Washington
|8
|8
|120
|15.00
|Utah
|9
|20
|292
|14.60
|South Florida
|8
|13
|189
|14.54
|Temple
|9
|12
|174
|14.50
|Arizona St.
|9
|6
|82
|13.67
|Wyoming
|9
|16
|218
|13.62
|Nebraska
|9
|22
|296
|13.45
|Duke
|8
|7
|93
|13.29
|South Alabama
|9
|9
|119
|13.22
|Florida
|8
|11
|145
|13.18
|Ohio St.
|8
|12
|151
|12.58
|Boston College
|9
|11
|131
|11.91
|Georgia Tech
|9
|12
|142
|11.83
|Charlotte
|8
|7
|82
|11.71
|Kennesaw St.
|8
|15
|171
|11.40
|Buffalo
|9
|18
|204
|11.33
|Mississippi St.
|9
|12
|135
|11.25
|Florida St.
|8
|10
|112
|11.20
|Army
|8
|7
|78
|11.14
|Appalachian St.
|8
|18
|199
|11.06
|BYU
|8
|17
|186
|10.94
|Louisiana Tech
|8
|20
|218
|10.90
|Oklahoma
|9
|21
|224
|10.67
|Arizona
|8
|16
|169
|10.56
|LSU
|8
|9
|95
|10.56
|Notre Dame
|8
|12
|126
|10.50
|Virginia
|9
|23
|241
|10.48
|Toledo
|8
|22
|227
|10.32
|Georgia
|8
|7
|71
|10.14
|Memphis
|9
|11
|111
|10.09
|Southern Miss.
|8
|13
|131
|10.08
|Marshall
|8
|18
|180
|10.00
|Washington St.
|9
|16
|159
|9.94
|Wisconsin
|8
|5
|49
|9.80
|California
|9
|21
|203
|9.67
|Navy
|8
|6
|58
|9.67
|Tennessee
|9
|17
|164
|9.65
|Louisiana-Monroe
|9
|8
|77
|9.62
|Middle Tennessee
|8
|8
|77
|9.62
|San Diego St.
|8
|24
|231
|9.62
|Missouri
|8
|14
|134
|9.57
|SMU
|9
|13
|124
|9.54
|Mississippi
|9
|13
|123
|9.46
|Hawaii
|9
|4
|37
|9.25
|UAB
|8
|8
|74
|9.25
|Uconn
|9
|15
|138
|9.20
|E. Michigan
|9
|6
|55
|9.17
|Georgia Southern
|8
|6
|55
|9.17
|Miami (Ohio)
|8
|13
|119
|9.15
|Cent. Michigan
|9
|7
|64
|9.14
|Vanderbilt
|9
|10
|91
|9.10
|James Madison
|8
|15
|134
|8.93
|Virginia Tech
|9
|14
|123
|8.79
|San Jose St.
|8
|4
|35
|8.75
|N. Illinois
|8
|7
|61
|8.71
|Texas Tech
|9
|25
|216
|8.64
|Oregon St.
|9
|8
|69
|8.62
|West Virginia
|9
|10
|86
|8.60
|Oregon
|8
|18
|154
|8.56
|UCF
|8
|13
|111
|8.54
|Nevada
|8
|10
|85
|8.50
|North Carolina
|8
|13
|110
|8.46
|UNLV
|8
|10
|82
|8.20
|East Carolina
|8
|9
|73
|8.11
|Southern Cal
|8
|4
|32
|8.00
|Alabama
|8
|9
|71
|7.89
|Wake Forest
|8
|12
|93
|7.75
|Colorado
|9
|6
|46
|7.67
|Fresno St.
|9
|17
|130
|7.65
|Old Dominion
|9
|18
|137
|7.61
|Kent St.
|8
|10
|76
|7.60
|Coastal Carolina
|8
|9
|68
|7.56
|Kansas
|9
|18
|134
|7.44
|Stanford
|9
|5
|35
|7.00
|FIU
|8
|8
|55
|6.88
|Troy
|9
|13
|89
|6.85
|Penn St.
|8
|13
|85
|6.54
|Texas State
|8
|6
|39
|6.50
|Houston
|9
|17
|109
|6.41
|Akron
|9
|5
|32
|6.40
|W. Michigan
|9
|15
|96
|6.40
|North Texas
|9
|13
|83
|6.38
|Baylor
|9
|14
|87
|6.21
|Umass
|8
|8
|49
|6.12
|Minnesota
|9
|17
|104
|6.12
|Clemson
|8
|13
|77
|5.92
|Missouri St.
|8
|11
|65
|5.91
|Kentucky
|8
|9
|52
|5.78
|Syracuse
|9
|9
|51
|5.67
|Maryland
|8
|16
|90
|5.62
|Tulsa
|8
|8
|44
|5.50
|UTSA
|8
|12
|66
|5.50
|Arkansas St.
|9
|18
|98
|5.44
|New Mexico St.
|8
|14
|76
|5.43
|UCLA
|8
|8
|43
|5.38
|Bowling Green
|9
|14
|72
|5.14
|Oklahoma St.
|9
|11
|56
|5.09
|Sam Houston St.
|8
|6
|30
|5.00
|UTEP
|8
|19
|94
|4.95
|Kansas St.
|9
|13
|61
|4.69
|Boise St.
|9
|7
|32
|4.57
|Tulane
|8
|10
|44
|4.40
|Auburn
|9
|13
|54
|4.15
|NC State
|9
|12
|49
|4.08
|Air Force
|8
|2
|8
|4.00
|New Mexico
|9
|8
|31
|3.88
|Rice
|9
|7
|27
|3.86
|Jacksonville St.
|8
|5
|19
|3.80
|Arkansas
|9
|13
|46
|3.54
|Utah St.
|8
|9
|30
|3.33
|Cincinnati
|9
|10
|32
|3.20
|Louisiana-Lafayette
|9
|8
|21
|2.62
|Liberty
|8
|9
|22
|2.44
|Purdue
|9
|7
|17
|2.43
|Georgia St.
|8
|5
|10
|2.00
|W. Kentucky
|9
|4
|8
|2.00
|Michigan
|9
|13
|25
|1.92
|TCU
|8
|6
|11
|1.83
|Northwestern
|8
|13
|20
|1.54
|Ball St.
|8
|9
|10
|1.11
