Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Punt Returns

NCAA FBS Team Punt Returns

The Associated Press

November 4, 2025, 12:20 PM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
Rutgers 9 5 168 33.60
Iowa 8 17 437 25.71
Texas 9 17 420 24.71
Louisville 8 20 431 21.55
Texas A&M 8 19 370 19.47
Miami 8 9 172 19.11
Illinois 9 9 170 18.89
Iowa St. 9 7 131 18.71
FAU 8 13 242 18.62
Indiana 9 18 325 18.06
Delaware 8 5 89 17.80
South Carolina 9 18 307 17.06
Ohio 8 9 147 16.33
Michigan St. 9 8 128 16.00
Colorado St. 8 12 184 15.33
Pittsburgh 9 19 291 15.32
Washington 8 8 120 15.00
Utah 9 20 292 14.60
South Florida 8 13 189 14.54
Temple 9 12 174 14.50
Arizona St. 9 6 82 13.67
Wyoming 9 16 218 13.62
Nebraska 9 22 296 13.45
Duke 8 7 93 13.29
South Alabama 9 9 119 13.22
Florida 8 11 145 13.18
Ohio St. 8 12 151 12.58
Boston College 9 11 131 11.91
Georgia Tech 9 12 142 11.83
Charlotte 8 7 82 11.71
Kennesaw St. 8 15 171 11.40
Buffalo 9 18 204 11.33
Mississippi St. 9 12 135 11.25
Florida St. 8 10 112 11.20
Army 8 7 78 11.14
Appalachian St. 8 18 199 11.06
BYU 8 17 186 10.94
Louisiana Tech 8 20 218 10.90
Oklahoma 9 21 224 10.67
Arizona 8 16 169 10.56
LSU 8 9 95 10.56
Notre Dame 8 12 126 10.50
Virginia 9 23 241 10.48
Toledo 8 22 227 10.32
Georgia 8 7 71 10.14
Memphis 9 11 111 10.09
Southern Miss. 8 13 131 10.08
Marshall 8 18 180 10.00
Washington St. 9 16 159 9.94
Wisconsin 8 5 49 9.80
California 9 21 203 9.67
Navy 8 6 58 9.67
Tennessee 9 17 164 9.65
Louisiana-Monroe 9 8 77 9.62
Middle Tennessee 8 8 77 9.62
San Diego St. 8 24 231 9.62
Missouri 8 14 134 9.57
SMU 9 13 124 9.54
Mississippi 9 13 123 9.46
Hawaii 9 4 37 9.25
UAB 8 8 74 9.25
Uconn 9 15 138 9.20
E. Michigan 9 6 55 9.17
Georgia Southern 8 6 55 9.17
Miami (Ohio) 8 13 119 9.15
Cent. Michigan 9 7 64 9.14
Vanderbilt 9 10 91 9.10
James Madison 8 15 134 8.93
Virginia Tech 9 14 123 8.79
San Jose St. 8 4 35 8.75
N. Illinois 8 7 61 8.71
Texas Tech 9 25 216 8.64
Oregon St. 9 8 69 8.62
West Virginia 9 10 86 8.60
Oregon 8 18 154 8.56
UCF 8 13 111 8.54
Nevada 8 10 85 8.50
North Carolina 8 13 110 8.46
UNLV 8 10 82 8.20
East Carolina 8 9 73 8.11
Southern Cal 8 4 32 8.00
Alabama 8 9 71 7.89
Wake Forest 8 12 93 7.75
Colorado 9 6 46 7.67
Fresno St. 9 17 130 7.65
Old Dominion 9 18 137 7.61
Kent St. 8 10 76 7.60
Coastal Carolina 8 9 68 7.56
Kansas 9 18 134 7.44
Stanford 9 5 35 7.00
FIU 8 8 55 6.88
Troy 9 13 89 6.85
Penn St. 8 13 85 6.54
Texas State 8 6 39 6.50
Houston 9 17 109 6.41
Akron 9 5 32 6.40
W. Michigan 9 15 96 6.40
North Texas 9 13 83 6.38
Baylor 9 14 87 6.21
Umass 8 8 49 6.12
Minnesota 9 17 104 6.12
Clemson 8 13 77 5.92
Missouri St. 8 11 65 5.91
Kentucky 8 9 52 5.78
Syracuse 9 9 51 5.67
Maryland 8 16 90 5.62
Tulsa 8 8 44 5.50
UTSA 8 12 66 5.50
Arkansas St. 9 18 98 5.44
New Mexico St. 8 14 76 5.43
UCLA 8 8 43 5.38
Bowling Green 9 14 72 5.14
Oklahoma St. 9 11 56 5.09
Sam Houston St. 8 6 30 5.00
UTEP 8 19 94 4.95
Kansas St. 9 13 61 4.69
Boise St. 9 7 32 4.57
Tulane 8 10 44 4.40
Auburn 9 13 54 4.15
NC State 9 12 49 4.08
Air Force 8 2 8 4.00
New Mexico 9 8 31 3.88
Rice 9 7 27 3.86
Jacksonville St. 8 5 19 3.80
Arkansas 9 13 46 3.54
Utah St. 8 9 30 3.33
Cincinnati 9 10 32 3.20
Louisiana-Lafayette 9 8 21 2.62
Liberty 8 9 22 2.44
Purdue 9 7 17 2.43
Georgia St. 8 5 10 2.00
W. Kentucky 9 4 8 2.00
Michigan 9 13 25 1.92
TCU 8 6 11 1.83
Northwestern 8 13 20 1.54
Ball St. 8 9 10 1.11

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up