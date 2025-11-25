NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Yds Pg
|FAU
|11
|531
|354
|17
|3,783
|28
|343.91
|North Texas
|11
|368
|257
|4
|3,542
|27
|322.00
|Baylor
|11
|465
|286
|11
|3,406
|30
|309.64
|Tennessee
|11
|375
|249
|10
|3,387
|25
|307.91
|Mississippi
|11
|370
|237
|8
|3,356
|18
|305.09
|Delaware
|11
|473
|294
|8
|3,315
|20
|301.36
|Southern Cal
|11
|361
|241
|8
|3,311
|23
|301.00
|Uconn
|12
|435
|296
|1
|3,606
|30
|300.50
|San Jose St.
|11
|456
|262
|12
|3,273
|17
|297.55
|Alabama
|11
|387
|263
|4
|3,217
|26
|292.45
|TCU
|11
|398
|258
|14
|3,207
|25
|291.55
|Duke
|11
|395
|264
|4
|3,204
|26
|291.27
|Hawaii
|11
|466
|299
|11
|3,187
|24
|289.73
|Texas Tech
|11
|381
|252
|7
|3,163
|26
|287.55
|SMU
|11
|392
|260
|9
|3,152
|24
|286.55
|Vanderbilt
|11
|334
|236
|6
|3,123
|27
|283.91
|East Carolina
|11
|393
|257
|6
|3,110
|18
|282.73
|Pittsburgh
|11
|391
|242
|13
|3,101
|27
|281.91
|W. Kentucky
|11
|430
|286
|10
|3,091
|21
|281.00
|Boston College
|11
|428
|269
|12
|3,066
|20
|278.73
|Miami
|11
|347
|256
|9
|3,034
|23
|275.82
|South Florida
|11
|337
|225
|7
|3,034
|27
|275.82
|UAB
|11
|419
|273
|14
|3,021
|18
|274.64
|Clemson
|11
|396
|263
|6
|3,020
|22
|274.55
|Missouri St.
|11
|369
|235
|10
|2,993
|24
|272.09
|Southern Miss.
|11
|371
|245
|9
|2,991
|24
|271.91
|Georgia Tech
|11
|327
|234
|5
|2,978
|14
|270.73
|Ohio St.
|11
|317
|250
|4
|2,971
|28
|270.09
|Arkansas
|11
|351
|214
|11
|2,970
|21
|270.00
|Texas A&M
|11
|336
|203
|10
|2,961
|26
|269.18
|Middle Tennessee
|11
|457
|274
|7
|2,933
|20
|266.64
|California
|11
|427
|264
|10
|2,920
|15
|265.45
|Georgia St.
|11
|438
|270
|10
|2,899
|21
|263.55
|Appalachian St.
|11
|440
|257
|11
|2,873
|21
|261.18
|Texas
|11
|356
|223
|7
|2,859
|25
|259.91
|Indiana
|11
|303
|220
|6
|2,856
|34
|259.64
|Rutgers
|11
|357
|218
|7
|2,855
|19
|259.55
|UNLV
|11
|334
|227
|6
|2,833
|22
|257.55
|Utah St.
|11
|344
|215
|4
|2,832
|24
|257.45
|Washington
|11
|312
|223
|6
|2,821
|20
|256.45
|Florida St.
|11
|311
|183
|8
|2,801
|18
|254.64
|Texas State
|11
|309
|215
|7
|2,783
|16
|253.00
|NC State
|11
|357
|245
|10
|2,772
|22
|252.00
|Arizona
|11
|359
|225
|7
|2,767
|25
|251.55
|Virginia
|11
|378
|247
|8
|2,751
|15
|250.09
|Notre Dame
|11
|287
|194
|6
|2,724
|22
|247.64
|Arkansas St.
|11
|431
|286
|11
|2,723
|14
|247.55
|Toledo
|11
|347
|225
|10
|2,722
|25
|247.45
|Kennesaw St.
|11
|332
|202
|9
|2,708
|20
|246.18
|Illinois
|11
|322
|220
|6
|2,705
|22
|245.91
|New Mexico St.
|11
|425
|247
|14
|2,695
|15
|245.00
|Georgia Southern
|11
|367
|229
|8
|2,685
|22
|244.00
|Oregon
|11
|307
|223
|6
|2,675
|24
|243.18
|Nebraska
|11
|326
|236
|6
|2,669
|22
|242.64
|Tulane
|11
|327
|200
|6
|2,669
|17
|242.64
|Mississippi St.
|11
|331
|212
|8
|2,663
|19
|242.09
|UTSA
|11
|375
|253
|6
|2,654
|28
|241.27
|Memphis
|11
|342
|239
|8
|2,643
|14
|240.27
|Georgia
|11
|337
|237
|6
|2,638
|20
|239.82
|Cincinnati
|11
|312
|190
|5
|2,627
|26
|238.82
|Maryland
|11
|430
|246
|8
|2,609
|15
|237.18
|LSU
|11
|391
|260
|6
|2,604
|16
|236.73
|Old Dominion
|11
|285
|171
|9
|2,580
|21
|234.55
|Boise St.
|11
|349
|209
|9
|2,546
|17
|231.45
|Iowa St.
|11
|328
|201
|9
|2,544
|15
|231.27
|Syracuse
|11
|391
|221
|15
|2,542
|17
|231.09
|Louisville
|11
|373
|240
|9
|2,533
|13
|230.27
|Tulsa
|11
|387
|230
|9
|2,510
|14
|228.18
|E. Michigan
|11
|363
|223
|8
|2,490
|16
|226.36
|Kansas
|11
|318
|201
|5
|2,480
|22
|225.45
|Buffalo
|11
|384
|219
|13
|2,478
|17
|225.27
|Oregon St.
|11
|390
|232
|11
|2,470
|13
|224.55
|New Mexico
|11
|297
|198
|9
|2,447
|16
|222.45
|Wake Forest
|11
|330
|185
|9
|2,445
|13
|222.27
|Oklahoma
|11
|351
|216
|7
|2,441
|13
|221.91
|Stanford
|11
|351
|204
|11
|2,438
|12
|221.64
|Arizona St.
|11
|367
|213
|5
|2,419
|17
|219.91
|Akron
|12
|404
|209
|9
|2,628
|20
|219.00
|UCF
|11
|362
|226
|11
|2,395
|9
|217.73
|Houston
|11
|309
|193
|9
|2,382
|21
|216.55
|Michigan St.
|11
|339
|213
|5
|2,380
|16
|216.36
|Purdue
|11
|358
|213
|12
|2,368
|15
|215.27
|BYU
|11
|310
|192
|4
|2,345
|13
|213.18
|FIU
|11
|356
|221
|10
|2,333
|15
|212.09
|Kentucky
|11
|342
|216
|12
|2,323
|15
|211.18
|Missouri
|11
|332
|213
|10
|2,318
|15
|210.73
|South Carolina
|11
|300
|185
|9
|2,309
|11
|209.91
|Charlotte
|11
|352
|205
|11
|2,305
|14
|209.55
|James Madison
|11
|289
|175
|8
|2,301
|19
|209.18
|Troy
|11
|330
|195
|9
|2,301
|17
|209.18
|Florida
|11
|350
|219
|13
|2,287
|15
|207.91
|Kansas St.
|11
|326
|194
|7
|2,270
|18
|206.36
|Colorado St.
|11
|357
|215
|12
|2,268
|13
|206.18
|Colorado
|11
|333
|196
|10
|2,262
|17
|205.64
|Utah
|11
|317
|200
|5
|2,253
|22
|204.82
|UTEP
|11
|370
|201
|15
|2,251
|17
|204.64
|Minnesota
|11
|347
|215
|7
|2,232
|16
|202.91
|Temple
|11
|314
|201
|1
|2,225
|26
|202.27
|Marshall
|11
|300
|196
|5
|2,187
|17
|198.82
|Washington St.
|11
|334
|217
|12
|2,167
|15
|197.00
|Michigan
|11
|279
|171
|6
|2,166
|9
|196.91
|Kent St.
|11
|271
|152
|5
|2,158
|18
|196.18
|Liberty
|11
|294
|162
|13
|2,134
|10
|194.00
|Miami (Ohio)
|11
|287
|151
|10
|2,125
|13
|193.18
|West Virginia
|11
|295
|176
|9
|2,124
|10
|193.00
|Auburn
|11
|323
|203
|3
|2,106
|10
|191.45
|Ohio
|11
|274
|171
|9
|2,104
|12
|191.27
|Sam Houston St.
|11
|356
|197
|8
|2,045
|11
|185.91
|Fresno St.
|11
|331
|209
|12
|2,027
|12
|184.27
|Northwestern
|11
|307
|185
|9
|2,018
|13
|183.45
|South Alabama
|11
|278
|192
|5
|2,017
|12
|183.36
|North Carolina
|11
|319
|205
|6
|2,012
|11
|182.82
|Wyoming
|11
|348
|195
|11
|1,994
|13
|181.27
|Penn St.
|11
|283
|186
|7
|1,970
|13
|179.09
|UCLA
|11
|324
|202
|7
|1,963
|14
|178.45
|Louisiana Tech
|11
|281
|178
|9
|1,928
|7
|175.27
|Virginia Tech
|11
|304
|176
|7
|1,918
|16
|174.36
|Oklahoma St.
|11
|332
|187
|9
|1,887
|7
|171.55
|Jacksonville St.
|11
|264
|156
|5
|1,777
|10
|161.55
|Umass
|11
|380
|201
|9
|1,758
|6
|159.82
|Cent. Michigan
|11
|199
|136
|5
|1,752
|15
|159.27
|Louisiana-Lafayette
|11
|275
|150
|13
|1,748
|11
|158.91
|Coastal Carolina
|11
|310
|175
|10
|1,718
|13
|156.18
|Bowling Green
|11
|277
|159
|12
|1,687
|10
|153.36
|San Diego St.
|11
|230
|134
|7
|1,682
|8
|152.91
|Air Force
|11
|160
|93
|7
|1,638
|11
|148.91
|Nevada
|11
|272
|158
|17
|1,636
|10
|148.73
|Louisiana-Monroe
|11
|270
|153
|11
|1,614
|12
|146.73
|W. Michigan
|11
|258
|158
|5
|1,608
|8
|146.18
|Navy
|10
|144
|85
|5
|1,400
|8
|140.00
|Iowa
|11
|248
|155
|7
|1,483
|9
|134.82
|Ball St.
|11
|254
|142
|8
|1,479
|9
|134.45
|Wisconsin
|11
|245
|140
|11
|1,455
|8
|132.27
|N. Illinois
|11
|234
|124
|6
|1,159
|8
|105.36
|Rice
|11
|185
|126
|3
|1,071
|10
|97.36
|Army
|10
|97
|51
|4
|791
|4
|79.10
