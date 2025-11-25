Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Passing Offense

NCAA FBS Team Passing Offense

The Associated Press

November 25, 2025, 11:14 AM

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg
FAU 11 531 354 17 3,783 28 343.91
North Texas 11 368 257 4 3,542 27 322.00
Baylor 11 465 286 11 3,406 30 309.64
Tennessee 11 375 249 10 3,387 25 307.91
Mississippi 11 370 237 8 3,356 18 305.09
Delaware 11 473 294 8 3,315 20 301.36
Southern Cal 11 361 241 8 3,311 23 301.00
Uconn 12 435 296 1 3,606 30 300.50
San Jose St. 11 456 262 12 3,273 17 297.55
Alabama 11 387 263 4 3,217 26 292.45
TCU 11 398 258 14 3,207 25 291.55
Duke 11 395 264 4 3,204 26 291.27
Hawaii 11 466 299 11 3,187 24 289.73
Texas Tech 11 381 252 7 3,163 26 287.55
SMU 11 392 260 9 3,152 24 286.55
Vanderbilt 11 334 236 6 3,123 27 283.91
East Carolina 11 393 257 6 3,110 18 282.73
Pittsburgh 11 391 242 13 3,101 27 281.91
W. Kentucky 11 430 286 10 3,091 21 281.00
Boston College 11 428 269 12 3,066 20 278.73
Miami 11 347 256 9 3,034 23 275.82
South Florida 11 337 225 7 3,034 27 275.82
UAB 11 419 273 14 3,021 18 274.64
Clemson 11 396 263 6 3,020 22 274.55
Missouri St. 11 369 235 10 2,993 24 272.09
Southern Miss. 11 371 245 9 2,991 24 271.91
Georgia Tech 11 327 234 5 2,978 14 270.73
Ohio St. 11 317 250 4 2,971 28 270.09
Arkansas 11 351 214 11 2,970 21 270.00
Texas A&M 11 336 203 10 2,961 26 269.18
Middle Tennessee 11 457 274 7 2,933 20 266.64
California 11 427 264 10 2,920 15 265.45
Georgia St. 11 438 270 10 2,899 21 263.55
Appalachian St. 11 440 257 11 2,873 21 261.18
Texas 11 356 223 7 2,859 25 259.91
Indiana 11 303 220 6 2,856 34 259.64
Rutgers 11 357 218 7 2,855 19 259.55
UNLV 11 334 227 6 2,833 22 257.55
Utah St. 11 344 215 4 2,832 24 257.45
Washington 11 312 223 6 2,821 20 256.45
Florida St. 11 311 183 8 2,801 18 254.64
Texas State 11 309 215 7 2,783 16 253.00
NC State 11 357 245 10 2,772 22 252.00
Arizona 11 359 225 7 2,767 25 251.55
Virginia 11 378 247 8 2,751 15 250.09
Notre Dame 11 287 194 6 2,724 22 247.64
Arkansas St. 11 431 286 11 2,723 14 247.55
Toledo 11 347 225 10 2,722 25 247.45
Kennesaw St. 11 332 202 9 2,708 20 246.18
Illinois 11 322 220 6 2,705 22 245.91
New Mexico St. 11 425 247 14 2,695 15 245.00
Georgia Southern 11 367 229 8 2,685 22 244.00
Oregon 11 307 223 6 2,675 24 243.18
Nebraska 11 326 236 6 2,669 22 242.64
Tulane 11 327 200 6 2,669 17 242.64
Mississippi St. 11 331 212 8 2,663 19 242.09
UTSA 11 375 253 6 2,654 28 241.27
Memphis 11 342 239 8 2,643 14 240.27
Georgia 11 337 237 6 2,638 20 239.82
Cincinnati 11 312 190 5 2,627 26 238.82
Maryland 11 430 246 8 2,609 15 237.18
LSU 11 391 260 6 2,604 16 236.73
Old Dominion 11 285 171 9 2,580 21 234.55
Boise St. 11 349 209 9 2,546 17 231.45
Iowa St. 11 328 201 9 2,544 15 231.27
Syracuse 11 391 221 15 2,542 17 231.09
Louisville 11 373 240 9 2,533 13 230.27
Tulsa 11 387 230 9 2,510 14 228.18
E. Michigan 11 363 223 8 2,490 16 226.36
Kansas 11 318 201 5 2,480 22 225.45
Buffalo 11 384 219 13 2,478 17 225.27
Oregon St. 11 390 232 11 2,470 13 224.55
New Mexico 11 297 198 9 2,447 16 222.45
Wake Forest 11 330 185 9 2,445 13 222.27
Oklahoma 11 351 216 7 2,441 13 221.91
Stanford 11 351 204 11 2,438 12 221.64
Arizona St. 11 367 213 5 2,419 17 219.91
Akron 12 404 209 9 2,628 20 219.00
UCF 11 362 226 11 2,395 9 217.73
Houston 11 309 193 9 2,382 21 216.55
Michigan St. 11 339 213 5 2,380 16 216.36
Purdue 11 358 213 12 2,368 15 215.27
BYU 11 310 192 4 2,345 13 213.18
FIU 11 356 221 10 2,333 15 212.09
Kentucky 11 342 216 12 2,323 15 211.18
Missouri 11 332 213 10 2,318 15 210.73
South Carolina 11 300 185 9 2,309 11 209.91
Charlotte 11 352 205 11 2,305 14 209.55
James Madison 11 289 175 8 2,301 19 209.18
Troy 11 330 195 9 2,301 17 209.18
Florida 11 350 219 13 2,287 15 207.91
Kansas St. 11 326 194 7 2,270 18 206.36
Colorado St. 11 357 215 12 2,268 13 206.18
Colorado 11 333 196 10 2,262 17 205.64
Utah 11 317 200 5 2,253 22 204.82
UTEP 11 370 201 15 2,251 17 204.64
Minnesota 11 347 215 7 2,232 16 202.91
Temple 11 314 201 1 2,225 26 202.27
Marshall 11 300 196 5 2,187 17 198.82
Washington St. 11 334 217 12 2,167 15 197.00
Michigan 11 279 171 6 2,166 9 196.91
Kent St. 11 271 152 5 2,158 18 196.18
Liberty 11 294 162 13 2,134 10 194.00
Miami (Ohio) 11 287 151 10 2,125 13 193.18
West Virginia 11 295 176 9 2,124 10 193.00
Auburn 11 323 203 3 2,106 10 191.45
Ohio 11 274 171 9 2,104 12 191.27
Sam Houston St. 11 356 197 8 2,045 11 185.91
Fresno St. 11 331 209 12 2,027 12 184.27
Northwestern 11 307 185 9 2,018 13 183.45
South Alabama 11 278 192 5 2,017 12 183.36
North Carolina 11 319 205 6 2,012 11 182.82
Wyoming 11 348 195 11 1,994 13 181.27
Penn St. 11 283 186 7 1,970 13 179.09
UCLA 11 324 202 7 1,963 14 178.45
Louisiana Tech 11 281 178 9 1,928 7 175.27
Virginia Tech 11 304 176 7 1,918 16 174.36
Oklahoma St. 11 332 187 9 1,887 7 171.55
Jacksonville St. 11 264 156 5 1,777 10 161.55
Umass 11 380 201 9 1,758 6 159.82
Cent. Michigan 11 199 136 5 1,752 15 159.27
Louisiana-Lafayette 11 275 150 13 1,748 11 158.91
Coastal Carolina 11 310 175 10 1,718 13 156.18
Bowling Green 11 277 159 12 1,687 10 153.36
San Diego St. 11 230 134 7 1,682 8 152.91
Air Force 11 160 93 7 1,638 11 148.91
Nevada 11 272 158 17 1,636 10 148.73
Louisiana-Monroe 11 270 153 11 1,614 12 146.73
W. Michigan 11 258 158 5 1,608 8 146.18
Navy 10 144 85 5 1,400 8 140.00
Iowa 11 248 155 7 1,483 9 134.82
Ball St. 11 254 142 8 1,479 9 134.45
Wisconsin 11 245 140 11 1,455 8 132.27
N. Illinois 11 234 124 6 1,159 8 105.36
Rice 11 185 126 3 1,071 10 97.36
Army 10 97 51 4 791 4 79.10

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up