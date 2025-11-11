Live Radio
NCAA FBS Team Passing Offense

The Associated Press

November 11, 2025, 11:15 AM

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg
San Jose St. 9 386 226 6 2,993 17 332.56
Tennessee 9 326 213 8 2,964 23 329.33
FAU 9 419 273 13 2,914 24 323.78
Duke 9 327 226 4 2,816 24 312.89
Baylor 9 373 235 7 2,814 26 312.67
North Texas 9 320 220 4 2,775 22 308.33
Mississippi 10 335 211 7 3,055 17 305.50
Delaware 9 390 238 7 2,744 17 304.89
TCU 9 342 224 9 2,731 23 303.44
Southern Cal 9 285 192 6 2,727 18 303.00
Pittsburgh 9 325 203 12 2,726 24 302.89
Hawaii 10 442 284 10 3,024 23 302.40
Uconn 10 366 248 0 3,005 27 300.50
Alabama 9 315 212 1 2,621 25 291.22
Clemson 9 326 218 6 2,596 18 288.44
Appalachian St. 9 376 224 10 2,594 19 288.22
W. Kentucky 9 348 236 7 2,590 18 287.78
Texas Tech 10 345 225 7 2,869 25 286.90
Ohio St. 9 261 210 4 2,577 25 286.33
SMU 10 354 230 9 2,845 21 284.50
East Carolina 9 326 215 5 2,535 15 281.67
NC State 9 301 210 8 2,500 20 277.78
Rutgers 10 337 208 7 2,774 19 277.40
UAB 9 332 225 8 2,482 17 275.78
Arkansas 9 283 177 8 2,481 20 275.67
Notre Dame 9 240 164 4 2,445 19 271.67
Boston College 10 388 243 12 2,704 18 270.40
Florida St. 9 254 154 6 2,404 16 267.11
Utah St. 9 274 178 3 2,400 21 266.67
Texas State 9 260 176 6 2,390 13 265.56
California 10 377 230 10 2,635 15 263.50
Georgia Tech 9 252 181 3 2,350 11 261.11
Toledo 9 289 192 6 2,335 19 259.44
Miami 9 281 204 9 2,332 16 259.11
Vanderbilt 10 290 199 5 2,584 22 258.40
South Florida 9 279 182 6 2,325 21 258.33
Southern Miss. 9 275 185 6 2,324 20 258.22
Missouri St. 9 297 182 8 2,319 17 257.67
Washington 9 262 187 5 2,313 16 257.00
UNLV 9 265 182 5 2,304 18 256.00
Indiana 10 278 197 6 2,551 30 255.10
Texas A&M 9 260 161 7 2,294 20 254.89
Arizona 9 303 188 6 2,290 23 254.44
Illinois 9 262 184 5 2,285 20 253.89
Georgia St. 9 346 220 7 2,284 19 253.78
Middle Tennessee 9 381 228 7 2,282 17 253.56
Old Dominion 9 241 146 9 2,253 19 250.33
Nebraska 10 289 215 6 2,482 22 248.20
Arkansas St. 10 388 261 11 2,467 14 246.70
Louisville 9 324 206 8 2,219 12 246.56
Texas 9 282 177 6 2,215 19 246.11
Syracuse 10 361 204 12 2,447 17 244.70
Tulane 9 271 165 5 2,197 13 244.11
Virginia 10 343 224 6 2,435 13 243.50
Boise St. 9 296 174 9 2,188 17 243.11
Mississippi St. 10 293 189 6 2,428 18 242.80
Memphis 10 298 206 7 2,426 13 242.60
Cincinnati 9 246 150 2 2,173 23 241.44
LSU 9 316 213 5 2,167 14 240.78
Georgia 9 275 188 4 2,152 16 239.11
Georgia Southern 9 290 178 6 2,144 17 238.22
Oklahoma 9 298 187 7 2,130 11 236.67
New Mexico 9 257 175 9 2,116 16 235.11
New Mexico St. 9 330 182 11 2,106 12 234.00
UTSA 9 305 205 5 2,100 21 233.33
Maryland 9 341 199 6 2,095 13 232.78
Oregon 9 244 171 5 2,087 20 231.89
Stanford 10 331 194 11 2,315 11 231.50
Tulsa 9 335 198 9 2,080 12 231.11
Iowa St. 10 305 183 9 2,303 12 230.30
Kansas 10 289 185 4 2,289 21 228.90
E. Michigan 10 334 205 6 2,261 15 226.10
Charlotte 9 297 175 8 2,029 14 225.44
Oregon St. 10 354 213 11 2,229 11 222.90
Ohio 9 247 160 8 2,006 12 222.89
Houston 10 280 178 8 2,221 19 222.10
Michigan St. 9 270 171 4 1,997 14 221.89
Kansas St. 9 275 167 5 1,991 16 221.22
Arizona St. 9 313 182 4 1,987 12 220.78
Purdue 10 324 196 11 2,201 14 220.10
Missouri 9 280 185 7 1,975 13 219.44
UTEP 9 311 171 14 1,975 15 219.44
Kennesaw St. 9 254 151 5 1,959 14 217.67
Florida 9 301 192 12 1,953 13 217.00
UCF 9 304 183 8 1,946 6 216.22
Wake Forest 9 279 154 7 1,940 9 215.56
FIU 9 294 183 8 1,931 11 214.56
BYU 9 252 154 4 1,922 12 213.56
Buffalo 9 293 173 9 1,913 13 212.56
Utah 9 267 174 5 1,891 18 210.11
Colorado 10 294 176 10 2,097 16 209.70
James Madison 9 236 144 6 1,854 18 206.00
Washington St. 9 277 180 11 1,848 13 205.33
Temple 10 277 177 1 2,041 24 204.10
Minnesota 9 283 176 7 1,830 11 203.33
Troy 9 264 155 8 1,828 13 203.11
Akron 10 317 168 7 2,028 16 202.80
Miami (Ohio) 9 224 127 7 1,793 12 199.22
Kentucky 9 266 166 9 1,778 12 197.56
Liberty 9 241 137 7 1,775 8 197.22
Wyoming 9 279 164 10 1,765 12 196.11
Louisiana Tech 9 239 156 7 1,750 7 194.44
Fresno St. 9 271 174 11 1,745 10 193.89
South Carolina 9 239 147 8 1,740 7 193.33
Colorado St. 9 265 155 6 1,689 9 187.67
Michigan 9 224 134 4 1,671 7 185.67
South Alabama 9 229 152 5 1,669 12 185.44
Marshall 9 243 153 4 1,666 14 185.11
Penn St. 9 258 167 7 1,662 10 184.67
UCLA 9 264 165 7 1,659 12 184.33
Kent St. 9 218 121 5 1,656 13 184.00
Auburn 10 298 185 3 1,836 8 183.60
North Carolina 9 255 163 6 1,602 10 177.89
West Virginia 10 264 157 8 1,771 8 177.00
Virginia Tech 9 262 152 6 1,592 15 176.89
San Diego St. 9 204 120 7 1,584 8 176.00
Sam Houston St. 9 276 156 7 1,551 9 172.33
Oklahoma St. 9 266 149 5 1,537 6 170.78
Northwestern 9 249 147 9 1,529 11 169.89
Air Force 9 138 83 6 1,521 11 169.00
Umass 9 310 161 7 1,471 4 163.44
W. Michigan 9 235 144 4 1,450 8 161.11
Louisiana-Lafayette 10 250 132 13 1,601 11 160.10
Bowling Green 10 251 150 10 1,549 9 154.90
Nevada 9 235 131 17 1,383 7 153.67
Cent. Michigan 9 152 106 2 1,382 11 153.56
Jacksonville St. 9 219 130 5 1,380 7 153.33
Louisiana-Monroe 9 225 124 10 1,366 12 151.78
Coastal Carolina 9 238 129 9 1,266 11 140.67
Wisconsin 9 215 120 10 1,265 7 140.56
Navy 9 125 75 5 1,214 7 134.89
Ball St. 9 200 115 5 1,211 9 134.56
Iowa 9 206 130 5 1,199 6 133.22
N. Illinois 9 211 112 6 966 5 107.33
Rice 10 164 112 3 970 9 97.00
Army 9 87 45 3 727 4 80.78

