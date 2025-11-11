NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Yds Pg
|San Jose St.
|9
|386
|226
|6
|2,993
|17
|332.56
|Tennessee
|9
|326
|213
|8
|2,964
|23
|329.33
|FAU
|9
|419
|273
|13
|2,914
|24
|323.78
|Duke
|9
|327
|226
|4
|2,816
|24
|312.89
|Baylor
|9
|373
|235
|7
|2,814
|26
|312.67
|North Texas
|9
|320
|220
|4
|2,775
|22
|308.33
|Mississippi
|10
|335
|211
|7
|3,055
|17
|305.50
|Delaware
|9
|390
|238
|7
|2,744
|17
|304.89
|TCU
|9
|342
|224
|9
|2,731
|23
|303.44
|Southern Cal
|9
|285
|192
|6
|2,727
|18
|303.00
|Pittsburgh
|9
|325
|203
|12
|2,726
|24
|302.89
|Hawaii
|10
|442
|284
|10
|3,024
|23
|302.40
|Uconn
|10
|366
|248
|0
|3,005
|27
|300.50
|Alabama
|9
|315
|212
|1
|2,621
|25
|291.22
|Clemson
|9
|326
|218
|6
|2,596
|18
|288.44
|Appalachian St.
|9
|376
|224
|10
|2,594
|19
|288.22
|W. Kentucky
|9
|348
|236
|7
|2,590
|18
|287.78
|Texas Tech
|10
|345
|225
|7
|2,869
|25
|286.90
|Ohio St.
|9
|261
|210
|4
|2,577
|25
|286.33
|SMU
|10
|354
|230
|9
|2,845
|21
|284.50
|East Carolina
|9
|326
|215
|5
|2,535
|15
|281.67
|NC State
|9
|301
|210
|8
|2,500
|20
|277.78
|Rutgers
|10
|337
|208
|7
|2,774
|19
|277.40
|UAB
|9
|332
|225
|8
|2,482
|17
|275.78
|Arkansas
|9
|283
|177
|8
|2,481
|20
|275.67
|Notre Dame
|9
|240
|164
|4
|2,445
|19
|271.67
|Boston College
|10
|388
|243
|12
|2,704
|18
|270.40
|Florida St.
|9
|254
|154
|6
|2,404
|16
|267.11
|Utah St.
|9
|274
|178
|3
|2,400
|21
|266.67
|Texas State
|9
|260
|176
|6
|2,390
|13
|265.56
|California
|10
|377
|230
|10
|2,635
|15
|263.50
|Georgia Tech
|9
|252
|181
|3
|2,350
|11
|261.11
|Toledo
|9
|289
|192
|6
|2,335
|19
|259.44
|Miami
|9
|281
|204
|9
|2,332
|16
|259.11
|Vanderbilt
|10
|290
|199
|5
|2,584
|22
|258.40
|South Florida
|9
|279
|182
|6
|2,325
|21
|258.33
|Southern Miss.
|9
|275
|185
|6
|2,324
|20
|258.22
|Missouri St.
|9
|297
|182
|8
|2,319
|17
|257.67
|Washington
|9
|262
|187
|5
|2,313
|16
|257.00
|UNLV
|9
|265
|182
|5
|2,304
|18
|256.00
|Indiana
|10
|278
|197
|6
|2,551
|30
|255.10
|Texas A&M
|9
|260
|161
|7
|2,294
|20
|254.89
|Arizona
|9
|303
|188
|6
|2,290
|23
|254.44
|Illinois
|9
|262
|184
|5
|2,285
|20
|253.89
|Georgia St.
|9
|346
|220
|7
|2,284
|19
|253.78
|Middle Tennessee
|9
|381
|228
|7
|2,282
|17
|253.56
|Old Dominion
|9
|241
|146
|9
|2,253
|19
|250.33
|Nebraska
|10
|289
|215
|6
|2,482
|22
|248.20
|Arkansas St.
|10
|388
|261
|11
|2,467
|14
|246.70
|Louisville
|9
|324
|206
|8
|2,219
|12
|246.56
|Texas
|9
|282
|177
|6
|2,215
|19
|246.11
|Syracuse
|10
|361
|204
|12
|2,447
|17
|244.70
|Tulane
|9
|271
|165
|5
|2,197
|13
|244.11
|Virginia
|10
|343
|224
|6
|2,435
|13
|243.50
|Boise St.
|9
|296
|174
|9
|2,188
|17
|243.11
|Mississippi St.
|10
|293
|189
|6
|2,428
|18
|242.80
|Memphis
|10
|298
|206
|7
|2,426
|13
|242.60
|Cincinnati
|9
|246
|150
|2
|2,173
|23
|241.44
|LSU
|9
|316
|213
|5
|2,167
|14
|240.78
|Georgia
|9
|275
|188
|4
|2,152
|16
|239.11
|Georgia Southern
|9
|290
|178
|6
|2,144
|17
|238.22
|Oklahoma
|9
|298
|187
|7
|2,130
|11
|236.67
|New Mexico
|9
|257
|175
|9
|2,116
|16
|235.11
|New Mexico St.
|9
|330
|182
|11
|2,106
|12
|234.00
|UTSA
|9
|305
|205
|5
|2,100
|21
|233.33
|Maryland
|9
|341
|199
|6
|2,095
|13
|232.78
|Oregon
|9
|244
|171
|5
|2,087
|20
|231.89
|Stanford
|10
|331
|194
|11
|2,315
|11
|231.50
|Tulsa
|9
|335
|198
|9
|2,080
|12
|231.11
|Iowa St.
|10
|305
|183
|9
|2,303
|12
|230.30
|Kansas
|10
|289
|185
|4
|2,289
|21
|228.90
|E. Michigan
|10
|334
|205
|6
|2,261
|15
|226.10
|Charlotte
|9
|297
|175
|8
|2,029
|14
|225.44
|Oregon St.
|10
|354
|213
|11
|2,229
|11
|222.90
|Ohio
|9
|247
|160
|8
|2,006
|12
|222.89
|Houston
|10
|280
|178
|8
|2,221
|19
|222.10
|Michigan St.
|9
|270
|171
|4
|1,997
|14
|221.89
|Kansas St.
|9
|275
|167
|5
|1,991
|16
|221.22
|Arizona St.
|9
|313
|182
|4
|1,987
|12
|220.78
|Purdue
|10
|324
|196
|11
|2,201
|14
|220.10
|Missouri
|9
|280
|185
|7
|1,975
|13
|219.44
|UTEP
|9
|311
|171
|14
|1,975
|15
|219.44
|Kennesaw St.
|9
|254
|151
|5
|1,959
|14
|217.67
|Florida
|9
|301
|192
|12
|1,953
|13
|217.00
|UCF
|9
|304
|183
|8
|1,946
|6
|216.22
|Wake Forest
|9
|279
|154
|7
|1,940
|9
|215.56
|FIU
|9
|294
|183
|8
|1,931
|11
|214.56
|BYU
|9
|252
|154
|4
|1,922
|12
|213.56
|Buffalo
|9
|293
|173
|9
|1,913
|13
|212.56
|Utah
|9
|267
|174
|5
|1,891
|18
|210.11
|Colorado
|10
|294
|176
|10
|2,097
|16
|209.70
|James Madison
|9
|236
|144
|6
|1,854
|18
|206.00
|Washington St.
|9
|277
|180
|11
|1,848
|13
|205.33
|Temple
|10
|277
|177
|1
|2,041
|24
|204.10
|Minnesota
|9
|283
|176
|7
|1,830
|11
|203.33
|Troy
|9
|264
|155
|8
|1,828
|13
|203.11
|Akron
|10
|317
|168
|7
|2,028
|16
|202.80
|Miami (Ohio)
|9
|224
|127
|7
|1,793
|12
|199.22
|Kentucky
|9
|266
|166
|9
|1,778
|12
|197.56
|Liberty
|9
|241
|137
|7
|1,775
|8
|197.22
|Wyoming
|9
|279
|164
|10
|1,765
|12
|196.11
|Louisiana Tech
|9
|239
|156
|7
|1,750
|7
|194.44
|Fresno St.
|9
|271
|174
|11
|1,745
|10
|193.89
|South Carolina
|9
|239
|147
|8
|1,740
|7
|193.33
|Colorado St.
|9
|265
|155
|6
|1,689
|9
|187.67
|Michigan
|9
|224
|134
|4
|1,671
|7
|185.67
|South Alabama
|9
|229
|152
|5
|1,669
|12
|185.44
|Marshall
|9
|243
|153
|4
|1,666
|14
|185.11
|Penn St.
|9
|258
|167
|7
|1,662
|10
|184.67
|UCLA
|9
|264
|165
|7
|1,659
|12
|184.33
|Kent St.
|9
|218
|121
|5
|1,656
|13
|184.00
|Auburn
|10
|298
|185
|3
|1,836
|8
|183.60
|North Carolina
|9
|255
|163
|6
|1,602
|10
|177.89
|West Virginia
|10
|264
|157
|8
|1,771
|8
|177.00
|Virginia Tech
|9
|262
|152
|6
|1,592
|15
|176.89
|San Diego St.
|9
|204
|120
|7
|1,584
|8
|176.00
|Sam Houston St.
|9
|276
|156
|7
|1,551
|9
|172.33
|Oklahoma St.
|9
|266
|149
|5
|1,537
|6
|170.78
|Northwestern
|9
|249
|147
|9
|1,529
|11
|169.89
|Air Force
|9
|138
|83
|6
|1,521
|11
|169.00
|Umass
|9
|310
|161
|7
|1,471
|4
|163.44
|W. Michigan
|9
|235
|144
|4
|1,450
|8
|161.11
|Louisiana-Lafayette
|10
|250
|132
|13
|1,601
|11
|160.10
|Bowling Green
|10
|251
|150
|10
|1,549
|9
|154.90
|Nevada
|9
|235
|131
|17
|1,383
|7
|153.67
|Cent. Michigan
|9
|152
|106
|2
|1,382
|11
|153.56
|Jacksonville St.
|9
|219
|130
|5
|1,380
|7
|153.33
|Louisiana-Monroe
|9
|225
|124
|10
|1,366
|12
|151.78
|Coastal Carolina
|9
|238
|129
|9
|1,266
|11
|140.67
|Wisconsin
|9
|215
|120
|10
|1,265
|7
|140.56
|Navy
|9
|125
|75
|5
|1,214
|7
|134.89
|Ball St.
|9
|200
|115
|5
|1,211
|9
|134.56
|Iowa
|9
|206
|130
|5
|1,199
|6
|133.22
|N. Illinois
|9
|211
|112
|6
|966
|5
|107.33
|Rice
|10
|164
|112
|3
|970
|9
|97.00
|Army
|9
|87
|45
|3
|727
|4
|80.78
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.