Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Passing Offense

NCAA FBS Team Passing Offense

The Associated Press

November 4, 2025, 12:20 PM

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg
San Jose St. 8 343 198 4 2,652 17 331.50
Tennessee 9 326 213 8 2,964 23 329.33
FAU 8 387 250 13 2,603 20 325.38
Duke 8 296 204 2 2,594 21 324.25
Baylor 9 373 235 7 2,814 26 312.67
North Texas 9 320 220 4 2,775 22 308.33
Hawaii 9 408 262 9 2,768 20 307.56
Delaware 8 338 212 5 2,440 15 305.00
Pittsburgh 9 325 203 12 2,726 24 302.89
Southern Cal 8 251 167 5 2,418 16 302.25
TCU 8 292 190 7 2,412 22 301.50
Uconn 9 326 221 0 2,694 24 299.33
Clemson 8 299 198 6 2,375 17 296.88
Texas Tech 9 313 208 7 2,650 24 294.44
Alabama 8 279 190 1 2,333 24 291.62
Mississippi 9 289 174 6 2,603 14 289.22
East Carolina 8 282 189 5 2,311 13 288.88
W. Kentucky 9 348 236 7 2,590 18 287.78
Ohio St. 8 228 183 3 2,274 24 284.25
UAB 8 298 207 8 2,269 15 283.62
Rutgers 9 317 195 5 2,545 15 282.78
Appalachian St. 8 325 190 9 2,246 17 280.75
NC State 9 301 210 8 2,500 20 277.78
SMU 9 319 211 8 2,493 18 277.00
Arkansas 9 283 177 8 2,481 20 275.67
Notre Dame 8 221 148 4 2,192 16 274.00
Washington 8 230 167 4 2,179 15 272.38
Florida St. 8 211 131 5 2,154 15 269.25
Boston College 9 343 214 10 2,420 17 268.89
Arizona 8 272 172 6 2,132 21 266.50
South Florida 8 261 166 6 2,092 19 261.50
Georgia Tech 9 252 181 3 2,350 11 261.11
Indiana 9 247 178 5 2,333 29 259.22
Texas A&M 8 231 141 7 2,073 18 259.12
Miami 8 256 185 9 2,071 14 258.88
Syracuse 9 333 189 10 2,323 16 258.11
UNLV 8 241 167 4 2,053 16 256.62
Missouri St. 8 264 162 8 2,033 15 254.12
California 9 328 199 10 2,285 13 253.89
Illinois 9 262 184 5 2,285 20 253.89
Texas State 8 227 150 5 2,030 10 253.75
Toledo 8 256 167 6 2,026 17 253.25
Nebraska 9 274 202 6 2,277 19 253.00
Utah St. 8 239 154 3 2,023 18 252.88
Virginia 9 309 203 6 2,271 13 252.33
Louisville 8 285 186 7 2,016 12 252.00
Mississippi St. 9 268 173 6 2,255 18 250.56
Old Dominion 9 241 146 9 2,253 19 250.33
Maryland 8 313 184 5 1,997 12 249.62
LSU 8 284 190 5 1,994 14 249.25
Georgia St. 8 308 195 6 1,991 17 248.88
Oregon 8 223 158 4 1,975 20 246.88
Texas 9 282 177 6 2,215 19 246.11
Southern Miss. 8 240 161 4 1,968 18 246.00
Vanderbilt 9 257 174 5 2,207 19 245.22
Middle Tennessee 8 327 195 6 1,951 13 243.88
Iowa St. 9 281 174 7 2,192 11 243.56
Boise St. 9 296 174 9 2,188 17 243.11
Cincinnati 9 245 149 2 2,159 22 239.89
Missouri 8 258 178 7 1,898 13 237.25
Arkansas St. 9 335 223 6 2,130 11 236.67
Oklahoma 9 298 187 7 2,130 11 236.67
Georgia 8 245 170 4 1,888 13 236.00
New Mexico 9 257 175 9 2,116 16 235.11
Wake Forest 8 256 145 7 1,876 9 234.50
Purdue 9 302 183 10 2,107 13 234.11
New Mexico St. 8 284 154 9 1,865 10 233.12
Tulane 8 247 149 5 1,865 10 233.12
Kansas 9 259 170 4 2,090 20 232.22
Tulsa 8 289 174 7 1,845 12 230.62
Memphis 9 258 173 6 2,058 11 228.67
E. Michigan 9 294 183 6 2,051 14 227.89
Florida 8 264 172 9 1,810 12 226.25
UCF 8 274 168 6 1,810 6 226.25
Stanford 9 292 167 10 2,031 10 225.67
Ohio 8 216 144 7 1,805 11 225.62
Georgia Southern 8 253 153 6 1,792 16 224.00
UTSA 8 261 176 4 1,791 19 223.88
Houston 9 249 158 5 1,998 17 222.00
Michigan St. 9 270 171 4 1,997 14 221.89
Kansas St. 9 275 167 5 1,991 16 221.22
Arizona St. 9 313 182 4 1,987 12 220.78
Charlotte 8 261 154 7 1,745 11 218.12
Kennesaw St. 8 224 137 3 1,740 11 217.50
BYU 8 214 131 3 1,734 11 216.75
UTEP 8 279 155 13 1,731 13 216.38
Oregon St. 9 312 184 9 1,943 11 215.89
Buffalo 9 293 173 9 1,913 13 212.56
Utah 9 267 174 5 1,891 18 210.11
Temple 9 252 162 1 1,884 23 209.33
FIU 8 266 166 6 1,674 7 209.25
Washington St. 9 277 180 11 1,848 13 205.33
Minnesota 9 283 176 7 1,830 11 203.33
Troy 9 264 155 8 1,828 13 203.11
Kentucky 8 243 148 8 1,610 10 201.25
Miami (Ohio) 8 199 110 6 1,599 10 199.88
Akron 9 295 154 7 1,798 14 199.78
Colorado 9 259 154 10 1,798 14 199.78
James Madison 8 212 130 5 1,584 15 198.00
Liberty 8 206 119 6 1,579 8 197.38
Wyoming 9 279 164 10 1,765 12 196.11
Fresno St. 9 271 174 11 1,745 10 193.89
Louisiana Tech 8 214 138 6 1,548 7 193.50
South Carolina 9 239 147 8 1,740 7 193.33
Colorado St. 8 236 138 5 1,500 8 187.50
Marshall 8 207 136 4 1,500 13 187.50
Michigan 9 224 134 4 1,671 7 185.67
South Alabama 9 229 152 5 1,669 12 185.44
Air Force 8 128 78 6 1,480 10 185.00
UCLA 8 237 148 7 1,468 10 183.50
Sam Houston St. 8 252 147 6 1,466 8 183.25
San Diego St. 8 176 110 5 1,452 8 181.50
Kent St. 8 190 106 4 1,444 13 180.50
Penn St. 8 227 145 6 1,443 9 180.38
Virginia Tech 9 262 152 6 1,592 15 176.89
North Carolina 8 230 145 6 1,399 8 174.75
West Virginia 9 236 140 6 1,569 7 174.22
Northwestern 8 219 127 9 1,379 10 172.38
Umass 8 282 145 7 1,379 3 172.38
Oklahoma St. 9 266 149 5 1,537 6 170.78
Auburn 9 252 154 3 1,483 6 164.78
W. Michigan 9 235 144 4 1,450 8 161.11
Bowling Green 9 235 139 9 1,420 8 157.78
Nevada 8 211 121 15 1,261 5 157.62
Louisiana-Lafayette 9 223 115 11 1,409 8 156.56
Cent. Michigan 9 152 106 2 1,382 11 153.56
Wisconsin 8 197 114 10 1,217 7 152.12
Louisiana-Monroe 9 225 124 10 1,366 12 151.78
Jacksonville St. 8 188 115 4 1,199 6 149.88
Navy 8 115 72 5 1,192 7 149.00
Coastal Carolina 8 220 118 9 1,146 8 143.25
Iowa 8 188 120 5 1,061 5 132.62
Ball St. 8 171 98 5 1,038 7 129.75
Rice 9 149 101 3 929 7 103.22
N. Illinois 8 182 101 6 825 5 103.12
Army 8 84 44 3 701 4 87.62

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up