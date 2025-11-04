NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Yds Pg
|San Jose St.
|8
|343
|198
|4
|2,652
|17
|331.50
|Tennessee
|9
|326
|213
|8
|2,964
|23
|329.33
|FAU
|8
|387
|250
|13
|2,603
|20
|325.38
|Duke
|8
|296
|204
|2
|2,594
|21
|324.25
|Baylor
|9
|373
|235
|7
|2,814
|26
|312.67
|North Texas
|9
|320
|220
|4
|2,775
|22
|308.33
|Hawaii
|9
|408
|262
|9
|2,768
|20
|307.56
|Delaware
|8
|338
|212
|5
|2,440
|15
|305.00
|Pittsburgh
|9
|325
|203
|12
|2,726
|24
|302.89
|Southern Cal
|8
|251
|167
|5
|2,418
|16
|302.25
|TCU
|8
|292
|190
|7
|2,412
|22
|301.50
|Uconn
|9
|326
|221
|0
|2,694
|24
|299.33
|Clemson
|8
|299
|198
|6
|2,375
|17
|296.88
|Texas Tech
|9
|313
|208
|7
|2,650
|24
|294.44
|Alabama
|8
|279
|190
|1
|2,333
|24
|291.62
|Mississippi
|9
|289
|174
|6
|2,603
|14
|289.22
|East Carolina
|8
|282
|189
|5
|2,311
|13
|288.88
|W. Kentucky
|9
|348
|236
|7
|2,590
|18
|287.78
|Ohio St.
|8
|228
|183
|3
|2,274
|24
|284.25
|UAB
|8
|298
|207
|8
|2,269
|15
|283.62
|Rutgers
|9
|317
|195
|5
|2,545
|15
|282.78
|Appalachian St.
|8
|325
|190
|9
|2,246
|17
|280.75
|NC State
|9
|301
|210
|8
|2,500
|20
|277.78
|SMU
|9
|319
|211
|8
|2,493
|18
|277.00
|Arkansas
|9
|283
|177
|8
|2,481
|20
|275.67
|Notre Dame
|8
|221
|148
|4
|2,192
|16
|274.00
|Washington
|8
|230
|167
|4
|2,179
|15
|272.38
|Florida St.
|8
|211
|131
|5
|2,154
|15
|269.25
|Boston College
|9
|343
|214
|10
|2,420
|17
|268.89
|Arizona
|8
|272
|172
|6
|2,132
|21
|266.50
|South Florida
|8
|261
|166
|6
|2,092
|19
|261.50
|Georgia Tech
|9
|252
|181
|3
|2,350
|11
|261.11
|Indiana
|9
|247
|178
|5
|2,333
|29
|259.22
|Texas A&M
|8
|231
|141
|7
|2,073
|18
|259.12
|Miami
|8
|256
|185
|9
|2,071
|14
|258.88
|Syracuse
|9
|333
|189
|10
|2,323
|16
|258.11
|UNLV
|8
|241
|167
|4
|2,053
|16
|256.62
|Missouri St.
|8
|264
|162
|8
|2,033
|15
|254.12
|California
|9
|328
|199
|10
|2,285
|13
|253.89
|Illinois
|9
|262
|184
|5
|2,285
|20
|253.89
|Texas State
|8
|227
|150
|5
|2,030
|10
|253.75
|Toledo
|8
|256
|167
|6
|2,026
|17
|253.25
|Nebraska
|9
|274
|202
|6
|2,277
|19
|253.00
|Utah St.
|8
|239
|154
|3
|2,023
|18
|252.88
|Virginia
|9
|309
|203
|6
|2,271
|13
|252.33
|Louisville
|8
|285
|186
|7
|2,016
|12
|252.00
|Mississippi St.
|9
|268
|173
|6
|2,255
|18
|250.56
|Old Dominion
|9
|241
|146
|9
|2,253
|19
|250.33
|Maryland
|8
|313
|184
|5
|1,997
|12
|249.62
|LSU
|8
|284
|190
|5
|1,994
|14
|249.25
|Georgia St.
|8
|308
|195
|6
|1,991
|17
|248.88
|Oregon
|8
|223
|158
|4
|1,975
|20
|246.88
|Texas
|9
|282
|177
|6
|2,215
|19
|246.11
|Southern Miss.
|8
|240
|161
|4
|1,968
|18
|246.00
|Vanderbilt
|9
|257
|174
|5
|2,207
|19
|245.22
|Middle Tennessee
|8
|327
|195
|6
|1,951
|13
|243.88
|Iowa St.
|9
|281
|174
|7
|2,192
|11
|243.56
|Boise St.
|9
|296
|174
|9
|2,188
|17
|243.11
|Cincinnati
|9
|245
|149
|2
|2,159
|22
|239.89
|Missouri
|8
|258
|178
|7
|1,898
|13
|237.25
|Arkansas St.
|9
|335
|223
|6
|2,130
|11
|236.67
|Oklahoma
|9
|298
|187
|7
|2,130
|11
|236.67
|Georgia
|8
|245
|170
|4
|1,888
|13
|236.00
|New Mexico
|9
|257
|175
|9
|2,116
|16
|235.11
|Wake Forest
|8
|256
|145
|7
|1,876
|9
|234.50
|Purdue
|9
|302
|183
|10
|2,107
|13
|234.11
|New Mexico St.
|8
|284
|154
|9
|1,865
|10
|233.12
|Tulane
|8
|247
|149
|5
|1,865
|10
|233.12
|Kansas
|9
|259
|170
|4
|2,090
|20
|232.22
|Tulsa
|8
|289
|174
|7
|1,845
|12
|230.62
|Memphis
|9
|258
|173
|6
|2,058
|11
|228.67
|E. Michigan
|9
|294
|183
|6
|2,051
|14
|227.89
|Florida
|8
|264
|172
|9
|1,810
|12
|226.25
|UCF
|8
|274
|168
|6
|1,810
|6
|226.25
|Stanford
|9
|292
|167
|10
|2,031
|10
|225.67
|Ohio
|8
|216
|144
|7
|1,805
|11
|225.62
|Georgia Southern
|8
|253
|153
|6
|1,792
|16
|224.00
|UTSA
|8
|261
|176
|4
|1,791
|19
|223.88
|Houston
|9
|249
|158
|5
|1,998
|17
|222.00
|Michigan St.
|9
|270
|171
|4
|1,997
|14
|221.89
|Kansas St.
|9
|275
|167
|5
|1,991
|16
|221.22
|Arizona St.
|9
|313
|182
|4
|1,987
|12
|220.78
|Charlotte
|8
|261
|154
|7
|1,745
|11
|218.12
|Kennesaw St.
|8
|224
|137
|3
|1,740
|11
|217.50
|BYU
|8
|214
|131
|3
|1,734
|11
|216.75
|UTEP
|8
|279
|155
|13
|1,731
|13
|216.38
|Oregon St.
|9
|312
|184
|9
|1,943
|11
|215.89
|Buffalo
|9
|293
|173
|9
|1,913
|13
|212.56
|Utah
|9
|267
|174
|5
|1,891
|18
|210.11
|Temple
|9
|252
|162
|1
|1,884
|23
|209.33
|FIU
|8
|266
|166
|6
|1,674
|7
|209.25
|Washington St.
|9
|277
|180
|11
|1,848
|13
|205.33
|Minnesota
|9
|283
|176
|7
|1,830
|11
|203.33
|Troy
|9
|264
|155
|8
|1,828
|13
|203.11
|Kentucky
|8
|243
|148
|8
|1,610
|10
|201.25
|Miami (Ohio)
|8
|199
|110
|6
|1,599
|10
|199.88
|Akron
|9
|295
|154
|7
|1,798
|14
|199.78
|Colorado
|9
|259
|154
|10
|1,798
|14
|199.78
|James Madison
|8
|212
|130
|5
|1,584
|15
|198.00
|Liberty
|8
|206
|119
|6
|1,579
|8
|197.38
|Wyoming
|9
|279
|164
|10
|1,765
|12
|196.11
|Fresno St.
|9
|271
|174
|11
|1,745
|10
|193.89
|Louisiana Tech
|8
|214
|138
|6
|1,548
|7
|193.50
|South Carolina
|9
|239
|147
|8
|1,740
|7
|193.33
|Colorado St.
|8
|236
|138
|5
|1,500
|8
|187.50
|Marshall
|8
|207
|136
|4
|1,500
|13
|187.50
|Michigan
|9
|224
|134
|4
|1,671
|7
|185.67
|South Alabama
|9
|229
|152
|5
|1,669
|12
|185.44
|Air Force
|8
|128
|78
|6
|1,480
|10
|185.00
|UCLA
|8
|237
|148
|7
|1,468
|10
|183.50
|Sam Houston St.
|8
|252
|147
|6
|1,466
|8
|183.25
|San Diego St.
|8
|176
|110
|5
|1,452
|8
|181.50
|Kent St.
|8
|190
|106
|4
|1,444
|13
|180.50
|Penn St.
|8
|227
|145
|6
|1,443
|9
|180.38
|Virginia Tech
|9
|262
|152
|6
|1,592
|15
|176.89
|North Carolina
|8
|230
|145
|6
|1,399
|8
|174.75
|West Virginia
|9
|236
|140
|6
|1,569
|7
|174.22
|Northwestern
|8
|219
|127
|9
|1,379
|10
|172.38
|Umass
|8
|282
|145
|7
|1,379
|3
|172.38
|Oklahoma St.
|9
|266
|149
|5
|1,537
|6
|170.78
|Auburn
|9
|252
|154
|3
|1,483
|6
|164.78
|W. Michigan
|9
|235
|144
|4
|1,450
|8
|161.11
|Bowling Green
|9
|235
|139
|9
|1,420
|8
|157.78
|Nevada
|8
|211
|121
|15
|1,261
|5
|157.62
|Louisiana-Lafayette
|9
|223
|115
|11
|1,409
|8
|156.56
|Cent. Michigan
|9
|152
|106
|2
|1,382
|11
|153.56
|Wisconsin
|8
|197
|114
|10
|1,217
|7
|152.12
|Louisiana-Monroe
|9
|225
|124
|10
|1,366
|12
|151.78
|Jacksonville St.
|8
|188
|115
|4
|1,199
|6
|149.88
|Navy
|8
|115
|72
|5
|1,192
|7
|149.00
|Coastal Carolina
|8
|220
|118
|9
|1,146
|8
|143.25
|Iowa
|8
|188
|120
|5
|1,061
|5
|132.62
|Ball St.
|8
|171
|98
|5
|1,038
|7
|129.75
|Rice
|9
|149
|101
|3
|929
|7
|103.22
|N. Illinois
|8
|182
|101
|6
|825
|5
|103.12
|Army
|8
|84
|44
|3
|701
|4
|87.62
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.