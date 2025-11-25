Live Radio
NCAA FBS Team Net Punting

The Associated Press

November 25, 2025, 11:14 AM

Net Punting

G Yds Punts Net
Baylor 11 1171 25 44.92
Georgia Tech 11 1295 27 44.52
Mississippi 11 1334 29 44.34
Vanderbilt 11 1040 22 43.91
Troy 11 2444 52 43.83
New Mexico 11 1387 30 43.67
Colorado St. 11 2651 56 43.59
W. Kentucky 11 2346 48 43.52
Notre Dame 11 981 22 43.18
Georgia 11 1666 37 42.81
Louisiana Tech 11 2640 56 42.68
Arkansas 11 1291 29 42.52
Tulane 11 1898 40 42.48
Purdue 11 1876 42 42.31
Mississippi St. 11 2255 49 42.16
Tennessee 11 1462 33 42.09
Buffalo 11 2689 60 42.03
Oklahoma St. 11 2748 60 42.03
Kansas 11 1846 41 42.02
San Diego St. 11 2649 56 42.02
Syracuse 11 2602 56 42.02
Cincinnati 11 1460 32 41.94
Penn St. 11 1473 32 41.91
Rutgers 11 1367 31 41.55
Temple 11 2386 57 41.35
Tulsa 11 1941 45 41.33
Air Force 11 980 22 41.32
Memphis 11 1652 38 41.32
Florida St. 11 1121 26 41.31
Umass 11 3031 66 41.21
UNLV 11 1517 35 41.20
South Carolina 11 2165 49 41.18
Iowa St. 11 1575 37 41.14
Appalachian St. 11 2150 49 41.06
UTSA 11 2186 49 40.98
UTEP 11 2690 58 40.93
Texas Tech 11 1605 37 40.84
Ohio St. 11 843 20 40.80
Auburn 11 1860 44 40.73
Boise St. 11 1932 44 40.73
Florida 11 2078 48 40.58
Nevada 11 2056 46 40.54
Miami 11 1561 35 40.49
Duke 11 1403 33 40.45
Pittsburgh 11 1883 42 40.45
Alabama 11 1229 28 40.43
Illinois 11 1358 32 40.41
Oklahoma 11 2327 50 40.40
Utah 11 1417 33 40.30
Army 10 1099 26 40.27
Texas A&M 11 1736 41 40.24
Uconn 12 2084 47 40.23
Northwestern 11 1368 31 40.16
Navy 10 1169 26 40.15
Clemson 11 1747 43 40.05
Sam Houston St. 11 2492 58 39.98
FAU 11 1109 25 39.96
E. Michigan 11 2203 48 39.90
Maryland 11 2304 52 39.87
San Jose St. 11 1658 35 39.86
Marshall 11 2396 54 39.81
North Carolina 11 2262 53 39.79
New Mexico St. 11 2363 56 39.77
Kentucky 11 1964 44 39.73
Hawaii 11 1954 43 39.72
Michigan 11 1517 35 39.71
BYU 11 1446 34 39.71
Minnesota 11 2346 54 39.69
Rice 11 2525 57 39.68
Georgia Southern 11 2222 52 39.63
Oregon 11 1092 26 39.58
Middle Tennessee 11 2638 60 39.53
Kennesaw St. 11 2058 50 39.40
Utah St. 11 2340 55 39.36
Fresno St. 11 1806 45 39.36
Wyoming 11 2685 60 39.32
Miami (Ohio) 11 2040 49 39.22
Arkansas St. 11 2024 49 39.14
East Carolina 11 1582 39 39.05
Stanford 11 2383 54 39.04
Texas 11 2115 49 39.02
North Texas 11 1052 26 38.96
Missouri 11 1633 39 38.90
Boston College 11 1972 49 38.80
West Virginia 11 2458 58 38.67
W. Michigan 11 1845 44 38.64
Louisiana-Lafayette 11 1990 47 38.60
NC State 11 2177 50 38.54
Nebraska 11 1118 28 38.43
SMU 11 2085 49 38.37
Kansas St. 11 1887 45 38.31
California 11 2283 55 38.31
Iowa 11 1563 38 38.29
UCLA 11 1736 42 38.26
Georgia St. 11 2081 46 38.24
Washington St. 11 2065 51 38.16
N. Illinois 11 2386 58 38.14
Texas State 11 1376 34 38.09
Indiana 11 1067 26 38.04
Virginia 11 1889 40 38.02
Michigan St. 11 2297 50 37.94
Wisconsin 11 2612 60 37.93
James Madison 11 1465 37 37.84
Liberty 11 1761 42 37.83
FIU 11 2117 51 37.82
Colorado 11 2770 65 37.75
Southern Miss. 11 2054 52 37.54
Arizona 11 1520 37 37.51
LSU 11 2306 51 37.47
South Florida 11 1662 40 37.42
Ball St. 11 2588 64 37.17
Toledo 11 2277 56 37.16
Charlotte 11 2664 64 37.16
UCF 11 1819 45 37.09
TCU 11 1610 39 36.95
Louisville 11 1883 49 36.92
Cent. Michigan 11 1960 49 36.67
Ohio 11 1537 38 36.53
Jacksonville St. 11 1936 49 36.51
Houston 11 2114 48 36.44
South Alabama 11 1730 43 36.37
Virginia Tech 11 1814 41 36.37
Akron 12 2540 61 36.05
Delaware 11 1513 39 36.00
Old Dominion 11 1459 37 35.86
Coastal Carolina 11 2410 57 35.84
Bowling Green 11 2369 58 35.76
Wake Forest 11 2116 56 35.55
Southern Cal 11 833 20 35.50
Louisiana-Monroe 11 2171 56 35.16
Oregon St. 11 2596 62 34.35
Kent St. 11 2450 64 33.94
Missouri St. 11 2095 52 33.88
Washington 11 914 23 33.78
Arizona St. 11 1686 43 33.63
UAB 11 1136 28 33.46

Sports
