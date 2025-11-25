NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting
|G
|Yds
|Punts
|Net
|Baylor
|11
|1171
|25
|44.92
|Georgia Tech
|11
|1295
|27
|44.52
|Mississippi
|11
|1334
|29
|44.34
|Vanderbilt
|11
|1040
|22
|43.91
|Troy
|11
|2444
|52
|43.83
|New Mexico
|11
|1387
|30
|43.67
|Colorado St.
|11
|2651
|56
|43.59
|W. Kentucky
|11
|2346
|48
|43.52
|Notre Dame
|11
|981
|22
|43.18
|Georgia
|11
|1666
|37
|42.81
|Louisiana Tech
|11
|2640
|56
|42.68
|Arkansas
|11
|1291
|29
|42.52
|Tulane
|11
|1898
|40
|42.48
|Purdue
|11
|1876
|42
|42.31
|Mississippi St.
|11
|2255
|49
|42.16
|Tennessee
|11
|1462
|33
|42.09
|Buffalo
|11
|2689
|60
|42.03
|Oklahoma St.
|11
|2748
|60
|42.03
|Kansas
|11
|1846
|41
|42.02
|San Diego St.
|11
|2649
|56
|42.02
|Syracuse
|11
|2602
|56
|42.02
|Cincinnati
|11
|1460
|32
|41.94
|Penn St.
|11
|1473
|32
|41.91
|Rutgers
|11
|1367
|31
|41.55
|Temple
|11
|2386
|57
|41.35
|Tulsa
|11
|1941
|45
|41.33
|Air Force
|11
|980
|22
|41.32
|Memphis
|11
|1652
|38
|41.32
|Florida St.
|11
|1121
|26
|41.31
|Umass
|11
|3031
|66
|41.21
|UNLV
|11
|1517
|35
|41.20
|South Carolina
|11
|2165
|49
|41.18
|Iowa St.
|11
|1575
|37
|41.14
|Appalachian St.
|11
|2150
|49
|41.06
|UTSA
|11
|2186
|49
|40.98
|UTEP
|11
|2690
|58
|40.93
|Texas Tech
|11
|1605
|37
|40.84
|Ohio St.
|11
|843
|20
|40.80
|Auburn
|11
|1860
|44
|40.73
|Boise St.
|11
|1932
|44
|40.73
|Florida
|11
|2078
|48
|40.58
|Nevada
|11
|2056
|46
|40.54
|Miami
|11
|1561
|35
|40.49
|Duke
|11
|1403
|33
|40.45
|Pittsburgh
|11
|1883
|42
|40.45
|Alabama
|11
|1229
|28
|40.43
|Illinois
|11
|1358
|32
|40.41
|Oklahoma
|11
|2327
|50
|40.40
|Utah
|11
|1417
|33
|40.30
|Army
|10
|1099
|26
|40.27
|Texas A&M
|11
|1736
|41
|40.24
|Uconn
|12
|2084
|47
|40.23
|Northwestern
|11
|1368
|31
|40.16
|Navy
|10
|1169
|26
|40.15
|Clemson
|11
|1747
|43
|40.05
|Sam Houston St.
|11
|2492
|58
|39.98
|FAU
|11
|1109
|25
|39.96
|E. Michigan
|11
|2203
|48
|39.90
|Maryland
|11
|2304
|52
|39.87
|San Jose St.
|11
|1658
|35
|39.86
|Marshall
|11
|2396
|54
|39.81
|North Carolina
|11
|2262
|53
|39.79
|New Mexico St.
|11
|2363
|56
|39.77
|Kentucky
|11
|1964
|44
|39.73
|Hawaii
|11
|1954
|43
|39.72
|Michigan
|11
|1517
|35
|39.71
|BYU
|11
|1446
|34
|39.71
|Minnesota
|11
|2346
|54
|39.69
|Rice
|11
|2525
|57
|39.68
|Georgia Southern
|11
|2222
|52
|39.63
|Oregon
|11
|1092
|26
|39.58
|Middle Tennessee
|11
|2638
|60
|39.53
|Kennesaw St.
|11
|2058
|50
|39.40
|Utah St.
|11
|2340
|55
|39.36
|Fresno St.
|11
|1806
|45
|39.36
|Wyoming
|11
|2685
|60
|39.32
|Miami (Ohio)
|11
|2040
|49
|39.22
|Arkansas St.
|11
|2024
|49
|39.14
|East Carolina
|11
|1582
|39
|39.05
|Stanford
|11
|2383
|54
|39.04
|Texas
|11
|2115
|49
|39.02
|North Texas
|11
|1052
|26
|38.96
|Missouri
|11
|1633
|39
|38.90
|Boston College
|11
|1972
|49
|38.80
|West Virginia
|11
|2458
|58
|38.67
|W. Michigan
|11
|1845
|44
|38.64
|Louisiana-Lafayette
|11
|1990
|47
|38.60
|NC State
|11
|2177
|50
|38.54
|Nebraska
|11
|1118
|28
|38.43
|SMU
|11
|2085
|49
|38.37
|Kansas St.
|11
|1887
|45
|38.31
|California
|11
|2283
|55
|38.31
|Iowa
|11
|1563
|38
|38.29
|UCLA
|11
|1736
|42
|38.26
|Georgia St.
|11
|2081
|46
|38.24
|Washington St.
|11
|2065
|51
|38.16
|N. Illinois
|11
|2386
|58
|38.14
|Texas State
|11
|1376
|34
|38.09
|Indiana
|11
|1067
|26
|38.04
|Virginia
|11
|1889
|40
|38.02
|Michigan St.
|11
|2297
|50
|37.94
|Wisconsin
|11
|2612
|60
|37.93
|James Madison
|11
|1465
|37
|37.84
|Liberty
|11
|1761
|42
|37.83
|FIU
|11
|2117
|51
|37.82
|Colorado
|11
|2770
|65
|37.75
|Southern Miss.
|11
|2054
|52
|37.54
|Arizona
|11
|1520
|37
|37.51
|LSU
|11
|2306
|51
|37.47
|South Florida
|11
|1662
|40
|37.42
|Ball St.
|11
|2588
|64
|37.17
|Toledo
|11
|2277
|56
|37.16
|Charlotte
|11
|2664
|64
|37.16
|UCF
|11
|1819
|45
|37.09
|TCU
|11
|1610
|39
|36.95
|Louisville
|11
|1883
|49
|36.92
|Cent. Michigan
|11
|1960
|49
|36.67
|Ohio
|11
|1537
|38
|36.53
|Jacksonville St.
|11
|1936
|49
|36.51
|Houston
|11
|2114
|48
|36.44
|South Alabama
|11
|1730
|43
|36.37
|Virginia Tech
|11
|1814
|41
|36.37
|Akron
|12
|2540
|61
|36.05
|Delaware
|11
|1513
|39
|36.00
|Old Dominion
|11
|1459
|37
|35.86
|Coastal Carolina
|11
|2410
|57
|35.84
|Bowling Green
|11
|2369
|58
|35.76
|Wake Forest
|11
|2116
|56
|35.55
|Southern Cal
|11
|833
|20
|35.50
|Louisiana-Monroe
|11
|2171
|56
|35.16
|Oregon St.
|11
|2596
|62
|34.35
|Kent St.
|11
|2450
|64
|33.94
|Missouri St.
|11
|2095
|52
|33.88
|Washington
|11
|914
|23
|33.78
|Arizona St.
|11
|1686
|43
|33.63
|UAB
|11
|1136
|28
|33.46
