Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Net Punting

NCAA FBS Team Net Punting

The Associated Press

November 18, 2025, 11:14 AM

Net Punting

G Yds Punts Net
Baylor 10 1088 23 45.13
Mississippi 11 1334 29 44.34
Troy 10 2183 46 44.30
Colorado St. 10 2433 51 43.59
New Mexico 10 1341 29 43.59
W. Kentucky 10 1995 41 43.56
Syracuse 10 2362 50 43.50
Vanderbilt 10 985 21 43.38
Georgia Tech 10 1090 23 43.35
Arkansas 10 1209 27 42.93
Buffalo 10 2395 53 42.83
Georgia 10 1512 34 42.65
Notre Dame 10 882 20 42.55
San Diego St. 10 2405 50 42.40
Louisiana Tech 10 2392 51 42.39
Kansas 10 1777 39 42.38
South Carolina 10 2051 45 42.38
Purdue 11 1876 42 42.31
Mississippi St. 11 2255 49 42.16
Cincinnati 10 1419 31 41.97
Tennessee 10 1372 31 41.94
Pittsburgh 10 1677 37 41.89
Tulane 10 1747 37 41.84
Oklahoma St. 10 2412 53 41.79
Air Force 10 936 21 41.76
BYU 10 1291 30 41.73
Penn St. 10 1381 30 41.63
Iowa St. 10 1531 36 41.61
Tulsa 10 1906 44 41.50
Memphis 11 1652 38 41.32
Illinois 10 1200 28 41.29
UNLV 10 1475 34 41.21
Temple 10 2044 49 41.12
Florida St. 10 1032 24 41.08
Umass 10 2899 63 41.08
Michigan St. 10 1932 41 40.95
Texas Tech 11 1605 37 40.84
Oregon 10 978 23 40.83
Army 9 1031 24 40.79
Auburn 10 1781 42 40.79
UTEP 10 2414 52 40.73
Florida 10 1922 44 40.73
Utah 10 1248 29 40.72
Oklahoma 10 1923 41 40.63
Clemson 10 1609 39 40.62
Duke 10 1367 32 40.59
Ohio St. 10 757 18 40.56
UTSA 10 2000 45 40.56
Boise St. 10 1756 40 40.48
Alabama 10 1229 28 40.43
Rutgers 10 1130 26 40.42
Northwestern 10 1323 30 40.40
Maryland 10 2227 50 40.38
Miami 10 1472 33 40.36
Appalachian St. 10 1864 43 40.28
Marshall 10 2218 50 40.24
Navy 10 1169 26 40.15
Nevada 10 1863 42 40.10
New Mexico St. 10 2202 52 39.98
E. Michigan 11 2203 48 39.90
Texas A&M 10 1602 38 39.89
San Jose St. 10 1581 33 39.85
FAU 10 1066 24 39.83
Michigan 10 1517 35 39.71
Sam Houston St. 10 2264 53 39.68
NC State 10 1929 43 39.67
Kennesaw St. 10 1909 46 39.63
Uconn 11 1911 44 39.50
Georgia Southern 10 1899 45 39.49
Rice 10 2309 52 39.48
Minnesota 10 2216 51 39.47
Stanford 10 2226 50 39.46
Middle Tennessee 10 2474 56 39.43
Hawaii 10 1776 39 39.23
Texas 10 2006 46 39.20
Arkansas St. 10 1869 45 39.18
North Carolina 10 2111 50 39.16
Fresno St. 10 1564 39 39.13
Miami (Ohio) 10 1796 43 39.07
Nebraska 10 1035 26 39.00
Utah St. 10 2159 50 38.92
Kentucky 10 1684 38 38.87
Southern Cal 10 698 17 38.82
Louisiana-Lafayette 10 1754 41 38.80
Boston College 11 1972 49 38.80
North Texas 10 969 24 38.75
West Virginia 11 2458 58 38.67
Missouri 10 1353 32 38.66
East Carolina 10 1363 34 38.53
SMU 10 1973 46 38.48
Wyoming 10 2351 54 38.35
W. Michigan 10 1712 41 38.32
Kansas St. 10 1763 42 38.31
UCLA 10 1492 36 38.31
California 10 2084 50 38.20
Indiana 11 1067 26 38.04
Virginia 11 1889 40 38.02
Georgia St. 10 1918 42 38.00
Wisconsin 10 2369 55 37.78
Ball St. 10 2362 58 37.69
Liberty 10 1638 39 37.67
South Florida 10 1596 38 37.66
Washington St. 10 1888 47 37.64
Cent. Michigan 10 1755 44 37.64
Colorado 10 2351 56 37.55
Iowa 10 1303 32 37.53
Texas State 10 1202 30 37.47
UCF 10 1574 39 37.44
Houston 10 1802 41 37.32
N. Illinois 10 2188 54 37.30
Arizona 10 1396 34 37.26
Southern Miss. 10 1883 48 37.23
Charlotte 10 2314 56 37.20
Toledo 10 2044 50 37.18
TCU 10 1459 35 36.86
LSU 10 1993 44 36.80
FIU 10 1826 45 36.71
James Madison 10 1275 33 36.67
Louisville 10 1640 43 36.56
Jacksonville St. 10 1739 44 36.43
Ohio 10 1496 37 36.41
South Alabama 10 1550 39 36.36
Akron 11 2358 57 36.18
Virginia Tech 10 1705 39 36.13
Wake Forest 10 2116 56 35.55
Delaware 10 1310 34 35.47
Bowling Green 10 2153 53 35.45
Old Dominion 10 1371 35 35.40
Coastal Carolina 10 2147 51 34.98
Oregon St. 11 2596 62 34.35
Louisiana-Monroe 10 1915 50 34.28
Washington 10 834 21 34.14
Missouri St. 10 1991 50 33.98
Kent St. 10 2321 61 33.80
Arizona St. 10 1493 39 33.49
UAB 10 1006 25 32.92

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up