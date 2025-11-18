NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting
|G
|Yds
|Punts
|Net
|Baylor
|10
|1088
|23
|45.13
|Mississippi
|11
|1334
|29
|44.34
|Troy
|10
|2183
|46
|44.30
|Colorado St.
|10
|2433
|51
|43.59
|New Mexico
|10
|1341
|29
|43.59
|W. Kentucky
|10
|1995
|41
|43.56
|Syracuse
|10
|2362
|50
|43.50
|Vanderbilt
|10
|985
|21
|43.38
|Georgia Tech
|10
|1090
|23
|43.35
|Arkansas
|10
|1209
|27
|42.93
|Buffalo
|10
|2395
|53
|42.83
|Georgia
|10
|1512
|34
|42.65
|Notre Dame
|10
|882
|20
|42.55
|San Diego St.
|10
|2405
|50
|42.40
|Louisiana Tech
|10
|2392
|51
|42.39
|Kansas
|10
|1777
|39
|42.38
|South Carolina
|10
|2051
|45
|42.38
|Purdue
|11
|1876
|42
|42.31
|Mississippi St.
|11
|2255
|49
|42.16
|Cincinnati
|10
|1419
|31
|41.97
|Tennessee
|10
|1372
|31
|41.94
|Pittsburgh
|10
|1677
|37
|41.89
|Tulane
|10
|1747
|37
|41.84
|Oklahoma St.
|10
|2412
|53
|41.79
|Air Force
|10
|936
|21
|41.76
|BYU
|10
|1291
|30
|41.73
|Penn St.
|10
|1381
|30
|41.63
|Iowa St.
|10
|1531
|36
|41.61
|Tulsa
|10
|1906
|44
|41.50
|Memphis
|11
|1652
|38
|41.32
|Illinois
|10
|1200
|28
|41.29
|UNLV
|10
|1475
|34
|41.21
|Temple
|10
|2044
|49
|41.12
|Florida St.
|10
|1032
|24
|41.08
|Umass
|10
|2899
|63
|41.08
|Michigan St.
|10
|1932
|41
|40.95
|Texas Tech
|11
|1605
|37
|40.84
|Oregon
|10
|978
|23
|40.83
|Army
|9
|1031
|24
|40.79
|Auburn
|10
|1781
|42
|40.79
|UTEP
|10
|2414
|52
|40.73
|Florida
|10
|1922
|44
|40.73
|Utah
|10
|1248
|29
|40.72
|Oklahoma
|10
|1923
|41
|40.63
|Clemson
|10
|1609
|39
|40.62
|Duke
|10
|1367
|32
|40.59
|Ohio St.
|10
|757
|18
|40.56
|UTSA
|10
|2000
|45
|40.56
|Boise St.
|10
|1756
|40
|40.48
|Alabama
|10
|1229
|28
|40.43
|Rutgers
|10
|1130
|26
|40.42
|Northwestern
|10
|1323
|30
|40.40
|Maryland
|10
|2227
|50
|40.38
|Miami
|10
|1472
|33
|40.36
|Appalachian St.
|10
|1864
|43
|40.28
|Marshall
|10
|2218
|50
|40.24
|Navy
|10
|1169
|26
|40.15
|Nevada
|10
|1863
|42
|40.10
|New Mexico St.
|10
|2202
|52
|39.98
|E. Michigan
|11
|2203
|48
|39.90
|Texas A&M
|10
|1602
|38
|39.89
|San Jose St.
|10
|1581
|33
|39.85
|FAU
|10
|1066
|24
|39.83
|Michigan
|10
|1517
|35
|39.71
|Sam Houston St.
|10
|2264
|53
|39.68
|NC State
|10
|1929
|43
|39.67
|Kennesaw St.
|10
|1909
|46
|39.63
|Uconn
|11
|1911
|44
|39.50
|Georgia Southern
|10
|1899
|45
|39.49
|Rice
|10
|2309
|52
|39.48
|Minnesota
|10
|2216
|51
|39.47
|Stanford
|10
|2226
|50
|39.46
|Middle Tennessee
|10
|2474
|56
|39.43
|Hawaii
|10
|1776
|39
|39.23
|Texas
|10
|2006
|46
|39.20
|Arkansas St.
|10
|1869
|45
|39.18
|North Carolina
|10
|2111
|50
|39.16
|Fresno St.
|10
|1564
|39
|39.13
|Miami (Ohio)
|10
|1796
|43
|39.07
|Nebraska
|10
|1035
|26
|39.00
|Utah St.
|10
|2159
|50
|38.92
|Kentucky
|10
|1684
|38
|38.87
|Southern Cal
|10
|698
|17
|38.82
|Louisiana-Lafayette
|10
|1754
|41
|38.80
|Boston College
|11
|1972
|49
|38.80
|North Texas
|10
|969
|24
|38.75
|West Virginia
|11
|2458
|58
|38.67
|Missouri
|10
|1353
|32
|38.66
|East Carolina
|10
|1363
|34
|38.53
|SMU
|10
|1973
|46
|38.48
|Wyoming
|10
|2351
|54
|38.35
|W. Michigan
|10
|1712
|41
|38.32
|Kansas St.
|10
|1763
|42
|38.31
|UCLA
|10
|1492
|36
|38.31
|California
|10
|2084
|50
|38.20
|Indiana
|11
|1067
|26
|38.04
|Virginia
|11
|1889
|40
|38.02
|Georgia St.
|10
|1918
|42
|38.00
|Wisconsin
|10
|2369
|55
|37.78
|Ball St.
|10
|2362
|58
|37.69
|Liberty
|10
|1638
|39
|37.67
|South Florida
|10
|1596
|38
|37.66
|Washington St.
|10
|1888
|47
|37.64
|Cent. Michigan
|10
|1755
|44
|37.64
|Colorado
|10
|2351
|56
|37.55
|Iowa
|10
|1303
|32
|37.53
|Texas State
|10
|1202
|30
|37.47
|UCF
|10
|1574
|39
|37.44
|Houston
|10
|1802
|41
|37.32
|N. Illinois
|10
|2188
|54
|37.30
|Arizona
|10
|1396
|34
|37.26
|Southern Miss.
|10
|1883
|48
|37.23
|Charlotte
|10
|2314
|56
|37.20
|Toledo
|10
|2044
|50
|37.18
|TCU
|10
|1459
|35
|36.86
|LSU
|10
|1993
|44
|36.80
|FIU
|10
|1826
|45
|36.71
|James Madison
|10
|1275
|33
|36.67
|Louisville
|10
|1640
|43
|36.56
|Jacksonville St.
|10
|1739
|44
|36.43
|Ohio
|10
|1496
|37
|36.41
|South Alabama
|10
|1550
|39
|36.36
|Akron
|11
|2358
|57
|36.18
|Virginia Tech
|10
|1705
|39
|36.13
|Wake Forest
|10
|2116
|56
|35.55
|Delaware
|10
|1310
|34
|35.47
|Bowling Green
|10
|2153
|53
|35.45
|Old Dominion
|10
|1371
|35
|35.40
|Coastal Carolina
|10
|2147
|51
|34.98
|Oregon St.
|11
|2596
|62
|34.35
|Louisiana-Monroe
|10
|1915
|50
|34.28
|Washington
|10
|834
|21
|34.14
|Missouri St.
|10
|1991
|50
|33.98
|Kent St.
|10
|2321
|61
|33.80
|Arizona St.
|10
|1493
|39
|33.49
|UAB
|10
|1006
|25
|32.92
