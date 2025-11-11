NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting
|G
|Yds
|Punts
|Net
|Troy
|9
|1885
|39
|45.82
|Baylor
|9
|947
|20
|44.95
|Georgia
|9
|1339
|29
|44.03
|Mississippi
|10
|1280
|28
|44.00
|New Mexico
|9
|1108
|24
|43.92
|W. Kentucky
|9
|1853
|38
|43.79
|Georgia Tech
|9
|1007
|21
|43.52
|Syracuse
|10
|2362
|50
|43.50
|Vanderbilt
|10
|985
|21
|43.38
|Colorado St.
|9
|2116
|45
|43.36
|South Carolina
|9
|1760
|39
|43.03
|Air Force
|9
|871
|19
|43.00
|San Diego St.
|9
|2135
|44
|43.00
|Notre Dame
|9
|846
|19
|42.89
|Louisiana Tech
|9
|2125
|46
|42.89
|Arkansas
|9
|1070
|24
|42.50
|Kansas
|10
|1777
|39
|42.38
|Purdue
|10
|1702
|38
|42.18
|Buffalo
|9
|2190
|49
|42.14
|Tennessee
|9
|1197
|27
|42.04
|Pittsburgh
|9
|1478
|33
|42.03
|Mississippi St.
|10
|2079
|45
|42.00
|Tulane
|9
|1559
|33
|41.88
|Illinois
|9
|1090
|25
|41.84
|BYU
|9
|1250
|29
|41.76
|Michigan St.
|9
|1681
|35
|41.74
|Oklahoma St.
|9
|2311
|51
|41.63
|Iowa St.
|10
|1531
|36
|41.61
|Tulsa
|9
|1784
|41
|41.56
|Cincinnati
|9
|1261
|28
|41.54
|Penn St.
|9
|1197
|26
|41.42
|Alabama
|9
|1049
|24
|41.42
|Temple
|10
|2044
|49
|41.12
|Florida St.
|9
|1032
|24
|41.08
|Umass
|9
|2754
|59
|41.05
|Oklahoma
|9
|1643
|35
|41.03
|UTEP
|9
|2277
|49
|40.98
|Oregon
|9
|878
|21
|40.90
|Texas Tech
|10
|1524
|35
|40.86
|Boise St.
|9
|1465
|33
|40.85
|Maryland
|9
|2009
|45
|40.80
|Army
|9
|1031
|24
|40.79
|Utah
|9
|1019
|24
|40.79
|Auburn
|10
|1781
|42
|40.79
|UNLV
|9
|1375
|32
|40.75
|Clemson
|9
|1402
|34
|40.50
|UTSA
|9
|1957
|44
|40.50
|Rutgers
|10
|1130
|26
|40.42
|Appalachian St.
|9
|1457
|34
|40.38
|Miami (Ohio)
|9
|1632
|39
|40.33
|Memphis
|10
|1415
|33
|40.30
|FAU
|9
|1035
|23
|40.22
|E. Michigan
|10
|2076
|45
|40.18
|Ohio St.
|9
|706
|17
|40.18
|New Mexico St.
|9
|1990
|47
|40.15
|Florida
|9
|1732
|40
|40.12
|Sam Houston St.
|9
|2006
|47
|40.11
|Miami
|9
|1382
|31
|40.06
|Georgia Southern
|9
|1733
|41
|39.95
|Fresno St.
|9
|1333
|33
|39.94
|Northwestern
|9
|1052
|24
|39.92
|Nevada
|9
|1711
|39
|39.85
|Michigan
|9
|1473
|34
|39.79
|Southern Cal
|9
|634
|15
|39.73
|Duke
|9
|1098
|26
|39.73
|Kennesaw St.
|9
|1909
|46
|39.63
|Texas
|9
|1797
|41
|39.61
|Texas A&M
|9
|1470
|35
|39.54
|Boston College
|10
|1812
|44
|39.52
|Rice
|10
|2309
|52
|39.48
|Stanford
|10
|2226
|50
|39.46
|Navy
|9
|984
|22
|39.36
|Marshall
|9
|1956
|45
|39.33
|Indiana
|10
|930
|22
|39.32
|Hawaii
|10
|1776
|39
|39.23
|San Jose St.
|9
|1369
|29
|39.21
|Arkansas St.
|10
|1869
|45
|39.18
|Middle Tennessee
|9
|2321
|53
|39.15
|Minnesota
|9
|1944
|45
|39.09
|Uconn
|10
|1814
|42
|39.07
|West Virginia
|10
|2322
|54
|39.06
|Nebraska
|10
|1035
|26
|39.00
|Kentucky
|9
|1603
|36
|38.86
|Louisiana-Lafayette
|10
|1754
|41
|38.80
|North Carolina
|9
|1926
|46
|38.80
|North Texas
|9
|969
|24
|38.75
|NC State
|9
|1571
|35
|38.74
|UCLA
|9
|1271
|30
|38.70
|Missouri
|9
|1236
|29
|38.62
|Wyoming
|9
|2026
|46
|38.57
|W. Michigan
|9
|1634
|39
|38.54
|Utah St.
|9
|2016
|47
|38.51
|SMU
|10
|1973
|46
|38.48
|LSU
|9
|1805
|38
|38.32
|Virginia
|10
|1812
|38
|38.21
|California
|10
|2084
|50
|38.20
|Liberty
|9
|1546
|37
|37.81
|Iowa
|9
|1198
|29
|37.79
|Cent. Michigan
|9
|1515
|38
|37.74
|Kansas St.
|9
|1501
|36
|37.67
|Washington St.
|9
|1683
|42
|37.64
|Charlotte
|9
|2012
|49
|37.57
|Colorado
|10
|2351
|56
|37.55
|Ball St.
|9
|2198
|54
|37.44
|South Florida
|9
|1438
|34
|37.44
|Arizona
|9
|1314
|32
|37.34
|Houston
|10
|1802
|41
|37.32
|Texas State
|9
|1076
|27
|37.26
|Wisconsin
|9
|2114
|50
|37.14
|East Carolina
|9
|1130
|29
|37.14
|South Alabama
|9
|1315
|33
|37.00
|Toledo
|9
|1837
|45
|37.00
|Georgia St.
|9
|1724
|38
|36.89
|Akron
|10
|2217
|53
|36.87
|Southern Miss.
|9
|1669
|43
|36.70
|James Madison
|9
|1202
|31
|36.68
|Jacksonville St.
|9
|1553
|39
|36.67
|N. Illinois
|9
|2076
|52
|36.58
|FIU
|9
|1746
|43
|36.56
|UCF
|9
|1303
|33
|36.52
|TCU
|9
|1286
|31
|36.39
|Ohio
|9
|1312
|32
|36.34
|Old Dominion
|9
|1294
|32
|36.34
|Virginia Tech
|9
|1705
|39
|36.13
|Wake Forest
|9
|1959
|52
|35.87
|Delaware
|9
|1085
|29
|35.79
|Louisville
|9
|1454
|39
|35.54
|Bowling Green
|10
|2153
|53
|35.45
|Missouri St.
|9
|1912
|47
|35.34
|Coastal Carolina
|9
|1934
|46
|34.26
|Louisiana-Monroe
|9
|1686
|44
|33.86
|Oregon St.
|10
|2292
|55
|33.60
|Arizona St.
|9
|1279
|34
|33.21
|Kent St.
|9
|2076
|55
|33.20
|Washington
|9
|746
|19
|33.11
|UAB
|9
|1006
|25
|32.92
