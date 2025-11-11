Live Radio
NCAA FBS Team Net Punting

The Associated Press

November 11, 2025, 11:14 AM

Net Punting

G Yds Punts Net
Troy 9 1885 39 45.82
Baylor 9 947 20 44.95
Georgia 9 1339 29 44.03
Mississippi 10 1280 28 44.00
New Mexico 9 1108 24 43.92
W. Kentucky 9 1853 38 43.79
Georgia Tech 9 1007 21 43.52
Syracuse 10 2362 50 43.50
Vanderbilt 10 985 21 43.38
Colorado St. 9 2116 45 43.36
South Carolina 9 1760 39 43.03
Air Force 9 871 19 43.00
San Diego St. 9 2135 44 43.00
Notre Dame 9 846 19 42.89
Louisiana Tech 9 2125 46 42.89
Arkansas 9 1070 24 42.50
Kansas 10 1777 39 42.38
Purdue 10 1702 38 42.18
Buffalo 9 2190 49 42.14
Tennessee 9 1197 27 42.04
Pittsburgh 9 1478 33 42.03
Mississippi St. 10 2079 45 42.00
Tulane 9 1559 33 41.88
Illinois 9 1090 25 41.84
BYU 9 1250 29 41.76
Michigan St. 9 1681 35 41.74
Oklahoma St. 9 2311 51 41.63
Iowa St. 10 1531 36 41.61
Tulsa 9 1784 41 41.56
Cincinnati 9 1261 28 41.54
Penn St. 9 1197 26 41.42
Alabama 9 1049 24 41.42
Temple 10 2044 49 41.12
Florida St. 9 1032 24 41.08
Umass 9 2754 59 41.05
Oklahoma 9 1643 35 41.03
UTEP 9 2277 49 40.98
Oregon 9 878 21 40.90
Texas Tech 10 1524 35 40.86
Boise St. 9 1465 33 40.85
Maryland 9 2009 45 40.80
Army 9 1031 24 40.79
Utah 9 1019 24 40.79
Auburn 10 1781 42 40.79
UNLV 9 1375 32 40.75
Clemson 9 1402 34 40.50
UTSA 9 1957 44 40.50
Rutgers 10 1130 26 40.42
Appalachian St. 9 1457 34 40.38
Miami (Ohio) 9 1632 39 40.33
Memphis 10 1415 33 40.30
FAU 9 1035 23 40.22
E. Michigan 10 2076 45 40.18
Ohio St. 9 706 17 40.18
New Mexico St. 9 1990 47 40.15
Florida 9 1732 40 40.12
Sam Houston St. 9 2006 47 40.11
Miami 9 1382 31 40.06
Georgia Southern 9 1733 41 39.95
Fresno St. 9 1333 33 39.94
Northwestern 9 1052 24 39.92
Nevada 9 1711 39 39.85
Michigan 9 1473 34 39.79
Southern Cal 9 634 15 39.73
Duke 9 1098 26 39.73
Kennesaw St. 9 1909 46 39.63
Texas 9 1797 41 39.61
Texas A&M 9 1470 35 39.54
Boston College 10 1812 44 39.52
Rice 10 2309 52 39.48
Stanford 10 2226 50 39.46
Navy 9 984 22 39.36
Marshall 9 1956 45 39.33
Indiana 10 930 22 39.32
Hawaii 10 1776 39 39.23
San Jose St. 9 1369 29 39.21
Arkansas St. 10 1869 45 39.18
Middle Tennessee 9 2321 53 39.15
Minnesota 9 1944 45 39.09
Uconn 10 1814 42 39.07
West Virginia 10 2322 54 39.06
Nebraska 10 1035 26 39.00
Kentucky 9 1603 36 38.86
Louisiana-Lafayette 10 1754 41 38.80
North Carolina 9 1926 46 38.80
North Texas 9 969 24 38.75
NC State 9 1571 35 38.74
UCLA 9 1271 30 38.70
Missouri 9 1236 29 38.62
Wyoming 9 2026 46 38.57
W. Michigan 9 1634 39 38.54
Utah St. 9 2016 47 38.51
SMU 10 1973 46 38.48
LSU 9 1805 38 38.32
Virginia 10 1812 38 38.21
California 10 2084 50 38.20
Liberty 9 1546 37 37.81
Iowa 9 1198 29 37.79
Cent. Michigan 9 1515 38 37.74
Kansas St. 9 1501 36 37.67
Washington St. 9 1683 42 37.64
Charlotte 9 2012 49 37.57
Colorado 10 2351 56 37.55
Ball St. 9 2198 54 37.44
South Florida 9 1438 34 37.44
Arizona 9 1314 32 37.34
Houston 10 1802 41 37.32
Texas State 9 1076 27 37.26
Wisconsin 9 2114 50 37.14
East Carolina 9 1130 29 37.14
South Alabama 9 1315 33 37.00
Toledo 9 1837 45 37.00
Georgia St. 9 1724 38 36.89
Akron 10 2217 53 36.87
Southern Miss. 9 1669 43 36.70
James Madison 9 1202 31 36.68
Jacksonville St. 9 1553 39 36.67
N. Illinois 9 2076 52 36.58
FIU 9 1746 43 36.56
UCF 9 1303 33 36.52
TCU 9 1286 31 36.39
Ohio 9 1312 32 36.34
Old Dominion 9 1294 32 36.34
Virginia Tech 9 1705 39 36.13
Wake Forest 9 1959 52 35.87
Delaware 9 1085 29 35.79
Louisville 9 1454 39 35.54
Bowling Green 10 2153 53 35.45
Missouri St. 9 1912 47 35.34
Coastal Carolina 9 1934 46 34.26
Louisiana-Monroe 9 1686 44 33.86
Oregon St. 10 2292 55 33.60
Arizona St. 9 1279 34 33.21
Kent St. 9 2076 55 33.20
Washington 9 746 19 33.11
UAB 9 1006 25 32.92

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

