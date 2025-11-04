Live Radio
NCAA FBS Team Net Punting

The Associated Press

November 4, 2025, 12:19 PM

Net Punting

G Yds Punts Net
Troy 9 1885 39 45.82
Baylor 9 947 20 44.95
Georgia 8 1259 27 44.33
New Mexico 9 1108 24 43.92
W. Kentucky 9 1853 38 43.79
Notre Dame 8 818 18 43.72
Air Force 8 708 15 43.60
Georgia Tech 9 1007 21 43.52
Colorado St. 8 1846 39 43.46
Vanderbilt 9 899 19 43.42
Syracuse 9 2057 44 43.05
South Carolina 9 1760 39 43.03
Mississippi 9 1167 26 43.00
Louisiana Tech 8 1983 43 42.70
Arkansas 9 1070 24 42.50
Kansas 9 1548 34 42.50
Purdue 9 1477 33 42.48
BYU 8 994 23 42.39
FAU 8 924 20 42.30
Oregon 8 717 17 42.24
Buffalo 9 2190 49 42.14
Mississippi St. 9 1852 40 42.10
Penn St. 8 1067 23 42.04
Tennessee 9 1197 27 42.04
Pittsburgh 9 1478 33 42.03
Iowa St. 9 1376 32 41.97
Illinois 9 1090 25 41.84
Michigan St. 9 1681 35 41.74
Oklahoma St. 9 2311 51 41.63
Alabama 8 929 21 41.62
Cincinnati 9 1261 28 41.54
San Diego St. 8 1805 38 41.50
Maryland 8 1915 42 41.48
Tulsa 8 1739 40 41.48
UTSA 8 1718 38 41.18
Virginia 9 1615 34 41.15
Florida 8 1649 37 41.14
Rutgers 9 1045 24 41.08
Oklahoma 9 1643 35 41.03
Tulane 8 1318 28 41.00
UNLV 8 1197 28 41.00
Southern Cal 8 570 13 40.92
Temple 9 1952 47 40.91
Clemson 8 1169 28 40.86
Boise St. 9 1465 33 40.85
Florida St. 8 862 20 40.80
Utah 9 1019 24 40.79
Auburn 9 1655 39 40.69
Army 8 946 22 40.64
Umass 8 2478 53 40.58
Sam Houston St. 8 1771 41 40.39
Memphis 9 1242 29 40.38
Miami (Ohio) 8 1426 34 40.35
E. Michigan 9 1919 41 40.27
Navy 8 722 16 40.25
Rice 9 2135 48 40.15
New Mexico St. 8 1723 41 40.10
Appalachian St. 8 1271 30 40.03
Miami 8 1153 26 40.00
Indiana 9 768 18 39.94
Fresno St. 9 1333 33 39.94
Ohio St. 8 662 16 39.94
Marshall 8 1740 40 39.85
Nevada 8 1456 33 39.85
UTEP 8 2061 45 39.82
Texas A&M 8 1313 31 39.81
Michigan 9 1473 34 39.79
Georgia Southern 8 1605 38 39.74
Texas Tech 9 1260 30 39.73
Texas 9 1797 41 39.61
Duke 8 969 23 39.61
Nebraska 9 968 24 39.46
Boston College 9 1621 40 39.32
Uconn 9 1709 40 39.28
Kennesaw St. 8 1652 40 39.18
Louisiana-Lafayette 9 1640 38 39.16
Arkansas St. 9 1612 39 39.13
Northwestern 8 871 20 39.10
Minnesota 9 1944 45 39.09
Middle Tennessee 8 2076 47 39.09
Missouri 8 1048 24 39.04
Utah St. 8 1870 43 38.98
Liberty 8 1274 30 38.97
Hawaii 9 1569 34 38.91
San Jose St. 8 1321 28 38.89
Kentucky 8 1603 36 38.86
Stanford 9 2011 45 38.84
TCU 8 1205 29 38.83
UCLA 8 1180 28 38.82
West Virginia 9 2111 49 38.80
North Carolina 8 1672 40 38.78
Ball St. 8 1999 48 38.77
North Texas 9 969 24 38.75
NC State 9 1571 35 38.74
California 9 1916 45 38.71
Wyoming 9 2026 46 38.57
W. Michigan 9 1634 39 38.54
Charlotte 8 1828 44 38.32
Georgia St. 8 1534 33 38.15
Colorado 9 2127 50 38.04
South Florida 8 1341 31 37.94
SMU 9 1734 41 37.93
Houston 9 1676 38 37.87
LSU 8 1613 34 37.82
Wisconsin 8 1902 44 37.80
Iowa 8 1078 26 37.77
Cent. Michigan 9 1515 38 37.74
Kansas St. 9 1501 36 37.67
Washington St. 9 1683 42 37.64
Texas State 8 1028 26 37.62
Jacksonville St. 8 1447 36 37.28
East Carolina 8 1022 26 37.27
South Alabama 9 1315 33 37.00
UCF 8 1021 26 36.85
Southern Miss. 8 1429 37 36.84
Akron 9 2097 50 36.68
Arizona 8 1033 25 36.56
Ohio 8 1171 28 36.50
N. Illinois 8 1739 44 36.45
Delaware 8 947 25 36.44
Toledo 8 1660 41 36.41
Wake Forest 8 1753 46 36.39
Old Dominion 9 1294 32 36.34
Virginia Tech 9 1705 39 36.13
James Madison 8 1017 27 35.63
FIU 8 1514 38 35.29
Bowling Green 9 1906 47 35.15
Louisville 8 1291 35 34.94
Missouri St. 8 1629 41 34.29
Washington 8 567 14 34.29
Oregon St. 9 2220 52 34.15
Coastal Carolina 8 1826 43 34.14
Louisiana-Monroe 9 1686 44 33.86
UAB 8 876 21 33.57
Arizona St. 9 1279 34 33.21
Kent St. 8 2004 53 33.17

