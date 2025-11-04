NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting
|G
|Yds
|Punts
|Net
|Troy
|9
|1885
|39
|45.82
|Baylor
|9
|947
|20
|44.95
|Georgia
|8
|1259
|27
|44.33
|New Mexico
|9
|1108
|24
|43.92
|W. Kentucky
|9
|1853
|38
|43.79
|Notre Dame
|8
|818
|18
|43.72
|Air Force
|8
|708
|15
|43.60
|Georgia Tech
|9
|1007
|21
|43.52
|Colorado St.
|8
|1846
|39
|43.46
|Vanderbilt
|9
|899
|19
|43.42
|Syracuse
|9
|2057
|44
|43.05
|South Carolina
|9
|1760
|39
|43.03
|Mississippi
|9
|1167
|26
|43.00
|Louisiana Tech
|8
|1983
|43
|42.70
|Arkansas
|9
|1070
|24
|42.50
|Kansas
|9
|1548
|34
|42.50
|Purdue
|9
|1477
|33
|42.48
|BYU
|8
|994
|23
|42.39
|FAU
|8
|924
|20
|42.30
|Oregon
|8
|717
|17
|42.24
|Buffalo
|9
|2190
|49
|42.14
|Mississippi St.
|9
|1852
|40
|42.10
|Penn St.
|8
|1067
|23
|42.04
|Tennessee
|9
|1197
|27
|42.04
|Pittsburgh
|9
|1478
|33
|42.03
|Iowa St.
|9
|1376
|32
|41.97
|Illinois
|9
|1090
|25
|41.84
|Michigan St.
|9
|1681
|35
|41.74
|Oklahoma St.
|9
|2311
|51
|41.63
|Alabama
|8
|929
|21
|41.62
|Cincinnati
|9
|1261
|28
|41.54
|San Diego St.
|8
|1805
|38
|41.50
|Maryland
|8
|1915
|42
|41.48
|Tulsa
|8
|1739
|40
|41.48
|UTSA
|8
|1718
|38
|41.18
|Virginia
|9
|1615
|34
|41.15
|Florida
|8
|1649
|37
|41.14
|Rutgers
|9
|1045
|24
|41.08
|Oklahoma
|9
|1643
|35
|41.03
|Tulane
|8
|1318
|28
|41.00
|UNLV
|8
|1197
|28
|41.00
|Southern Cal
|8
|570
|13
|40.92
|Temple
|9
|1952
|47
|40.91
|Clemson
|8
|1169
|28
|40.86
|Boise St.
|9
|1465
|33
|40.85
|Florida St.
|8
|862
|20
|40.80
|Utah
|9
|1019
|24
|40.79
|Auburn
|9
|1655
|39
|40.69
|Army
|8
|946
|22
|40.64
|Umass
|8
|2478
|53
|40.58
|Sam Houston St.
|8
|1771
|41
|40.39
|Memphis
|9
|1242
|29
|40.38
|Miami (Ohio)
|8
|1426
|34
|40.35
|E. Michigan
|9
|1919
|41
|40.27
|Navy
|8
|722
|16
|40.25
|Rice
|9
|2135
|48
|40.15
|New Mexico St.
|8
|1723
|41
|40.10
|Appalachian St.
|8
|1271
|30
|40.03
|Miami
|8
|1153
|26
|40.00
|Indiana
|9
|768
|18
|39.94
|Fresno St.
|9
|1333
|33
|39.94
|Ohio St.
|8
|662
|16
|39.94
|Marshall
|8
|1740
|40
|39.85
|Nevada
|8
|1456
|33
|39.85
|UTEP
|8
|2061
|45
|39.82
|Texas A&M
|8
|1313
|31
|39.81
|Michigan
|9
|1473
|34
|39.79
|Georgia Southern
|8
|1605
|38
|39.74
|Texas Tech
|9
|1260
|30
|39.73
|Texas
|9
|1797
|41
|39.61
|Duke
|8
|969
|23
|39.61
|Nebraska
|9
|968
|24
|39.46
|Boston College
|9
|1621
|40
|39.32
|Uconn
|9
|1709
|40
|39.28
|Kennesaw St.
|8
|1652
|40
|39.18
|Louisiana-Lafayette
|9
|1640
|38
|39.16
|Arkansas St.
|9
|1612
|39
|39.13
|Northwestern
|8
|871
|20
|39.10
|Minnesota
|9
|1944
|45
|39.09
|Middle Tennessee
|8
|2076
|47
|39.09
|Missouri
|8
|1048
|24
|39.04
|Utah St.
|8
|1870
|43
|38.98
|Liberty
|8
|1274
|30
|38.97
|Hawaii
|9
|1569
|34
|38.91
|San Jose St.
|8
|1321
|28
|38.89
|Kentucky
|8
|1603
|36
|38.86
|Stanford
|9
|2011
|45
|38.84
|TCU
|8
|1205
|29
|38.83
|UCLA
|8
|1180
|28
|38.82
|West Virginia
|9
|2111
|49
|38.80
|North Carolina
|8
|1672
|40
|38.78
|Ball St.
|8
|1999
|48
|38.77
|North Texas
|9
|969
|24
|38.75
|NC State
|9
|1571
|35
|38.74
|California
|9
|1916
|45
|38.71
|Wyoming
|9
|2026
|46
|38.57
|W. Michigan
|9
|1634
|39
|38.54
|Charlotte
|8
|1828
|44
|38.32
|Georgia St.
|8
|1534
|33
|38.15
|Colorado
|9
|2127
|50
|38.04
|South Florida
|8
|1341
|31
|37.94
|SMU
|9
|1734
|41
|37.93
|Houston
|9
|1676
|38
|37.87
|LSU
|8
|1613
|34
|37.82
|Wisconsin
|8
|1902
|44
|37.80
|Iowa
|8
|1078
|26
|37.77
|Cent. Michigan
|9
|1515
|38
|37.74
|Kansas St.
|9
|1501
|36
|37.67
|Washington St.
|9
|1683
|42
|37.64
|Texas State
|8
|1028
|26
|37.62
|Jacksonville St.
|8
|1447
|36
|37.28
|East Carolina
|8
|1022
|26
|37.27
|South Alabama
|9
|1315
|33
|37.00
|UCF
|8
|1021
|26
|36.85
|Southern Miss.
|8
|1429
|37
|36.84
|Akron
|9
|2097
|50
|36.68
|Arizona
|8
|1033
|25
|36.56
|Ohio
|8
|1171
|28
|36.50
|N. Illinois
|8
|1739
|44
|36.45
|Delaware
|8
|947
|25
|36.44
|Toledo
|8
|1660
|41
|36.41
|Wake Forest
|8
|1753
|46
|36.39
|Old Dominion
|9
|1294
|32
|36.34
|Virginia Tech
|9
|1705
|39
|36.13
|James Madison
|8
|1017
|27
|35.63
|FIU
|8
|1514
|38
|35.29
|Bowling Green
|9
|1906
|47
|35.15
|Louisville
|8
|1291
|35
|34.94
|Missouri St.
|8
|1629
|41
|34.29
|Washington
|8
|567
|14
|34.29
|Oregon St.
|9
|2220
|52
|34.15
|Coastal Carolina
|8
|1826
|43
|34.14
|Louisiana-Monroe
|9
|1686
|44
|33.86
|UAB
|8
|876
|21
|33.57
|Arizona St.
|9
|1279
|34
|33.21
|Kent St.
|8
|2004
|53
|33.17
