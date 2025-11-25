NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|Virginia
|11
|9
|306
|34.00
|Notre Dame
|11
|17
|497
|29.24
|Ohio St.
|11
|5
|145
|29.00
|Nebraska
|11
|22
|635
|28.86
|Duke
|11
|19
|538
|28.32
|Miami (Ohio)
|11
|15
|423
|28.20
|Texas Tech
|11
|15
|423
|28.20
|Bowling Green
|11
|30
|800
|26.67
|Wisconsin
|11
|19
|497
|26.16
|Kansas St.
|11
|25
|648
|25.92
|Iowa
|11
|17
|440
|25.88
|Hawaii
|11
|12
|309
|25.75
|Charlotte
|11
|21
|536
|25.52
|Auburn
|11
|15
|374
|24.93
|Tennessee
|11
|7
|172
|24.57
|Nevada
|11
|15
|367
|24.47
|Coastal Carolina
|11
|19
|461
|24.26
|Pittsburgh
|11
|21
|505
|24.05
|Illinois
|11
|7
|168
|24.00
|Colorado
|11
|27
|646
|23.93
|Arkansas St.
|11
|29
|691
|23.83
|Ohio
|11
|14
|331
|23.64
|Minnesota
|11
|22
|520
|23.64
|Vanderbilt
|11
|16
|378
|23.62
|BYU
|11
|18
|425
|23.61
|Kansas
|11
|22
|519
|23.59
|Texas A&M
|11
|17
|399
|23.47
|Delaware
|11
|22
|516
|23.45
|Tulane
|11
|22
|515
|23.41
|New Mexico
|11
|21
|490
|23.33
|N. Illinois
|11
|21
|489
|23.29
|Wake Forest
|11
|13
|301
|23.15
|San Diego St.
|11
|18
|412
|22.89
|Louisville
|11
|16
|363
|22.69
|UAB
|11
|31
|700
|22.58
|Akron
|12
|34
|761
|22.38
|TCU
|11
|21
|470
|22.38
|Georgia Southern
|11
|36
|800
|22.22
|North Texas
|11
|20
|444
|22.20
|Cincinnati
|11
|11
|242
|22.00
|Southern Miss.
|11
|13
|285
|21.92
|FAU
|11
|28
|611
|21.82
|Purdue
|11
|21
|458
|21.81
|Washington
|11
|22
|479
|21.77
|UCF
|11
|24
|522
|21.75
|Miami
|11
|11
|239
|21.73
|Texas State
|11
|28
|606
|21.64
|Louisiana Tech
|11
|23
|497
|21.61
|Toledo
|11
|20
|431
|21.55
|Florida St.
|11
|11
|237
|21.55
|Navy
|10
|19
|408
|21.47
|James Madison
|11
|18
|386
|21.44
|California
|11
|15
|319
|21.27
|Baylor
|11
|32
|678
|21.19
|South Carolina
|11
|16
|339
|21.19
|Liberty
|11
|23
|486
|21.13
|Mississippi
|11
|8
|169
|21.12
|Air Force
|11
|9
|190
|21.11
|Uconn
|12
|27
|570
|21.11
|Appalachian St.
|11
|22
|463
|21.05
|Fresno St.
|11
|20
|420
|21.00
|Indiana
|11
|9
|189
|21.00
|Middle Tennessee
|11
|16
|336
|21.00
|Rutgers
|11
|9
|189
|21.00
|Kent St.
|11
|28
|586
|20.93
|Marshall
|11
|21
|438
|20.86
|W. Michigan
|11
|28
|584
|20.86
|Louisiana-Lafayette
|11
|27
|563
|20.85
|Umass
|11
|6
|125
|20.83
|Northwestern
|11
|11
|227
|20.64
|San Jose St.
|11
|21
|433
|20.62
|Georgia
|11
|10
|205
|20.50
|Oregon
|11
|6
|123
|20.50
|W. Kentucky
|11
|18
|369
|20.50
|Buffalo
|11
|21
|430
|20.48
|LSU
|11
|18
|368
|20.44
|Arkansas
|11
|12
|244
|20.33
|FIU
|11
|24
|487
|20.29
|Penn St.
|11
|18
|365
|20.28
|E. Michigan
|11
|23
|464
|20.17
|Sam Houston St.
|11
|24
|483
|20.12
|Ball St.
|11
|26
|523
|20.12
|Houston
|11
|19
|381
|20.05
|Colorado St.
|11
|16
|319
|19.94
|Michigan St.
|11
|9
|179
|19.89
|West Virginia
|11
|10
|198
|19.80
|Missouri
|11
|14
|277
|19.79
|Syracuse
|11
|24
|474
|19.75
|SMU
|11
|12
|236
|19.67
|Arizona
|11
|10
|196
|19.60
|Missouri St.
|11
|27
|523
|19.37
|Virginia Tech
|11
|24
|463
|19.29
|Memphis
|11
|8
|154
|19.25
|UNLV
|11
|19
|365
|19.21
|South Florida
|11
|14
|264
|18.86
|Boston College
|11
|20
|376
|18.80
|Kentucky
|11
|12
|225
|18.75
|Kennesaw St.
|11
|20
|372
|18.60
|Clemson
|11
|12
|223
|18.58
|Rice
|11
|19
|352
|18.53
|Troy
|11
|29
|537
|18.52
|Cent. Michigan
|11
|14
|257
|18.36
|Tulsa
|11
|26
|476
|18.31
|NC State
|11
|16
|292
|18.25
|Georgia St.
|11
|26
|474
|18.23
|Stanford
|11
|20
|362
|18.10
|North Carolina
|11
|20
|361
|18.05
|UCLA
|11
|28
|505
|18.04
|Utah St.
|11
|13
|232
|17.85
|New Mexico St.
|11
|15
|266
|17.73
|Washington St.
|11
|10
|176
|17.60
|East Carolina
|11
|16
|281
|17.56
|Georgia Tech
|11
|15
|263
|17.53
|Alabama
|11
|16
|279
|17.44
|Oregon St.
|11
|25
|435
|17.40
|Iowa St.
|11
|9
|155
|17.22
|UTSA
|11
|13
|218
|16.77
|Arizona St.
|11
|15
|251
|16.73
|Temple
|11
|21
|348
|16.57
|Old Dominion
|11
|9
|149
|16.56
|Boise St.
|11
|16
|263
|16.44
|Southern Cal
|11
|20
|328
|16.40
|Wyoming
|11
|8
|130
|16.25
|Michigan
|11
|16
|250
|15.62
|Florida
|11
|12
|185
|15.42
|Texas
|11
|16
|245
|15.31
|Maryland
|11
|16
|239
|14.94
|Utah
|11
|11
|161
|14.64
|Mississippi St.
|11
|7
|102
|14.57
|Jacksonville St.
|11
|11
|156
|14.18
|Oklahoma St.
|11
|11
|155
|14.09
|UTEP
|11
|28
|384
|13.71
|Army
|10
|6
|69
|11.50
|South Alabama
|11
|8
|66
|8.25
|Oklahoma
|11
|2
|16
|8.00
|Louisiana-Monroe
|11
|12
|95
|7.92
