Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Kickoff Returns

NCAA FBS Team Kickoff Returns

The Associated Press

November 25, 2025, 11:14 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
Virginia 11 9 306 34.00
Notre Dame 11 17 497 29.24
Ohio St. 11 5 145 29.00
Nebraska 11 22 635 28.86
Duke 11 19 538 28.32
Miami (Ohio) 11 15 423 28.20
Texas Tech 11 15 423 28.20
Bowling Green 11 30 800 26.67
Wisconsin 11 19 497 26.16
Kansas St. 11 25 648 25.92
Iowa 11 17 440 25.88
Hawaii 11 12 309 25.75
Charlotte 11 21 536 25.52
Auburn 11 15 374 24.93
Tennessee 11 7 172 24.57
Nevada 11 15 367 24.47
Coastal Carolina 11 19 461 24.26
Pittsburgh 11 21 505 24.05
Illinois 11 7 168 24.00
Colorado 11 27 646 23.93
Arkansas St. 11 29 691 23.83
Ohio 11 14 331 23.64
Minnesota 11 22 520 23.64
Vanderbilt 11 16 378 23.62
BYU 11 18 425 23.61
Kansas 11 22 519 23.59
Texas A&M 11 17 399 23.47
Delaware 11 22 516 23.45
Tulane 11 22 515 23.41
New Mexico 11 21 490 23.33
N. Illinois 11 21 489 23.29
Wake Forest 11 13 301 23.15
San Diego St. 11 18 412 22.89
Louisville 11 16 363 22.69
UAB 11 31 700 22.58
Akron 12 34 761 22.38
TCU 11 21 470 22.38
Georgia Southern 11 36 800 22.22
North Texas 11 20 444 22.20
Cincinnati 11 11 242 22.00
Southern Miss. 11 13 285 21.92
FAU 11 28 611 21.82
Purdue 11 21 458 21.81
Washington 11 22 479 21.77
UCF 11 24 522 21.75
Miami 11 11 239 21.73
Texas State 11 28 606 21.64
Louisiana Tech 11 23 497 21.61
Toledo 11 20 431 21.55
Florida St. 11 11 237 21.55
Navy 10 19 408 21.47
James Madison 11 18 386 21.44
California 11 15 319 21.27
Baylor 11 32 678 21.19
South Carolina 11 16 339 21.19
Liberty 11 23 486 21.13
Mississippi 11 8 169 21.12
Air Force 11 9 190 21.11
Uconn 12 27 570 21.11
Appalachian St. 11 22 463 21.05
Fresno St. 11 20 420 21.00
Indiana 11 9 189 21.00
Middle Tennessee 11 16 336 21.00
Rutgers 11 9 189 21.00
Kent St. 11 28 586 20.93
Marshall 11 21 438 20.86
W. Michigan 11 28 584 20.86
Louisiana-Lafayette 11 27 563 20.85
Umass 11 6 125 20.83
Northwestern 11 11 227 20.64
San Jose St. 11 21 433 20.62
Georgia 11 10 205 20.50
Oregon 11 6 123 20.50
W. Kentucky 11 18 369 20.50
Buffalo 11 21 430 20.48
LSU 11 18 368 20.44
Arkansas 11 12 244 20.33
FIU 11 24 487 20.29
Penn St. 11 18 365 20.28
E. Michigan 11 23 464 20.17
Sam Houston St. 11 24 483 20.12
Ball St. 11 26 523 20.12
Houston 11 19 381 20.05
Colorado St. 11 16 319 19.94
Michigan St. 11 9 179 19.89
West Virginia 11 10 198 19.80
Missouri 11 14 277 19.79
Syracuse 11 24 474 19.75
SMU 11 12 236 19.67
Arizona 11 10 196 19.60
Missouri St. 11 27 523 19.37
Virginia Tech 11 24 463 19.29
Memphis 11 8 154 19.25
UNLV 11 19 365 19.21
South Florida 11 14 264 18.86
Boston College 11 20 376 18.80
Kentucky 11 12 225 18.75
Kennesaw St. 11 20 372 18.60
Clemson 11 12 223 18.58
Rice 11 19 352 18.53
Troy 11 29 537 18.52
Cent. Michigan 11 14 257 18.36
Tulsa 11 26 476 18.31
NC State 11 16 292 18.25
Georgia St. 11 26 474 18.23
Stanford 11 20 362 18.10
North Carolina 11 20 361 18.05
UCLA 11 28 505 18.04
Utah St. 11 13 232 17.85
New Mexico St. 11 15 266 17.73
Washington St. 11 10 176 17.60
East Carolina 11 16 281 17.56
Georgia Tech 11 15 263 17.53
Alabama 11 16 279 17.44
Oregon St. 11 25 435 17.40
Iowa St. 11 9 155 17.22
UTSA 11 13 218 16.77
Arizona St. 11 15 251 16.73
Temple 11 21 348 16.57
Old Dominion 11 9 149 16.56
Boise St. 11 16 263 16.44
Southern Cal 11 20 328 16.40
Wyoming 11 8 130 16.25
Michigan 11 16 250 15.62
Florida 11 12 185 15.42
Texas 11 16 245 15.31
Maryland 11 16 239 14.94
Utah 11 11 161 14.64
Mississippi St. 11 7 102 14.57
Jacksonville St. 11 11 156 14.18
Oklahoma St. 11 11 155 14.09
UTEP 11 28 384 13.71
Army 10 6 69 11.50
South Alabama 11 8 66 8.25
Oklahoma 11 2 16 8.00
Louisiana-Monroe 11 12 95 7.92

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up