NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|Ohio St.
|10
|4
|157
|39.25
|Virginia
|11
|9
|306
|34.00
|Notre Dame
|10
|16
|492
|30.75
|Nebraska
|10
|17
|514
|30.24
|Bowling Green
|10
|26
|757
|29.12
|Texas Tech
|11
|15
|423
|28.20
|Duke
|10
|18
|498
|27.67
|Hawaii
|10
|10
|276
|27.60
|Miami (Ohio)
|10
|14
|384
|27.43
|Iowa
|10
|16
|422
|26.38
|Kansas St.
|10
|24
|627
|26.12
|Wisconsin
|10
|18
|470
|26.11
|Auburn
|10
|14
|361
|25.79
|Charlotte
|10
|21
|536
|25.52
|Florida St.
|10
|8
|204
|25.50
|Ohio
|10
|13
|331
|25.46
|Kansas
|10
|18
|452
|25.11
|N. Illinois
|10
|19
|476
|25.05
|Vanderbilt
|10
|15
|373
|24.87
|Texas A&M
|10
|16
|396
|24.75
|Colorado
|10
|24
|591
|24.62
|Tennessee
|10
|7
|172
|24.57
|Nevada
|10
|15
|367
|24.47
|Pittsburgh
|10
|20
|489
|24.45
|Coastal Carolina
|10
|18
|440
|24.44
|Delaware
|10
|20
|487
|24.35
|Illinois
|10
|7
|168
|24.00
|New Mexico
|10
|20
|476
|23.80
|BYU
|10
|17
|403
|23.71
|Wake Forest
|10
|12
|283
|23.58
|North Texas
|10
|17
|399
|23.47
|Louisville
|10
|13
|305
|23.46
|Georgia Southern
|10
|28
|653
|23.32
|San Diego St.
|10
|16
|368
|23.00
|TCU
|10
|20
|450
|22.50
|Toledo
|10
|17
|382
|22.47
|Southern Miss.
|10
|12
|269
|22.42
|Cincinnati
|10
|10
|224
|22.40
|Michigan St.
|10
|8
|179
|22.38
|Louisiana Tech
|10
|22
|488
|22.18
|Akron
|11
|30
|662
|22.07
|UCF
|10
|23
|507
|22.04
|FAU
|10
|26
|572
|22.00
|Arkansas St.
|10
|23
|503
|21.87
|Purdue
|11
|21
|458
|21.81
|Washington
|10
|22
|479
|21.77
|James Madison
|10
|16
|348
|21.75
|Rutgers
|10
|8
|174
|21.75
|W. Michigan
|10
|24
|522
|21.75
|Miami
|10
|11
|239
|21.73
|Tulane
|10
|20
|434
|21.70
|California
|10
|14
|303
|21.64
|Texas State
|10
|28
|606
|21.64
|South Carolina
|10
|15
|324
|21.60
|Air Force
|10
|8
|172
|21.50
|Navy
|10
|19
|408
|21.47
|Fresno St.
|10
|15
|322
|21.47
|Sam Houston St.
|10
|21
|446
|21.24
|Kent St.
|10
|23
|488
|21.22
|Uconn
|11
|25
|530
|21.20
|Liberty
|10
|23
|486
|21.13
|Mississippi
|11
|8
|169
|21.12
|Appalachian St.
|10
|22
|463
|21.05
|Indiana
|11
|9
|189
|21.00
|UAB
|10
|29
|609
|21.00
|San Jose St.
|10
|20
|419
|20.95
|Baylor
|10
|29
|606
|20.90
|FIU
|10
|22
|459
|20.86
|Arkansas
|10
|11
|228
|20.73
|Colorado St.
|10
|14
|288
|20.57
|Buffalo
|10
|18
|369
|20.50
|Georgia
|10
|10
|205
|20.50
|W. Kentucky
|10
|18
|369
|20.50
|Marshall
|10
|19
|388
|20.42
|Clemson
|10
|10
|204
|20.40
|Oregon
|10
|5
|102
|20.40
|Umass
|10
|5
|102
|20.40
|Missouri
|10
|13
|264
|20.31
|Penn St.
|10
|18
|365
|20.28
|Northwestern
|10
|8
|162
|20.25
|SMU
|10
|11
|222
|20.18
|E. Michigan
|11
|23
|464
|20.17
|Middle Tennessee
|10
|15
|302
|20.13
|Ball St.
|10
|23
|462
|20.09
|Syracuse
|10
|20
|400
|20.00
|UTSA
|10
|11
|219
|19.91
|LSU
|10
|17
|338
|19.88
|East Carolina
|10
|11
|218
|19.82
|West Virginia
|11
|10
|198
|19.80
|Arizona
|10
|9
|178
|19.78
|Houston
|10
|17
|336
|19.76
|Virginia Tech
|10
|23
|451
|19.61
|Memphis
|11
|8
|154
|19.25
|UNLV
|10
|18
|343
|19.06
|Missouri St.
|10
|24
|455
|18.96
|Boston College
|11
|20
|376
|18.80
|Tulsa
|10
|22
|413
|18.77
|Kentucky
|10
|12
|225
|18.75
|Louisiana-Lafayette
|10
|23
|429
|18.65
|North Carolina
|10
|19
|352
|18.53
|Georgia St.
|10
|24
|440
|18.33
|NC State
|10
|16
|292
|18.25
|Troy
|10
|28
|511
|18.25
|Rice
|10
|15
|272
|18.13
|Minnesota
|10
|16
|290
|18.12
|Stanford
|10
|20
|362
|18.10
|Kennesaw St.
|10
|16
|288
|18.00
|Cent. Michigan
|10
|13
|232
|17.85
|UCLA
|10
|26
|462
|17.77
|New Mexico St.
|10
|15
|266
|17.73
|Georgia Tech
|10
|14
|246
|17.57
|Oregon St.
|11
|25
|435
|17.40
|Alabama
|10
|15
|259
|17.27
|Southern Cal
|10
|19
|328
|17.26
|South Florida
|10
|13
|224
|17.23
|Utah St.
|10
|12
|203
|16.92
|Washington St.
|10
|9
|152
|16.89
|Florida
|10
|11
|185
|16.82
|Arizona St.
|10
|15
|251
|16.73
|Boise St.
|10
|14
|233
|16.64
|Old Dominion
|10
|9
|149
|16.56
|Wyoming
|10
|8
|130
|16.25
|Iowa St.
|10
|8
|128
|16.00
|Temple
|10
|21
|336
|16.00
|Michigan
|10
|13
|202
|15.54
|Texas
|10
|15
|226
|15.07
|Maryland
|10
|16
|239
|14.94
|Mississippi St.
|11
|7
|102
|14.57
|Jacksonville St.
|10
|11
|156
|14.18
|Oklahoma St.
|10
|11
|155
|14.09
|UTEP
|10
|23
|304
|13.22
|Army
|9
|3
|37
|12.33
|Utah
|10
|8
|97
|12.12
|South Alabama
|10
|8
|66
|8.25
|Oklahoma
|10
|2
|16
|8.00
|Louisiana-Monroe
|10
|12
|95
|7.92
