NCAA FBS Team Kickoff Returns

The Associated Press

November 18, 2025, 11:15 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
Ohio St. 10 4 157 39.25
Virginia 11 9 306 34.00
Notre Dame 10 16 492 30.75
Nebraska 10 17 514 30.24
Bowling Green 10 26 757 29.12
Texas Tech 11 15 423 28.20
Duke 10 18 498 27.67
Hawaii 10 10 276 27.60
Miami (Ohio) 10 14 384 27.43
Iowa 10 16 422 26.38
Kansas St. 10 24 627 26.12
Wisconsin 10 18 470 26.11
Auburn 10 14 361 25.79
Charlotte 10 21 536 25.52
Florida St. 10 8 204 25.50
Ohio 10 13 331 25.46
Kansas 10 18 452 25.11
N. Illinois 10 19 476 25.05
Vanderbilt 10 15 373 24.87
Texas A&M 10 16 396 24.75
Colorado 10 24 591 24.62
Tennessee 10 7 172 24.57
Nevada 10 15 367 24.47
Pittsburgh 10 20 489 24.45
Coastal Carolina 10 18 440 24.44
Delaware 10 20 487 24.35
Illinois 10 7 168 24.00
New Mexico 10 20 476 23.80
BYU 10 17 403 23.71
Wake Forest 10 12 283 23.58
North Texas 10 17 399 23.47
Louisville 10 13 305 23.46
Georgia Southern 10 28 653 23.32
San Diego St. 10 16 368 23.00
TCU 10 20 450 22.50
Toledo 10 17 382 22.47
Southern Miss. 10 12 269 22.42
Cincinnati 10 10 224 22.40
Michigan St. 10 8 179 22.38
Louisiana Tech 10 22 488 22.18
Akron 11 30 662 22.07
UCF 10 23 507 22.04
FAU 10 26 572 22.00
Arkansas St. 10 23 503 21.87
Purdue 11 21 458 21.81
Washington 10 22 479 21.77
James Madison 10 16 348 21.75
Rutgers 10 8 174 21.75
W. Michigan 10 24 522 21.75
Miami 10 11 239 21.73
Tulane 10 20 434 21.70
California 10 14 303 21.64
Texas State 10 28 606 21.64
South Carolina 10 15 324 21.60
Air Force 10 8 172 21.50
Navy 10 19 408 21.47
Fresno St. 10 15 322 21.47
Sam Houston St. 10 21 446 21.24
Kent St. 10 23 488 21.22
Uconn 11 25 530 21.20
Liberty 10 23 486 21.13
Mississippi 11 8 169 21.12
Appalachian St. 10 22 463 21.05
Indiana 11 9 189 21.00
UAB 10 29 609 21.00
San Jose St. 10 20 419 20.95
Baylor 10 29 606 20.90
FIU 10 22 459 20.86
Arkansas 10 11 228 20.73
Colorado St. 10 14 288 20.57
Buffalo 10 18 369 20.50
Georgia 10 10 205 20.50
W. Kentucky 10 18 369 20.50
Marshall 10 19 388 20.42
Clemson 10 10 204 20.40
Oregon 10 5 102 20.40
Umass 10 5 102 20.40
Missouri 10 13 264 20.31
Penn St. 10 18 365 20.28
Northwestern 10 8 162 20.25
SMU 10 11 222 20.18
E. Michigan 11 23 464 20.17
Middle Tennessee 10 15 302 20.13
Ball St. 10 23 462 20.09
Syracuse 10 20 400 20.00
UTSA 10 11 219 19.91
LSU 10 17 338 19.88
East Carolina 10 11 218 19.82
West Virginia 11 10 198 19.80
Arizona 10 9 178 19.78
Houston 10 17 336 19.76
Virginia Tech 10 23 451 19.61
Memphis 11 8 154 19.25
UNLV 10 18 343 19.06
Missouri St. 10 24 455 18.96
Boston College 11 20 376 18.80
Tulsa 10 22 413 18.77
Kentucky 10 12 225 18.75
Louisiana-Lafayette 10 23 429 18.65
North Carolina 10 19 352 18.53
Georgia St. 10 24 440 18.33
NC State 10 16 292 18.25
Troy 10 28 511 18.25
Rice 10 15 272 18.13
Minnesota 10 16 290 18.12
Stanford 10 20 362 18.10
Kennesaw St. 10 16 288 18.00
Cent. Michigan 10 13 232 17.85
UCLA 10 26 462 17.77
New Mexico St. 10 15 266 17.73
Georgia Tech 10 14 246 17.57
Oregon St. 11 25 435 17.40
Alabama 10 15 259 17.27
Southern Cal 10 19 328 17.26
South Florida 10 13 224 17.23
Utah St. 10 12 203 16.92
Washington St. 10 9 152 16.89
Florida 10 11 185 16.82
Arizona St. 10 15 251 16.73
Boise St. 10 14 233 16.64
Old Dominion 10 9 149 16.56
Wyoming 10 8 130 16.25
Iowa St. 10 8 128 16.00
Temple 10 21 336 16.00
Michigan 10 13 202 15.54
Texas 10 15 226 15.07
Maryland 10 16 239 14.94
Mississippi St. 11 7 102 14.57
Jacksonville St. 10 11 156 14.18
Oklahoma St. 10 11 155 14.09
UTEP 10 23 304 13.22
Army 9 3 37 12.33
Utah 10 8 97 12.12
South Alabama 10 8 66 8.25
Oklahoma 10 2 16 8.00
Louisiana-Monroe 10 12 95 7.92

Sports
