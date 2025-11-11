Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Kickoff Returns

NCAA FBS Team Kickoff Returns

The Associated Press

November 11, 2025, 11:15 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
Virginia 10 9 306 34.00
Duke 9 15 460 30.67
Nebraska 10 17 514 30.24
Notre Dame 9 14 421 30.07
Bowling Green 10 26 757 29.12
Miami (Ohio) 9 10 288 28.80
Texas Tech 10 14 394 28.14
Hawaii 10 10 276 27.60
Kansas St. 9 22 591 26.86
N. Illinois 9 17 455 26.76
Ohio 9 11 294 26.73
Texas A&M 9 14 365 26.07
Iowa 9 13 338 26.00
Kent St. 9 18 468 26.00
Wisconsin 9 15 390 26.00
Auburn 10 14 361 25.79
Tennessee 9 6 152 25.33
Delaware 9 17 427 25.12
Kansas 10 18 452 25.11
Vanderbilt 10 15 373 24.87
Colorado 10 24 591 24.62
Pittsburgh 9 18 432 24.00
Wake Forest 9 11 264 24.00
BYU 9 16 382 23.88
Illinois 9 6 143 23.83
New Mexico 9 20 476 23.80
Louisville 9 13 305 23.46
San Diego St. 9 14 326 23.29
Charlotte 9 19 442 23.26
Louisiana Tech 9 19 441 23.21
UCF 9 20 464 23.20
Toledo 9 16 365 22.81
Mississippi 10 7 159 22.71
W. Michigan 9 22 499 22.68
Memphis 10 6 135 22.50
TCU 9 20 450 22.50
Cincinnati 9 10 224 22.40
Fresno St. 9 13 291 22.38
Michigan St. 9 8 179 22.38
Southern Miss. 9 10 222 22.20
UAB 9 25 554 22.16
Georgia Southern 9 23 509 22.13
FAU 9 26 572 22.00
Arkansas St. 10 23 503 21.87
Washington 9 21 459 21.86
Texas State 9 27 590 21.85
Navy 9 18 392 21.78
Tulane 9 18 392 21.78
James Madison 9 16 348 21.75
Rutgers 10 8 174 21.75
California 10 14 303 21.64
Miami 9 10 216 21.60
Sam Houston St. 9 20 431 21.55
Akron 10 26 559 21.50
Arkansas 9 10 215 21.50
Florida St. 9 6 128 21.33
Purdue 10 18 382 21.22
W. Kentucky 9 16 338 21.12
Air Force 9 7 147 21.00
Baylor 9 26 546 21.00
Indiana 10 9 189 21.00
Liberty 9 18 378 21.00
FIU 9 19 398 20.95
South Carolina 9 14 291 20.79
Uconn 10 22 454 20.64
San Jose St. 9 17 350 20.59
Appalachian St. 9 19 391 20.58
Colorado St. 9 14 288 20.57
Coastal Carolina 9 14 287 20.50
Clemson 9 10 204 20.40
Oregon 9 5 102 20.40
Umass 9 5 102 20.40
E. Michigan 10 22 447 20.32
Missouri 9 13 264 20.31
North Texas 9 15 304 20.27
Northwestern 9 8 162 20.25
Penn St. 9 17 344 20.24
SMU 10 11 222 20.18
Middle Tennessee 9 15 302 20.13
Syracuse 10 20 400 20.00
New Mexico St. 9 12 239 19.92
UTSA 9 11 219 19.91
LSU 9 17 338 19.88
Marshall 9 18 357 19.83
East Carolina 9 11 218 19.82
West Virginia 10 10 198 19.80
Houston 10 17 336 19.76
Virginia Tech 9 23 451 19.61
Ball St. 9 21 405 19.29
Tulsa 9 21 404 19.24
Nevada 9 14 268 19.14
UNLV 9 17 325 19.12
Arizona 9 8 152 19.00
Ohio St. 9 3 57 19.00
Buffalo 9 12 226 18.83
Boston College 10 20 376 18.80
Missouri St. 9 22 412 18.73
North Carolina 9 18 337 18.72
Louisiana-Lafayette 10 23 429 18.65
Kennesaw St. 9 14 260 18.57
Georgia St. 9 23 423 18.39
Minnesota 9 15 274 18.27
NC State 9 16 292 18.25
UCLA 9 25 455 18.20
Rice 10 15 272 18.13
Stanford 10 20 362 18.10
South Florida 9 10 178 17.80
Georgia 9 8 142 17.75
Wyoming 9 6 105 17.50
Troy 9 23 400 17.39
Southern Cal 9 18 312 17.33
Arizona St. 9 14 242 17.29
Old Dominion 9 8 138 17.25
Oregon St. 10 21 362 17.24
Utah St. 9 12 203 16.92
Washington St. 9 9 152 16.89
Florida 9 11 185 16.82
Kentucky 9 11 185 16.82
Boise St. 9 14 233 16.64
Cent. Michigan 9 11 178 16.18
Alabama 9 12 194 16.17
Iowa St. 10 8 128 16.00
Temple 10 21 336 16.00
Georgia Tech 9 10 158 15.80
Mississippi St. 10 5 77 15.40
Jacksonville St. 9 10 152 15.20
Michigan 9 12 182 15.17
Texas 9 13 197 15.15
Maryland 9 16 239 14.94
Oklahoma St. 9 11 155 14.09
UTEP 9 20 272 13.60
Army 9 3 37 12.33
Utah 9 6 66 11.00
South Alabama 9 7 74 10.57
Oklahoma 9 2 16 8.00
Louisiana-Monroe 9 12 95 7.92

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up