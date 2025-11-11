NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|Virginia
|10
|9
|306
|34.00
|Duke
|9
|15
|460
|30.67
|Nebraska
|10
|17
|514
|30.24
|Notre Dame
|9
|14
|421
|30.07
|Bowling Green
|10
|26
|757
|29.12
|Miami (Ohio)
|9
|10
|288
|28.80
|Texas Tech
|10
|14
|394
|28.14
|Hawaii
|10
|10
|276
|27.60
|Kansas St.
|9
|22
|591
|26.86
|N. Illinois
|9
|17
|455
|26.76
|Ohio
|9
|11
|294
|26.73
|Texas A&M
|9
|14
|365
|26.07
|Iowa
|9
|13
|338
|26.00
|Kent St.
|9
|18
|468
|26.00
|Wisconsin
|9
|15
|390
|26.00
|Auburn
|10
|14
|361
|25.79
|Tennessee
|9
|6
|152
|25.33
|Delaware
|9
|17
|427
|25.12
|Kansas
|10
|18
|452
|25.11
|Vanderbilt
|10
|15
|373
|24.87
|Colorado
|10
|24
|591
|24.62
|Pittsburgh
|9
|18
|432
|24.00
|Wake Forest
|9
|11
|264
|24.00
|BYU
|9
|16
|382
|23.88
|Illinois
|9
|6
|143
|23.83
|New Mexico
|9
|20
|476
|23.80
|Louisville
|9
|13
|305
|23.46
|San Diego St.
|9
|14
|326
|23.29
|Charlotte
|9
|19
|442
|23.26
|Louisiana Tech
|9
|19
|441
|23.21
|UCF
|9
|20
|464
|23.20
|Toledo
|9
|16
|365
|22.81
|Mississippi
|10
|7
|159
|22.71
|W. Michigan
|9
|22
|499
|22.68
|Memphis
|10
|6
|135
|22.50
|TCU
|9
|20
|450
|22.50
|Cincinnati
|9
|10
|224
|22.40
|Fresno St.
|9
|13
|291
|22.38
|Michigan St.
|9
|8
|179
|22.38
|Southern Miss.
|9
|10
|222
|22.20
|UAB
|9
|25
|554
|22.16
|Georgia Southern
|9
|23
|509
|22.13
|FAU
|9
|26
|572
|22.00
|Arkansas St.
|10
|23
|503
|21.87
|Washington
|9
|21
|459
|21.86
|Texas State
|9
|27
|590
|21.85
|Navy
|9
|18
|392
|21.78
|Tulane
|9
|18
|392
|21.78
|James Madison
|9
|16
|348
|21.75
|Rutgers
|10
|8
|174
|21.75
|California
|10
|14
|303
|21.64
|Miami
|9
|10
|216
|21.60
|Sam Houston St.
|9
|20
|431
|21.55
|Akron
|10
|26
|559
|21.50
|Arkansas
|9
|10
|215
|21.50
|Florida St.
|9
|6
|128
|21.33
|Purdue
|10
|18
|382
|21.22
|W. Kentucky
|9
|16
|338
|21.12
|Air Force
|9
|7
|147
|21.00
|Baylor
|9
|26
|546
|21.00
|Indiana
|10
|9
|189
|21.00
|Liberty
|9
|18
|378
|21.00
|FIU
|9
|19
|398
|20.95
|South Carolina
|9
|14
|291
|20.79
|Uconn
|10
|22
|454
|20.64
|San Jose St.
|9
|17
|350
|20.59
|Appalachian St.
|9
|19
|391
|20.58
|Colorado St.
|9
|14
|288
|20.57
|Coastal Carolina
|9
|14
|287
|20.50
|Clemson
|9
|10
|204
|20.40
|Oregon
|9
|5
|102
|20.40
|Umass
|9
|5
|102
|20.40
|E. Michigan
|10
|22
|447
|20.32
|Missouri
|9
|13
|264
|20.31
|North Texas
|9
|15
|304
|20.27
|Northwestern
|9
|8
|162
|20.25
|Penn St.
|9
|17
|344
|20.24
|SMU
|10
|11
|222
|20.18
|Middle Tennessee
|9
|15
|302
|20.13
|Syracuse
|10
|20
|400
|20.00
|New Mexico St.
|9
|12
|239
|19.92
|UTSA
|9
|11
|219
|19.91
|LSU
|9
|17
|338
|19.88
|Marshall
|9
|18
|357
|19.83
|East Carolina
|9
|11
|218
|19.82
|West Virginia
|10
|10
|198
|19.80
|Houston
|10
|17
|336
|19.76
|Virginia Tech
|9
|23
|451
|19.61
|Ball St.
|9
|21
|405
|19.29
|Tulsa
|9
|21
|404
|19.24
|Nevada
|9
|14
|268
|19.14
|UNLV
|9
|17
|325
|19.12
|Arizona
|9
|8
|152
|19.00
|Ohio St.
|9
|3
|57
|19.00
|Buffalo
|9
|12
|226
|18.83
|Boston College
|10
|20
|376
|18.80
|Missouri St.
|9
|22
|412
|18.73
|North Carolina
|9
|18
|337
|18.72
|Louisiana-Lafayette
|10
|23
|429
|18.65
|Kennesaw St.
|9
|14
|260
|18.57
|Georgia St.
|9
|23
|423
|18.39
|Minnesota
|9
|15
|274
|18.27
|NC State
|9
|16
|292
|18.25
|UCLA
|9
|25
|455
|18.20
|Rice
|10
|15
|272
|18.13
|Stanford
|10
|20
|362
|18.10
|South Florida
|9
|10
|178
|17.80
|Georgia
|9
|8
|142
|17.75
|Wyoming
|9
|6
|105
|17.50
|Troy
|9
|23
|400
|17.39
|Southern Cal
|9
|18
|312
|17.33
|Arizona St.
|9
|14
|242
|17.29
|Old Dominion
|9
|8
|138
|17.25
|Oregon St.
|10
|21
|362
|17.24
|Utah St.
|9
|12
|203
|16.92
|Washington St.
|9
|9
|152
|16.89
|Florida
|9
|11
|185
|16.82
|Kentucky
|9
|11
|185
|16.82
|Boise St.
|9
|14
|233
|16.64
|Cent. Michigan
|9
|11
|178
|16.18
|Alabama
|9
|12
|194
|16.17
|Iowa St.
|10
|8
|128
|16.00
|Temple
|10
|21
|336
|16.00
|Georgia Tech
|9
|10
|158
|15.80
|Mississippi St.
|10
|5
|77
|15.40
|Jacksonville St.
|9
|10
|152
|15.20
|Michigan
|9
|12
|182
|15.17
|Texas
|9
|13
|197
|15.15
|Maryland
|9
|16
|239
|14.94
|Oklahoma St.
|9
|11
|155
|14.09
|UTEP
|9
|20
|272
|13.60
|Army
|9
|3
|37
|12.33
|Utah
|9
|6
|66
|11.00
|South Alabama
|9
|7
|74
|10.57
|Oklahoma
|9
|2
|16
|8.00
|Louisiana-Monroe
|9
|12
|95
|7.92
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.