NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|Virginia
|9
|8
|289
|36.12
|Notre Dame
|8
|12
|395
|32.92
|Nebraska
|9
|16
|490
|30.62
|Duke
|8
|12
|361
|30.08
|Miami (Ohio)
|8
|8
|239
|29.88
|Texas Tech
|9
|14
|394
|28.14
|Bowling Green
|9
|22
|618
|28.09
|Iowa
|8
|11
|306
|27.82
|Texas A&M
|8
|12
|328
|27.33
|N. Illinois
|8
|16
|436
|27.25
|Louisville
|8
|10
|269
|26.90
|Kansas St.
|9
|22
|591
|26.86
|Kent St.
|8
|15
|401
|26.73
|Wisconsin
|8
|14
|367
|26.21
|Auburn
|9
|14
|361
|25.79
|Delaware
|8
|16
|412
|25.75
|Mississippi
|9
|6
|154
|25.67
|Vanderbilt
|9
|14
|355
|25.36
|Colorado
|9
|21
|532
|25.33
|Tennessee
|9
|6
|152
|25.33
|Kansas
|9
|18
|452
|25.11
|BYU
|8
|14
|346
|24.71
|Louisiana Tech
|8
|17
|415
|24.41
|Pittsburgh
|9
|18
|432
|24.00
|Wake Forest
|8
|11
|264
|24.00
|Illinois
|9
|6
|143
|23.83
|New Mexico
|9
|20
|476
|23.80
|Charlotte
|8
|16
|379
|23.69
|UCF
|8
|17
|402
|23.65
|Texas State
|8
|21
|492
|23.43
|TCU
|8
|16
|368
|23.00
|Washington
|8
|20
|459
|22.95
|Oregon
|8
|4
|91
|22.75
|W. Michigan
|9
|22
|499
|22.68
|UAB
|8
|23
|521
|22.65
|Southern Miss.
|8
|9
|203
|22.56
|Memphis
|9
|6
|135
|22.50
|Umass
|8
|4
|90
|22.50
|Cincinnati
|9
|10
|224
|22.40
|Fresno St.
|9
|13
|291
|22.38
|Michigan St.
|9
|8
|179
|22.38
|Georgia Southern
|8
|22
|491
|22.32
|Liberty
|8
|16
|354
|22.12
|FAU
|8
|26
|572
|22.00
|Colorado St.
|8
|11
|241
|21.91
|Miami
|8
|8
|175
|21.88
|Navy
|8
|18
|392
|21.78
|Tulane
|8
|18
|392
|21.78
|James Madison
|8
|16
|348
|21.75
|Rutgers
|9
|8
|174
|21.75
|Purdue
|9
|16
|347
|21.69
|California
|9
|14
|303
|21.64
|SMU
|9
|10
|216
|21.60
|Arkansas
|9
|10
|215
|21.50
|Akron
|9
|24
|515
|21.46
|FIU
|8
|18
|385
|21.39
|Florida St.
|8
|6
|128
|21.33
|Arkansas St.
|9
|22
|469
|21.32
|Indiana
|9
|8
|170
|21.25
|W. Kentucky
|9
|16
|338
|21.12
|Hawaii
|9
|9
|190
|21.11
|Nevada
|8
|10
|211
|21.10
|Baylor
|9
|26
|546
|21.00
|E. Michigan
|9
|20
|420
|21.00
|Penn St.
|8
|14
|294
|21.00
|San Diego St.
|8
|8
|168
|21.00
|South Carolina
|9
|14
|291
|20.79
|San Jose St.
|8
|17
|350
|20.59
|Coastal Carolina
|8
|14
|287
|20.50
|Missouri
|8
|9
|184
|20.44
|Clemson
|8
|10
|204
|20.40
|Uconn
|9
|20
|407
|20.35
|East Carolina
|8
|9
|183
|20.33
|North Texas
|9
|15
|304
|20.27
|LSU
|8
|16
|323
|20.19
|Appalachian St.
|8
|15
|301
|20.07
|Air Force
|8
|6
|120
|20.00
|Syracuse
|9
|20
|400
|20.00
|UTSA
|8
|11
|219
|19.91
|Houston
|9
|17
|336
|19.76
|Ohio
|8
|10
|197
|19.70
|Virginia Tech
|9
|23
|451
|19.61
|North Carolina
|8
|17
|333
|19.59
|Middle Tennessee
|8
|9
|176
|19.56
|West Virginia
|9
|9
|175
|19.44
|UNLV
|8
|16
|311
|19.44
|Ball St.
|8
|21
|405
|19.29
|Northwestern
|8
|6
|115
|19.17
|Tulsa
|8
|20
|383
|19.15
|Louisiana-Lafayette
|9
|18
|343
|19.06
|Arizona
|8
|8
|152
|19.00
|Ohio St.
|8
|3
|57
|19.00
|Marshall
|8
|16
|303
|18.94
|Buffalo
|9
|12
|226
|18.83
|Toledo
|8
|14
|261
|18.64
|Kennesaw St.
|8
|14
|260
|18.57
|Minnesota
|9
|15
|274
|18.27
|Missouri St.
|8
|20
|365
|18.25
|NC State
|9
|16
|292
|18.25
|Georgia St.
|8
|22
|400
|18.18
|Boston College
|9
|18
|327
|18.17
|Stanford
|9
|18
|326
|18.11
|Rice
|9
|13
|235
|18.08
|South Florida
|8
|10
|178
|17.80
|UCLA
|8
|22
|391
|17.77
|Southern Cal
|8
|16
|284
|17.75
|Georgia
|8
|7
|123
|17.57
|Wyoming
|9
|6
|105
|17.50
|Sam Houston St.
|8
|17
|296
|17.41
|Troy
|9
|23
|400
|17.39
|Arizona St.
|9
|14
|242
|17.29
|Old Dominion
|9
|8
|138
|17.25
|Utah St.
|8
|12
|203
|16.92
|Washington St.
|9
|9
|152
|16.89
|Florida
|8
|11
|185
|16.82
|Kentucky
|8
|11
|185
|16.82
|New Mexico St.
|8
|10
|167
|16.70
|Boise St.
|9
|14
|233
|16.64
|Cent. Michigan
|9
|11
|178
|16.18
|Temple
|9
|19
|305
|16.05
|Georgia Tech
|9
|10
|158
|15.80
|Oregon St.
|9
|18
|284
|15.78
|Alabama
|8
|10
|156
|15.60
|Mississippi St.
|9
|5
|77
|15.40
|Jacksonville St.
|8
|9
|138
|15.33
|Michigan
|9
|12
|182
|15.17
|Texas
|9
|13
|197
|15.15
|Maryland
|8
|14
|211
|15.07
|Iowa St.
|9
|7
|105
|15.00
|Oklahoma St.
|9
|11
|155
|14.09
|UTEP
|8
|20
|272
|13.60
|Army
|8
|3
|37
|12.33
|Utah
|9
|6
|66
|11.00
|South Alabama
|9
|7
|74
|10.57
|Oklahoma
|9
|2
|16
|8.00
|Louisiana-Monroe
|9
|12
|95
|7.92
