NCAA FBS Team Kickoff Returns

The Associated Press

November 4, 2025, 12:21 PM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
Virginia 9 8 289 36.12
Notre Dame 8 12 395 32.92
Nebraska 9 16 490 30.62
Duke 8 12 361 30.08
Miami (Ohio) 8 8 239 29.88
Texas Tech 9 14 394 28.14
Bowling Green 9 22 618 28.09
Iowa 8 11 306 27.82
Texas A&M 8 12 328 27.33
N. Illinois 8 16 436 27.25
Louisville 8 10 269 26.90
Kansas St. 9 22 591 26.86
Kent St. 8 15 401 26.73
Wisconsin 8 14 367 26.21
Auburn 9 14 361 25.79
Delaware 8 16 412 25.75
Mississippi 9 6 154 25.67
Vanderbilt 9 14 355 25.36
Colorado 9 21 532 25.33
Tennessee 9 6 152 25.33
Kansas 9 18 452 25.11
BYU 8 14 346 24.71
Louisiana Tech 8 17 415 24.41
Pittsburgh 9 18 432 24.00
Wake Forest 8 11 264 24.00
Illinois 9 6 143 23.83
New Mexico 9 20 476 23.80
Charlotte 8 16 379 23.69
UCF 8 17 402 23.65
Texas State 8 21 492 23.43
TCU 8 16 368 23.00
Washington 8 20 459 22.95
Oregon 8 4 91 22.75
W. Michigan 9 22 499 22.68
UAB 8 23 521 22.65
Southern Miss. 8 9 203 22.56
Memphis 9 6 135 22.50
Umass 8 4 90 22.50
Cincinnati 9 10 224 22.40
Fresno St. 9 13 291 22.38
Michigan St. 9 8 179 22.38
Georgia Southern 8 22 491 22.32
Liberty 8 16 354 22.12
FAU 8 26 572 22.00
Colorado St. 8 11 241 21.91
Miami 8 8 175 21.88
Navy 8 18 392 21.78
Tulane 8 18 392 21.78
James Madison 8 16 348 21.75
Rutgers 9 8 174 21.75
Purdue 9 16 347 21.69
California 9 14 303 21.64
SMU 9 10 216 21.60
Arkansas 9 10 215 21.50
Akron 9 24 515 21.46
FIU 8 18 385 21.39
Florida St. 8 6 128 21.33
Arkansas St. 9 22 469 21.32
Indiana 9 8 170 21.25
W. Kentucky 9 16 338 21.12
Hawaii 9 9 190 21.11
Nevada 8 10 211 21.10
Baylor 9 26 546 21.00
E. Michigan 9 20 420 21.00
Penn St. 8 14 294 21.00
San Diego St. 8 8 168 21.00
South Carolina 9 14 291 20.79
San Jose St. 8 17 350 20.59
Coastal Carolina 8 14 287 20.50
Missouri 8 9 184 20.44
Clemson 8 10 204 20.40
Uconn 9 20 407 20.35
East Carolina 8 9 183 20.33
North Texas 9 15 304 20.27
LSU 8 16 323 20.19
Appalachian St. 8 15 301 20.07
Air Force 8 6 120 20.00
Syracuse 9 20 400 20.00
UTSA 8 11 219 19.91
Houston 9 17 336 19.76
Ohio 8 10 197 19.70
Virginia Tech 9 23 451 19.61
North Carolina 8 17 333 19.59
Middle Tennessee 8 9 176 19.56
West Virginia 9 9 175 19.44
UNLV 8 16 311 19.44
Ball St. 8 21 405 19.29
Northwestern 8 6 115 19.17
Tulsa 8 20 383 19.15
Louisiana-Lafayette 9 18 343 19.06
Arizona 8 8 152 19.00
Ohio St. 8 3 57 19.00
Marshall 8 16 303 18.94
Buffalo 9 12 226 18.83
Toledo 8 14 261 18.64
Kennesaw St. 8 14 260 18.57
Minnesota 9 15 274 18.27
Missouri St. 8 20 365 18.25
NC State 9 16 292 18.25
Georgia St. 8 22 400 18.18
Boston College 9 18 327 18.17
Stanford 9 18 326 18.11
Rice 9 13 235 18.08
South Florida 8 10 178 17.80
UCLA 8 22 391 17.77
Southern Cal 8 16 284 17.75
Georgia 8 7 123 17.57
Wyoming 9 6 105 17.50
Sam Houston St. 8 17 296 17.41
Troy 9 23 400 17.39
Arizona St. 9 14 242 17.29
Old Dominion 9 8 138 17.25
Utah St. 8 12 203 16.92
Washington St. 9 9 152 16.89
Florida 8 11 185 16.82
Kentucky 8 11 185 16.82
New Mexico St. 8 10 167 16.70
Boise St. 9 14 233 16.64
Cent. Michigan 9 11 178 16.18
Temple 9 19 305 16.05
Georgia Tech 9 10 158 15.80
Oregon St. 9 18 284 15.78
Alabama 8 10 156 15.60
Mississippi St. 9 5 77 15.40
Jacksonville St. 8 9 138 15.33
Michigan 9 12 182 15.17
Texas 9 13 197 15.15
Maryland 8 14 211 15.07
Iowa St. 9 7 105 15.00
Oklahoma St. 9 11 155 14.09
UTEP 8 20 272 13.60
Army 8 3 37 12.33
Utah 9 6 66 11.00
South Alabama 9 7 74 10.57
Oklahoma 9 2 16 8.00
Louisiana-Monroe 9 12 95 7.92

Sports
