NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|B.Brown, South Florida
|11
|477
|3787
|344.3
|H.King, Georgia Tech
|10
|462
|3399
|339.9
|D.Pavia, Vanderbilt
|11
|444
|3585
|325.9
|S.Angeli, Syracuse
|4
|179
|1284
|321.0
|D.Mestemaker, North Texas
|11
|402
|3526
|320.5
|C.Veltkamp, FAU
|11
|560
|3525
|320.5
|T.Green, Arkansas
|11
|443
|3430
|311.8
|C.Joseph, Old Dominion
|11
|408
|3428
|311.6
|N.Minicucci, Delaware
|11
|541
|3380
|307.3
|S.Robertson, Baylor
|11
|510
|3376
|306.9
|B.Jackson, Texas State
|11
|449
|3348
|304.4
|J.Maiava, Southern Cal
|11
|391
|3314
|301.3
|A.Colandrea, UNLV
|11
|431
|3308
|300.7
|D.Williams, Washington
|11
|421
|3290
|299.1
|J.Fagnano, Uconn
|12
|459
|3572
|297.7
|J.Aguilar, Tennessee
|11
|396
|3264
|296.7
|M.Alejado, Hawaii
|9
|431
|2609
|289.9
|J.Hoover, TCU
|11
|442
|3173
|288.5
|K.Houser, East Carolina
|11
|453
|3168
|288.0
|M.Reed, Texas A&M
|11
|383
|3147
|286.1
|B.Barnes, Utah St.
|11
|462
|3146
|286.0
|W.Eget, San Jose St.
|11
|427
|3145
|285.9
|K.Jennings, SMU
|11
|449
|3141
|285.5
|D.Mensah, Duke
|11
|436
|3141
|285.5
|J.Raynor, Arkansas St.
|11
|561
|3118
|283.5
|T.Chambliss, Mississippi
|11
|409
|3101
|281.9
|B.Braxton, Southern Miss.
|10
|401
|2783
|278.3
|S.Leavitt, Arizona St.
|7
|312
|1934
|276.3
|B.Sorsby, Cincinnati
|11
|393
|3039
|276.3
|T.Simpson, Alabama
|11
|419
|3029
|275.4
|T.Castellanos, Florida St.
|11
|399
|3000
|272.7
|J.Retzlaff, Tulane
|11
|395
|2991
|271.9
|B.Lewis, Memphis
|11
|438
|2977
|270.6
|M.McIvor, W. Kentucky
|7
|285
|1891
|270.1
|A.Manning, Texas
|11
|417
|2954
|268.5
|J.Mateer, Oklahoma
|10
|440
|2649
|264.9
|J.Clark, Missouri St.
|10
|382
|2620
|262.0
|L.Altmyer, Illinois
|11
|400
|2865
|260.5
|C.Beck, Miami
|11
|356
|2861
|260.1
|F.Mendoza, Indiana
|11
|340
|2857
|259.7
|J.Sayin, Ohio St.
|11
|328
|2852
|259.3
|C.Klubnik, Clemson
|10
|381
|2577
|257.7
|C.Bailey, NC State
|11
|416
|2833
|257.5
|B.Bachmeier, BYU
|11
|425
|2829
|257.2
|G.Stockton, Georgia
|11
|396
|2826
|256.9
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|10
|399
|2565
|256.5
|D.Dampier, Utah
|10
|394
|2564
|256.4
|N.Fifita, Arizona
|11
|433
|2808
|255.3
|P.Navarro, Ohio
|11
|395
|2803
|254.8
|C.Weigman, Houston
|11
|424
|2797
|254.3
|M.Washington, Maryland
|11
|461
|2789
|253.5
|B.Horvath, Navy
|9
|281
|2276
|252.9
|M.Heintschel, Pittsburgh
|8
|312
|2023
|252.9
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|11
|432
|2761
|251.0
|J.Kitna, UAB
|9
|348
|2252
|250.2
|J.Daniels, Kansas
|11
|401
|2714
|246.7
|A.Johnson, Kansas St.
|11
|426
|2711
|246.5
|A.Odom, Kennesaw St.
|9
|285
|2206
|245.1
|N.Kim, E. Michigan
|11
|436
|2682
|243.8
|J.French, Georgia Southern
|11
|434
|2666
|242.4
|A.Barnett, James Madison
|11
|369
|2661
|241.9
|B.Hayes, Tulsa
|9
|382
|2177
|241.9
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|9
|418
|2170
|241.1
|J.Sagapolutele, California
|11
|469
|2652
|241.1
|D.Moore, Oregon
|11
|334
|2627
|238.8
|C.Morris, Virginia
|11
|374
|2627
|238.8
|T.Roberson, Buffalo
|10
|406
|2374
|237.4
|B.Pribula, Missouri
|9
|342
|2135
|237.2
|B.Finley, Akron
|11
|431
|2609
|237.2
|A.Daniels, Auburn
|3
|120
|710
|236.7
|R.Becht, Iowa St.
|11
|396
|2559
|232.6
|C.Carr, Notre Dame
|11
|303
|2554
|232.2
|D.Finn, Miami (Ohio)
|8
|270
|1846
|230.8
|T.Gleason, Toledo
|11
|347
|2530
|230.0
|M.Madsen, Boise St.
|9
|305
|2064
|229.3
|R.Ashford, Wake Forest
|10
|346
|2287
|228.7
|B.Morton, Texas Tech
|9
|264
|2055
|228.3
|M.Moss, Louisville
|10
|379
|2268
|226.8
|B.Underwood, Michigan
|11
|343
|2488
|226.2
|B.Shapen, Mississippi St.
|11
|414
|2461
|223.7
|L.Fife, New Mexico St.
|10
|445
|2235
|223.5
|K.Drones, Virginia Tech
|11
|458
|2450
|222.7
|O.McCown, UTSA
|11
|377
|2441
|221.9
|E.Vasko, Liberty
|10
|366
|2219
|221.9
|N.Iamaleava, UCLA
|10
|386
|2218
|221.8
|L.Szarka, Air Force
|10
|310
|2216
|221.6
|R.Gagliano, Middle Tennessee
|4
|123
|884
|221.0
|D.Lonergan, Boston College
|9
|318
|1980
|220.0
|E.Warner, Fresno St.
|8
|273
|1755
|219.4
|J.Layne, New Mexico
|11
|343
|2412
|219.3
|C.Boley, Kentucky
|10
|332
|2174
|217.4
|D.Raiola, Nebraska
|9
|296
|1913
|212.6
|D.Allar, Penn St.
|6
|195
|1272
|212.0
|A.Swann, Appalachian St.
|7
|242
|1483
|211.9
|L.Sellers, South Carolina
|11
|388
|2324
|211.3
|G.Nussmeier, LSU
|9
|317
|1870
|207.8
|B.Davenport, South Alabama
|11
|378
|2273
|206.6
|B.Lowry, W. Michigan
|11
|372
|2255
|205.0
|Z.Eckhaus, Washington St.
|9
|326
|1837
|204.1
|D.Lagway, Florida
|11
|381
|2233
|203.0
|T.Jackson, UCF
|10
|328
|2015
|201.5
|C.Harrell, Charlotte
|4
|124
|804
|201.0
|E.Simon, Temple
|11
|356
|2199
|199.9
|H.Watson, Sam Houston St.
|7
|256
|1384
|197.7
|N.Marchiol, West Virginia
|4
|138
|776
|194.0
|K.Salter, Colorado
|8
|267
|1535
|191.9
|M.Nelson, UTEP
|6
|213
|1150
|191.7
|R.Browne, Purdue
|11
|353
|2108
|191.6
|B.Baker, Louisiana Tech
|8
|228
|1511
|188.9
|D.Lindsey, Minnesota
|11
|365
|2043
|185.7
|D.DeShields, Kent St.
|10
|276
|1857
|185.7
|S.Locklear, UTEP
|8
|263
|1481
|185.1
|P.Stone, Northwestern
|11
|346
|2033
|184.8
|L.Winfield, Louisiana-Lafayette
|10
|288
|1833
|183.3
|A.Chiles, Michigan St.
|9
|284
|1619
|179.9
|B.Gulbranson, Stanford
|9
|293
|1612
|179.1
|Z.Flores, Oklahoma St.
|8
|277
|1420
|177.5
|G.Lopez, North Carolina
|10
|323
|1770
|177.0
|K.Kelly, Ball St.
|11
|444
|1930
|175.5
|G.Crowder, Troy
|5
|161
|874
|174.8
|M.Murphy, Oregon St.
|10
|300
|1747
|174.7
|K.Anderson, Wyoming
|11
|374
|1915
|174.1
|T.Kilcrease, Troy
|9
|291
|1545
|171.7
|T.Finley, Georgia St.
|7
|229
|1193
|170.4
|C.Creel, Jacksonville St.
|11
|282
|1871
|170.1
|L.Weaver, Hawaii
|4
|129
|673
|168.2
|C.Fancher, UCF
|3
|103
|503
|167.7
|E.Holstein, Pittsburgh
|7
|161
|1169
|167.0
|K.Jenkins, FIU
|9
|271
|1483
|164.8
|M.Gronowski, Iowa
|11
|331
|1790
|162.7
|J.Arnold, Auburn
|10
|327
|1620
|162.0
|G.James, Boston College
|6
|178
|963
|160.5
|R.Tisdale, W. Kentucky
|8
|210
|1278
|159.8
|J.Denegal, San Diego St.
|11
|280
|1736
|157.8
|C.Brown, Georgia St.
|10
|246
|1556
|155.6
|S.Fox, West Virginia
|9
|224
|1388
|154.2
|D.Curry, Colorado St.
|5
|124
|765
|153.0
|J.Kohl, Appalachian St.
|8
|204
|1210
|151.2
|J.Sims, Arizona St.
|8
|208
|1195
|149.4
|C.Hellums, Army
|10
|300
|1454
|145.4
|R.Collins, Syracuse
|8
|236
|1163
|145.4
|D.Pyne, Bowling Green
|6
|181
|868
|144.7
|M.Van Buren, LSU
|5
|132
|719
|143.8
|J.Lewis, Colorado
|4
|118
|554
|138.5
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|10
|274
|1367
|136.7
|C.Jenkins, Rice
|11
|303
|1483
|134.8
|J.Labas, Cent. Michigan
|11
|191
|1460
|132.7
|C.Cook, Jacksonville St.
|11
|251
|1444
|131.3
|J.Brousseau, Colorado St.
|8
|213
|1049
|131.1
|J.Pesansky, FIU
|8
|164
|1022
|127.8
|A.Hardy, Missouri
|11
|214
|1403
|127.5
|L.Locke, Sam Houston St.
|5
|122
|621
|124.2
|J.Haynes, Michigan
|7
|121
|857
|122.4
|W.Hammond, Texas Tech
|8
|152
|979
|122.4
|G.Loftis, Charlotte
|10
|249
|1213
|121.3
|J.Holst, N. Illinois
|7
|184
|844
|120.6
|J.Love, Notre Dame
|11
|185
|1306
|118.7
|D.Williams, Kennesaw St.
|8
|166
|940
|117.5
|S.Collier, Coastal Carolina
|8
|148
|918
|114.8
|D.Coleman, Army
|5
|119
|569
|113.8
|A.Milivojevic, Michigan St.
|8
|162
|903
|112.9
|E.Johnson, Nebraska
|11
|222
|1234
|112.2
|C.Jones, Nevada
|9
|178
|972
|108.0
|E.Dickens, Liberty
|10
|186
|1072
|107.2
|E.Brown, Stanford
|5
|106
|535
|107.0
|K.Owens, FIU
|11
|190
|1174
|106.7
|K.Lacy, Mississippi
|11
|231
|1136
|103.3
|L.Martin, BYU
|11
|195
|1134
|103.1
|C.Hawkins, North Texas
|10
|168
|1030
|103.0
|L.Sutton, San Diego St.
|11
|217
|1127
|102.5
|S.Bangura, Ohio
|11
|200
|1123
|102.1
|D.O’Neil, Wisconsin
|7
|140
|693
|99.0
|R.Henry, UTSA
|10
|138
|983
|98.3
|R.Brown, Arizona St.
|11
|173
|1078
|98.0
|K.Allen, Penn St.
|11
|188
|1077
|97.9
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|10
|161
|976
|97.6
|D.Richardson, Tulsa
|11
|212
|1065
|96.8
|A.Hairston, Umass
|10
|259
|960
|96.0
|A.Raymond, Rutgers
|11
|215
|1052
|95.6
|D.Trayanum, Toledo
|9
|150
|856
|95.1
|C.Edwards, Uconn
|12
|199
|1132
|94.3
|E.Grunkemeyer, Penn St.
|9
|153
|846
|94.0
|T.Hudson, Coastal Carolina
|9
|202
|845
|93.9
|C.Purdy, Nevada
|11
|180
|1031
|93.7
|M.Washington, Arkansas
|11
|157
|1018
|92.5
|A.Hankerson, Oregon St.
|11
|231
|1015
|92.3
|K.Bullock, South Alabama
|11
|203
|1001
|91.0
|H.Smothers, NC State
|10
|149
|903
|90.3
|A.Flores, Cent. Michigan
|8
|130
|714
|89.2
|R.Burton, UAB
|8
|127
|706
|88.2
|O.Arnold, Georgia Southern
|11
|135
|970
|88.2
|W.Knight, James Madison
|11
|151
|966
|87.8
|J.Marshall, Michigan
|10
|143
|871
|87.1
|C.Dickey, Texas Tech
|11
|169
|946
|86.0
|J.Gant, Akron
|12
|213
|1032
|86.0
|J.Cobb, Auburn
|11
|165
|936
|85.1
|L.Pare, Texas State
|11
|180
|931
|84.6
|C.Hansen, Iowa St.
|10
|163
|841
|84.1
|J.Thomas, UNLV
|10
|116
|841
|84.1
|T.Kukuk, Louisiana Tech
|9
|136
|755
|83.9
