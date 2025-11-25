Live Radio
NCAA FBS Individual Total Offense

The Associated Press

November 25, 2025, 11:15 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
B.Brown, South Florida 11 477 3787 344.3
H.King, Georgia Tech 10 462 3399 339.9
D.Pavia, Vanderbilt 11 444 3585 325.9
S.Angeli, Syracuse 4 179 1284 321.0
D.Mestemaker, North Texas 11 402 3526 320.5
C.Veltkamp, FAU 11 560 3525 320.5
T.Green, Arkansas 11 443 3430 311.8
C.Joseph, Old Dominion 11 408 3428 311.6
N.Minicucci, Delaware 11 541 3380 307.3
S.Robertson, Baylor 11 510 3376 306.9
B.Jackson, Texas State 11 449 3348 304.4
J.Maiava, Southern Cal 11 391 3314 301.3
A.Colandrea, UNLV 11 431 3308 300.7
D.Williams, Washington 11 421 3290 299.1
J.Fagnano, Uconn 12 459 3572 297.7
J.Aguilar, Tennessee 11 396 3264 296.7
M.Alejado, Hawaii 9 431 2609 289.9
J.Hoover, TCU 11 442 3173 288.5
K.Houser, East Carolina 11 453 3168 288.0
M.Reed, Texas A&M 11 383 3147 286.1
B.Barnes, Utah St. 11 462 3146 286.0
W.Eget, San Jose St. 11 427 3145 285.9
K.Jennings, SMU 11 449 3141 285.5
D.Mensah, Duke 11 436 3141 285.5
J.Raynor, Arkansas St. 11 561 3118 283.5
T.Chambliss, Mississippi 11 409 3101 281.9
B.Braxton, Southern Miss. 10 401 2783 278.3
S.Leavitt, Arizona St. 7 312 1934 276.3
B.Sorsby, Cincinnati 11 393 3039 276.3
T.Simpson, Alabama 11 419 3029 275.4
T.Castellanos, Florida St. 11 399 3000 272.7
J.Retzlaff, Tulane 11 395 2991 271.9
B.Lewis, Memphis 11 438 2977 270.6
M.McIvor, W. Kentucky 7 285 1891 270.1
A.Manning, Texas 11 417 2954 268.5
J.Mateer, Oklahoma 10 440 2649 264.9
J.Clark, Missouri St. 10 382 2620 262.0
L.Altmyer, Illinois 11 400 2865 260.5
C.Beck, Miami 11 356 2861 260.1
F.Mendoza, Indiana 11 340 2857 259.7
J.Sayin, Ohio St. 11 328 2852 259.3
C.Klubnik, Clemson 10 381 2577 257.7
C.Bailey, NC State 11 416 2833 257.5
B.Bachmeier, BYU 11 425 2829 257.2
G.Stockton, Georgia 11 396 2826 256.9
C.Del Rio-Wilson, Marshall 10 399 2565 256.5
D.Dampier, Utah 10 394 2564 256.4
N.Fifita, Arizona 11 433 2808 255.3
P.Navarro, Ohio 11 395 2803 254.8
C.Weigman, Houston 11 424 2797 254.3
M.Washington, Maryland 11 461 2789 253.5
B.Horvath, Navy 9 281 2276 252.9
M.Heintschel, Pittsburgh 8 312 2023 252.9
A.Kaliakmanis, Rutgers 11 432 2761 251.0
J.Kitna, UAB 9 348 2252 250.2
J.Daniels, Kansas 11 401 2714 246.7
A.Johnson, Kansas St. 11 426 2711 246.5
A.Odom, Kennesaw St. 9 285 2206 245.1
N.Kim, E. Michigan 11 436 2682 243.8
J.French, Georgia Southern 11 434 2666 242.4
A.Barnett, James Madison 11 369 2661 241.9
B.Hayes, Tulsa 9 382 2177 241.9
N.Vattiato, Middle Tennessee 9 418 2170 241.1
J.Sagapolutele, California 11 469 2652 241.1
D.Moore, Oregon 11 334 2627 238.8
C.Morris, Virginia 11 374 2627 238.8
T.Roberson, Buffalo 10 406 2374 237.4
B.Pribula, Missouri 9 342 2135 237.2
B.Finley, Akron 11 431 2609 237.2
A.Daniels, Auburn 3 120 710 236.7
R.Becht, Iowa St. 11 396 2559 232.6
C.Carr, Notre Dame 11 303 2554 232.2
D.Finn, Miami (Ohio) 8 270 1846 230.8
T.Gleason, Toledo 11 347 2530 230.0
M.Madsen, Boise St. 9 305 2064 229.3
R.Ashford, Wake Forest 10 346 2287 228.7
B.Morton, Texas Tech 9 264 2055 228.3
M.Moss, Louisville 10 379 2268 226.8
B.Underwood, Michigan 11 343 2488 226.2
B.Shapen, Mississippi St. 11 414 2461 223.7
L.Fife, New Mexico St. 10 445 2235 223.5
K.Drones, Virginia Tech 11 458 2450 222.7
O.McCown, UTSA 11 377 2441 221.9
E.Vasko, Liberty 10 366 2219 221.9
N.Iamaleava, UCLA 10 386 2218 221.8
L.Szarka, Air Force 10 310 2216 221.6
R.Gagliano, Middle Tennessee 4 123 884 221.0
D.Lonergan, Boston College 9 318 1980 220.0
E.Warner, Fresno St. 8 273 1755 219.4
J.Layne, New Mexico 11 343 2412 219.3
C.Boley, Kentucky 10 332 2174 217.4
D.Raiola, Nebraska 9 296 1913 212.6
D.Allar, Penn St. 6 195 1272 212.0
A.Swann, Appalachian St. 7 242 1483 211.9
L.Sellers, South Carolina 11 388 2324 211.3
G.Nussmeier, LSU 9 317 1870 207.8
B.Davenport, South Alabama 11 378 2273 206.6
B.Lowry, W. Michigan 11 372 2255 205.0
Z.Eckhaus, Washington St. 9 326 1837 204.1
D.Lagway, Florida 11 381 2233 203.0
T.Jackson, UCF 10 328 2015 201.5
C.Harrell, Charlotte 4 124 804 201.0
E.Simon, Temple 11 356 2199 199.9
H.Watson, Sam Houston St. 7 256 1384 197.7
N.Marchiol, West Virginia 4 138 776 194.0
K.Salter, Colorado 8 267 1535 191.9
M.Nelson, UTEP 6 213 1150 191.7
R.Browne, Purdue 11 353 2108 191.6
B.Baker, Louisiana Tech 8 228 1511 188.9
D.Lindsey, Minnesota 11 365 2043 185.7
D.DeShields, Kent St. 10 276 1857 185.7
S.Locklear, UTEP 8 263 1481 185.1
P.Stone, Northwestern 11 346 2033 184.8
L.Winfield, Louisiana-Lafayette 10 288 1833 183.3
A.Chiles, Michigan St. 9 284 1619 179.9
B.Gulbranson, Stanford 9 293 1612 179.1
Z.Flores, Oklahoma St. 8 277 1420 177.5
G.Lopez, North Carolina 10 323 1770 177.0
K.Kelly, Ball St. 11 444 1930 175.5
G.Crowder, Troy 5 161 874 174.8
M.Murphy, Oregon St. 10 300 1747 174.7
K.Anderson, Wyoming 11 374 1915 174.1
T.Kilcrease, Troy 9 291 1545 171.7
T.Finley, Georgia St. 7 229 1193 170.4
C.Creel, Jacksonville St. 11 282 1871 170.1
L.Weaver, Hawaii 4 129 673 168.2
C.Fancher, UCF 3 103 503 167.7
E.Holstein, Pittsburgh 7 161 1169 167.0
K.Jenkins, FIU 9 271 1483 164.8
M.Gronowski, Iowa 11 331 1790 162.7
J.Arnold, Auburn 10 327 1620 162.0
G.James, Boston College 6 178 963 160.5
R.Tisdale, W. Kentucky 8 210 1278 159.8
J.Denegal, San Diego St. 11 280 1736 157.8
C.Brown, Georgia St. 10 246 1556 155.6
S.Fox, West Virginia 9 224 1388 154.2
D.Curry, Colorado St. 5 124 765 153.0
J.Kohl, Appalachian St. 8 204 1210 151.2
J.Sims, Arizona St. 8 208 1195 149.4
C.Hellums, Army 10 300 1454 145.4
R.Collins, Syracuse 8 236 1163 145.4
D.Pyne, Bowling Green 6 181 868 144.7
M.Van Buren, LSU 5 132 719 143.8
J.Lewis, Colorado 4 118 554 138.5
A.Armenta, Louisiana-Monroe 10 274 1367 136.7
C.Jenkins, Rice 11 303 1483 134.8
J.Labas, Cent. Michigan 11 191 1460 132.7
C.Cook, Jacksonville St. 11 251 1444 131.3
J.Brousseau, Colorado St. 8 213 1049 131.1
J.Pesansky, FIU 8 164 1022 127.8
A.Hardy, Missouri 11 214 1403 127.5
L.Locke, Sam Houston St. 5 122 621 124.2
J.Haynes, Michigan 7 121 857 122.4
W.Hammond, Texas Tech 8 152 979 122.4
G.Loftis, Charlotte 10 249 1213 121.3
J.Holst, N. Illinois 7 184 844 120.6
J.Love, Notre Dame 11 185 1306 118.7
D.Williams, Kennesaw St. 8 166 940 117.5
S.Collier, Coastal Carolina 8 148 918 114.8
D.Coleman, Army 5 119 569 113.8
A.Milivojevic, Michigan St. 8 162 903 112.9
E.Johnson, Nebraska 11 222 1234 112.2
C.Jones, Nevada 9 178 972 108.0
E.Dickens, Liberty 10 186 1072 107.2
E.Brown, Stanford 5 106 535 107.0
K.Owens, FIU 11 190 1174 106.7
K.Lacy, Mississippi 11 231 1136 103.3
L.Martin, BYU 11 195 1134 103.1
C.Hawkins, North Texas 10 168 1030 103.0
L.Sutton, San Diego St. 11 217 1127 102.5
S.Bangura, Ohio 11 200 1123 102.1
D.O’Neil, Wisconsin 7 140 693 99.0
R.Henry, UTSA 10 138 983 98.3
R.Brown, Arizona St. 11 173 1078 98.0
K.Allen, Penn St. 11 188 1077 97.9
G.Wimsatt, Jacksonville St. 10 161 976 97.6
D.Richardson, Tulsa 11 212 1065 96.8
A.Hairston, Umass 10 259 960 96.0
A.Raymond, Rutgers 11 215 1052 95.6
D.Trayanum, Toledo 9 150 856 95.1
C.Edwards, Uconn 12 199 1132 94.3
E.Grunkemeyer, Penn St. 9 153 846 94.0
T.Hudson, Coastal Carolina 9 202 845 93.9
C.Purdy, Nevada 11 180 1031 93.7
M.Washington, Arkansas 11 157 1018 92.5
A.Hankerson, Oregon St. 11 231 1015 92.3
K.Bullock, South Alabama 11 203 1001 91.0
H.Smothers, NC State 10 149 903 90.3
A.Flores, Cent. Michigan 8 130 714 89.2
R.Burton, UAB 8 127 706 88.2
O.Arnold, Georgia Southern 11 135 970 88.2
W.Knight, James Madison 11 151 966 87.8
J.Marshall, Michigan 10 143 871 87.1
C.Dickey, Texas Tech 11 169 946 86.0
J.Gant, Akron 12 213 1032 86.0
J.Cobb, Auburn 11 165 936 85.1
L.Pare, Texas State 11 180 931 84.6
C.Hansen, Iowa St. 10 163 841 84.1
J.Thomas, UNLV 10 116 841 84.1
T.Kukuk, Louisiana Tech 9 136 755 83.9

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

