NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|H.King, Georgia Tech
|9
|401
|3066
|340.7
|B.Brown, South Florida
|10
|438
|3371
|337.1
|T.Green, Arkansas
|10
|417
|3256
|325.6
|N.Minicucci, Delaware
|10
|508
|3253
|325.3
|S.Robertson, Baylor
|10
|468
|3224
|322.4
|S.Angeli, Syracuse
|4
|179
|1284
|321.0
|W.Eget, San Jose St.
|10
|418
|3111
|311.1
|C.Joseph, Old Dominion
|10
|370
|3099
|309.9
|J.Aguilar, Tennessee
|10
|371
|3060
|306.0
|M.Alejado, Hawaii
|8
|399
|2448
|306.0
|B.Jackson, Texas State
|10
|402
|3059
|305.9
|D.Mestemaker, North Texas
|10
|377
|3056
|305.6
|D.Pavia, Vanderbilt
|10
|390
|3053
|305.3
|A.Colandrea, UNLV
|10
|402
|3039
|303.9
|M.Reed, Texas A&M
|10
|367
|3023
|302.3
|D.Williams, Washington
|10
|389
|3021
|302.1
|C.Veltkamp, FAU
|10
|501
|3008
|300.8
|J.Maiava, Southern Cal
|10
|344
|2992
|299.2
|D.Mensah, Duke
|10
|400
|2939
|293.9
|K.Houser, East Carolina
|9
|360
|2615
|290.6
|B.Barnes, Utah St.
|10
|409
|2883
|288.3
|J.Hoover, TCU
|10
|405
|2882
|288.2
|T.Simpson, Alabama
|10
|401
|2865
|286.5
|J.Fagnano, Uconn
|11
|408
|3147
|286.1
|K.Jennings, SMU
|10
|406
|2836
|283.6
|T.Chambliss, Mississippi
|11
|409
|3101
|281.9
|J.Raynor, Arkansas St.
|10
|504
|2808
|280.8
|S.Leavitt, Arizona St.
|7
|312
|1934
|276.3
|J.Retzlaff, Tulane
|10
|362
|2752
|275.2
|T.Castellanos, Florida St.
|10
|356
|2721
|272.1
|B.Lewis, Memphis
|11
|438
|2977
|270.6
|C.Klubnik, Clemson
|9
|364
|2434
|270.4
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|10
|406
|2703
|270.3
|M.McIvor, W. Kentucky
|7
|285
|1891
|270.1
|B.Sorsby, Cincinnati
|10
|347
|2701
|270.1
|J.Sayin, Ohio St.
|10
|309
|2695
|269.5
|P.Navarro, Ohio
|10
|373
|2694
|269.4
|J.Mateer, Oklahoma
|9
|392
|2416
|268.4
|C.Bailey, NC State
|10
|383
|2679
|267.9
|B.Braxton, Southern Miss.
|9
|345
|2406
|267.3
|B.Bachmeier, BYU
|10
|387
|2656
|265.6
|G.Stockton, Georgia
|10
|370
|2619
|261.9
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|9
|364
|2348
|260.9
|M.Heintschel, Pittsburgh
|7
|275
|1826
|260.9
|F.Mendoza, Indiana
|11
|340
|2857
|259.7
|L.Altmyer, Illinois
|10
|352
|2597
|259.7
|N.Fifita, Arizona
|10
|400
|2592
|259.2
|M.Washington, Maryland
|10
|412
|2563
|256.3
|A.Manning, Texas
|10
|385
|2560
|256.0
|A.Johnson, Kansas St.
|10
|391
|2537
|253.7
|J.Daniels, Kansas
|10
|371
|2535
|253.5
|C.Beck, Miami
|10
|322
|2532
|253.2
|J.Clark, Missouri St.
|9
|347
|2278
|253.1
|B.Horvath, Navy
|9
|281
|2276
|252.9
|J.French, Georgia Southern
|10
|407
|2525
|252.5
|C.Weigman, Houston
|10
|380
|2522
|252.2
|C.Carr, Notre Dame
|10
|293
|2515
|251.5
|J.Kitna, UAB
|8
|306
|2008
|251.0
|A.Barnett, James Madison
|10
|344
|2485
|248.5
|D.Dampier, Utah
|9
|347
|2211
|245.7
|N.Kim, E. Michigan
|11
|436
|2682
|243.8
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|9
|418
|2170
|241.1
|J.Sagapolutele, California
|10
|411
|2407
|240.7
|L.Fife, New Mexico St.
|7
|303
|1682
|240.3
|C.Morris, Virginia
|11
|374
|2627
|238.8
|B.Pribula, Missouri
|8
|298
|1905
|238.1
|B.Hayes, Tulsa
|8
|345
|1904
|238.0
|D.Moore, Oregon
|10
|302
|2373
|237.3
|B.Finley, Akron
|10
|393
|2371
|237.1
|N.Iamaleava, UCLA
|9
|355
|2133
|237.0
|A.Daniels, Auburn
|3
|120
|710
|236.7
|R.Becht, Iowa St.
|10
|371
|2318
|231.8
|T.Roberson, Buffalo
|9
|344
|2077
|230.8
|D.Finn, Miami (Ohio)
|8
|270
|1846
|230.8
|T.Gleason, Toledo
|10
|321
|2302
|230.2
|K.Drones, Virginia Tech
|10
|423
|2295
|229.5
|M.Madsen, Boise St.
|9
|305
|2064
|229.3
|B.Morton, Texas Tech
|9
|265
|2055
|228.3
|J.Layne, New Mexico
|10
|320
|2283
|228.3
|E.Vasko, Liberty
|9
|337
|2050
|227.8
|M.Moss, Louisville
|10
|379
|2268
|226.8
|B.Underwood, Michigan
|10
|312
|2253
|225.3
|B.Shapen, Mississippi St.
|11
|414
|2461
|223.7
|A.Odom, Kennesaw St.
|8
|235
|1787
|223.4
|E.Warner, Fresno St.
|7
|233
|1555
|222.1
|L.Szarka, Air Force
|10
|310
|2216
|221.6
|D.Lonergan, Boston College
|9
|318
|1980
|220.0
|O.McCown, UTSA
|10
|343
|2176
|217.6
|R.Ashford, Wake Forest
|9
|316
|1931
|214.6
|D.Raiola, Nebraska
|9
|296
|1913
|212.6
|B.Lowry, W. Michigan
|10
|350
|2123
|212.3
|D.Allar, Penn St.
|6
|195
|1272
|212.0
|A.Swann, Appalachian St.
|7
|242
|1483
|211.9
|C.Boley, Kentucky
|9
|284
|1900
|211.1
|B.Davenport, South Alabama
|10
|346
|2107
|210.7
|G.Nussmeier, LSU
|9
|317
|1870
|207.8
|D.Lagway, Florida
|10
|354
|2077
|207.7
|Z.Eckhaus, Washington St.
|8
|287
|1638
|204.8
|E.Simon, Temple
|10
|317
|2046
|204.6
|J.Potter, Washington St.
|3
|100
|612
|204.0
|C.Harrell, Charlotte
|4
|124
|804
|201.0
|H.Watson, Sam Houston St.
|7
|256
|1384
|197.7
|L.Sellers, South Carolina
|10
|360
|1968
|196.8
|N.Marchiol, West Virginia
|4
|138
|776
|194.0
|K.Salter, Colorado
|8
|267
|1535
|191.9
|T.Jackson, UCF
|9
|296
|1726
|191.8
|M.Nelson, UTEP
|6
|213
|1150
|191.7
|R.Browne, Purdue
|11
|353
|2108
|191.6
|B.Baker, Louisiana Tech
|8
|228
|1511
|188.9
|D.DeShields, Kent St.
|9
|238
|1680
|186.7
|Z.Flores, Oklahoma St.
|7
|244
|1295
|185.0
|S.Locklear, UTEP
|7
|223
|1293
|184.7
|L.Fife, New Mexico St.
|3
|142
|553
|184.3
|A.Chiles, Michigan St.
|9
|284
|1619
|179.9
|B.Gulbranson, Stanford
|9
|293
|1612
|179.1
|D.Lindsey, Minnesota
|10
|334
|1785
|178.5
|L.Winfield, Louisiana-Lafayette
|9
|243
|1597
|177.4
|K.Kelly, Ball St.
|10
|396
|1754
|175.4
|K.Anderson, Wyoming
|10
|332
|1753
|175.3
|M.Murphy, Oregon St.
|10
|300
|1747
|174.7
|G.Lopez, North Carolina
|9
|287
|1546
|171.8
|T.Kilcrease, Troy
|9
|291
|1545
|171.7
|J.Arnold, Auburn
|9
|319
|1536
|170.7
|T.Finley, Georgia St.
|7
|229
|1193
|170.4
|P.Stone, Northwestern
|10
|312
|1700
|170.0
|R.Tisdale, W. Kentucky
|7
|163
|1182
|168.9
|L.Weaver, Hawaii
|4
|129
|673
|168.2
|C.Fancher, UCF
|3
|103
|503
|167.7
|E.Holstein, Pittsburgh
|7
|161
|1169
|167.0
|J.Denegal, San Diego St.
|10
|259
|1659
|165.9
|C.Brown, Georgia St.
|9
|229
|1490
|165.6
|K.Jenkins, FIU
|9
|271
|1483
|164.8
|K.Francis, Tulsa
|3
|97
|494
|164.7
|B.Fowler-Nicolosi, Colorado St.
|3
|96
|485
|161.7
|G.James, Boston College
|6
|178
|963
|160.5
|M.Gronowski, Iowa
|10
|298
|1586
|158.6
|C.Creel, Jacksonville St.
|10
|233
|1573
|157.3
|J.Kohl, Appalachian St.
|7
|173
|1092
|156.0
|S.Fox, West Virginia
|9
|224
|1388
|154.2
|R.Collins, Syracuse
|8
|236
|1163
|145.4
|D.Pyne, Bowling Green
|6
|181
|868
|144.7
|J.Sims, Arizona St.
|7
|176
|977
|139.6
|C.Hellums, Army
|9
|258
|1231
|136.8
|D.Williams, Kennesaw St.
|7
|165
|948
|135.4
|A.Hardy, Missouri
|10
|197
|1346
|134.6
|J.Labas, Cent. Michigan
|10
|168
|1328
|132.8
|C.Cook, Jacksonville St.
|10
|227
|1313
|131.3
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|9
|244
|1181
|131.2
|J.Brousseau, Colorado St.
|8
|213
|1049
|131.1
|C.Jenkins, Rice
|10
|266
|1307
|130.7
|G.Crowder, Troy
|4
|109
|512
|128.0
|J.Haynes, Michigan
|7
|121
|857
|122.4
|W.Hammond, Texas Tech
|8
|152
|979
|122.4
|G.Loftis, Charlotte
|9
|219
|1095
|121.7
|J.Holst, N. Illinois
|7
|184
|844
|120.6
|S.Collier, Coastal Carolina
|8
|148
|918
|114.8
|D.Coleman, Army
|5
|119
|569
|113.8
|J.Love, Notre Dame
|10
|177
|1135
|113.5
|E.Johnson, Nebraska
|10
|203
|1131
|113.1
|J.Pesansky, FIU
|7
|125
|786
|112.3
|C.Jones, Nevada
|8
|158
|880
|110.0
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|9
|160
|976
|108.4
|L.Sutton, San Diego St.
|10
|197
|1048
|104.8
|A.Hairston, Umass
|9
|257
|941
|104.6
|K.Owens, FIU
|10
|169
|1039
|103.9
|C.Hawkins, North Texas
|9
|148
|933
|103.7
|K.Lacy, Mississippi
|11
|231
|1136
|103.3
|A.Raymond, Rutgers
|10
|200
|1000
|100.0
|D.O’Neil, Wisconsin
|7
|140
|693
|99.0
|R.Henry, UTSA
|10
|138
|983
|98.3
|R.Burton, UAB
|7
|123
|684
|97.7
|O.Arnold, Georgia Southern
|10
|132
|969
|96.9
|C.Purdy, Nevada
|10
|168
|965
|96.5
|A.Milivojevic, Michigan St.
|7
|117
|659
|94.1
|E.Dickens, Liberty
|9
|156
|844
|93.8
|C.Edwards, Uconn
|11
|183
|1031
|93.7
|S.Bangura, Ohio
|10
|173
|927
|92.7
|A.Hankerson, Oregon St.
|11
|231
|1015
|92.3
|K.Allen, Penn St.
|10
|163
|917
|91.7
|M.Washington, Arkansas
|10
|140
|913
|91.3
|L.Martin, BYU
|10
|163
|912
|91.2
|H.Smothers, NC State
|9
|128
|819
|91.0
|D.Trayanum, Toledo
|8
|135
|728
|91.0
|J.Cobb, Auburn
|10
|153
|904
|90.4
|A.Flores, Cent. Michigan
|8
|130
|714
|89.2
|J.Marshall, Michigan
|10
|143
|871
|87.1
|J.Thomas, UNLV
|9
|103
|780
|86.7
|D.Richardson, Tulsa
|10
|184
|862
|86.2
|C.Dickey, Texas Tech
|11
|169
|946
|86.0
|J.Gant, Akron
|11
|191
|946
|86.0
|L.Pare, Texas State
|10
|161
|855
|85.5
|W.Knight, James Madison
|10
|136
|840
|84.0
|J.Taylor, Virginia
|11
|187
|917
|83.4
|E.Grunkemeyer, Penn St.
|8
|137
|663
|82.9
|D.Riley, Boise St.
|10
|125
|824
|82.4
|R.Brown, Arizona St.
|10
|151
|823
|82.3
|R.Dubinion, Appalachian St.
|10
|160
|821
|82.1
|D.McMillan, E. Michigan
|11
|166
|903
|82.1
|T.Hudson, Coastal Carolina
|8
|163
|655
|81.9
|K.Bullock, South Alabama
|10
|180
|814
|81.4
