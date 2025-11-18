Live Radio
NCAA FBS Individual Total Offense

The Associated Press

November 18, 2025, 11:16 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
H.King, Georgia Tech 9 401 3066 340.7
B.Brown, South Florida 10 438 3371 337.1
T.Green, Arkansas 10 417 3256 325.6
N.Minicucci, Delaware 10 508 3253 325.3
S.Robertson, Baylor 10 468 3224 322.4
S.Angeli, Syracuse 4 179 1284 321.0
W.Eget, San Jose St. 10 418 3111 311.1
C.Joseph, Old Dominion 10 370 3099 309.9
J.Aguilar, Tennessee 10 371 3060 306.0
M.Alejado, Hawaii 8 399 2448 306.0
B.Jackson, Texas State 10 402 3059 305.9
D.Mestemaker, North Texas 10 377 3056 305.6
D.Pavia, Vanderbilt 10 390 3053 305.3
A.Colandrea, UNLV 10 402 3039 303.9
M.Reed, Texas A&M 10 367 3023 302.3
D.Williams, Washington 10 389 3021 302.1
C.Veltkamp, FAU 10 501 3008 300.8
J.Maiava, Southern Cal 10 344 2992 299.2
D.Mensah, Duke 10 400 2939 293.9
K.Houser, East Carolina 9 360 2615 290.6
B.Barnes, Utah St. 10 409 2883 288.3
J.Hoover, TCU 10 405 2882 288.2
T.Simpson, Alabama 10 401 2865 286.5
J.Fagnano, Uconn 11 408 3147 286.1
K.Jennings, SMU 10 406 2836 283.6
T.Chambliss, Mississippi 11 409 3101 281.9
J.Raynor, Arkansas St. 10 504 2808 280.8
S.Leavitt, Arizona St. 7 312 1934 276.3
J.Retzlaff, Tulane 10 362 2752 275.2
T.Castellanos, Florida St. 10 356 2721 272.1
B.Lewis, Memphis 11 438 2977 270.6
C.Klubnik, Clemson 9 364 2434 270.4
A.Kaliakmanis, Rutgers 10 406 2703 270.3
M.McIvor, W. Kentucky 7 285 1891 270.1
B.Sorsby, Cincinnati 10 347 2701 270.1
J.Sayin, Ohio St. 10 309 2695 269.5
P.Navarro, Ohio 10 373 2694 269.4
J.Mateer, Oklahoma 9 392 2416 268.4
C.Bailey, NC State 10 383 2679 267.9
B.Braxton, Southern Miss. 9 345 2406 267.3
B.Bachmeier, BYU 10 387 2656 265.6
G.Stockton, Georgia 10 370 2619 261.9
C.Del Rio-Wilson, Marshall 9 364 2348 260.9
M.Heintschel, Pittsburgh 7 275 1826 260.9
F.Mendoza, Indiana 11 340 2857 259.7
L.Altmyer, Illinois 10 352 2597 259.7
N.Fifita, Arizona 10 400 2592 259.2
M.Washington, Maryland 10 412 2563 256.3
A.Manning, Texas 10 385 2560 256.0
A.Johnson, Kansas St. 10 391 2537 253.7
J.Daniels, Kansas 10 371 2535 253.5
C.Beck, Miami 10 322 2532 253.2
J.Clark, Missouri St. 9 347 2278 253.1
B.Horvath, Navy 9 281 2276 252.9
J.French, Georgia Southern 10 407 2525 252.5
C.Weigman, Houston 10 380 2522 252.2
C.Carr, Notre Dame 10 293 2515 251.5
J.Kitna, UAB 8 306 2008 251.0
A.Barnett, James Madison 10 344 2485 248.5
D.Dampier, Utah 9 347 2211 245.7
N.Kim, E. Michigan 11 436 2682 243.8
N.Vattiato, Middle Tennessee 9 418 2170 241.1
J.Sagapolutele, California 10 411 2407 240.7
L.Fife, New Mexico St. 7 303 1682 240.3
C.Morris, Virginia 11 374 2627 238.8
B.Pribula, Missouri 8 298 1905 238.1
B.Hayes, Tulsa 8 345 1904 238.0
D.Moore, Oregon 10 302 2373 237.3
B.Finley, Akron 10 393 2371 237.1
N.Iamaleava, UCLA 9 355 2133 237.0
A.Daniels, Auburn 3 120 710 236.7
R.Becht, Iowa St. 10 371 2318 231.8
T.Roberson, Buffalo 9 344 2077 230.8
D.Finn, Miami (Ohio) 8 270 1846 230.8
T.Gleason, Toledo 10 321 2302 230.2
K.Drones, Virginia Tech 10 423 2295 229.5
M.Madsen, Boise St. 9 305 2064 229.3
B.Morton, Texas Tech 9 265 2055 228.3
J.Layne, New Mexico 10 320 2283 228.3
E.Vasko, Liberty 9 337 2050 227.8
M.Moss, Louisville 10 379 2268 226.8
B.Underwood, Michigan 10 312 2253 225.3
B.Shapen, Mississippi St. 11 414 2461 223.7
A.Odom, Kennesaw St. 8 235 1787 223.4
E.Warner, Fresno St. 7 233 1555 222.1
L.Szarka, Air Force 10 310 2216 221.6
D.Lonergan, Boston College 9 318 1980 220.0
O.McCown, UTSA 10 343 2176 217.6
R.Ashford, Wake Forest 9 316 1931 214.6
D.Raiola, Nebraska 9 296 1913 212.6
B.Lowry, W. Michigan 10 350 2123 212.3
D.Allar, Penn St. 6 195 1272 212.0
A.Swann, Appalachian St. 7 242 1483 211.9
C.Boley, Kentucky 9 284 1900 211.1
B.Davenport, South Alabama 10 346 2107 210.7
G.Nussmeier, LSU 9 317 1870 207.8
D.Lagway, Florida 10 354 2077 207.7
Z.Eckhaus, Washington St. 8 287 1638 204.8
E.Simon, Temple 10 317 2046 204.6
J.Potter, Washington St. 3 100 612 204.0
C.Harrell, Charlotte 4 124 804 201.0
H.Watson, Sam Houston St. 7 256 1384 197.7
L.Sellers, South Carolina 10 360 1968 196.8
N.Marchiol, West Virginia 4 138 776 194.0
K.Salter, Colorado 8 267 1535 191.9
T.Jackson, UCF 9 296 1726 191.8
M.Nelson, UTEP 6 213 1150 191.7
R.Browne, Purdue 11 353 2108 191.6
B.Baker, Louisiana Tech 8 228 1511 188.9
D.DeShields, Kent St. 9 238 1680 186.7
Z.Flores, Oklahoma St. 7 244 1295 185.0
S.Locklear, UTEP 7 223 1293 184.7
L.Fife, New Mexico St. 3 142 553 184.3
A.Chiles, Michigan St. 9 284 1619 179.9
B.Gulbranson, Stanford 9 293 1612 179.1
D.Lindsey, Minnesota 10 334 1785 178.5
L.Winfield, Louisiana-Lafayette 9 243 1597 177.4
K.Kelly, Ball St. 10 396 1754 175.4
K.Anderson, Wyoming 10 332 1753 175.3
M.Murphy, Oregon St. 10 300 1747 174.7
G.Lopez, North Carolina 9 287 1546 171.8
T.Kilcrease, Troy 9 291 1545 171.7
J.Arnold, Auburn 9 319 1536 170.7
T.Finley, Georgia St. 7 229 1193 170.4
P.Stone, Northwestern 10 312 1700 170.0
R.Tisdale, W. Kentucky 7 163 1182 168.9
L.Weaver, Hawaii 4 129 673 168.2
C.Fancher, UCF 3 103 503 167.7
E.Holstein, Pittsburgh 7 161 1169 167.0
J.Denegal, San Diego St. 10 259 1659 165.9
C.Brown, Georgia St. 9 229 1490 165.6
K.Jenkins, FIU 9 271 1483 164.8
K.Francis, Tulsa 3 97 494 164.7
B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 3 96 485 161.7
G.James, Boston College 6 178 963 160.5
M.Gronowski, Iowa 10 298 1586 158.6
C.Creel, Jacksonville St. 10 233 1573 157.3
J.Kohl, Appalachian St. 7 173 1092 156.0
S.Fox, West Virginia 9 224 1388 154.2
R.Collins, Syracuse 8 236 1163 145.4
D.Pyne, Bowling Green 6 181 868 144.7
J.Sims, Arizona St. 7 176 977 139.6
C.Hellums, Army 9 258 1231 136.8
D.Williams, Kennesaw St. 7 165 948 135.4
A.Hardy, Missouri 10 197 1346 134.6
J.Labas, Cent. Michigan 10 168 1328 132.8
C.Cook, Jacksonville St. 10 227 1313 131.3
A.Armenta, Louisiana-Monroe 9 244 1181 131.2
J.Brousseau, Colorado St. 8 213 1049 131.1
C.Jenkins, Rice 10 266 1307 130.7
G.Crowder, Troy 4 109 512 128.0
J.Haynes, Michigan 7 121 857 122.4
W.Hammond, Texas Tech 8 152 979 122.4
G.Loftis, Charlotte 9 219 1095 121.7
J.Holst, N. Illinois 7 184 844 120.6
S.Collier, Coastal Carolina 8 148 918 114.8
D.Coleman, Army 5 119 569 113.8
J.Love, Notre Dame 10 177 1135 113.5
E.Johnson, Nebraska 10 203 1131 113.1
J.Pesansky, FIU 7 125 786 112.3
C.Jones, Nevada 8 158 880 110.0
G.Wimsatt, Jacksonville St. 9 160 976 108.4
L.Sutton, San Diego St. 10 197 1048 104.8
A.Hairston, Umass 9 257 941 104.6
K.Owens, FIU 10 169 1039 103.9
C.Hawkins, North Texas 9 148 933 103.7
K.Lacy, Mississippi 11 231 1136 103.3
A.Raymond, Rutgers 10 200 1000 100.0
D.O’Neil, Wisconsin 7 140 693 99.0
R.Henry, UTSA 10 138 983 98.3
R.Burton, UAB 7 123 684 97.7
O.Arnold, Georgia Southern 10 132 969 96.9
C.Purdy, Nevada 10 168 965 96.5
A.Milivojevic, Michigan St. 7 117 659 94.1
E.Dickens, Liberty 9 156 844 93.8
C.Edwards, Uconn 11 183 1031 93.7
S.Bangura, Ohio 10 173 927 92.7
A.Hankerson, Oregon St. 11 231 1015 92.3
K.Allen, Penn St. 10 163 917 91.7
M.Washington, Arkansas 10 140 913 91.3
L.Martin, BYU 10 163 912 91.2
H.Smothers, NC State 9 128 819 91.0
D.Trayanum, Toledo 8 135 728 91.0
J.Cobb, Auburn 10 153 904 90.4
A.Flores, Cent. Michigan 8 130 714 89.2
J.Marshall, Michigan 10 143 871 87.1
J.Thomas, UNLV 9 103 780 86.7
D.Richardson, Tulsa 10 184 862 86.2
C.Dickey, Texas Tech 11 169 946 86.0
J.Gant, Akron 11 191 946 86.0
L.Pare, Texas State 10 161 855 85.5
W.Knight, James Madison 10 136 840 84.0
J.Taylor, Virginia 11 187 917 83.4
E.Grunkemeyer, Penn St. 8 137 663 82.9
D.Riley, Boise St. 10 125 824 82.4
R.Brown, Arizona St. 10 151 823 82.3
R.Dubinion, Appalachian St. 10 160 821 82.1
D.McMillan, E. Michigan 11 166 903 82.1
T.Hudson, Coastal Carolina 8 163 655 81.9
K.Bullock, South Alabama 10 180 814 81.4

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
