NCAA FBS Individual Scoring

The Associated Press

November 25, 2025, 11:15 AM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
C.Hawkins, North Texas 10 0 0 0 132 13.2
J.Love, Notre Dame 11 0 0 0 120 10.9
T.Butkowski, Pittsburgh 9 41 19 21 97 10.8
K.Lacy, Mississippi 11 0 0 0 114 10.4
A.Birr, Georgia Tech 11 42 22 25 108 9.8
C.Freeman, Uconn 12 51 22 25 117 9.8
L.Carneiro, Mississippi 11 43 21 23 106 9.6
J.Coleman, Washington 10 0 0 0 96 9.6
K.Matsuzawa, Hawaii 11 34 23 23 103 9.4
W.Ferrin, BYU 11 41 20 24 101 9.2
N.Radicic, Indiana 11 62 13 13 101 9.2
N.Gramatica, South Florida 11 53 16 20 100 9.1
C.Hellums, Army 10 0 0 0 90 9.0
H.King, Georgia Tech 10 0 0 0 90 9.0
W.Bettridge, Virginia 11 43 18 22 97 8.8
M.Gilbert, Tennessee 11 57 13 17 96 8.7
T.Sandell, Oklahoma 11 30 22 23 96 8.7
B.Horvath, Navy 9 0 0 0 78 8.7
K.Nguma, North Texas 11 62 11 12 95 8.6
R.Sayeri, Southern Cal 11 44 17 19 95 8.6
J.Haynes, Michigan 7 0 0 0 60 8.6
L.Quinn, Marshall 11 38 19 24 94 8.5
T.Robles, Texas State 11 44 17 19 94 8.5
P.Durkin, Tulane 11 34 20 21 93 8.5
M.Salgado-Medina, Arizona 11 45 16 25 92 8.4
J.Gomez, Arizona St. 11 28 21 28 91 8.3
E.Sanchez, Houston 11 34 19 24 91 8.3
D.Dzioban, Miami (Ohio) 10 28 18 20 82 8.2
A.Hardy, Missouri 11 0 0 0 90 8.2
R.Villela, UNLV 11 48 14 18 90 8.2
C.Hawkins, Baylor 10 36 15 19 81 8.1
J.Fielding, Ohio St. 11 50 13 15 89 8.1
M.Petro, UTSA 11 47 14 17 89 8.1
D.Ramos, LSU 11 24 22 26 89 8.1
D.Stevens, Iowa 11 33 19 25 89 8.1
S.O’Haire, Maryland 11 25 21 23 88 8.0
C.Ranvier, Louisville 11 34 19 22 88 8.0
M.Shipley, Texas 11 40 16 20 88 8.0
G.Spetic, Memphis 11 46 14 17 88 8.0
S.Harrington, Texas Tech 11 34 18 21 87 7.9
A.McPherson, Auburn 11 33 18 21 87 7.9
D.Curtis, Utah 11 61 9 13 86 7.8
C.Dickey, Texas Tech 11 0 0 0 86 7.8
E.Dickens, Liberty 10 0 0 0 78 7.8
L.Szarka, Air Force 10 0 0 0 78 7.8
K.Allen, Penn St. 11 0 0 0 84 7.6
S.Bangura, Ohio 11 0 0 0 84 7.6
K.Bullock, South Alabama 11 0 0 0 84 7.6
C.Cook, Jacksonville St. 11 0 0 0 84 7.6
M.Gronowski, Iowa 11 0 0 0 84 7.6
E.Johnson, Nebraska 11 0 0 0 84 7.6
D.Olano, Illinois 11 39 15 18 84 7.6
G.Rippa, Jacksonville St. 11 33 17 22 84 7.6
S.Starzyk, Arkansas 11 45 13 16 84 7.6
C.Van Andel, Arkansas St. 11 29 18 22 83 7.5
C.Edwards, Uconn 12 0 0 0 90 7.5
G.Plascencia, San Diego St. 11 28 18 20 82 7.5
N.Mazzie, East Carolina 10 35 13 15 74 7.4
K.Cunanan, Nebraska 11 42 13 16 81 7.4
G.Smith, FAU 11 36 15 18 81 7.4
B.Taylor, Vanderbilt 11 52 10 11 81 7.4
P.Woodring, Georgia 11 45 12 13 81 7.4
D.Trayanum, Toledo 9 0 0 0 66 7.3
M.Schramm, Akron 7 16 12 13 51 7.3
S.Rusnak, Cincinnati 11 44 12 16 80 7.3
J.Billingsley, Liberty 10 27 15 19 72 7.2
S.McGowan, Kentucky 10 0 0 0 72 7.2
G.Gross, Washington 11 52 9 12 79 7.2
L.Marjan, Kansas 11 37 14 16 79 7.2
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 11 34 15 21 79 7.2
J.Weinberg, Florida St. 11 43 12 18 79 7.2
R.Hawk, New Mexico St. 9 20 15 21 64 7.1
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 10 29 14 15 71 7.1
R.Barker, Penn St. 11 40 13 14 78 7.1
B.Brown, South Florida 11 0 0 0 78 7.1
J.Davison, Oregon 11 0 0 0 78 7.1
B.Jackson, Texas State 11 0 0 0 78 7.1
R.Kessinger, E. Michigan 11 27 17 23 78 7.1
J.Price, Notre Dame 11 0 0 0 78 7.1
A.Raymond, Rutgers 11 0 0 0 78 7.1
J.Taylor, Virginia 11 0 0 0 78 7.1
C.Calvert, Wake Forest 11 26 17 21 77 7.0
N.Hauser, Clemson 11 35 14 17 77 7.0
J.Olsen, Northwestern 10 19 17 19 70 7.0
M.Suarez, James Madison 11 53 8 12 77 7.0
J.Tyson, Arizona St. 8 0 0 0 56 7.0
T.Bryant, Georgia Southern 11 37 13 15 76 6.9
C.Davis, Miami 11 37 13 15 76 6.9
L.Drzewiecki, New Mexico 11 34 14 15 76 6.9
T.Pelino, Duke 11 40 12 17 76 6.9
D.Zvada, Michigan 11 40 12 19 76 6.9
N.Kirkwood, Navy 10 42 9 10 69 6.9
J.Cannon, W. Kentucky 11 39 12 16 75 6.8
D.De Freitas, Appalachian St. 11 30 15 18 75 6.8
K.Ferrie, Mississippi St. 11 42 11 14 75 6.8
J.Kleather, Bowling Green 11 21 18 21 75 6.8
T.Rinker, Utah St. 11 41 12 16 75 6.8
L.Rodriguez, Kansas St. 11 39 12 14 75 6.8
A.Sappington, Oregon 11 42 11 14 75 6.8
M.Lemon, Southern Cal 11 0 0 0 74 6.7
B.Lowry, W. Michigan 11 0 0 0 74 6.7
N.Ruelas, UCF 11 30 15 17 74 6.7
M.Fletcher, Miami 9 0 0 0 60 6.7
E.Sarratt, Indiana 9 0 0 0 60 6.7
C.Graham, Cent. Michigan 11 34 13 15 73 6.6
L.Lombardo, Boston College 11 31 14 14 73 6.6
C.Talty, Alabama 11 40 11 18 73 6.6
K.Konrardy, Iowa St. 8 19 12 16 53 6.6
C.Donaldson, Ohio St. 10 0 0 0 66 6.6
J.Harris, Hawaii 10 0 0 0 66 6.6
R.Henry, UTSA 10 0 0 0 66 6.6
S.Porath, Purdue 10 24 14 15 66 6.6
J.Smith, Ohio St. 10 0 0 0 66 6.6
S.Alexander, Vanderbilt 11 0 0 0 72 6.5
A.Barnett, James Madison 11 0 0 0 72 6.5
D.Bishop, Tennessee 11 0 0 0 72 6.5
C.Brown, Georgia Southern 11 0 0 0 72 6.5
C.Joseph, Old Dominion 11 0 0 0 72 6.5
J.McFadden, Nevada 11 18 18 23 72 6.5
S.Morgan, Tulsa 11 24 16 20 72 6.5
L.Pare, Texas State 11 0 0 0 72 6.5
J.Patel, Rutgers 11 35 13 18 72 6.5
K.Raphael, California 11 0 0 0 72 6.5
J.Retzlaff, Tulane 11 0 0 0 72 6.5
N.Singleton, Penn St. 11 0 0 0 72 6.5
S.Bell, Uconn 12 0 0 0 78 6.5
J.Kauwe, Kentucky 11 32 13 16 71 6.5
Y.Obeid, Missouri St. 11 33 13 21 71 6.5
T.Smack, Florida 11 23 16 20 71 6.5
J.Howes, Buffalo 11 28 14 17 70 6.4
D.Lynch, Fresno St. 11 31 13 18 70 6.4
R.Verhoff, North Carolina 11 19 17 21 70 6.4
W.Young, North Texas 11 0 0 0 70 6.4
R.Bond, Texas A&M 11 36 11 18 69 6.3
D.Cunanan, Toledo 11 45 8 10 69 6.3
J.Love, Virginia Tech 11 24 15 19 69 6.3
R.Meyer, Missouri 11 38 11 15 69 6.3
B.Denaburg, Minnesota 11 29 13 19 68 6.2
C.Hardin, Temple 11 38 10 13 68 6.2
S.Keltner, SMU 11 30 13 18 67 6.1
C.Allen, Cincinnati 11 0 0 0 66 6.0
B.Bachmeier, BYU 11 0 0 0 66 6.0
M.Bhaghani, UCLA 11 21 15 19 66 6.0
D.Boston, Washington 9 0 0 0 54 6.0
S.Chavez-Soto, San Jose St. 7 0 0 0 42 6.0
K.Concepcion, Texas A&M 11 0 0 0 66 6.0
O.Cooper, Indiana 11 0 0 0 66 6.0
B.Ficklin, Utah 10 0 0 0 60 6.0
A.Flores, Cent. Michigan 8 0 0 0 48 6.0
C.Komolafe, Northwestern 11 0 0 0 66 6.0
S.Locklear, UTEP 8 0 0 0 48 6.0
J.Marshall, Michigan 10 0 0 0 60 6.0
K.Owens, FIU 11 0 0 0 66 6.0
A.Randall, Clemson 11 0 0 0 66 6.0
N.Reed, Delaware 11 30 12 17 66 6.0
K.Reescano, Arizona 8 0 0 0 48 6.0
V.Snow, Buffalo 11 0 0 0 66 6.0
J.Vandeross, Toledo 11 0 0 0 66 6.0
W.Joyce, South Carolina 11 29 12 15 65 5.9
J.Stevens, Washington St. 11 27 12 14 63 5.7
R.Callaghan, Old Dominion 10 33 8 15 56 5.6
D.Jones, Army 10 26 10 15 56 5.6
K.Hensley, West Virginia 11 32 10 12 61 5.5
E.Kenney, Stanford 11 19 14 19 61 5.5
M.Connington, Michigan St. 10 23 11 15 55 5.5
C.Boomer, Boise St. 11 40 7 10 60 5.5
D.Claiborne, Wake Forest 11 0 0 0 60 5.5
M.Davis, Utah St. 11 0 0 0 60 5.5
N.McCashland, TCU 11 36 8 11 60 5.5
D.Riley, Boise St. 11 0 0 0 60 5.5
N.Rogers, Utah 11 0 0 0 60 5.5
D.Scudero, San Jose St. 11 0 0 0 60 5.5
T.Richard, Boston College 10 0 0 0 54 5.4
J.Thomas, UNLV 10 0 0 0 54 5.4
L.Williams, Kansas 10 0 0 0 54 5.4
L.Winfield, Louisiana-Lafayette 10 0 0 0 54 5.4
S.Renfroe, Troy 11 33 9 12 59 5.4
G.Desrosiers, Memphis 9 0 0 0 48 5.3
J.Pittman, Southern Miss. 9 0 0 0 48 5.3
B.Davenport, South Alabama 11 0 0 0 58 5.3
S.Collier, Coastal Carolina 8 0 0 0 42 5.2
C.Tate, Ohio St. 8 0 0 0 42 5.2
P.Domschke, W. Michigan 11 30 9 14 56 5.1
K.Drones, Virginia Tech 11 0 0 0 56 5.1
B.Lewis, Memphis 11 0 0 0 56 5.1
N.Grant, FIU 11 19 12 15 55 5.0
A.Mata, Colorado 11 29 9 10 55 5.0
M.Moss, Louisville 10 0 0 0 50 5.0
A.Tecza, Navy 10 0 0 0 50 5.0
K.Vinesett, NC State 10 39 4 5 50 5.0
L.Ward, Oklahoma St. 11 16 13 18 55 5.0
C.Wilbanks, Southern Miss. 9 30 5 7 45 5.0
D.Bankston, New Mexico 11 0 0 0 54 4.9
B.Barnes, Utah St. 11 0 0 0 54 4.9
G.Benyard, Kennesaw St. 11 0 0 0 54 4.9
D.Booth, Mississippi St. 11 0 0 0 54 4.9
A.Castle, Duke 11 0 0 0 54 4.9
B.Foley, Tulsa 11 0 0 0 54 4.9
A.Hankerson, Oregon St. 11 0 0 0 54 4.9
W.Knight, James Madison 11 0 0 0 54 4.9

