NCAA FBS Individual Scoring

Scoring
|G
|PAT A
|FG
|FGA
|Pts
|Avg
|C.Hawkins, North Texas
|10
|0
|0
|0
|132
|13.2
|J.Love, Notre Dame
|11
|0
|0
|0
|120
|10.9
|T.Butkowski, Pittsburgh
|9
|41
|19
|21
|97
|10.8
|K.Lacy, Mississippi
|11
|0
|0
|0
|114
|10.4
|A.Birr, Georgia Tech
|11
|42
|22
|25
|108
|9.8
|C.Freeman, Uconn
|12
|51
|22
|25
|117
|9.8
|L.Carneiro, Mississippi
|11
|43
|21
|23
|106
|9.6
|J.Coleman, Washington
|10
|0
|0
|0
|96
|9.6
|K.Matsuzawa, Hawaii
|11
|34
|23
|23
|103
|9.4
|W.Ferrin, BYU
|11
|41
|20
|24
|101
|9.2
|N.Radicic, Indiana
|11
|62
|13
|13
|101
|9.2
|N.Gramatica, South Florida
|11
|53
|16
|20
|100
|9.1
|C.Hellums, Army
|10
|0
|0
|0
|90
|9.0
|H.King, Georgia Tech
|10
|0
|0
|0
|90
|9.0
|W.Bettridge, Virginia
|11
|43
|18
|22
|97
|8.8
|M.Gilbert, Tennessee
|11
|57
|13
|17
|96
|8.7
|T.Sandell, Oklahoma
|11
|30
|22
|23
|96
|8.7
|B.Horvath, Navy
|9
|0
|0
|0
|78
|8.7
|K.Nguma, North Texas
|11
|62
|11
|12
|95
|8.6
|R.Sayeri, Southern Cal
|11
|44
|17
|19
|95
|8.6
|J.Haynes, Michigan
|7
|0
|0
|0
|60
|8.6
|L.Quinn, Marshall
|11
|38
|19
|24
|94
|8.5
|T.Robles, Texas State
|11
|44
|17
|19
|94
|8.5
|P.Durkin, Tulane
|11
|34
|20
|21
|93
|8.5
|M.Salgado-Medina, Arizona
|11
|45
|16
|25
|92
|8.4
|J.Gomez, Arizona St.
|11
|28
|21
|28
|91
|8.3
|E.Sanchez, Houston
|11
|34
|19
|24
|91
|8.3
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|10
|28
|18
|20
|82
|8.2
|A.Hardy, Missouri
|11
|0
|0
|0
|90
|8.2
|R.Villela, UNLV
|11
|48
|14
|18
|90
|8.2
|C.Hawkins, Baylor
|10
|36
|15
|19
|81
|8.1
|J.Fielding, Ohio St.
|11
|50
|13
|15
|89
|8.1
|M.Petro, UTSA
|11
|47
|14
|17
|89
|8.1
|D.Ramos, LSU
|11
|24
|22
|26
|89
|8.1
|D.Stevens, Iowa
|11
|33
|19
|25
|89
|8.1
|S.O’Haire, Maryland
|11
|25
|21
|23
|88
|8.0
|C.Ranvier, Louisville
|11
|34
|19
|22
|88
|8.0
|M.Shipley, Texas
|11
|40
|16
|20
|88
|8.0
|G.Spetic, Memphis
|11
|46
|14
|17
|88
|8.0
|S.Harrington, Texas Tech
|11
|34
|18
|21
|87
|7.9
|A.McPherson, Auburn
|11
|33
|18
|21
|87
|7.9
|D.Curtis, Utah
|11
|61
|9
|13
|86
|7.8
|C.Dickey, Texas Tech
|11
|0
|0
|0
|86
|7.8
|E.Dickens, Liberty
|10
|0
|0
|0
|78
|7.8
|L.Szarka, Air Force
|10
|0
|0
|0
|78
|7.8
|K.Allen, Penn St.
|11
|0
|0
|0
|84
|7.6
|S.Bangura, Ohio
|11
|0
|0
|0
|84
|7.6
|K.Bullock, South Alabama
|11
|0
|0
|0
|84
|7.6
|C.Cook, Jacksonville St.
|11
|0
|0
|0
|84
|7.6
|M.Gronowski, Iowa
|11
|0
|0
|0
|84
|7.6
|E.Johnson, Nebraska
|11
|0
|0
|0
|84
|7.6
|D.Olano, Illinois
|11
|39
|15
|18
|84
|7.6
|G.Rippa, Jacksonville St.
|11
|33
|17
|22
|84
|7.6
|S.Starzyk, Arkansas
|11
|45
|13
|16
|84
|7.6
|C.Van Andel, Arkansas St.
|11
|29
|18
|22
|83
|7.5
|C.Edwards, Uconn
|12
|0
|0
|0
|90
|7.5
|G.Plascencia, San Diego St.
|11
|28
|18
|20
|82
|7.5
|N.Mazzie, East Carolina
|10
|35
|13
|15
|74
|7.4
|K.Cunanan, Nebraska
|11
|42
|13
|16
|81
|7.4
|G.Smith, FAU
|11
|36
|15
|18
|81
|7.4
|B.Taylor, Vanderbilt
|11
|52
|10
|11
|81
|7.4
|P.Woodring, Georgia
|11
|45
|12
|13
|81
|7.4
|D.Trayanum, Toledo
|9
|0
|0
|0
|66
|7.3
|M.Schramm, Akron
|7
|16
|12
|13
|51
|7.3
|S.Rusnak, Cincinnati
|11
|44
|12
|16
|80
|7.3
|J.Billingsley, Liberty
|10
|27
|15
|19
|72
|7.2
|S.McGowan, Kentucky
|10
|0
|0
|0
|72
|7.2
|G.Gross, Washington
|11
|52
|9
|12
|79
|7.2
|L.Marjan, Kansas
|11
|37
|14
|16
|79
|7.2
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|11
|34
|15
|21
|79
|7.2
|J.Weinberg, Florida St.
|11
|43
|12
|18
|79
|7.2
|R.Hawk, New Mexico St.
|9
|20
|15
|21
|64
|7.1
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|10
|29
|14
|15
|71
|7.1
|R.Barker, Penn St.
|11
|40
|13
|14
|78
|7.1
|B.Brown, South Florida
|11
|0
|0
|0
|78
|7.1
|J.Davison, Oregon
|11
|0
|0
|0
|78
|7.1
|B.Jackson, Texas State
|11
|0
|0
|0
|78
|7.1
|R.Kessinger, E. Michigan
|11
|27
|17
|23
|78
|7.1
|J.Price, Notre Dame
|11
|0
|0
|0
|78
|7.1
|A.Raymond, Rutgers
|11
|0
|0
|0
|78
|7.1
|J.Taylor, Virginia
|11
|0
|0
|0
|78
|7.1
|C.Calvert, Wake Forest
|11
|26
|17
|21
|77
|7.0
|N.Hauser, Clemson
|11
|35
|14
|17
|77
|7.0
|J.Olsen, Northwestern
|10
|19
|17
|19
|70
|7.0
|M.Suarez, James Madison
|11
|53
|8
|12
|77
|7.0
|J.Tyson, Arizona St.
|8
|0
|0
|0
|56
|7.0
|T.Bryant, Georgia Southern
|11
|37
|13
|15
|76
|6.9
|C.Davis, Miami
|11
|37
|13
|15
|76
|6.9
|L.Drzewiecki, New Mexico
|11
|34
|14
|15
|76
|6.9
|T.Pelino, Duke
|11
|40
|12
|17
|76
|6.9
|D.Zvada, Michigan
|11
|40
|12
|19
|76
|6.9
|N.Kirkwood, Navy
|10
|42
|9
|10
|69
|6.9
|J.Cannon, W. Kentucky
|11
|39
|12
|16
|75
|6.8
|D.De Freitas, Appalachian St.
|11
|30
|15
|18
|75
|6.8
|K.Ferrie, Mississippi St.
|11
|42
|11
|14
|75
|6.8
|J.Kleather, Bowling Green
|11
|21
|18
|21
|75
|6.8
|T.Rinker, Utah St.
|11
|41
|12
|16
|75
|6.8
|L.Rodriguez, Kansas St.
|11
|39
|12
|14
|75
|6.8
|A.Sappington, Oregon
|11
|42
|11
|14
|75
|6.8
|M.Lemon, Southern Cal
|11
|0
|0
|0
|74
|6.7
|B.Lowry, W. Michigan
|11
|0
|0
|0
|74
|6.7
|N.Ruelas, UCF
|11
|30
|15
|17
|74
|6.7
|M.Fletcher, Miami
|9
|0
|0
|0
|60
|6.7
|E.Sarratt, Indiana
|9
|0
|0
|0
|60
|6.7
|C.Graham, Cent. Michigan
|11
|34
|13
|15
|73
|6.6
|L.Lombardo, Boston College
|11
|31
|14
|14
|73
|6.6
|C.Talty, Alabama
|11
|40
|11
|18
|73
|6.6
|K.Konrardy, Iowa St.
|8
|19
|12
|16
|53
|6.6
|C.Donaldson, Ohio St.
|10
|0
|0
|0
|66
|6.6
|J.Harris, Hawaii
|10
|0
|0
|0
|66
|6.6
|R.Henry, UTSA
|10
|0
|0
|0
|66
|6.6
|S.Porath, Purdue
|10
|24
|14
|15
|66
|6.6
|J.Smith, Ohio St.
|10
|0
|0
|0
|66
|6.6
|S.Alexander, Vanderbilt
|11
|0
|0
|0
|72
|6.5
|A.Barnett, James Madison
|11
|0
|0
|0
|72
|6.5
|D.Bishop, Tennessee
|11
|0
|0
|0
|72
|6.5
|C.Brown, Georgia Southern
|11
|0
|0
|0
|72
|6.5
|C.Joseph, Old Dominion
|11
|0
|0
|0
|72
|6.5
|J.McFadden, Nevada
|11
|18
|18
|23
|72
|6.5
|S.Morgan, Tulsa
|11
|24
|16
|20
|72
|6.5
|L.Pare, Texas State
|11
|0
|0
|0
|72
|6.5
|J.Patel, Rutgers
|11
|35
|13
|18
|72
|6.5
|K.Raphael, California
|11
|0
|0
|0
|72
|6.5
|J.Retzlaff, Tulane
|11
|0
|0
|0
|72
|6.5
|N.Singleton, Penn St.
|11
|0
|0
|0
|72
|6.5
|S.Bell, Uconn
|12
|0
|0
|0
|78
|6.5
|J.Kauwe, Kentucky
|11
|32
|13
|16
|71
|6.5
|Y.Obeid, Missouri St.
|11
|33
|13
|21
|71
|6.5
|T.Smack, Florida
|11
|23
|16
|20
|71
|6.5
|J.Howes, Buffalo
|11
|28
|14
|17
|70
|6.4
|D.Lynch, Fresno St.
|11
|31
|13
|18
|70
|6.4
|R.Verhoff, North Carolina
|11
|19
|17
|21
|70
|6.4
|W.Young, North Texas
|11
|0
|0
|0
|70
|6.4
|R.Bond, Texas A&M
|11
|36
|11
|18
|69
|6.3
|D.Cunanan, Toledo
|11
|45
|8
|10
|69
|6.3
|J.Love, Virginia Tech
|11
|24
|15
|19
|69
|6.3
|R.Meyer, Missouri
|11
|38
|11
|15
|69
|6.3
|B.Denaburg, Minnesota
|11
|29
|13
|19
|68
|6.2
|C.Hardin, Temple
|11
|38
|10
|13
|68
|6.2
|S.Keltner, SMU
|11
|30
|13
|18
|67
|6.1
|C.Allen, Cincinnati
|11
|0
|0
|0
|66
|6.0
|B.Bachmeier, BYU
|11
|0
|0
|0
|66
|6.0
|M.Bhaghani, UCLA
|11
|21
|15
|19
|66
|6.0
|D.Boston, Washington
|9
|0
|0
|0
|54
|6.0
|S.Chavez-Soto, San Jose St.
|7
|0
|0
|0
|42
|6.0
|K.Concepcion, Texas A&M
|11
|0
|0
|0
|66
|6.0
|O.Cooper, Indiana
|11
|0
|0
|0
|66
|6.0
|B.Ficklin, Utah
|10
|0
|0
|0
|60
|6.0
|A.Flores, Cent. Michigan
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|C.Komolafe, Northwestern
|11
|0
|0
|0
|66
|6.0
|S.Locklear, UTEP
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|J.Marshall, Michigan
|10
|0
|0
|0
|60
|6.0
|K.Owens, FIU
|11
|0
|0
|0
|66
|6.0
|A.Randall, Clemson
|11
|0
|0
|0
|66
|6.0
|N.Reed, Delaware
|11
|30
|12
|17
|66
|6.0
|K.Reescano, Arizona
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|V.Snow, Buffalo
|11
|0
|0
|0
|66
|6.0
|J.Vandeross, Toledo
|11
|0
|0
|0
|66
|6.0
|W.Joyce, South Carolina
|11
|29
|12
|15
|65
|5.9
|J.Stevens, Washington St.
|11
|27
|12
|14
|63
|5.7
|R.Callaghan, Old Dominion
|10
|33
|8
|15
|56
|5.6
|D.Jones, Army
|10
|26
|10
|15
|56
|5.6
|K.Hensley, West Virginia
|11
|32
|10
|12
|61
|5.5
|E.Kenney, Stanford
|11
|19
|14
|19
|61
|5.5
|M.Connington, Michigan St.
|10
|23
|11
|15
|55
|5.5
|C.Boomer, Boise St.
|11
|40
|7
|10
|60
|5.5
|D.Claiborne, Wake Forest
|11
|0
|0
|0
|60
|5.5
|M.Davis, Utah St.
|11
|0
|0
|0
|60
|5.5
|N.McCashland, TCU
|11
|36
|8
|11
|60
|5.5
|D.Riley, Boise St.
|11
|0
|0
|0
|60
|5.5
|N.Rogers, Utah
|11
|0
|0
|0
|60
|5.5
|D.Scudero, San Jose St.
|11
|0
|0
|0
|60
|5.5
|T.Richard, Boston College
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|J.Thomas, UNLV
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|L.Williams, Kansas
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|L.Winfield, Louisiana-Lafayette
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|S.Renfroe, Troy
|11
|33
|9
|12
|59
|5.4
|G.Desrosiers, Memphis
|9
|0
|0
|0
|48
|5.3
|J.Pittman, Southern Miss.
|9
|0
|0
|0
|48
|5.3
|B.Davenport, South Alabama
|11
|0
|0
|0
|58
|5.3
|S.Collier, Coastal Carolina
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|C.Tate, Ohio St.
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|P.Domschke, W. Michigan
|11
|30
|9
|14
|56
|5.1
|K.Drones, Virginia Tech
|11
|0
|0
|0
|56
|5.1
|B.Lewis, Memphis
|11
|0
|0
|0
|56
|5.1
|N.Grant, FIU
|11
|19
|12
|15
|55
|5.0
|A.Mata, Colorado
|11
|29
|9
|10
|55
|5.0
|M.Moss, Louisville
|10
|0
|0
|0
|50
|5.0
|A.Tecza, Navy
|10
|0
|0
|0
|50
|5.0
|K.Vinesett, NC State
|10
|39
|4
|5
|50
|5.0
|L.Ward, Oklahoma St.
|11
|16
|13
|18
|55
|5.0
|C.Wilbanks, Southern Miss.
|9
|30
|5
|7
|45
|5.0
|D.Bankston, New Mexico
|11
|0
|0
|0
|54
|4.9
|B.Barnes, Utah St.
|11
|0
|0
|0
|54
|4.9
|G.Benyard, Kennesaw St.
|11
|0
|0
|0
|54
|4.9
|D.Booth, Mississippi St.
|11
|0
|0
|0
|54
|4.9
|A.Castle, Duke
|11
|0
|0
|0
|54
|4.9
|B.Foley, Tulsa
|11
|0
|0
|0
|54
|4.9
|A.Hankerson, Oregon St.
|11
|0
|0
|0
|54
|4.9
|W.Knight, James Madison
|11
|0
|0
|0
|54
|4.9
