Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Scoring

NCAA FBS Individual Scoring

The Associated Press

November 18, 2025, 11:16 AM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
C.Hawkins, North Texas 9 0 0 0 114 12.7
T.Butkowski, Pittsburgh 9 41 19 21 97 10.8
A.Birr, Georgia Tech 10 38 22 25 104 10.4
K.Lacy, Mississippi 11 0 0 0 114 10.4
J.Love, Notre Dame 10 0 0 0 102 10.2
J.Coleman, Washington 9 0 0 0 90 10.0
K.Matsuzawa, Hawaii 10 33 22 22 99 9.9
L.Carneiro, Mississippi 11 43 21 23 106 9.6
C.Freeman, Uconn 11 45 20 23 105 9.5
H.King, Georgia Tech 9 0 0 0 84 9.3
W.Ferrin, BYU 10 39 18 22 93 9.3
R.Sayeri, Southern Cal 10 41 17 18 92 9.2
N.Radicic, Indiana 11 62 13 13 101 9.2
T.Sandell, Oklahoma 10 28 21 22 91 9.1
A.Hardy, Missouri 10 0 0 0 90 9.0
M.Gilbert, Tennessee 10 53 12 15 89 8.9
E.Sanchez, Houston 10 32 19 22 89 8.9
W.Bettridge, Virginia 11 43 18 22 97 8.8
N.Gramatica, South Florida 10 47 14 18 88 8.8
L.Quinn, Marshall 10 35 18 22 88 8.8
K.Nguma, North Texas 10 54 11 12 87 8.7
T.Robles, Texas State 10 40 16 18 87 8.7
M.Salgado-Medina, Arizona 10 39 16 24 87 8.7
B.Horvath, Navy 9 0 0 0 78 8.7
J.Haynes, Michigan 7 0 0 0 60 8.6
C.Hawkins, Baylor 9 34 14 17 76 8.4
M.Gronowski, Iowa 10 0 0 0 84 8.4
E.Johnson, Nebraska 10 0 0 0 84 8.4
J.Fielding, Ohio St. 10 44 13 15 83 8.3
D.Ramos, LSU 10 23 20 24 82 8.2
C.Ranvier, Louisville 10 34 17 20 82 8.2
R.Villela, UNLV 10 43 13 17 82 8.2
J.Gomez, Arizona St. 10 24 19 26 81 8.1
G.Rippa, Jacksonville St. 10 30 17 21 81 8.1
D.Stevens, Iowa 10 31 17 22 81 8.1
C.Hellums, Army 9 0 0 0 72 8.0
N.Mazzie, East Carolina 6 27 7 8 48 8.0
S.McGowan, Kentucky 9 0 0 0 72 8.0
S.O’Haire, Maryland 10 23 19 21 80 8.0
D.Olano, Illinois 10 38 14 16 80 8.0
G.Spetic, Memphis 11 46 14 17 88 8.0
J.Tyson, Arizona St. 7 0 0 0 56 8.0
S.Harrington, Texas Tech 11 34 18 21 87 7.9
D.Curtis, Utah 10 54 9 13 79 7.9
C.Dickey, Texas Tech 11 0 0 0 86 7.8
C.Cook, Jacksonville St. 10 0 0 0 78 7.8
S.Rusnak, Cincinnati 10 42 12 13 78 7.8
M.Shipley, Texas 10 33 15 19 78 7.8
L.Szarka, Air Force 10 0 0 0 78 7.8
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 9 28 14 15 70 7.8
K.Cunanan, Nebraska 10 41 12 15 77 7.7
L.Marjan, Kansas 10 35 14 15 77 7.7
G.Plascencia, San Diego St. 10 26 17 19 77 7.7
D.Dzioban, Miami (Ohio) 9 24 15 17 69 7.7
P.Durkin, Tulane 10 32 15 16 76 7.6
J.Weinberg, Florida St. 10 43 11 15 76 7.6
P.Woodring, Georgia 10 40 12 13 76 7.6
D.Trayanum, Toledo 8 0 0 0 60 7.5
E.Dickens, Liberty 9 0 0 0 66 7.3
A.McPherson, Auburn 10 25 16 19 73 7.3
M.Petro, UTSA 10 40 11 14 73 7.3
S.Alexander, Vanderbilt 10 0 0 0 72 7.2
K.Allen, Penn St. 10 0 0 0 72 7.2
S.Bangura, Ohio 10 0 0 0 72 7.2
A.Barnett, James Madison 10 0 0 0 72 7.2
C.Brown, Georgia Southern 10 0 0 0 72 7.2
T.Bryant, Georgia Southern 10 36 12 14 72 7.2
J.Davison, Oregon 10 0 0 0 72 7.2
J.Price, Notre Dame 10 0 0 0 72 7.2
K.Raphael, California 10 0 0 0 72 7.2
A.Raymond, Rutgers 10 0 0 0 72 7.2
G.Smith, FAU 10 30 14 16 72 7.2
B.Taylor, Vanderbilt 10 46 9 10 72 7.2
J.Billingsley, Liberty 9 25 13 17 64 7.1
R.Hawk, New Mexico St. 9 20 15 21 64 7.1
R.Barker, Penn St. 10 35 12 13 71 7.1
J.Cannon, W. Kentucky 10 38 11 15 71 7.1
N.Hauser, Clemson 10 32 13 15 71 7.1
T.Rinker, Utah St. 10 37 12 15 71 7.1
S.Starzyk, Arkansas 10 41 10 13 71 7.1
M.Suarez, James Madison 10 50 7 11 71 7.1
C.Van Andel, Arkansas St. 10 26 15 19 71 7.1
S.Bell, Uconn 11 0 0 0 78 7.1
C.Edwards, Uconn 11 0 0 0 78 7.1
R.Kessinger, E. Michigan 11 27 17 23 78 7.1
J.Taylor, Virginia 11 0 0 0 78 7.1
S.Chavez-Soto, San Jose St. 6 0 0 0 42 7.0
T.Pelino, Duke 10 37 11 16 70 7.0
R.Bond, Texas A&M 10 36 11 18 69 6.9
C.Graham, Cent. Michigan 10 30 13 15 69 6.9
N.Kirkwood, Navy 10 42 9 10 69 6.9
J.Patel, Rutgers 10 35 12 17 69 6.9
N.Ruelas, UCF 10 28 14 16 69 6.9
A.Sappington, Oregon 10 36 11 14 69 6.9
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 10 30 13 19 69 6.9
K.Ferrie, Mississippi St. 11 42 11 14 75 6.8
L.Drzewiecki, New Mexico 10 32 12 13 68 6.8
T.Smack, Florida 10 23 15 18 68 6.8
C.Talty, Alabama 10 35 11 17 68 6.8
M.Fletcher, Miami 8 0 0 0 54 6.8
D.De Freitas, Appalachian St. 10 28 13 16 67 6.7
G.Gross, Washington 10 46 7 10 67 6.7
C.Hardin, Temple 10 37 10 13 67 6.7
D.Zvada, Michigan 10 34 11 17 67 6.7
C.Donaldson, Ohio St. 9 0 0 0 60 6.7
J.Harris, Hawaii 9 0 0 0 60 6.7
E.Sarratt, Indiana 9 0 0 0 60 6.7
L.Lombardo, Boston College 11 31 14 14 73 6.6
B.Brown, South Florida 10 0 0 0 66 6.6
K.Bullock, South Alabama 10 0 0 0 66 6.6
C.Calvert, Wake Forest 10 24 14 18 66 6.6
C.Davis, Miami 10 33 11 13 66 6.6
R.Henry, UTSA 10 0 0 0 66 6.6
B.Jackson, Texas State 10 0 0 0 66 6.6
C.Joseph, Old Dominion 10 0 0 0 66 6.6
J.Kauwe, Kentucky 10 30 12 15 66 6.6
R.Meyer, Missouri 10 38 10 13 66 6.6
L.Pare, Texas State 10 0 0 0 66 6.6
S.Porath, Purdue 10 24 14 15 66 6.6
A.Randall, Clemson 10 0 0 0 66 6.6
J.Retzlaff, Tulane 10 0 0 0 66 6.6
J.Smith, Ohio St. 10 0 0 0 66 6.6
J.Kleather, Bowling Green 10 20 15 17 65 6.5
D.Lynch, Fresno St. 10 29 12 17 65 6.5
J.McFadden, Nevada 10 17 16 20 65 6.5
R.Verhoff, North Carolina 10 17 16 20 65 6.5
J.Olsen, Northwestern 9 16 14 16 58 6.4
K.Konrardy, Iowa St. 7 14 11 15 45 6.4
M.Bhaghani, UCLA 10 19 15 19 64 6.4
J.Love, Virginia Tech 10 22 14 18 64 6.4
S.Morgan, Tulsa 10 22 14 17 64 6.4
N.Reed, Delaware 10 28 12 17 64 6.4
L.Rodriguez, Kansas St. 10 34 10 12 64 6.4
M.Schramm, Akron 6 15 8 9 38 6.3
B.Denaburg, Minnesota 10 24 13 17 63 6.3
J.Howes, Buffalo 10 26 12 15 62 6.2
M.Lemon, Southern Cal 10 0 0 0 62 6.2
D.Cunanan, Toledo 10 40 7 9 61 6.1
Y.Obeid, Missouri St. 10 29 11 18 61 6.1
C.Allen, Cincinnati 10 0 0 0 60 6.0
B.Bachmeier, BYU 10 0 0 0 60 6.0
D.Bishop, Tennessee 10 0 0 0 60 6.0
D.Boston, Washington 9 0 0 0 54 6.0
K.Concepcion, Texas A&M 10 0 0 0 60 6.0
O.Cooper, Indiana 11 0 0 0 66 6.0
M.Davis, Utah St. 10 0 0 0 60 6.0
A.Flores, Cent. Michigan 8 0 0 0 48 6.0
S.Keltner, SMU 10 26 12 17 60 6.0
S.Locklear, UTEP 7 0 0 0 42 6.0
J.Marshall, Michigan 10 0 0 0 60 6.0
L.Moss, Texas A&M 6 0 0 0 36 6.0
K.Owens, FIU 10 0 0 0 60 6.0
N.Rogers, Utah 10 0 0 0 60 6.0
D.Scudero, San Jose St. 10 0 0 0 60 6.0
N.Singleton, Penn St. 10 0 0 0 60 6.0
V.Snow, Buffalo 10 0 0 0 60 6.0
J.Thomas, UNLV 9 0 0 0 54 6.0
W.Young, North Texas 10 0 0 0 58 5.8
D.Jones, Army 9 24 9 14 51 5.7
R.Callaghan, Old Dominion 10 33 8 15 56 5.6
K.Drones, Virginia Tech 10 0 0 0 56 5.6
W.Joyce, South Carolina 10 23 11 14 56 5.6
B.Lowry, W. Michigan 10 0 0 0 56 5.6
M.Connington, Michigan St. 9 21 10 14 50 5.6
K.Hensley, West Virginia 11 32 10 12 61 5.5
N.McCashland, TCU 10 34 7 10 55 5.5
J.Stevens, Washington St. 10 25 10 12 55 5.5
C.Daniels, Miami 7 0 0 0 38 5.4
D.Claiborne, Wake Forest 10 0 0 0 54 5.4
B.Foley, Tulsa 10 0 0 0 54 5.4
E.Kenney, Stanford 10 15 13 16 54 5.4
C.Komolafe, Northwestern 10 0 0 0 54 5.4
N.Minicucci, Delaware 10 0 0 0 54 5.4
W.Parker, Utah 10 0 0 0 54 5.4
T.Richard, Boston College 10 0 0 0 54 5.4
D.Riley, Boise St. 10 0 0 0 54 5.4
G.Sawchuk, Florida St. 10 0 0 0 54 5.4
B.Sorsby, Cincinnati 10 0 0 0 54 5.4
J.Vandeross, Toledo 10 0 0 0 54 5.4
C.Weigman, Houston 10 0 0 0 54 5.4
L.Wright, W. Kentucky 10 0 0 0 54 5.4
G.Desrosiers, Memphis 9 0 0 0 48 5.3
B.Williams, Kennesaw St. 9 31 6 11 48 5.3
L.Williams, Kansas 9 0 0 0 48 5.3
C.Meyer, California 10 29 8 11 53 5.3
L.Ward, Oklahoma St. 10 14 13 18 53 5.3
S.Collier, Coastal Carolina 8 0 0 0 42 5.2
J.Pittman, Southern Miss. 8 0 0 0 42 5.2
K.Vinesett, NC State 9 36 4 5 47 5.2
S.Renfroe, Troy 10 29 8 11 52 5.2
D.Lynch, San Jose St. 8 17 8 14 41 5.1
P.Domschke, W. Michigan 10 25 9 14 51 5.1
T.Woody, Syracuse 10 21 10 11 51 5.1
B.Lewis, Memphis 11 0 0 0 56 5.1
A.Mata, Colorado 10 27 8 9 50 5.0
M.Moss, Louisville 10 0 0 0 50 5.0
N.Sheppard, Duke 10 0 0 0 50 5.0
A.Tecza, Navy 10 0 0 0 50 5.0
C.Thevenin, Louisiana Tech 10 0 0 0 50 5.0
C.Wilbanks, Southern Miss. 8 25 5 6 40 5.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up