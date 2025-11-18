NCAA FBS Individual Scoring

Scoring
|G
|PAT A
|FG
|FGA
|Pts
|Avg
|C.Hawkins, North Texas
|9
|0
|0
|0
|114
|12.7
|T.Butkowski, Pittsburgh
|9
|41
|19
|21
|97
|10.8
|A.Birr, Georgia Tech
|10
|38
|22
|25
|104
|10.4
|K.Lacy, Mississippi
|11
|0
|0
|0
|114
|10.4
|J.Love, Notre Dame
|10
|0
|0
|0
|102
|10.2
|J.Coleman, Washington
|9
|0
|0
|0
|90
|10.0
|K.Matsuzawa, Hawaii
|10
|33
|22
|22
|99
|9.9
|L.Carneiro, Mississippi
|11
|43
|21
|23
|106
|9.6
|C.Freeman, Uconn
|11
|45
|20
|23
|105
|9.5
|H.King, Georgia Tech
|9
|0
|0
|0
|84
|9.3
|W.Ferrin, BYU
|10
|39
|18
|22
|93
|9.3
|R.Sayeri, Southern Cal
|10
|41
|17
|18
|92
|9.2
|N.Radicic, Indiana
|11
|62
|13
|13
|101
|9.2
|T.Sandell, Oklahoma
|10
|28
|21
|22
|91
|9.1
|A.Hardy, Missouri
|10
|0
|0
|0
|90
|9.0
|M.Gilbert, Tennessee
|10
|53
|12
|15
|89
|8.9
|E.Sanchez, Houston
|10
|32
|19
|22
|89
|8.9
|W.Bettridge, Virginia
|11
|43
|18
|22
|97
|8.8
|N.Gramatica, South Florida
|10
|47
|14
|18
|88
|8.8
|L.Quinn, Marshall
|10
|35
|18
|22
|88
|8.8
|K.Nguma, North Texas
|10
|54
|11
|12
|87
|8.7
|T.Robles, Texas State
|10
|40
|16
|18
|87
|8.7
|M.Salgado-Medina, Arizona
|10
|39
|16
|24
|87
|8.7
|B.Horvath, Navy
|9
|0
|0
|0
|78
|8.7
|J.Haynes, Michigan
|7
|0
|0
|0
|60
|8.6
|C.Hawkins, Baylor
|9
|34
|14
|17
|76
|8.4
|M.Gronowski, Iowa
|10
|0
|0
|0
|84
|8.4
|E.Johnson, Nebraska
|10
|0
|0
|0
|84
|8.4
|J.Fielding, Ohio St.
|10
|44
|13
|15
|83
|8.3
|D.Ramos, LSU
|10
|23
|20
|24
|82
|8.2
|C.Ranvier, Louisville
|10
|34
|17
|20
|82
|8.2
|R.Villela, UNLV
|10
|43
|13
|17
|82
|8.2
|J.Gomez, Arizona St.
|10
|24
|19
|26
|81
|8.1
|G.Rippa, Jacksonville St.
|10
|30
|17
|21
|81
|8.1
|D.Stevens, Iowa
|10
|31
|17
|22
|81
|8.1
|C.Hellums, Army
|9
|0
|0
|0
|72
|8.0
|N.Mazzie, East Carolina
|6
|27
|7
|8
|48
|8.0
|S.McGowan, Kentucky
|9
|0
|0
|0
|72
|8.0
|S.O’Haire, Maryland
|10
|23
|19
|21
|80
|8.0
|D.Olano, Illinois
|10
|38
|14
|16
|80
|8.0
|G.Spetic, Memphis
|11
|46
|14
|17
|88
|8.0
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|0
|0
|0
|56
|8.0
|S.Harrington, Texas Tech
|11
|34
|18
|21
|87
|7.9
|D.Curtis, Utah
|10
|54
|9
|13
|79
|7.9
|C.Dickey, Texas Tech
|11
|0
|0
|0
|86
|7.8
|C.Cook, Jacksonville St.
|10
|0
|0
|0
|78
|7.8
|S.Rusnak, Cincinnati
|10
|42
|12
|13
|78
|7.8
|M.Shipley, Texas
|10
|33
|15
|19
|78
|7.8
|L.Szarka, Air Force
|10
|0
|0
|0
|78
|7.8
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|9
|28
|14
|15
|70
|7.8
|K.Cunanan, Nebraska
|10
|41
|12
|15
|77
|7.7
|L.Marjan, Kansas
|10
|35
|14
|15
|77
|7.7
|G.Plascencia, San Diego St.
|10
|26
|17
|19
|77
|7.7
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|9
|24
|15
|17
|69
|7.7
|P.Durkin, Tulane
|10
|32
|15
|16
|76
|7.6
|J.Weinberg, Florida St.
|10
|43
|11
|15
|76
|7.6
|P.Woodring, Georgia
|10
|40
|12
|13
|76
|7.6
|D.Trayanum, Toledo
|8
|0
|0
|0
|60
|7.5
|E.Dickens, Liberty
|9
|0
|0
|0
|66
|7.3
|A.McPherson, Auburn
|10
|25
|16
|19
|73
|7.3
|M.Petro, UTSA
|10
|40
|11
|14
|73
|7.3
|S.Alexander, Vanderbilt
|10
|0
|0
|0
|72
|7.2
|K.Allen, Penn St.
|10
|0
|0
|0
|72
|7.2
|S.Bangura, Ohio
|10
|0
|0
|0
|72
|7.2
|A.Barnett, James Madison
|10
|0
|0
|0
|72
|7.2
|C.Brown, Georgia Southern
|10
|0
|0
|0
|72
|7.2
|T.Bryant, Georgia Southern
|10
|36
|12
|14
|72
|7.2
|J.Davison, Oregon
|10
|0
|0
|0
|72
|7.2
|J.Price, Notre Dame
|10
|0
|0
|0
|72
|7.2
|K.Raphael, California
|10
|0
|0
|0
|72
|7.2
|A.Raymond, Rutgers
|10
|0
|0
|0
|72
|7.2
|G.Smith, FAU
|10
|30
|14
|16
|72
|7.2
|B.Taylor, Vanderbilt
|10
|46
|9
|10
|72
|7.2
|J.Billingsley, Liberty
|9
|25
|13
|17
|64
|7.1
|R.Hawk, New Mexico St.
|9
|20
|15
|21
|64
|7.1
|R.Barker, Penn St.
|10
|35
|12
|13
|71
|7.1
|J.Cannon, W. Kentucky
|10
|38
|11
|15
|71
|7.1
|N.Hauser, Clemson
|10
|32
|13
|15
|71
|7.1
|T.Rinker, Utah St.
|10
|37
|12
|15
|71
|7.1
|S.Starzyk, Arkansas
|10
|41
|10
|13
|71
|7.1
|M.Suarez, James Madison
|10
|50
|7
|11
|71
|7.1
|C.Van Andel, Arkansas St.
|10
|26
|15
|19
|71
|7.1
|S.Bell, Uconn
|11
|0
|0
|0
|78
|7.1
|C.Edwards, Uconn
|11
|0
|0
|0
|78
|7.1
|R.Kessinger, E. Michigan
|11
|27
|17
|23
|78
|7.1
|J.Taylor, Virginia
|11
|0
|0
|0
|78
|7.1
|S.Chavez-Soto, San Jose St.
|6
|0
|0
|0
|42
|7.0
|T.Pelino, Duke
|10
|37
|11
|16
|70
|7.0
|R.Bond, Texas A&M
|10
|36
|11
|18
|69
|6.9
|C.Graham, Cent. Michigan
|10
|30
|13
|15
|69
|6.9
|N.Kirkwood, Navy
|10
|42
|9
|10
|69
|6.9
|J.Patel, Rutgers
|10
|35
|12
|17
|69
|6.9
|N.Ruelas, UCF
|10
|28
|14
|16
|69
|6.9
|A.Sappington, Oregon
|10
|36
|11
|14
|69
|6.9
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|10
|30
|13
|19
|69
|6.9
|K.Ferrie, Mississippi St.
|11
|42
|11
|14
|75
|6.8
|L.Drzewiecki, New Mexico
|10
|32
|12
|13
|68
|6.8
|T.Smack, Florida
|10
|23
|15
|18
|68
|6.8
|C.Talty, Alabama
|10
|35
|11
|17
|68
|6.8
|M.Fletcher, Miami
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|D.De Freitas, Appalachian St.
|10
|28
|13
|16
|67
|6.7
|G.Gross, Washington
|10
|46
|7
|10
|67
|6.7
|C.Hardin, Temple
|10
|37
|10
|13
|67
|6.7
|D.Zvada, Michigan
|10
|34
|11
|17
|67
|6.7
|C.Donaldson, Ohio St.
|9
|0
|0
|0
|60
|6.7
|J.Harris, Hawaii
|9
|0
|0
|0
|60
|6.7
|E.Sarratt, Indiana
|9
|0
|0
|0
|60
|6.7
|L.Lombardo, Boston College
|11
|31
|14
|14
|73
|6.6
|B.Brown, South Florida
|10
|0
|0
|0
|66
|6.6
|K.Bullock, South Alabama
|10
|0
|0
|0
|66
|6.6
|C.Calvert, Wake Forest
|10
|24
|14
|18
|66
|6.6
|C.Davis, Miami
|10
|33
|11
|13
|66
|6.6
|R.Henry, UTSA
|10
|0
|0
|0
|66
|6.6
|B.Jackson, Texas State
|10
|0
|0
|0
|66
|6.6
|C.Joseph, Old Dominion
|10
|0
|0
|0
|66
|6.6
|J.Kauwe, Kentucky
|10
|30
|12
|15
|66
|6.6
|R.Meyer, Missouri
|10
|38
|10
|13
|66
|6.6
|L.Pare, Texas State
|10
|0
|0
|0
|66
|6.6
|S.Porath, Purdue
|10
|24
|14
|15
|66
|6.6
|A.Randall, Clemson
|10
|0
|0
|0
|66
|6.6
|J.Retzlaff, Tulane
|10
|0
|0
|0
|66
|6.6
|J.Smith, Ohio St.
|10
|0
|0
|0
|66
|6.6
|J.Kleather, Bowling Green
|10
|20
|15
|17
|65
|6.5
|D.Lynch, Fresno St.
|10
|29
|12
|17
|65
|6.5
|J.McFadden, Nevada
|10
|17
|16
|20
|65
|6.5
|R.Verhoff, North Carolina
|10
|17
|16
|20
|65
|6.5
|J.Olsen, Northwestern
|9
|16
|14
|16
|58
|6.4
|K.Konrardy, Iowa St.
|7
|14
|11
|15
|45
|6.4
|M.Bhaghani, UCLA
|10
|19
|15
|19
|64
|6.4
|J.Love, Virginia Tech
|10
|22
|14
|18
|64
|6.4
|S.Morgan, Tulsa
|10
|22
|14
|17
|64
|6.4
|N.Reed, Delaware
|10
|28
|12
|17
|64
|6.4
|L.Rodriguez, Kansas St.
|10
|34
|10
|12
|64
|6.4
|M.Schramm, Akron
|6
|15
|8
|9
|38
|6.3
|B.Denaburg, Minnesota
|10
|24
|13
|17
|63
|6.3
|J.Howes, Buffalo
|10
|26
|12
|15
|62
|6.2
|M.Lemon, Southern Cal
|10
|0
|0
|0
|62
|6.2
|D.Cunanan, Toledo
|10
|40
|7
|9
|61
|6.1
|Y.Obeid, Missouri St.
|10
|29
|11
|18
|61
|6.1
|C.Allen, Cincinnati
|10
|0
|0
|0
|60
|6.0
|B.Bachmeier, BYU
|10
|0
|0
|0
|60
|6.0
|D.Bishop, Tennessee
|10
|0
|0
|0
|60
|6.0
|D.Boston, Washington
|9
|0
|0
|0
|54
|6.0
|K.Concepcion, Texas A&M
|10
|0
|0
|0
|60
|6.0
|O.Cooper, Indiana
|11
|0
|0
|0
|66
|6.0
|M.Davis, Utah St.
|10
|0
|0
|0
|60
|6.0
|A.Flores, Cent. Michigan
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|S.Keltner, SMU
|10
|26
|12
|17
|60
|6.0
|S.Locklear, UTEP
|7
|0
|0
|0
|42
|6.0
|J.Marshall, Michigan
|10
|0
|0
|0
|60
|6.0
|L.Moss, Texas A&M
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|K.Owens, FIU
|10
|0
|0
|0
|60
|6.0
|N.Rogers, Utah
|10
|0
|0
|0
|60
|6.0
|D.Scudero, San Jose St.
|10
|0
|0
|0
|60
|6.0
|N.Singleton, Penn St.
|10
|0
|0
|0
|60
|6.0
|V.Snow, Buffalo
|10
|0
|0
|0
|60
|6.0
|J.Thomas, UNLV
|9
|0
|0
|0
|54
|6.0
|W.Young, North Texas
|10
|0
|0
|0
|58
|5.8
|D.Jones, Army
|9
|24
|9
|14
|51
|5.7
|R.Callaghan, Old Dominion
|10
|33
|8
|15
|56
|5.6
|K.Drones, Virginia Tech
|10
|0
|0
|0
|56
|5.6
|W.Joyce, South Carolina
|10
|23
|11
|14
|56
|5.6
|B.Lowry, W. Michigan
|10
|0
|0
|0
|56
|5.6
|M.Connington, Michigan St.
|9
|21
|10
|14
|50
|5.6
|K.Hensley, West Virginia
|11
|32
|10
|12
|61
|5.5
|N.McCashland, TCU
|10
|34
|7
|10
|55
|5.5
|J.Stevens, Washington St.
|10
|25
|10
|12
|55
|5.5
|C.Daniels, Miami
|7
|0
|0
|0
|38
|5.4
|D.Claiborne, Wake Forest
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|B.Foley, Tulsa
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|E.Kenney, Stanford
|10
|15
|13
|16
|54
|5.4
|C.Komolafe, Northwestern
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|N.Minicucci, Delaware
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|W.Parker, Utah
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|T.Richard, Boston College
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|D.Riley, Boise St.
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|G.Sawchuk, Florida St.
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|B.Sorsby, Cincinnati
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|J.Vandeross, Toledo
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|C.Weigman, Houston
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|L.Wright, W. Kentucky
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|G.Desrosiers, Memphis
|9
|0
|0
|0
|48
|5.3
|B.Williams, Kennesaw St.
|9
|31
|6
|11
|48
|5.3
|L.Williams, Kansas
|9
|0
|0
|0
|48
|5.3
|C.Meyer, California
|10
|29
|8
|11
|53
|5.3
|L.Ward, Oklahoma St.
|10
|14
|13
|18
|53
|5.3
|S.Collier, Coastal Carolina
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|J.Pittman, Southern Miss.
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|K.Vinesett, NC State
|9
|36
|4
|5
|47
|5.2
|S.Renfroe, Troy
|10
|29
|8
|11
|52
|5.2
|D.Lynch, San Jose St.
|8
|17
|8
|14
|41
|5.1
|P.Domschke, W. Michigan
|10
|25
|9
|14
|51
|5.1
|T.Woody, Syracuse
|10
|21
|10
|11
|51
|5.1
|B.Lewis, Memphis
|11
|0
|0
|0
|56
|5.1
|A.Mata, Colorado
|10
|27
|8
|9
|50
|5.0
|M.Moss, Louisville
|10
|0
|0
|0
|50
|5.0
|N.Sheppard, Duke
|10
|0
|0
|0
|50
|5.0
|A.Tecza, Navy
|10
|0
|0
|0
|50
|5.0
|C.Thevenin, Louisiana Tech
|10
|0
|0
|0
|50
|5.0
|C.Wilbanks, Southern Miss.
|8
|25
|5
|6
|40
|5.0
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.