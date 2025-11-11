Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Scoring

NCAA FBS Individual Scoring

The Associated Press

November 11, 2025, 11:15 AM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
T.Butkowski, Pittsburgh 9 41 19 21 97 10.8
J.Love, Notre Dame 9 0 0 0 96 10.7
C.Hawkins, North Texas 8 0 0 0 84 10.5
H.King, Georgia Tech 8 0 0 0 84 10.5
A.Birr, Georgia Tech 9 35 19 21 92 10.2
J.Coleman, Washington 9 0 0 0 90 10.0
K.Matsuzawa, Hawaii 10 33 22 22 99 9.9
B.Horvath, Navy 8 0 0 0 78 9.8
C.Freeman, Uconn 10 43 18 21 97 9.7
L.Carneiro, Mississippi 10 39 19 21 96 9.6
K.Lacy, Mississippi 10 0 0 0 96 9.6
N.Radicic, Indiana 10 58 12 12 94 9.4
N.Gramatica, South Florida 9 45 13 17 84 9.3
R.Sayeri, Southern Cal 9 39 15 16 84 9.3
M.Gilbert, Tennessee 9 47 12 15 83 9.2
L.Quinn, Marshall 9 32 17 21 82 9.1
E.Sanchez, Houston 10 32 19 22 89 8.9
T.Sandell, Oklahoma 9 26 18 19 80 8.9
W.Ferrin, BYU 9 34 15 19 79 8.8
W.Bettridge, Virginia 10 39 16 20 87 8.7
K.Nguma, North Texas 9 48 10 11 78 8.7
D.Stevens, Iowa 9 28 17 22 78 8.7
L.Szarka, Air Force 9 0 0 0 78 8.7
J.Haynes, Michigan 7 0 0 0 60 8.6
C.Hawkins, Baylor 8 32 12 14 68 8.5
J.Gomez, Arizona St. 9 22 18 24 76 8.4
T.Robles, Texas State 9 35 14 16 76 8.4
S.Chavez-Soto, San Jose St. 5 0 0 0 42 8.4
E.Johnson, Nebraska 10 0 0 0 84 8.4
C.Ranvier, Louisville 9 32 15 17 75 8.3
M.Salgado-Medina, Arizona 9 36 13 19 75 8.3
D.Dzioban, Miami (Ohio) 8 24 14 16 66 8.2
S.O’Haire, Maryland 9 23 17 19 74 8.2
D.Olano, Illinois 9 35 13 15 74 8.2
M.Shipley, Texas 9 32 14 18 74 8.2
N.Mazzie, East Carolina 5 23 6 7 41 8.2
C.Cook, Jacksonville St. 9 0 0 0 72 8.0
D.Curtis, Utah 9 46 9 13 72 8.0
M.Gronowski, Iowa 9 0 0 0 72 8.0
A.Hardy, Missouri 9 0 0 0 72 8.0
C.Hellums, Army 9 0 0 0 72 8.0
G.Plascencia, San Diego St. 9 24 16 18 72 8.0
J.Price, Notre Dame 9 0 0 0 72 8.0
G.Rippa, Jacksonville St. 9 27 15 19 72 8.0
S.Rusnak, Cincinnati 9 39 11 12 72 8.0
D.Trayanum, Toledo 6 0 0 0 48 8.0
J.Tyson, Arizona St. 7 0 0 0 56 8.0
G.Spetic, Memphis 10 43 12 15 79 7.9
P.Durkin, Tulane 9 27 15 16 71 7.9
J.Fielding, Ohio St. 9 38 11 13 71 7.9
D.Ramos, LSU 9 21 17 21 71 7.9
R.Villela, UNLV 9 41 10 12 71 7.9
P.Woodring, Georgia 9 35 12 13 71 7.9
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 8 24 13 13 63 7.9
S.Bell, Uconn 10 0 0 0 78 7.8
K.Cunanan, Nebraska 10 41 12 15 77 7.7
L.Marjan, Kansas 10 35 14 15 77 7.7
M.Petro, UTSA 9 36 11 12 69 7.7
S.Starzyk, Arkansas 9 39 10 12 69 7.7
N.Ruelas, UCF 9 27 14 16 68 7.6
G.Smith, FAU 9 29 13 15 68 7.6
E.Dickens, Liberty 8 0 0 0 60 7.5
S.Harrington, Texas Tech 10 28 16 19 75 7.5
R.Barker, Penn St. 9 31 12 13 67 7.4
C.Dickey, Texas Tech 10 0 0 0 74 7.4
S.Bangura, Ohio 9 0 0 0 66 7.3
R.Henry, UTSA 9 0 0 0 66 7.3
J.Smith, Ohio St. 9 0 0 0 66 7.3
J.Weinberg, Florida St. 9 39 9 12 66 7.3
A.McPherson, Auburn 10 25 16 19 73 7.3
J.Cannon, W. Kentucky 9 32 11 14 65 7.2
T.Pelino, Duke 9 35 10 15 65 7.2
C.Talty, Alabama 9 32 11 16 65 7.2
S.Alexander, Vanderbilt 10 0 0 0 72 7.2
R.Kessinger, E. Michigan 10 24 16 22 72 7.2
K.Raphael, California 10 0 0 0 72 7.2
A.Raymond, Rutgers 10 0 0 0 72 7.2
B.Taylor, Vanderbilt 10 46 9 10 72 7.2
R.Hawk, New Mexico St. 9 20 15 21 64 7.1
A.Sappington, Oregon 9 31 11 14 64 7.1
C.Van Andel, Arkansas St. 10 26 15 19 71 7.1
T.Bryant, Georgia Southern 9 30 11 13 63 7.0
D.De Freitas, Appalachian St. 9 27 12 15 63 7.0
N.Hauser, Clemson 9 30 11 13 63 7.0
T.Rinker, Utah St. 9 34 10 10 63 7.0
L.Lombardo, Boston College 10 27 14 14 69 6.9
J.Patel, Rutgers 10 35 12 17 69 6.9
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 10 30 13 19 69 6.9
R.Bond, Texas A&M 9 32 10 15 62 6.9
C.Calvert, Wake Forest 9 20 14 18 62 6.9
J.Love, Virginia Tech 9 20 14 17 62 6.9
L.Rodriguez, Kansas St. 9 32 10 11 62 6.9
T.Smack, Florida 9 20 14 17 62 6.9
J.Billingsley, Liberty 8 22 11 15 55 6.9
C.Graham, Cent. Michigan 9 25 12 14 61 6.8
J.Kauwe, Kentucky 9 25 12 15 61 6.8
D.Zvada, Michigan 9 31 10 14 61 6.8
M.Fletcher, Miami 8 0 0 0 54 6.8
S.McGowan, Kentucky 8 0 0 0 54 6.8
C.Hardin, Temple 10 37 10 13 67 6.7
C.Allen, Cincinnati 9 0 0 0 60 6.7
K.Allen, Penn St. 9 0 0 0 60 6.7
A.Barnett, James Madison 9 0 0 0 60 6.7
M.Bhaghani, UCLA 9 18 14 18 60 6.7
K.Concepcion, Texas A&M 9 0 0 0 60 6.7
J.Davison, Oregon 9 0 0 0 60 6.7
C.Donaldson, Ohio St. 9 0 0 0 60 6.7
L.Drzewiecki, New Mexico 9 30 10 11 60 6.7
G.Gross, Washington 9 39 7 10 60 6.7
J.Harris, Hawaii 9 0 0 0 60 6.7
L.Pare, Texas State 9 0 0 0 60 6.7
J.Retzlaff, Tulane 9 0 0 0 60 6.7
E.Sarratt, Indiana 9 0 0 0 60 6.7
D.Scudero, San Jose St. 9 0 0 0 60 6.7
N.Singleton, Penn St. 9 0 0 0 60 6.7
V.Snow, Buffalo 9 0 0 0 60 6.7
C.Edwards, Uconn 10 0 0 0 66 6.6
K.Ferrie, Mississippi St. 10 39 9 12 66 6.6
J.Taylor, Virginia 10 0 0 0 66 6.6
D.Lynch, Fresno St. 9 26 11 15 59 6.6
R.Meyer, Missouri 9 31 10 13 59 6.6
S.Porath, Purdue 9 23 12 13 59 6.6
N.Reed, Delaware 9 26 11 15 59 6.6
J.Kleather, Bowling Green 10 20 15 17 65 6.5
N.Kirkwood, Navy 9 37 7 8 58 6.4
K.Konrardy, Iowa St. 7 14 11 15 45 6.4
S.Morgan, Tulsa 9 18 13 16 57 6.3
R.Callaghan, Old Dominion 9 33 8 15 56 6.2
C.Davis, Miami 9 29 9 10 56 6.2
B.Denaburg, Minnesota 9 23 11 15 56 6.2
M.Lemon, Southern Cal 9 0 0 0 56 6.2
D.Cunanan, Toledo 9 37 6 8 55 6.1
J.Howes, Buffalo 9 25 10 13 55 6.1
M.Suarez, James Madison 9 43 4 8 55 6.1
B.Bachmeier, BYU 9 0 0 0 54 6.0
D.Bishop, Tennessee 9 0 0 0 54 6.0
D.Boston, Washington 9 0 0 0 54 6.0
B.Brown, South Florida 9 0 0 0 54 6.0
C.Brown, Georgia Southern 9 0 0 0 54 6.0
K.Bullock, South Alabama 9 0 0 0 54 6.0
O.Cooper, Indiana 10 0 0 0 60 6.0
M.Davis, Utah St. 9 0 0 0 54 6.0
G.Desrosiers, Memphis 8 0 0 0 48 6.0
A.Flores, Cent. Michigan 8 0 0 0 48 6.0
B.Jackson, Texas State 9 0 0 0 54 6.0
C.Joseph, Old Dominion 9 0 0 0 54 6.0
S.Keltner, SMU 10 26 12 17 60 6.0
L.Moss, Texas A&M 6 0 0 0 36 6.0
J.Olsen, Northwestern 8 15 11 13 48 6.0
K.Owens, FIU 9 0 0 0 54 6.0
A.Randall, Clemson 9 0 0 0 54 6.0
G.Sawchuk, Florida St. 9 0 0 0 54 6.0
J.Thomas, UNLV 9 0 0 0 54 6.0
J.Vandeross, Toledo 9 0 0 0 54 6.0
Y.Obeid, Missouri St. 9 24 10 17 53 5.9
R.Verhoff, North Carolina 9 17 12 14 53 5.9
J.McFadden, Nevada 9 10 14 17 52 5.8
S.Renfroe, Troy 9 29 8 10 52 5.8
M.Connington, Michigan St. 8 20 9 13 46 5.8
K.Vinesett, NC State 8 35 4 5 46 5.8
B.Williams, Kennesaw St. 8 29 6 10 46 5.8
D.Lynch, San Jose St. 7 16 8 14 40 5.7
D.Jones, Army 9 24 9 14 51 5.7
J.Stevens, Washington St. 9 21 10 12 51 5.7
K.Hensley, West Virginia 10 30 9 11 56 5.6
K.Drones, Virginia Tech 9 0 0 0 50 5.6
B.Lowry, W. Michigan 9 0 0 0 50 5.6
N.Sheppard, Duke 9 0 0 0 50 5.6
C.Thevenin, Louisiana Tech 9 0 0 0 50 5.6
W.Young, North Texas 9 0 0 0 50 5.6
C.Daniels, Miami 7 0 0 0 38 5.4
C.Wilbanks, Southern Miss. 7 23 5 6 38 5.4
D.Booth, Mississippi St. 10 0 0 0 54 5.4
A.Hankerson, Oregon St. 10 0 0 0 54 5.4
E.Kenney, Stanford 10 15 13 16 54 5.4
C.Weigman, Houston 10 0 0 0 54 5.4
D.Bankston, New Mexico 9 0 0 0 48 5.3
J.Barnes, Appalachian St. 9 0 0 0 48 5.3
G.Bernard, Alabama 9 0 0 0 48 5.3
C.Boomer, Boise St. 9 34 5 7 48 5.3
C.Brazzell, Tennessee 9 0 0 0 48 5.3
D.Claiborne, Wake Forest 9 0 0 0 48 5.3
C.Komolafe, Northwestern 9 0 0 0 48 5.3
J.Marshall, Michigan 9 0 0 0 48 5.3
E.McAlister, TCU 9 0 0 0 48 5.3
N.McCashland, TCU 9 33 5 8 48 5.3
N.Minicucci, Delaware 9 0 0 0 48 5.3
J.Nixon, UCF 9 0 0 0 48 5.3
D.Riley, Boise St. 9 0 0 0 48 5.3
N.Rogers, Utah 9 0 0 0 48 5.3
B.Sorsby, Cincinnati 9 0 0 0 48 5.3
B.Sparks, Texas State 9 0 0 0 48 5.3
L.Sutton, San Diego St. 9 0 0 0 48 5.3
L.Williams, Kansas 9 0 0 0 48 5.3
C.Meyer, California 10 29 8 11 53 5.3
H.Smothers, NC State 8 0 0 0 42 5.2
L.Ward, Oklahoma St. 9 14 11 15 47 5.2
S.Collier, Coastal Carolina 7 0 0 0 36 5.1
J.Pittman, Southern Miss. 7 0 0 0 36 5.1
B.Wesco, Clemson 7 0 0 0 36 5.1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up