NCAA FBS Individual Scoring

Scoring
|G
|PAT A
|FG
|FGA
|Pts
|Avg
|J.Coleman, Washington
|8
|0
|0
|0
|90
|11.2
|T.Butkowski, Pittsburgh
|9
|41
|19
|21
|97
|10.8
|C.Hawkins, North Texas
|8
|0
|0
|0
|84
|10.5
|H.King, Georgia Tech
|8
|0
|0
|0
|84
|10.5
|J.Love, Notre Dame
|8
|0
|0
|0
|84
|10.5
|A.Birr, Georgia Tech
|9
|35
|19
|21
|92
|10.2
|K.Matsuzawa, Hawaii
|9
|28
|21
|21
|91
|10.1
|L.Carneiro, Mississippi
|9
|32
|19
|21
|89
|9.9
|W.Ferrin, BYU
|8
|33
|15
|18
|78
|9.8
|B.Horvath, Navy
|8
|0
|0
|0
|78
|9.8
|C.Freeman, Uconn
|9
|41
|15
|17
|86
|9.6
|R.Sayeri, Southern Cal
|8
|34
|14
|15
|76
|9.5
|N.Radicic, Indiana
|9
|55
|10
|10
|85
|9.4
|D.Stevens, Iowa
|8
|27
|16
|21
|74
|9.2
|M.Gilbert, Tennessee
|9
|47
|12
|15
|83
|9.2
|L.Quinn, Marshall
|8
|31
|14
|18
|73
|9.1
|S.Chavez-Soto, San Jose St.
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|T.Sandell, Oklahoma
|9
|26
|18
|19
|80
|8.9
|N.Gramatica, South Florida
|8
|38
|11
|15
|71
|8.9
|W.Bettridge, Virginia
|9
|39
|13
|17
|78
|8.7
|K.Lacy, Mississippi
|9
|0
|0
|0
|78
|8.7
|K.Nguma, North Texas
|9
|48
|10
|11
|78
|8.7
|M.Salgado-Medina, Arizona
|8
|33
|12
|18
|69
|8.6
|J.Haynes, Michigan
|7
|0
|0
|0
|60
|8.6
|E.Sanchez, Houston
|9
|29
|16
|19
|77
|8.6
|C.Hawkins, Baylor
|8
|32
|12
|14
|68
|8.5
|J.Gomez, Arizona St.
|9
|22
|18
|24
|76
|8.4
|T.Robles, Texas State
|8
|32
|12
|14
|67
|8.4
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|7
|22
|12
|14
|58
|8.3
|C.Cook, Jacksonville St.
|8
|0
|0
|0
|66
|8.2
|M.Gronowski, Iowa
|8
|0
|0
|0
|66
|8.2
|A.Hardy, Missouri
|8
|0
|0
|0
|66
|8.2
|C.Hellums, Army
|8
|0
|0
|0
|66
|8.2
|R.Henry, UTSA
|8
|0
|0
|0
|66
|8.2
|S.O’Haire, Maryland
|8
|21
|15
|17
|66
|8.2
|G.Plascencia, San Diego St.
|8
|24
|14
|15
|66
|8.2
|J.Price, Notre Dame
|8
|0
|0
|0
|66
|8.2
|L.Szarka, Air Force
|8
|0
|0
|0
|66
|8.2
|D.Olano, Illinois
|9
|35
|13
|15
|74
|8.2
|M.Shipley, Texas
|9
|32
|14
|18
|74
|8.2
|R.Villela, UNLV
|8
|35
|10
|12
|65
|8.1
|K.Cunanan, Nebraska
|9
|37
|12
|15
|73
|8.1
|G.Spetic, Memphis
|9
|40
|11
|14
|73
|8.1
|D.Curtis, Utah
|9
|46
|9
|13
|72
|8.0
|S.Rusnak, Cincinnati
|9
|39
|11
|12
|72
|8.0
|D.Trayanum, Toledo
|6
|0
|0
|0
|48
|8.0
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|0
|0
|0
|56
|8.0
|P.Durkin, Tulane
|8
|22
|14
|15
|63
|7.9
|D.Ramos, LSU
|8
|21
|14
|17
|62
|7.8
|J.Weinberg, Florida St.
|8
|38
|8
|10
|62
|7.8
|E.Dickens, Liberty
|7
|0
|0
|0
|54
|7.7
|L.Marjan, Kansas
|9
|33
|12
|12
|69
|7.7
|S.Starzyk, Arkansas
|9
|39
|10
|12
|69
|7.7
|R.Barker, Penn St.
|8
|28
|11
|12
|61
|7.6
|J.Fielding, Ohio St.
|8
|34
|9
|11
|61
|7.6
|R.Hawk, New Mexico St.
|8
|17
|15
|20
|61
|7.6
|T.Pelino, Duke
|8
|31
|10
|15
|61
|7.6
|C.Ranvier, Louisville
|8
|30
|11
|13
|61
|7.6
|T.Smack, Florida
|8
|19
|14
|17
|61
|7.6
|C.Dickey, Texas Tech
|9
|0
|0
|0
|68
|7.6
|C.Van Andel, Arkansas St.
|9
|23
|15
|19
|68
|7.6
|K.Allen, Penn St.
|8
|0
|0
|0
|60
|7.5
|A.Barnett, James Madison
|8
|0
|0
|0
|60
|7.5
|J.Davison, Oregon
|8
|0
|0
|0
|60
|7.5
|K.Konrardy, Iowa St.
|6
|14
|11
|15
|45
|7.5
|G.Rippa, Jacksonville St.
|8
|24
|12
|16
|60
|7.5
|D.Scudero, San Jose St.
|8
|0
|0
|0
|60
|7.5
|J.Smith, Ohio St.
|8
|0
|0
|0
|60
|7.5
|P.Woodring, Georgia
|8
|30
|10
|11
|60
|7.5
|N.Ruelas, UCF
|8
|24
|12
|14
|59
|7.4
|S.Bell, Uconn
|9
|0
|0
|0
|66
|7.3
|E.Johnson, Nebraska
|9
|0
|0
|0
|66
|7.3
|K.Raphael, California
|9
|0
|0
|0
|66
|7.3
|A.Raymond, Rutgers
|9
|0
|0
|0
|66
|7.3
|J.Taylor, Virginia
|9
|0
|0
|0
|66
|7.3
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|7
|21
|10
|10
|51
|7.3
|D.De Freitas, Appalachian St.
|8
|25
|11
|14
|58
|7.2
|M.Petro, UTSA
|8
|34
|8
|9
|58
|7.2
|G.Smith, FAU
|8
|25
|11
|13
|58
|7.2
|J.Cannon, W. Kentucky
|9
|32
|11
|14
|65
|7.2
|J.Billingsley, Liberty
|7
|20
|10
|14
|50
|7.1
|M.Bhaghani, UCLA
|8
|15
|14
|17
|57
|7.1
|C.Talty, Alabama
|8
|30
|9
|13
|57
|7.1
|J.Patel, Rutgers
|9
|30
|12
|17
|64
|7.1
|K.Ferrie, Mississippi St.
|9
|36
|9
|12
|63
|7.0
|G.Gross, Washington
|8
|38
|6
|8
|56
|7.0
|R.Kessinger, E. Michigan
|9
|21
|14
|19
|63
|7.0
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|9
|24
|13
|19
|63
|7.0
|B.Taylor, Vanderbilt
|9
|40
|8
|9
|63
|7.0
|J.Kleather, Bowling Green
|9
|17
|15
|17
|62
|6.9
|L.Lombardo, Boston College
|9
|26
|12
|12
|62
|6.9
|J.Love, Virginia Tech
|9
|20
|14
|17
|62
|6.9
|L.Rodriguez, Kansas St.
|9
|32
|10
|11
|62
|6.9
|S.Porath, Purdue
|8
|22
|11
|12
|55
|6.9
|G.Desrosiers, Memphis
|7
|0
|0
|0
|48
|6.9
|C.Graham, Cent. Michigan
|9
|25
|12
|14
|61
|6.8
|A.McPherson, Auburn
|9
|22
|13
|16
|61
|6.8
|D.Zvada, Michigan
|9
|31
|10
|14
|61
|6.8
|B.Bachmeier, BYU
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|S.Bangura, Ohio
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|R.Bond, Texas A&M
|8
|27
|9
|14
|54
|6.8
|C.Brown, Georgia Southern
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|K.Concepcion, Texas A&M
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|M.Fletcher, Miami
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|B.Jackson, Texas State
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|N.Kirkwood, Navy
|8
|36
|6
|7
|54
|6.8
|R.Meyer, Missouri
|8
|29
|9
|12
|54
|6.8
|L.Pare, Texas State
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|A.Randall, Clemson
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|J.Retzlaff, Tulane
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|A.Sappington, Oregon
|8
|30
|8
|11
|54
|6.8
|G.Sawchuk, Florida St.
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|S.Alexander, Vanderbilt
|9
|0
|0
|0
|60
|6.7
|C.Allen, Cincinnati
|9
|0
|0
|0
|60
|6.7
|L.Drzewiecki, New Mexico
|9
|30
|10
|11
|60
|6.7
|C.Edwards, Uconn
|9
|0
|0
|0
|60
|6.7
|C.Hardin, Temple
|9
|36
|8
|10
|60
|6.7
|E.Sarratt, Indiana
|9
|0
|0
|0
|60
|6.7
|V.Snow, Buffalo
|9
|0
|0
|0
|60
|6.7
|N.Hauser, Clemson
|8
|29
|8
|10
|53
|6.6
|J.Kauwe, Kentucky
|8
|20
|11
|14
|53
|6.6
|D.Lynch, Fresno St.
|9
|26
|11
|15
|59
|6.6
|C.Calvert, Wake Forest
|8
|19
|11
|15
|52
|6.5
|S.Harrington, Texas Tech
|9
|26
|11
|14
|58
|6.4
|T.Bryant, Georgia Southern
|8
|29
|7
|8
|50
|6.2
|J.McFadden, Nevada
|8
|8
|14
|17
|50
|6.2
|Y.Obeid, Missouri St.
|8
|21
|10
|16
|50
|6.2
|M.Suarez, James Madison
|8
|38
|4
|7
|50
|6.2
|R.Callaghan, Old Dominion
|9
|33
|8
|15
|56
|6.2
|B.Denaburg, Minnesota
|9
|23
|11
|15
|56
|6.2
|J.Olsen, Northwestern
|7
|13
|10
|12
|43
|6.1
|D.Cunanan, Toledo
|8
|31
|6
|7
|49
|6.1
|C.Davis, Miami
|8
|25
|8
|9
|49
|6.1
|D.Jones, Army
|8
|22
|9
|14
|49
|6.1
|J.Howes, Buffalo
|9
|25
|10
|13
|55
|6.1
|G.Bernard, Alabama
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|D.Bishop, Tennessee
|9
|0
|0
|0
|54
|6.0
|D.Booth, Mississippi St.
|9
|0
|0
|0
|54
|6.0
|D.Boston, Washington
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|B.Brown, South Florida
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|K.Bullock, South Alabama
|9
|0
|0
|0
|54
|6.0
|D.Claiborne, Wake Forest
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|O.Cooper, Indiana
|9
|0
|0
|0
|54
|6.0
|C.Donaldson, Ohio St.
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|A.Flores, Cent. Michigan
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|C.Joseph, Old Dominion
|9
|0
|0
|0
|54
|6.0
|E.McAlister, TCU
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|S.McGowan, Kentucky
|7
|0
|0
|0
|42
|6.0
|N.Minicucci, Delaware
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|S.Morgan, Tulsa
|8
|18
|10
|13
|48
|6.0
|L.Moss, Texas A&M
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|J.Pittman, Southern Miss.
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|T.Rinker, Utah St.
|8
|28
|7
|7
|48
|6.0
|L.Sutton, San Diego St.
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|J.Thomas, UNLV
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|J.Vandeross, Toledo
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|C.Weigman, Houston
|9
|0
|0
|0
|54
|6.0
|L.Williams, Kansas
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|N.Burnette, Notre Dame
|6
|22
|5
|6
|35
|5.8
|J.Medina, Air Force
|6
|26
|3
|6
|35
|5.8
|S.Keltner, SMU
|9
|21
|11
|16
|52
|5.8
|S.Renfroe, Troy
|9
|29
|8
|10
|52
|5.8
|M.Connington, Michigan St.
|8
|20
|9
|13
|46
|5.8
|N.Reed, Delaware
|8
|25
|7
|11
|46
|5.8
|K.Vinesett, NC State
|8
|35
|4
|5
|46
|5.8
|B.Williams, Kennesaw St.
|7
|26
|5
|8
|40
|5.7
|E.Kenney, Stanford
|9
|15
|12
|14
|51
|5.7
|J.Stevens, Washington St.
|9
|21
|10
|12
|51
|5.7
|R.Verhoff, North Carolina
|8
|15
|10
|12
|45
|5.6
|K.Drones, Virginia Tech
|9
|0
|0
|0
|50
|5.6
|B.Lewis, Memphis
|9
|0
|0
|0
|50
|5.6
|B.Lowry, W. Michigan
|9
|0
|0
|0
|50
|5.6
|W.Young, North Texas
|9
|0
|0
|0
|50
|5.6
|M.Lemon, Southern Cal
|8
|0
|0
|0
|44
|5.5
|D.Lynch, San Jose St.
|6
|15
|6
|12
|33
|5.5
|C.Daniels, Miami
|7
|0
|0
|0
|38
|5.4
|N.McCashland, TCU
|8
|31
|4
|6
|43
|5.4
|D.Bankston, New Mexico
|9
|0
|0
|0
|48
|5.3
|R.Becht, Iowa St.
|9
|0
|0
|0
|48
|5.3
|C.Boomer, Boise St.
|9
|34
|5
|7
|48
|5.3
|C.Brazzell, Tennessee
|9
|0
|0
|0
|48
|5.3
|J.Ducker, Temple
|9
|0
|0
|0
|48
|5.3
|J.Marshall, Michigan
|9
|0
|0
|0
|48
|5.3
|D.Riley, Boise St.
|9
|0
|0
|0
|48
|5.3
|N.Rogers, Utah
|9
|0
|0
|0
|48
|5.3
|B.Sorsby, Cincinnati
|9
|0
|0
|0
|48
|5.3
|J.Williams, Texas Tech
|9
|0
|0
|0
|48
|5.3
|B.Barnes, Utah St.
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|J.Barnes, Appalachian St.
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|M.Davis, Utah St.
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|B.Foley, Tulsa
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|J.Harris, Hawaii
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|E.Heidenreich, Navy
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|C.Komolafe, Northwestern
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|J.Nixon, UCF
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|K.Owens, FIU
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|T.Richard, Boston College
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|N.Singleton, Penn St.
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|H.Smothers, NC State
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
