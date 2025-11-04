NCAA FBS Individual Scoring

Live Radio
The Associated Press

November 4, 2025, 12:20 PM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
J.Coleman, Washington 8 0 0 0 90 11.2
T.Butkowski, Pittsburgh 9 41 19 21 97 10.8
C.Hawkins, North Texas 8 0 0 0 84 10.5
H.King, Georgia Tech 8 0 0 0 84 10.5
J.Love, Notre Dame 8 0 0 0 84 10.5
A.Birr, Georgia Tech 9 35 19 21 92 10.2
K.Matsuzawa, Hawaii 9 28 21 21 91 10.1
L.Carneiro, Mississippi 9 32 19 21 89 9.9
W.Ferrin, BYU 8 33 15 18 78 9.8
B.Horvath, Navy 8 0 0 0 78 9.8
C.Freeman, Uconn 9 41 15 17 86 9.6
R.Sayeri, Southern Cal 8 34 14 15 76 9.5
N.Radicic, Indiana 9 55 10 10 85 9.4
D.Stevens, Iowa 8 27 16 21 74 9.2
M.Gilbert, Tennessee 9 47 12 15 83 9.2
L.Quinn, Marshall 8 31 14 18 73 9.1
S.Chavez-Soto, San Jose St. 4 0 0 0 36 9.0
T.Sandell, Oklahoma 9 26 18 19 80 8.9
N.Gramatica, South Florida 8 38 11 15 71 8.9
W.Bettridge, Virginia 9 39 13 17 78 8.7
K.Lacy, Mississippi 9 0 0 0 78 8.7
K.Nguma, North Texas 9 48 10 11 78 8.7
M.Salgado-Medina, Arizona 8 33 12 18 69 8.6
J.Haynes, Michigan 7 0 0 0 60 8.6
E.Sanchez, Houston 9 29 16 19 77 8.6
C.Hawkins, Baylor 8 32 12 14 68 8.5
J.Gomez, Arizona St. 9 22 18 24 76 8.4
T.Robles, Texas State 8 32 12 14 67 8.4
D.Dzioban, Miami (Ohio) 7 22 12 14 58 8.3
C.Cook, Jacksonville St. 8 0 0 0 66 8.2
M.Gronowski, Iowa 8 0 0 0 66 8.2
A.Hardy, Missouri 8 0 0 0 66 8.2
C.Hellums, Army 8 0 0 0 66 8.2
R.Henry, UTSA 8 0 0 0 66 8.2
S.O’Haire, Maryland 8 21 15 17 66 8.2
G.Plascencia, San Diego St. 8 24 14 15 66 8.2
J.Price, Notre Dame 8 0 0 0 66 8.2
L.Szarka, Air Force 8 0 0 0 66 8.2
D.Olano, Illinois 9 35 13 15 74 8.2
M.Shipley, Texas 9 32 14 18 74 8.2
R.Villela, UNLV 8 35 10 12 65 8.1
K.Cunanan, Nebraska 9 37 12 15 73 8.1
G.Spetic, Memphis 9 40 11 14 73 8.1
D.Curtis, Utah 9 46 9 13 72 8.0
S.Rusnak, Cincinnati 9 39 11 12 72 8.0
D.Trayanum, Toledo 6 0 0 0 48 8.0
J.Tyson, Arizona St. 7 0 0 0 56 8.0
P.Durkin, Tulane 8 22 14 15 63 7.9
D.Ramos, LSU 8 21 14 17 62 7.8
J.Weinberg, Florida St. 8 38 8 10 62 7.8
E.Dickens, Liberty 7 0 0 0 54 7.7
L.Marjan, Kansas 9 33 12 12 69 7.7
S.Starzyk, Arkansas 9 39 10 12 69 7.7
R.Barker, Penn St. 8 28 11 12 61 7.6
J.Fielding, Ohio St. 8 34 9 11 61 7.6
R.Hawk, New Mexico St. 8 17 15 20 61 7.6
T.Pelino, Duke 8 31 10 15 61 7.6
C.Ranvier, Louisville 8 30 11 13 61 7.6
T.Smack, Florida 8 19 14 17 61 7.6
C.Dickey, Texas Tech 9 0 0 0 68 7.6
C.Van Andel, Arkansas St. 9 23 15 19 68 7.6
K.Allen, Penn St. 8 0 0 0 60 7.5
A.Barnett, James Madison 8 0 0 0 60 7.5
J.Davison, Oregon 8 0 0 0 60 7.5
K.Konrardy, Iowa St. 6 14 11 15 45 7.5
G.Rippa, Jacksonville St. 8 24 12 16 60 7.5
D.Scudero, San Jose St. 8 0 0 0 60 7.5
J.Smith, Ohio St. 8 0 0 0 60 7.5
P.Woodring, Georgia 8 30 10 11 60 7.5
N.Ruelas, UCF 8 24 12 14 59 7.4
S.Bell, Uconn 9 0 0 0 66 7.3
E.Johnson, Nebraska 9 0 0 0 66 7.3
K.Raphael, California 9 0 0 0 66 7.3
A.Raymond, Rutgers 9 0 0 0 66 7.3
J.Taylor, Virginia 9 0 0 0 66 7.3
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 7 21 10 10 51 7.3
D.De Freitas, Appalachian St. 8 25 11 14 58 7.2
M.Petro, UTSA 8 34 8 9 58 7.2
G.Smith, FAU 8 25 11 13 58 7.2
J.Cannon, W. Kentucky 9 32 11 14 65 7.2
J.Billingsley, Liberty 7 20 10 14 50 7.1
M.Bhaghani, UCLA 8 15 14 17 57 7.1
C.Talty, Alabama 8 30 9 13 57 7.1
J.Patel, Rutgers 9 30 12 17 64 7.1
K.Ferrie, Mississippi St. 9 36 9 12 63 7.0
G.Gross, Washington 8 38 6 8 56 7.0
R.Kessinger, E. Michigan 9 21 14 19 63 7.0
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 9 24 13 19 63 7.0
B.Taylor, Vanderbilt 9 40 8 9 63 7.0
J.Kleather, Bowling Green 9 17 15 17 62 6.9
L.Lombardo, Boston College 9 26 12 12 62 6.9
J.Love, Virginia Tech 9 20 14 17 62 6.9
L.Rodriguez, Kansas St. 9 32 10 11 62 6.9
S.Porath, Purdue 8 22 11 12 55 6.9
G.Desrosiers, Memphis 7 0 0 0 48 6.9
C.Graham, Cent. Michigan 9 25 12 14 61 6.8
A.McPherson, Auburn 9 22 13 16 61 6.8
D.Zvada, Michigan 9 31 10 14 61 6.8
B.Bachmeier, BYU 8 0 0 0 54 6.8
S.Bangura, Ohio 8 0 0 0 54 6.8
R.Bond, Texas A&M 8 27 9 14 54 6.8
C.Brown, Georgia Southern 8 0 0 0 54 6.8
K.Concepcion, Texas A&M 8 0 0 0 54 6.8
M.Fletcher, Miami 8 0 0 0 54 6.8
B.Jackson, Texas State 8 0 0 0 54 6.8
N.Kirkwood, Navy 8 36 6 7 54 6.8
R.Meyer, Missouri 8 29 9 12 54 6.8
L.Pare, Texas State 8 0 0 0 54 6.8
A.Randall, Clemson 8 0 0 0 54 6.8
J.Retzlaff, Tulane 8 0 0 0 54 6.8
A.Sappington, Oregon 8 30 8 11 54 6.8
G.Sawchuk, Florida St. 8 0 0 0 54 6.8
S.Alexander, Vanderbilt 9 0 0 0 60 6.7
C.Allen, Cincinnati 9 0 0 0 60 6.7
L.Drzewiecki, New Mexico 9 30 10 11 60 6.7
C.Edwards, Uconn 9 0 0 0 60 6.7
C.Hardin, Temple 9 36 8 10 60 6.7
E.Sarratt, Indiana 9 0 0 0 60 6.7
V.Snow, Buffalo 9 0 0 0 60 6.7
N.Hauser, Clemson 8 29 8 10 53 6.6
J.Kauwe, Kentucky 8 20 11 14 53 6.6
D.Lynch, Fresno St. 9 26 11 15 59 6.6
C.Calvert, Wake Forest 8 19 11 15 52 6.5
S.Harrington, Texas Tech 9 26 11 14 58 6.4
T.Bryant, Georgia Southern 8 29 7 8 50 6.2
J.McFadden, Nevada 8 8 14 17 50 6.2
Y.Obeid, Missouri St. 8 21 10 16 50 6.2
M.Suarez, James Madison 8 38 4 7 50 6.2
R.Callaghan, Old Dominion 9 33 8 15 56 6.2
B.Denaburg, Minnesota 9 23 11 15 56 6.2
J.Olsen, Northwestern 7 13 10 12 43 6.1
D.Cunanan, Toledo 8 31 6 7 49 6.1
C.Davis, Miami 8 25 8 9 49 6.1
D.Jones, Army 8 22 9 14 49 6.1
J.Howes, Buffalo 9 25 10 13 55 6.1
G.Bernard, Alabama 8 0 0 0 48 6.0
D.Bishop, Tennessee 9 0 0 0 54 6.0
D.Booth, Mississippi St. 9 0 0 0 54 6.0
D.Boston, Washington 8 0 0 0 48 6.0
B.Brown, South Florida 8 0 0 0 48 6.0
K.Bullock, South Alabama 9 0 0 0 54 6.0
D.Claiborne, Wake Forest 8 0 0 0 48 6.0
O.Cooper, Indiana 9 0 0 0 54 6.0
C.Donaldson, Ohio St. 8 0 0 0 48 6.0
A.Flores, Cent. Michigan 8 0 0 0 48 6.0
C.Joseph, Old Dominion 9 0 0 0 54 6.0
E.McAlister, TCU 8 0 0 0 48 6.0
S.McGowan, Kentucky 7 0 0 0 42 6.0
N.Minicucci, Delaware 8 0 0 0 48 6.0
S.Morgan, Tulsa 8 18 10 13 48 6.0
L.Moss, Texas A&M 6 0 0 0 36 6.0
J.Pittman, Southern Miss. 6 0 0 0 36 6.0
T.Rinker, Utah St. 8 28 7 7 48 6.0
L.Sutton, San Diego St. 8 0 0 0 48 6.0
J.Thomas, UNLV 8 0 0 0 48 6.0
J.Vandeross, Toledo 8 0 0 0 48 6.0
C.Weigman, Houston 9 0 0 0 54 6.0
L.Williams, Kansas 8 0 0 0 48 6.0
N.Burnette, Notre Dame 6 22 5 6 35 5.8
J.Medina, Air Force 6 26 3 6 35 5.8
S.Keltner, SMU 9 21 11 16 52 5.8
S.Renfroe, Troy 9 29 8 10 52 5.8
M.Connington, Michigan St. 8 20 9 13 46 5.8
N.Reed, Delaware 8 25 7 11 46 5.8
K.Vinesett, NC State 8 35 4 5 46 5.8
B.Williams, Kennesaw St. 7 26 5 8 40 5.7
E.Kenney, Stanford 9 15 12 14 51 5.7
J.Stevens, Washington St. 9 21 10 12 51 5.7
R.Verhoff, North Carolina 8 15 10 12 45 5.6
K.Drones, Virginia Tech 9 0 0 0 50 5.6
B.Lewis, Memphis 9 0 0 0 50 5.6
B.Lowry, W. Michigan 9 0 0 0 50 5.6
W.Young, North Texas 9 0 0 0 50 5.6
M.Lemon, Southern Cal 8 0 0 0 44 5.5
D.Lynch, San Jose St. 6 15 6 12 33 5.5
C.Daniels, Miami 7 0 0 0 38 5.4
N.McCashland, TCU 8 31 4 6 43 5.4
D.Bankston, New Mexico 9 0 0 0 48 5.3
R.Becht, Iowa St. 9 0 0 0 48 5.3
C.Boomer, Boise St. 9 34 5 7 48 5.3
C.Brazzell, Tennessee 9 0 0 0 48 5.3
J.Ducker, Temple 9 0 0 0 48 5.3
J.Marshall, Michigan 9 0 0 0 48 5.3
D.Riley, Boise St. 9 0 0 0 48 5.3
N.Rogers, Utah 9 0 0 0 48 5.3
B.Sorsby, Cincinnati 9 0 0 0 48 5.3
J.Williams, Texas Tech 9 0 0 0 48 5.3
B.Barnes, Utah St. 8 0 0 0 42 5.2
J.Barnes, Appalachian St. 8 0 0 0 42 5.2
M.Davis, Utah St. 8 0 0 0 42 5.2
B.Foley, Tulsa 8 0 0 0 42 5.2
J.Harris, Hawaii 8 0 0 0 42 5.2
E.Heidenreich, Navy 8 0 0 0 42 5.2
C.Komolafe, Northwestern 8 0 0 0 42 5.2
J.Nixon, UCF 8 0 0 0 42 5.2
K.Owens, FIU 8 0 0 0 42 5.2
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 8 0 0 0 42 5.2
T.Richard, Boston College 8 0 0 0 42 5.2
N.Singleton, Penn St. 8 0 0 0 42 5.2
H.Smothers, NC State 8 0 0 0 42 5.2

