Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Receptions…

NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

November 25, 2025, 11:16 AM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
E.Messer, FAU 11 94 966 8.5
S.Bell, Uconn 12 101 1276 8.4
J.De Jesus, California 11 87 795 7.9
D.Scudero, San Jose St. 11 84 1234 7.6
J.Tyson, Arizona St. 8 59 689 7.4
L.Bond, Boston College 11 81 839 7.4
M.Lemon, Southern Cal 11 78 1124 7.1
B.Sparks, Texas State 11 77 1056 7.0
J.Smith, Ohio St. 10 69 902 6.9
C.Bell, Louisville 11 72 917 6.5
M.Toney, Miami 11 71 844 6.5
J.Vandeross, Toledo 11 71 876 6.5
I.Hooks, UAB 11 67 881 6.1
J.Cameron, Baylor 11 66 817 6.0
J.Gibson, Umass 9 53 478 5.9
C.Cobb, Arkansas St. 11 64 650 5.8
T.Hurst, Georgia St. 11 64 928 5.8
D.Boston, Washington 9 52 730 5.8
Z.Branch, Georgia 11 63 638 5.7
K.Coleman, Missouri 11 63 715 5.7
A.Evans, Mississippi St. 11 63 751 5.7
C.Hendricks, Ohio 11 62 858 5.6
A.Waseem, FAU 11 62 665 5.6
J.Hudson, SMU 9 50 691 5.6
H.Beatty, Illinois 11 61 805 5.5
D.Faupel, New Mexico St. 11 61 661 5.5
D.Lacey, Marshall 11 61 716 5.5
T.Walker, Oregon St. 11 61 762 5.5
J.Barnes, Appalachian St. 10 55 608 5.5
K.Odom, UTEP 10 55 488 5.5
D.Voisin, South Alabama 11 60 724 5.5
I.Strong, Rutgers 9 49 725 5.4
K.Johnson, New Mexico 10 54 693 5.4
C.Braham, Memphis 11 59 824 5.4
C.Rucker, Arkansas St. 11 59 776 5.4
A.Smith, East Carolina 11 59 888 5.4
A.Williams, Clemson 9 48 538 5.3
P.Ashlock, Hawaii 11 58 633 5.3
T.Koziol, Houston 11 58 592 5.3
B.Pegan, Utah St. 11 58 898 5.3
V.Snow, Buffalo 11 58 733 5.3
B.Staley, Tennessee 11 58 771 5.3
C.Williams, Stanford 11 58 735 5.3
D.McCuin, UTSA 10 52 567 5.2
R.Davis, Utah 11 57 659 5.2
M.Jackson, Purdue 11 57 504 5.2
N.McMillan, Buffalo 11 57 859 5.2
K.Shoels, San Jose St. 11 57 751 5.2
Z.Booker, Tulsa 9 46 418 5.1
C.Brazzell, Tennessee 11 56 926 5.1
K.Hutchinson, W. Kentucky 11 56 582 5.1
E.McAlister, TCU 11 56 1020 5.1
J.Nicholas, Charlotte 11 56 700 5.1
I.Sategna, Oklahoma 11 56 827 5.1
E.Stowers, Vanderbilt 11 56 701 5.1
G.Wilde, Northwestern 11 56 755 5.1
W.Young, North Texas 11 56 1076 5.1
C.Barkate, Duke 11 55 895 5.0
O.Cooper, Indiana 11 55 740 5.0
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
K.Duff, Rutgers 11 55 957 5.0
K.Hutson, Arizona 10 50 645 5.0
J.Robinson, Georgia St. 11 55 583 5.0
E.Sarratt, Indiana 9 45 609 5.0
E.Singleton, Auburn 11 55 508 5.0
C.Brown, Georgia Southern 11 54 892 4.9
C.Lacy, Louisville 11 54 547 4.9
S.Wilson, Delaware 11 54 717 4.9
C.Tate, Ohio St. 8 39 711 4.9
O.Blake, Arkansas 11 53 707 4.8
K.Duplessis, Delaware 11 53 678 4.8
D.Robinson, Florida St. 11 53 1021 4.8
G.Bernard, Alabama 10 48 676 4.8
C.Milliner, UAB 5 24 341 4.8
J.Napier, San Diego St. 10 48 629 4.8
D.Cobb, Georgia Southern 11 52 470 4.7
C.Coleman, Auburn 11 52 682 4.7
K.Concepcion, Texas A&M 11 52 829 4.7
N.Marsh, Michigan St. 11 52 577 4.7
J.Shipp, North Carolina 11 52 581 4.7
M.Craver, Texas A&M 10 47 781 4.7
J.Dwyer, TCU 11 51 646 4.6
T.Harris, Virginia 11 51 766 4.6
P.Kingston, BYU 11 51 678 4.6
I.Cummings, Appalachian St. 8 37 374 4.6
C.Dawn, Texas State 10 46 777 4.6
J.Lane, Southern Cal 10 46 693 4.6
G.Benyard, Kennesaw St. 11 50 795 4.5
A.Hawkins, Baylor 11 50 586 4.5
K.Law, Kentucky 11 50 524 4.5
A.Thomas, Houston 11 50 809 4.5
M.Trigg, Baylor 11 50 694 4.5
J.Harris, Hawaii 10 45 810 4.5
B.Brown, LSU 11 49 486 4.5
Q.Brown, Duke 11 49 614 4.5
D.Thomas, UCF 11 49 454 4.5
T.King, New Mexico St. 7 31 410 4.4
B.Wesco, Clemson 7 31 537 4.4
Y.Smith, East Carolina 10 44 583 4.4
J.Bradley, UNLV 11 48 763 4.4
C.Douglas, Texas Tech 11 48 696 4.4
J.Farooq, Maryland 11 48 435 4.4
D.Thomas, New Mexico 11 48 514 4.4
K.Johnson, Pittsburgh 11 47 694 4.3
J.Meredith, Washington St. 11 47 607 4.3
B.Thompson, Mississippi St. 11 47 868 4.3
J.Joly, NC State 10 42 438 4.2
C.Ross, Virginia 10 42 458 4.2
C.Allen, Cincinnati 11 46 623 4.2
D.Burks, Oklahoma 11 46 452 4.2
J.Faison, Notre Dame 11 46 572 4.2
G.Freeman, Oklahoma St. 11 46 435 4.2
E.Metcalf, Southern Miss. 11 46 615 4.2
A.Perry, FIU 11 46 676 4.2
A.Turner, Rice 11 46 275 4.2
R.Wingo, Texas 11 46 736 4.2
C.Daniels, Miami 8 33 351 4.1
J.Brown, Kansas St. 10 41 712 4.1
C.Durr, Wyoming 11 45 469 4.1
J.Franklin, Boston College 11 45 443 4.1
N.Gladding, Old Dominion 11 45 592 4.1
T.Grizzell, California 11 45 669 4.1
M.Henry, W. Kentucky 11 45 719 4.1
S.Roush, Stanford 11 45 472 4.1
R.Virgil, Texas Tech 11 45 561 4.1
D.Amador, UTSA 10 40 399 4.0
L.Brockington, Minnesota 11 44 460 4.0
V.Brown, Florida 9 36 487 4.0
M.Butler, Middle Tennessee 11 44 449 4.0
M.Coleman, North Texas 9 36 369 4.0
N.Cox, Middle Tennessee 10 40 473 4.0
J.Dallas, Georgia Southern 2 8 68 4.0
T.Freeman, Washington St. 11 44 473 4.0
E.Johnson, Nebraska 11 44 348 4.0
M.Matthews, Tennessee 11 44 712 4.0
J.Platt, FAU 11 44 681 4.0
C.Roberts, BYU 11 44 713 4.0
D.Rogers, N. Illinois 11 44 494 4.0
K.Singleton, South Florida 11 44 752 4.0
D.Wells, Oregon St. 11 44 466 4.0
R.Williams, Alabama 10 40 598 4.0
R.Brinson, SMU 11 43 638 3.9
Y.Knight, SMU 11 43 504 3.9
J.Sherrill, Vanderbilt 11 43 585 3.9
J.Tibbs, Kansas St. 11 43 540 3.9
J.Freeman, Fresno St. 10 39 423 3.9
J.Middlebrook, Middle Tennessee 10 39 400 3.9
D.Wade, UCF 10 39 492 3.9
J.Barney, Nebraska 11 42 458 3.8
J.Cook, Syracuse 11 42 521 3.8
E.Henderson, Kansas 11 42 653 3.8
N.Hunter, Nebraska 11 42 611 3.8
O.Kelly, Michigan St. 11 42 550 3.8
A.Marsh, Michigan 11 42 641 3.8
D.Sheffield, Rutgers 11 42 550 3.8
L.Smith, San Jose St. 11 42 682 3.8
H.Wallace, Mississippi 11 42 647 3.8
E.Heidenreich, Navy 10 38 741 3.8
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 3.8
M.Williams, Akron 12 45 641 3.8
C.Eakin, Texas Tech 11 41 532 3.7
R.Williams, Pittsburgh 11 41 578 3.7
C.Barnes, Wake Forest 10 37 523 3.7
O.Miller, Colorado 10 37 687 3.7
D.Moore, Texas 10 37 528 3.7
J.Robinson, Missouri St. 10 37 470 3.7
J.Williams, Colorado 10 37 489 3.7
A.Anderson, LSU 9 33 398 3.7
L.Collins, Middle Tennessee 3 11 100 3.7
B.Boyd, Utah St. 11 40 629 3.6
L.Caples, Boise St. 11 40 463 3.6
C.Dorner, North Texas 11 40 644 3.6
K.Gilmer, UCLA 11 40 462 3.6
B.Hawkins, UAB 11 40 532 3.6
T.Moore, Clemson 11 40 653 3.6
T.Pena, Penn St. 11 40 416 3.6
C.Pickett, Kansas 11 40 445 3.6
E.Rivers, Georgia Tech 11 40 536 3.6
O.Smith, Maryland 11 40 500 3.6
H.Summers, Arkansas St. 11 40 446 3.6
K.Sadiq, Oregon 10 36 479 3.6
K.Marion, Miami 11 39 544 3.5
D.Roebuck, Washington 11 39 527 3.5
D.Moore, Oregon 8 28 443 3.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 3.5
B.White, Hawaii 10 35 371 3.5
D.Bentley, Utah 11 38 485 3.5
M.Klare, Ohio St. 11 38 400 3.5
G.Oakley, Kansas St. 11 38 389 3.5
R.Sharpe, Arkansas 11 38 557 3.5
D.Villari, Syracuse 11 38 409 3.5
D.Williams, Maryland 11 38 357 3.5
J.Gathings, Buffalo 10 34 380 3.4
M.Rutherford, Georgia Tech 10 34 391 3.4
J.Thomas, Old Dominion 10 34 610 3.4
S.Sampson, Louisiana-Lafayette 8 27 477 3.4
E.Wilson, Florida 8 27 239 3.4
L.Brown, Sam Houston St. 11 37 237 3.4
C.Chase, Temple 11 37 359 3.4
A.Eager, South Alabama 11 37 319 3.4

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up