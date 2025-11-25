NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|Ct Pg
|E.Messer, FAU
|11
|94
|966
|8.5
|S.Bell, Uconn
|12
|101
|1276
|8.4
|J.De Jesus, California
|11
|87
|795
|7.9
|D.Scudero, San Jose St.
|11
|84
|1234
|7.6
|J.Tyson, Arizona St.
|8
|59
|689
|7.4
|L.Bond, Boston College
|11
|81
|839
|7.4
|M.Lemon, Southern Cal
|11
|78
|1124
|7.1
|B.Sparks, Texas State
|11
|77
|1056
|7.0
|J.Smith, Ohio St.
|10
|69
|902
|6.9
|C.Bell, Louisville
|11
|72
|917
|6.5
|M.Toney, Miami
|11
|71
|844
|6.5
|J.Vandeross, Toledo
|11
|71
|876
|6.5
|I.Hooks, UAB
|11
|67
|881
|6.1
|J.Cameron, Baylor
|11
|66
|817
|6.0
|J.Gibson, Umass
|9
|53
|478
|5.9
|C.Cobb, Arkansas St.
|11
|64
|650
|5.8
|T.Hurst, Georgia St.
|11
|64
|928
|5.8
|D.Boston, Washington
|9
|52
|730
|5.8
|Z.Branch, Georgia
|11
|63
|638
|5.7
|K.Coleman, Missouri
|11
|63
|715
|5.7
|A.Evans, Mississippi St.
|11
|63
|751
|5.7
|C.Hendricks, Ohio
|11
|62
|858
|5.6
|A.Waseem, FAU
|11
|62
|665
|5.6
|J.Hudson, SMU
|9
|50
|691
|5.6
|H.Beatty, Illinois
|11
|61
|805
|5.5
|D.Faupel, New Mexico St.
|11
|61
|661
|5.5
|D.Lacey, Marshall
|11
|61
|716
|5.5
|T.Walker, Oregon St.
|11
|61
|762
|5.5
|J.Barnes, Appalachian St.
|10
|55
|608
|5.5
|K.Odom, UTEP
|10
|55
|488
|5.5
|D.Voisin, South Alabama
|11
|60
|724
|5.5
|I.Strong, Rutgers
|9
|49
|725
|5.4
|K.Johnson, New Mexico
|10
|54
|693
|5.4
|C.Braham, Memphis
|11
|59
|824
|5.4
|C.Rucker, Arkansas St.
|11
|59
|776
|5.4
|A.Smith, East Carolina
|11
|59
|888
|5.4
|A.Williams, Clemson
|9
|48
|538
|5.3
|P.Ashlock, Hawaii
|11
|58
|633
|5.3
|T.Koziol, Houston
|11
|58
|592
|5.3
|B.Pegan, Utah St.
|11
|58
|898
|5.3
|V.Snow, Buffalo
|11
|58
|733
|5.3
|B.Staley, Tennessee
|11
|58
|771
|5.3
|C.Williams, Stanford
|11
|58
|735
|5.3
|D.McCuin, UTSA
|10
|52
|567
|5.2
|R.Davis, Utah
|11
|57
|659
|5.2
|M.Jackson, Purdue
|11
|57
|504
|5.2
|N.McMillan, Buffalo
|11
|57
|859
|5.2
|K.Shoels, San Jose St.
|11
|57
|751
|5.2
|Z.Booker, Tulsa
|9
|46
|418
|5.1
|C.Brazzell, Tennessee
|11
|56
|926
|5.1
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|11
|56
|582
|5.1
|E.McAlister, TCU
|11
|56
|1020
|5.1
|J.Nicholas, Charlotte
|11
|56
|700
|5.1
|I.Sategna, Oklahoma
|11
|56
|827
|5.1
|E.Stowers, Vanderbilt
|11
|56
|701
|5.1
|G.Wilde, Northwestern
|11
|56
|755
|5.1
|W.Young, North Texas
|11
|56
|1076
|5.1
|C.Barkate, Duke
|11
|55
|895
|5.0
|O.Cooper, Indiana
|11
|55
|740
|5.0
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|5
|33
|5.0
|K.Duff, Rutgers
|11
|55
|957
|5.0
|K.Hutson, Arizona
|10
|50
|645
|5.0
|J.Robinson, Georgia St.
|11
|55
|583
|5.0
|E.Sarratt, Indiana
|9
|45
|609
|5.0
|E.Singleton, Auburn
|11
|55
|508
|5.0
|C.Brown, Georgia Southern
|11
|54
|892
|4.9
|C.Lacy, Louisville
|11
|54
|547
|4.9
|S.Wilson, Delaware
|11
|54
|717
|4.9
|C.Tate, Ohio St.
|8
|39
|711
|4.9
|O.Blake, Arkansas
|11
|53
|707
|4.8
|K.Duplessis, Delaware
|11
|53
|678
|4.8
|D.Robinson, Florida St.
|11
|53
|1021
|4.8
|G.Bernard, Alabama
|10
|48
|676
|4.8
|C.Milliner, UAB
|5
|24
|341
|4.8
|J.Napier, San Diego St.
|10
|48
|629
|4.8
|D.Cobb, Georgia Southern
|11
|52
|470
|4.7
|C.Coleman, Auburn
|11
|52
|682
|4.7
|K.Concepcion, Texas A&M
|11
|52
|829
|4.7
|N.Marsh, Michigan St.
|11
|52
|577
|4.7
|J.Shipp, North Carolina
|11
|52
|581
|4.7
|M.Craver, Texas A&M
|10
|47
|781
|4.7
|J.Dwyer, TCU
|11
|51
|646
|4.6
|T.Harris, Virginia
|11
|51
|766
|4.6
|P.Kingston, BYU
|11
|51
|678
|4.6
|I.Cummings, Appalachian St.
|8
|37
|374
|4.6
|C.Dawn, Texas State
|10
|46
|777
|4.6
|J.Lane, Southern Cal
|10
|46
|693
|4.6
|G.Benyard, Kennesaw St.
|11
|50
|795
|4.5
|A.Hawkins, Baylor
|11
|50
|586
|4.5
|K.Law, Kentucky
|11
|50
|524
|4.5
|A.Thomas, Houston
|11
|50
|809
|4.5
|M.Trigg, Baylor
|11
|50
|694
|4.5
|J.Harris, Hawaii
|10
|45
|810
|4.5
|B.Brown, LSU
|11
|49
|486
|4.5
|Q.Brown, Duke
|11
|49
|614
|4.5
|D.Thomas, UCF
|11
|49
|454
|4.5
|T.King, New Mexico St.
|7
|31
|410
|4.4
|B.Wesco, Clemson
|7
|31
|537
|4.4
|Y.Smith, East Carolina
|10
|44
|583
|4.4
|J.Bradley, UNLV
|11
|48
|763
|4.4
|C.Douglas, Texas Tech
|11
|48
|696
|4.4
|J.Farooq, Maryland
|11
|48
|435
|4.4
|D.Thomas, New Mexico
|11
|48
|514
|4.4
|K.Johnson, Pittsburgh
|11
|47
|694
|4.3
|J.Meredith, Washington St.
|11
|47
|607
|4.3
|B.Thompson, Mississippi St.
|11
|47
|868
|4.3
|J.Joly, NC State
|10
|42
|438
|4.2
|C.Ross, Virginia
|10
|42
|458
|4.2
|C.Allen, Cincinnati
|11
|46
|623
|4.2
|D.Burks, Oklahoma
|11
|46
|452
|4.2
|J.Faison, Notre Dame
|11
|46
|572
|4.2
|G.Freeman, Oklahoma St.
|11
|46
|435
|4.2
|E.Metcalf, Southern Miss.
|11
|46
|615
|4.2
|A.Perry, FIU
|11
|46
|676
|4.2
|A.Turner, Rice
|11
|46
|275
|4.2
|R.Wingo, Texas
|11
|46
|736
|4.2
|C.Daniels, Miami
|8
|33
|351
|4.1
|J.Brown, Kansas St.
|10
|41
|712
|4.1
|C.Durr, Wyoming
|11
|45
|469
|4.1
|J.Franklin, Boston College
|11
|45
|443
|4.1
|N.Gladding, Old Dominion
|11
|45
|592
|4.1
|T.Grizzell, California
|11
|45
|669
|4.1
|M.Henry, W. Kentucky
|11
|45
|719
|4.1
|S.Roush, Stanford
|11
|45
|472
|4.1
|R.Virgil, Texas Tech
|11
|45
|561
|4.1
|D.Amador, UTSA
|10
|40
|399
|4.0
|L.Brockington, Minnesota
|11
|44
|460
|4.0
|V.Brown, Florida
|9
|36
|487
|4.0
|M.Butler, Middle Tennessee
|11
|44
|449
|4.0
|M.Coleman, North Texas
|9
|36
|369
|4.0
|N.Cox, Middle Tennessee
|10
|40
|473
|4.0
|J.Dallas, Georgia Southern
|2
|8
|68
|4.0
|T.Freeman, Washington St.
|11
|44
|473
|4.0
|E.Johnson, Nebraska
|11
|44
|348
|4.0
|M.Matthews, Tennessee
|11
|44
|712
|4.0
|J.Platt, FAU
|11
|44
|681
|4.0
|C.Roberts, BYU
|11
|44
|713
|4.0
|D.Rogers, N. Illinois
|11
|44
|494
|4.0
|K.Singleton, South Florida
|11
|44
|752
|4.0
|D.Wells, Oregon St.
|11
|44
|466
|4.0
|R.Williams, Alabama
|10
|40
|598
|4.0
|R.Brinson, SMU
|11
|43
|638
|3.9
|Y.Knight, SMU
|11
|43
|504
|3.9
|J.Sherrill, Vanderbilt
|11
|43
|585
|3.9
|J.Tibbs, Kansas St.
|11
|43
|540
|3.9
|J.Freeman, Fresno St.
|10
|39
|423
|3.9
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|10
|39
|400
|3.9
|D.Wade, UCF
|10
|39
|492
|3.9
|J.Barney, Nebraska
|11
|42
|458
|3.8
|J.Cook, Syracuse
|11
|42
|521
|3.8
|E.Henderson, Kansas
|11
|42
|653
|3.8
|N.Hunter, Nebraska
|11
|42
|611
|3.8
|O.Kelly, Michigan St.
|11
|42
|550
|3.8
|A.Marsh, Michigan
|11
|42
|641
|3.8
|D.Sheffield, Rutgers
|11
|42
|550
|3.8
|L.Smith, San Jose St.
|11
|42
|682
|3.8
|H.Wallace, Mississippi
|11
|42
|647
|3.8
|E.Heidenreich, Navy
|10
|38
|741
|3.8
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|3.8
|M.Williams, Akron
|12
|45
|641
|3.8
|C.Eakin, Texas Tech
|11
|41
|532
|3.7
|R.Williams, Pittsburgh
|11
|41
|578
|3.7
|C.Barnes, Wake Forest
|10
|37
|523
|3.7
|O.Miller, Colorado
|10
|37
|687
|3.7
|D.Moore, Texas
|10
|37
|528
|3.7
|J.Robinson, Missouri St.
|10
|37
|470
|3.7
|J.Williams, Colorado
|10
|37
|489
|3.7
|A.Anderson, LSU
|9
|33
|398
|3.7
|L.Collins, Middle Tennessee
|3
|11
|100
|3.7
|B.Boyd, Utah St.
|11
|40
|629
|3.6
|L.Caples, Boise St.
|11
|40
|463
|3.6
|C.Dorner, North Texas
|11
|40
|644
|3.6
|K.Gilmer, UCLA
|11
|40
|462
|3.6
|B.Hawkins, UAB
|11
|40
|532
|3.6
|T.Moore, Clemson
|11
|40
|653
|3.6
|T.Pena, Penn St.
|11
|40
|416
|3.6
|C.Pickett, Kansas
|11
|40
|445
|3.6
|E.Rivers, Georgia Tech
|11
|40
|536
|3.6
|O.Smith, Maryland
|11
|40
|500
|3.6
|H.Summers, Arkansas St.
|11
|40
|446
|3.6
|K.Sadiq, Oregon
|10
|36
|479
|3.6
|K.Marion, Miami
|11
|39
|544
|3.5
|D.Roebuck, Washington
|11
|39
|527
|3.5
|D.Moore, Oregon
|8
|28
|443
|3.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|3.5
|B.White, Hawaii
|10
|35
|371
|3.5
|D.Bentley, Utah
|11
|38
|485
|3.5
|M.Klare, Ohio St.
|11
|38
|400
|3.5
|G.Oakley, Kansas St.
|11
|38
|389
|3.5
|R.Sharpe, Arkansas
|11
|38
|557
|3.5
|D.Villari, Syracuse
|11
|38
|409
|3.5
|D.Williams, Maryland
|11
|38
|357
|3.5
|J.Gathings, Buffalo
|10
|34
|380
|3.4
|M.Rutherford, Georgia Tech
|10
|34
|391
|3.4
|J.Thomas, Old Dominion
|10
|34
|610
|3.4
|S.Sampson, Louisiana-Lafayette
|8
|27
|477
|3.4
|E.Wilson, Florida
|8
|27
|239
|3.4
|L.Brown, Sam Houston St.
|11
|37
|237
|3.4
|C.Chase, Temple
|11
|37
|359
|3.4
|A.Eager, South Alabama
|11
|37
|319
|3.4
