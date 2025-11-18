NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|Ct Pg
|S.Bell, Uconn
|11
|93
|1151
|8.5
|E.Messer, FAU
|10
|83
|847
|8.3
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|57
|628
|8.1
|L.Bond, Boston College
|11
|81
|839
|7.4
|J.De Jesus, California
|10
|73
|699
|7.3
|D.Scudero, San Jose St.
|10
|72
|1155
|7.2
|M.Lemon, Southern Cal
|10
|71
|1090
|7.1
|T.Pena, Penn St.
|1
|7
|74
|7.0
|J.Smith, Ohio St.
|10
|69
|902
|6.9
|C.Bell, Louisville
|10
|67
|871
|6.7
|B.Sparks, Texas State
|10
|67
|988
|6.7
|T.Hurst, Georgia St.
|10
|64
|928
|6.4
|J.Vandeross, Toledo
|10
|64
|749
|6.4
|C.Cobb, Arkansas St.
|10
|63
|634
|6.3
|C.Hendricks, Ohio
|10
|62
|858
|6.2
|J.Cameron, Baylor
|10
|60
|746
|6.0
|J.Gibson, Umass
|8
|48
|457
|6.0
|I.Strong, Rutgers
|8
|48
|716
|6.0
|Z.Branch, Georgia
|10
|59
|583
|5.9
|M.Toney, Miami
|10
|59
|698
|5.9
|P.Ashlock, Hawaii
|10
|58
|633
|5.8
|D.Boston, Washington
|9
|52
|730
|5.8
|A.Williams, Clemson
|8
|46
|481
|5.8
|A.Evans, Mississippi St.
|11
|63
|751
|5.7
|R.Davis, Utah
|10
|57
|659
|5.7
|I.Hooks, UAB
|10
|57
|735
|5.7
|B.Staley, Tennessee
|10
|57
|761
|5.7
|K.Coleman, Missouri
|10
|56
|600
|5.6
|T.Koziol, Houston
|10
|56
|570
|5.6
|K.Johnson, New Mexico
|9
|50
|638
|5.6
|T.Walker, Oregon St.
|11
|61
|762
|5.5
|J.Barnes, Appalachian St.
|10
|55
|608
|5.5
|K.Shoels, San Jose St.
|10
|55
|727
|5.5
|H.Beatty, Illinois
|10
|54
|758
|5.4
|C.Braham, Memphis
|11
|59
|824
|5.4
|C.Barkate, Duke
|10
|53
|869
|5.3
|K.Duff, Rutgers
|10
|53
|923
|5.3
|I.Sategna, Oklahoma
|10
|53
|718
|5.3
|D.Voisin, South Alabama
|10
|53
|688
|5.3
|C.Williams, Stanford
|10
|53
|659
|5.3
|J.Hudson, SMU
|8
|42
|595
|5.2
|A.Smith, East Carolina
|4
|21
|253
|5.2
|K.Odom, UTEP
|9
|47
|440
|5.2
|C.Brazzell, Tennessee
|10
|52
|873
|5.2
|D.Cobb, Georgia Southern
|10
|52
|470
|5.2
|D.Faupel, New Mexico St.
|10
|52
|583
|5.2
|C.Lacy, Louisville
|10
|52
|542
|5.2
|E.McAlister, TCU
|10
|52
|941
|5.2
|D.McCuin, UTSA
|10
|52
|567
|5.2
|M.Jackson, Purdue
|11
|57
|504
|5.2
|Z.Booker, Tulsa
|9
|46
|418
|5.1
|O.Blake, Arkansas
|10
|51
|678
|5.1
|C.Brown, Georgia Southern
|10
|51
|872
|5.1
|C.Rucker, Arkansas St.
|10
|51
|656
|5.1
|E.Singleton, Auburn
|10
|51
|481
|5.1
|O.Cooper, Indiana
|11
|55
|740
|5.0
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|5
|33
|5.0
|K.Duplessis, Delaware
|10
|50
|666
|5.0
|J.Nicholas, Charlotte
|10
|50
|676
|5.0
|B.Pegan, Utah St.
|10
|50
|819
|5.0
|E.Sarratt, Indiana
|9
|45
|609
|5.0
|A.Smith, East Carolina
|6
|30
|492
|5.0
|E.Stowers, Vanderbilt
|10
|50
|665
|5.0
|A.Waseem, FAU
|10
|50
|556
|5.0
|A.Hawkins, Baylor
|10
|49
|578
|4.9
|D.Lacey, Marshall
|10
|49
|582
|4.9
|N.McMillan, Buffalo
|10
|49
|712
|4.9
|D.Robinson, Florida St.
|10
|49
|947
|4.9
|V.Snow, Buffalo
|10
|49
|622
|4.9
|G.Bernard, Alabama
|10
|48
|676
|4.8
|J.Dwyer, TCU
|10
|48
|621
|4.8
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|10
|48
|542
|4.8
|N.Marsh, Michigan St.
|10
|48
|559
|4.8
|C.Milliner, UAB
|5
|24
|341
|4.8
|J.Napier, San Diego St.
|10
|48
|629
|4.8
|J.Robinson, Georgia St.
|10
|48
|437
|4.8
|S.Wilson, Delaware
|10
|48
|687
|4.8
|W.Young, North Texas
|10
|48
|781
|4.8
|C.Daniels, Miami
|7
|33
|351
|4.7
|C.Coleman, Auburn
|10
|47
|617
|4.7
|K.Concepcion, Texas A&M
|10
|47
|787
|4.7
|M.Craver, Texas A&M
|10
|47
|781
|4.7
|K.Law, Kentucky
|10
|47
|519
|4.7
|J.Harris, Hawaii
|9
|42
|731
|4.7
|T.Harris, Virginia
|11
|51
|766
|4.6
|I.Cummings, Appalachian St.
|8
|37
|374
|4.6
|D.Thomas, UCF
|10
|46
|441
|4.6
|D.Thomas, New Mexico
|10
|46
|497
|4.6
|K.Hutson, Arizona
|9
|41
|512
|4.6
|Q.Brown, Duke
|10
|45
|598
|4.5
|A.Thomas, Houston
|10
|45
|737
|4.5
|G.Wilde, Northwestern
|10
|45
|644
|4.5
|J.Lane, Southern Cal
|9
|40
|585
|4.4
|B.Wesco, Clemson
|7
|31
|537
|4.4
|B.Brown, LSU
|10
|44
|449
|4.4
|D.Burks, Oklahoma
|10
|44
|454
|4.4
|J.Faison, Notre Dame
|10
|44
|551
|4.4
|P.Kingston, BYU
|10
|44
|639
|4.4
|J.Meredith, Washington St.
|10
|44
|588
|4.4
|J.Shipp, North Carolina
|10
|44
|498
|4.4
|Y.Smith, East Carolina
|10
|44
|583
|4.4
|C.Douglas, Texas Tech
|11
|48
|696
|4.4
|C.Dawn, Texas State
|9
|39
|717
|4.3
|T.King, New Mexico St.
|6
|26
|361
|4.3
|C.Tate, Ohio St.
|9
|39
|711
|4.3
|R.Williams, Alabama
|9
|39
|573
|4.3
|G.Benyard, Kennesaw St.
|10
|43
|668
|4.3
|J.Bradley, UNLV
|10
|43
|712
|4.3
|J.Farooq, Maryland
|10
|43
|364
|4.3
|C.Roberts, BYU
|10
|43
|702
|4.3
|S.Roush, Stanford
|10
|43
|458
|4.3
|M.Trigg, Baylor
|10
|43
|649
|4.3
|B.Thompson, Mississippi St.
|11
|47
|868
|4.3
|N.Cox, Middle Tennessee
|9
|38
|446
|4.2
|M.Henry, W. Kentucky
|10
|42
|703
|4.2
|A.Perry, FIU
|10
|42
|567
|4.2
|D.Rogers, N. Illinois
|10
|42
|473
|4.2
|C.Ross, Virginia
|10
|42
|458
|4.2
|V.Brown, Florida
|8
|33
|473
|4.1
|M.Coleman, North Texas
|8
|33
|344
|4.1
|J.Joly, NC State
|9
|37
|372
|4.1
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|9
|37
|369
|4.1
|C.Allen, Cincinnati
|10
|41
|572
|4.1
|J.Brown, Kansas St.
|10
|41
|712
|4.1
|J.Cook, Syracuse
|10
|41
|518
|4.1
|G.Freeman, Oklahoma St.
|10
|41
|395
|4.1
|N.Gladding, Old Dominion
|10
|41
|557
|4.1
|E.Henderson, Kansas
|10
|41
|638
|4.1
|N.Hunter, Nebraska
|10
|41
|592
|4.1
|K.Johnson, Pittsburgh
|10
|41
|603
|4.1
|O.Kelly, Michigan St.
|10
|41
|544
|4.1
|M.Matthews, Tennessee
|10
|41
|667
|4.1
|J.Franklin, Boston College
|11
|45
|443
|4.1
|R.Virgil, Texas Tech
|11
|45
|561
|4.1
|R.Brinson, SMU
|10
|40
|582
|4.0
|L.Brockington, Minnesota
|10
|40
|417
|4.0
|J.Dallas, Georgia Southern
|2
|8
|68
|4.0
|E.Metcalf, Southern Miss.
|10
|40
|541
|4.0
|D.Sheffield, Rutgers
|10
|40
|532
|4.0
|B.Spalding, East Carolina
|4
|16
|205
|4.0
|H.Tipton, Middle Tennessee
|1
|4
|68
|4.0
|D.Wells, Oregon St.
|11
|44
|466
|4.0
|R.Wingo, Texas
|10
|40
|655
|4.0
|C.Durr, Wyoming
|10
|39
|435
|3.9
|J.Platt, FAU
|10
|39
|607
|3.9
|L.Smith, San Jose St.
|10
|39
|654
|3.9
|R.Williams, Pittsburgh
|10
|39
|539
|3.9
|D.Amador, UTSA
|9
|35
|324
|3.9
|D.Wade, UCF
|9
|35
|347
|3.9
|H.Wallace, Mississippi
|11
|42
|647
|3.8
|M.Butler, Middle Tennessee
|10
|38
|384
|3.8
|C.Dorner, North Texas
|10
|38
|617
|3.8
|T.Freeman, Washington St.
|10
|38
|390
|3.8
|B.Hawkins, UAB
|10
|38
|500
|3.8
|E.Heidenreich, Navy
|10
|38
|741
|3.8
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|3.8
|E.Rivers, Georgia Tech
|10
|38
|516
|3.8
|K.Singleton, South Florida
|10
|38
|659
|3.8
|A.Turner, Rice
|10
|38
|217
|3.8
|C.Barnes, Wake Forest
|9
|34
|504
|3.8
|O.Miller, Colorado
|9
|34
|652
|3.8
|D.Moore, Texas
|9
|34
|454
|3.8
|C.Eakin, Texas Tech
|11
|41
|532
|3.7
|J.Barney, Nebraska
|10
|37
|403
|3.7
|B.Boyd, Utah St.
|10
|37
|587
|3.7
|K.Gilmer, UCLA
|10
|37
|432
|3.7
|Y.Knight, SMU
|10
|37
|460
|3.7
|A.Marsh, Michigan
|10
|37
|565
|3.7
|T.Moore, Clemson
|10
|37
|604
|3.7
|J.Tibbs, Kansas St.
|10
|37
|495
|3.7
|A.Anderson, LSU
|9
|33
|398
|3.7
|J.Freeman, Fresno St.
|9
|33
|378
|3.7
|J.Robinson, Missouri St.
|9
|33
|438
|3.7
|B.White, Hawaii
|9
|33
|359
|3.7
|T.Grizzell, California
|10
|36
|565
|3.6
|E.Johnson, Nebraska
|10
|36
|300
|3.6
|C.Pickett, Kansas
|10
|36
|423
|3.6
|J.Whatley, Arizona
|10
|36
|418
|3.6
|K.Wilson, Baylor
|10
|36
|520
|3.6
|R.Flores, UCLA
|7
|25
|271
|3.6
|J.Thomas, Old Dominion
|9
|32
|559
|3.6
|M.Williams, Akron
|11
|39
|567
|3.5
|D.Bentley, Utah
|10
|35
|431
|3.5
|L.Collins, Middle Tennessee
|2
|7
|69
|3.5
|W.Knight, James Madison
|10
|35
|368
|3.5
|C.Lacy, Middle Tennessee
|10
|35
|519
|3.5
|C.Metayer, Arizona St.
|10
|35
|370
|3.5
|D.Moore, Oregon
|8
|28
|443
|3.5
|J.Sherrill, Vanderbilt
|10
|35
|470
|3.5
|O.Smith, Maryland
|10
|35
|438
|3.5
|H.Summers, Arkansas St.
|10
|35
|403
|3.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|3.5
|E.Williams, Indiana
|2
|7
|72
|3.5
|D.Williams, Maryland
|10
|35
|330
|3.5
|J.Gathings, Buffalo
|9
|31
|359
|3.4
|S.Hagans, Duke
|7
|24
|313
|3.4
|S.Sampson, Louisiana-Lafayette
|7
|24
|442
|3.4
|T.Brown, Old Dominion
|10
|34
|735
|3.4
|D.Fleming, Maryland
|10
|34
|297
|3.4
|B.Foley, Tulsa
|10
|34
|504
|3.4
