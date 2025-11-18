Live Radio
NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

November 18, 2025, 11:15 AM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
S.Bell, Uconn 11 93 1151 8.5
E.Messer, FAU 10 83 847 8.3
J.Tyson, Arizona St. 7 57 628 8.1
L.Bond, Boston College 11 81 839 7.4
J.De Jesus, California 10 73 699 7.3
D.Scudero, San Jose St. 10 72 1155 7.2
M.Lemon, Southern Cal 10 71 1090 7.1
T.Pena, Penn St. 1 7 74 7.0
J.Smith, Ohio St. 10 69 902 6.9
C.Bell, Louisville 10 67 871 6.7
B.Sparks, Texas State 10 67 988 6.7
T.Hurst, Georgia St. 10 64 928 6.4
J.Vandeross, Toledo 10 64 749 6.4
C.Cobb, Arkansas St. 10 63 634 6.3
C.Hendricks, Ohio 10 62 858 6.2
J.Cameron, Baylor 10 60 746 6.0
J.Gibson, Umass 8 48 457 6.0
I.Strong, Rutgers 8 48 716 6.0
Z.Branch, Georgia 10 59 583 5.9
M.Toney, Miami 10 59 698 5.9
P.Ashlock, Hawaii 10 58 633 5.8
D.Boston, Washington 9 52 730 5.8
A.Williams, Clemson 8 46 481 5.8
A.Evans, Mississippi St. 11 63 751 5.7
R.Davis, Utah 10 57 659 5.7
I.Hooks, UAB 10 57 735 5.7
B.Staley, Tennessee 10 57 761 5.7
K.Coleman, Missouri 10 56 600 5.6
T.Koziol, Houston 10 56 570 5.6
K.Johnson, New Mexico 9 50 638 5.6
T.Walker, Oregon St. 11 61 762 5.5
J.Barnes, Appalachian St. 10 55 608 5.5
K.Shoels, San Jose St. 10 55 727 5.5
H.Beatty, Illinois 10 54 758 5.4
C.Braham, Memphis 11 59 824 5.4
C.Barkate, Duke 10 53 869 5.3
K.Duff, Rutgers 10 53 923 5.3
I.Sategna, Oklahoma 10 53 718 5.3
D.Voisin, South Alabama 10 53 688 5.3
C.Williams, Stanford 10 53 659 5.3
J.Hudson, SMU 8 42 595 5.2
A.Smith, East Carolina 4 21 253 5.2
K.Odom, UTEP 9 47 440 5.2
C.Brazzell, Tennessee 10 52 873 5.2
D.Cobb, Georgia Southern 10 52 470 5.2
D.Faupel, New Mexico St. 10 52 583 5.2
C.Lacy, Louisville 10 52 542 5.2
E.McAlister, TCU 10 52 941 5.2
D.McCuin, UTSA 10 52 567 5.2
M.Jackson, Purdue 11 57 504 5.2
Z.Booker, Tulsa 9 46 418 5.1
O.Blake, Arkansas 10 51 678 5.1
C.Brown, Georgia Southern 10 51 872 5.1
C.Rucker, Arkansas St. 10 51 656 5.1
E.Singleton, Auburn 10 51 481 5.1
O.Cooper, Indiana 11 55 740 5.0
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
K.Duplessis, Delaware 10 50 666 5.0
J.Nicholas, Charlotte 10 50 676 5.0
B.Pegan, Utah St. 10 50 819 5.0
E.Sarratt, Indiana 9 45 609 5.0
A.Smith, East Carolina 6 30 492 5.0
E.Stowers, Vanderbilt 10 50 665 5.0
A.Waseem, FAU 10 50 556 5.0
A.Hawkins, Baylor 10 49 578 4.9
D.Lacey, Marshall 10 49 582 4.9
N.McMillan, Buffalo 10 49 712 4.9
D.Robinson, Florida St. 10 49 947 4.9
V.Snow, Buffalo 10 49 622 4.9
G.Bernard, Alabama 10 48 676 4.8
J.Dwyer, TCU 10 48 621 4.8
K.Hutchinson, W. Kentucky 10 48 542 4.8
N.Marsh, Michigan St. 10 48 559 4.8
C.Milliner, UAB 5 24 341 4.8
J.Napier, San Diego St. 10 48 629 4.8
J.Robinson, Georgia St. 10 48 437 4.8
S.Wilson, Delaware 10 48 687 4.8
W.Young, North Texas 10 48 781 4.8
C.Daniels, Miami 7 33 351 4.7
C.Coleman, Auburn 10 47 617 4.7
K.Concepcion, Texas A&M 10 47 787 4.7
M.Craver, Texas A&M 10 47 781 4.7
K.Law, Kentucky 10 47 519 4.7
J.Harris, Hawaii 9 42 731 4.7
T.Harris, Virginia 11 51 766 4.6
I.Cummings, Appalachian St. 8 37 374 4.6
D.Thomas, UCF 10 46 441 4.6
D.Thomas, New Mexico 10 46 497 4.6
K.Hutson, Arizona 9 41 512 4.6
Q.Brown, Duke 10 45 598 4.5
A.Thomas, Houston 10 45 737 4.5
G.Wilde, Northwestern 10 45 644 4.5
J.Lane, Southern Cal 9 40 585 4.4
B.Wesco, Clemson 7 31 537 4.4
B.Brown, LSU 10 44 449 4.4
D.Burks, Oklahoma 10 44 454 4.4
J.Faison, Notre Dame 10 44 551 4.4
P.Kingston, BYU 10 44 639 4.4
J.Meredith, Washington St. 10 44 588 4.4
J.Shipp, North Carolina 10 44 498 4.4
Y.Smith, East Carolina 10 44 583 4.4
C.Douglas, Texas Tech 11 48 696 4.4
C.Dawn, Texas State 9 39 717 4.3
T.King, New Mexico St. 6 26 361 4.3
C.Tate, Ohio St. 9 39 711 4.3
R.Williams, Alabama 9 39 573 4.3
G.Benyard, Kennesaw St. 10 43 668 4.3
J.Bradley, UNLV 10 43 712 4.3
J.Farooq, Maryland 10 43 364 4.3
C.Roberts, BYU 10 43 702 4.3
S.Roush, Stanford 10 43 458 4.3
M.Trigg, Baylor 10 43 649 4.3
B.Thompson, Mississippi St. 11 47 868 4.3
N.Cox, Middle Tennessee 9 38 446 4.2
M.Henry, W. Kentucky 10 42 703 4.2
A.Perry, FIU 10 42 567 4.2
D.Rogers, N. Illinois 10 42 473 4.2
C.Ross, Virginia 10 42 458 4.2
V.Brown, Florida 8 33 473 4.1
M.Coleman, North Texas 8 33 344 4.1
J.Joly, NC State 9 37 372 4.1
J.Middlebrook, Middle Tennessee 9 37 369 4.1
C.Allen, Cincinnati 10 41 572 4.1
J.Brown, Kansas St. 10 41 712 4.1
J.Cook, Syracuse 10 41 518 4.1
G.Freeman, Oklahoma St. 10 41 395 4.1
N.Gladding, Old Dominion 10 41 557 4.1
E.Henderson, Kansas 10 41 638 4.1
N.Hunter, Nebraska 10 41 592 4.1
K.Johnson, Pittsburgh 10 41 603 4.1
O.Kelly, Michigan St. 10 41 544 4.1
M.Matthews, Tennessee 10 41 667 4.1
J.Franklin, Boston College 11 45 443 4.1
R.Virgil, Texas Tech 11 45 561 4.1
R.Brinson, SMU 10 40 582 4.0
L.Brockington, Minnesota 10 40 417 4.0
J.Dallas, Georgia Southern 2 8 68 4.0
E.Metcalf, Southern Miss. 10 40 541 4.0
D.Sheffield, Rutgers 10 40 532 4.0
B.Spalding, East Carolina 4 16 205 4.0
H.Tipton, Middle Tennessee 1 4 68 4.0
D.Wells, Oregon St. 11 44 466 4.0
R.Wingo, Texas 10 40 655 4.0
C.Durr, Wyoming 10 39 435 3.9
J.Platt, FAU 10 39 607 3.9
L.Smith, San Jose St. 10 39 654 3.9
R.Williams, Pittsburgh 10 39 539 3.9
D.Amador, UTSA 9 35 324 3.9
D.Wade, UCF 9 35 347 3.9
H.Wallace, Mississippi 11 42 647 3.8
M.Butler, Middle Tennessee 10 38 384 3.8
C.Dorner, North Texas 10 38 617 3.8
T.Freeman, Washington St. 10 38 390 3.8
B.Hawkins, UAB 10 38 500 3.8
E.Heidenreich, Navy 10 38 741 3.8
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 3.8
E.Rivers, Georgia Tech 10 38 516 3.8
K.Singleton, South Florida 10 38 659 3.8
A.Turner, Rice 10 38 217 3.8
C.Barnes, Wake Forest 9 34 504 3.8
O.Miller, Colorado 9 34 652 3.8
D.Moore, Texas 9 34 454 3.8
C.Eakin, Texas Tech 11 41 532 3.7
J.Barney, Nebraska 10 37 403 3.7
B.Boyd, Utah St. 10 37 587 3.7
K.Gilmer, UCLA 10 37 432 3.7
Y.Knight, SMU 10 37 460 3.7
A.Marsh, Michigan 10 37 565 3.7
T.Moore, Clemson 10 37 604 3.7
J.Tibbs, Kansas St. 10 37 495 3.7
A.Anderson, LSU 9 33 398 3.7
J.Freeman, Fresno St. 9 33 378 3.7
J.Robinson, Missouri St. 9 33 438 3.7
B.White, Hawaii 9 33 359 3.7
T.Grizzell, California 10 36 565 3.6
E.Johnson, Nebraska 10 36 300 3.6
C.Pickett, Kansas 10 36 423 3.6
J.Whatley, Arizona 10 36 418 3.6
K.Wilson, Baylor 10 36 520 3.6
R.Flores, UCLA 7 25 271 3.6
J.Thomas, Old Dominion 9 32 559 3.6
M.Williams, Akron 11 39 567 3.5
D.Bentley, Utah 10 35 431 3.5
L.Collins, Middle Tennessee 2 7 69 3.5
W.Knight, James Madison 10 35 368 3.5
C.Lacy, Middle Tennessee 10 35 519 3.5
C.Metayer, Arizona St. 10 35 370 3.5
D.Moore, Oregon 8 28 443 3.5
J.Sherrill, Vanderbilt 10 35 470 3.5
O.Smith, Maryland 10 35 438 3.5
H.Summers, Arkansas St. 10 35 403 3.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 3.5
E.Williams, Indiana 2 7 72 3.5
D.Williams, Maryland 10 35 330 3.5
J.Gathings, Buffalo 9 31 359 3.4
S.Hagans, Duke 7 24 313 3.4
S.Sampson, Louisiana-Lafayette 7 24 442 3.4
T.Brown, Old Dominion 10 34 735 3.4
D.Fleming, Maryland 10 34 297 3.4
B.Foley, Tulsa 10 34 504 3.4

