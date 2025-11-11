Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Receptions…

NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

November 11, 2025, 11:16 AM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
S.Bell, Uconn 10 85 1081 8.5
E.Messer, FAU 9 74 714 8.2
J.Tyson, Arizona St. 7 57 628 8.1
D.Scudero, San Jose St. 9 68 1126 7.6
L.Bond, Boston College 10 73 733 7.3
J.De Jesus, California 10 73 699 7.3
J.Smith, Ohio St. 9 65 862 7.2
T.Pena, Penn St. 1 7 74 7.0
C.Bell, Louisville 9 62 792 6.9
M.Lemon, Southern Cal 9 61 937 6.8
B.Sparks, Texas State 9 61 927 6.8
C.Hendricks, Ohio 9 60 845 6.7
J.Vandeross, Toledo 9 58 705 6.4
T.Hurst, Georgia St. 9 57 854 6.3
C.Cobb, Arkansas St. 10 63 634 6.3
R.Davis, Utah 9 56 650 6.2
J.Barnes, Appalachian St. 9 54 605 6.0
J.Gibson, Umass 7 42 393 6.0
I.Strong, Rutgers 8 48 716 6.0
M.Toney, Miami 9 54 644 6.0
Z.Branch, Georgia 9 53 542 5.9
P.Ashlock, Hawaii 10 58 633 5.8
D.Boston, Washington 9 52 730 5.8
K.Coleman, Missouri 9 52 559 5.8
K.Shoels, San Jose St. 9 52 680 5.8
B.Staley, Tennessee 9 52 703 5.8
K.Odom, UTEP 8 46 442 5.8
I.Hooks, UAB 9 51 677 5.7
K.Johnson, New Mexico 8 45 573 5.6
A.Evans, Mississippi St. 10 56 680 5.6
T.Koziol, Houston 10 56 570 5.6
T.Walker, Oregon St. 10 56 645 5.6
A.Williams, Clemson 7 39 429 5.6
C.Barkate, Duke 9 50 824 5.6
O.Blake, Arkansas 9 50 661 5.6
D.Voisin, South Alabama 9 50 654 5.6
H.Beatty, Illinois 9 49 730 5.4
C.Brazzell, Tennessee 9 49 808 5.4
I.Sategna, Oklahoma 9 49 692 5.4
K.Duplessis, Delaware 9 48 659 5.3
C.Lacy, Louisville 9 48 482 5.3
E.McAlister, TCU 9 48 834 5.3
K.Duff, Rutgers 10 53 923 5.3
M.Jackson, Purdue 10 53 471 5.3
C.Williams, Stanford 10 53 659 5.3
J.Hudson, SMU 8 42 595 5.2
A.Smith, East Carolina 4 21 253 5.2
J.Cameron, Baylor 9 47 581 5.2
J.Napier, San Diego St. 9 47 631 5.2
O.Cooper, Indiana 10 52 701 5.2
Z.Booker, Tulsa 9 46 418 5.1
C.Brown, Georgia Southern 9 46 739 5.1
D.Cobb, Georgia Southern 9 46 390 5.1
M.Craver, Texas A&M 9 46 775 5.1
J.Dwyer, TCU 9 46 602 5.1
N.Marsh, Michigan St. 9 46 554 5.1
C.Rucker, Arkansas St. 10 51 656 5.1
E.Singleton, Auburn 10 51 481 5.1
C.Braham, Memphis 10 50 745 5.0
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
D.Lacey, Marshall 9 45 543 5.0
D.McCuin, UTSA 9 45 467 5.0
E.Sarratt, Indiana 9 45 609 5.0
V.Snow, Buffalo 9 45 586 5.0
E.Stowers, Vanderbilt 10 50 665 5.0
J.Nicholas, Charlotte 9 44 631 4.9
J.Robinson, Georgia St. 9 44 402 4.9
C.Milliner, UAB 5 24 341 4.8
J.Faison, Notre Dame 9 43 545 4.8
D.Faupel, New Mexico St. 9 43 503 4.8
K.Hutchinson, W. Kentucky 9 43 490 4.8
D.Robinson, Florida St. 9 43 813 4.8
D.Thomas, New Mexico 9 43 452 4.8
G.Wilde, Northwestern 9 43 593 4.8
C.Daniels, Miami 7 33 351 4.7
C.Coleman, Auburn 10 47 617 4.7
Q.Brown, Duke 9 42 584 4.7
D.Burks, Oklahoma 9 42 435 4.7
J.Harris, Hawaii 9 42 731 4.7
A.Hawkins, Baylor 9 42 459 4.7
N.McMillan, Buffalo 9 42 590 4.7
B.Pegan, Utah St. 9 42 710 4.7
I.Cummings, Appalachian St. 8 37 374 4.6
A.Smith, East Carolina 5 23 430 4.6
G.Bernard, Alabama 9 41 605 4.6
B.Brown, LSU 9 41 405 4.6
D.Rogers, N. Illinois 9 41 468 4.6
Y.Smith, East Carolina 9 41 533 4.6
J.Joly, NC State 8 36 365 4.5
A.Thomas, Houston 10 45 737 4.5
B.Thompson, Mississippi St. 10 45 808 4.5
R.Williams, Alabama 8 36 528 4.5
K.Concepcion, Texas A&M 9 40 629 4.4
N.Gladding, Old Dominion 9 40 551 4.4
J.Shipp, North Carolina 9 40 467 4.4
D.Thomas, UCF 9 40 402 4.4
M.Trigg, Baylor 9 40 607 4.4
W.Young, North Texas 9 40 638 4.4
M.Coleman, North Texas 7 31 322 4.4
B.Wesco, Clemson 7 31 537 4.4
P.Kingston, BYU 9 39 559 4.3
J.Meredith, Washington St. 9 39 518 4.3
C.Tate, Ohio St. 9 39 711 4.3
A.Waseem, FAU 9 39 496 4.3
S.Wilson, Delaware 9 39 525 4.3
C.Douglas, Texas Tech 10 43 606 4.3
T.Harris, Virginia 10 43 605 4.3
S.Roush, Stanford 10 43 458 4.3
C.Dawn, Texas State 8 34 600 4.2
G.Benyard, Kennesaw St. 9 38 568 4.2
J.Brown, Kansas St. 9 38 630 4.2
N.Cox, Middle Tennessee 9 38 446 4.2
J.Farooq, Maryland 9 38 329 4.2
O.Kelly, Michigan St. 9 38 529 4.2
M.Matthews, Tennessee 9 38 638 4.2
C.Roberts, BYU 9 38 652 4.2
A.Anderson, LSU 8 33 398 4.1
V.Brown, Florida 8 33 473 4.1
K.Hutson, Arizona 8 33 389 4.1
J.Lane, Southern Cal 8 33 520 4.1
J.Bradley, UNLV 9 37 650 4.1
L.Brockington, Minnesota 9 37 385 4.1
C.Durr, Wyoming 9 37 398 4.1
K.Johnson, Pittsburgh 9 37 576 4.1
J.Middlebrook, Middle Tennessee 9 37 369 4.1
L.Smith, San Jose St. 9 37 643 4.1
J.Cook, Syracuse 10 41 518 4.1
J.Franklin, Boston College 10 41 385 4.1
E.Henderson, Kansas 10 41 638 4.1
N.Hunter, Nebraska 10 41 592 4.1
C.Allen, Cincinnati 9 36 514 4.0
R.Brinson, SMU 10 40 582 4.0
L.Collins, Middle Tennessee 1 4 20 4.0
J.Dallas, Georgia Southern 2 8 68 4.0
G.Freeman, Oklahoma St. 9 36 358 4.0
K.Law, Kentucky 9 36 395 4.0
J.Platt, FAU 9 36 585 4.0
D.Sheffield, Rutgers 10 40 532 4.0
B.Spalding, East Carolina 4 16 205 4.0
R.Virgil, Texas Tech 10 40 489 4.0
R.Williams, Pittsburgh 9 36 525 4.0
C.Eakin, Texas Tech 10 39 512 3.9
C.Dorner, North Texas 9 35 544 3.9
M.Henry, W. Kentucky 9 35 568 3.9
C.Ross, Virginia 9 35 395 3.9
J.Tibbs, Kansas St. 9 35 457 3.9
J.Whatley, Arizona 9 35 420 3.9
D.Amador, UTSA 8 31 293 3.9
J.Freeman, Fresno St. 8 31 353 3.9
R.Flores, UCLA 6 23 212 3.8
C.Nimrod, South Florida 6 23 466 3.8
T.King, New Mexico St. 5 19 284 3.8
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 3.8
A.Turner, Rice 10 38 217 3.8
C.Barnes, Wake Forest 9 34 504 3.8
B.Boyd, Utah St. 9 34 548 3.8
T.Freeman, Washington St. 9 34 359 3.8
O.Miller, Colorado 9 34 652 3.8
A.Perry, FIU 9 34 479 3.8
J.Thomas, Old Dominion 8 30 532 3.8
J.Barney, Nebraska 10 37 403 3.7
Y.Knight, SMU 10 37 460 3.7
D.Wells, Oregon St. 10 37 405 3.7
D.Fleming, Maryland 9 33 291 3.7
K.Gilmer, UCLA 9 33 395 3.7
E.Heidenreich, Navy 9 33 595 3.7
C.Lacy, Middle Tennessee 9 33 443 3.7
K.Singleton, South Florida 9 33 573 3.7
B.White, Hawaii 9 33 359 3.7
D.Moore, Texas 8 29 379 3.6
D.Wade, UCF 8 29 302 3.6
T.Grizzell, California 10 36 565 3.6
E.Johnson, Nebraska 10 36 300 3.6
C.Pickett, Kansas 10 36 423 3.6
H.Wallace, Mississippi 10 36 579 3.6
D.Bentley, Utah 9 32 383 3.6
B.Hawkins, UAB 9 32 373 3.6
T.Williams, W. Michigan 9 32 403 3.6
K.Wilson, Baylor 9 32 433 3.6
J.Edrine, Virginia 10 35 431 3.5
D.Moore, Oregon 8 28 443 3.5
J.Sherrill, Vanderbilt 10 35 470 3.5
H.Smothers, NC State 8 28 170 3.5
H.Summers, Arkansas St. 10 35 403 3.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 3.5
E.Williams, Indiana 2 7 72 3.5
M.Butler, Middle Tennessee 9 31 279 3.4
T.Carter, Texas Tech 9 31 419 3.4
C.Harris, Air Force 9 31 536 3.4
J.Jacobs, Utah St. 9 31 264 3.4
C.Metayer, Arizona St. 9 31 349 3.4
T.Moore, Clemson 9 31 536 3.4
E.Rivers, Georgia Tech 9 31 397 3.4
O.Smith, Maryland 9 31 401 3.4
R.Wingo, Texas 9 31 593 3.4
S.Sampson, Louisiana-Lafayette 7 24 442 3.4
K.Hollawayne, Temple 10 34 445 3.4
M.Mini, California 10 34 382 3.4
J.Taylor, Virginia 10 34 160 3.4
S.Hagans, Duke 8 27 315 3.4

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up