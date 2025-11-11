NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|Ct Pg
|S.Bell, Uconn
|10
|85
|1081
|8.5
|E.Messer, FAU
|9
|74
|714
|8.2
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|57
|628
|8.1
|D.Scudero, San Jose St.
|9
|68
|1126
|7.6
|L.Bond, Boston College
|10
|73
|733
|7.3
|J.De Jesus, California
|10
|73
|699
|7.3
|J.Smith, Ohio St.
|9
|65
|862
|7.2
|T.Pena, Penn St.
|1
|7
|74
|7.0
|C.Bell, Louisville
|9
|62
|792
|6.9
|M.Lemon, Southern Cal
|9
|61
|937
|6.8
|B.Sparks, Texas State
|9
|61
|927
|6.8
|C.Hendricks, Ohio
|9
|60
|845
|6.7
|J.Vandeross, Toledo
|9
|58
|705
|6.4
|T.Hurst, Georgia St.
|9
|57
|854
|6.3
|C.Cobb, Arkansas St.
|10
|63
|634
|6.3
|R.Davis, Utah
|9
|56
|650
|6.2
|J.Barnes, Appalachian St.
|9
|54
|605
|6.0
|J.Gibson, Umass
|7
|42
|393
|6.0
|I.Strong, Rutgers
|8
|48
|716
|6.0
|M.Toney, Miami
|9
|54
|644
|6.0
|Z.Branch, Georgia
|9
|53
|542
|5.9
|P.Ashlock, Hawaii
|10
|58
|633
|5.8
|D.Boston, Washington
|9
|52
|730
|5.8
|K.Coleman, Missouri
|9
|52
|559
|5.8
|K.Shoels, San Jose St.
|9
|52
|680
|5.8
|B.Staley, Tennessee
|9
|52
|703
|5.8
|K.Odom, UTEP
|8
|46
|442
|5.8
|I.Hooks, UAB
|9
|51
|677
|5.7
|K.Johnson, New Mexico
|8
|45
|573
|5.6
|A.Evans, Mississippi St.
|10
|56
|680
|5.6
|T.Koziol, Houston
|10
|56
|570
|5.6
|T.Walker, Oregon St.
|10
|56
|645
|5.6
|A.Williams, Clemson
|7
|39
|429
|5.6
|C.Barkate, Duke
|9
|50
|824
|5.6
|O.Blake, Arkansas
|9
|50
|661
|5.6
|D.Voisin, South Alabama
|9
|50
|654
|5.6
|H.Beatty, Illinois
|9
|49
|730
|5.4
|C.Brazzell, Tennessee
|9
|49
|808
|5.4
|I.Sategna, Oklahoma
|9
|49
|692
|5.4
|K.Duplessis, Delaware
|9
|48
|659
|5.3
|C.Lacy, Louisville
|9
|48
|482
|5.3
|E.McAlister, TCU
|9
|48
|834
|5.3
|K.Duff, Rutgers
|10
|53
|923
|5.3
|M.Jackson, Purdue
|10
|53
|471
|5.3
|C.Williams, Stanford
|10
|53
|659
|5.3
|J.Hudson, SMU
|8
|42
|595
|5.2
|A.Smith, East Carolina
|4
|21
|253
|5.2
|J.Cameron, Baylor
|9
|47
|581
|5.2
|J.Napier, San Diego St.
|9
|47
|631
|5.2
|O.Cooper, Indiana
|10
|52
|701
|5.2
|Z.Booker, Tulsa
|9
|46
|418
|5.1
|C.Brown, Georgia Southern
|9
|46
|739
|5.1
|D.Cobb, Georgia Southern
|9
|46
|390
|5.1
|M.Craver, Texas A&M
|9
|46
|775
|5.1
|J.Dwyer, TCU
|9
|46
|602
|5.1
|N.Marsh, Michigan St.
|9
|46
|554
|5.1
|C.Rucker, Arkansas St.
|10
|51
|656
|5.1
|E.Singleton, Auburn
|10
|51
|481
|5.1
|C.Braham, Memphis
|10
|50
|745
|5.0
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|5
|33
|5.0
|D.Lacey, Marshall
|9
|45
|543
|5.0
|D.McCuin, UTSA
|9
|45
|467
|5.0
|E.Sarratt, Indiana
|9
|45
|609
|5.0
|V.Snow, Buffalo
|9
|45
|586
|5.0
|E.Stowers, Vanderbilt
|10
|50
|665
|5.0
|J.Nicholas, Charlotte
|9
|44
|631
|4.9
|J.Robinson, Georgia St.
|9
|44
|402
|4.9
|C.Milliner, UAB
|5
|24
|341
|4.8
|J.Faison, Notre Dame
|9
|43
|545
|4.8
|D.Faupel, New Mexico St.
|9
|43
|503
|4.8
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|9
|43
|490
|4.8
|D.Robinson, Florida St.
|9
|43
|813
|4.8
|D.Thomas, New Mexico
|9
|43
|452
|4.8
|G.Wilde, Northwestern
|9
|43
|593
|4.8
|C.Daniels, Miami
|7
|33
|351
|4.7
|C.Coleman, Auburn
|10
|47
|617
|4.7
|Q.Brown, Duke
|9
|42
|584
|4.7
|D.Burks, Oklahoma
|9
|42
|435
|4.7
|J.Harris, Hawaii
|9
|42
|731
|4.7
|A.Hawkins, Baylor
|9
|42
|459
|4.7
|N.McMillan, Buffalo
|9
|42
|590
|4.7
|B.Pegan, Utah St.
|9
|42
|710
|4.7
|I.Cummings, Appalachian St.
|8
|37
|374
|4.6
|A.Smith, East Carolina
|5
|23
|430
|4.6
|G.Bernard, Alabama
|9
|41
|605
|4.6
|B.Brown, LSU
|9
|41
|405
|4.6
|D.Rogers, N. Illinois
|9
|41
|468
|4.6
|Y.Smith, East Carolina
|9
|41
|533
|4.6
|J.Joly, NC State
|8
|36
|365
|4.5
|A.Thomas, Houston
|10
|45
|737
|4.5
|B.Thompson, Mississippi St.
|10
|45
|808
|4.5
|R.Williams, Alabama
|8
|36
|528
|4.5
|K.Concepcion, Texas A&M
|9
|40
|629
|4.4
|N.Gladding, Old Dominion
|9
|40
|551
|4.4
|J.Shipp, North Carolina
|9
|40
|467
|4.4
|D.Thomas, UCF
|9
|40
|402
|4.4
|M.Trigg, Baylor
|9
|40
|607
|4.4
|W.Young, North Texas
|9
|40
|638
|4.4
|M.Coleman, North Texas
|7
|31
|322
|4.4
|B.Wesco, Clemson
|7
|31
|537
|4.4
|P.Kingston, BYU
|9
|39
|559
|4.3
|J.Meredith, Washington St.
|9
|39
|518
|4.3
|C.Tate, Ohio St.
|9
|39
|711
|4.3
|A.Waseem, FAU
|9
|39
|496
|4.3
|S.Wilson, Delaware
|9
|39
|525
|4.3
|C.Douglas, Texas Tech
|10
|43
|606
|4.3
|T.Harris, Virginia
|10
|43
|605
|4.3
|S.Roush, Stanford
|10
|43
|458
|4.3
|C.Dawn, Texas State
|8
|34
|600
|4.2
|G.Benyard, Kennesaw St.
|9
|38
|568
|4.2
|J.Brown, Kansas St.
|9
|38
|630
|4.2
|N.Cox, Middle Tennessee
|9
|38
|446
|4.2
|J.Farooq, Maryland
|9
|38
|329
|4.2
|O.Kelly, Michigan St.
|9
|38
|529
|4.2
|M.Matthews, Tennessee
|9
|38
|638
|4.2
|C.Roberts, BYU
|9
|38
|652
|4.2
|A.Anderson, LSU
|8
|33
|398
|4.1
|V.Brown, Florida
|8
|33
|473
|4.1
|K.Hutson, Arizona
|8
|33
|389
|4.1
|J.Lane, Southern Cal
|8
|33
|520
|4.1
|J.Bradley, UNLV
|9
|37
|650
|4.1
|L.Brockington, Minnesota
|9
|37
|385
|4.1
|C.Durr, Wyoming
|9
|37
|398
|4.1
|K.Johnson, Pittsburgh
|9
|37
|576
|4.1
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|9
|37
|369
|4.1
|L.Smith, San Jose St.
|9
|37
|643
|4.1
|J.Cook, Syracuse
|10
|41
|518
|4.1
|J.Franklin, Boston College
|10
|41
|385
|4.1
|E.Henderson, Kansas
|10
|41
|638
|4.1
|N.Hunter, Nebraska
|10
|41
|592
|4.1
|C.Allen, Cincinnati
|9
|36
|514
|4.0
|R.Brinson, SMU
|10
|40
|582
|4.0
|L.Collins, Middle Tennessee
|1
|4
|20
|4.0
|J.Dallas, Georgia Southern
|2
|8
|68
|4.0
|G.Freeman, Oklahoma St.
|9
|36
|358
|4.0
|K.Law, Kentucky
|9
|36
|395
|4.0
|J.Platt, FAU
|9
|36
|585
|4.0
|D.Sheffield, Rutgers
|10
|40
|532
|4.0
|B.Spalding, East Carolina
|4
|16
|205
|4.0
|R.Virgil, Texas Tech
|10
|40
|489
|4.0
|R.Williams, Pittsburgh
|9
|36
|525
|4.0
|C.Eakin, Texas Tech
|10
|39
|512
|3.9
|C.Dorner, North Texas
|9
|35
|544
|3.9
|M.Henry, W. Kentucky
|9
|35
|568
|3.9
|C.Ross, Virginia
|9
|35
|395
|3.9
|J.Tibbs, Kansas St.
|9
|35
|457
|3.9
|J.Whatley, Arizona
|9
|35
|420
|3.9
|D.Amador, UTSA
|8
|31
|293
|3.9
|J.Freeman, Fresno St.
|8
|31
|353
|3.9
|R.Flores, UCLA
|6
|23
|212
|3.8
|C.Nimrod, South Florida
|6
|23
|466
|3.8
|T.King, New Mexico St.
|5
|19
|284
|3.8
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|3.8
|A.Turner, Rice
|10
|38
|217
|3.8
|C.Barnes, Wake Forest
|9
|34
|504
|3.8
|B.Boyd, Utah St.
|9
|34
|548
|3.8
|T.Freeman, Washington St.
|9
|34
|359
|3.8
|O.Miller, Colorado
|9
|34
|652
|3.8
|A.Perry, FIU
|9
|34
|479
|3.8
|J.Thomas, Old Dominion
|8
|30
|532
|3.8
|J.Barney, Nebraska
|10
|37
|403
|3.7
|Y.Knight, SMU
|10
|37
|460
|3.7
|D.Wells, Oregon St.
|10
|37
|405
|3.7
|D.Fleming, Maryland
|9
|33
|291
|3.7
|K.Gilmer, UCLA
|9
|33
|395
|3.7
|E.Heidenreich, Navy
|9
|33
|595
|3.7
|C.Lacy, Middle Tennessee
|9
|33
|443
|3.7
|K.Singleton, South Florida
|9
|33
|573
|3.7
|B.White, Hawaii
|9
|33
|359
|3.7
|D.Moore, Texas
|8
|29
|379
|3.6
|D.Wade, UCF
|8
|29
|302
|3.6
|T.Grizzell, California
|10
|36
|565
|3.6
|E.Johnson, Nebraska
|10
|36
|300
|3.6
|C.Pickett, Kansas
|10
|36
|423
|3.6
|H.Wallace, Mississippi
|10
|36
|579
|3.6
|D.Bentley, Utah
|9
|32
|383
|3.6
|B.Hawkins, UAB
|9
|32
|373
|3.6
|T.Williams, W. Michigan
|9
|32
|403
|3.6
|K.Wilson, Baylor
|9
|32
|433
|3.6
|J.Edrine, Virginia
|10
|35
|431
|3.5
|D.Moore, Oregon
|8
|28
|443
|3.5
|J.Sherrill, Vanderbilt
|10
|35
|470
|3.5
|H.Smothers, NC State
|8
|28
|170
|3.5
|H.Summers, Arkansas St.
|10
|35
|403
|3.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|3.5
|E.Williams, Indiana
|2
|7
|72
|3.5
|M.Butler, Middle Tennessee
|9
|31
|279
|3.4
|T.Carter, Texas Tech
|9
|31
|419
|3.4
|C.Harris, Air Force
|9
|31
|536
|3.4
|J.Jacobs, Utah St.
|9
|31
|264
|3.4
|C.Metayer, Arizona St.
|9
|31
|349
|3.4
|T.Moore, Clemson
|9
|31
|536
|3.4
|E.Rivers, Georgia Tech
|9
|31
|397
|3.4
|O.Smith, Maryland
|9
|31
|401
|3.4
|R.Wingo, Texas
|9
|31
|593
|3.4
|S.Sampson, Louisiana-Lafayette
|7
|24
|442
|3.4
|K.Hollawayne, Temple
|10
|34
|445
|3.4
|M.Mini, California
|10
|34
|382
|3.4
|J.Taylor, Virginia
|10
|34
|160
|3.4
|S.Hagans, Duke
|8
|27
|315
|3.4
