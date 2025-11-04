NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|Ct Pg
|E.Messer, FAU
|8
|68
|631
|8.5
|S.Bell, Uconn
|9
|74
|994
|8.2
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|57
|628
|8.1
|D.Scudero, San Jose St.
|8
|63
|1085
|7.9
|C.Hendricks, Ohio
|8
|57
|805
|7.1
|L.Bond, Boston College
|9
|64
|639
|7.1
|C.Bell, Louisville
|8
|56
|743
|7.0
|T.Pena, Penn St.
|1
|7
|74
|7.0
|J.Smith, Ohio St.
|8
|55
|725
|6.9
|M.Toney, Miami
|8
|52
|632
|6.5
|J.Vandeross, Toledo
|8
|52
|608
|6.5
|K.Coleman, Missouri
|8
|51
|558
|6.4
|B.Sparks, Texas State
|8
|51
|741
|6.4
|J.De Jesus, California
|9
|57
|541
|6.3
|M.Lemon, Southern Cal
|8
|50
|776
|6.2
|C.Cobb, Arkansas St.
|9
|56
|608
|6.2
|R.Davis, Utah
|9
|56
|650
|6.2
|I.Strong, Rutgers
|7
|43
|628
|6.1
|P.Ashlock, Hawaii
|9
|55
|598
|6.1
|J.Gibson, Umass
|6
|36
|358
|6.0
|K.Odom, UTEP
|7
|42
|418
|6.0
|T.Hurst, Georgia St.
|8
|47
|689
|5.9
|A.Evans, Mississippi St.
|9
|52
|653
|5.8
|B.Staley, Tennessee
|9
|52
|703
|5.8
|T.Walker, Oregon St.
|9
|52
|631
|5.8
|Z.Booker, Tulsa
|8
|46
|418
|5.8
|K.Shoels, San Jose St.
|8
|46
|587
|5.8
|K.Duff, Rutgers
|9
|51
|854
|5.7
|C.Barkate, Duke
|8
|45
|774
|5.6
|Z.Branch, Georgia
|8
|45
|474
|5.6
|I.Hooks, UAB
|8
|45
|588
|5.6
|K.Johnson, New Mexico
|8
|45
|573
|5.6
|J.Napier, San Diego St.
|8
|45
|610
|5.6
|O.Blake, Arkansas
|9
|50
|661
|5.6
|M.Jackson, Purdue
|9
|50
|456
|5.6
|D.Voisin, South Alabama
|9
|50
|654
|5.6
|D.Boston, Washington
|8
|44
|668
|5.5
|C.Lacy, Louisville
|8
|44
|422
|5.5
|A.Williams, Clemson
|6
|33
|367
|5.5
|H.Beatty, Illinois
|9
|49
|730
|5.4
|C.Brazzell, Tennessee
|9
|49
|808
|5.4
|I.Sategna, Oklahoma
|9
|49
|692
|5.4
|D.McCuin, UTSA
|8
|43
|460
|5.4
|T.Koziol, Houston
|9
|48
|504
|5.3
|J.Hudson, SMU
|7
|37
|491
|5.3
|K.Duplessis, Delaware
|8
|42
|581
|5.2
|C.Milliner, UAB
|4
|21
|294
|5.2
|A.Smith, East Carolina
|4
|21
|253
|5.2
|J.Cameron, Baylor
|9
|47
|581
|5.2
|C.Williams, Stanford
|9
|47
|598
|5.2
|J.Barnes, Appalachian St.
|8
|41
|445
|5.1
|J.Nicholas, Charlotte
|8
|41
|541
|5.1
|O.Cooper, Indiana
|9
|46
|669
|5.1
|N.Marsh, Michigan St.
|9
|46
|554
|5.1
|C.Brown, Georgia Southern
|8
|40
|642
|5.0
|M.Craver, Texas A&M
|8
|40
|716
|5.0
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|5
|33
|5.0
|D.Lacey, Marshall
|8
|40
|508
|5.0
|J.Robinson, Georgia St.
|8
|40
|386
|5.0
|E.Sarratt, Indiana
|9
|45
|609
|5.0
|V.Snow, Buffalo
|9
|45
|586
|5.0
|C.Rucker, Arkansas St.
|9
|44
|533
|4.9
|J.Faison, Notre Dame
|8
|39
|518
|4.9
|D.Faupel, New Mexico St.
|8
|39
|476
|4.9
|B.Pegan, Utah St.
|8
|39
|654
|4.9
|C.Tate, Ohio St.
|8
|39
|711
|4.9
|G.Wilde, Northwestern
|8
|39
|570
|4.9
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|9
|43
|490
|4.8
|D.Thomas, New Mexico
|9
|43
|452
|4.8
|G.Bernard, Alabama
|8
|38
|526
|4.8
|D.Cobb, Georgia Southern
|8
|38
|333
|4.8
|D.Rogers, N. Illinois
|8
|38
|439
|4.8
|D.Thomas, UCF
|8
|38
|393
|4.8
|C.Daniels, Miami
|7
|33
|351
|4.7
|R.Williams, Alabama
|7
|33
|495
|4.7
|D.Burks, Oklahoma
|9
|42
|435
|4.7
|A.Hawkins, Baylor
|9
|42
|459
|4.7
|N.McMillan, Buffalo
|9
|42
|590
|4.7
|Q.Brown, Duke
|8
|37
|523
|4.6
|I.Cummings, Appalachian St.
|8
|37
|374
|4.6
|E.McAlister, TCU
|8
|37
|727
|4.6
|V.Brown, Florida
|7
|32
|451
|4.6
|C.Douglas, Texas Tech
|9
|41
|594
|4.6
|B.Thompson, Mississippi St.
|9
|41
|716
|4.6
|B.Brown, LSU
|8
|36
|361
|4.5
|K.Concepcion, Texas A&M
|8
|36
|545
|4.5
|J.Joly, NC State
|8
|36
|365
|4.5
|R.Brinson, SMU
|9
|40
|582
|4.4
|N.Gladding, Old Dominion
|9
|40
|551
|4.4
|E.Singleton, Auburn
|9
|40
|379
|4.4
|A.Thomas, Houston
|9
|40
|634
|4.4
|M.Trigg, Baylor
|9
|40
|607
|4.4
|W.Young, North Texas
|9
|40
|638
|4.4
|M.Coleman, North Texas
|7
|31
|322
|4.4
|B.Wesco, Clemson
|7
|31
|537
|4.4
|G.Benyard, Kennesaw St.
|8
|35
|494
|4.4
|N.Cox, Middle Tennessee
|8
|35
|424
|4.4
|J.Dwyer, TCU
|8
|35
|494
|4.4
|J.Farooq, Maryland
|8
|35
|320
|4.4
|J.Harris, Hawaii
|8
|35
|601
|4.4
|J.Shipp, North Carolina
|8
|35
|384
|4.4
|Y.Smith, East Carolina
|8
|35
|474
|4.4
|A.Waseem, FAU
|8
|35
|439
|4.4
|C.Braham, Memphis
|9
|39
|632
|4.3
|J.Cook, Syracuse
|9
|39
|501
|4.3
|J.Meredith, Washington St.
|9
|39
|518
|4.3
|J.Bradley, UNLV
|8
|34
|586
|4.2
|P.Kingston, BYU
|8
|34
|516
|4.2
|D.Robinson, Florida St.
|8
|34
|689
|4.2
|S.Wilson, Delaware
|8
|34
|418
|4.2
|J.Brown, Kansas St.
|9
|38
|630
|4.2
|J.Franklin, Boston College
|9
|38
|367
|4.2
|N.Hunter, Nebraska
|9
|38
|555
|4.2
|O.Kelly, Michigan St.
|9
|38
|529
|4.2
|M.Matthews, Tennessee
|9
|38
|638
|4.2
|E.Stowers, Vanderbilt
|9
|38
|543
|4.2
|A.Anderson, LSU
|7
|29
|382
|4.1
|K.Hutson, Arizona
|7
|29
|355
|4.1
|C.Ross, Virginia
|8
|33
|388
|4.1
|J.Whatley, Arizona
|8
|33
|404
|4.1
|L.Brockington, Minnesota
|9
|37
|385
|4.1
|C.Coleman, Auburn
|9
|37
|474
|4.1
|C.Durr, Wyoming
|9
|37
|398
|4.1
|T.Harris, Virginia
|9
|37
|545
|4.1
|K.Johnson, Pittsburgh
|9
|37
|576
|4.1
|S.Roush, Stanford
|9
|37
|409
|4.1
|R.Virgil, Texas Tech
|9
|37
|435
|4.1
|D.Amador, UTSA
|7
|28
|237
|4.0
|C.Barnes, Wake Forest
|8
|32
|492
|4.0
|J.Dallas, Georgia Southern
|2
|8
|68
|4.0
|G.Freeman, Oklahoma St.
|9
|36
|358
|4.0
|E.Henderson, Kansas
|9
|36
|573
|4.0
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|8
|32
|305
|4.0
|C.Roberts, BYU
|8
|32
|591
|4.0
|D.Sheffield, Rutgers
|9
|36
|476
|4.0
|B.Spalding, East Carolina
|4
|16
|205
|4.0
|M.Tucker, North Carolina
|2
|8
|41
|4.0
|R.Williams, Pittsburgh
|9
|36
|525
|4.0
|C.Allen, Cincinnati
|9
|35
|500
|3.9
|C.Dorner, North Texas
|9
|35
|544
|3.9
|C.Eakin, Texas Tech
|9
|35
|460
|3.9
|M.Henry, W. Kentucky
|9
|35
|568
|3.9
|J.Tibbs, Kansas St.
|9
|35
|457
|3.9
|J.Freeman, Fresno St.
|8
|31
|353
|3.9
|K.Gilmer, UCLA
|8
|31
|382
|3.9
|E.Heidenreich, Navy
|8
|31
|575
|3.9
|J.Platt, FAU
|8
|31
|471
|3.9
|C.Dawn, Texas State
|7
|27
|511
|3.9
|C.Nimrod, South Florida
|6
|23
|466
|3.8
|N.Cenacle, Hawaii
|5
|19
|162
|3.8
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|3.8
|J.Edrine, Virginia
|9
|34
|425
|3.8
|T.Freeman, Washington St.
|9
|34
|359
|3.8
|T.Grizzell, California
|9
|34
|528
|3.8
|M.Mini, California
|9
|34
|382
|3.8
|B.Hawkins, UAB
|8
|30
|344
|3.8
|T.King, New Mexico St.
|4
|15
|235
|3.8
|K.Law, Kentucky
|8
|30
|351
|3.8
|A.Smith, East Carolina
|4
|15
|361
|3.8
|O.Smith, Maryland
|8
|30
|394
|3.8
|J.Thomas, Old Dominion
|8
|30
|532
|3.8
|J.Lane, Southern Cal
|7
|26
|446
|3.7
|J.Barney, Nebraska
|9
|33
|384
|3.7
|K.Hollawayne, Temple
|9
|33
|439
|3.7
|E.Johnson, Nebraska
|9
|33
|197
|3.7
|C.Pickett, Kansas
|9
|33
|361
|3.7
|B.Boyd, Utah St.
|8
|29
|431
|3.6
|L.Brown, Sam Houston St.
|8
|29
|160
|3.6
|D.Fleming, Maryland
|8
|29
|252
|3.6
|C.Harris, Air Force
|8
|29
|536
|3.6
|D.Moore, Texas
|8
|29
|379
|3.6
|A.Perry, FIU
|8
|29
|408
|3.6
|K.Singleton, South Florida
|8
|29
|451
|3.6
|J.Thomas, UNLV
|8
|29
|169
|3.6
|B.White, Hawaii
|8
|29
|312
|3.6
|D.Bentley, Utah
|9
|32
|383
|3.6
|B.Brahmer, Iowa St.
|9
|32
|365
|3.6
|D.Dickmann, Rice
|9
|32
|305
|3.6
|A.Turner, Rice
|9
|32
|214
|3.6
|T.Williams, W. Michigan
|9
|32
|403
|3.6
|K.Wilson, Baylor
|9
|32
|433
|3.6
|T.Green, LSU
|6
|21
|264
|3.5
|M.Johnson, Missouri
|8
|28
|340
|3.5
|C.Lacy, Middle Tennessee
|8
|28
|335
|3.5
|O.Miller, Colorado
|8
|28
|521
|3.5
|T.Moore, Clemson
|8
|28
|499
|3.5
|D.Moore, Oregon
|8
|28
|443
|3.5
|T.Rudolph, Toledo
|8
|28
|333
|3.5
|L.Smith, San Jose St.
|8
|28
|499
|3.5
|H.Smothers, NC State
|8
|28
|170
|3.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|3.5
|E.Williams, Indiana
|2
|7
|72
|3.5
|C.Metayer, Arizona St.
|9
|31
|349
|3.4
|E.Rivers, Georgia Tech
|9
|31
|397
|3.4
|J.Sherrill, Vanderbilt
|9
|31
|395
|3.4
|H.Summers, Arkansas St.
|9
|31
|370
|3.4
|D.Villari, Syracuse
|9
|31
|365
|3.4
|R.Wingo, Texas
|9
|31
|593
|3.4
|R.Flores, UCLA
|5
|17
|160
|3.4
|T.Carter, Texas Tech
|8
|27
|378
|3.4
