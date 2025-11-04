Live Radio
NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

November 4, 2025, 11:04 PM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
E.Messer, FAU 8 68 631 8.5
S.Bell, Uconn 9 74 994 8.2
J.Tyson, Arizona St. 7 57 628 8.1
D.Scudero, San Jose St. 8 63 1085 7.9
C.Hendricks, Ohio 8 57 805 7.1
L.Bond, Boston College 9 64 639 7.1
C.Bell, Louisville 8 56 743 7.0
T.Pena, Penn St. 1 7 74 7.0
J.Smith, Ohio St. 8 55 725 6.9
M.Toney, Miami 8 52 632 6.5
J.Vandeross, Toledo 8 52 608 6.5
K.Coleman, Missouri 8 51 558 6.4
B.Sparks, Texas State 8 51 741 6.4
J.De Jesus, California 9 57 541 6.3
M.Lemon, Southern Cal 8 50 776 6.2
C.Cobb, Arkansas St. 9 56 608 6.2
R.Davis, Utah 9 56 650 6.2
I.Strong, Rutgers 7 43 628 6.1
P.Ashlock, Hawaii 9 55 598 6.1
J.Gibson, Umass 6 36 358 6.0
K.Odom, UTEP 7 42 418 6.0
T.Hurst, Georgia St. 8 47 689 5.9
A.Evans, Mississippi St. 9 52 653 5.8
B.Staley, Tennessee 9 52 703 5.8
T.Walker, Oregon St. 9 52 631 5.8
Z.Booker, Tulsa 8 46 418 5.8
K.Shoels, San Jose St. 8 46 587 5.8
K.Duff, Rutgers 9 51 854 5.7
C.Barkate, Duke 8 45 774 5.6
Z.Branch, Georgia 8 45 474 5.6
I.Hooks, UAB 8 45 588 5.6
K.Johnson, New Mexico 8 45 573 5.6
J.Napier, San Diego St. 8 45 610 5.6
O.Blake, Arkansas 9 50 661 5.6
M.Jackson, Purdue 9 50 456 5.6
D.Voisin, South Alabama 9 50 654 5.6
D.Boston, Washington 8 44 668 5.5
C.Lacy, Louisville 8 44 422 5.5
A.Williams, Clemson 6 33 367 5.5
H.Beatty, Illinois 9 49 730 5.4
C.Brazzell, Tennessee 9 49 808 5.4
I.Sategna, Oklahoma 9 49 692 5.4
D.McCuin, UTSA 8 43 460 5.4
T.Koziol, Houston 9 48 504 5.3
J.Hudson, SMU 7 37 491 5.3
K.Duplessis, Delaware 8 42 581 5.2
C.Milliner, UAB 4 21 294 5.2
A.Smith, East Carolina 4 21 253 5.2
J.Cameron, Baylor 9 47 581 5.2
C.Williams, Stanford 9 47 598 5.2
J.Barnes, Appalachian St. 8 41 445 5.1
J.Nicholas, Charlotte 8 41 541 5.1
O.Cooper, Indiana 9 46 669 5.1
N.Marsh, Michigan St. 9 46 554 5.1
C.Brown, Georgia Southern 8 40 642 5.0
M.Craver, Texas A&M 8 40 716 5.0
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
D.Lacey, Marshall 8 40 508 5.0
J.Robinson, Georgia St. 8 40 386 5.0
E.Sarratt, Indiana 9 45 609 5.0
V.Snow, Buffalo 9 45 586 5.0
C.Rucker, Arkansas St. 9 44 533 4.9
J.Faison, Notre Dame 8 39 518 4.9
D.Faupel, New Mexico St. 8 39 476 4.9
B.Pegan, Utah St. 8 39 654 4.9
C.Tate, Ohio St. 8 39 711 4.9
G.Wilde, Northwestern 8 39 570 4.9
K.Hutchinson, W. Kentucky 9 43 490 4.8
D.Thomas, New Mexico 9 43 452 4.8
G.Bernard, Alabama 8 38 526 4.8
D.Cobb, Georgia Southern 8 38 333 4.8
D.Rogers, N. Illinois 8 38 439 4.8
D.Thomas, UCF 8 38 393 4.8
C.Daniels, Miami 7 33 351 4.7
R.Williams, Alabama 7 33 495 4.7
D.Burks, Oklahoma 9 42 435 4.7
A.Hawkins, Baylor 9 42 459 4.7
N.McMillan, Buffalo 9 42 590 4.7
Q.Brown, Duke 8 37 523 4.6
I.Cummings, Appalachian St. 8 37 374 4.6
E.McAlister, TCU 8 37 727 4.6
V.Brown, Florida 7 32 451 4.6
C.Douglas, Texas Tech 9 41 594 4.6
B.Thompson, Mississippi St. 9 41 716 4.6
B.Brown, LSU 8 36 361 4.5
K.Concepcion, Texas A&M 8 36 545 4.5
J.Joly, NC State 8 36 365 4.5
R.Brinson, SMU 9 40 582 4.4
N.Gladding, Old Dominion 9 40 551 4.4
E.Singleton, Auburn 9 40 379 4.4
A.Thomas, Houston 9 40 634 4.4
M.Trigg, Baylor 9 40 607 4.4
W.Young, North Texas 9 40 638 4.4
M.Coleman, North Texas 7 31 322 4.4
B.Wesco, Clemson 7 31 537 4.4
G.Benyard, Kennesaw St. 8 35 494 4.4
N.Cox, Middle Tennessee 8 35 424 4.4
J.Dwyer, TCU 8 35 494 4.4
J.Farooq, Maryland 8 35 320 4.4
J.Harris, Hawaii 8 35 601 4.4
J.Shipp, North Carolina 8 35 384 4.4
Y.Smith, East Carolina 8 35 474 4.4
A.Waseem, FAU 8 35 439 4.4
C.Braham, Memphis 9 39 632 4.3
J.Cook, Syracuse 9 39 501 4.3
J.Meredith, Washington St. 9 39 518 4.3
J.Bradley, UNLV 8 34 586 4.2
P.Kingston, BYU 8 34 516 4.2
D.Robinson, Florida St. 8 34 689 4.2
S.Wilson, Delaware 8 34 418 4.2
J.Brown, Kansas St. 9 38 630 4.2
J.Franklin, Boston College 9 38 367 4.2
N.Hunter, Nebraska 9 38 555 4.2
O.Kelly, Michigan St. 9 38 529 4.2
M.Matthews, Tennessee 9 38 638 4.2
E.Stowers, Vanderbilt 9 38 543 4.2
A.Anderson, LSU 7 29 382 4.1
K.Hutson, Arizona 7 29 355 4.1
C.Ross, Virginia 8 33 388 4.1
J.Whatley, Arizona 8 33 404 4.1
L.Brockington, Minnesota 9 37 385 4.1
C.Coleman, Auburn 9 37 474 4.1
C.Durr, Wyoming 9 37 398 4.1
T.Harris, Virginia 9 37 545 4.1
K.Johnson, Pittsburgh 9 37 576 4.1
S.Roush, Stanford 9 37 409 4.1
R.Virgil, Texas Tech 9 37 435 4.1
D.Amador, UTSA 7 28 237 4.0
C.Barnes, Wake Forest 8 32 492 4.0
J.Dallas, Georgia Southern 2 8 68 4.0
G.Freeman, Oklahoma St. 9 36 358 4.0
E.Henderson, Kansas 9 36 573 4.0
J.Middlebrook, Middle Tennessee 8 32 305 4.0
C.Roberts, BYU 8 32 591 4.0
D.Sheffield, Rutgers 9 36 476 4.0
B.Spalding, East Carolina 4 16 205 4.0
M.Tucker, North Carolina 2 8 41 4.0
R.Williams, Pittsburgh 9 36 525 4.0
C.Allen, Cincinnati 9 35 500 3.9
C.Dorner, North Texas 9 35 544 3.9
C.Eakin, Texas Tech 9 35 460 3.9
M.Henry, W. Kentucky 9 35 568 3.9
J.Tibbs, Kansas St. 9 35 457 3.9
J.Freeman, Fresno St. 8 31 353 3.9
K.Gilmer, UCLA 8 31 382 3.9
E.Heidenreich, Navy 8 31 575 3.9
J.Platt, FAU 8 31 471 3.9
C.Dawn, Texas State 7 27 511 3.9
C.Nimrod, South Florida 6 23 466 3.8
N.Cenacle, Hawaii 5 19 162 3.8
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 3.8
J.Edrine, Virginia 9 34 425 3.8
T.Freeman, Washington St. 9 34 359 3.8
T.Grizzell, California 9 34 528 3.8
M.Mini, California 9 34 382 3.8
B.Hawkins, UAB 8 30 344 3.8
T.King, New Mexico St. 4 15 235 3.8
K.Law, Kentucky 8 30 351 3.8
A.Smith, East Carolina 4 15 361 3.8
O.Smith, Maryland 8 30 394 3.8
J.Thomas, Old Dominion 8 30 532 3.8
J.Lane, Southern Cal 7 26 446 3.7
J.Barney, Nebraska 9 33 384 3.7
K.Hollawayne, Temple 9 33 439 3.7
E.Johnson, Nebraska 9 33 197 3.7
C.Pickett, Kansas 9 33 361 3.7
B.Boyd, Utah St. 8 29 431 3.6
L.Brown, Sam Houston St. 8 29 160 3.6
D.Fleming, Maryland 8 29 252 3.6
C.Harris, Air Force 8 29 536 3.6
D.Moore, Texas 8 29 379 3.6
A.Perry, FIU 8 29 408 3.6
K.Singleton, South Florida 8 29 451 3.6
J.Thomas, UNLV 8 29 169 3.6
B.White, Hawaii 8 29 312 3.6
D.Bentley, Utah 9 32 383 3.6
B.Brahmer, Iowa St. 9 32 365 3.6
D.Dickmann, Rice 9 32 305 3.6
A.Turner, Rice 9 32 214 3.6
T.Williams, W. Michigan 9 32 403 3.6
K.Wilson, Baylor 9 32 433 3.6
T.Green, LSU 6 21 264 3.5
M.Johnson, Missouri 8 28 340 3.5
C.Lacy, Middle Tennessee 8 28 335 3.5
O.Miller, Colorado 8 28 521 3.5
T.Moore, Clemson 8 28 499 3.5
D.Moore, Oregon 8 28 443 3.5
T.Rudolph, Toledo 8 28 333 3.5
L.Smith, San Jose St. 8 28 499 3.5
H.Smothers, NC State 8 28 170 3.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 3.5
E.Williams, Indiana 2 7 72 3.5
C.Metayer, Arizona St. 9 31 349 3.4
E.Rivers, Georgia Tech 9 31 397 3.4
J.Sherrill, Vanderbilt 9 31 395 3.4
H.Summers, Arkansas St. 9 31 370 3.4
D.Villari, Syracuse 9 31 365 3.4
R.Wingo, Texas 9 31 593 3.4
R.Flores, UCLA 5 17 160 3.4
T.Carter, Texas Tech 8 27 378 3.4

