Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Receiving…

NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

The Associated Press

November 25, 2025, 11:15 AM

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
D.Scudero, San Jose St. 11 84 1234 112.2
S.Bell, Uconn 12 101 1276 106.3
M.Lemon, Southern Cal 11 78 1124 102.2
W.Young, North Texas 11 56 1076 97.8
B.Sparks, Texas State 11 77 1056 96.0
D.Robinson, Florida St. 11 53 1021 92.8
E.McAlister, TCU 11 56 1020 92.7
J.Smith, Ohio St. 10 69 902 90.2
C.Tate, Ohio St. 8 39 711 88.9
E.Messer, FAU 11 94 966 87.8
K.Duff, Rutgers 11 55 957 87.0
J.Tyson, Arizona St. 8 59 689 86.1
T.Hurst, Georgia St. 11 64 928 84.4
C.Brazzell, Tennessee 11 56 926 84.2
C.Bell, Louisville 11 72 917 83.4
B.Pegan, Utah St. 11 58 898 81.6
C.Barkate, Duke 11 55 895 81.4
D.Boston, Washington 9 52 730 81.1
C.Brown, Georgia Southern 11 54 892 81.1
J.Harris, Hawaii 10 45 810 81.0
A.Smith, East Carolina 11 59 888 80.7
I.Strong, Rutgers 9 49 725 80.6
I.Hooks, UAB 11 67 881 80.1
J.Vandeross, Toledo 11 71 876 79.6
B.Thompson, Mississippi St. 11 47 868 78.9
M.Craver, Texas A&M 10 47 781 78.1
N.McMillan, Buffalo 11 57 859 78.1
C.Hendricks, Ohio 11 62 858 78.0
C.Dawn, Texas State 10 46 777 77.7
J.Hudson, SMU 9 50 691 76.8
M.Toney, Miami 11 71 844 76.7
B.Wesco, Clemson 7 31 537 76.7
L.Bond, Boston College 11 81 839 76.3
K.Concepcion, Texas A&M 11 52 829 75.4
I.Sategna, Oklahoma 11 56 827 75.2
C.Braham, Memphis 11 59 824 74.9
J.Cameron, Baylor 11 66 817 74.3
E.Heidenreich, Navy 10 38 741 74.1
A.Thomas, Houston 11 50 809 73.5
H.Beatty, Illinois 11 61 805 73.2
K.Perry, Miami (Ohio) 11 33 802 72.9
G.Benyard, Kennesaw St. 11 50 795 72.3
J.De Jesus, California 11 87 795 72.3
J.Brown, Kansas St. 10 41 712 71.2
C.Rucker, Arkansas St. 11 59 776 70.5
B.Staley, Tennessee 11 58 771 70.1
T.Harris, Virginia 11 51 766 69.6
J.Bradley, UNLV 11 48 763 69.4
K.Johnson, New Mexico 10 54 693 69.3
J.Lane, Southern Cal 10 46 693 69.3
T.Walker, Oregon St. 11 61 762 69.3
O.Miller, Colorado 10 37 687 68.7
G.Wilde, Northwestern 11 56 755 68.6
K.Singleton, South Florida 11 44 752 68.4
A.Evans, Mississippi St. 11 63 751 68.3
K.Shoels, San Jose St. 11 57 751 68.3
C.Milliner, UAB 5 24 341 68.2
T.Brown, Old Dominion 11 36 747 67.9
E.Sarratt, Indiana 9 45 609 67.7
G.Bernard, Alabama 10 48 676 67.6
O.Cooper, Indiana 11 55 740 67.3
R.Wingo, Texas 11 46 736 66.9
C.Williams, Stanford 11 58 735 66.8
V.Snow, Buffalo 11 58 733 66.6
C.Nimrod, South Florida 7 23 466 66.6
D.Voisin, South Alabama 11 60 724 65.8
M.Henry, W. Kentucky 11 45 719 65.4
S.Wilson, Delaware 11 54 717 65.2
D.Lacey, Marshall 11 61 716 65.1
K.Coleman, Missouri 11 63 715 65.0
C.Roberts, BYU 11 44 713 64.8
M.Matthews, Tennessee 11 44 712 64.7
K.Hutson, Arizona 10 50 645 64.5
O.Blake, Arkansas 11 53 707 64.3
E.Stowers, Vanderbilt 11 56 701 63.7
J.Nicholas, Charlotte 11 56 700 63.6
C.Douglas, Texas Tech 11 48 696 63.3
K.Johnson, Pittsburgh 11 47 694 63.1
M.Trigg, Baylor 11 50 694 63.1
J.Napier, San Diego St. 10 48 629 62.9
C.Coleman, Auburn 11 52 682 62.0
L.Smith, San Jose St. 11 42 682 62.0
J.Platt, FAU 11 44 681 61.9
K.Duplessis, Delaware 11 53 678 61.6
P.Kingston, BYU 11 51 678 61.6
A.Perry, FIU 11 46 676 61.5
J.Thomas, Old Dominion 10 34 610 61.0
T.Grizzell, California 11 45 669 60.8
J.Barnes, Appalachian St. 10 55 608 60.8
A.Waseem, FAU 11 62 665 60.5
D.Faupel, New Mexico St. 11 61 661 60.1
R.Davis, Utah 11 57 659 59.9
R.Williams, Alabama 10 40 598 59.8
A.Williams, Clemson 9 48 538 59.8
S.Sampson, Louisiana-Lafayette 8 27 477 59.6
E.Henderson, Kansas 11 42 653 59.4
T.Moore, Clemson 11 40 653 59.4
C.Cobb, Arkansas St. 11 64 650 59.1
H.Wallace, Mississippi 11 42 647 58.8
J.Dwyer, TCU 11 51 646 58.7
R.Harris, Boston College 11 37 646 58.7
T.King, New Mexico St. 7 31 410 58.6
C.Dorner, North Texas 11 40 644 58.5
C.Marshall, Boise St. 8 24 467 58.4
Y.Smith, East Carolina 10 44 583 58.3
A.Marsh, Michigan 11 42 641 58.3
Z.Branch, Georgia 11 63 638 58.0
R.Brinson, SMU 11 43 638 58.0
P.Ashlock, Hawaii 11 58 633 57.5
B.Boyd, Utah St. 11 40 629 57.2
D.McCuin, UTSA 10 52 567 56.7
C.Allen, Cincinnati 11 46 623 56.6
E.Metcalf, Southern Miss. 11 46 615 55.9
Q.Brown, Duke 11 49 614 55.8
N.Hunter, Nebraska 11 42 611 55.5
D.Moore, Oregon 8 28 443 55.4
M.Fields, Notre Dame 11 33 608 55.3
T.Richardson, Vanderbilt 11 35 608 55.3
J.Meredith, Washington St. 11 47 607 55.2
T.Anderson, NC State 11 36 596 54.2
V.Brown, Florida 9 36 487 54.1
N.Gladding, Old Dominion 11 45 592 53.8
T.Koziol, Houston 11 58 592 53.8
H.Mack, E. Michigan 5 15 269 53.8
M.Sanders, Georgia Southern 11 37 590 53.6
D.Lee, Liberty 11 32 589 53.5
M.Williams, Akron 12 45 641 53.4
J.Hawkins, Memphis 11 33 587 53.4
A.Hawkins, Baylor 11 50 586 53.3
J.Sherrill, Vanderbilt 11 43 585 53.2
J.Gibson, Umass 9 53 478 53.1
C.Harris, Air Force 11 35 584 53.1
J.Robinson, Georgia St. 11 55 583 53.0
K.Hutchinson, W. Kentucky 11 56 582 52.9
J.Shipp, North Carolina 11 52 581 52.8
D.Moore, Texas 10 37 528 52.8
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 52.6
S.Knotts, Maryland 11 36 578 52.5
R.Williams, Pittsburgh 11 41 578 52.5
N.Marsh, Michigan St. 11 52 577 52.5
C.Barnes, Wake Forest 10 37 523 52.3
J.Faison, Notre Dame 11 46 572 52.0
M.Fox, E. Michigan 1 1 51 51.0
R.Virgil, Texas Tech 11 45 561 51.0
R.Sharpe, Arkansas 11 38 557 50.6
N.Harbor, South Carolina 10 24 503 50.3
O.Kelly, Michigan St. 11 42 550 50.0
D.Sheffield, Rutgers 11 42 550 50.0
C.Lacy, Louisville 11 54 547 49.7
E.Mosley, Texas 7 22 348 49.7
K.Marion, Miami 11 39 544 49.5
W.Davis, UTEP 10 22 492 49.2
D.Wade, UCF 10 39 492 49.2
J.Tibbs, Kansas St. 11 43 540 49.1
C.Vaughn, West Virginia 11 33 540 49.1
S.Preston, Tulane 11 33 539 49.0
J.Williams, Colorado 10 37 489 48.9
K.Odom, UTEP 10 55 488 48.8
E.Rivers, Georgia Tech 11 40 536 48.7
C.Lacy, Middle Tennessee 11 36 534 48.5
C.Eakin, Texas Tech 11 41 532 48.4
L.Ellis, James Madison 11 32 532 48.4
B.Hawkins, UAB 11 40 532 48.4
B.Foley, Tulsa 11 37 528 48.0
C.Young, Georgia 7 23 336 48.0
D.Roebuck, Washington 11 39 527 47.9
K.Sadiq, Oregon 10 36 479 47.9
K.Law, Kentucky 11 50 524 47.6
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 47.5
M.Danzy, Florida St. 11 23 522 47.5
K.Wilson, Baylor 11 37 522 47.5
J.Cook, Syracuse 11 42 521 47.4
N.Cox, Middle Tennessee 10 40 473 47.3
J.Robinson, Missouri St. 10 37 470 47.0
A.Greene, Virginia Tech 11 31 516 46.9
C.Moss, Kennesaw St. 11 33 515 46.8
I.Cummings, Appalachian St. 8 37 374 46.8
D.Thomas, New Mexico 11 48 514 46.7
D.Henry, FAU 11 35 513 46.6
Z.Booker, Tulsa 9 46 418 46.4
B.Ford, Boise St. 7 21 325 46.4
D.Dozier, Appalachian St. 9 19 417 46.3
E.Singleton, Auburn 11 55 508 46.2
B.Eskildsen, Iowa St. 11 29 507 46.1
D.Gill, Syracuse 11 32 506 46.0
D.Stroman, Appalachian St. 11 29 506 46.0
S.Johnson, Houston 6 13 275 45.8
M.Jackson, Purdue 11 57 504 45.8
Y.Knight, SMU 11 43 504 45.8
J.Koger, South Florida 11 32 504 45.8
C.Ross, Virginia 10 42 458 45.8
N.Devereaux, E. Michigan 11 32 503 45.7
O.Smith, Maryland 11 40 500 45.5
D.Reid, Pittsburgh 7 23 317 45.3
D.Rogers, N. Illinois 11 44 494 44.9
R.Jones, Arkansas 11 18 493 44.8
J.Manjack, TCU 11 36 492 44.7
D.McCulley, Michigan 11 32 488 44.4
A.Anderson, LSU 9 33 398 44.2
B.Brown, LSU 11 49 486 44.2

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up