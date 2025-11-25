NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|RecYD
|D.Scudero, San Jose St.
|11
|84
|1234
|112.2
|S.Bell, Uconn
|12
|101
|1276
|106.3
|M.Lemon, Southern Cal
|11
|78
|1124
|102.2
|W.Young, North Texas
|11
|56
|1076
|97.8
|B.Sparks, Texas State
|11
|77
|1056
|96.0
|D.Robinson, Florida St.
|11
|53
|1021
|92.8
|E.McAlister, TCU
|11
|56
|1020
|92.7
|J.Smith, Ohio St.
|10
|69
|902
|90.2
|C.Tate, Ohio St.
|8
|39
|711
|88.9
|E.Messer, FAU
|11
|94
|966
|87.8
|K.Duff, Rutgers
|11
|55
|957
|87.0
|J.Tyson, Arizona St.
|8
|59
|689
|86.1
|T.Hurst, Georgia St.
|11
|64
|928
|84.4
|C.Brazzell, Tennessee
|11
|56
|926
|84.2
|C.Bell, Louisville
|11
|72
|917
|83.4
|B.Pegan, Utah St.
|11
|58
|898
|81.6
|C.Barkate, Duke
|11
|55
|895
|81.4
|D.Boston, Washington
|9
|52
|730
|81.1
|C.Brown, Georgia Southern
|11
|54
|892
|81.1
|J.Harris, Hawaii
|10
|45
|810
|81.0
|A.Smith, East Carolina
|11
|59
|888
|80.7
|I.Strong, Rutgers
|9
|49
|725
|80.6
|I.Hooks, UAB
|11
|67
|881
|80.1
|J.Vandeross, Toledo
|11
|71
|876
|79.6
|B.Thompson, Mississippi St.
|11
|47
|868
|78.9
|M.Craver, Texas A&M
|10
|47
|781
|78.1
|N.McMillan, Buffalo
|11
|57
|859
|78.1
|C.Hendricks, Ohio
|11
|62
|858
|78.0
|C.Dawn, Texas State
|10
|46
|777
|77.7
|J.Hudson, SMU
|9
|50
|691
|76.8
|M.Toney, Miami
|11
|71
|844
|76.7
|B.Wesco, Clemson
|7
|31
|537
|76.7
|L.Bond, Boston College
|11
|81
|839
|76.3
|K.Concepcion, Texas A&M
|11
|52
|829
|75.4
|I.Sategna, Oklahoma
|11
|56
|827
|75.2
|C.Braham, Memphis
|11
|59
|824
|74.9
|J.Cameron, Baylor
|11
|66
|817
|74.3
|E.Heidenreich, Navy
|10
|38
|741
|74.1
|A.Thomas, Houston
|11
|50
|809
|73.5
|H.Beatty, Illinois
|11
|61
|805
|73.2
|K.Perry, Miami (Ohio)
|11
|33
|802
|72.9
|G.Benyard, Kennesaw St.
|11
|50
|795
|72.3
|J.De Jesus, California
|11
|87
|795
|72.3
|J.Brown, Kansas St.
|10
|41
|712
|71.2
|C.Rucker, Arkansas St.
|11
|59
|776
|70.5
|B.Staley, Tennessee
|11
|58
|771
|70.1
|T.Harris, Virginia
|11
|51
|766
|69.6
|J.Bradley, UNLV
|11
|48
|763
|69.4
|K.Johnson, New Mexico
|10
|54
|693
|69.3
|J.Lane, Southern Cal
|10
|46
|693
|69.3
|T.Walker, Oregon St.
|11
|61
|762
|69.3
|O.Miller, Colorado
|10
|37
|687
|68.7
|G.Wilde, Northwestern
|11
|56
|755
|68.6
|K.Singleton, South Florida
|11
|44
|752
|68.4
|A.Evans, Mississippi St.
|11
|63
|751
|68.3
|K.Shoels, San Jose St.
|11
|57
|751
|68.3
|C.Milliner, UAB
|5
|24
|341
|68.2
|T.Brown, Old Dominion
|11
|36
|747
|67.9
|E.Sarratt, Indiana
|9
|45
|609
|67.7
|G.Bernard, Alabama
|10
|48
|676
|67.6
|O.Cooper, Indiana
|11
|55
|740
|67.3
|R.Wingo, Texas
|11
|46
|736
|66.9
|C.Williams, Stanford
|11
|58
|735
|66.8
|V.Snow, Buffalo
|11
|58
|733
|66.6
|C.Nimrod, South Florida
|7
|23
|466
|66.6
|D.Voisin, South Alabama
|11
|60
|724
|65.8
|M.Henry, W. Kentucky
|11
|45
|719
|65.4
|S.Wilson, Delaware
|11
|54
|717
|65.2
|D.Lacey, Marshall
|11
|61
|716
|65.1
|K.Coleman, Missouri
|11
|63
|715
|65.0
|C.Roberts, BYU
|11
|44
|713
|64.8
|M.Matthews, Tennessee
|11
|44
|712
|64.7
|K.Hutson, Arizona
|10
|50
|645
|64.5
|O.Blake, Arkansas
|11
|53
|707
|64.3
|E.Stowers, Vanderbilt
|11
|56
|701
|63.7
|J.Nicholas, Charlotte
|11
|56
|700
|63.6
|C.Douglas, Texas Tech
|11
|48
|696
|63.3
|K.Johnson, Pittsburgh
|11
|47
|694
|63.1
|M.Trigg, Baylor
|11
|50
|694
|63.1
|J.Napier, San Diego St.
|10
|48
|629
|62.9
|C.Coleman, Auburn
|11
|52
|682
|62.0
|L.Smith, San Jose St.
|11
|42
|682
|62.0
|J.Platt, FAU
|11
|44
|681
|61.9
|K.Duplessis, Delaware
|11
|53
|678
|61.6
|P.Kingston, BYU
|11
|51
|678
|61.6
|A.Perry, FIU
|11
|46
|676
|61.5
|J.Thomas, Old Dominion
|10
|34
|610
|61.0
|T.Grizzell, California
|11
|45
|669
|60.8
|J.Barnes, Appalachian St.
|10
|55
|608
|60.8
|A.Waseem, FAU
|11
|62
|665
|60.5
|D.Faupel, New Mexico St.
|11
|61
|661
|60.1
|R.Davis, Utah
|11
|57
|659
|59.9
|R.Williams, Alabama
|10
|40
|598
|59.8
|A.Williams, Clemson
|9
|48
|538
|59.8
|S.Sampson, Louisiana-Lafayette
|8
|27
|477
|59.6
|E.Henderson, Kansas
|11
|42
|653
|59.4
|T.Moore, Clemson
|11
|40
|653
|59.4
|C.Cobb, Arkansas St.
|11
|64
|650
|59.1
|H.Wallace, Mississippi
|11
|42
|647
|58.8
|J.Dwyer, TCU
|11
|51
|646
|58.7
|R.Harris, Boston College
|11
|37
|646
|58.7
|T.King, New Mexico St.
|7
|31
|410
|58.6
|C.Dorner, North Texas
|11
|40
|644
|58.5
|C.Marshall, Boise St.
|8
|24
|467
|58.4
|Y.Smith, East Carolina
|10
|44
|583
|58.3
|A.Marsh, Michigan
|11
|42
|641
|58.3
|Z.Branch, Georgia
|11
|63
|638
|58.0
|R.Brinson, SMU
|11
|43
|638
|58.0
|P.Ashlock, Hawaii
|11
|58
|633
|57.5
|B.Boyd, Utah St.
|11
|40
|629
|57.2
|D.McCuin, UTSA
|10
|52
|567
|56.7
|C.Allen, Cincinnati
|11
|46
|623
|56.6
|E.Metcalf, Southern Miss.
|11
|46
|615
|55.9
|Q.Brown, Duke
|11
|49
|614
|55.8
|N.Hunter, Nebraska
|11
|42
|611
|55.5
|D.Moore, Oregon
|8
|28
|443
|55.4
|M.Fields, Notre Dame
|11
|33
|608
|55.3
|T.Richardson, Vanderbilt
|11
|35
|608
|55.3
|J.Meredith, Washington St.
|11
|47
|607
|55.2
|T.Anderson, NC State
|11
|36
|596
|54.2
|V.Brown, Florida
|9
|36
|487
|54.1
|N.Gladding, Old Dominion
|11
|45
|592
|53.8
|T.Koziol, Houston
|11
|58
|592
|53.8
|H.Mack, E. Michigan
|5
|15
|269
|53.8
|M.Sanders, Georgia Southern
|11
|37
|590
|53.6
|D.Lee, Liberty
|11
|32
|589
|53.5
|M.Williams, Akron
|12
|45
|641
|53.4
|J.Hawkins, Memphis
|11
|33
|587
|53.4
|A.Hawkins, Baylor
|11
|50
|586
|53.3
|J.Sherrill, Vanderbilt
|11
|43
|585
|53.2
|J.Gibson, Umass
|9
|53
|478
|53.1
|C.Harris, Air Force
|11
|35
|584
|53.1
|J.Robinson, Georgia St.
|11
|55
|583
|53.0
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|11
|56
|582
|52.9
|J.Shipp, North Carolina
|11
|52
|581
|52.8
|D.Moore, Texas
|10
|37
|528
|52.8
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|52.6
|S.Knotts, Maryland
|11
|36
|578
|52.5
|R.Williams, Pittsburgh
|11
|41
|578
|52.5
|N.Marsh, Michigan St.
|11
|52
|577
|52.5
|C.Barnes, Wake Forest
|10
|37
|523
|52.3
|J.Faison, Notre Dame
|11
|46
|572
|52.0
|M.Fox, E. Michigan
|1
|1
|51
|51.0
|R.Virgil, Texas Tech
|11
|45
|561
|51.0
|R.Sharpe, Arkansas
|11
|38
|557
|50.6
|N.Harbor, South Carolina
|10
|24
|503
|50.3
|O.Kelly, Michigan St.
|11
|42
|550
|50.0
|D.Sheffield, Rutgers
|11
|42
|550
|50.0
|C.Lacy, Louisville
|11
|54
|547
|49.7
|E.Mosley, Texas
|7
|22
|348
|49.7
|K.Marion, Miami
|11
|39
|544
|49.5
|W.Davis, UTEP
|10
|22
|492
|49.2
|D.Wade, UCF
|10
|39
|492
|49.2
|J.Tibbs, Kansas St.
|11
|43
|540
|49.1
|C.Vaughn, West Virginia
|11
|33
|540
|49.1
|S.Preston, Tulane
|11
|33
|539
|49.0
|J.Williams, Colorado
|10
|37
|489
|48.9
|K.Odom, UTEP
|10
|55
|488
|48.8
|E.Rivers, Georgia Tech
|11
|40
|536
|48.7
|C.Lacy, Middle Tennessee
|11
|36
|534
|48.5
|C.Eakin, Texas Tech
|11
|41
|532
|48.4
|L.Ellis, James Madison
|11
|32
|532
|48.4
|B.Hawkins, UAB
|11
|40
|532
|48.4
|B.Foley, Tulsa
|11
|37
|528
|48.0
|C.Young, Georgia
|7
|23
|336
|48.0
|D.Roebuck, Washington
|11
|39
|527
|47.9
|K.Sadiq, Oregon
|10
|36
|479
|47.9
|K.Law, Kentucky
|11
|50
|524
|47.6
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|47.5
|M.Danzy, Florida St.
|11
|23
|522
|47.5
|K.Wilson, Baylor
|11
|37
|522
|47.5
|J.Cook, Syracuse
|11
|42
|521
|47.4
|N.Cox, Middle Tennessee
|10
|40
|473
|47.3
|J.Robinson, Missouri St.
|10
|37
|470
|47.0
|A.Greene, Virginia Tech
|11
|31
|516
|46.9
|C.Moss, Kennesaw St.
|11
|33
|515
|46.8
|I.Cummings, Appalachian St.
|8
|37
|374
|46.8
|D.Thomas, New Mexico
|11
|48
|514
|46.7
|D.Henry, FAU
|11
|35
|513
|46.6
|Z.Booker, Tulsa
|9
|46
|418
|46.4
|B.Ford, Boise St.
|7
|21
|325
|46.4
|D.Dozier, Appalachian St.
|9
|19
|417
|46.3
|E.Singleton, Auburn
|11
|55
|508
|46.2
|B.Eskildsen, Iowa St.
|11
|29
|507
|46.1
|D.Gill, Syracuse
|11
|32
|506
|46.0
|D.Stroman, Appalachian St.
|11
|29
|506
|46.0
|S.Johnson, Houston
|6
|13
|275
|45.8
|M.Jackson, Purdue
|11
|57
|504
|45.8
|Y.Knight, SMU
|11
|43
|504
|45.8
|J.Koger, South Florida
|11
|32
|504
|45.8
|C.Ross, Virginia
|10
|42
|458
|45.8
|N.Devereaux, E. Michigan
|11
|32
|503
|45.7
|O.Smith, Maryland
|11
|40
|500
|45.5
|D.Reid, Pittsburgh
|7
|23
|317
|45.3
|D.Rogers, N. Illinois
|11
|44
|494
|44.9
|R.Jones, Arkansas
|11
|18
|493
|44.8
|J.Manjack, TCU
|11
|36
|492
|44.7
|D.McCulley, Michigan
|11
|32
|488
|44.4
|A.Anderson, LSU
|9
|33
|398
|44.2
|B.Brown, LSU
|11
|49
|486
|44.2
