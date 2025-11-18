Live Radio
NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

The Associated Press

November 18, 2025, 11:16 AM

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
D.Scudero, San Jose St. 10 72 1155 115.5
M.Lemon, Southern Cal 10 71 1090 109.0
S.Bell, Uconn 11 93 1151 104.6
B.Sparks, Texas State 10 67 988 98.8
D.Robinson, Florida St. 10 49 947 94.7
E.McAlister, TCU 10 52 941 94.1
T.Hurst, Georgia St. 10 64 928 92.8
K.Duff, Rutgers 10 53 923 92.3
J.Smith, Ohio St. 10 69 902 90.2
J.Tyson, Arizona St. 7 57 628 89.7
I.Strong, Rutgers 8 48 716 89.5
C.Brazzell, Tennessee 10 52 873 87.3
C.Brown, Georgia Southern 10 51 872 87.2
C.Bell, Louisville 10 67 871 87.1
C.Barkate, Duke 10 53 869 86.9
C.Hendricks, Ohio 10 62 858 85.8
E.Messer, FAU 10 83 847 84.7
A.Smith, East Carolina 6 30 492 82.0
B.Pegan, Utah St. 10 50 819 81.9
J.Harris, Hawaii 9 42 731 81.2
D.Boston, Washington 9 52 730 81.1
C.Dawn, Texas State 9 39 717 79.7
C.Tate, Ohio St. 9 39 711 79.0
B.Thompson, Mississippi St. 11 47 868 78.9
K.Concepcion, Texas A&M 10 47 787 78.7
M.Craver, Texas A&M 10 47 781 78.1
W.Young, North Texas 10 48 781 78.1
B.Wesco, Clemson 7 31 537 76.7
L.Bond, Boston College 11 81 839 76.3
B.Staley, Tennessee 10 57 761 76.1
H.Beatty, Illinois 10 54 758 75.8
C.Braham, Memphis 11 59 824 74.9
J.Vandeross, Toledo 10 64 749 74.9
J.Cameron, Baylor 10 60 746 74.6
J.Hudson, SMU 8 42 595 74.4
E.Heidenreich, Navy 10 38 741 74.1
T.Pena, Penn St. 1 7 74 74.0
A.Thomas, Houston 10 45 737 73.7
T.Brown, Old Dominion 10 34 735 73.5
I.Hooks, UAB 10 57 735 73.5
K.Shoels, San Jose St. 10 55 727 72.7
K.Perry, Miami (Ohio) 10 29 726 72.6
O.Miller, Colorado 9 34 652 72.4
I.Sategna, Oklahoma 10 53 718 71.8
J.Bradley, UNLV 10 43 712 71.2
J.Brown, Kansas St. 10 41 712 71.2
N.McMillan, Buffalo 10 49 712 71.2
K.Johnson, New Mexico 9 50 638 70.9
M.Henry, W. Kentucky 10 42 703 70.3
C.Roberts, BYU 10 43 702 70.2
J.De Jesus, California 10 73 699 69.9
M.Toney, Miami 10 59 698 69.8
T.Harris, Virginia 11 51 766 69.6
T.Walker, Oregon St. 11 61 762 69.3
D.Voisin, South Alabama 10 53 688 68.8
S.Wilson, Delaware 10 48 687 68.7
A.Evans, Mississippi St. 11 63 751 68.3
C.Milliner, UAB 5 24 341 68.2
H.Tipton, Middle Tennessee 1 4 68 68.0
O.Blake, Arkansas 10 51 678 67.8
E.Sarratt, Indiana 9 45 609 67.7
G.Bernard, Alabama 10 48 676 67.6
J.Nicholas, Charlotte 10 50 676 67.6
O.Cooper, Indiana 11 55 740 67.3
G.Benyard, Kennesaw St. 10 43 668 66.8
M.Matthews, Tennessee 10 41 667 66.7
K.Duplessis, Delaware 10 50 666 66.6
C.Nimrod, South Florida 7 23 466 66.6
E.Stowers, Vanderbilt 10 50 665 66.5
R.Davis, Utah 10 57 659 65.9
K.Singleton, South Florida 10 38 659 65.9
C.Williams, Stanford 10 53 659 65.9
C.Rucker, Arkansas St. 10 51 656 65.6
R.Wingo, Texas 10 40 655 65.5
L.Smith, San Jose St. 10 39 654 65.4
J.Lane, Southern Cal 9 40 585 65.0
M.Trigg, Baylor 10 43 649 64.9
G.Wilde, Northwestern 10 45 644 64.4
P.Kingston, BYU 10 44 639 63.9
E.Henderson, Kansas 10 41 638 63.8
R.Williams, Alabama 9 39 573 63.7
C.Cobb, Arkansas St. 10 63 634 63.4
P.Ashlock, Hawaii 10 58 633 63.3
C.Douglas, Texas Tech 11 48 696 63.3
A.Smith, East Carolina 4 21 253 63.2
S.Sampson, Louisiana-Lafayette 7 24 442 63.1
J.Napier, San Diego St. 10 48 629 62.9
V.Snow, Buffalo 10 49 622 62.2
J.Thomas, Old Dominion 9 32 559 62.1
J.Dwyer, TCU 10 48 621 62.1
C.Coleman, Auburn 10 47 617 61.7
C.Dorner, North Texas 10 38 617 61.7
J.Barnes, Appalachian St. 10 55 608 60.8
J.Platt, FAU 10 39 607 60.7
T.Moore, Clemson 10 37 604 60.4
K.Johnson, Pittsburgh 10 41 603 60.3
T.King, New Mexico St. 6 26 361 60.2
A.Williams, Clemson 8 46 481 60.1
K.Coleman, Missouri 10 56 600 60.0
Q.Brown, Duke 10 45 598 59.8
M.Fields, Notre Dame 10 32 596 59.6
N.Hunter, Nebraska 10 41 592 59.2
V.Brown, Florida 8 33 473 59.1
H.Wallace, Mississippi 11 42 647 58.8
J.Meredith, Washington St. 10 44 588 58.8
R.Harris, Boston College 11 37 646 58.7
B.Boyd, Utah St. 10 37 587 58.7
C.Marshall, Boise St. 8 24 467 58.4
Z.Branch, Georgia 10 59 583 58.3
D.Faupel, New Mexico St. 10 52 583 58.3
Y.Smith, East Carolina 10 44 583 58.3
R.Brinson, SMU 10 40 582 58.2
D.Lacey, Marshall 10 49 582 58.2
A.Hawkins, Baylor 10 49 578 57.8
C.Allen, Cincinnati 10 41 572 57.2
D.Lee, Liberty 10 31 572 57.2
J.Gibson, Umass 8 48 457 57.1
T.Koziol, Houston 10 56 570 57.0
K.Hutson, Arizona 9 41 512 56.9
D.McCuin, UTSA 10 52 567 56.7
A.Perry, FIU 10 42 567 56.7
T.Grizzell, California 10 36 565 56.5
A.Marsh, Michigan 10 37 565 56.5
C.Harris, Air Force 10 33 561 56.1
C.Barnes, Wake Forest 9 34 504 56.0
N.Marsh, Michigan St. 10 48 559 55.9
N.Gladding, Old Dominion 10 41 557 55.7
A.Waseem, FAU 10 50 556 55.6
D.Moore, Oregon 8 28 443 55.4
T.Anderson, NC State 10 32 552 55.2
J.Faison, Notre Dame 10 44 551 55.1
O.Kelly, Michigan St. 10 41 544 54.4
K.Hutchinson, W. Kentucky 10 48 542 54.2
C.Lacy, Louisville 10 52 542 54.2
E.Metcalf, Southern Miss. 10 40 541 54.1
R.Williams, Pittsburgh 10 39 539 53.9
H.Mack, E. Michigan 5 15 269 53.8
J.Hawkins, Memphis 11 33 587 53.4
L.Ellis, James Madison 10 32 532 53.2
D.Sheffield, Rutgers 10 40 532 53.2
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 52.6
M.Danzy, Florida St. 10 23 522 52.2
K.Wilson, Baylor 10 36 520 52.0
C.Lacy, Middle Tennessee 10 35 519 51.9
K.Law, Kentucky 10 47 519 51.9
J.Cook, Syracuse 10 41 518 51.8
W.Davis, UTEP 9 21 465 51.7
E.Rivers, Georgia Tech 10 38 516 51.6
M.Williams, Akron 11 39 567 51.5
B.Spalding, East Carolina 4 16 205 51.2
M.Fox, E. Michigan 1 1 51 51.0
R.Virgil, Texas Tech 11 45 561 51.0
D.Moore, Texas 9 34 454 50.4
B.Foley, Tulsa 10 34 504 50.4
N.Harbor, South Carolina 10 24 503 50.3
M.Sanders, Georgia Southern 10 33 502 50.2
C.Daniels, Miami 7 33 351 50.1
B.Hawkins, UAB 10 38 500 50.0
J.Williams, Colorado 9 30 450 50.0
J.Shipp, North Carolina 10 44 498 49.8
D.Stroman, Appalachian St. 10 28 498 49.8
D.Thomas, New Mexico 10 46 497 49.7
S.Knotts, Maryland 10 32 496 49.6
N.Cox, Middle Tennessee 9 38 446 49.6
D.Dozier, Appalachian St. 8 18 396 49.5
J.Tibbs, Kansas St. 10 37 495 49.5
R.Sharpe, Arkansas 10 34 492 49.2
C.Vaughn, West Virginia 11 33 540 49.1
K.Odom, UTEP 9 47 440 48.9
J.Robinson, Missouri St. 9 33 438 48.7
C.Eakin, Texas Tech 11 41 532 48.4
E.Singleton, Auburn 10 51 481 48.1
C.Young, Georgia 7 23 336 48.0
D.Gill, Syracuse 10 29 477 47.7
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 47.5
T.Williams, W. Michigan 10 33 474 47.4
G.Harris, New Mexico St. 10 33 473 47.3
E.Raridon, Notre Dame 10 30 473 47.3
D.Rogers, N. Illinois 10 42 473 47.3
D.Cobb, Georgia Southern 10 52 470 47.0
J.Sherrill, Vanderbilt 10 35 470 47.0
I.Cummings, Appalachian St. 8 37 374 46.8
J.Koger, South Florida 10 28 467 46.7
K.Marion, Miami 10 33 465 46.5
Z.Booker, Tulsa 9 46 418 46.4
B.Ford, Boise St. 7 21 325 46.4
Y.Knight, SMU 10 37 460 46.0
S.Johnson, Houston 6 13 275 45.8
M.Jackson, Purdue 11 57 504 45.8
C.Ross, Virginia 10 42 458 45.8
S.Roush, Stanford 10 43 458 45.8
N.Devereaux, E. Michigan 11 32 503 45.7
D.Burks, Oklahoma 10 44 454 45.4
D.Reid, Pittsburgh 7 23 317 45.3
K.Sadiq, Oregon 9 30 407 45.2
B.Brown, LSU 10 44 449 44.9
T.Richardson, Vanderbilt 10 29 449 44.9
C.Wolford, Kent St. 10 17 449 44.9
B.Spalding, East Carolina 6 19 269 44.8
A.Wilson, UTSA 10 23 448 44.8

