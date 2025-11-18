NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|RecYD
|D.Scudero, San Jose St.
|10
|72
|1155
|115.5
|M.Lemon, Southern Cal
|10
|71
|1090
|109.0
|S.Bell, Uconn
|11
|93
|1151
|104.6
|B.Sparks, Texas State
|10
|67
|988
|98.8
|D.Robinson, Florida St.
|10
|49
|947
|94.7
|E.McAlister, TCU
|10
|52
|941
|94.1
|T.Hurst, Georgia St.
|10
|64
|928
|92.8
|K.Duff, Rutgers
|10
|53
|923
|92.3
|J.Smith, Ohio St.
|10
|69
|902
|90.2
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|57
|628
|89.7
|I.Strong, Rutgers
|8
|48
|716
|89.5
|C.Brazzell, Tennessee
|10
|52
|873
|87.3
|C.Brown, Georgia Southern
|10
|51
|872
|87.2
|C.Bell, Louisville
|10
|67
|871
|87.1
|C.Barkate, Duke
|10
|53
|869
|86.9
|C.Hendricks, Ohio
|10
|62
|858
|85.8
|E.Messer, FAU
|10
|83
|847
|84.7
|A.Smith, East Carolina
|6
|30
|492
|82.0
|B.Pegan, Utah St.
|10
|50
|819
|81.9
|J.Harris, Hawaii
|9
|42
|731
|81.2
|D.Boston, Washington
|9
|52
|730
|81.1
|C.Dawn, Texas State
|9
|39
|717
|79.7
|C.Tate, Ohio St.
|9
|39
|711
|79.0
|B.Thompson, Mississippi St.
|11
|47
|868
|78.9
|K.Concepcion, Texas A&M
|10
|47
|787
|78.7
|M.Craver, Texas A&M
|10
|47
|781
|78.1
|W.Young, North Texas
|10
|48
|781
|78.1
|B.Wesco, Clemson
|7
|31
|537
|76.7
|L.Bond, Boston College
|11
|81
|839
|76.3
|B.Staley, Tennessee
|10
|57
|761
|76.1
|H.Beatty, Illinois
|10
|54
|758
|75.8
|C.Braham, Memphis
|11
|59
|824
|74.9
|J.Vandeross, Toledo
|10
|64
|749
|74.9
|J.Cameron, Baylor
|10
|60
|746
|74.6
|J.Hudson, SMU
|8
|42
|595
|74.4
|E.Heidenreich, Navy
|10
|38
|741
|74.1
|T.Pena, Penn St.
|1
|7
|74
|74.0
|A.Thomas, Houston
|10
|45
|737
|73.7
|T.Brown, Old Dominion
|10
|34
|735
|73.5
|I.Hooks, UAB
|10
|57
|735
|73.5
|K.Shoels, San Jose St.
|10
|55
|727
|72.7
|K.Perry, Miami (Ohio)
|10
|29
|726
|72.6
|O.Miller, Colorado
|9
|34
|652
|72.4
|I.Sategna, Oklahoma
|10
|53
|718
|71.8
|J.Bradley, UNLV
|10
|43
|712
|71.2
|J.Brown, Kansas St.
|10
|41
|712
|71.2
|N.McMillan, Buffalo
|10
|49
|712
|71.2
|K.Johnson, New Mexico
|9
|50
|638
|70.9
|M.Henry, W. Kentucky
|10
|42
|703
|70.3
|C.Roberts, BYU
|10
|43
|702
|70.2
|J.De Jesus, California
|10
|73
|699
|69.9
|M.Toney, Miami
|10
|59
|698
|69.8
|T.Harris, Virginia
|11
|51
|766
|69.6
|T.Walker, Oregon St.
|11
|61
|762
|69.3
|D.Voisin, South Alabama
|10
|53
|688
|68.8
|S.Wilson, Delaware
|10
|48
|687
|68.7
|A.Evans, Mississippi St.
|11
|63
|751
|68.3
|C.Milliner, UAB
|5
|24
|341
|68.2
|H.Tipton, Middle Tennessee
|1
|4
|68
|68.0
|O.Blake, Arkansas
|10
|51
|678
|67.8
|E.Sarratt, Indiana
|9
|45
|609
|67.7
|G.Bernard, Alabama
|10
|48
|676
|67.6
|J.Nicholas, Charlotte
|10
|50
|676
|67.6
|O.Cooper, Indiana
|11
|55
|740
|67.3
|G.Benyard, Kennesaw St.
|10
|43
|668
|66.8
|M.Matthews, Tennessee
|10
|41
|667
|66.7
|K.Duplessis, Delaware
|10
|50
|666
|66.6
|C.Nimrod, South Florida
|7
|23
|466
|66.6
|E.Stowers, Vanderbilt
|10
|50
|665
|66.5
|R.Davis, Utah
|10
|57
|659
|65.9
|K.Singleton, South Florida
|10
|38
|659
|65.9
|C.Williams, Stanford
|10
|53
|659
|65.9
|C.Rucker, Arkansas St.
|10
|51
|656
|65.6
|R.Wingo, Texas
|10
|40
|655
|65.5
|L.Smith, San Jose St.
|10
|39
|654
|65.4
|J.Lane, Southern Cal
|9
|40
|585
|65.0
|M.Trigg, Baylor
|10
|43
|649
|64.9
|G.Wilde, Northwestern
|10
|45
|644
|64.4
|P.Kingston, BYU
|10
|44
|639
|63.9
|E.Henderson, Kansas
|10
|41
|638
|63.8
|R.Williams, Alabama
|9
|39
|573
|63.7
|C.Cobb, Arkansas St.
|10
|63
|634
|63.4
|P.Ashlock, Hawaii
|10
|58
|633
|63.3
|C.Douglas, Texas Tech
|11
|48
|696
|63.3
|A.Smith, East Carolina
|4
|21
|253
|63.2
|S.Sampson, Louisiana-Lafayette
|7
|24
|442
|63.1
|J.Napier, San Diego St.
|10
|48
|629
|62.9
|V.Snow, Buffalo
|10
|49
|622
|62.2
|J.Thomas, Old Dominion
|9
|32
|559
|62.1
|J.Dwyer, TCU
|10
|48
|621
|62.1
|C.Coleman, Auburn
|10
|47
|617
|61.7
|C.Dorner, North Texas
|10
|38
|617
|61.7
|J.Barnes, Appalachian St.
|10
|55
|608
|60.8
|J.Platt, FAU
|10
|39
|607
|60.7
|T.Moore, Clemson
|10
|37
|604
|60.4
|K.Johnson, Pittsburgh
|10
|41
|603
|60.3
|T.King, New Mexico St.
|6
|26
|361
|60.2
|A.Williams, Clemson
|8
|46
|481
|60.1
|K.Coleman, Missouri
|10
|56
|600
|60.0
|Q.Brown, Duke
|10
|45
|598
|59.8
|M.Fields, Notre Dame
|10
|32
|596
|59.6
|N.Hunter, Nebraska
|10
|41
|592
|59.2
|V.Brown, Florida
|8
|33
|473
|59.1
|H.Wallace, Mississippi
|11
|42
|647
|58.8
|J.Meredith, Washington St.
|10
|44
|588
|58.8
|R.Harris, Boston College
|11
|37
|646
|58.7
|B.Boyd, Utah St.
|10
|37
|587
|58.7
|C.Marshall, Boise St.
|8
|24
|467
|58.4
|Z.Branch, Georgia
|10
|59
|583
|58.3
|D.Faupel, New Mexico St.
|10
|52
|583
|58.3
|Y.Smith, East Carolina
|10
|44
|583
|58.3
|R.Brinson, SMU
|10
|40
|582
|58.2
|D.Lacey, Marshall
|10
|49
|582
|58.2
|A.Hawkins, Baylor
|10
|49
|578
|57.8
|C.Allen, Cincinnati
|10
|41
|572
|57.2
|D.Lee, Liberty
|10
|31
|572
|57.2
|J.Gibson, Umass
|8
|48
|457
|57.1
|T.Koziol, Houston
|10
|56
|570
|57.0
|K.Hutson, Arizona
|9
|41
|512
|56.9
|D.McCuin, UTSA
|10
|52
|567
|56.7
|A.Perry, FIU
|10
|42
|567
|56.7
|T.Grizzell, California
|10
|36
|565
|56.5
|A.Marsh, Michigan
|10
|37
|565
|56.5
|C.Harris, Air Force
|10
|33
|561
|56.1
|C.Barnes, Wake Forest
|9
|34
|504
|56.0
|N.Marsh, Michigan St.
|10
|48
|559
|55.9
|N.Gladding, Old Dominion
|10
|41
|557
|55.7
|A.Waseem, FAU
|10
|50
|556
|55.6
|D.Moore, Oregon
|8
|28
|443
|55.4
|T.Anderson, NC State
|10
|32
|552
|55.2
|J.Faison, Notre Dame
|10
|44
|551
|55.1
|O.Kelly, Michigan St.
|10
|41
|544
|54.4
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|10
|48
|542
|54.2
|C.Lacy, Louisville
|10
|52
|542
|54.2
|E.Metcalf, Southern Miss.
|10
|40
|541
|54.1
|R.Williams, Pittsburgh
|10
|39
|539
|53.9
|H.Mack, E. Michigan
|5
|15
|269
|53.8
|J.Hawkins, Memphis
|11
|33
|587
|53.4
|L.Ellis, James Madison
|10
|32
|532
|53.2
|D.Sheffield, Rutgers
|10
|40
|532
|53.2
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|52.6
|M.Danzy, Florida St.
|10
|23
|522
|52.2
|K.Wilson, Baylor
|10
|36
|520
|52.0
|C.Lacy, Middle Tennessee
|10
|35
|519
|51.9
|K.Law, Kentucky
|10
|47
|519
|51.9
|J.Cook, Syracuse
|10
|41
|518
|51.8
|W.Davis, UTEP
|9
|21
|465
|51.7
|E.Rivers, Georgia Tech
|10
|38
|516
|51.6
|M.Williams, Akron
|11
|39
|567
|51.5
|B.Spalding, East Carolina
|4
|16
|205
|51.2
|M.Fox, E. Michigan
|1
|1
|51
|51.0
|R.Virgil, Texas Tech
|11
|45
|561
|51.0
|D.Moore, Texas
|9
|34
|454
|50.4
|B.Foley, Tulsa
|10
|34
|504
|50.4
|N.Harbor, South Carolina
|10
|24
|503
|50.3
|M.Sanders, Georgia Southern
|10
|33
|502
|50.2
|C.Daniels, Miami
|7
|33
|351
|50.1
|B.Hawkins, UAB
|10
|38
|500
|50.0
|J.Williams, Colorado
|9
|30
|450
|50.0
|J.Shipp, North Carolina
|10
|44
|498
|49.8
|D.Stroman, Appalachian St.
|10
|28
|498
|49.8
|D.Thomas, New Mexico
|10
|46
|497
|49.7
|S.Knotts, Maryland
|10
|32
|496
|49.6
|N.Cox, Middle Tennessee
|9
|38
|446
|49.6
|D.Dozier, Appalachian St.
|8
|18
|396
|49.5
|J.Tibbs, Kansas St.
|10
|37
|495
|49.5
|R.Sharpe, Arkansas
|10
|34
|492
|49.2
|C.Vaughn, West Virginia
|11
|33
|540
|49.1
|K.Odom, UTEP
|9
|47
|440
|48.9
|J.Robinson, Missouri St.
|9
|33
|438
|48.7
|C.Eakin, Texas Tech
|11
|41
|532
|48.4
|E.Singleton, Auburn
|10
|51
|481
|48.1
|C.Young, Georgia
|7
|23
|336
|48.0
|D.Gill, Syracuse
|10
|29
|477
|47.7
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|47.5
|T.Williams, W. Michigan
|10
|33
|474
|47.4
|G.Harris, New Mexico St.
|10
|33
|473
|47.3
|E.Raridon, Notre Dame
|10
|30
|473
|47.3
|D.Rogers, N. Illinois
|10
|42
|473
|47.3
|D.Cobb, Georgia Southern
|10
|52
|470
|47.0
|J.Sherrill, Vanderbilt
|10
|35
|470
|47.0
|I.Cummings, Appalachian St.
|8
|37
|374
|46.8
|J.Koger, South Florida
|10
|28
|467
|46.7
|K.Marion, Miami
|10
|33
|465
|46.5
|Z.Booker, Tulsa
|9
|46
|418
|46.4
|B.Ford, Boise St.
|7
|21
|325
|46.4
|Y.Knight, SMU
|10
|37
|460
|46.0
|S.Johnson, Houston
|6
|13
|275
|45.8
|M.Jackson, Purdue
|11
|57
|504
|45.8
|C.Ross, Virginia
|10
|42
|458
|45.8
|S.Roush, Stanford
|10
|43
|458
|45.8
|N.Devereaux, E. Michigan
|11
|32
|503
|45.7
|D.Burks, Oklahoma
|10
|44
|454
|45.4
|D.Reid, Pittsburgh
|7
|23
|317
|45.3
|K.Sadiq, Oregon
|9
|30
|407
|45.2
|B.Brown, LSU
|10
|44
|449
|44.9
|T.Richardson, Vanderbilt
|10
|29
|449
|44.9
|C.Wolford, Kent St.
|10
|17
|449
|44.9
|B.Spalding, East Carolina
|6
|19
|269
|44.8
|A.Wilson, UTSA
|10
|23
|448
|44.8
