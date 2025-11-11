NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|RecYD
|D.Scudero, San Jose St.
|9
|68
|1126
|125.1
|S.Bell, Uconn
|10
|85
|1081
|108.1
|M.Lemon, Southern Cal
|9
|61
|937
|104.1
|B.Sparks, Texas State
|9
|61
|927
|103.0
|J.Smith, Ohio St.
|9
|65
|862
|95.8
|T.Hurst, Georgia St.
|9
|57
|854
|94.9
|C.Hendricks, Ohio
|9
|60
|845
|93.9
|E.McAlister, TCU
|9
|48
|834
|92.7
|K.Duff, Rutgers
|10
|53
|923
|92.3
|C.Barkate, Duke
|9
|50
|824
|91.6
|D.Robinson, Florida St.
|9
|43
|813
|90.3
|C.Brazzell, Tennessee
|9
|49
|808
|89.8
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|57
|628
|89.7
|I.Strong, Rutgers
|8
|48
|716
|89.5
|C.Bell, Louisville
|9
|62
|792
|88.0
|M.Craver, Texas A&M
|9
|46
|775
|86.1
|A.Smith, East Carolina
|5
|23
|430
|86.0
|C.Brown, Georgia Southern
|9
|46
|739
|82.1
|J.Harris, Hawaii
|9
|42
|731
|81.2
|H.Beatty, Illinois
|9
|49
|730
|81.1
|D.Boston, Washington
|9
|52
|730
|81.1
|B.Thompson, Mississippi St.
|10
|45
|808
|80.8
|E.Messer, FAU
|9
|74
|714
|79.3
|C.Tate, Ohio St.
|9
|39
|711
|79.0
|B.Pegan, Utah St.
|9
|42
|710
|78.9
|J.Vandeross, Toledo
|9
|58
|705
|78.3
|B.Staley, Tennessee
|9
|52
|703
|78.1
|C.Nimrod, South Florida
|6
|23
|466
|77.7
|I.Sategna, Oklahoma
|9
|49
|692
|76.9
|B.Wesco, Clemson
|7
|31
|537
|76.7
|K.Shoels, San Jose St.
|9
|52
|680
|75.6
|I.Hooks, UAB
|9
|51
|677
|75.2
|C.Dawn, Texas State
|8
|34
|600
|75.0
|C.Braham, Memphis
|10
|50
|745
|74.5
|J.Hudson, SMU
|8
|42
|595
|74.4
|T.Pena, Penn St.
|1
|7
|74
|74.0
|A.Thomas, Houston
|10
|45
|737
|73.7
|O.Blake, Arkansas
|9
|50
|661
|73.4
|L.Bond, Boston College
|10
|73
|733
|73.3
|K.Duplessis, Delaware
|9
|48
|659
|73.2
|K.Perry, Miami (Ohio)
|9
|25
|657
|73.0
|D.Voisin, South Alabama
|9
|50
|654
|72.7
|O.Miller, Colorado
|9
|34
|652
|72.4
|C.Roberts, BYU
|9
|38
|652
|72.4
|J.Bradley, UNLV
|9
|37
|650
|72.2
|R.Davis, Utah
|9
|56
|650
|72.2
|K.Johnson, New Mexico
|8
|45
|573
|71.6
|M.Toney, Miami
|9
|54
|644
|71.6
|L.Smith, San Jose St.
|9
|37
|643
|71.4
|M.Matthews, Tennessee
|9
|38
|638
|70.9
|W.Young, North Texas
|9
|40
|638
|70.9
|J.Napier, San Diego St.
|9
|47
|631
|70.1
|J.Nicholas, Charlotte
|9
|44
|631
|70.1
|O.Cooper, Indiana
|10
|52
|701
|70.1
|J.Brown, Kansas St.
|9
|38
|630
|70.0
|J.De Jesus, California
|10
|73
|699
|69.9
|K.Concepcion, Texas A&M
|9
|40
|629
|69.9
|T.Brown, Old Dominion
|9
|29
|623
|69.2
|C.Milliner, UAB
|5
|24
|341
|68.2
|A.Evans, Mississippi St.
|10
|56
|680
|68.0
|E.Sarratt, Indiana
|9
|45
|609
|67.7
|M.Trigg, Baylor
|9
|40
|607
|67.4
|J.Barnes, Appalachian St.
|9
|54
|605
|67.2
|G.Bernard, Alabama
|9
|41
|605
|67.2
|J.Dwyer, TCU
|9
|46
|602
|66.9
|E.Stowers, Vanderbilt
|10
|50
|665
|66.5
|J.Thomas, Old Dominion
|8
|30
|532
|66.5
|E.Heidenreich, Navy
|9
|33
|595
|66.1
|R.Williams, Alabama
|8
|36
|528
|66.0
|C.Williams, Stanford
|10
|53
|659
|65.9
|G.Wilde, Northwestern
|9
|43
|593
|65.9
|R.Wingo, Texas
|9
|31
|593
|65.9
|C.Rucker, Arkansas St.
|10
|51
|656
|65.6
|N.McMillan, Buffalo
|9
|42
|590
|65.6
|V.Snow, Buffalo
|9
|45
|586
|65.1
|J.Lane, Southern Cal
|8
|33
|520
|65.0
|J.Platt, FAU
|9
|36
|585
|65.0
|Q.Brown, Duke
|9
|42
|584
|64.9
|J.Cameron, Baylor
|9
|47
|581
|64.6
|T.Walker, Oregon St.
|10
|56
|645
|64.5
|K.Johnson, Pittsburgh
|9
|37
|576
|64.0
|E.Henderson, Kansas
|10
|41
|638
|63.8
|K.Singleton, South Florida
|9
|33
|573
|63.7
|C.Cobb, Arkansas St.
|10
|63
|634
|63.4
|P.Ashlock, Hawaii
|10
|58
|633
|63.3
|A.Smith, East Carolina
|4
|21
|253
|63.2
|S.Sampson, Louisiana-Lafayette
|7
|24
|442
|63.1
|G.Benyard, Kennesaw St.
|9
|38
|568
|63.1
|M.Henry, W. Kentucky
|9
|35
|568
|63.1
|K.Coleman, Missouri
|9
|52
|559
|62.1
|P.Kingston, BYU
|9
|39
|559
|62.1
|C.Coleman, Auburn
|10
|47
|617
|61.7
|N.Marsh, Michigan St.
|9
|46
|554
|61.6
|A.Williams, Clemson
|7
|39
|429
|61.3
|N.Gladding, Old Dominion
|9
|40
|551
|61.2
|B.Boyd, Utah St.
|9
|34
|548
|60.9
|C.Douglas, Texas Tech
|10
|43
|606
|60.6
|J.Faison, Notre Dame
|9
|43
|545
|60.6
|T.Harris, Virginia
|10
|43
|605
|60.5
|C.Dorner, North Texas
|9
|35
|544
|60.4
|D.Lacey, Marshall
|9
|45
|543
|60.3
|Z.Branch, Georgia
|9
|53
|542
|60.2
|C.Harris, Air Force
|9
|31
|536
|59.6
|T.Moore, Clemson
|9
|31
|536
|59.6
|Y.Smith, East Carolina
|9
|41
|533
|59.2
|N.Hunter, Nebraska
|10
|41
|592
|59.2
|V.Brown, Florida
|8
|33
|473
|59.1
|H.Mack, E. Michigan
|4
|12
|236
|59.0
|O.Kelly, Michigan St.
|9
|38
|529
|58.8
|T.Anderson, NC State
|9
|28
|527
|58.6
|C.Marshall, Boise St.
|8
|24
|467
|58.4
|R.Williams, Pittsburgh
|9
|36
|525
|58.3
|S.Wilson, Delaware
|9
|39
|525
|58.3
|R.Brinson, SMU
|10
|40
|582
|58.2
|M.Danzy, Florida St.
|9
|23
|522
|58.0
|H.Wallace, Mississippi
|10
|36
|579
|57.9
|J.Meredith, Washington St.
|9
|39
|518
|57.6
|W.Davis, UTEP
|8
|20
|457
|57.1
|C.Allen, Cincinnati
|9
|36
|514
|57.1
|T.Koziol, Houston
|10
|56
|570
|57.0
|T.King, New Mexico St.
|5
|19
|284
|56.8
|T.Grizzell, California
|10
|36
|565
|56.5
|J.Gibson, Umass
|7
|42
|393
|56.1
|C.Barnes, Wake Forest
|9
|34
|504
|56.0
|D.Faupel, New Mexico St.
|9
|43
|503
|55.9
|D.Moore, Oregon
|8
|28
|443
|55.4
|K.Odom, UTEP
|8
|46
|442
|55.2
|M.Fields, Notre Dame
|9
|25
|497
|55.2
|A.Waseem, FAU
|9
|39
|496
|55.1
|J.Hawkins, Memphis
|10
|30
|548
|54.8
|D.Lee, Liberty
|9
|26
|493
|54.8
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|9
|43
|490
|54.4
|L.Ellis, James Madison
|9
|30
|486
|54.0
|D.Dozier, Appalachian St.
|7
|17
|377
|53.9
|C.Lacy, Louisville
|9
|48
|482
|53.6
|A.Perry, FIU
|9
|34
|479
|53.2
|D.Sheffield, Rutgers
|10
|40
|532
|53.2
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|52.6
|D.Rogers, N. Illinois
|9
|41
|468
|52.0
|D.McCuin, UTSA
|9
|45
|467
|51.9
|J.Shipp, North Carolina
|9
|40
|467
|51.9
|J.Cook, Syracuse
|10
|41
|518
|51.8
|B.Spalding, East Carolina
|4
|16
|205
|51.2
|C.Eakin, Texas Tech
|10
|39
|512
|51.2
|M.Fox, E. Michigan
|1
|1
|51
|51.0
|A.Hawkins, Baylor
|9
|42
|459
|51.0
|J.Tibbs, Kansas St.
|9
|35
|457
|50.8
|R.Harris, Boston College
|10
|32
|504
|50.4
|D.Thomas, New Mexico
|9
|43
|452
|50.2
|C.Daniels, Miami
|7
|33
|351
|50.1
|J.Williams, Colorado
|9
|30
|450
|50.0
|A.Anderson, LSU
|8
|33
|398
|49.8
|N.Cox, Middle Tennessee
|9
|38
|446
|49.6
|C.Lacy, Middle Tennessee
|9
|33
|443
|49.2
|R.Virgil, Texas Tech
|10
|40
|489
|48.9
|N.Devereaux, E. Michigan
|10
|31
|488
|48.8
|K.Hutson, Arizona
|8
|33
|389
|48.6
|D.Burks, Oklahoma
|9
|42
|435
|48.3
|M.Sanders, Georgia Southern
|9
|28
|435
|48.3
|S.Knotts, Maryland
|9
|28
|434
|48.2
|K.Wilson, Baylor
|9
|32
|433
|48.1
|E.Singleton, Auburn
|10
|51
|481
|48.1
|C.Young, Georgia
|7
|23
|336
|48.0
|D.Gill, Syracuse
|10
|29
|477
|47.7
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|47.5
|R.Sharpe, Arkansas
|9
|30
|427
|47.4
|D.Moore, Texas
|8
|29
|379
|47.4
|E.Metcalf, Southern Miss.
|9
|30
|425
|47.2
|D.Stroman, Appalachian St.
|9
|25
|424
|47.1
|M.Jackson, Purdue
|10
|53
|471
|47.1
|G.Harris, New Mexico St.
|9
|30
|423
|47.0
|J.Sherrill, Vanderbilt
|10
|35
|470
|47.0
|C.Dixon, Illinois
|9
|27
|422
|46.9
|D.Roebuck, Washington
|9
|29
|421
|46.8
|I.Cummings, Appalachian St.
|8
|37
|374
|46.8
|D.Alexander, Mississippi
|10
|30
|467
|46.7
|J.Whatley, Arizona
|9
|35
|420
|46.7
|T.Carter, Texas Tech
|9
|31
|419
|46.6
|Z.Booker, Tulsa
|9
|46
|418
|46.4
|B.Ford, Boise St.
|7
|21
|325
|46.4
|C.Vaughn, West Virginia
|10
|30
|461
|46.1
|M.Coleman, North Texas
|7
|31
|322
|46.0
|Y.Knight, SMU
|10
|37
|460
|46.0
|S.Preston, Tulane
|9
|25
|414
|46.0
|J.Allen, Georgia Tech
|6
|14
|275
|45.8
|S.Johnson, Houston
|6
|13
|275
|45.8
|S.Roush, Stanford
|10
|43
|458
|45.8
|R.Jones, Arkansas
|9
|13
|411
|45.7
|J.Joly, NC State
|8
|36
|365
|45.6
|J.Kanak, Oklahoma
|9
|30
|410
|45.6
|B.Foley, Tulsa
|9
|27
|409
|45.4
|E.Raridon, Notre Dame
|9
|24
|406
|45.1
|C.Wolford, Kent St.
|9
|16
|406
|45.1
|B.Brown, LSU
|9
|41
|405
|45.0
|T.Richardson, Vanderbilt
|10
|29
|449
|44.9
|D.Wright, Mississippi
|10
|25
|449
|44.9
|T.Williams, W. Michigan
|9
|32
|403
|44.8
|J.Robinson, Georgia St.
|9
|44
|402
|44.7
|T.Taylor, Troy
|9
|20
|402
|44.7
|D.Thomas, UCF
|9
|40
|402
|44.7
