NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

The Associated Press

November 11, 2025, 11:16 AM

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
D.Scudero, San Jose St. 9 68 1126 125.1
S.Bell, Uconn 10 85 1081 108.1
M.Lemon, Southern Cal 9 61 937 104.1
B.Sparks, Texas State 9 61 927 103.0
J.Smith, Ohio St. 9 65 862 95.8
T.Hurst, Georgia St. 9 57 854 94.9
C.Hendricks, Ohio 9 60 845 93.9
E.McAlister, TCU 9 48 834 92.7
K.Duff, Rutgers 10 53 923 92.3
C.Barkate, Duke 9 50 824 91.6
D.Robinson, Florida St. 9 43 813 90.3
C.Brazzell, Tennessee 9 49 808 89.8
J.Tyson, Arizona St. 7 57 628 89.7
I.Strong, Rutgers 8 48 716 89.5
C.Bell, Louisville 9 62 792 88.0
M.Craver, Texas A&M 9 46 775 86.1
A.Smith, East Carolina 5 23 430 86.0
C.Brown, Georgia Southern 9 46 739 82.1
J.Harris, Hawaii 9 42 731 81.2
H.Beatty, Illinois 9 49 730 81.1
D.Boston, Washington 9 52 730 81.1
B.Thompson, Mississippi St. 10 45 808 80.8
E.Messer, FAU 9 74 714 79.3
C.Tate, Ohio St. 9 39 711 79.0
B.Pegan, Utah St. 9 42 710 78.9
J.Vandeross, Toledo 9 58 705 78.3
B.Staley, Tennessee 9 52 703 78.1
C.Nimrod, South Florida 6 23 466 77.7
I.Sategna, Oklahoma 9 49 692 76.9
B.Wesco, Clemson 7 31 537 76.7
K.Shoels, San Jose St. 9 52 680 75.6
I.Hooks, UAB 9 51 677 75.2
C.Dawn, Texas State 8 34 600 75.0
C.Braham, Memphis 10 50 745 74.5
J.Hudson, SMU 8 42 595 74.4
T.Pena, Penn St. 1 7 74 74.0
A.Thomas, Houston 10 45 737 73.7
O.Blake, Arkansas 9 50 661 73.4
L.Bond, Boston College 10 73 733 73.3
K.Duplessis, Delaware 9 48 659 73.2
K.Perry, Miami (Ohio) 9 25 657 73.0
D.Voisin, South Alabama 9 50 654 72.7
O.Miller, Colorado 9 34 652 72.4
C.Roberts, BYU 9 38 652 72.4
J.Bradley, UNLV 9 37 650 72.2
R.Davis, Utah 9 56 650 72.2
K.Johnson, New Mexico 8 45 573 71.6
M.Toney, Miami 9 54 644 71.6
L.Smith, San Jose St. 9 37 643 71.4
M.Matthews, Tennessee 9 38 638 70.9
W.Young, North Texas 9 40 638 70.9
J.Napier, San Diego St. 9 47 631 70.1
J.Nicholas, Charlotte 9 44 631 70.1
O.Cooper, Indiana 10 52 701 70.1
J.Brown, Kansas St. 9 38 630 70.0
J.De Jesus, California 10 73 699 69.9
K.Concepcion, Texas A&M 9 40 629 69.9
T.Brown, Old Dominion 9 29 623 69.2
C.Milliner, UAB 5 24 341 68.2
A.Evans, Mississippi St. 10 56 680 68.0
E.Sarratt, Indiana 9 45 609 67.7
M.Trigg, Baylor 9 40 607 67.4
J.Barnes, Appalachian St. 9 54 605 67.2
G.Bernard, Alabama 9 41 605 67.2
J.Dwyer, TCU 9 46 602 66.9
E.Stowers, Vanderbilt 10 50 665 66.5
J.Thomas, Old Dominion 8 30 532 66.5
E.Heidenreich, Navy 9 33 595 66.1
R.Williams, Alabama 8 36 528 66.0
C.Williams, Stanford 10 53 659 65.9
G.Wilde, Northwestern 9 43 593 65.9
R.Wingo, Texas 9 31 593 65.9
C.Rucker, Arkansas St. 10 51 656 65.6
N.McMillan, Buffalo 9 42 590 65.6
V.Snow, Buffalo 9 45 586 65.1
J.Lane, Southern Cal 8 33 520 65.0
J.Platt, FAU 9 36 585 65.0
Q.Brown, Duke 9 42 584 64.9
J.Cameron, Baylor 9 47 581 64.6
T.Walker, Oregon St. 10 56 645 64.5
K.Johnson, Pittsburgh 9 37 576 64.0
E.Henderson, Kansas 10 41 638 63.8
K.Singleton, South Florida 9 33 573 63.7
C.Cobb, Arkansas St. 10 63 634 63.4
P.Ashlock, Hawaii 10 58 633 63.3
A.Smith, East Carolina 4 21 253 63.2
S.Sampson, Louisiana-Lafayette 7 24 442 63.1
G.Benyard, Kennesaw St. 9 38 568 63.1
M.Henry, W. Kentucky 9 35 568 63.1
K.Coleman, Missouri 9 52 559 62.1
P.Kingston, BYU 9 39 559 62.1
C.Coleman, Auburn 10 47 617 61.7
N.Marsh, Michigan St. 9 46 554 61.6
A.Williams, Clemson 7 39 429 61.3
N.Gladding, Old Dominion 9 40 551 61.2
B.Boyd, Utah St. 9 34 548 60.9
C.Douglas, Texas Tech 10 43 606 60.6
J.Faison, Notre Dame 9 43 545 60.6
T.Harris, Virginia 10 43 605 60.5
C.Dorner, North Texas 9 35 544 60.4
D.Lacey, Marshall 9 45 543 60.3
Z.Branch, Georgia 9 53 542 60.2
C.Harris, Air Force 9 31 536 59.6
T.Moore, Clemson 9 31 536 59.6
Y.Smith, East Carolina 9 41 533 59.2
N.Hunter, Nebraska 10 41 592 59.2
V.Brown, Florida 8 33 473 59.1
H.Mack, E. Michigan 4 12 236 59.0
O.Kelly, Michigan St. 9 38 529 58.8
T.Anderson, NC State 9 28 527 58.6
C.Marshall, Boise St. 8 24 467 58.4
R.Williams, Pittsburgh 9 36 525 58.3
S.Wilson, Delaware 9 39 525 58.3
R.Brinson, SMU 10 40 582 58.2
M.Danzy, Florida St. 9 23 522 58.0
H.Wallace, Mississippi 10 36 579 57.9
J.Meredith, Washington St. 9 39 518 57.6
W.Davis, UTEP 8 20 457 57.1
C.Allen, Cincinnati 9 36 514 57.1
T.Koziol, Houston 10 56 570 57.0
T.King, New Mexico St. 5 19 284 56.8
T.Grizzell, California 10 36 565 56.5
J.Gibson, Umass 7 42 393 56.1
C.Barnes, Wake Forest 9 34 504 56.0
D.Faupel, New Mexico St. 9 43 503 55.9
D.Moore, Oregon 8 28 443 55.4
K.Odom, UTEP 8 46 442 55.2
M.Fields, Notre Dame 9 25 497 55.2
A.Waseem, FAU 9 39 496 55.1
J.Hawkins, Memphis 10 30 548 54.8
D.Lee, Liberty 9 26 493 54.8
K.Hutchinson, W. Kentucky 9 43 490 54.4
L.Ellis, James Madison 9 30 486 54.0
D.Dozier, Appalachian St. 7 17 377 53.9
C.Lacy, Louisville 9 48 482 53.6
A.Perry, FIU 9 34 479 53.2
D.Sheffield, Rutgers 10 40 532 53.2
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 52.6
D.Rogers, N. Illinois 9 41 468 52.0
D.McCuin, UTSA 9 45 467 51.9
J.Shipp, North Carolina 9 40 467 51.9
J.Cook, Syracuse 10 41 518 51.8
B.Spalding, East Carolina 4 16 205 51.2
C.Eakin, Texas Tech 10 39 512 51.2
M.Fox, E. Michigan 1 1 51 51.0
A.Hawkins, Baylor 9 42 459 51.0
J.Tibbs, Kansas St. 9 35 457 50.8
R.Harris, Boston College 10 32 504 50.4
D.Thomas, New Mexico 9 43 452 50.2
C.Daniels, Miami 7 33 351 50.1
J.Williams, Colorado 9 30 450 50.0
A.Anderson, LSU 8 33 398 49.8
N.Cox, Middle Tennessee 9 38 446 49.6
C.Lacy, Middle Tennessee 9 33 443 49.2
R.Virgil, Texas Tech 10 40 489 48.9
N.Devereaux, E. Michigan 10 31 488 48.8
K.Hutson, Arizona 8 33 389 48.6
D.Burks, Oklahoma 9 42 435 48.3
M.Sanders, Georgia Southern 9 28 435 48.3
S.Knotts, Maryland 9 28 434 48.2
K.Wilson, Baylor 9 32 433 48.1
E.Singleton, Auburn 10 51 481 48.1
C.Young, Georgia 7 23 336 48.0
D.Gill, Syracuse 10 29 477 47.7
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 47.5
R.Sharpe, Arkansas 9 30 427 47.4
D.Moore, Texas 8 29 379 47.4
E.Metcalf, Southern Miss. 9 30 425 47.2
D.Stroman, Appalachian St. 9 25 424 47.1
M.Jackson, Purdue 10 53 471 47.1
G.Harris, New Mexico St. 9 30 423 47.0
J.Sherrill, Vanderbilt 10 35 470 47.0
C.Dixon, Illinois 9 27 422 46.9
D.Roebuck, Washington 9 29 421 46.8
I.Cummings, Appalachian St. 8 37 374 46.8
D.Alexander, Mississippi 10 30 467 46.7
J.Whatley, Arizona 9 35 420 46.7
T.Carter, Texas Tech 9 31 419 46.6
Z.Booker, Tulsa 9 46 418 46.4
B.Ford, Boise St. 7 21 325 46.4
C.Vaughn, West Virginia 10 30 461 46.1
M.Coleman, North Texas 7 31 322 46.0
Y.Knight, SMU 10 37 460 46.0
S.Preston, Tulane 9 25 414 46.0
J.Allen, Georgia Tech 6 14 275 45.8
S.Johnson, Houston 6 13 275 45.8
S.Roush, Stanford 10 43 458 45.8
R.Jones, Arkansas 9 13 411 45.7
J.Joly, NC State 8 36 365 45.6
J.Kanak, Oklahoma 9 30 410 45.6
B.Foley, Tulsa 9 27 409 45.4
E.Raridon, Notre Dame 9 24 406 45.1
C.Wolford, Kent St. 9 16 406 45.1
B.Brown, LSU 9 41 405 45.0
T.Richardson, Vanderbilt 10 29 449 44.9
D.Wright, Mississippi 10 25 449 44.9
T.Williams, W. Michigan 9 32 403 44.8
J.Robinson, Georgia St. 9 44 402 44.7
T.Taylor, Troy 9 20 402 44.7
D.Thomas, UCF 9 40 402 44.7

