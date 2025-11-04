Live Radio
NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

The Associated Press

November 4, 2025, 12:22 PM

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
D.Scudero, San Jose St. 8 63 1085 135.6
S.Bell, Uconn 9 74 994 110.4
C.Hendricks, Ohio 8 57 805 100.6
M.Lemon, Southern Cal 8 50 776 97.0
C.Barkate, Duke 8 45 774 96.8
K.Duff, Rutgers 9 51 854 94.9
C.Bell, Louisville 8 56 743 92.9
B.Sparks, Texas State 8 51 741 92.6
E.McAlister, TCU 8 37 727 90.9
J.Smith, Ohio St. 8 55 725 90.6
A.Smith, East Carolina 4 15 361 90.2
C.Brazzell, Tennessee 9 49 808 89.8
I.Strong, Rutgers 7 43 628 89.7
J.Tyson, Arizona St. 7 57 628 89.7
M.Craver, Texas A&M 8 40 716 89.5
C.Tate, Ohio St. 8 39 711 88.9
T.Hurst, Georgia St. 8 47 689 86.1
D.Robinson, Florida St. 8 34 689 86.1
D.Boston, Washington 8 44 668 83.5
B.Pegan, Utah St. 8 39 654 81.8
H.Beatty, Illinois 9 49 730 81.1
C.Brown, Georgia Southern 8 40 642 80.2
B.Thompson, Mississippi St. 9 41 716 79.6
M.Toney, Miami 8 52 632 79.0
E.Messer, FAU 8 68 631 78.9
B.Staley, Tennessee 9 52 703 78.1
C.Nimrod, South Florida 6 23 466 77.7
I.Sategna, Oklahoma 9 49 692 76.9
B.Wesco, Clemson 7 31 537 76.7
K.Perry, Miami (Ohio) 8 22 612 76.5
J.Napier, San Diego St. 8 45 610 76.2
J.Vandeross, Toledo 8 52 608 76.0
J.Harris, Hawaii 8 35 601 75.1
O.Cooper, Indiana 9 46 669 74.3
T.Pena, Penn St. 1 7 74 74.0
C.Roberts, BYU 8 32 591 73.9
I.Hooks, UAB 8 45 588 73.5
C.Milliner, UAB 4 21 294 73.5
O.Blake, Arkansas 9 50 661 73.4
K.Shoels, San Jose St. 8 46 587 73.4
J.Bradley, UNLV 8 34 586 73.2
C.Dawn, Texas State 7 27 511 73.0
D.Voisin, South Alabama 9 50 654 72.7
K.Duplessis, Delaware 8 42 581 72.6
A.Evans, Mississippi St. 9 52 653 72.6
R.Davis, Utah 9 56 650 72.2
E.Heidenreich, Navy 8 31 575 71.9
H.Mack, E. Michigan 3 9 215 71.7
K.Johnson, New Mexico 8 45 573 71.6
G.Wilde, Northwestern 8 39 570 71.2
L.Bond, Boston College 9 64 639 71.0
M.Matthews, Tennessee 9 38 638 70.9
W.Young, North Texas 9 40 638 70.9
R.Williams, Alabama 7 33 495 70.7
A.Thomas, Houston 9 40 634 70.4
C.Braham, Memphis 9 39 632 70.2
J.Hudson, SMU 7 37 491 70.1
T.Walker, Oregon St. 9 52 631 70.1
J.Brown, Kansas St. 9 38 630 70.0
K.Coleman, Missouri 8 51 558 69.8
T.Brown, Old Dominion 9 29 623 69.2
K.Concepcion, Texas A&M 8 36 545 68.1
E.Sarratt, Indiana 9 45 609 67.7
J.Nicholas, Charlotte 8 41 541 67.6
C.Cobb, Arkansas St. 9 56 608 67.6
M.Trigg, Baylor 9 40 607 67.4
C.Harris, Air Force 8 29 536 67.0
J.Thomas, Old Dominion 8 30 532 66.5
P.Ashlock, Hawaii 9 55 598 66.4
C.Williams, Stanford 9 47 598 66.4
C.Douglas, Texas Tech 9 41 594 66.0
R.Wingo, Texas 9 31 593 65.9
G.Bernard, Alabama 8 38 526 65.8
N.McMillan, Buffalo 9 42 590 65.6
Q.Brown, Duke 8 37 523 65.4
O.Miller, Colorado 8 28 521 65.1
V.Snow, Buffalo 9 45 586 65.1
J.Faison, Notre Dame 8 39 518 64.8
R.Brinson, SMU 9 40 582 64.7
J.Cameron, Baylor 9 47 581 64.6
P.Kingston, BYU 8 34 516 64.5
V.Brown, Florida 7 32 451 64.4
K.Johnson, Pittsburgh 9 37 576 64.0
J.Lane, Southern Cal 7 26 446 63.7
E.Henderson, Kansas 9 36 573 63.7
D.Lacey, Marshall 8 40 508 63.5
A.Smith, East Carolina 4 21 253 63.2
M.Henry, W. Kentucky 9 35 568 63.1
M.Danzy, Florida St. 8 21 503 62.9
T.Moore, Clemson 8 28 499 62.4
L.Smith, San Jose St. 8 28 499 62.4
G.Benyard, Kennesaw St. 8 35 494 61.8
J.Dwyer, TCU 8 35 494 61.8
N.Hunter, Nebraska 9 38 555 61.7
N.Marsh, Michigan St. 9 46 554 61.6
C.Barnes, Wake Forest 8 32 492 61.5
N.Gladding, Old Dominion 9 40 551 61.2
A.Williams, Clemson 6 33 367 61.2
T.Harris, Virginia 9 37 545 60.6
C.Dorner, North Texas 9 35 544 60.4
S.Sampson, Louisiana-Lafayette 6 19 362 60.3
E.Stowers, Vanderbilt 9 38 543 60.3
J.De Jesus, California 9 57 541 60.1
K.Odom, UTEP 7 42 418 59.7
J.Gibson, Umass 6 36 358 59.7
D.Faupel, New Mexico St. 8 39 476 59.5
Z.Branch, Georgia 8 45 474 59.2
Y.Smith, East Carolina 8 35 474 59.2
C.Rucker, Arkansas St. 9 44 533 59.2
J.Platt, FAU 8 31 471 58.9
O.Kelly, Michigan St. 9 38 529 58.8
T.King, New Mexico St. 4 15 235 58.8
T.Grizzell, California 9 34 528 58.7
T.Anderson, NC State 9 28 527 58.6
C.Marshall, Boise St. 8 24 467 58.4
R.Williams, Pittsburgh 9 36 525 58.3
J.Meredith, Washington St. 9 39 518 57.6
D.McCuin, UTSA 8 43 460 57.5
K.Singleton, South Florida 8 29 451 56.4
T.Koziol, Houston 9 48 504 56.0
J.Cook, Syracuse 9 39 501 55.7
J.Barnes, Appalachian St. 8 41 445 55.6
C.Allen, Cincinnati 9 35 500 55.6
D.Moore, Oregon 8 28 443 55.4
D.Rogers, N. Illinois 8 38 439 54.9
A.Waseem, FAU 8 35 439 54.9
H.Wallace, Mississippi 9 28 492 54.7
L.Ellis, James Madison 8 27 437 54.6
A.Anderson, LSU 7 29 382 54.6
D.Lee, Liberty 8 23 436 54.5
K.Hutchinson, W. Kentucky 9 43 490 54.4
J.Dawson, Air Force 4 9 217 54.2
B.Boyd, Utah St. 8 29 431 53.9
N.Cox, Middle Tennessee 8 35 424 53.0
D.Sheffield, Rutgers 9 36 476 52.9
C.Lacy, Louisville 8 44 422 52.8
C.Coleman, Auburn 9 37 474 52.7
S.Knotts, Maryland 8 26 421 52.6
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 52.6
D.Dozier, Appalachian St. 6 14 315 52.5
Z.Booker, Tulsa 8 46 418 52.2
S.Wilson, Delaware 8 34 418 52.2
B.Spalding, East Carolina 4 16 205 51.2
D.Stroman, Appalachian St. 8 24 410 51.2
C.Eakin, Texas Tech 9 35 460 51.1
M.Fox, E. Michigan 1 1 51 51.0
D.Gill, Syracuse 9 27 459 51.0
A.Hawkins, Baylor 9 42 459 51.0
A.Perry, FIU 8 29 408 51.0
J.Tibbs, Kansas St. 9 35 457 50.8
E.Raridon, Notre Dame 8 24 406 50.8
K.Hutson, Arizona 7 29 355 50.7
M.Jackson, Purdue 9 50 456 50.7
J.Whatley, Arizona 8 33 404 50.5
D.Thomas, New Mexico 9 43 452 50.2
C.Daniels, Miami 7 33 351 50.1
M.Fields, Notre Dame 8 21 400 50.0
J.Hawkins, Memphis 9 25 450 50.0
D.Alexander, Mississippi 9 27 446 49.6
C.Wolford, Kent St. 8 15 395 49.4
D.Roebuck, Washington 8 24 394 49.2
O.Smith, Maryland 8 30 394 49.2
C.Vaughn, West Virginia 9 28 443 49.2
D.Thomas, UCF 8 38 393 49.1
K.Hollawayne, Temple 9 33 439 48.8
C.Ross, Virginia 8 33 388 48.5
Q.Smith, Air Force 6 11 291 48.5
D.Wright, Mississippi 9 24 436 48.4
B.Foley, Tulsa 8 24 387 48.4
D.Burks, Oklahoma 9 42 435 48.3
R.Virgil, Texas Tech 9 37 435 48.3
J.Robinson, Georgia St. 8 40 386 48.2
J.Williams, Colorado 8 27 386 48.2
K.Wilson, Baylor 9 32 433 48.1
J.Shipp, North Carolina 8 35 384 48.0
C.Young, Georgia 7 23 336 48.0
K.Gilmer, UCLA 8 31 382 47.8
G.Harris, New Mexico St. 8 27 381 47.6
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 47.5
R.Sharpe, Arkansas 9 30 427 47.4
E.Mason, Charlotte 7 23 332 47.4
D.Moore, Texas 8 29 379 47.4
T.Carter, Texas Tech 8 27 378 47.2
J.Edrine, Virginia 9 34 425 47.2
O.Hayes, Tulane 8 25 376 47.0
C.Dixon, Illinois 9 27 422 46.9
B.Farrell, Stanford 9 26 421 46.8
I.Cummings, Appalachian St. 8 37 374 46.8
R.Harris, Boston College 9 26 418 46.4
B.Ford, Boise St. 7 21 325 46.4
M.Coleman, North Texas 7 31 322 46.0
B.Eskildsen, Iowa St. 9 22 414 46.0
J.Allen, Georgia Tech 6 14 275 45.8
S.Johnson, Houston 6 13 275 45.8
R.Jones, Arkansas 9 13 411 45.7
J.Joly, NC State 8 36 365 45.6
J.Kanak, Oklahoma 9 30 410 45.6
N.Devereaux, E. Michigan 9 27 409 45.4
S.Roush, Stanford 9 37 409 45.4
C.Moss, Kennesaw St. 8 24 363 45.4

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

