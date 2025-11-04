NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|RecYD
|D.Scudero, San Jose St.
|8
|63
|1085
|135.6
|S.Bell, Uconn
|9
|74
|994
|110.4
|C.Hendricks, Ohio
|8
|57
|805
|100.6
|M.Lemon, Southern Cal
|8
|50
|776
|97.0
|C.Barkate, Duke
|8
|45
|774
|96.8
|K.Duff, Rutgers
|9
|51
|854
|94.9
|C.Bell, Louisville
|8
|56
|743
|92.9
|B.Sparks, Texas State
|8
|51
|741
|92.6
|E.McAlister, TCU
|8
|37
|727
|90.9
|J.Smith, Ohio St.
|8
|55
|725
|90.6
|A.Smith, East Carolina
|4
|15
|361
|90.2
|C.Brazzell, Tennessee
|9
|49
|808
|89.8
|I.Strong, Rutgers
|7
|43
|628
|89.7
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|57
|628
|89.7
|M.Craver, Texas A&M
|8
|40
|716
|89.5
|C.Tate, Ohio St.
|8
|39
|711
|88.9
|T.Hurst, Georgia St.
|8
|47
|689
|86.1
|D.Robinson, Florida St.
|8
|34
|689
|86.1
|D.Boston, Washington
|8
|44
|668
|83.5
|B.Pegan, Utah St.
|8
|39
|654
|81.8
|H.Beatty, Illinois
|9
|49
|730
|81.1
|C.Brown, Georgia Southern
|8
|40
|642
|80.2
|B.Thompson, Mississippi St.
|9
|41
|716
|79.6
|M.Toney, Miami
|8
|52
|632
|79.0
|E.Messer, FAU
|8
|68
|631
|78.9
|B.Staley, Tennessee
|9
|52
|703
|78.1
|C.Nimrod, South Florida
|6
|23
|466
|77.7
|I.Sategna, Oklahoma
|9
|49
|692
|76.9
|B.Wesco, Clemson
|7
|31
|537
|76.7
|K.Perry, Miami (Ohio)
|8
|22
|612
|76.5
|J.Napier, San Diego St.
|8
|45
|610
|76.2
|J.Vandeross, Toledo
|8
|52
|608
|76.0
|J.Harris, Hawaii
|8
|35
|601
|75.1
|O.Cooper, Indiana
|9
|46
|669
|74.3
|T.Pena, Penn St.
|1
|7
|74
|74.0
|C.Roberts, BYU
|8
|32
|591
|73.9
|I.Hooks, UAB
|8
|45
|588
|73.5
|C.Milliner, UAB
|4
|21
|294
|73.5
|O.Blake, Arkansas
|9
|50
|661
|73.4
|K.Shoels, San Jose St.
|8
|46
|587
|73.4
|J.Bradley, UNLV
|8
|34
|586
|73.2
|C.Dawn, Texas State
|7
|27
|511
|73.0
|D.Voisin, South Alabama
|9
|50
|654
|72.7
|K.Duplessis, Delaware
|8
|42
|581
|72.6
|A.Evans, Mississippi St.
|9
|52
|653
|72.6
|R.Davis, Utah
|9
|56
|650
|72.2
|E.Heidenreich, Navy
|8
|31
|575
|71.9
|H.Mack, E. Michigan
|3
|9
|215
|71.7
|K.Johnson, New Mexico
|8
|45
|573
|71.6
|G.Wilde, Northwestern
|8
|39
|570
|71.2
|L.Bond, Boston College
|9
|64
|639
|71.0
|M.Matthews, Tennessee
|9
|38
|638
|70.9
|W.Young, North Texas
|9
|40
|638
|70.9
|R.Williams, Alabama
|7
|33
|495
|70.7
|A.Thomas, Houston
|9
|40
|634
|70.4
|C.Braham, Memphis
|9
|39
|632
|70.2
|J.Hudson, SMU
|7
|37
|491
|70.1
|T.Walker, Oregon St.
|9
|52
|631
|70.1
|J.Brown, Kansas St.
|9
|38
|630
|70.0
|K.Coleman, Missouri
|8
|51
|558
|69.8
|T.Brown, Old Dominion
|9
|29
|623
|69.2
|K.Concepcion, Texas A&M
|8
|36
|545
|68.1
|E.Sarratt, Indiana
|9
|45
|609
|67.7
|J.Nicholas, Charlotte
|8
|41
|541
|67.6
|C.Cobb, Arkansas St.
|9
|56
|608
|67.6
|M.Trigg, Baylor
|9
|40
|607
|67.4
|C.Harris, Air Force
|8
|29
|536
|67.0
|J.Thomas, Old Dominion
|8
|30
|532
|66.5
|P.Ashlock, Hawaii
|9
|55
|598
|66.4
|C.Williams, Stanford
|9
|47
|598
|66.4
|C.Douglas, Texas Tech
|9
|41
|594
|66.0
|R.Wingo, Texas
|9
|31
|593
|65.9
|G.Bernard, Alabama
|8
|38
|526
|65.8
|N.McMillan, Buffalo
|9
|42
|590
|65.6
|Q.Brown, Duke
|8
|37
|523
|65.4
|O.Miller, Colorado
|8
|28
|521
|65.1
|V.Snow, Buffalo
|9
|45
|586
|65.1
|J.Faison, Notre Dame
|8
|39
|518
|64.8
|R.Brinson, SMU
|9
|40
|582
|64.7
|J.Cameron, Baylor
|9
|47
|581
|64.6
|P.Kingston, BYU
|8
|34
|516
|64.5
|V.Brown, Florida
|7
|32
|451
|64.4
|K.Johnson, Pittsburgh
|9
|37
|576
|64.0
|J.Lane, Southern Cal
|7
|26
|446
|63.7
|E.Henderson, Kansas
|9
|36
|573
|63.7
|D.Lacey, Marshall
|8
|40
|508
|63.5
|A.Smith, East Carolina
|4
|21
|253
|63.2
|M.Henry, W. Kentucky
|9
|35
|568
|63.1
|M.Danzy, Florida St.
|8
|21
|503
|62.9
|T.Moore, Clemson
|8
|28
|499
|62.4
|L.Smith, San Jose St.
|8
|28
|499
|62.4
|G.Benyard, Kennesaw St.
|8
|35
|494
|61.8
|J.Dwyer, TCU
|8
|35
|494
|61.8
|N.Hunter, Nebraska
|9
|38
|555
|61.7
|N.Marsh, Michigan St.
|9
|46
|554
|61.6
|C.Barnes, Wake Forest
|8
|32
|492
|61.5
|N.Gladding, Old Dominion
|9
|40
|551
|61.2
|A.Williams, Clemson
|6
|33
|367
|61.2
|T.Harris, Virginia
|9
|37
|545
|60.6
|C.Dorner, North Texas
|9
|35
|544
|60.4
|S.Sampson, Louisiana-Lafayette
|6
|19
|362
|60.3
|E.Stowers, Vanderbilt
|9
|38
|543
|60.3
|J.De Jesus, California
|9
|57
|541
|60.1
|K.Odom, UTEP
|7
|42
|418
|59.7
|J.Gibson, Umass
|6
|36
|358
|59.7
|D.Faupel, New Mexico St.
|8
|39
|476
|59.5
|Z.Branch, Georgia
|8
|45
|474
|59.2
|Y.Smith, East Carolina
|8
|35
|474
|59.2
|C.Rucker, Arkansas St.
|9
|44
|533
|59.2
|J.Platt, FAU
|8
|31
|471
|58.9
|O.Kelly, Michigan St.
|9
|38
|529
|58.8
|T.King, New Mexico St.
|4
|15
|235
|58.8
|T.Grizzell, California
|9
|34
|528
|58.7
|T.Anderson, NC State
|9
|28
|527
|58.6
|C.Marshall, Boise St.
|8
|24
|467
|58.4
|R.Williams, Pittsburgh
|9
|36
|525
|58.3
|J.Meredith, Washington St.
|9
|39
|518
|57.6
|D.McCuin, UTSA
|8
|43
|460
|57.5
|K.Singleton, South Florida
|8
|29
|451
|56.4
|T.Koziol, Houston
|9
|48
|504
|56.0
|J.Cook, Syracuse
|9
|39
|501
|55.7
|J.Barnes, Appalachian St.
|8
|41
|445
|55.6
|C.Allen, Cincinnati
|9
|35
|500
|55.6
|D.Moore, Oregon
|8
|28
|443
|55.4
|D.Rogers, N. Illinois
|8
|38
|439
|54.9
|A.Waseem, FAU
|8
|35
|439
|54.9
|H.Wallace, Mississippi
|9
|28
|492
|54.7
|L.Ellis, James Madison
|8
|27
|437
|54.6
|A.Anderson, LSU
|7
|29
|382
|54.6
|D.Lee, Liberty
|8
|23
|436
|54.5
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|9
|43
|490
|54.4
|J.Dawson, Air Force
|4
|9
|217
|54.2
|B.Boyd, Utah St.
|8
|29
|431
|53.9
|N.Cox, Middle Tennessee
|8
|35
|424
|53.0
|D.Sheffield, Rutgers
|9
|36
|476
|52.9
|C.Lacy, Louisville
|8
|44
|422
|52.8
|C.Coleman, Auburn
|9
|37
|474
|52.7
|S.Knotts, Maryland
|8
|26
|421
|52.6
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|52.6
|D.Dozier, Appalachian St.
|6
|14
|315
|52.5
|Z.Booker, Tulsa
|8
|46
|418
|52.2
|S.Wilson, Delaware
|8
|34
|418
|52.2
|B.Spalding, East Carolina
|4
|16
|205
|51.2
|D.Stroman, Appalachian St.
|8
|24
|410
|51.2
|C.Eakin, Texas Tech
|9
|35
|460
|51.1
|M.Fox, E. Michigan
|1
|1
|51
|51.0
|D.Gill, Syracuse
|9
|27
|459
|51.0
|A.Hawkins, Baylor
|9
|42
|459
|51.0
|A.Perry, FIU
|8
|29
|408
|51.0
|J.Tibbs, Kansas St.
|9
|35
|457
|50.8
|E.Raridon, Notre Dame
|8
|24
|406
|50.8
|K.Hutson, Arizona
|7
|29
|355
|50.7
|M.Jackson, Purdue
|9
|50
|456
|50.7
|J.Whatley, Arizona
|8
|33
|404
|50.5
|D.Thomas, New Mexico
|9
|43
|452
|50.2
|C.Daniels, Miami
|7
|33
|351
|50.1
|M.Fields, Notre Dame
|8
|21
|400
|50.0
|J.Hawkins, Memphis
|9
|25
|450
|50.0
|D.Alexander, Mississippi
|9
|27
|446
|49.6
|C.Wolford, Kent St.
|8
|15
|395
|49.4
|D.Roebuck, Washington
|8
|24
|394
|49.2
|O.Smith, Maryland
|8
|30
|394
|49.2
|C.Vaughn, West Virginia
|9
|28
|443
|49.2
|D.Thomas, UCF
|8
|38
|393
|49.1
|K.Hollawayne, Temple
|9
|33
|439
|48.8
|C.Ross, Virginia
|8
|33
|388
|48.5
|Q.Smith, Air Force
|6
|11
|291
|48.5
|D.Wright, Mississippi
|9
|24
|436
|48.4
|B.Foley, Tulsa
|8
|24
|387
|48.4
|D.Burks, Oklahoma
|9
|42
|435
|48.3
|R.Virgil, Texas Tech
|9
|37
|435
|48.3
|J.Robinson, Georgia St.
|8
|40
|386
|48.2
|J.Williams, Colorado
|8
|27
|386
|48.2
|K.Wilson, Baylor
|9
|32
|433
|48.1
|J.Shipp, North Carolina
|8
|35
|384
|48.0
|C.Young, Georgia
|7
|23
|336
|48.0
|K.Gilmer, UCLA
|8
|31
|382
|47.8
|G.Harris, New Mexico St.
|8
|27
|381
|47.6
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|47.5
|R.Sharpe, Arkansas
|9
|30
|427
|47.4
|E.Mason, Charlotte
|7
|23
|332
|47.4
|D.Moore, Texas
|8
|29
|379
|47.4
|T.Carter, Texas Tech
|8
|27
|378
|47.2
|J.Edrine, Virginia
|9
|34
|425
|47.2
|O.Hayes, Tulane
|8
|25
|376
|47.0
|C.Dixon, Illinois
|9
|27
|422
|46.9
|B.Farrell, Stanford
|9
|26
|421
|46.8
|I.Cummings, Appalachian St.
|8
|37
|374
|46.8
|R.Harris, Boston College
|9
|26
|418
|46.4
|B.Ford, Boise St.
|7
|21
|325
|46.4
|M.Coleman, North Texas
|7
|31
|322
|46.0
|B.Eskildsen, Iowa St.
|9
|22
|414
|46.0
|J.Allen, Georgia Tech
|6
|14
|275
|45.8
|S.Johnson, Houston
|6
|13
|275
|45.8
|R.Jones, Arkansas
|9
|13
|411
|45.7
|J.Joly, NC State
|8
|36
|365
|45.6
|J.Kanak, Oklahoma
|9
|30
|410
|45.6
|N.Devereaux, E. Michigan
|9
|27
|409
|45.4
|S.Roush, Stanford
|9
|37
|409
|45.4
|C.Moss, Kennesaw St.
|8
|24
|363
|45.4
