Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Punting

NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

November 25, 2025, 11:16 AM

Punting

G Punts Avg
A.Quinn, Boston College 9 2 55.0
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
S.West, Wisconsin 5 22 50.7
T.Dorje, San Diego St. 3 3 50.0
J.Kleather, Bowling Green 11 2 49.5
C.Maynard, W. Kentucky 11 48 48.9
R.Eckley, Michigan St. 11 44 48.6
E.Pulliam, Mississippi St. 11 37 48.1
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
B.Schultz, Louisiana-Lafayette 2 1 48.0
Q.Warren, Indiana 8 6 48.0
M.Nichols, Georgia Tech 11 27 48.0
D.Sparks, Virginia 11 29 47.6
B.Hansen, Colorado St. 11 54 47.6
J.Ulrich, Oklahoma 11 2 47.5
A.Clark, Tulane 11 40 47.4
T.Carrizosa, San Jose St. 11 35 47.4
N.Haberer, Vanderbilt 11 22 47.3
H.Green, San Diego St. 11 53 47.2
J.Chance, Louisiana Tech 11 56 47.1
E.Crenshaw, Troy 11 52 47.0
J.Stonehouse, Syracuse 11 54 46.9
P.Williams, Baylor 11 25 46.8
G.Miller, Oklahoma 10 47 46.6
K.Andrews, Umass 11 65 46.6
W.Pahl, Oklahoma St. 11 58 46.5
N.Botsford, UTEP 11 56 46.4
B.Edmiston, Wyoming 11 58 46.3
R.Chandley, Georgia St. 11 45 46.2
D.Hughes, New Mexico 10 30 46.2
E.Slibeck, Virginia 10 11 46.2
G.Chadwick, LSU 11 50 46.1
M.Tomasek, E. Michigan 11 46 46.0
G.Nwosu, Penn St. 11 32 46.0
O.Bird, Mississippi 11 29 46.0
M.Fletcher, Cincinnati 11 32 45.6
L.Akers, Northwestern 11 30 45.6
B.Gowers, Hawaii 11 42 45.6
D.Bale, Arkansas 11 28 45.5
C.Stutz, Uconn 12 44 45.5
N.Veltsistas, Virginia Tech 10 40 45.3
F.Lappin, Kansas 9 37 45.3
N.Totten, Marshall 11 53 45.2
M.Love, South Carolina 11 48 45.1
N.McLarty, Ohio St. 1 1 45.0
L.Dougherty, Houston 11 47 45.0
J.Carlson, Navy 10 26 45.0
C.Junko, Pittsburgh 11 42 44.8
D.Drennan, Buffalo 11 60 44.8
A.Bacchetta, Rice 11 54 44.8
B.Ettridge, Nevada 11 44 44.8
C.Hogan, UTSA 11 48 44.7
J.McCallister, Purdue 11 42 44.7
A.Laros, Kentucky 10 44 44.6
A.Winsor, Oregon St. 11 55 44.6
D.Joyce, Miami 11 35 44.6
J.Rendell, Notre Dame 10 22 44.6
L.Freer, Air Force 11 22 44.5
T.White, Texas A&M 11 39 44.5
D.Barker, New Mexico St. 3 6 44.5
B.Thorson, Georgia 9 31 44.5
M.Chiumento, Florida St. 11 25 44.4
L.Lupo, FAU 11 25 44.4
A.Logan, Middle Tennessee 11 59 44.3
B.McFerson, Maryland 11 52 44.3
J.Ross, Tennessee 11 33 44.3
A.Flintoft, Stanford 11 54 44.1
J.Anderson, Rutgers 10 31 44.1
J.Bouwmeester, Texas 11 48 44.1
D.Greaves, Colorado 11 62 44.0
O.Doyle, Boise St. 11 44 43.9
B.Doud, Alabama 11 28 43.9
I.Ratliff, Appalachian St. 11 49 43.9
K.Reynoldson, Duke 11 32 43.8
K.Crimmins, Illinois 11 31 43.8
H.Hollenbeck, Michigan 11 34 43.8
T.Wilhoit, FIU 11 47 43.7
J.Ference, N. Illinois 6 27 43.7
J.Burgess, Texas Tech 11 36 43.7
A.Davies, Tulsa 11 44 43.6
C.Noonkester, NC State 11 50 43.5
L.Carrigan, Memphis 11 38 43.5
T.Weston, Minnesota 11 54 43.4
W.Karoll, UCLA 11 40 43.4
C.Brown, UNLV 11 35 43.3
L.Rehkow, Utah St. 11 54 43.3
S.McDonald, Missouri St. 11 39 43.3
T.Doman, Florida 10 48 43.3
C.Leon, South Florida 11 31 43.1
E.Sebafundi, Coastal Carolina 11 55 43.1
G.Addison, Kansas 11 3 43.0
C.Gerrand, Sam Houston St. 11 58 43.0
O.Phillips, Utah 11 33 42.9
J.Castle, Akron 12 48 42.9
T.Perkins, Iowa St. 11 36 42.8
B.Long, Charlotte 11 61 42.8
A.Smith, Georgia Southern 11 52 42.7
T.Maginness, North Carolina 11 53 42.7
R.Dakin, Iowa 11 36 42.6
S.Vander Haar, BYU 11 33 42.6
W.McSparron, SMU 11 49 42.6
O.Straw, West Virginia 11 58 42.4
M.Haines, Ohio 11 35 42.3
I.Lovison, Arizona 9 30 42.3
J.Smith, Clemson 11 39 42.3
D.Vuckovic, N. Illinois 11 25 42.3
H.Kaak, Auburn 11 44 42.3
J.Wagenseller, Army 9 26 42.3
N.Torney, Louisiana-Lafayette 11 46 42.2
K.Floyd, Arizona St. 11 32 42.1
J.Ferguson-Reynolds, Oregon 11 26 42.0
J.McGuire, Ohio St. 11 19 42.0
T.O’Halloran, East Carolina 5 16 41.9
S.McClannan, Kansas St. 11 45 41.9
R.Millmore, W. Michigan 11 44 41.9
M.Morgan, Liberty 11 42 41.9
M.Dean, New Mexico St. 11 50 41.9
C.Weselman, Missouri 11 39 41.9
D.Atton, Temple 11 57 41.9
A.Bertrams, Wisconsin 11 35 41.9
A.Saul, Ball St. 11 62 41.7
I.Brandt, Old Dominion 11 35 41.7
M.Salgado-Medina, Arizona 11 6 41.7
S.Johnson, Southern Cal 11 20 41.6
P.Stainton, Miami (Ohio) 11 49 41.6
E.Craw, TCU 11 38 41.6
M.Kern, California 9 35 41.6
R.Harradine, Southern Miss. 11 32 41.6
J.Huiet, Kennesaw St. 11 49 41.5
C.Durkin, Kent St. 11 49 41.4
B.Honore, California 11 20 41.4
J.Waller, Arkansas St. 11 49 41.3
P.Rea, James Madison 11 36 41.3
P.Foley, UAB 11 27 41.1
R.Harris, Washington St. 11 49 41.1
F.Shurtz, BYU 1 1 41.0
E.Duran, Toledo 11 56 40.7
J.Henderson, Bowling Green 11 56 40.5
D.Nunez, Texas State 11 34 40.5
S.Evans, North Texas 11 26 40.5
A.Venneri, UCF 11 45 40.4
Z.Chapeau, Cent. Michigan 4 3 40.3
C.Backe, Jacksonville St. 10 7 40.3
A.Pulkkinen, South Alabama 11 43 40.2
C.Schwartz, Louisville 9 13 40.2
N.Verdugo, Fresno St. 11 45 40.1
L.Dunne, Washington 11 22 40.1
B.Johnson, Akron 12 12 40.1
D.Duley, Cent. Michigan 11 46 40.0
A.Wilson, Nebraska 10 28 39.9
B.Lach, Delaware 11 38 39.8
S.Florio, Boston College 11 47 39.6
C.Donaghy, Jacksonville St. 11 42 39.4
N.Tiyce, Mississippi St. 9 11 39.4
R.Leavy, East Carolina 11 20 39.2
M.McCarthy, Indiana 9 20 39.0
D.Chapeau, Louisville 11 35 38.9
M.Ryan, Louisiana-Monroe 11 56 38.8
C.Joseph, Wake Forest 10 55 38.5
A.Frederique, Missouri St. 3 11 36.9
L.Goater, South Florida 3 9 36.2
J.Murley, Southern Miss. 8 20 36.2
R.Kessinger, E. Michigan 11 1 36.0
W.McCune, Clemson 1 1 36.0
L.Boyd, Charlotte 11 1 35.0
M.McKenzie, Arizona St. 5 10 33.8
J.Gilbert, Iowa St. 5 1 33.0
J.Stoeckel, Kent St. 3 9 31.4
E.Black, TCU 9 1 28.0
N.Hauser, Clemson 11 2 27.5
C.Freeman, Uconn 12 1 23.0
D.Dellenbach, Ohio 11 1 21.0
R.Gunn, Clemson 11 1 5.0
A.Abbott, Texas A&M 0 0 0.0
C.Amaya, Arkansas St. 11 0 0.0
M.Aquino, Hawaii 0 0 0.0
A.Asparuhov, Alabama 1 0 0.0
A.Astone, Army 0 0 0.0
J.Ballard, Mississippi 0 0 0.0
R.Barker, Penn St. 11 0 0.0
C.Barnett, Army 1 0 0.0
A.Beacom, W. Michigan 1 0 0.0
D.Beslagic, Cincinnati 1 0 0.0
W.Bettridge, Virginia 11 0 0.0
L.Bironas, Stanford 1 0 0.0
T.Black, Liberty 1 0 0.0
J.Bogdan, Syracuse 0 0 0.0
R.Bond, Texas A&M 11 0 0.0
E.Bowman, Arkansas St. 0 0 0.0
M.Brown, San Jose St. 11 0 0.0
C.Buhr, Iowa 1 0 0.0
A.Bui, Charlotte 0 0 0.0
N.Burnette, Notre Dame 6 0 0.0
C.Byrd, Virginia Tech 0 0 0.0
A.Caine, Middle Tennessee 0 0 0.0
R.Callaghan, Old Dominion 10 0 0.0
L.Carneiro, Mississippi 11 0 0.0
Q.Castner, Clemson 2 0 0.0
B.Chambers, UTSA 0 0 0.0
C.Chmelar, Texas A&M 0 0 0.0
N.Clegg, San Diego St. 1 0 0.0
R.Collins, SMU 2 0 0.0
T.Cornelius, Alabama 1 0 0.0
B.Craig, Missouri 1 0 0.0
G.Dangerfield, Tennessee 2 0 0.0
R.Degyansky, Duke 0 0 0.0
D.Dempsey, Georgia Southern 0 0 0.0
J.DuPont, Iowa St. 0 0 0.0
W.Duncan, Air Force 0 0 0.0
M.Dunn, BYU 1 0 0.0
N.Eichner, Old Dominion 8 0 0.0
M.Faulk, Army 0 0 0.0
O.Fehr, NC State 0 0 0.0
W. Fendley, Louisiana Tech 0 0 0.0
D. Frausto, UTEP 0 0 0.0
B.Gaines, Georgia St. 11 0 0.0
A.Glass, N. Illinois 11 0 0.0
L.Glassburn, Temple 2 0 0.0
L.Gossett, Navy 8 0 0.0
R.Graziano, Oregon 0 0 0.0
J.Green, Louisiana-Monroe 6 0 0.0
E.Guenthner, Tulsa 0 0 0.0
L.Guerra, Army 0 0 0.0
R.Hammond, Toledo 11 0 0.0
C.Hardin, Temple 11 0 0.0
J.Hathaway, Middle Tennessee 11 0 0.0
E.Head, West Virginia 7 0 0.0
G.Heil, Texas 0 0 0.0
E.Herranen, San Diego St. 11 0 0.0
I.Hershey, Texas Tech 3 0 0.0
C.Holmer, Ball St. 8 0 0.0
C.Horton, Georgia 0 0 0.0
B.Hosea, Army 0 0 0.0
W.Hryszko, Kent St. 11 0 0.0
R.Hyland, Navy 0 0 0.0
C.Jula, UNLV 0 0 0.0
J.Kauwe, Kentucky 11 0 0.0
S.Keltner, SMU 11 0 0.0
D.Kemp, Minnesota 1 0 0.0
N.Kirkwood, Navy 10 0 0.0
R.Kocan, West Virginia 3 0 0.0
K.Koch, Nebraska 11 0 0.0
K.Konrardy, Iowa St. 8 0 0.0
M.Lake, Appalachian St. 0 0 0.0
L. Lehrer, Air Force 0 0 0.0
M.Lipinski, James Madison 0 0 0.0
D.Little, South Alabama 4 0 0.0
R.Lopez, Sam Houston St. 5 0 0.0
K.Lowe, Virginia Tech 11 0 0.0
N.McGough, UCF 1 0 0.0
E.Moczulski, Washington 11 0 0.0
S.Morgan, Tulsa 11 0 0.0
K.Morgan, Southern Miss. 0 0 0.0
J.Murphy, UTSA 11 0 0.0
A.Nelms, FAU 11 0 0.0
T.Newcomb, Kent St. 0 0 0.0
K.Olson, W. Kentucky 0 0 0.0
S.Olvera-Harle, Hawaii 4 0 0.0
C.Patton, Kansas St. 0 0 0.0
T.Petz, Washington St. 0 0 0.0
C.Reed, Clemson 1 0 0.0
L. Ricci, Uconn 0 0 0.0
T.Rinker, Utah St. 11 0 0.0
G.Rippa, Jacksonville St. 11 0 0.0
T.Robles, Texas State 11 0 0.0
C.Rosa, James Madison 11 0 0.0
G.Rush, Arkansas 1 0 0.0
C.Salas, Duke 5 0 0.0
E.Sandvik, Wyoming 11 0 0.0
R.Sayeri, Southern Cal 11 0 0.0
J.Schlenhardt, N. Illinois 0 0 0.0
E.Schmidt, Notre Dame 9 0 0.0
Z.Schreiner, Kentucky 1 0 0.0
L.Shaffer, Georgia Tech 1 0 0.0
L.Simmering, Kansas St. 0 0 0.0
H.Simon, Tulsa 0 0 0.0
O.Simpson, UAB 11 0 0.0
G.Smith, FAU 11 0 0.0
J.Smith, W. Kentucky 0 0 0.0
S.Stone, Boston College 0 0 0.0
A.Stoyanovich, Colorado 0 0 0.0
P.Tarpley, Oklahoma 0 0 0.0
J.Taylor, Georgia Tech 0 0 0.0
P.Todd, Louisiana-Monroe 10 0 0.0
N.Vakos, Wisconsin 11 0 0.0
C.VanHuis, Cent. Michigan 0 0 0.0
A.VanSlyke, James Madison 0 0 0.0
R.Villela, UNLV 11 0 0.0
I.Wagner, Arizona 11 0 0.0
E.Warner, Bowling Green 1 0 0.0
B.Watts, Ohio 0 0 0.0
W.Weisberg, Southern Cal 1 0 0.0
O.Wiley, Akron 12 0 0.0
W.Wilkinson, Mississippi St. 1 0 0.0
C.Willis, Liberty 0 0 0.0
P.Woodring, Georgia 11 0 0.0
T.Woody, Syracuse 11 0 0.0
D.Wu, Temple 0 0 0.0
Z.Yoakam, Houston 11 0 0.0
A.Zouagui, South Florida 11 0 0.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up