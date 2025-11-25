NCAA FBS Individual Punting

Punting
|G
|Punts
|Avg
|A.Quinn, Boston College
|9
|2
|55.0
|C.Barry, Oklahoma St.
|1
|1
|52.0
|S.West, Wisconsin
|5
|22
|50.7
|T.Dorje, San Diego St.
|3
|3
|50.0
|J.Kleather, Bowling Green
|11
|2
|49.5
|C.Maynard, W. Kentucky
|11
|48
|48.9
|R.Eckley, Michigan St.
|11
|44
|48.6
|E.Pulliam, Mississippi St.
|11
|37
|48.1
|D.Miller, Georgia
|1
|6
|48.0
|B.Schultz, Louisiana-Lafayette
|2
|1
|48.0
|Q.Warren, Indiana
|8
|6
|48.0
|M.Nichols, Georgia Tech
|11
|27
|48.0
|D.Sparks, Virginia
|11
|29
|47.6
|B.Hansen, Colorado St.
|11
|54
|47.6
|J.Ulrich, Oklahoma
|11
|2
|47.5
|A.Clark, Tulane
|11
|40
|47.4
|T.Carrizosa, San Jose St.
|11
|35
|47.4
|N.Haberer, Vanderbilt
|11
|22
|47.3
|H.Green, San Diego St.
|11
|53
|47.2
|J.Chance, Louisiana Tech
|11
|56
|47.1
|E.Crenshaw, Troy
|11
|52
|47.0
|J.Stonehouse, Syracuse
|11
|54
|46.9
|P.Williams, Baylor
|11
|25
|46.8
|G.Miller, Oklahoma
|10
|47
|46.6
|K.Andrews, Umass
|11
|65
|46.6
|W.Pahl, Oklahoma St.
|11
|58
|46.5
|N.Botsford, UTEP
|11
|56
|46.4
|B.Edmiston, Wyoming
|11
|58
|46.3
|R.Chandley, Georgia St.
|11
|45
|46.2
|D.Hughes, New Mexico
|10
|30
|46.2
|E.Slibeck, Virginia
|10
|11
|46.2
|G.Chadwick, LSU
|11
|50
|46.1
|M.Tomasek, E. Michigan
|11
|46
|46.0
|G.Nwosu, Penn St.
|11
|32
|46.0
|O.Bird, Mississippi
|11
|29
|46.0
|M.Fletcher, Cincinnati
|11
|32
|45.6
|L.Akers, Northwestern
|11
|30
|45.6
|B.Gowers, Hawaii
|11
|42
|45.6
|D.Bale, Arkansas
|11
|28
|45.5
|C.Stutz, Uconn
|12
|44
|45.5
|N.Veltsistas, Virginia Tech
|10
|40
|45.3
|F.Lappin, Kansas
|9
|37
|45.3
|N.Totten, Marshall
|11
|53
|45.2
|M.Love, South Carolina
|11
|48
|45.1
|N.McLarty, Ohio St.
|1
|1
|45.0
|L.Dougherty, Houston
|11
|47
|45.0
|J.Carlson, Navy
|10
|26
|45.0
|C.Junko, Pittsburgh
|11
|42
|44.8
|D.Drennan, Buffalo
|11
|60
|44.8
|A.Bacchetta, Rice
|11
|54
|44.8
|B.Ettridge, Nevada
|11
|44
|44.8
|C.Hogan, UTSA
|11
|48
|44.7
|J.McCallister, Purdue
|11
|42
|44.7
|A.Laros, Kentucky
|10
|44
|44.6
|A.Winsor, Oregon St.
|11
|55
|44.6
|D.Joyce, Miami
|11
|35
|44.6
|J.Rendell, Notre Dame
|10
|22
|44.6
|L.Freer, Air Force
|11
|22
|44.5
|T.White, Texas A&M
|11
|39
|44.5
|D.Barker, New Mexico St.
|3
|6
|44.5
|B.Thorson, Georgia
|9
|31
|44.5
|M.Chiumento, Florida St.
|11
|25
|44.4
|L.Lupo, FAU
|11
|25
|44.4
|A.Logan, Middle Tennessee
|11
|59
|44.3
|B.McFerson, Maryland
|11
|52
|44.3
|J.Ross, Tennessee
|11
|33
|44.3
|A.Flintoft, Stanford
|11
|54
|44.1
|J.Anderson, Rutgers
|10
|31
|44.1
|J.Bouwmeester, Texas
|11
|48
|44.1
|D.Greaves, Colorado
|11
|62
|44.0
|O.Doyle, Boise St.
|11
|44
|43.9
|B.Doud, Alabama
|11
|28
|43.9
|I.Ratliff, Appalachian St.
|11
|49
|43.9
|K.Reynoldson, Duke
|11
|32
|43.8
|K.Crimmins, Illinois
|11
|31
|43.8
|H.Hollenbeck, Michigan
|11
|34
|43.8
|T.Wilhoit, FIU
|11
|47
|43.7
|J.Ference, N. Illinois
|6
|27
|43.7
|J.Burgess, Texas Tech
|11
|36
|43.7
|A.Davies, Tulsa
|11
|44
|43.6
|C.Noonkester, NC State
|11
|50
|43.5
|L.Carrigan, Memphis
|11
|38
|43.5
|T.Weston, Minnesota
|11
|54
|43.4
|W.Karoll, UCLA
|11
|40
|43.4
|C.Brown, UNLV
|11
|35
|43.3
|L.Rehkow, Utah St.
|11
|54
|43.3
|S.McDonald, Missouri St.
|11
|39
|43.3
|T.Doman, Florida
|10
|48
|43.3
|C.Leon, South Florida
|11
|31
|43.1
|E.Sebafundi, Coastal Carolina
|11
|55
|43.1
|G.Addison, Kansas
|11
|3
|43.0
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|11
|58
|43.0
|O.Phillips, Utah
|11
|33
|42.9
|J.Castle, Akron
|12
|48
|42.9
|T.Perkins, Iowa St.
|11
|36
|42.8
|B.Long, Charlotte
|11
|61
|42.8
|A.Smith, Georgia Southern
|11
|52
|42.7
|T.Maginness, North Carolina
|11
|53
|42.7
|R.Dakin, Iowa
|11
|36
|42.6
|S.Vander Haar, BYU
|11
|33
|42.6
|W.McSparron, SMU
|11
|49
|42.6
|O.Straw, West Virginia
|11
|58
|42.4
|M.Haines, Ohio
|11
|35
|42.3
|I.Lovison, Arizona
|9
|30
|42.3
|J.Smith, Clemson
|11
|39
|42.3
|D.Vuckovic, N. Illinois
|11
|25
|42.3
|H.Kaak, Auburn
|11
|44
|42.3
|J.Wagenseller, Army
|9
|26
|42.3
|N.Torney, Louisiana-Lafayette
|11
|46
|42.2
|K.Floyd, Arizona St.
|11
|32
|42.1
|J.Ferguson-Reynolds, Oregon
|11
|26
|42.0
|J.McGuire, Ohio St.
|11
|19
|42.0
|T.O’Halloran, East Carolina
|5
|16
|41.9
|S.McClannan, Kansas St.
|11
|45
|41.9
|R.Millmore, W. Michigan
|11
|44
|41.9
|M.Morgan, Liberty
|11
|42
|41.9
|M.Dean, New Mexico St.
|11
|50
|41.9
|C.Weselman, Missouri
|11
|39
|41.9
|D.Atton, Temple
|11
|57
|41.9
|A.Bertrams, Wisconsin
|11
|35
|41.9
|A.Saul, Ball St.
|11
|62
|41.7
|I.Brandt, Old Dominion
|11
|35
|41.7
|M.Salgado-Medina, Arizona
|11
|6
|41.7
|S.Johnson, Southern Cal
|11
|20
|41.6
|P.Stainton, Miami (Ohio)
|11
|49
|41.6
|E.Craw, TCU
|11
|38
|41.6
|M.Kern, California
|9
|35
|41.6
|R.Harradine, Southern Miss.
|11
|32
|41.6
|J.Huiet, Kennesaw St.
|11
|49
|41.5
|C.Durkin, Kent St.
|11
|49
|41.4
|B.Honore, California
|11
|20
|41.4
|J.Waller, Arkansas St.
|11
|49
|41.3
|P.Rea, James Madison
|11
|36
|41.3
|P.Foley, UAB
|11
|27
|41.1
|R.Harris, Washington St.
|11
|49
|41.1
|F.Shurtz, BYU
|1
|1
|41.0
|E.Duran, Toledo
|11
|56
|40.7
|J.Henderson, Bowling Green
|11
|56
|40.5
|D.Nunez, Texas State
|11
|34
|40.5
|S.Evans, North Texas
|11
|26
|40.5
|A.Venneri, UCF
|11
|45
|40.4
|Z.Chapeau, Cent. Michigan
|4
|3
|40.3
|C.Backe, Jacksonville St.
|10
|7
|40.3
|A.Pulkkinen, South Alabama
|11
|43
|40.2
|C.Schwartz, Louisville
|9
|13
|40.2
|N.Verdugo, Fresno St.
|11
|45
|40.1
|L.Dunne, Washington
|11
|22
|40.1
|B.Johnson, Akron
|12
|12
|40.1
|D.Duley, Cent. Michigan
|11
|46
|40.0
|A.Wilson, Nebraska
|10
|28
|39.9
|B.Lach, Delaware
|11
|38
|39.8
|S.Florio, Boston College
|11
|47
|39.6
|C.Donaghy, Jacksonville St.
|11
|42
|39.4
|N.Tiyce, Mississippi St.
|9
|11
|39.4
|R.Leavy, East Carolina
|11
|20
|39.2
|M.McCarthy, Indiana
|9
|20
|39.0
|D.Chapeau, Louisville
|11
|35
|38.9
|M.Ryan, Louisiana-Monroe
|11
|56
|38.8
|C.Joseph, Wake Forest
|10
|55
|38.5
|A.Frederique, Missouri St.
|3
|11
|36.9
|L.Goater, South Florida
|3
|9
|36.2
|J.Murley, Southern Miss.
|8
|20
|36.2
|R.Kessinger, E. Michigan
|11
|1
|36.0
|W.McCune, Clemson
|1
|1
|36.0
|L.Boyd, Charlotte
|11
|1
|35.0
|M.McKenzie, Arizona St.
|5
|10
|33.8
|J.Gilbert, Iowa St.
|5
|1
|33.0
|J.Stoeckel, Kent St.
|3
|9
|31.4
|E.Black, TCU
|9
|1
|28.0
|N.Hauser, Clemson
|11
|2
|27.5
|C.Freeman, Uconn
|12
|1
|23.0
|D.Dellenbach, Ohio
|11
|1
|21.0
|R.Gunn, Clemson
|11
|1
|5.0
|A.Abbott, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|C.Amaya, Arkansas St.
|11
|0
|0.0
|M.Aquino, Hawaii
|0
|0
|0.0
|A.Asparuhov, Alabama
|1
|0
|0.0
|A.Astone, Army
|0
|0
|0.0
|J.Ballard, Mississippi
|0
|0
|0.0
|R.Barker, Penn St.
|11
|0
|0.0
|C.Barnett, Army
|1
|0
|0.0
|A.Beacom, W. Michigan
|1
|0
|0.0
|D.Beslagic, Cincinnati
|1
|0
|0.0
|W.Bettridge, Virginia
|11
|0
|0.0
|L.Bironas, Stanford
|1
|0
|0.0
|T.Black, Liberty
|1
|0
|0.0
|J.Bogdan, Syracuse
|0
|0
|0.0
|R.Bond, Texas A&M
|11
|0
|0.0
|E.Bowman, Arkansas St.
|0
|0
|0.0
|M.Brown, San Jose St.
|11
|0
|0.0
|C.Buhr, Iowa
|1
|0
|0.0
|A.Bui, Charlotte
|0
|0
|0.0
|N.Burnette, Notre Dame
|6
|0
|0.0
|C.Byrd, Virginia Tech
|0
|0
|0.0
|A.Caine, Middle Tennessee
|0
|0
|0.0
|R.Callaghan, Old Dominion
|10
|0
|0.0
|L.Carneiro, Mississippi
|11
|0
|0.0
|Q.Castner, Clemson
|2
|0
|0.0
|B.Chambers, UTSA
|0
|0
|0.0
|C.Chmelar, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|N.Clegg, San Diego St.
|1
|0
|0.0
|R.Collins, SMU
|2
|0
|0.0
|T.Cornelius, Alabama
|1
|0
|0.0
|B.Craig, Missouri
|1
|0
|0.0
|G.Dangerfield, Tennessee
|2
|0
|0.0
|R.Degyansky, Duke
|0
|0
|0.0
|D.Dempsey, Georgia Southern
|0
|0
|0.0
|J.DuPont, Iowa St.
|0
|0
|0.0
|W.Duncan, Air Force
|0
|0
|0.0
|M.Dunn, BYU
|1
|0
|0.0
|N.Eichner, Old Dominion
|8
|0
|0.0
|M.Faulk, Army
|0
|0
|0.0
|O.Fehr, NC State
|0
|0
|0.0
|W. Fendley, Louisiana Tech
|0
|0
|0.0
|D. Frausto, UTEP
|0
|0
|0.0
|B.Gaines, Georgia St.
|11
|0
|0.0
|A.Glass, N. Illinois
|11
|0
|0.0
|L.Glassburn, Temple
|2
|0
|0.0
|L.Gossett, Navy
|8
|0
|0.0
|R.Graziano, Oregon
|0
|0
|0.0
|J.Green, Louisiana-Monroe
|6
|0
|0.0
|E.Guenthner, Tulsa
|0
|0
|0.0
|L.Guerra, Army
|0
|0
|0.0
|R.Hammond, Toledo
|11
|0
|0.0
|C.Hardin, Temple
|11
|0
|0.0
|J.Hathaway, Middle Tennessee
|11
|0
|0.0
|E.Head, West Virginia
|7
|0
|0.0
|G.Heil, Texas
|0
|0
|0.0
|E.Herranen, San Diego St.
|11
|0
|0.0
|I.Hershey, Texas Tech
|3
|0
|0.0
|C.Holmer, Ball St.
|8
|0
|0.0
|C.Horton, Georgia
|0
|0
|0.0
|B.Hosea, Army
|0
|0
|0.0
|W.Hryszko, Kent St.
|11
|0
|0.0
|R.Hyland, Navy
|0
|0
|0.0
|C.Jula, UNLV
|0
|0
|0.0
|J.Kauwe, Kentucky
|11
|0
|0.0
|S.Keltner, SMU
|11
|0
|0.0
|D.Kemp, Minnesota
|1
|0
|0.0
|N.Kirkwood, Navy
|10
|0
|0.0
|R.Kocan, West Virginia
|3
|0
|0.0
|K.Koch, Nebraska
|11
|0
|0.0
|K.Konrardy, Iowa St.
|8
|0
|0.0
|M.Lake, Appalachian St.
|0
|0
|0.0
|L. Lehrer, Air Force
|0
|0
|0.0
|M.Lipinski, James Madison
|0
|0
|0.0
|D.Little, South Alabama
|4
|0
|0.0
|R.Lopez, Sam Houston St.
|5
|0
|0.0
|K.Lowe, Virginia Tech
|11
|0
|0.0
|N.McGough, UCF
|1
|0
|0.0
|E.Moczulski, Washington
|11
|0
|0.0
|S.Morgan, Tulsa
|11
|0
|0.0
|K.Morgan, Southern Miss.
|0
|0
|0.0
|J.Murphy, UTSA
|11
|0
|0.0
|A.Nelms, FAU
|11
|0
|0.0
|T.Newcomb, Kent St.
|0
|0
|0.0
|K.Olson, W. Kentucky
|0
|0
|0.0
|S.Olvera-Harle, Hawaii
|4
|0
|0.0
|C.Patton, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|T.Petz, Washington St.
|0
|0
|0.0
|C.Reed, Clemson
|1
|0
|0.0
|L. Ricci, Uconn
|0
|0
|0.0
|T.Rinker, Utah St.
|11
|0
|0.0
|G.Rippa, Jacksonville St.
|11
|0
|0.0
|T.Robles, Texas State
|11
|0
|0.0
|C.Rosa, James Madison
|11
|0
|0.0
|G.Rush, Arkansas
|1
|0
|0.0
|C.Salas, Duke
|5
|0
|0.0
|E.Sandvik, Wyoming
|11
|0
|0.0
|R.Sayeri, Southern Cal
|11
|0
|0.0
|J.Schlenhardt, N. Illinois
|0
|0
|0.0
|E.Schmidt, Notre Dame
|9
|0
|0.0
|Z.Schreiner, Kentucky
|1
|0
|0.0
|L.Shaffer, Georgia Tech
|1
|0
|0.0
|L.Simmering, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|H.Simon, Tulsa
|0
|0
|0.0
|O.Simpson, UAB
|11
|0
|0.0
|G.Smith, FAU
|11
|0
|0.0
|J.Smith, W. Kentucky
|0
|0
|0.0
|S.Stone, Boston College
|0
|0
|0.0
|A.Stoyanovich, Colorado
|0
|0
|0.0
|P.Tarpley, Oklahoma
|0
|0
|0.0
|J.Taylor, Georgia Tech
|0
|0
|0.0
|P.Todd, Louisiana-Monroe
|10
|0
|0.0
|N.Vakos, Wisconsin
|11
|0
|0.0
|C.VanHuis, Cent. Michigan
|0
|0
|0.0
|A.VanSlyke, James Madison
|0
|0
|0.0
|R.Villela, UNLV
|11
|0
|0.0
|I.Wagner, Arizona
|11
|0
|0.0
|E.Warner, Bowling Green
|1
|0
|0.0
|B.Watts, Ohio
|0
|0
|0.0
|W.Weisberg, Southern Cal
|1
|0
|0.0
|O.Wiley, Akron
|12
|0
|0.0
|W.Wilkinson, Mississippi St.
|1
|0
|0.0
|C.Willis, Liberty
|0
|0
|0.0
|P.Woodring, Georgia
|11
|0
|0.0
|T.Woody, Syracuse
|11
|0
|0.0
|D.Wu, Temple
|0
|0
|0.0
|Z.Yoakam, Houston
|11
|0
|0.0
|A.Zouagui, South Florida
|11
|0
|0.0
