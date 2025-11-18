Live Radio
NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

November 18, 2025, 11:16 AM

Punting

G Punts Avg
T.Dorje, San Diego St. 2 2 57.0
A.Quinn, Boston College 9 2 55.0
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
S.West, Wisconsin 4 17 51.3
R.Eckley, Michigan St. 10 38 49.6
C.Maynard, W. Kentucky 10 41 48.7
E.Pulliam, Mississippi St. 11 37 48.1
B.Hansen, Colorado St. 10 49 48.0
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
B.Schultz, Louisiana-Lafayette 2 1 48.0
Q.Warren, Indiana 8 6 48.0
T.Carrizosa, San Jose St. 10 33 47.9
H.Green, San Diego St. 10 48 47.7
J.Stonehouse, Syracuse 10 48 47.7
D.Sparks, Virginia 11 29 47.6
J.Ulrich, Oklahoma 10 2 47.5
E.Crenshaw, Troy 10 46 47.5
M.Nichols, Georgia Tech 10 23 47.4
P.Williams, Baylor 10 23 47.3
A.Clark, Tulane 10 37 47.2
G.Miller, Oklahoma 9 38 47.1
N.Haberer, Vanderbilt 10 21 46.9
J.Chance, Louisiana Tech 10 51 46.9
R.Chandley, Georgia St. 10 41 46.8
K.Andrews, Umass 10 62 46.8
N.Botsford, UTEP 9 47 46.5
G.Chadwick, LSU 10 43 46.3
W.Pahl, Oklahoma St. 10 51 46.3
E.Slibeck, Virginia 10 11 46.2
D.Hughes, New Mexico 9 28 46.1
M.Tomasek, E. Michigan 11 46 46.0
G.Nwosu, Penn St. 10 30 46.0
O.Bird, Mississippi 11 29 46.0
F.Lappin, Kansas 8 35 45.9
D.Bale, Arkansas 10 26 45.8
M.Fletcher, Cincinnati 10 31 45.8
N.Botsford, UTEP 1 3 45.7
L.Akers, Northwestern 10 29 45.6
M.Love, South Carolina 10 45 45.6
B.Gowers, Hawaii 10 39 45.5
C.Junko, Pittsburgh 10 37 45.3
N.Totten, Marshall 10 49 45.3
B.Edmiston, Wyoming 10 52 45.2
D.Drennan, Buffalo 10 53 45.2
L.Dougherty, Houston 10 40 45.0
N.McLarty, Ohio St. 1 1 45.0
J.Carlson, Navy 10 26 45.0
A.Bacchetta, Rice 10 49 45.0
C.Noonkester, NC State 10 43 44.9
N.Veltsistas, Virginia Tech 9 38 44.8
J.McCallister, Purdue 11 42 44.7
A.Winsor, Oregon St. 11 55 44.6
D.Joyce, Miami 10 33 44.6
C.Stutz, Uconn 11 41 44.6
J.Bouwmeester, Texas 10 45 44.6
L.Freer, Air Force 10 21 44.6
A.Logan, Middle Tennessee 10 55 44.6
C.Hogan, UTSA 10 44 44.5
B.McFerson, Maryland 10 50 44.5
A.Flintoft, Stanford 10 50 44.5
D.Barker, New Mexico St. 2 6 44.5
T.White, Texas A&M 10 36 44.5
K.Crimmins, Illinois 10 27 44.4
M.Chiumento, Florida St. 10 23 44.4
L.Lupo, FAU 10 24 44.4
B.Ettridge, Nevada 10 40 44.4
A.Laros, Kentucky 9 38 44.3
J.Ross, Tennessee 10 31 44.3
S.Florio, Boston College 2 9 44.2
J.Rendell, Notre Dame 9 20 44.1
K.Reynoldson, Duke 10 31 44.1
L.Rehkow, Utah St. 10 49 44.1
O.Doyle, Boise St. 10 40 43.9
B.Doud, Alabama 10 28 43.9
W.Karoll, UCLA 10 34 43.9
A.Davies, Tulsa 10 43 43.8
C.Leon, South Florida 10 29 43.8
H.Hollenbeck, Michigan 10 34 43.8
B.Thorson, Georgia 8 28 43.7
J.Burgess, Texas Tech 11 36 43.7
T.Doman, Florida 9 44 43.7
D.Greaves, Colorado 10 53 43.6
L.Carrigan, Memphis 11 38 43.5
J.Anderson, Rutgers 9 26 43.5
T.Weston, Minnesota 10 51 43.5
C.Brown, UNLV 10 34 43.4
I.Ratliff, Appalachian St. 10 43 43.3
T.Wilhoit, FIU 10 42 43.2
S.Vander Haar, BYU 10 29 43.1
O.Phillips, Utah 10 29 43.0
G.Addison, Kansas 10 3 43.0
J.Wagenseller, Army 8 24 43.0
E.Sebafundi, Coastal Carolina 10 50 42.9
W.McSparron, SMU 10 46 42.9
S.McDonald, Missouri St. 10 37 42.8
T.Perkins, Iowa St. 10 35 42.8
C.Gerrand, Sam Houston St. 10 53 42.7
D.Vuckovic, N. Illinois 9 20 42.7
J.Ference, N. Illinois 5 23 42.7
J.Castle, Akron 11 44 42.7
N.Torney, Louisiana-Lafayette 10 40 42.6
B.Long, Charlotte 10 53 42.6
J.Ferguson-Reynolds, Oregon 10 23 42.5
R.Dakin, Iowa 10 30 42.5
I.Lovison, Arizona 8 27 42.4
H.Kaak, Auburn 10 42 42.4
M.Haines, Ohio 10 34 42.4
O.Straw, West Virginia 11 58 42.4
C.Weselman, Missouri 10 32 42.3
T.Maginness, North Carolina 10 50 42.2
A.Smith, Georgia Southern 10 45 42.2
E.Craw, TCU 10 34 42.1
M.Dean, New Mexico St. 10 46 42.1
M.Morgan, Liberty 10 39 42.0
J.Smith, Clemson 10 37 42.0
S.McClannan, Kansas St. 10 42 42.0
M.Kern, California 8 30 41.9
J.McGuire, Ohio St. 10 17 41.9
J.Huiet, Kennesaw St. 10 45 41.9
A.Bertrams, Wisconsin 10 35 41.9
P.Stainton, Miami (Ohio) 10 43 41.8
R.Millmore, W. Michigan 10 41 41.8
D.Atton, Temple 10 49 41.7
M.Salgado-Medina, Arizona 10 6 41.7
I.Brandt, Old Dominion 10 33 41.5
J.Waller, Arkansas St. 10 45 41.5
A.Saul, Ball St. 10 57 41.4
R.Harradine, Southern Miss. 10 28 41.4
B.Honore, California 10 20 41.4
C.Durkin, Kent St. 10 46 41.3
T.O’Halloran, East Carolina 2 6 41.3
K.Floyd, Arizona St. 10 28 41.2
S.Johnson, Southern Cal 10 17 41.1
F.Shurtz, BYU 1 1 41.0
E.Duran, Toledo 10 50 40.9
P.Foley, UAB 10 24 40.9
R.Harris, Washington St. 10 45 40.8
J.Henderson, Bowling Green 10 53 40.6
D.Vuckovic, N. Illinois 1 5 40.6
P.Rea, James Madison 10 32 40.5
S.Evans, North Texas 10 24 40.4
A.Venneri, UCF 10 39 40.4
Z.Chapeau, Cent. Michigan 4 3 40.3
C.Backe, Jacksonville St. 9 7 40.3
C.Schwartz, Louisville 9 13 40.2
N.Verdugo, Fresno St. 10 38 40.1
L.Dunne, Washington 10 20 40.1
B.Johnson, Akron 11 12 40.1
D.Nunez, Texas State 10 30 40.1
D.Duley, Cent. Michigan 10 41 39.9
T.O’Halloran, East Carolina 2 6 39.8
A.Wilson, Nebraska 9 26 39.8
A.Pulkkinen, South Alabama 10 39 39.7
B.Lach, Delaware 10 33 39.7
C.Donaghy, Jacksonville St. 10 37 39.4
N.Tiyce, Mississippi St. 9 11 39.4
R.Leavy, East Carolina 6 12 39.2
R.Leavy, East Carolina 4 8 39.0
M.McCarthy, Indiana 9 20 39.0
S.Florio, Boston College 9 38 38.5
D.Chapeau, Louisville 10 29 38.5
C.Joseph, Wake Forest 10 55 38.5
M.Ryan, Louisiana-Monroe 10 50 38.3
A.Frederique, Missouri St. 3 11 36.9
L.Goater, South Florida 3 9 36.2
J.Murley, Southern Miss. 8 20 36.2
R.Kessinger, E. Michigan 11 1 36.0
L.Boyd, Charlotte 10 1 35.0
M.McKenzie, Arizona St. 5 10 33.8
J.Gilbert, Iowa St. 4 1 33.0
J.Stoeckel, Kent St. 3 9 31.4
E.Black, TCU 8 1 28.0
N.Hauser, Clemson 10 2 27.5
C.Freeman, Uconn 11 1 23.0
D.Dellenbach, Ohio 10 1 21.0
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 9 0 0.0
C.Allan, Army 8 0 0.0
A.Astone, Army 0 0 0.0
M.Baker, Mississippi 3 0 0.0
J.Ballard, Mississippi 0 0 0.0
K.Bartels, Ohio 0 0 0.0
A.Beacom, W. Michigan 1 0 0.0
W.Bettridge, Virginia 11 0 0.0
J.Billingsley, Liberty 9 0 0.0
L.Bironas, Stanford 1 0 0.0
C.Birtwistle, NC State 7 0 0.0
B.Boehm, Ball St. 0 0 0.0
R.Bond, Texas A&M 10 0 0.0
V.Bruot, Virginia 0 0 0.0
M.Buck, W. Kentucky 0 0 0.0
R.Capriotti, Maryland 3 0 0.0
L.Carneiro, Mississippi 11 0 0.0
J.Cassidy, W. Kentucky 10 0 0.0
O.Castaneda, Memphis 0 0 0.0
C.Chmelar, Texas A&M 0 0 0.0
N.Clegg, San Diego St. 1 0 0.0
R.Collins, SMU 1 0 0.0
L.Connor, Boston College 1 0 0.0
T.Cornelius, Alabama 0 0 0.0
G.Dangerfield, Tennessee 2 0 0.0
L.Drzewiecki, New Mexico 10 0 0.0
S.Dubwig, Purdue 0 0 0.0
D. Frausto, UTEP 0 0 0.0
A.Glass, N. Illinois 10 0 0.0
L.Gossett, Navy 8 0 0.0
C.Graham, Cent. Michigan 10 0 0.0
N.Grant, FIU 10 0 0.0
R.Graziano, Oregon 0 0 0.0
A.Green, Alabama 1 0 0.0
E.Guenthner, Tulsa 0 0 0.0
J.Hamel, Old Dominion 3 0 0.0
R.Hammond, Toledo 10 0 0.0
S.Harrington, Texas Tech 11 0 0.0
C.Harthan, NC State 0 0 0.0
J.Hathaway, Middle Tennessee 10 0 0.0
C.Hawkins, Baylor 9 0 0.0
G.Heil, Texas 0 0 0.0
A.Hemelt, FIU 0 0 0.0
C.Holmer, Ball St. 8 0 0.0
C.Horton, Georgia 0 0 0.0
W.Hryszko, Kent St. 10 0 0.0
D.Hull, E. Michigan 0 0 0.0
W.Hutchison, North Texas 1 0 0.0
D.Jackson, Minnesota 1 0 0.0
E.Jasso, Kansas 0 0 0.0
E.Kenney, Stanford 10 0 0.0
D.Kinney, Kennesaw St. 4 0 0.0
N.Kirkwood, Navy 10 0 0.0
L.Klotz, Louisiana-Lafayette 10 0 0.0
P.Laforge, Coastal Carolina 10 0 0.0
M.Lake, Appalachian St. 0 0 0.0
L. Lehrer, Air Force 0 0 0.0
L. Lehrer, Air Force 0 0 0.0
M.Lipinski, James Madison 0 0 0.0
Z.Long, Bowling Green 10 0 0.0
K.Lowe, Virginia Tech 10 0 0.0
M.Luckhurst, California 2 0 0.0
L.Matthews, Louisiana Tech 4 0 0.0
N.Mazzie, East Carolina 3 0 0.0
B.McAlister, Georgia St. 10 0 0.0
N.McCashland, TCU 10 0 0.0
T.McGough, Auburn 2 0 0.0
K.McLaughlin, Miami (Ohio) 10 0 0.0
R.Meyer, Missouri 10 0 0.0
L.Miller, UCLA 0 0 0.0
K.Morgan, Southern Miss. 0 0 0.0
A.Murray, California 5 0 0.0
T.Newcomb, Kent St. 0 0 0.0
J.Nicolas, Virginia 0 0 0.0
T.Nissen, Iowa 10 0 0.0
K.Olson, W. Kentucky 0 0 0.0
C.Pavon, Sam Houston St. 10 0 0.0
T.Pelino, Duke 10 0 0.0
E.Peters, California 0 0 0.0
R.Petrich, Utah 0 0 0.0
E.Phillipson, Umass 0 0 0.0
D.Pippin, Ball St. 7 0 0.0
T.Powell, Marshall 0 0 0.0
L.Quinn, Marshall 10 0 0.0
B.Rabasco, Florida 0 0 0.0
L.Rau, Illinois 0 0 0.0
L. Ricci, Uconn 0 0 0.0
T.Rinker, Utah St. 10 0 0.0
C.Rogers, SMU 2 0 0.0
G.Rush, Arkansas 1 0 0.0
S.Rusnak, Cincinnati 10 0 0.0
L.Ryerse, Minnesota 0 0 0.0
C.Salas, Duke 4 0 0.0
N.Salmon, Texas State 0 0 0.0
E.Sandvik, Wyoming 10 0 0.0
A.Sappington, Oregon 10 0 0.0
R.Sayeri, Southern Cal 10 0 0.0
M.Schramm, Akron 6 0 0.0
E.Scott, East Carolina 8 0 0.0
E.Scruggs, Georgia Southern 10 0 0.0
S.Sholder, Delaware 0 0 0.0
K.Shrum, Oklahoma St. 0 0 0.0
O.Simpson, UAB 10 0 0.0
H.Smith, W. Michigan 10 0 0.0
G.Smith, FAU 10 0 0.0
S.Springman, FIU 2 0 0.0
S.Starzyk, Arkansas 10 0 0.0
J.Stevens, Washington St. 10 0 0.0
S.Stone, Boston College 0 0 0.0
A.Stoyanovich, Colorado 0 0 0.0
N.Tager, Kent St. 0 0 0.0
C.Talty, Alabama 10 0 0.0
P.Tarpley, Oklahoma 0 0 0.0
H.Tessier, Coastal Carolina 0 0 0.0
P.Todd, Louisiana-Monroe 9 0 0.0
J.Turbyville, Tennessee 10 0 0.0
J.Tynes, Troy 0 0 0.0
C.Von Der Meden, Arkansas 1 0 0.0
E.Warner, Bowling Green 0 0 0.0
J.Weeter, Purdue 1 0 0.0
J.Welch, Navy 1 0 0.0
J.Whatley, South Alabama 1 0 0.0
O.Wiley, Akron 11 0 0.0
B.Williams, Kennesaw St. 9 0 0.0
T.Woody, Syracuse 10 0 0.0

