NCAA FBS Individual Punting

Punting
|G
|Punts
|Avg
|T.Dorje, San Diego St.
|2
|2
|57.0
|A.Quinn, Boston College
|9
|2
|55.0
|C.Barry, Oklahoma St.
|1
|1
|52.0
|S.West, Wisconsin
|4
|17
|51.3
|R.Eckley, Michigan St.
|10
|38
|49.6
|C.Maynard, W. Kentucky
|10
|41
|48.7
|E.Pulliam, Mississippi St.
|11
|37
|48.1
|B.Hansen, Colorado St.
|10
|49
|48.0
|D.Miller, Georgia
|1
|6
|48.0
|B.Schultz, Louisiana-Lafayette
|2
|1
|48.0
|Q.Warren, Indiana
|8
|6
|48.0
|T.Carrizosa, San Jose St.
|10
|33
|47.9
|H.Green, San Diego St.
|10
|48
|47.7
|J.Stonehouse, Syracuse
|10
|48
|47.7
|D.Sparks, Virginia
|11
|29
|47.6
|J.Ulrich, Oklahoma
|10
|2
|47.5
|E.Crenshaw, Troy
|10
|46
|47.5
|M.Nichols, Georgia Tech
|10
|23
|47.4
|P.Williams, Baylor
|10
|23
|47.3
|A.Clark, Tulane
|10
|37
|47.2
|G.Miller, Oklahoma
|9
|38
|47.1
|N.Haberer, Vanderbilt
|10
|21
|46.9
|J.Chance, Louisiana Tech
|10
|51
|46.9
|R.Chandley, Georgia St.
|10
|41
|46.8
|K.Andrews, Umass
|10
|62
|46.8
|N.Botsford, UTEP
|9
|47
|46.5
|G.Chadwick, LSU
|10
|43
|46.3
|W.Pahl, Oklahoma St.
|10
|51
|46.3
|E.Slibeck, Virginia
|10
|11
|46.2
|D.Hughes, New Mexico
|9
|28
|46.1
|M.Tomasek, E. Michigan
|11
|46
|46.0
|G.Nwosu, Penn St.
|10
|30
|46.0
|O.Bird, Mississippi
|11
|29
|46.0
|F.Lappin, Kansas
|8
|35
|45.9
|D.Bale, Arkansas
|10
|26
|45.8
|M.Fletcher, Cincinnati
|10
|31
|45.8
|N.Botsford, UTEP
|1
|3
|45.7
|L.Akers, Northwestern
|10
|29
|45.6
|M.Love, South Carolina
|10
|45
|45.6
|B.Gowers, Hawaii
|10
|39
|45.5
|C.Junko, Pittsburgh
|10
|37
|45.3
|N.Totten, Marshall
|10
|49
|45.3
|B.Edmiston, Wyoming
|10
|52
|45.2
|D.Drennan, Buffalo
|10
|53
|45.2
|L.Dougherty, Houston
|10
|40
|45.0
|N.McLarty, Ohio St.
|1
|1
|45.0
|J.Carlson, Navy
|10
|26
|45.0
|A.Bacchetta, Rice
|10
|49
|45.0
|C.Noonkester, NC State
|10
|43
|44.9
|N.Veltsistas, Virginia Tech
|9
|38
|44.8
|J.McCallister, Purdue
|11
|42
|44.7
|A.Winsor, Oregon St.
|11
|55
|44.6
|D.Joyce, Miami
|10
|33
|44.6
|C.Stutz, Uconn
|11
|41
|44.6
|J.Bouwmeester, Texas
|10
|45
|44.6
|L.Freer, Air Force
|10
|21
|44.6
|A.Logan, Middle Tennessee
|10
|55
|44.6
|C.Hogan, UTSA
|10
|44
|44.5
|B.McFerson, Maryland
|10
|50
|44.5
|A.Flintoft, Stanford
|10
|50
|44.5
|D.Barker, New Mexico St.
|2
|6
|44.5
|T.White, Texas A&M
|10
|36
|44.5
|K.Crimmins, Illinois
|10
|27
|44.4
|M.Chiumento, Florida St.
|10
|23
|44.4
|L.Lupo, FAU
|10
|24
|44.4
|B.Ettridge, Nevada
|10
|40
|44.4
|A.Laros, Kentucky
|9
|38
|44.3
|J.Ross, Tennessee
|10
|31
|44.3
|S.Florio, Boston College
|2
|9
|44.2
|J.Rendell, Notre Dame
|9
|20
|44.1
|K.Reynoldson, Duke
|10
|31
|44.1
|L.Rehkow, Utah St.
|10
|49
|44.1
|O.Doyle, Boise St.
|10
|40
|43.9
|B.Doud, Alabama
|10
|28
|43.9
|W.Karoll, UCLA
|10
|34
|43.9
|A.Davies, Tulsa
|10
|43
|43.8
|C.Leon, South Florida
|10
|29
|43.8
|H.Hollenbeck, Michigan
|10
|34
|43.8
|B.Thorson, Georgia
|8
|28
|43.7
|J.Burgess, Texas Tech
|11
|36
|43.7
|T.Doman, Florida
|9
|44
|43.7
|D.Greaves, Colorado
|10
|53
|43.6
|L.Carrigan, Memphis
|11
|38
|43.5
|J.Anderson, Rutgers
|9
|26
|43.5
|T.Weston, Minnesota
|10
|51
|43.5
|C.Brown, UNLV
|10
|34
|43.4
|I.Ratliff, Appalachian St.
|10
|43
|43.3
|T.Wilhoit, FIU
|10
|42
|43.2
|S.Vander Haar, BYU
|10
|29
|43.1
|O.Phillips, Utah
|10
|29
|43.0
|G.Addison, Kansas
|10
|3
|43.0
|J.Wagenseller, Army
|8
|24
|43.0
|E.Sebafundi, Coastal Carolina
|10
|50
|42.9
|W.McSparron, SMU
|10
|46
|42.9
|S.McDonald, Missouri St.
|10
|37
|42.8
|T.Perkins, Iowa St.
|10
|35
|42.8
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|10
|53
|42.7
|D.Vuckovic, N. Illinois
|9
|20
|42.7
|J.Ference, N. Illinois
|5
|23
|42.7
|J.Castle, Akron
|11
|44
|42.7
|N.Torney, Louisiana-Lafayette
|10
|40
|42.6
|B.Long, Charlotte
|10
|53
|42.6
|J.Ferguson-Reynolds, Oregon
|10
|23
|42.5
|R.Dakin, Iowa
|10
|30
|42.5
|I.Lovison, Arizona
|8
|27
|42.4
|H.Kaak, Auburn
|10
|42
|42.4
|M.Haines, Ohio
|10
|34
|42.4
|O.Straw, West Virginia
|11
|58
|42.4
|C.Weselman, Missouri
|10
|32
|42.3
|T.Maginness, North Carolina
|10
|50
|42.2
|A.Smith, Georgia Southern
|10
|45
|42.2
|E.Craw, TCU
|10
|34
|42.1
|M.Dean, New Mexico St.
|10
|46
|42.1
|M.Morgan, Liberty
|10
|39
|42.0
|J.Smith, Clemson
|10
|37
|42.0
|S.McClannan, Kansas St.
|10
|42
|42.0
|M.Kern, California
|8
|30
|41.9
|J.McGuire, Ohio St.
|10
|17
|41.9
|J.Huiet, Kennesaw St.
|10
|45
|41.9
|A.Bertrams, Wisconsin
|10
|35
|41.9
|P.Stainton, Miami (Ohio)
|10
|43
|41.8
|R.Millmore, W. Michigan
|10
|41
|41.8
|D.Atton, Temple
|10
|49
|41.7
|M.Salgado-Medina, Arizona
|10
|6
|41.7
|I.Brandt, Old Dominion
|10
|33
|41.5
|J.Waller, Arkansas St.
|10
|45
|41.5
|A.Saul, Ball St.
|10
|57
|41.4
|R.Harradine, Southern Miss.
|10
|28
|41.4
|B.Honore, California
|10
|20
|41.4
|C.Durkin, Kent St.
|10
|46
|41.3
|T.O’Halloran, East Carolina
|2
|6
|41.3
|K.Floyd, Arizona St.
|10
|28
|41.2
|S.Johnson, Southern Cal
|10
|17
|41.1
|F.Shurtz, BYU
|1
|1
|41.0
|E.Duran, Toledo
|10
|50
|40.9
|P.Foley, UAB
|10
|24
|40.9
|R.Harris, Washington St.
|10
|45
|40.8
|J.Henderson, Bowling Green
|10
|53
|40.6
|D.Vuckovic, N. Illinois
|1
|5
|40.6
|P.Rea, James Madison
|10
|32
|40.5
|S.Evans, North Texas
|10
|24
|40.4
|A.Venneri, UCF
|10
|39
|40.4
|Z.Chapeau, Cent. Michigan
|4
|3
|40.3
|C.Backe, Jacksonville St.
|9
|7
|40.3
|C.Schwartz, Louisville
|9
|13
|40.2
|N.Verdugo, Fresno St.
|10
|38
|40.1
|L.Dunne, Washington
|10
|20
|40.1
|B.Johnson, Akron
|11
|12
|40.1
|D.Nunez, Texas State
|10
|30
|40.1
|D.Duley, Cent. Michigan
|10
|41
|39.9
|T.O’Halloran, East Carolina
|2
|6
|39.8
|A.Wilson, Nebraska
|9
|26
|39.8
|A.Pulkkinen, South Alabama
|10
|39
|39.7
|B.Lach, Delaware
|10
|33
|39.7
|C.Donaghy, Jacksonville St.
|10
|37
|39.4
|N.Tiyce, Mississippi St.
|9
|11
|39.4
|R.Leavy, East Carolina
|6
|12
|39.2
|R.Leavy, East Carolina
|4
|8
|39.0
|M.McCarthy, Indiana
|9
|20
|39.0
|S.Florio, Boston College
|9
|38
|38.5
|D.Chapeau, Louisville
|10
|29
|38.5
|C.Joseph, Wake Forest
|10
|55
|38.5
|M.Ryan, Louisiana-Monroe
|10
|50
|38.3
|A.Frederique, Missouri St.
|3
|11
|36.9
|L.Goater, South Florida
|3
|9
|36.2
|J.Murley, Southern Miss.
|8
|20
|36.2
|R.Kessinger, E. Michigan
|11
|1
|36.0
|L.Boyd, Charlotte
|10
|1
|35.0
|M.McKenzie, Arizona St.
|5
|10
|33.8
|J.Gilbert, Iowa St.
|4
|1
|33.0
|J.Stoeckel, Kent St.
|3
|9
|31.4
|E.Black, TCU
|8
|1
|28.0
|N.Hauser, Clemson
|10
|2
|27.5
|C.Freeman, Uconn
|11
|1
|23.0
|D.Dellenbach, Ohio
|10
|1
|21.0
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|9
|0
|0.0
|C.Allan, Army
|8
|0
|0.0
|A.Astone, Army
|0
|0
|0.0
|M.Baker, Mississippi
|3
|0
|0.0
|J.Ballard, Mississippi
|0
|0
|0.0
|K.Bartels, Ohio
|0
|0
|0.0
|A.Beacom, W. Michigan
|1
|0
|0.0
|W.Bettridge, Virginia
|11
|0
|0.0
|J.Billingsley, Liberty
|9
|0
|0.0
|L.Bironas, Stanford
|1
|0
|0.0
|C.Birtwistle, NC State
|7
|0
|0.0
|B.Boehm, Ball St.
|0
|0
|0.0
|R.Bond, Texas A&M
|10
|0
|0.0
|V.Bruot, Virginia
|0
|0
|0.0
|M.Buck, W. Kentucky
|0
|0
|0.0
|R.Capriotti, Maryland
|3
|0
|0.0
|L.Carneiro, Mississippi
|11
|0
|0.0
|J.Cassidy, W. Kentucky
|10
|0
|0.0
|O.Castaneda, Memphis
|0
|0
|0.0
|C.Chmelar, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|N.Clegg, San Diego St.
|1
|0
|0.0
|R.Collins, SMU
|1
|0
|0.0
|L.Connor, Boston College
|1
|0
|0.0
|T.Cornelius, Alabama
|0
|0
|0.0
|G.Dangerfield, Tennessee
|2
|0
|0.0
|L.Drzewiecki, New Mexico
|10
|0
|0.0
|S.Dubwig, Purdue
|0
|0
|0.0
|D. Frausto, UTEP
|0
|0
|0.0
|A.Glass, N. Illinois
|10
|0
|0.0
|L.Gossett, Navy
|8
|0
|0.0
|C.Graham, Cent. Michigan
|10
|0
|0.0
|N.Grant, FIU
|10
|0
|0.0
|R.Graziano, Oregon
|0
|0
|0.0
|A.Green, Alabama
|1
|0
|0.0
|E.Guenthner, Tulsa
|0
|0
|0.0
|J.Hamel, Old Dominion
|3
|0
|0.0
|R.Hammond, Toledo
|10
|0
|0.0
|S.Harrington, Texas Tech
|11
|0
|0.0
|C.Harthan, NC State
|0
|0
|0.0
|J.Hathaway, Middle Tennessee
|10
|0
|0.0
|C.Hawkins, Baylor
|9
|0
|0.0
|G.Heil, Texas
|0
|0
|0.0
|A.Hemelt, FIU
|0
|0
|0.0
|C.Holmer, Ball St.
|8
|0
|0.0
|C.Horton, Georgia
|0
|0
|0.0
|W.Hryszko, Kent St.
|10
|0
|0.0
|D.Hull, E. Michigan
|0
|0
|0.0
|W.Hutchison, North Texas
|1
|0
|0.0
|D.Jackson, Minnesota
|1
|0
|0.0
|E.Jasso, Kansas
|0
|0
|0.0
|E.Kenney, Stanford
|10
|0
|0.0
|D.Kinney, Kennesaw St.
|4
|0
|0.0
|N.Kirkwood, Navy
|10
|0
|0.0
|L.Klotz, Louisiana-Lafayette
|10
|0
|0.0
|P.Laforge, Coastal Carolina
|10
|0
|0.0
|M.Lake, Appalachian St.
|0
|0
|0.0
|L. Lehrer, Air Force
|0
|0
|0.0
|L. Lehrer, Air Force
|0
|0
|0.0
|M.Lipinski, James Madison
|0
|0
|0.0
|Z.Long, Bowling Green
|10
|0
|0.0
|K.Lowe, Virginia Tech
|10
|0
|0.0
|M.Luckhurst, California
|2
|0
|0.0
|L.Matthews, Louisiana Tech
|4
|0
|0.0
|N.Mazzie, East Carolina
|3
|0
|0.0
|B.McAlister, Georgia St.
|10
|0
|0.0
|N.McCashland, TCU
|10
|0
|0.0
|T.McGough, Auburn
|2
|0
|0.0
|K.McLaughlin, Miami (Ohio)
|10
|0
|0.0
|R.Meyer, Missouri
|10
|0
|0.0
|L.Miller, UCLA
|0
|0
|0.0
|K.Morgan, Southern Miss.
|0
|0
|0.0
|A.Murray, California
|5
|0
|0.0
|T.Newcomb, Kent St.
|0
|0
|0.0
|J.Nicolas, Virginia
|0
|0
|0.0
|T.Nissen, Iowa
|10
|0
|0.0
|K.Olson, W. Kentucky
|0
|0
|0.0
|C.Pavon, Sam Houston St.
|10
|0
|0.0
|T.Pelino, Duke
|10
|0
|0.0
|E.Peters, California
|0
|0
|0.0
|R.Petrich, Utah
|0
|0
|0.0
|E.Phillipson, Umass
|0
|0
|0.0
|D.Pippin, Ball St.
|7
|0
|0.0
|T.Powell, Marshall
|0
|0
|0.0
|L.Quinn, Marshall
|10
|0
|0.0
|B.Rabasco, Florida
|0
|0
|0.0
|L.Rau, Illinois
|0
|0
|0.0
|L. Ricci, Uconn
|0
|0
|0.0
|T.Rinker, Utah St.
|10
|0
|0.0
|C.Rogers, SMU
|2
|0
|0.0
|G.Rush, Arkansas
|1
|0
|0.0
|S.Rusnak, Cincinnati
|10
|0
|0.0
|L.Ryerse, Minnesota
|0
|0
|0.0
|C.Salas, Duke
|4
|0
|0.0
|N.Salmon, Texas State
|0
|0
|0.0
|E.Sandvik, Wyoming
|10
|0
|0.0
|A.Sappington, Oregon
|10
|0
|0.0
|R.Sayeri, Southern Cal
|10
|0
|0.0
|M.Schramm, Akron
|6
|0
|0.0
|E.Scott, East Carolina
|8
|0
|0.0
|E.Scruggs, Georgia Southern
|10
|0
|0.0
|S.Sholder, Delaware
|0
|0
|0.0
|K.Shrum, Oklahoma St.
|0
|0
|0.0
|O.Simpson, UAB
|10
|0
|0.0
|H.Smith, W. Michigan
|10
|0
|0.0
|G.Smith, FAU
|10
|0
|0.0
|S.Springman, FIU
|2
|0
|0.0
|S.Starzyk, Arkansas
|10
|0
|0.0
|J.Stevens, Washington St.
|10
|0
|0.0
|S.Stone, Boston College
|0
|0
|0.0
|A.Stoyanovich, Colorado
|0
|0
|0.0
|N.Tager, Kent St.
|0
|0
|0.0
|C.Talty, Alabama
|10
|0
|0.0
|P.Tarpley, Oklahoma
|0
|0
|0.0
|H.Tessier, Coastal Carolina
|0
|0
|0.0
|P.Todd, Louisiana-Monroe
|9
|0
|0.0
|J.Turbyville, Tennessee
|10
|0
|0.0
|J.Tynes, Troy
|0
|0
|0.0
|C.Von Der Meden, Arkansas
|1
|0
|0.0
|E.Warner, Bowling Green
|0
|0
|0.0
|J.Weeter, Purdue
|1
|0
|0.0
|J.Welch, Navy
|1
|0
|0.0
|J.Whatley, South Alabama
|1
|0
|0.0
|O.Wiley, Akron
|11
|0
|0.0
|B.Williams, Kennesaw St.
|9
|0
|0.0
|T.Woody, Syracuse
|10
|0
|0.0
