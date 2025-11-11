NCAA FBS Individual Punting

Punting
|G
|Punts
|Avg
|T.Dorje, San Diego St.
|1
|2
|57.0
|A.Quinn, Boston College
|8
|2
|55.0
|C.Barry, Oklahoma St.
|1
|1
|52.0
|S.West, Wisconsin
|3
|12
|51.4
|R.Eckley, Michigan St.
|9
|33
|49.7
|C.Maynard, W. Kentucky
|9
|38
|48.8
|E.Pulliam, Mississippi St.
|10
|33
|48.6
|E.Crenshaw, Troy
|9
|39
|48.3
|D.Sparks, Virginia
|10
|27
|48.3
|H.Green, San Diego St.
|9
|42
|48.1
|D.Miller, Georgia
|1
|6
|48.0
|B.Schultz, Louisiana-Lafayette
|2
|1
|48.0
|Q.Warren, Indiana
|7
|6
|48.0
|M.Nichols, Georgia Tech
|9
|21
|48.0
|J.Stonehouse, Syracuse
|10
|48
|47.7
|G.Chadwick, LSU
|9
|38
|47.5
|J.Ulrich, Oklahoma
|9
|2
|47.5
|P.Williams, Baylor
|9
|20
|47.4
|B.Hansen, Colorado St.
|9
|43
|47.3
|A.Clark, Tulane
|9
|33
|47.2
|T.Carrizosa, San Jose St.
|9
|29
|47.2
|G.Miller, Oklahoma
|8
|32
|47.1
|N.Haberer, Vanderbilt
|10
|21
|46.9
|K.Andrews, Umass
|9
|59
|46.7
|R.Chandley, Georgia St.
|9
|37
|46.6
|N.Botsford, UTEP
|9
|47
|46.5
|T.Wilhoit, FIU
|1
|5
|46.4
|M.Tomasek, E. Michigan
|10
|43
|46.3
|J.Chance, Louisiana Tech
|9
|46
|46.2
|E.Slibeck, Virginia
|9
|11
|46.2
|D.Hughes, New Mexico
|8
|24
|46.2
|W.Pahl, Oklahoma St.
|9
|49
|46.1
|B.Edmiston, Wyoming
|9
|44
|46.0
|G.Nwosu, Penn St.
|9
|26
|46.0
|F.Lappin, Kansas
|8
|35
|45.9
|L.Freer, Air Force
|9
|19
|45.8
|D.Bale, Arkansas
|9
|23
|45.8
|L.Akers, Northwestern
|9
|23
|45.7
|O.Bird, Mississippi
|10
|28
|45.7
|B.Thorson, Georgia
|7
|23
|45.7
|B.Gowers, Hawaii
|10
|39
|45.5
|K.Crimmins, Illinois
|9
|24
|45.4
|M.Love, South Carolina
|9
|39
|45.1
|L.Dougherty, Houston
|10
|40
|45.0
|M.Fletcher, Cincinnati
|9
|28
|45.0
|L.Lupo, FAU
|9
|23
|45.0
|N.McLarty, Ohio St.
|1
|1
|45.0
|A.Bacchetta, Rice
|10
|49
|45.0
|J.Bouwmeester, Texas
|9
|40
|44.9
|C.Noonkester, NC State
|9
|35
|44.9
|N.Veltsistas, Virginia Tech
|9
|38
|44.8
|J.McCallister, Purdue
|10
|38
|44.8
|C.Junko, Pittsburgh
|9
|33
|44.8
|J.Carlson, Navy
|9
|22
|44.7
|D.Drennan, Buffalo
|9
|49
|44.7
|B.McFerson, Maryland
|9
|45
|44.6
|C.Hogan, UTSA
|9
|43
|44.6
|D.Joyce, Miami
|9
|31
|44.6
|T.White, Texas A&M
|9
|33
|44.5
|A.Laros, Kentucky
|9
|36
|44.5
|J.Rendell, Notre Dame
|8
|19
|44.5
|A.Flintoft, Stanford
|10
|50
|44.5
|D.Barker, New Mexico St.
|1
|6
|44.5
|N.Totten, Marshall
|9
|44
|44.5
|M.Chiumento, Florida St.
|9
|23
|44.4
|O.Doyle, Boise St.
|9
|33
|44.4
|C.Stutz, Uconn
|10
|39
|44.4
|J.Ross, Tennessee
|9
|27
|44.3
|S.Florio, Boston College
|2
|9
|44.2
|A.Logan, Middle Tennessee
|9
|52
|44.2
|A.Winsor, Oregon St.
|10
|49
|44.1
|A.Davies, Tulsa
|9
|40
|44.0
|K.Reynoldson, Duke
|9
|25
|43.9
|B.Ettridge, Nevada
|9
|37
|43.9
|J.Burgess, Texas Tech
|10
|34
|43.9
|W.Karoll, UCLA
|9
|29
|43.8
|L.Rehkow, Utah St.
|9
|46
|43.8
|C.Leon, South Florida
|9
|29
|43.8
|H.Hollenbeck, Michigan
|9
|33
|43.8
|B.Doud, Alabama
|9
|24
|43.7
|D.Greaves, Colorado
|10
|53
|43.6
|J.Anderson, Rutgers
|9
|26
|43.5
|M.Haines, Ohio
|9
|29
|43.3
|T.Doman, Florida
|9
|40
|43.3
|R.Dakin, Iowa
|9
|27
|43.3
|T.Weston, Minnesota
|9
|45
|43.2
|S.Vander Haar, BYU
|9
|29
|43.1
|S.McDonald, Missouri St.
|9
|35
|43.0
|G.Addison, Kansas
|10
|3
|43.0
|O.Straw, West Virginia
|10
|54
|43.0
|E.Sebafundi, Coastal Carolina
|9
|45
|43.0
|C.Brown, UNLV
|9
|32
|43.0
|J.Wagenseller, Army
|8
|24
|43.0
|W.McSparron, SMU
|10
|46
|42.9
|T.Wilhoit, FIU
|8
|35
|42.9
|J.Castle, Akron
|10
|43
|42.9
|L.Carrigan, Memphis
|10
|33
|42.9
|I.Ratliff, Appalachian St.
|9
|34
|42.9
|T.Perkins, Iowa St.
|10
|35
|42.8
|D.Vuckovic, N. Illinois
|8
|20
|42.7
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|9
|47
|42.7
|N.Torney, Louisiana-Lafayette
|10
|40
|42.6
|C.Weselman, Missouri
|9
|29
|42.6
|B.Long, Charlotte
|9
|46
|42.6
|I.Lovison, Arizona
|7
|25
|42.6
|O.Phillips, Utah
|9
|24
|42.5
|H.Kaak, Auburn
|10
|42
|42.4
|A.Smith, Georgia Southern
|9
|41
|42.3
|S.Johnson, Southern Cal
|9
|15
|42.3
|J.Smith, Clemson
|9
|32
|42.1
|M.Dean, New Mexico St.
|9
|41
|42.0
|E.Craw, TCU
|9
|30
|41.9
|M.Kern, California
|8
|30
|41.9
|R.Millmore, W. Michigan
|9
|39
|41.9
|T.Maginness, North Carolina
|9
|46
|41.9
|J.Huiet, Kennesaw St.
|9
|45
|41.9
|A.Bertrams, Wisconsin
|9
|35
|41.9
|P.Stainton, Miami (Ohio)
|9
|39
|41.8
|J.Ferguson-Reynolds, Oregon
|9
|21
|41.8
|M.Morgan, Liberty
|9
|37
|41.8
|I.Brandt, Old Dominion
|9
|31
|41.7
|D.Atton, Temple
|10
|49
|41.7
|S.McClannan, Kansas St.
|9
|36
|41.7
|M.Salgado-Medina, Arizona
|9
|6
|41.7
|J.Waller, Arkansas St.
|10
|45
|41.5
|A.Saul, Ball St.
|9
|53
|41.5
|B.Johnson, Akron
|10
|9
|41.4
|J.Ference, N. Illinois
|4
|21
|41.4
|C.Durkin, Kent St.
|9
|40
|41.4
|B.Honore, California
|10
|20
|41.4
|J.McGuire, Ohio St.
|9
|16
|41.3
|R.Harradine, Southern Miss.
|9
|24
|41.0
|P.Foley, UAB
|9
|24
|40.9
|E.Duran, Toledo
|9
|45
|40.8
|R.Harris, Washington St.
|9
|40
|40.8
|P.Rea, James Madison
|9
|30
|40.8
|J.Henderson, Bowling Green
|10
|53
|40.6
|D.Vuckovic, N. Illinois
|1
|5
|40.6
|N.Verdugo, Fresno St.
|9
|32
|40.4
|S.Evans, North Texas
|9
|24
|40.4
|Z.Chapeau, Cent. Michigan
|3
|3
|40.3
|C.Backe, Jacksonville St.
|8
|7
|40.3
|C.Schwartz, Louisville
|8
|13
|40.2
|K.Floyd, Arizona St.
|9
|25
|40.2
|M.McCarthy, Indiana
|8
|16
|40.1
|D.Nunez, Texas State
|9
|27
|39.9
|A.Pulkkinen, South Alabama
|9
|33
|39.8
|T.O’Halloran, East Carolina
|2
|6
|39.8
|D.Duley, Cent. Michigan
|9
|35
|39.8
|A.Wilson, Nebraska
|9
|26
|39.8
|C.Donaghy, Jacksonville St.
|9
|32
|39.7
|L.Dunne, Washington
|9
|18
|39.7
|S.Florio, Boston College
|8
|33
|39.5
|A.Venneri, UCF
|9
|33
|39.5
|N.Tiyce, Mississippi St.
|9
|11
|39.4
|R.Leavy, East Carolina
|5
|12
|39.2
|R.Leavy, East Carolina
|4
|8
|39.0
|B.Lach, Delaware
|9
|28
|38.8
|C.Joseph, Wake Forest
|9
|51
|38.4
|M.Ryan, Louisiana-Monroe
|9
|44
|38.3
|D.Chapeau, Louisville
|9
|25
|37.2
|A.Frederique, Missouri St.
|3
|11
|36.9
|J.Murley, Southern Miss.
|7
|19
|36.1
|R.Kessinger, E. Michigan
|10
|1
|36.0
|T.O’Halloran, East Carolina
|1
|3
|36.0
|L.Boyd, Charlotte
|9
|1
|35.0
|M.McKenzie, Arizona St.
|4
|8
|34.2
|L.Goater, South Florida
|2
|5
|33.6
|J.Gilbert, Iowa St.
|4
|1
|33.0
|J.Stoeckel, Kent St.
|3
|9
|31.4
|E.Black, TCU
|7
|1
|28.0
|N.Hauser, Clemson
|9
|2
|27.5
|C.Freeman, Uconn
|10
|1
|23.0
|D.Dellenbach, Ohio
|9
|1
|21.0
|A.Abbott, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|C.Amaya, Arkansas St.
|10
|0
|0.0
|M.Aquino, Hawaii
|0
|0
|0.0
|R.Armstrong, Baylor
|9
|0
|0.0
|A.Asparuhov, Alabama
|1
|0
|0.0
|R.Barker, Penn St.
|9
|0
|0.0
|C.Barnett, Army
|1
|0
|0.0
|D.Beslagic, Cincinnati
|1
|0
|0.0
|W.Bettridge, Virginia
|10
|0
|0.0
|L.Bironas, Stanford
|1
|0
|0.0
|T.Black, Liberty
|1
|0
|0.0
|J.Bogdan, Syracuse
|0
|0
|0.0
|R.Bond, Texas A&M
|9
|0
|0.0
|M.Brown, San Jose St.
|9
|0
|0.0
|N.Burnette, Notre Dame
|6
|0
|0.0
|C.Byrd, Virginia Tech
|0
|0
|0.0
|A.Caine, Middle Tennessee
|0
|0
|0.0
|R.Callaghan, Old Dominion
|9
|0
|0.0
|L.Carneiro, Mississippi
|10
|0
|0.0
|Q.Castner, Clemson
|1
|0
|0.0
|B.Chambers, UTSA
|0
|0
|0.0
|C.Chmelar, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|N.Clegg, San Diego St.
|1
|0
|0.0
|M.Connington, Michigan St.
|8
|0
|0.0
|T.Cornelius, Alabama
|0
|0
|0.0
|J.Courville, Ohio St.
|2
|0
|0.0
|G.Dangerfield, Tennessee
|1
|0
|0.0
|R.Degyansky, Duke
|0
|0
|0.0
|W.Duncan, Air Force
|0
|0
|0.0
|M.Dunn, BYU
|1
|0
|0.0
|M.Faulk, Army
|0
|0
|0.0
|W. Fendley, Louisiana Tech
|0
|0
|0.0
|W.Ferrin, BYU
|9
|0
|0.0
|B.Gaines, Georgia St.
|9
|0
|0.0
|A.Glass, N. Illinois
|9
|0
|0.0
|L.Glassburn, Temple
|2
|0
|0.0
|J.Gomez, Arizona St.
|9
|0
|0.0
|J.Green, Louisiana-Monroe
|4
|0
|0.0
|E.Guenthner, Tulsa
|0
|0
|0.0
|L.Guerra, Army
|0
|0
|0.0
|J.Hamel, Old Dominion
|3
|0
|0.0
|R.Hammond, Toledo
|1
|0
|0.0
|R.Hammond, Toledo
|8
|0
|0.0
|M.Hauck, Mississippi St.
|10
|0
|0.0
|R.Hawk, New Mexico St.
|9
|0
|0.0
|E.Head, West Virginia
|7
|0
|0.0
|G.Heil, Texas
|0
|0
|0.0
|A.Hemelt, FIU
|0
|0
|0.0
|S.Henson, Minnesota
|0
|0
|0.0
|S.Henson, Minnesota
|0
|0
|0.0
|E.Herranen, San Diego St.
|9
|0
|0.0
|I.Hershey, Texas Tech
|3
|0
|0.0
|C.Holmer, Ball St.
|8
|0
|0.0
|C.Horton, Georgia
|0
|0
|0.0
|B.Hosea, Army
|0
|0
|0.0
|W.Hryszko, Kent St.
|9
|0
|0.0
|D.Jackson, Minnesota
|1
|0
|0.0
|C.Jula, UNLV
|0
|0
|0.0
|J.Kauwe, Kentucky
|9
|0
|0.0
|S.Keltner, SMU
|10
|0
|0.0
|D.Kemp, Minnesota
|1
|0
|0.0
|D.Kinney, Kennesaw St.
|3
|0
|0.0
|N.Kirkwood, Navy
|9
|0
|0.0
|R.Kocan, West Virginia
|3
|0
|0.0
|K.Konrardy, Iowa St.
|7
|0
|0.0
|M.Lake, Appalachian St.
|0
|0
|0.0
|S.Leonard, Kent St.
|0
|0
|0.0
|M.Lipinski, James Madison
|0
|0
|0.0
|D.Little, South Alabama
|2
|0
|0.0
|R.Lopez, Sam Houston St.
|5
|0
|0.0
|L.Matthews, Louisiana Tech
|3
|0
|0.0
|N.McGough, UCF
|1
|0
|0.0
|T.McKee, Bowling Green
|0
|0
|0.0
|A.McPherson, Auburn
|10
|0
|0.0
|E.Moczulski, Washington
|9
|0
|0.0
|S.Morgan, Tulsa
|9
|0
|0.0
|A.Nelms, FAU
|9
|0
|0.0
|T.Newcomb, Kent St.
|0
|0
|0.0
|T.Nissen, Iowa
|9
|0
|0.0
|S.Olvera-Harle, Hawaii
|4
|0
|0.0
|C.Patton, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|E.Peters, California
|0
|0
|0.0
|T.Petz, Washington St.
|0
|0
|0.0
|E.Phillipson, Umass
|0
|0
|0.0
|D.Pizzaro, Rutgers
|2
|0
|0.0
|E.Post, Florida St.
|2
|0
|0.0
|D.Ramos, LSU
|9
|0
|0.0
|C.Reed, Clemson
|0
|0
|0.0
|L. Ricci, Uconn
|0
|0
|0.0
|T.Rinker, Utah St.
|9
|0
|0.0
|G.Rippa, Jacksonville St.
|9
|0
|0.0
|L.Rodriguez, Kansas St.
|9
|0
|0.0
|C.Rosa, James Madison
|9
|0
|0.0
|C.Salas, Duke
|3
|0
|0.0
|A.Sappington, Oregon
|9
|0
|0.0
|R.Sayeri, Southern Cal
|9
|0
|0.0
|J.Scardina, Army
|0
|0
|0.0
|E.Schmidt, Notre Dame
|7
|0
|0.0
|Z.Schreiner, Kentucky
|0
|0
|0.0
|E.Scruggs, Georgia Southern
|9
|0
|0.0
|L.Simmering, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|H.Simon, Tulsa
|0
|0
|0.0
|O.Simpson, UAB
|9
|0
|0.0
|G.Smith, FAU
|9
|0
|0.0
|S.Stone, Boston College
|0
|0
|0.0
|A.Stoyanovich, Colorado
|0
|0
|0.0
|P.Tarpley, Oklahoma
|0
|0
|0.0
|J.Taylor, Georgia Tech
|0
|0
|0.0
|K.Tijerina, Pittsburgh
|0
|0
|0.0
|N.Vakos, Wisconsin
|9
|0
|0.0
|C.VanHuis, Cent. Michigan
|0
|0
|0.0
|A.VanSlyke, James Madison
|0
|0
|0.0
|R.Villela, UNLV
|9
|0
|0.0
|I.Wagner, Arizona
|9
|0
|0.0
|E.Warner, Bowling Green
|0
|0
|0.0
|B.Watts, Ohio
|0
|0
|0.0
|J.Weinberg, Florida St.
|9
|0
|0.0
|J.Welch, Navy
|1
|0
|0.0
|W.Wilkinson, Mississippi St.
|1
|0
|0.0
|C.Willis, Liberty
|0
|0
|0.0
|P.Woodring, Georgia
|9
|0
|0.0
|T.Woody, Syracuse
|10
|0
|0.0
|D.Wu, Temple
|0
|0
|0.0
|A.Zamani, Duke
|0
|0
|0.0
|C.Zilmer, Tulsa
|2
|0
|0.0
|J.Zirkel, Texas A&M
|5
|0
|0.0
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.