Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Punting

NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

November 11, 2025, 11:15 AM

Punting

G Punts Avg
T.Dorje, San Diego St. 1 2 57.0
A.Quinn, Boston College 8 2 55.0
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
S.West, Wisconsin 3 12 51.4
R.Eckley, Michigan St. 9 33 49.7
C.Maynard, W. Kentucky 9 38 48.8
E.Pulliam, Mississippi St. 10 33 48.6
E.Crenshaw, Troy 9 39 48.3
D.Sparks, Virginia 10 27 48.3
H.Green, San Diego St. 9 42 48.1
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
B.Schultz, Louisiana-Lafayette 2 1 48.0
Q.Warren, Indiana 7 6 48.0
M.Nichols, Georgia Tech 9 21 48.0
J.Stonehouse, Syracuse 10 48 47.7
G.Chadwick, LSU 9 38 47.5
J.Ulrich, Oklahoma 9 2 47.5
P.Williams, Baylor 9 20 47.4
B.Hansen, Colorado St. 9 43 47.3
A.Clark, Tulane 9 33 47.2
T.Carrizosa, San Jose St. 9 29 47.2
G.Miller, Oklahoma 8 32 47.1
N.Haberer, Vanderbilt 10 21 46.9
K.Andrews, Umass 9 59 46.7
R.Chandley, Georgia St. 9 37 46.6
N.Botsford, UTEP 9 47 46.5
T.Wilhoit, FIU 1 5 46.4
M.Tomasek, E. Michigan 10 43 46.3
J.Chance, Louisiana Tech 9 46 46.2
E.Slibeck, Virginia 9 11 46.2
D.Hughes, New Mexico 8 24 46.2
W.Pahl, Oklahoma St. 9 49 46.1
B.Edmiston, Wyoming 9 44 46.0
G.Nwosu, Penn St. 9 26 46.0
F.Lappin, Kansas 8 35 45.9
L.Freer, Air Force 9 19 45.8
D.Bale, Arkansas 9 23 45.8
L.Akers, Northwestern 9 23 45.7
O.Bird, Mississippi 10 28 45.7
B.Thorson, Georgia 7 23 45.7
B.Gowers, Hawaii 10 39 45.5
K.Crimmins, Illinois 9 24 45.4
M.Love, South Carolina 9 39 45.1
L.Dougherty, Houston 10 40 45.0
M.Fletcher, Cincinnati 9 28 45.0
L.Lupo, FAU 9 23 45.0
N.McLarty, Ohio St. 1 1 45.0
A.Bacchetta, Rice 10 49 45.0
J.Bouwmeester, Texas 9 40 44.9
C.Noonkester, NC State 9 35 44.9
N.Veltsistas, Virginia Tech 9 38 44.8
J.McCallister, Purdue 10 38 44.8
C.Junko, Pittsburgh 9 33 44.8
J.Carlson, Navy 9 22 44.7
D.Drennan, Buffalo 9 49 44.7
B.McFerson, Maryland 9 45 44.6
C.Hogan, UTSA 9 43 44.6
D.Joyce, Miami 9 31 44.6
T.White, Texas A&M 9 33 44.5
A.Laros, Kentucky 9 36 44.5
J.Rendell, Notre Dame 8 19 44.5
A.Flintoft, Stanford 10 50 44.5
D.Barker, New Mexico St. 1 6 44.5
N.Totten, Marshall 9 44 44.5
M.Chiumento, Florida St. 9 23 44.4
O.Doyle, Boise St. 9 33 44.4
C.Stutz, Uconn 10 39 44.4
J.Ross, Tennessee 9 27 44.3
S.Florio, Boston College 2 9 44.2
A.Logan, Middle Tennessee 9 52 44.2
A.Winsor, Oregon St. 10 49 44.1
A.Davies, Tulsa 9 40 44.0
K.Reynoldson, Duke 9 25 43.9
B.Ettridge, Nevada 9 37 43.9
J.Burgess, Texas Tech 10 34 43.9
W.Karoll, UCLA 9 29 43.8
L.Rehkow, Utah St. 9 46 43.8
C.Leon, South Florida 9 29 43.8
H.Hollenbeck, Michigan 9 33 43.8
B.Doud, Alabama 9 24 43.7
D.Greaves, Colorado 10 53 43.6
J.Anderson, Rutgers 9 26 43.5
M.Haines, Ohio 9 29 43.3
T.Doman, Florida 9 40 43.3
R.Dakin, Iowa 9 27 43.3
T.Weston, Minnesota 9 45 43.2
S.Vander Haar, BYU 9 29 43.1
S.McDonald, Missouri St. 9 35 43.0
G.Addison, Kansas 10 3 43.0
O.Straw, West Virginia 10 54 43.0
E.Sebafundi, Coastal Carolina 9 45 43.0
C.Brown, UNLV 9 32 43.0
J.Wagenseller, Army 8 24 43.0
W.McSparron, SMU 10 46 42.9
T.Wilhoit, FIU 8 35 42.9
J.Castle, Akron 10 43 42.9
L.Carrigan, Memphis 10 33 42.9
I.Ratliff, Appalachian St. 9 34 42.9
T.Perkins, Iowa St. 10 35 42.8
D.Vuckovic, N. Illinois 8 20 42.7
C.Gerrand, Sam Houston St. 9 47 42.7
N.Torney, Louisiana-Lafayette 10 40 42.6
C.Weselman, Missouri 9 29 42.6
B.Long, Charlotte 9 46 42.6
I.Lovison, Arizona 7 25 42.6
O.Phillips, Utah 9 24 42.5
H.Kaak, Auburn 10 42 42.4
A.Smith, Georgia Southern 9 41 42.3
S.Johnson, Southern Cal 9 15 42.3
J.Smith, Clemson 9 32 42.1
M.Dean, New Mexico St. 9 41 42.0
E.Craw, TCU 9 30 41.9
M.Kern, California 8 30 41.9
R.Millmore, W. Michigan 9 39 41.9
T.Maginness, North Carolina 9 46 41.9
J.Huiet, Kennesaw St. 9 45 41.9
A.Bertrams, Wisconsin 9 35 41.9
P.Stainton, Miami (Ohio) 9 39 41.8
J.Ferguson-Reynolds, Oregon 9 21 41.8
M.Morgan, Liberty 9 37 41.8
I.Brandt, Old Dominion 9 31 41.7
D.Atton, Temple 10 49 41.7
S.McClannan, Kansas St. 9 36 41.7
M.Salgado-Medina, Arizona 9 6 41.7
J.Waller, Arkansas St. 10 45 41.5
A.Saul, Ball St. 9 53 41.5
B.Johnson, Akron 10 9 41.4
J.Ference, N. Illinois 4 21 41.4
C.Durkin, Kent St. 9 40 41.4
B.Honore, California 10 20 41.4
J.McGuire, Ohio St. 9 16 41.3
R.Harradine, Southern Miss. 9 24 41.0
P.Foley, UAB 9 24 40.9
E.Duran, Toledo 9 45 40.8
R.Harris, Washington St. 9 40 40.8
P.Rea, James Madison 9 30 40.8
J.Henderson, Bowling Green 10 53 40.6
D.Vuckovic, N. Illinois 1 5 40.6
N.Verdugo, Fresno St. 9 32 40.4
S.Evans, North Texas 9 24 40.4
Z.Chapeau, Cent. Michigan 3 3 40.3
C.Backe, Jacksonville St. 8 7 40.3
C.Schwartz, Louisville 8 13 40.2
K.Floyd, Arizona St. 9 25 40.2
M.McCarthy, Indiana 8 16 40.1
D.Nunez, Texas State 9 27 39.9
A.Pulkkinen, South Alabama 9 33 39.8
T.O’Halloran, East Carolina 2 6 39.8
D.Duley, Cent. Michigan 9 35 39.8
A.Wilson, Nebraska 9 26 39.8
C.Donaghy, Jacksonville St. 9 32 39.7
L.Dunne, Washington 9 18 39.7
S.Florio, Boston College 8 33 39.5
A.Venneri, UCF 9 33 39.5
N.Tiyce, Mississippi St. 9 11 39.4
R.Leavy, East Carolina 5 12 39.2
R.Leavy, East Carolina 4 8 39.0
B.Lach, Delaware 9 28 38.8
C.Joseph, Wake Forest 9 51 38.4
M.Ryan, Louisiana-Monroe 9 44 38.3
D.Chapeau, Louisville 9 25 37.2
A.Frederique, Missouri St. 3 11 36.9
J.Murley, Southern Miss. 7 19 36.1
R.Kessinger, E. Michigan 10 1 36.0
T.O’Halloran, East Carolina 1 3 36.0
L.Boyd, Charlotte 9 1 35.0
M.McKenzie, Arizona St. 4 8 34.2
L.Goater, South Florida 2 5 33.6
J.Gilbert, Iowa St. 4 1 33.0
J.Stoeckel, Kent St. 3 9 31.4
E.Black, TCU 7 1 28.0
N.Hauser, Clemson 9 2 27.5
C.Freeman, Uconn 10 1 23.0
D.Dellenbach, Ohio 9 1 21.0
A.Abbott, Texas A&M 0 0 0.0
C.Amaya, Arkansas St. 10 0 0.0
M.Aquino, Hawaii 0 0 0.0
R.Armstrong, Baylor 9 0 0.0
A.Asparuhov, Alabama 1 0 0.0
R.Barker, Penn St. 9 0 0.0
C.Barnett, Army 1 0 0.0
D.Beslagic, Cincinnati 1 0 0.0
W.Bettridge, Virginia 10 0 0.0
L.Bironas, Stanford 1 0 0.0
T.Black, Liberty 1 0 0.0
J.Bogdan, Syracuse 0 0 0.0
R.Bond, Texas A&M 9 0 0.0
M.Brown, San Jose St. 9 0 0.0
N.Burnette, Notre Dame 6 0 0.0
C.Byrd, Virginia Tech 0 0 0.0
A.Caine, Middle Tennessee 0 0 0.0
R.Callaghan, Old Dominion 9 0 0.0
L.Carneiro, Mississippi 10 0 0.0
Q.Castner, Clemson 1 0 0.0
B.Chambers, UTSA 0 0 0.0
C.Chmelar, Texas A&M 0 0 0.0
N.Clegg, San Diego St. 1 0 0.0
M.Connington, Michigan St. 8 0 0.0
T.Cornelius, Alabama 0 0 0.0
J.Courville, Ohio St. 2 0 0.0
G.Dangerfield, Tennessee 1 0 0.0
R.Degyansky, Duke 0 0 0.0
W.Duncan, Air Force 0 0 0.0
M.Dunn, BYU 1 0 0.0
M.Faulk, Army 0 0 0.0
W. Fendley, Louisiana Tech 0 0 0.0
W.Ferrin, BYU 9 0 0.0
B.Gaines, Georgia St. 9 0 0.0
A.Glass, N. Illinois 9 0 0.0
L.Glassburn, Temple 2 0 0.0
J.Gomez, Arizona St. 9 0 0.0
J.Green, Louisiana-Monroe 4 0 0.0
E.Guenthner, Tulsa 0 0 0.0
L.Guerra, Army 0 0 0.0
J.Hamel, Old Dominion 3 0 0.0
R.Hammond, Toledo 1 0 0.0
R.Hammond, Toledo 8 0 0.0
M.Hauck, Mississippi St. 10 0 0.0
R.Hawk, New Mexico St. 9 0 0.0
E.Head, West Virginia 7 0 0.0
G.Heil, Texas 0 0 0.0
A.Hemelt, FIU 0 0 0.0
S.Henson, Minnesota 0 0 0.0
S.Henson, Minnesota 0 0 0.0
E.Herranen, San Diego St. 9 0 0.0
I.Hershey, Texas Tech 3 0 0.0
C.Holmer, Ball St. 8 0 0.0
C.Horton, Georgia 0 0 0.0
B.Hosea, Army 0 0 0.0
W.Hryszko, Kent St. 9 0 0.0
D.Jackson, Minnesota 1 0 0.0
C.Jula, UNLV 0 0 0.0
J.Kauwe, Kentucky 9 0 0.0
S.Keltner, SMU 10 0 0.0
D.Kemp, Minnesota 1 0 0.0
D.Kinney, Kennesaw St. 3 0 0.0
N.Kirkwood, Navy 9 0 0.0
R.Kocan, West Virginia 3 0 0.0
K.Konrardy, Iowa St. 7 0 0.0
M.Lake, Appalachian St. 0 0 0.0
S.Leonard, Kent St. 0 0 0.0
M.Lipinski, James Madison 0 0 0.0
D.Little, South Alabama 2 0 0.0
R.Lopez, Sam Houston St. 5 0 0.0
L.Matthews, Louisiana Tech 3 0 0.0
N.McGough, UCF 1 0 0.0
T.McKee, Bowling Green 0 0 0.0
A.McPherson, Auburn 10 0 0.0
E.Moczulski, Washington 9 0 0.0
S.Morgan, Tulsa 9 0 0.0
A.Nelms, FAU 9 0 0.0
T.Newcomb, Kent St. 0 0 0.0
T.Nissen, Iowa 9 0 0.0
S.Olvera-Harle, Hawaii 4 0 0.0
C.Patton, Kansas St. 0 0 0.0
E.Peters, California 0 0 0.0
T.Petz, Washington St. 0 0 0.0
E.Phillipson, Umass 0 0 0.0
D.Pizzaro, Rutgers 2 0 0.0
E.Post, Florida St. 2 0 0.0
D.Ramos, LSU 9 0 0.0
C.Reed, Clemson 0 0 0.0
L. Ricci, Uconn 0 0 0.0
T.Rinker, Utah St. 9 0 0.0
G.Rippa, Jacksonville St. 9 0 0.0
L.Rodriguez, Kansas St. 9 0 0.0
C.Rosa, James Madison 9 0 0.0
C.Salas, Duke 3 0 0.0
A.Sappington, Oregon 9 0 0.0
R.Sayeri, Southern Cal 9 0 0.0
J.Scardina, Army 0 0 0.0
E.Schmidt, Notre Dame 7 0 0.0
Z.Schreiner, Kentucky 0 0 0.0
E.Scruggs, Georgia Southern 9 0 0.0
L.Simmering, Kansas St. 0 0 0.0
H.Simon, Tulsa 0 0 0.0
O.Simpson, UAB 9 0 0.0
G.Smith, FAU 9 0 0.0
S.Stone, Boston College 0 0 0.0
A.Stoyanovich, Colorado 0 0 0.0
P.Tarpley, Oklahoma 0 0 0.0
J.Taylor, Georgia Tech 0 0 0.0
K.Tijerina, Pittsburgh 0 0 0.0
N.Vakos, Wisconsin 9 0 0.0
C.VanHuis, Cent. Michigan 0 0 0.0
A.VanSlyke, James Madison 0 0 0.0
R.Villela, UNLV 9 0 0.0
I.Wagner, Arizona 9 0 0.0
E.Warner, Bowling Green 0 0 0.0
B.Watts, Ohio 0 0 0.0
J.Weinberg, Florida St. 9 0 0.0
J.Welch, Navy 1 0 0.0
W.Wilkinson, Mississippi St. 1 0 0.0
C.Willis, Liberty 0 0 0.0
P.Woodring, Georgia 9 0 0.0
T.Woody, Syracuse 10 0 0.0
D.Wu, Temple 0 0 0.0
A.Zamani, Duke 0 0 0.0
C.Zilmer, Tulsa 2 0 0.0
J.Zirkel, Texas A&M 5 0 0.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up