NCAA FBS Individual Punting

Punting
|G
|Punts
|Avg
|S.West, Wisconsin
|2
|9
|53.3
|C.Barry, Oklahoma St.
|1
|1
|52.0
|R.Eckley, Michigan St.
|9
|33
|49.7
|E.Pulliam, Mississippi St.
|9
|29
|49.1
|C.Maynard, W. Kentucky
|9
|38
|48.8
|E.Crenshaw, Troy
|9
|39
|48.3
|D.Sparks, Virginia
|9
|23
|48.1
|D.Miller, Georgia
|1
|6
|48.0
|B.Schultz, Louisiana-Lafayette
|2
|1
|48.0
|Q.Warren, Indiana
|6
|6
|48.0
|M.Nichols, Georgia Tech
|9
|21
|48.0
|R.Chandley, Georgia St.
|8
|32
|47.9
|B.Hansen, Colorado St.
|8
|37
|47.7
|H.Green, San Diego St.
|8
|38
|47.5
|J.Ulrich, Oklahoma
|9
|2
|47.5
|G.Chadwick, LSU
|8
|34
|47.4
|P.Williams, Baylor
|9
|20
|47.4
|N.Haberer, Vanderbilt
|9
|19
|47.3
|J.Stonehouse, Syracuse
|9
|42
|47.3
|L.Freer, Air Force
|8
|15
|47.2
|T.Carrizosa, San Jose St.
|8
|28
|47.2
|G.Miller, Oklahoma
|8
|32
|47.1
|A.Clark, Tulane
|8
|28
|47.1
|M.Tomasek, E. Michigan
|9
|39
|47.0
|K.Andrews, Umass
|8
|53
|46.8
|G.Nwosu, Penn St.
|8
|23
|46.4
|B.Thorson, Georgia
|6
|21
|46.2
|L.Lupo, FAU
|8
|20
|46.2
|E.Slibeck, Virginia
|8
|11
|46.2
|D.Hughes, New Mexico
|8
|24
|46.2
|B.Gowers, Hawaii
|9
|34
|46.1
|J.Chance, Louisiana Tech
|8
|43
|46.1
|W.Pahl, Oklahoma St.
|9
|49
|46.1
|B.Edmiston, Wyoming
|9
|44
|46.0
|F.Lappin, Kansas
|7
|30
|46.0
|L.Akers, Northwestern
|8
|19
|45.8
|D.Bale, Arkansas
|9
|23
|45.8
|N.Botsford, UTEP
|8
|43
|45.8
|B.McFerson, Maryland
|8
|42
|45.6
|J.Rendell, Notre Dame
|7
|18
|45.4
|K.Crimmins, Illinois
|9
|24
|45.4
|C.Hogan, UTSA
|8
|37
|45.4
|L.Dougherty, Houston
|9
|37
|45.3
|T.White, Texas A&M
|8
|29
|45.3
|M.Love, South Carolina
|9
|39
|45.1
|J.Carlson, Navy
|8
|16
|45.1
|A.Bacchetta, Rice
|9
|46
|45.1
|M.Fletcher, Cincinnati
|9
|28
|45.0
|N.McLarty, Ohio St.
|1
|1
|45.0
|J.Bouwmeester, Texas
|9
|40
|44.9
|C.Noonkester, NC State
|9
|35
|44.9
|O.Bird, Mississippi
|9
|26
|44.9
|M.Chiumento, Florida St.
|8
|19
|44.8
|N.Veltsistas, Virginia Tech
|9
|38
|44.8
|C.Junko, Pittsburgh
|9
|33
|44.8
|J.McCallister, Purdue
|9
|33
|44.8
|D.Drennan, Buffalo
|9
|49
|44.7
|A.Flintoft, Stanford
|9
|45
|44.7
|M.Haines, Ohio
|8
|25
|44.6
|A.Logan, Middle Tennessee
|8
|46
|44.6
|N.Totten, Marshall
|8
|39
|44.6
|T.Doman, Florida
|8
|37
|44.6
|A.Laros, Kentucky
|8
|36
|44.5
|A.Winsor, Oregon St.
|9
|47
|44.5
|O.Doyle, Boise St.
|9
|33
|44.4
|D.Joyce, Miami
|8
|26
|44.3
|J.Ross, Tennessee
|9
|27
|44.3
|B.Doud, Alabama
|8
|21
|44.2
|S.Florio, Boston College
|2
|9
|44.2
|B.Ettridge, Nevada
|8
|31
|44.2
|K.Reynoldson, Duke
|8
|22
|44.0
|A.Davies, Tulsa
|8
|39
|44.0
|C.Stutz, Uconn
|9
|37
|43.9
|B.Honore, California
|9
|15
|43.9
|S.Johnson, Southern Cal
|8
|13
|43.8
|C.Leon, South Florida
|8
|29
|43.8
|H.Hollenbeck, Michigan
|9
|33
|43.8
|R.Dakin, Iowa
|8
|24
|43.7
|W.Karoll, UCLA
|8
|27
|43.7
|C.Weselman, Missouri
|8
|24
|43.7
|J.Anderson, Rutgers
|8
|24
|43.5
|I.Lovison, Arizona
|6
|18
|43.5
|L.Rehkow, Utah St.
|8
|43
|43.5
|D.Greaves, Colorado
|9
|48
|43.5
|E.Sebafundi, Coastal Carolina
|8
|42
|43.5
|T.Perkins, Iowa St.
|9
|31
|43.3
|S.Vander Haar, BYU
|8
|23
|43.2
|T.Weston, Minnesota
|9
|45
|43.2
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|8
|41
|43.2
|J.Castle, Akron
|9
|40
|43.1
|O.Straw, West Virginia
|9
|49
|43.1
|N.Torney, Louisiana-Lafayette
|9
|37
|43.0
|G.Addison, Kansas
|9
|3
|43.0
|J.Wagenseller, Army
|7
|22
|43.0
|T.Wilhoit, FIU
|8
|35
|42.9
|J.Smith, Clemson
|8
|26
|42.8
|L.Carrigan, Memphis
|9
|29
|42.8
|C.Brown, UNLV
|8
|28
|42.8
|D.Vuckovic, N. Illinois
|7
|20
|42.7
|A.Saul, Ball St.
|8
|47
|42.5
|B.Long, Charlotte
|8
|43
|42.5
|M.Morgan, Liberty
|8
|30
|42.5
|O.Phillips, Utah
|9
|24
|42.5
|H.Kaak, Auburn
|9
|39
|42.4
|I.Ratliff, Appalachian St.
|8
|30
|42.4
|J.Burgess, Texas Tech
|9
|29
|42.3
|W.McSparron, SMU
|9
|41
|42.3
|A.Smith, Georgia Southern
|8
|38
|42.2
|J.Ferguson-Reynolds, Oregon
|8
|17
|42.2
|S.McDonald, Missouri St.
|8
|29
|42.2
|A.Bertrams, Wisconsin
|8
|33
|42.1
|E.Craw, TCU
|8
|28
|42.0
|M.Dean, New Mexico St.
|8
|41
|42.0
|A.Quinn, Boston College
|7
|1
|42.0
|P.Stainton, Miami (Ohio)
|8
|34
|41.9
|M.Kern, California
|8
|30
|41.9
|R.Millmore, W. Michigan
|9
|39
|41.9
|T.Maginness, North Carolina
|8
|40
|41.8
|I.Brandt, Old Dominion
|9
|31
|41.7
|J.Huiet, Kennesaw St.
|8
|39
|41.7
|P.Foley, UAB
|8
|21
|41.7
|C.Durkin, Kent St.
|8
|38
|41.7
|S.McClannan, Kansas St.
|9
|36
|41.7
|M.Salgado-Medina, Arizona
|8
|6
|41.7
|D.Atton, Temple
|9
|47
|41.5
|B.Johnson, Akron
|9
|9
|41.4
|J.Waller, Arkansas St.
|9
|39
|41.3
|R.Harradine, Southern Miss.
|8
|18
|41.3
|J.McGuire, Ohio St.
|8
|15
|41.1
|J.Ference, N. Illinois
|3
|13
|41.0
|R.Harris, Washington St.
|9
|40
|40.8
|D.Vuckovic, N. Illinois
|1
|5
|40.6
|J.Henderson, Bowling Green
|9
|47
|40.6
|L.Dunne, Washington
|8
|14
|40.5
|E.Duran, Toledo
|8
|41
|40.5
|N.Verdugo, Fresno St.
|9
|32
|40.4
|S.Evans, North Texas
|9
|24
|40.4
|Z.Chapeau, Cent. Michigan
|3
|3
|40.3
|A.Wilson, Nebraska
|8
|24
|40.3
|C.Backe, Jacksonville St.
|7
|7
|40.3
|C.Schwartz, Louisville
|8
|13
|40.2
|K.Floyd, Arizona St.
|9
|25
|40.2
|C.Donaghy, Jacksonville St.
|8
|29
|40.2
|M.McCarthy, Indiana
|7
|12
|40.0
|P.Rea, James Madison
|8
|26
|40.0
|A.Pulkkinen, South Alabama
|9
|33
|39.8
|T.O’Halloran, East Carolina
|2
|6
|39.8
|D.Duley, Cent. Michigan
|9
|35
|39.8
|D.Nunez, Texas State
|8
|26
|39.5
|B.Lach, Delaware
|8
|24
|39.5
|S.Florio, Boston College
|7
|30
|39.4
|A.Venneri, UCF
|8
|26
|39.3
|R.Leavy, East Carolina
|4
|12
|39.2
|R.Leavy, East Carolina
|4
|8
|39.0
|N.Tiyce, Mississippi St.
|8
|10
|38.6
|M.Ryan, Louisiana-Monroe
|9
|44
|38.3
|C.Joseph, Wake Forest
|8
|46
|38.1
|A.Frederique, Missouri St.
|3
|11
|36.9
|D.Chapeau, Louisville
|8
|21
|36.6
|J.Murley, Southern Miss.
|7
|19
|36.1
|R.Kessinger, E. Michigan
|9
|1
|36.0
|L.Goater, South Florida
|1
|2
|35.5
|M.McKenzie, Arizona St.
|4
|8
|34.2
|J.Gilbert, Iowa St.
|3
|1
|33.0
|J.Stoeckel, Kent St.
|3
|9
|31.4
|E.Black, TCU
|6
|1
|28.0
|N.Hauser, Clemson
|8
|2
|27.5
|C.Freeman, Uconn
|9
|1
|23.0
|D.Dellenbach, Ohio
|8
|1
|21.0
|T.Allen, Washington
|0
|0
|0.0
|P.Argent, South Carolina
|0
|0
|0.0
|B.Auburn, Miami
|3
|0
|0.0
|L.Badger, Georgia
|0
|0
|0.0
|O. Baker-DUP, Indiana
|0
|0
|0.0
|D.Barker, New Mexico St.
|0
|0
|0.0
|S.Barnett, Texas
|1
|0
|0.0
|K.Bartels, Ohio
|0
|0
|0.0
|B.Beck, Liberty
|3
|0
|0.0
|D.Beslagic, Cincinnati
|1
|0
|0.0
|A.Birr, Georgia Tech
|9
|0
|0.0
|S.Bisesi, TCU
|2
|0
|0.0
|S.Blake, Michigan
|0
|0
|0.0
|J.Bonilla, Texas State
|0
|0
|0.0
|C.Brown, Utah St.
|0
|0
|0.0
|V.Bruot, Virginia
|0
|0
|0.0
|B.Buchanan, Colorado
|9
|0
|0.0
|R.Callaghan, Old Dominion
|9
|0
|0.0
|C.Carlson, Wake Forest
|8
|0
|0.0
|J.Cassidy, W. Kentucky
|9
|0
|0.0
|J.Cheek, Utah
|3
|0
|0.0
|M.Choules, Kennesaw St.
|0
|0
|0.0
|H.Craig, Florida
|0
|0
|0.0
|K.Cunanan, Nebraska
|9
|0
|0.0
|R.D’Angelo, Air Force
|0
|0
|0.0
|A.Daugherty, Virginia Tech
|0
|0
|0.0
|D.De Freitas, Appalachian St.
|8
|0
|0.0
|J.Deal, Missouri St.
|0
|0
|0.0
|J.Delange, UAB
|8
|0
|0.0
|H.DiBoyan, South Alabama
|9
|0
|0.0
|N.Dibert, E. Michigan
|9
|0
|0.0
|M.Diomede, Notre Dame
|4
|0
|0.0
|C.Dowd, Pittsburgh
|0
|0
|0.0
|M.Dunn, BYU
|1
|0
|0.0
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|7
|0
|0.0
|L.Evans, Oklahoma
|0
|0
|0.0
|C.Everett, Appalachian St.
|0
|0
|0.0
|W. Fendley, Louisiana Tech
|0
|0
|0.0
|W.Ferrin, BYU
|8
|0
|0.0
|B.Ford, Arkansas
|3
|0
|0.0
|C.Forrest, Jacksonville St.
|0
|0
|0.0
|B.Franke, Indiana
|6
|0
|0.0
|B.Franke, Indiana
|2
|0
|0.0
|G.Glasgow, New Mexico
|6
|0
|0.0
|S.Glenn, Navy
|0
|0
|0.0
|J.Gomez, Arizona St.
|9
|0
|0.0
|C.Graham, Cent. Michigan
|9
|0
|0.0
|A.Green, Alabama
|1
|0
|0.0
|R.Gunn, Clemson
|8
|0
|0.0
|B.Hargett, LSU
|0
|0
|0.0
|M.Hauck, Mississippi St.
|9
|0
|0.0
|E.Head, West Virginia
|7
|0
|0.0
|J.Hohl, Nebraska
|8
|0
|0.0
|C.Holden, Miami (Ohio)
|4
|0
|0.0
|R.Hyland, Navy
|0
|0
|0.0
|M.Iakovlev, Old Dominion
|3
|0
|0.0
|D.Jones, Army
|8
|0
|0.0
|W.Joyce, Middle Tennessee
|1
|0
|0.0
|A.Kasee, Ohio
|0
|0
|0.0
|M.Kelley, South Carolina
|7
|0
|0.0
|K.Kent, Louisiana Tech
|0
|0
|0.0
|C.Kieffer, Arizona St.
|3
|0
|0.0
|J.Kleather, Bowling Green
|9
|0
|0.0
|L.Klotz, Louisiana-Lafayette
|9
|0
|0.0
|P.Laforge, Coastal Carolina
|8
|0
|0.0
|G.Lahm, Wisconsin
|0
|0
|0.0
|M.Larson, Louisiana-Monroe
|0
|0
|0.0
|S.Leonard, Kent St.
|0
|0
|0.0
|L.Lombardo, Boston College
|9
|0
|0.0
|Z.Long, Bowling Green
|9
|0
|0.0
|A.Lounsbury, Washington St.
|0
|0
|0.0
|J.Love, Virginia Tech
|9
|0
|0.0
|M.Luckhurst, California
|2
|0
|0.0
|L.Marjan, Kansas
|9
|0
|0.0
|G. Marshall, Maryland
|0
|0
|0.0
|P.McAteer, Troy
|9
|0
|0.0
|C.McGrath, Minnesota
|0
|0
|0.0
|T.McKee, Bowling Green
|0
|0
|0.0
|A.McPherson, Auburn
|9
|0
|0.0
|A.Melesio, San Jose St.
|0
|0
|0.0
|R.Meyer, Missouri
|8
|0
|0.0
|E.Moczulski, Washington
|8
|0
|0.0
|S.Morgan, Tulsa
|8
|0
|0.0
|B.Munson, South Alabama
|0
|0
|0.0
|J.Murphy, UTSA
|8
|0
|0.0
|P.Notaro, Alabama
|1
|0
|0.0
|P.Noyes, Maryland
|7
|0
|0.0
|Y.Obeid, Missouri St.
|8
|0
|0.0
|J.Olsen, Northwestern
|7
|0
|0.0
|A.Parker, Tulane
|0
|0
|0.0
|S.Perret, LSU
|0
|0
|0.0
|R.Petrich, Utah
|0
|0
|0.0
|M.Petro, UTSA
|8
|0
|0.0
|J.Placzek, Indiana
|1
|0
|0.0
|E.Post, Florida St.
|2
|0
|0.0
|T.Powell, Marshall
|0
|0
|0.0
|T.Prasuhn, Arizona
|1
|0
|0.0
|D.Ramos, LSU
|8
|0
|0.0
|C.Ranvier, Louisville
|8
|0
|0.0
|J.Reeser, Boise St.
|2
|0
|0.0
|L.Rickman, Georgia St.
|5
|0
|0.0
|O.Robbins, Missouri
|8
|0
|0.0
|L.Rodriguez, Kansas St.
|9
|0
|0.0
|M.Rohmiller, Vanderbilt
|2
|0
|0.0
|N.Ruelas, UCF
|8
|0
|0.0
|T.Sandell, Oklahoma
|9
|0
|0.0
|E.Schmidt, Notre Dame
|6
|0
|0.0
|R.Schuback, Alabama
|1
|0
|0.0
|C.Sempebwa, TCU
|0
|0
|0.0
|S.Sholder, Delaware
|0
|0
|0.0
|K.Shrum, Oklahoma St.
|0
|0
|0.0
|C.Steinkamp, New Mexico
|9
|0
|0.0
|J.Stevens, Washington St.
|9
|0
|0.0
|A.Stire, West Virginia
|0
|0
|0.0
|C.Stumbaugh, Ball St.
|7
|0
|0.0
|B.Sunderland, Michigan
|9
|0
|0.0
|N.Sutcliffe, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|C.Talty, Alabama
|8
|0
|0.0
|J.Taylor, Georgia Tech
|0
|0
|0.0
|T.Tevepaugh, Miami
|0
|0
|0.0
|T.Tumey, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|N.Vakos, Wisconsin
|8
|0
|0.0
|R.Verhoff, North Carolina
|8
|0
|0.0
|K.Vinesett, NC State
|8
|0
|0.0
|M.Walker, Oregon St.
|2
|0
|0.0
|J.Weinberg, Florida St.
|8
|0
|0.0
|P.Williams, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|A.Zamani, Duke
|0
|0
|0.0
|C.Zilmer, Tulsa
|2
|0
|0.0
|J.Zirkel, Texas A&M
|4
|0
|0.0
|D.Zvada, Michigan
|9
|0
|0.0
