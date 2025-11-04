Live Radio
NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

November 4, 2025, 11:04 PM

Punting

G Punts Avg
S.West, Wisconsin 2 9 53.3
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
R.Eckley, Michigan St. 9 33 49.7
E.Pulliam, Mississippi St. 9 29 49.1
C.Maynard, W. Kentucky 9 38 48.8
E.Crenshaw, Troy 9 39 48.3
D.Sparks, Virginia 9 23 48.1
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
B.Schultz, Louisiana-Lafayette 2 1 48.0
Q.Warren, Indiana 6 6 48.0
M.Nichols, Georgia Tech 9 21 48.0
R.Chandley, Georgia St. 8 32 47.9
B.Hansen, Colorado St. 8 37 47.7
H.Green, San Diego St. 8 38 47.5
J.Ulrich, Oklahoma 9 2 47.5
G.Chadwick, LSU 8 34 47.4
P.Williams, Baylor 9 20 47.4
N.Haberer, Vanderbilt 9 19 47.3
J.Stonehouse, Syracuse 9 42 47.3
L.Freer, Air Force 8 15 47.2
T.Carrizosa, San Jose St. 8 28 47.2
G.Miller, Oklahoma 8 32 47.1
A.Clark, Tulane 8 28 47.1
M.Tomasek, E. Michigan 9 39 47.0
K.Andrews, Umass 8 53 46.8
G.Nwosu, Penn St. 8 23 46.4
B.Thorson, Georgia 6 21 46.2
L.Lupo, FAU 8 20 46.2
E.Slibeck, Virginia 8 11 46.2
D.Hughes, New Mexico 8 24 46.2
B.Gowers, Hawaii 9 34 46.1
J.Chance, Louisiana Tech 8 43 46.1
W.Pahl, Oklahoma St. 9 49 46.1
B.Edmiston, Wyoming 9 44 46.0
F.Lappin, Kansas 7 30 46.0
L.Akers, Northwestern 8 19 45.8
D.Bale, Arkansas 9 23 45.8
N.Botsford, UTEP 8 43 45.8
B.McFerson, Maryland 8 42 45.6
J.Rendell, Notre Dame 7 18 45.4
K.Crimmins, Illinois 9 24 45.4
C.Hogan, UTSA 8 37 45.4
L.Dougherty, Houston 9 37 45.3
T.White, Texas A&M 8 29 45.3
M.Love, South Carolina 9 39 45.1
J.Carlson, Navy 8 16 45.1
A.Bacchetta, Rice 9 46 45.1
M.Fletcher, Cincinnati 9 28 45.0
N.McLarty, Ohio St. 1 1 45.0
J.Bouwmeester, Texas 9 40 44.9
C.Noonkester, NC State 9 35 44.9
O.Bird, Mississippi 9 26 44.9
M.Chiumento, Florida St. 8 19 44.8
N.Veltsistas, Virginia Tech 9 38 44.8
C.Junko, Pittsburgh 9 33 44.8
J.McCallister, Purdue 9 33 44.8
D.Drennan, Buffalo 9 49 44.7
A.Flintoft, Stanford 9 45 44.7
M.Haines, Ohio 8 25 44.6
A.Logan, Middle Tennessee 8 46 44.6
N.Totten, Marshall 8 39 44.6
T.Doman, Florida 8 37 44.6
A.Laros, Kentucky 8 36 44.5
A.Winsor, Oregon St. 9 47 44.5
O.Doyle, Boise St. 9 33 44.4
D.Joyce, Miami 8 26 44.3
J.Ross, Tennessee 9 27 44.3
B.Doud, Alabama 8 21 44.2
S.Florio, Boston College 2 9 44.2
B.Ettridge, Nevada 8 31 44.2
K.Reynoldson, Duke 8 22 44.0
A.Davies, Tulsa 8 39 44.0
C.Stutz, Uconn 9 37 43.9
B.Honore, California 9 15 43.9
S.Johnson, Southern Cal 8 13 43.8
C.Leon, South Florida 8 29 43.8
H.Hollenbeck, Michigan 9 33 43.8
R.Dakin, Iowa 8 24 43.7
W.Karoll, UCLA 8 27 43.7
C.Weselman, Missouri 8 24 43.7
J.Anderson, Rutgers 8 24 43.5
I.Lovison, Arizona 6 18 43.5
L.Rehkow, Utah St. 8 43 43.5
D.Greaves, Colorado 9 48 43.5
E.Sebafundi, Coastal Carolina 8 42 43.5
T.Perkins, Iowa St. 9 31 43.3
S.Vander Haar, BYU 8 23 43.2
T.Weston, Minnesota 9 45 43.2
C.Gerrand, Sam Houston St. 8 41 43.2
J.Castle, Akron 9 40 43.1
O.Straw, West Virginia 9 49 43.1
N.Torney, Louisiana-Lafayette 9 37 43.0
G.Addison, Kansas 9 3 43.0
J.Wagenseller, Army 7 22 43.0
T.Wilhoit, FIU 8 35 42.9
J.Smith, Clemson 8 26 42.8
L.Carrigan, Memphis 9 29 42.8
C.Brown, UNLV 8 28 42.8
D.Vuckovic, N. Illinois 7 20 42.7
A.Saul, Ball St. 8 47 42.5
B.Long, Charlotte 8 43 42.5
M.Morgan, Liberty 8 30 42.5
O.Phillips, Utah 9 24 42.5
H.Kaak, Auburn 9 39 42.4
I.Ratliff, Appalachian St. 8 30 42.4
J.Burgess, Texas Tech 9 29 42.3
W.McSparron, SMU 9 41 42.3
A.Smith, Georgia Southern 8 38 42.2
J.Ferguson-Reynolds, Oregon 8 17 42.2
S.McDonald, Missouri St. 8 29 42.2
A.Bertrams, Wisconsin 8 33 42.1
E.Craw, TCU 8 28 42.0
M.Dean, New Mexico St. 8 41 42.0
A.Quinn, Boston College 7 1 42.0
P.Stainton, Miami (Ohio) 8 34 41.9
M.Kern, California 8 30 41.9
R.Millmore, W. Michigan 9 39 41.9
T.Maginness, North Carolina 8 40 41.8
I.Brandt, Old Dominion 9 31 41.7
J.Huiet, Kennesaw St. 8 39 41.7
P.Foley, UAB 8 21 41.7
C.Durkin, Kent St. 8 38 41.7
S.McClannan, Kansas St. 9 36 41.7
M.Salgado-Medina, Arizona 8 6 41.7
D.Atton, Temple 9 47 41.5
B.Johnson, Akron 9 9 41.4
J.Waller, Arkansas St. 9 39 41.3
R.Harradine, Southern Miss. 8 18 41.3
J.McGuire, Ohio St. 8 15 41.1
J.Ference, N. Illinois 3 13 41.0
R.Harris, Washington St. 9 40 40.8
D.Vuckovic, N. Illinois 1 5 40.6
J.Henderson, Bowling Green 9 47 40.6
L.Dunne, Washington 8 14 40.5
E.Duran, Toledo 8 41 40.5
N.Verdugo, Fresno St. 9 32 40.4
S.Evans, North Texas 9 24 40.4
Z.Chapeau, Cent. Michigan 3 3 40.3
A.Wilson, Nebraska 8 24 40.3
C.Backe, Jacksonville St. 7 7 40.3
C.Schwartz, Louisville 8 13 40.2
K.Floyd, Arizona St. 9 25 40.2
C.Donaghy, Jacksonville St. 8 29 40.2
M.McCarthy, Indiana 7 12 40.0
P.Rea, James Madison 8 26 40.0
A.Pulkkinen, South Alabama 9 33 39.8
T.O’Halloran, East Carolina 2 6 39.8
D.Duley, Cent. Michigan 9 35 39.8
D.Nunez, Texas State 8 26 39.5
B.Lach, Delaware 8 24 39.5
S.Florio, Boston College 7 30 39.4
A.Venneri, UCF 8 26 39.3
R.Leavy, East Carolina 4 12 39.2
R.Leavy, East Carolina 4 8 39.0
N.Tiyce, Mississippi St. 8 10 38.6
M.Ryan, Louisiana-Monroe 9 44 38.3
C.Joseph, Wake Forest 8 46 38.1
A.Frederique, Missouri St. 3 11 36.9
D.Chapeau, Louisville 8 21 36.6
J.Murley, Southern Miss. 7 19 36.1
R.Kessinger, E. Michigan 9 1 36.0
L.Goater, South Florida 1 2 35.5
M.McKenzie, Arizona St. 4 8 34.2
J.Gilbert, Iowa St. 3 1 33.0
J.Stoeckel, Kent St. 3 9 31.4
E.Black, TCU 6 1 28.0
N.Hauser, Clemson 8 2 27.5
C.Freeman, Uconn 9 1 23.0
D.Dellenbach, Ohio 8 1 21.0
T.Allen, Washington 0 0 0.0
P.Argent, South Carolina 0 0 0.0
B.Auburn, Miami 3 0 0.0
L.Badger, Georgia 0 0 0.0
O. Baker-DUP, Indiana 0 0 0.0
D.Barker, New Mexico St. 0 0 0.0
S.Barnett, Texas 1 0 0.0
K.Bartels, Ohio 0 0 0.0
B.Beck, Liberty 3 0 0.0
D.Beslagic, Cincinnati 1 0 0.0
A.Birr, Georgia Tech 9 0 0.0
S.Bisesi, TCU 2 0 0.0
S.Blake, Michigan 0 0 0.0
J.Bonilla, Texas State 0 0 0.0
C.Brown, Utah St. 0 0 0.0
V.Bruot, Virginia 0 0 0.0
B.Buchanan, Colorado 9 0 0.0
R.Callaghan, Old Dominion 9 0 0.0
C.Carlson, Wake Forest 8 0 0.0
J.Cassidy, W. Kentucky 9 0 0.0
J.Cheek, Utah 3 0 0.0
M.Choules, Kennesaw St. 0 0 0.0
H.Craig, Florida 0 0 0.0
K.Cunanan, Nebraska 9 0 0.0
R.D’Angelo, Air Force 0 0 0.0
A.Daugherty, Virginia Tech 0 0 0.0
D.De Freitas, Appalachian St. 8 0 0.0
J.Deal, Missouri St. 0 0 0.0
J.Delange, UAB 8 0 0.0
H.DiBoyan, South Alabama 9 0 0.0
N.Dibert, E. Michigan 9 0 0.0
M.Diomede, Notre Dame 4 0 0.0
C.Dowd, Pittsburgh 0 0 0.0
M.Dunn, BYU 1 0 0.0
D.Dzioban, Miami (Ohio) 7 0 0.0
L.Evans, Oklahoma 0 0 0.0
C.Everett, Appalachian St. 0 0 0.0
W. Fendley, Louisiana Tech 0 0 0.0
W.Ferrin, BYU 8 0 0.0
B.Ford, Arkansas 3 0 0.0
C.Forrest, Jacksonville St. 0 0 0.0
B.Franke, Indiana 6 0 0.0
B.Franke, Indiana 2 0 0.0
G.Glasgow, New Mexico 6 0 0.0
S.Glenn, Navy 0 0 0.0
J.Gomez, Arizona St. 9 0 0.0
C.Graham, Cent. Michigan 9 0 0.0
A.Green, Alabama 1 0 0.0
R.Gunn, Clemson 8 0 0.0
B.Hargett, LSU 0 0 0.0
M.Hauck, Mississippi St. 9 0 0.0
E.Head, West Virginia 7 0 0.0
J.Hohl, Nebraska 8 0 0.0
C.Holden, Miami (Ohio) 4 0 0.0
R.Hyland, Navy 0 0 0.0
M.Iakovlev, Old Dominion 3 0 0.0
D.Jones, Army 8 0 0.0
W.Joyce, Middle Tennessee 1 0 0.0
A.Kasee, Ohio 0 0 0.0
M.Kelley, South Carolina 7 0 0.0
K.Kent, Louisiana Tech 0 0 0.0
C.Kieffer, Arizona St. 3 0 0.0
J.Kleather, Bowling Green 9 0 0.0
L.Klotz, Louisiana-Lafayette 9 0 0.0
P.Laforge, Coastal Carolina 8 0 0.0
G.Lahm, Wisconsin 0 0 0.0
M.Larson, Louisiana-Monroe 0 0 0.0
S.Leonard, Kent St. 0 0 0.0
L.Lombardo, Boston College 9 0 0.0
Z.Long, Bowling Green 9 0 0.0
A.Lounsbury, Washington St. 0 0 0.0
J.Love, Virginia Tech 9 0 0.0
M.Luckhurst, California 2 0 0.0
L.Marjan, Kansas 9 0 0.0
G. Marshall, Maryland 0 0 0.0
P.McAteer, Troy 9 0 0.0
C.McGrath, Minnesota 0 0 0.0
T.McKee, Bowling Green 0 0 0.0
A.McPherson, Auburn 9 0 0.0
A.Melesio, San Jose St. 0 0 0.0
R.Meyer, Missouri 8 0 0.0
E.Moczulski, Washington 8 0 0.0
S.Morgan, Tulsa 8 0 0.0
B.Munson, South Alabama 0 0 0.0
J.Murphy, UTSA 8 0 0.0
P.Notaro, Alabama 1 0 0.0
P.Noyes, Maryland 7 0 0.0
Y.Obeid, Missouri St. 8 0 0.0
J.Olsen, Northwestern 7 0 0.0
A.Parker, Tulane 0 0 0.0
S.Perret, LSU 0 0 0.0
R.Petrich, Utah 0 0 0.0
M.Petro, UTSA 8 0 0.0
J.Placzek, Indiana 1 0 0.0
E.Post, Florida St. 2 0 0.0
T.Powell, Marshall 0 0 0.0
T.Prasuhn, Arizona 1 0 0.0
D.Ramos, LSU 8 0 0.0
C.Ranvier, Louisville 8 0 0.0
J.Reeser, Boise St. 2 0 0.0
L.Rickman, Georgia St. 5 0 0.0
O.Robbins, Missouri 8 0 0.0
L.Rodriguez, Kansas St. 9 0 0.0
M.Rohmiller, Vanderbilt 2 0 0.0
N.Ruelas, UCF 8 0 0.0
T.Sandell, Oklahoma 9 0 0.0
E.Schmidt, Notre Dame 6 0 0.0
R.Schuback, Alabama 1 0 0.0
C.Sempebwa, TCU 0 0 0.0
S.Sholder, Delaware 0 0 0.0
K.Shrum, Oklahoma St. 0 0 0.0
C.Steinkamp, New Mexico 9 0 0.0
J.Stevens, Washington St. 9 0 0.0
A.Stire, West Virginia 0 0 0.0
C.Stumbaugh, Ball St. 7 0 0.0
B.Sunderland, Michigan 9 0 0.0
N.Sutcliffe, Colorado St. 0 0 0.0
C.Talty, Alabama 8 0 0.0
J.Taylor, Georgia Tech 0 0 0.0
T.Tevepaugh, Miami 0 0 0.0
T.Tumey, Texas A&M 0 0 0.0
N.Vakos, Wisconsin 8 0 0.0
R.Verhoff, North Carolina 8 0 0.0
K.Vinesett, NC State 8 0 0.0
M.Walker, Oregon St. 2 0 0.0
J.Weinberg, Florida St. 8 0 0.0
P.Williams, Colorado St. 0 0 0.0
A.Zamani, Duke 0 0 0.0
C.Zilmer, Tulsa 2 0 0.0
J.Zirkel, Texas A&M 4 0 0.0
D.Zvada, Michigan 9 0 0.0

