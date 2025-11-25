Live Radio
NCAA FBS Individual Punt Returns

The Associated Press

November 25, 2025, 11:15 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
S.Phillips, Iowa 11 1 46 46.0
M.Benson, Oregon 11 2 91 45.5
J.Berchal, Appalachian St. 9 1 45 45.0
J.Carrillo, Fresno St. 10 1 42 42.0
J.Bradley, UNLV 11 1 36 36.0
L.Styles, Ohio St. 9 1 36 36.0
A.Flora, Iowa St. 9 6 206 34.3
D.Ponds, Indiana 10 1 33 33.0
L.McCoy, Florida St. 9 1 32 32.0
K.Sanders, Rutgers 11 2 63 31.5
J.Tucker, Coastal Carolina 11 1 30 30.0
K.McGee, UNLV 10 1 29 29.0
K.Wetjen, Iowa 11 19 538 28.3
J.Stokes, South Florida 10 1 28 28.0
K.Dia-Johnson, Umass 9 1 27 27.0
D.Lee, Alabama 11 1 27 27.0
G.Tempest, Tulsa 9 2 54 27.0
J.Vandeross, Toledo 11 1 26 26.0
J.Conn, Nebraska 9 1 25 25.0
K.Kirkland, Florida St. 11 1 25 25.0
K.Robinson, Virginia 8 1 25 25.0
R.Niblett, Texas 11 17 420 24.7
K.Duplessis, Delaware 11 3 73 24.3
M.Landolfi, Boston College 1 1 24 24.0
P.Prioleau, Virginia Tech 10 1 24 24.0
J.Roberts, FAU 11 1 24 24.0
J.Kinnard, Colorado St. 10 6 138 23.0
M.Singleton, Louisiana Tech 9 2 46 23.0
C.Lacy, Louisville 11 19 422 22.2
E.Butler, San Diego St. 10 1 22 22.0
D.McKinney, New Mexico 11 3 66 22.0
L.Talich, Notre Dame 11 1 22 22.0
I.Mozee, Nebraska 11 2 43 21.5
J.Curtis, Vanderbilt 5 1 21 21.0
A.Isaac, South Florida 11 6 126 21.0
K.Nelson, N. Illinois 3 1 21 21.0
D.Reid, Pittsburgh 7 5 105 21.0
D.Rogers, FAU 10 1 21 21.0
K.Valsin, Texas Tech 10 1 21 21.0
K.Concepcion, Texas A&M 11 19 398 20.9
T.Johnson, Notre Dame 9 1 20 20.0
C.Smalley, Nevada 11 1 20 20.0
E.Williams, Toledo 9 1 19 19.0
C.Hendricks, Ohio 11 8 143 17.9
H.Beatty, Illinois 11 12 210 17.5
J.Brady, Indiana 11 18 315 17.5
E.Messer, FAU 11 11 190 17.3
J.Agee, Miami (Ohio) 9 1 17 17.0
N.Henry, UTEP 7 2 34 17.0
L.Thomas, Notre Dame 9 1 17 17.0
V.Swain, South Carolina 11 18 302 16.8
D.DeBlanc, Wyoming 10 10 167 16.7
B.Drillette, Louisiana-Monroe 11 1 16 16.0
A.Ward, Washington 10 1 16 16.0
J.Williams, Texas Tech 11 1 16 16.0
R.Brown, Arizona St. 11 2 31 15.5
M.Toney, Miami 11 12 182 15.2
J.Bermudez, Temple 11 10 150 15.0
K.Courtney, Virginia 11 1 15 15.0
Y.Green, UTEP 8 1 15 15.0
J.McClellan, Oregon 11 1 15 15.0
D.Myers, Colorado St. 7 1 15 15.0
W.Simmons, Arkansas 11 1 15 15.0
L.Smith, Sam Houston St. 10 1 15 15.0
R.Clark, Washington 8 2 29 14.5
J.Thomas, Virginia 9 4 58 14.5
M.Carvalho, Utah 7 15 211 14.1
M.Davis, Southern Miss. 11 3 42 14.0
M.Greer, Buffalo 11 1 14 14.0
G.Harstad, Kansas St. 10 1 14 14.0
C.Nix, Jacksonville St. 11 1 14 14.0
C.Ryan, BYU 11 1 14 14.0
K.Taylor, Arkansas St. 10 1 14 14.0
J.Franklin, W. Michigan 11 6 82 13.7
K.Johnson, Pittsburgh 11 13 177 13.6
R.Glover, Utah 10 6 81 13.5
C.Eakin, Texas Tech 11 9 121 13.4
O.Kelly, Michigan St. 11 11 146 13.3
W.Harris, Kent St. 11 16 211 13.2
D.Boston, Washington 9 8 104 13.0
C.Robinson, Navy 8 1 13 13.0
Q.Brown, Duke 11 9 116 12.9
T.Freeman, Washington St. 11 17 217 12.8
V.Brown, Florida 9 11 140 12.7
I.Sategna, Oklahoma 11 21 266 12.7
R.Williams, Alabama 10 2 25 12.5
B.Hammer, Toledo 11 27 333 12.3
A.Williams, Clemson 9 3 37 12.3
D.Lacey, Marshall 11 16 197 12.3
C.Hernandez, Wake Forest 11 19 233 12.3
A.Evans, Mississippi St. 11 11 134 12.2
I.Hooks, UAB 11 8 97 12.1
J.Barney, Nebraska 11 20 242 12.1
B.Carter, Tennessee 9 12 145 12.1
J.Abdullah, Virginia 4 1 12 12.0
G.Robinson, Nevada 2 3 36 12.0
T.Stewart, Temple 8 2 24 12.0
A.Jackson, UCF 11 13 154 11.8
J.Nicholas, Charlotte 11 7 82 11.7
A.Marsh, Michigan 11 3 35 11.7
B.Inniss, Ohio St. 11 13 148 11.4
D.Voisin, South Alabama 11 11 125 11.4
L.Benson, Army 10 7 79 11.3
J.De Jesus, California 11 20 225 11.2
Z.Branch, Georgia 11 12 133 11.1
K.Beasley, Miami (Ohio) 11 1 11 11.0
J.Bennee, Utah 11 1 11 11.0
C.Curry, Ohio St. 11 1 11 11.0
J.Godfrey, Louisiana-Monroe 10 7 77 11.0
M. Jackson, Indiana 4 1 11 11.0
D.Moore, Oregon 8 4 44 11.0
E.Rivers, Georgia Tech 11 9 99 11.0
D.Taylor, Colorado 4 1 11 11.0
Z.Thomas, LSU 11 13 143 11.0
V.Snow, Buffalo 11 19 208 10.9
J.Dwyer, TCU 11 6 64 10.7
S.White-Helton, Georgia 11 4 42 10.5
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 11 14 146 10.4
J.Faison, Notre Dame 11 14 145 10.4
Y.Knight, SMU 11 15 155 10.3
D.Roche, Old Dominion 9 16 163 10.2
T.Pena, Penn St. 11 7 71 10.1
P.Plott, Georgia Southern 10 7 71 10.1
M.Anderson, FIU 11 4 40 10.0
C.Byrd, Clemson 4 1 10 10.0
L.Cleveland, Oklahoma St. 11 1 10 10.0
J.Elad, Rutgers 11 1 10 10.0
P.Kingston, BYU 11 13 130 10.0
J.Preston, Clemson 1 1 10 10.0
C.Regan, James Madison 11 1 10 10.0
C.Woods, Louisiana Tech 9 1 10 10.0
G.Benyard, Kennesaw St. 11 23 229 10.0
C.Adams, Alabama 11 16 159 9.9
I.Farris, Boston College 11 8 78 9.8
J.Patterson, Arizona 4 8 78 9.8
D.Samuel, Syracuse 11 4 39 9.8
D.Fowlkes, Missouri 10 3 29 9.7
B.Stockton, Georgia Tech 9 6 58 9.7
P.Fox, West Virginia 10 11 106 9.6
J.Barnes, Appalachian St. 10 16 154 9.6
T.Bachmeier, BYU 11 5 48 9.6
M.Delhomme, Maryland 11 2 19 9.5
W.Knight, James Madison 11 18 170 9.4
Z.Sample, Arizona St. 9 11 101 9.2
T.King, New Mexico St. 7 6 55 9.2
J.Salas, E. Michigan 11 6 55 9.2
S.White, Florida St. 9 7 64 9.1
S.Smith, Memphis 11 13 118 9.1
B.Chatman, Navy 10 5 45 9.0
Q.Farrakhan, Colorado 9 4 36 9.0
B.Finney, Oregon 11 2 18 9.0
R.Joseph, Miami 3 1 9 9.0
C.Martinez, Boston College 5 1 9 9.0
B.Rowe, South Carolina 10 1 9 9.0
R.Williams, Pittsburgh 11 1 9 9.0
L.Wysong, Arizona 11 10 90 9.0
D.Latulas, Louisiana Tech 11 19 170 8.9
D.Ross, Penn St. 11 8 71 8.9
T.Bussey, Texas A&M 11 7 62 8.9
C.Coenen, Wyoming 11 7 62 8.9
J.Napier, San Diego St. 10 22 193 8.8
K.Coleman, Missouri 11 14 122 8.7
W.Hardy, North Carolina 11 7 61 8.7
T.Henry, Wisconsin 9 10 87 8.7
D.Luke, Missouri St. 11 10 86 8.6
I.Spencer, Virginia Tech 11 9 76 8.4
T.Maher, Colorado St. 11 7 59 8.4
J.Harper, Uconn 12 18 150 8.3
T.Walker, Oregon St. 11 9 75 8.3
K.Pearson, East Carolina 9 10 83 8.3
M.Covey, Cincinnati 11 12 99 8.2
N.Gladding, Old Dominion 11 4 33 8.2
C.Ross, Virginia 10 21 170 8.1
B.Graves, Coastal Carolina 11 13 105 8.1
H.Wallace, Mississippi 11 14 113 8.1
C.Comella, Boston College 10 3 24 8.0
A.Foster, Southern Miss. 11 1 8 8.0
T.Gentry, Texas Tech 6 8 64 8.0
J.Middlebrook, Middle Tennessee 10 8 64 8.0
O.Miles, Texas Tech 10 1 8 8.0
D.Moore, Texas 10 1 8 8.0
D.Morris, Tennessee 5 3 24 8.0
B.Richardson, UCF 6 1 8 8.0
C.Spann, Cent. Michigan 11 8 64 8.0
L.Sides, North Texas 10 5 39 7.8
B.Wesco, Clemson 7 10 78 7.8
D.Rogers, N. Illinois 11 9 70 7.8
E.Metcalf, Southern Miss. 11 12 93 7.8
L.Thorpe, Stanford 10 4 31 7.8
J.Farooq, Maryland 11 6 46 7.7
S.Evans, North Texas 11 2 15 7.5
M.Hight, Vanderbilt 11 10 73 7.3
Q.Gibson, Colorado 11 4 29 7.2
J.Green, North Carolina 10 9 65 7.2
M.Lemon, Southern Cal 11 5 36 7.2
G.Bryant, Oregon 9 13 93 7.2
K.Perich, Minnesota 11 16 114 7.1
E.Brow, UTSA 8 6 42 7.0
R.Capell, Oklahoma St. 10 1 7 7.0
M.Harrison-Pilot, Texas Tech 10 1 7 7.0
C.Hoch, San Jose St. 11 1 7 7.0
C.Jnopierre, FIU 9 7 49 7.0
J.Thaw, Delaware 9 3 21 7.0
J.Cameron, Baylor 11 17 117 6.9
E.Allen, Sam Houston St. 11 8 55 6.9
J.Thomas, San Jose St. 11 6 41 6.8
T.Nagy, Kansas 11 17 116 6.8
T.Uiliata, Hawaii 11 8 53 6.6
D.Thomas, UCF 11 2 13 6.5
P.Higgins, Troy 11 14 90 6.4
M.Mews, Houston 11 19 122 6.4
M.Rodarte, Ohio 4 3 19 6.3
J.Malau’ulu, Fresno St. 11 19 117 6.2
M.Bellon, Nevada 9 13 80 6.2
B.Ridley, Bowling Green 11 16 97 6.1
J.Ballard, Wisconsin 10 1 6 6.0
J.Baugh, Florida 11 1 6 6.0
T.Brown, Vanderbilt 10 1 6 6.0
T.Burns, Sam Houston St. 11 2 12 6.0
S.Demps, FIU 6 1 6 6.0
K.Kubecka, Kansas 11 3 18 6.0
J.Lucas, Florida St. 11 3 18 6.0
K.Mikell, Colorado 10 1 6 6.0
C.Neptune, South Florida 10 2 12 6.0
J.Porter, South Florida 9 7 42 6.0
D.Sheffield, Rutgers 11 2 12 6.0
E.Willis, UTEP 10 15 88 5.9
J.McLaurin, Maryland 4 5 28 5.6
B.Sparks, Texas State 11 10 56 5.6
Z.Booker, Tulsa 9 8 44 5.5
J.Gaston, Middle Tennessee 8 4 22 5.5
T.Holloway, Virginia Tech 4 5 27 5.4
S.Patrick, Akron 10 8 43 5.4
D.Amador, UTSA 10 9 48 5.3
A.Blancas, Arkansas St. 11 20 105 5.2
M.Matthews, UCLA 11 9 47 5.2
T.Bryant, Kentucky 11 7 36 5.1
M.Coleman, North Texas 9 7 36 5.1
T.Thompson, Rice 10 7 36 5.1
C.Blaylock, South Alabama 11 1 5 5.0
K.Brown, UAB 9 1 5 5.0
R.Frischknecht, BYU 4 1 5 5.0
A.Waseem, FAU 11 1 5 5.0
J.Zamora, Southern Cal 8 1 5 5.0
O.Hayes, Tulane 11 12 58 4.8
K.Thomas, UTEP 2 5 24 4.8
K.Shanks, Arkansas 11 15 71 4.7
G.Freeman, Oklahoma St. 11 14 66 4.7
B.Golden, Louisville 4 2 9 4.5
S.Lockett, Kansas St. 11 13 56 4.3
M.Simmons, Auburn 10 14 60 4.3
M.Sherrod, Boise St. 11 8 34 4.2
D.Roebuck, Washington 11 5 21 4.2
R.Cooper, Maryland 10 2 8 4.0
C.Creel, Jacksonville St. 11 1 4 4.0
J.DaCosta, Wyoming 11 1 4 4.0
C.DeVries, BYU 10 1 4 4.0
B.Farrell, Stanford 11 1 4 4.0
C.Hardy, Virginia 11 1 4 4.0
Q.Henicle, Old Dominion 7 1 4 4.0
T.Hoffmann, NC State 11 8 32 4.0
Q.Magwood, Ball St. 11 3 12 4.0
A.Muhammad, Middle Tennessee 11 1 4 4.0
N.Trujillo, Louisiana-Monroe 7 1 4 4.0
I.Zay, Toledo 10 1 4 4.0
J.Jacobs, Utah St. 11 8 31 3.9
M.Pettway, Jacksonville St. 8 4 15 3.8
J.Mack, W. Kentucky 7 3 11 3.7
T.Anderson, NC State 11 5 18 3.6
M.Welsh, San Diego St. 10 4 13 3.2
T.Pride, New Mexico St. 11 10 32 3.2
D.Irvin, UNLV 11 12 38 3.2
D.Kerr, Syracuse 11 6 19 3.2
K.Davis, Utah St. 11 5 15 3.0
P.Gladney, Georgia Southern 11 1 3 3.0
I.Hartrup, Mississippi 11 2 6 3.0
Q.Jackson, Rice 11 1 3 3.0
J.Lewis, Ball St. 11 6 18 3.0
J.Maclin, Kentucky 9 3 9 3.0
R.Smith, Liberty 11 10 30 3.0
L.Struck, Old Dominion 11 1 3 3.0
T.Thomas, Akron 11 1 3 3.0
R.Williams, Louisiana-Lafayette 10 7 21 3.0
W.Yates, Ball St. 10 1 3 3.0
C.Harris, Air Force 11 3 8 2.7
K.Law, Kentucky 11 3 8 2.7
R.Johnson, Missouri St. 11 4 10 2.5
X.Townsend, Iowa St. 10 2 5 2.5
M.Jackson, Purdue 11 7 17 2.4
I.Williams, Texas A&M 5 3 7 2.3
S.Morgan, Michigan 10 13 30 2.3
K.Massey, Umass 9 4 9 2.2
K.Boone-Nelson, W. Michigan 10 8 16 2.0
C.Bryant, Houston 11 1 2 2.0
C.Henderson, Buffalo 11 1 2 2.0
E.Johnson, BYU 11 1 2 2.0
J.Lewis, UTSA 9 1 2 2.0
A.Meeks, Louisville 11 1 2 2.0
J.Murphy, South Florida 11 1 2 2.0
M.Scott, James Madison 11 1 2 2.0

