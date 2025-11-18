Live Radio
NCAA FBS Individual Punt Returns

The Associated Press

November 18, 2025, 11:16 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
S.Phillips, Iowa 10 1 46 46.0
J.Berchal, Appalachian St. 9 1 45 45.0
J.Carrillo, Fresno St. 9 1 42 42.0
A.Flora, Iowa St. 8 5 207 41.4
N.Henry, UTEP 6 1 41 41.0
J.Bradley, UNLV 10 1 36 36.0
L.Styles, Ohio St. 8 1 36 36.0
D.Ponds, Indiana 10 1 33 33.0
L.McCoy, Florida St. 8 1 32 32.0
K.Sanders, Rutgers 10 2 63 31.5
K.McGee, UNLV 9 1 29 29.0
J.Stokes, South Florida 9 1 28 28.0
K.Dia-Johnson, Umass 9 1 27 27.0
J.Kinnard, Colorado St. 9 5 135 27.0
D.McKinney, New Mexico 10 2 54 27.0
G.Tempest, Tulsa 8 2 54 27.0
J.Conn, Nebraska 8 1 25 25.0
K.Robinson, Virginia 8 1 25 25.0
R.Niblett, Texas 10 17 420 24.7
K.Wetjen, Iowa 10 16 391 24.4
K.Duplessis, Delaware 10 3 73 24.3
M.Landolfi, Boston College 1 1 24 24.0
P.Prioleau, Virginia Tech 9 1 24 24.0
J.Roberts, FAU 10 1 24 24.0
M.Singleton, Louisiana Tech 9 2 46 23.0
C.Lacy, Louisville 10 19 422 22.2
E.Butler, San Diego St. 9 1 22 22.0
I.Mozee, Nebraska 10 2 43 21.5
J.Curtis, Vanderbilt 4 1 21 21.0
A.Isaac, South Florida 10 6 126 21.0
K.Nelson, N. Illinois 2 1 21 21.0
D.Reid, Pittsburgh 7 5 105 21.0
D.Rogers, FAU 9 1 21 21.0
K.Valsin, Texas Tech 10 1 21 21.0
K.Concepcion, Texas A&M 10 18 364 20.2
T.Johnson, Notre Dame 9 1 20 20.0
C.Smalley, Nevada 10 1 20 20.0
E.Williams, Toledo 8 1 19 19.0
V.Swain, South Carolina 10 16 298 18.6
H.Beatty, Illinois 10 10 185 18.5
C.Hendricks, Ohio 10 8 143 17.9
J.Brady, Indiana 11 18 315 17.5
E.Messer, FAU 10 11 190 17.3
D.DeBlanc, Wyoming 9 9 155 17.2
J.Agee, Miami (Ohio) 9 1 17 17.0
L.Thomas, Notre Dame 8 1 17 17.0
B.Drillette, Louisiana-Monroe 10 1 16 16.0
A.Ward, Washington 10 1 16 16.0
J.Williams, Texas Tech 11 1 16 16.0
M.Toney, Miami 10 11 175 15.9
R.Brown, Arizona St. 10 2 31 15.5
S.White-Helton, Georgia 10 2 31 15.5
J.Bermudez, Temple 10 10 150 15.0
K.Courtney, Virginia 11 1 15 15.0
Y.Green, UTEP 7 1 15 15.0
J.McClellan, Oregon 10 1 15 15.0
D.Myers, Colorado St. 7 1 15 15.0
W.Simmons, Arkansas 10 1 15 15.0
L.Smith, Sam Houston St. 9 1 15 15.0
R.Clark, Washington 8 2 29 14.5
J.Thomas, Virginia 9 4 58 14.5
M.Carvalho, Utah 6 14 202 14.4
C.Hernandez, Wake Forest 10 16 228 14.2
M.Greer, Buffalo 10 1 14 14.0
G.Harstad, Kansas St. 9 1 14 14.0
O.Kelly, Michigan St. 10 10 140 14.0
C.Ryan, BYU 10 1 14 14.0
K.Taylor, Arkansas St. 9 1 14 14.0
V.Brown, Florida 8 10 139 13.9
J.Franklin, W. Michigan 10 6 82 13.7
K.Johnson, Pittsburgh 10 13 177 13.6
R.Glover, Utah 10 6 81 13.5
C.Eakin, Texas Tech 11 9 121 13.4
T.Bussey, Texas A&M 10 4 53 13.2
D.Voisin, South Alabama 10 9 119 13.2
L.Benson, Army 9 6 78 13.0
D.Boston, Washington 9 8 104 13.0
C.Robinson, Navy 8 1 13 13.0
Q.Brown, Duke 10 9 116 12.9
T.Freeman, Washington St. 10 17 217 12.8
D.Lacey, Marshall 10 15 191 12.7
I.Sategna, Oklahoma 10 21 266 12.7
R.Williams, Alabama 9 2 25 12.5
J.Godfrey, Louisiana-Monroe 9 6 74 12.3
A.Evans, Mississippi St. 11 11 134 12.2
I.Hooks, UAB 10 8 97 12.1
J.Barney, Nebraska 10 20 242 12.1
B.Carter, Tennessee 9 12 145 12.1
J.Abdullah, Virginia 4 1 12 12.0
B.Hammer, Toledo 10 25 300 12.0
A.Marsh, Michigan 10 1 12 12.0
G.Robinson, Nevada 2 3 36 12.0
T.Stewart, Temple 7 2 24 12.0
Z.Thomas, LSU 10 8 95 11.9
J.Nicholas, Charlotte 10 7 82 11.7
E.Rivers, Georgia Tech 10 7 82 11.7
V.Snow, Buffalo 10 18 206 11.4
B.Inniss, Ohio St. 10 13 148 11.4
A.Jackson, UCF 10 11 125 11.4
K.Beasley, Miami (Ohio) 10 1 11 11.0
J.Bennee, Utah 10 1 11 11.0
C.Curry, Ohio St. 10 1 11 11.0
M. Jackson, Indiana 2 1 11 11.0
D.Moore, Oregon 8 4 44 11.0
D.Taylor, Colorado 4 1 11 11.0
J.De Jesus, California 10 19 203 10.7
Y.Knight, SMU 10 14 149 10.6
Z.Sample, Arizona St. 8 5 53 10.6
W.Harris, Kent St. 10 14 147 10.5
J.Faison, Notre Dame 10 12 125 10.4
S.White, Florida St. 8 6 62 10.3
D.Roche, Old Dominion 8 14 144 10.3
L.Wysong, Arizona 10 9 92 10.2
P.Plott, Georgia Southern 9 7 71 10.1
C.Byrd, Clemson 3 1 10 10.0
L.Cleveland, Oklahoma St. 10 1 10 10.0
J.Elad, Rutgers 10 1 10 10.0
P.Kingston, BYU 10 13 130 10.0
K.Pearson, East Carolina 5 1 10 10.0
T.Pena, Penn St. 9 4 40 10.0
C.Regan, James Madison 10 1 10 10.0
C.Woods, Louisiana Tech 8 1 10 10.0
Z.Branch, Georgia 10 9 89 9.9
I.Farris, Boston College 11 8 78 9.8
J.Patterson, Arizona 4 8 78 9.8
D.Samuel, Syracuse 10 4 39 9.8
M.Anderson, FIU 10 3 29 9.7
D.Fowlkes, Missouri 10 3 29 9.7
B.Stockton, Georgia Tech 8 6 58 9.7
P.Fox, West Virginia 10 11 106 9.6
J.Barnes, Appalachian St. 10 16 154 9.6
T.Bachmeier, BYU 10 5 48 9.6
T.Henry, Wisconsin 8 9 86 9.6
M.Delhomme, Maryland 10 2 19 9.5
G.Benyard, Kennesaw St. 10 22 208 9.5
W.Knight, James Madison 10 18 170 9.4
C.Adams, Alabama 10 11 103 9.4
K.Coleman, Missouri 10 12 112 9.3
D.Luke, Missouri St. 10 9 84 9.3
T.King, New Mexico St. 6 6 55 9.2
J.Salas, E. Michigan 11 6 55 9.2
S.Smith, Memphis 11 13 118 9.1
B.Chatman, Navy 10 5 45 9.0
B.Finney, Oregon 10 2 18 9.0
R.Joseph, Miami 3 1 9 9.0
C.Martinez, Boston College 5 1 9 9.0
B.Rowe, South Carolina 9 1 9 9.0
I.Spencer, Virginia Tech 10 8 72 9.0
R.Williams, Pittsburgh 10 1 9 9.0
D.Latulas, Louisiana Tech 10 19 170 8.9
D.Ross, Penn St. 10 8 71 8.9
C.Coenen, Wyoming 10 7 62 8.9
J.Napier, San Diego St. 10 22 193 8.8
W.Hardy, North Carolina 10 7 61 8.7
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 10 12 104 8.7
B.Graves, Coastal Carolina 10 12 102 8.5
T.Maher, Colorado St. 10 7 59 8.4
J.Middlebrook, Middle Tennessee 9 7 59 8.4
J.Harper, Uconn 11 18 150 8.3
T.Walker, Oregon St. 11 9 75 8.3
N.Gladding, Old Dominion 10 4 33 8.2
D.Rogers, N. Illinois 10 8 66 8.2
M.Bellon, Nevada 8 9 74 8.2
K.Pearson, East Carolina 4 9 73 8.1
C.Ross, Virginia 10 21 170 8.1
H.Wallace, Mississippi 11 14 113 8.1
C.Comella, Boston College 10 3 24 8.0
M.Davis, Southern Miss. 10 1 8 8.0
A.Foster, Southern Miss. 10 1 8 8.0
T.Gentry, Texas Tech 6 8 64 8.0
M.Lemon, Southern Cal 10 4 32 8.0
O.Miles, Texas Tech 10 1 8 8.0
D.Morris, Tennessee 4 3 24 8.0
B.Richardson, UCF 6 1 8 8.0
C.Spann, Cent. Michigan 10 8 64 8.0
M.Welsh, San Diego St. 9 2 16 8.0
L.Sides, North Texas 9 5 39 7.8
B.Wesco, Clemson 7 10 78 7.8
E.Metcalf, Southern Miss. 10 12 93 7.8
L.Thorpe, Stanford 9 4 31 7.8
J.Farooq, Maryland 10 6 46 7.7
S.Evans, North Texas 10 2 15 7.5
T.Uiliata, Hawaii 10 7 52 7.4
Q.Gibson, Colorado 10 4 29 7.2
J.Green, North Carolina 9 9 65 7.2
G.Bryant, Oregon 9 13 93 7.2
J.Cameron, Baylor 10 16 114 7.1
M.Hight, Vanderbilt 10 9 64 7.1
E.Brow, UTSA 7 6 42 7.0
M.Harrison-Pilot, Texas Tech 10 1 7 7.0
C.Hoch, San Jose St. 10 1 7 7.0
C.Jnopierre, FIU 8 7 49 7.0
S.Patrick, Akron 9 6 42 7.0
J.Thaw, Delaware 8 3 21 7.0
E.Allen, Sam Houston St. 10 8 55 6.9
T.Nagy, Kansas 10 17 116 6.8
K.Perich, Minnesota 10 15 102 6.8
D.Thomas, UCF 10 2 13 6.5
J.Malau’ulu, Fresno St. 10 18 116 6.4
P.Higgins, Troy 10 14 90 6.4
M.Mews, Houston 10 19 122 6.4
M.Rodarte, Ohio 4 3 19 6.3
B.Sparks, Texas State 10 9 55 6.1
D.Amador, UTSA 9 7 42 6.0
J.Ballard, Wisconsin 10 1 6 6.0
J.Baugh, Florida 10 1 6 6.0
M.Benson, Oregon 10 1 6 6.0
T.Brown, Vanderbilt 9 1 6 6.0
T.Burns, Sam Houston St. 10 2 12 6.0
S.Demps, FIU 6 1 6 6.0
K.Kubecka, Kansas 10 3 18 6.0
J.Lucas, Florida St. 10 3 18 6.0
K.Mikell, Colorado 10 1 6 6.0
C.Neptune, South Florida 10 2 12 6.0
D.Sheffield, Rutgers 10 2 12 6.0
J.Thomas, San Jose St. 10 5 30 6.0
E.Willis, UTEP 10 15 88 5.9
J.McLaurin, Maryland 3 5 28 5.6
Z.Booker, Tulsa 9 8 44 5.5
T.Holloway, Virginia Tech 4 5 27 5.4
M.Matthews, UCLA 10 9 47 5.2
J.Porter, South Florida 8 5 26 5.2
T.Bryant, Kentucky 10 7 36 5.1
B.Ridley, Bowling Green 9 14 72 5.1
T.Thompson, Rice 10 7 36 5.1
C.Blaylock, South Alabama 10 1 5 5.0
K.Brown, UAB 9 1 5 5.0
R.Frischknecht, BYU 3 1 5 5.0
J.Gaston, Middle Tennessee 6 3 15 5.0
J.Mack, W. Kentucky 6 2 10 5.0
T.Pena, Penn St. 1 2 10 5.0
A.Waseem, FAU 10 1 5 5.0
J.Zamora, Southern Cal 7 1 5 5.0
A.Blancas, Arkansas St. 10 18 89 4.9
M.Coleman, North Texas 8 6 29 4.8
O.Hayes, Tulane 10 12 58 4.8
K.Thomas, UTEP 2 5 24 4.8
G.Freeman, Oklahoma St. 10 12 57 4.8
K.Shanks, Arkansas 10 15 71 4.7
K.Davis, Utah St. 10 4 18 4.5
B.Golden, Louisville 3 2 9 4.5
S.Lockett, Kansas St. 10 13 56 4.3
T.Anderson, NC State 10 4 17 4.2
M.Sherrod, Boise St. 10 8 34 4.2
M.Simmons, Auburn 9 13 54 4.2
R.Cooper, Maryland 9 2 8 4.0
C.Creel, Jacksonville St. 10 1 4 4.0
J.DaCosta, Wyoming 10 1 4 4.0
C.DeVries, BYU 10 1 4 4.0
B.Farrell, Stanford 10 1 4 4.0
C.Hardy, Virginia 11 1 4 4.0
Q.Henicle, Old Dominion 6 1 4 4.0
T.Hoffmann, NC State 10 8 32 4.0
K.Law, Kentucky 10 2 8 4.0
Q.Magwood, Ball St. 10 3 12 4.0
A.Muhammad, Middle Tennessee 10 1 4 4.0
N.Trujillo, Louisiana-Monroe 6 1 4 4.0
I.Zay, Toledo 9 1 4 4.0
J.Jacobs, Utah St. 10 8 31 3.9
M.Covey, Cincinnati 10 11 42 3.8
M.Pettway, Jacksonville St. 7 4 15 3.8
T.Pride, New Mexico St. 10 10 32 3.2
D.Irvin, UNLV 10 12 38 3.2
D.Kerr, Syracuse 10 6 19 3.2
P.Gladney, Georgia Southern 10 1 3 3.0
I.Hartrup, Mississippi 11 2 6 3.0
Q.Jackson, Rice 10 1 3 3.0
J.Maclin, Kentucky 9 3 9 3.0
R.Smith, Liberty 10 10 30 3.0
L.Struck, Old Dominion 10 1 3 3.0
T.Thomas, Akron 10 1 3 3.0
R.Williams, Louisiana-Lafayette 9 7 21 3.0
W.Yates, Ball St. 9 1 3 3.0
C.Harris, Air Force 10 3 8 2.7
R.Johnson, Missouri St. 10 4 10 2.5
D.Roebuck, Washington 10 2 5 2.5
X.Townsend, Iowa St. 10 2 5 2.5
M.Jackson, Purdue 11 7 17 2.4
S.Morgan, Michigan 10 13 30 2.3
J.Dwyer, TCU 10 5 11 2.2
K.Bolden, Georgia 10 1 2 2.0
K.Boone-Nelson, W. Michigan 10 8 16 2.0
C.Bryant, Houston 10 1 2 2.0
C.Henderson, Buffalo 10 1 2 2.0
E.Johnson, BYU 10 1 2 2.0
J.Lewis, UTSA 9 1 2 2.0
J.Murphy, South Florida 10 1 2 2.0
Q.Redding, Minnesota 6 1 2 2.0
J.Robinson, Georgia St. 10 5 10 2.0
M.Scott, James Madison 10 1 2 2.0
D.Wagner, Northwestern 10 14 27 1.9
S.Baddoo, Umass 6 4 7 1.8
J.Lewis, Ball St. 10 4 7 1.8
Q.Farrakhan, Colorado 8 2 3 1.5
N.Andersen, Wake Forest 10 1 1 1.0
R.Billings, Clemson 10 1 1 1.0
J.Coulter, Louisiana-Monroe 10 1 1 1.0
M.DeWalt, Akron 11 1 1 1.0
S.White, Marshall 1 1 1 1.0
K.Wilson, Mississippi St. 4 1 1 1.0

