NCAA FBS Individual Leading Rushers

The Associated Press

November 25, 2025, 11:15 AM

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg
C.Cook, Jacksonville St. 11 251 1444 14 131.3
A.Hardy, Missouri 11 214 1403 15 127.5
J.Haynes, Michigan 7 121 857 10 122.4
J.Love, Notre Dame 11 185 1306 17 118.7
E.Johnson, Nebraska 11 222 1234 11 112.2
B.Horvath, Navy 9 159 986 13 109.6
E.Dickens, Liberty 10 186 1072 12 107.2
K.Owens, FIU 11 190 1174 11 106.7
K.Lacy, Mississippi 11 231 1136 19 103.3
L.Martin, BYU 11 195 1134 8 103.1
C.Hawkins, North Texas 10 168 1030 19 103.0
L.Sutton, San Diego St. 11 217 1127 9 102.5
S.Bangura, Ohio 11 200 1123 13 102.1
C.Hellums, Army 10 241 988 15 98.8
R.Henry, UTSA 10 138 983 9 98.3
R.Brown, Arizona St. 11 173 1078 4 98.0
K.Allen, Penn St. 11 188 1077 14 97.9
D.Richardson, Tulsa 11 212 1065 5 96.8
A.Raymond, Rutgers 11 215 1052 12 95.6
D.Trayanum, Toledo 9 150 856 10 95.1
C.Edwards, Uconn 12 199 1132 14 94.3
M.Washington, Arkansas 11 157 1018 8 92.5
A.Hankerson, Oregon St. 11 231 1015 9 92.3
L.Szarka, Air Force 10 190 922 13 92.2
K.Bullock, South Alabama 11 203 1001 13 91.0
H.Smothers, NC State 10 148 907 6 90.7
H.King, Georgia Tech 10 168 883 15 88.3
W.Knight, James Madison 11 151 966 8 87.8
J.Marshall, Michigan 10 143 871 10 87.1
C.Dickey, Texas Tech 11 169 946 13 86.0
J.Gant, Akron 12 213 1032 6 86.0
J.Cobb, Auburn 11 165 936 4 85.1
L.Pare, Texas State 11 180 931 11 84.6
C.Hansen, Iowa St. 10 163 841 6 84.1
J.Thomas, UNLV 10 116 841 8 84.1
B.Jackson, Ohio St. 10 129 835 5 83.5
J.Taylor, Virginia 11 187 917 13 83.4
C.Joseph, Old Dominion 11 139 910 12 82.7
J.Baugh, Florida 11 182 904 6 82.2
B.Brown, South Florida 11 160 904 13 82.2
D.McMillan, E. Michigan 11 166 903 3 82.1
D.Riley, Boise St. 11 139 896 9 81.5
D.Bishop, Tennessee 11 143 886 12 80.5
C.Komolafe, Northwestern 11 175 886 10 80.5
O.Arnold, Georgia Southern 11 133 885 5 80.5
S.Lawrence, Missouri St. 11 170 880 6 80.0
D.Claiborne, Wake Forest 11 166 849 10 77.2
K.Moulton, Iowa 9 138 690 2 76.7
W.Parker, Utah 11 121 836 6 76.0
C.Creel, Jacksonville St. 11 131 830 5 75.5
R.Dubinion, Appalachian St. 11 163 828 4 75.3
Q.Jackson, Rice 11 162 808 6 73.5
M.Fletcher, Miami 9 131 655 9 72.8
D.Connors, Houston 11 170 800 4 72.7
S.McGowan, Kentucky 10 163 720 12 72.0
N.Sheppard, Duke 11 134 790 7 71.8
M.Ford, Stanford 9 145 643 4 71.4
J.Jackson, UAB 11 144 783 3 71.2
B.Lowry, W. Michigan 11 156 783 12 71.2
T.Green, Arkansas 11 130 775 8 70.5
B.Washington, Baylor 11 152 772 6 70.2
J.Jackson, Kansas St. 11 143 769 5 69.9
R.Fields, Oklahoma St. 9 124 614 1 68.2
M.Hawkins, Virginia Tech 11 118 749 1 68.1
K.Miller, Southern Cal 11 114 749 5 68.1
J.Ducker, Temple 11 145 746 6 67.8
K.Raphael, California 11 182 742 11 67.5
A.Tecza, Navy 10 107 669 7 66.9
A.Henderson, Buffalo 11 177 724 5 65.8
C.Del Rio-Wilson, Marshall 10 159 658 6 65.8
J.Middlebrook, Middle Tennessee 10 120 657 4 65.7
J.Pittman, Southern Miss. 9 136 589 8 65.4
P.Navarro, Ohio 11 130 718 7 65.3
D.Mockobee, Purdue 8 125 521 4 65.1
J.Coleman, Washington 10 135 651 14 65.1
R.Hemby, Indiana 11 151 714 5 64.9
T.Richard, Boston College 10 130 647 7 64.7
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 10 122 644 8 64.4
T.Harden, SMU 11 151 702 6 63.8
N.Frazier, Georgia 11 129 701 5 63.7
D.Dampier, Utah 10 116 637 7 63.7
S.Gaines, Boise St. 11 134 700 7 63.6
C.Wright, N. Illinois 11 166 690 3 62.7
M.Davis, Utah St. 11 118 689 7 62.6
L.Montgomery, East Carolina 11 139 689 7 62.6
Y.Willis, Syracuse 9 130 563 4 62.6
J.Turner, Pittsburgh 10 114 617 7 61.7
A.Randall, Clemson 11 133 677 8 61.5
T.Johnson, N. Illinois 11 116 676 4 61.5
M.Montgomery, UCF 11 136 676 4 61.5
K.Black, Indiana 11 114 663 5 60.3
D.Pavia, Vanderbilt 11 132 661 8 60.1
T.Walker, Cincinnati 11 114 661 4 60.1
T.Meadows, Troy 10 131 591 4 59.1
L.Winfield, Louisiana-Lafayette 10 129 591 9 59.1
A.Sama, Iowa St. 11 129 645 4 58.6
J.Williams, Texas Tech 11 111 645 5 58.6
B.Barnes, Utah St. 11 158 644 8 58.5
M.Frazier, Michigan St. 9 116 520 2 57.8
J.Buckley, W. Michigan 10 136 566 5 56.6
F.Bothwell, Mississippi St. 10 111 559 6 55.9
B.Davis, Louisiana-Lafayette 11 133 613 5 55.7
J.Brunson, Miami (Ohio) 11 127 611 2 55.5
K.Drones, Virginia Tech 11 159 609 9 55.4
Q.Wisner, Texas 8 112 442 3 55.2
C.Ramseur, Nevada 11 124 588 3 53.5
B.Lewis, Memphis 11 131 582 9 52.9
K.Phillips, South Alabama 11 118 581 2 52.8
B.Jackson, Texas State 11 147 579 13 52.6
D.Williams, Washington 11 121 569 6 51.7
C.Thevenin, Louisiana Tech 11 111 559 8 50.8
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 11 112 557 3 50.6
B.Donelson, Fresno St. 11 125 550 5 50.0
D.Booth, Mississippi St. 11 133 547 7 49.7
K.Kelly, Ball St. 11 195 547 5 49.7
C.Bennett, Kennesaw St. 11 117 542 2 49.3
K.Vorhees, Washington St. 11 124 534 4 48.5
B.Bachmeier, BYU 11 128 525 11 47.7
C.Weigman, Houston 11 136 523 9 47.5
L.Sims, Hawaii 11 111 513 3 46.6
C.Jenkins, Rice 11 140 497 5 45.2
G.Garcia, Kent St. 11 122 496 2 45.1
K.Feagin, Illinois 11 114 486 6 44.2
T.Castellanos, Florida St. 11 118 480 8 43.6
N.Singleton, Penn St. 11 114 463 11 42.1
D.Williams, Maryland 11 123 449 2 40.8
T.Chambliss, Mississippi 11 110 444 6 40.4
J.Mateer, Oklahoma 10 122 389 7 38.9
K.Clay, Arkansas St. 11 114 418 2 38.0
J.Raynor, Arkansas St. 11 138 408 7 37.1
J.Arnold, Auburn 10 112 311 8 31.1
L.Sellers, South Carolina 11 137 268 5 24.4
B.Shapen, Mississippi St. 11 111 28 3 2.5

