NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers
|G
|Car
|RuYD
|Tds
|Yds Pg
|C.Cook, Jacksonville St.
|11
|251
|1444
|14
|131.3
|A.Hardy, Missouri
|11
|214
|1403
|15
|127.5
|J.Haynes, Michigan
|7
|121
|857
|10
|122.4
|J.Love, Notre Dame
|11
|185
|1306
|17
|118.7
|E.Johnson, Nebraska
|11
|222
|1234
|11
|112.2
|B.Horvath, Navy
|9
|159
|986
|13
|109.6
|E.Dickens, Liberty
|10
|186
|1072
|12
|107.2
|K.Owens, FIU
|11
|190
|1174
|11
|106.7
|K.Lacy, Mississippi
|11
|231
|1136
|19
|103.3
|L.Martin, BYU
|11
|195
|1134
|8
|103.1
|C.Hawkins, North Texas
|10
|168
|1030
|19
|103.0
|L.Sutton, San Diego St.
|11
|217
|1127
|9
|102.5
|S.Bangura, Ohio
|11
|200
|1123
|13
|102.1
|C.Hellums, Army
|10
|241
|988
|15
|98.8
|R.Henry, UTSA
|10
|138
|983
|9
|98.3
|R.Brown, Arizona St.
|11
|173
|1078
|4
|98.0
|K.Allen, Penn St.
|11
|188
|1077
|14
|97.9
|D.Richardson, Tulsa
|11
|212
|1065
|5
|96.8
|A.Raymond, Rutgers
|11
|215
|1052
|12
|95.6
|D.Trayanum, Toledo
|9
|150
|856
|10
|95.1
|C.Edwards, Uconn
|12
|199
|1132
|14
|94.3
|M.Washington, Arkansas
|11
|157
|1018
|8
|92.5
|A.Hankerson, Oregon St.
|11
|231
|1015
|9
|92.3
|L.Szarka, Air Force
|10
|190
|922
|13
|92.2
|K.Bullock, South Alabama
|11
|203
|1001
|13
|91.0
|H.Smothers, NC State
|10
|148
|907
|6
|90.7
|H.King, Georgia Tech
|10
|168
|883
|15
|88.3
|W.Knight, James Madison
|11
|151
|966
|8
|87.8
|J.Marshall, Michigan
|10
|143
|871
|10
|87.1
|C.Dickey, Texas Tech
|11
|169
|946
|13
|86.0
|J.Gant, Akron
|12
|213
|1032
|6
|86.0
|J.Cobb, Auburn
|11
|165
|936
|4
|85.1
|L.Pare, Texas State
|11
|180
|931
|11
|84.6
|C.Hansen, Iowa St.
|10
|163
|841
|6
|84.1
|J.Thomas, UNLV
|10
|116
|841
|8
|84.1
|B.Jackson, Ohio St.
|10
|129
|835
|5
|83.5
|J.Taylor, Virginia
|11
|187
|917
|13
|83.4
|C.Joseph, Old Dominion
|11
|139
|910
|12
|82.7
|J.Baugh, Florida
|11
|182
|904
|6
|82.2
|B.Brown, South Florida
|11
|160
|904
|13
|82.2
|D.McMillan, E. Michigan
|11
|166
|903
|3
|82.1
|D.Riley, Boise St.
|11
|139
|896
|9
|81.5
|D.Bishop, Tennessee
|11
|143
|886
|12
|80.5
|C.Komolafe, Northwestern
|11
|175
|886
|10
|80.5
|O.Arnold, Georgia Southern
|11
|133
|885
|5
|80.5
|S.Lawrence, Missouri St.
|11
|170
|880
|6
|80.0
|D.Claiborne, Wake Forest
|11
|166
|849
|10
|77.2
|K.Moulton, Iowa
|9
|138
|690
|2
|76.7
|W.Parker, Utah
|11
|121
|836
|6
|76.0
|C.Creel, Jacksonville St.
|11
|131
|830
|5
|75.5
|R.Dubinion, Appalachian St.
|11
|163
|828
|4
|75.3
|Q.Jackson, Rice
|11
|162
|808
|6
|73.5
|M.Fletcher, Miami
|9
|131
|655
|9
|72.8
|D.Connors, Houston
|11
|170
|800
|4
|72.7
|S.McGowan, Kentucky
|10
|163
|720
|12
|72.0
|N.Sheppard, Duke
|11
|134
|790
|7
|71.8
|M.Ford, Stanford
|9
|145
|643
|4
|71.4
|J.Jackson, UAB
|11
|144
|783
|3
|71.2
|B.Lowry, W. Michigan
|11
|156
|783
|12
|71.2
|T.Green, Arkansas
|11
|130
|775
|8
|70.5
|B.Washington, Baylor
|11
|152
|772
|6
|70.2
|J.Jackson, Kansas St.
|11
|143
|769
|5
|69.9
|R.Fields, Oklahoma St.
|9
|124
|614
|1
|68.2
|M.Hawkins, Virginia Tech
|11
|118
|749
|1
|68.1
|K.Miller, Southern Cal
|11
|114
|749
|5
|68.1
|J.Ducker, Temple
|11
|145
|746
|6
|67.8
|K.Raphael, California
|11
|182
|742
|11
|67.5
|A.Tecza, Navy
|10
|107
|669
|7
|66.9
|A.Henderson, Buffalo
|11
|177
|724
|5
|65.8
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|10
|159
|658
|6
|65.8
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|10
|120
|657
|4
|65.7
|J.Pittman, Southern Miss.
|9
|136
|589
|8
|65.4
|P.Navarro, Ohio
|11
|130
|718
|7
|65.3
|D.Mockobee, Purdue
|8
|125
|521
|4
|65.1
|J.Coleman, Washington
|10
|135
|651
|14
|65.1
|R.Hemby, Indiana
|11
|151
|714
|5
|64.9
|T.Richard, Boston College
|10
|130
|647
|7
|64.7
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|10
|122
|644
|8
|64.4
|T.Harden, SMU
|11
|151
|702
|6
|63.8
|N.Frazier, Georgia
|11
|129
|701
|5
|63.7
|D.Dampier, Utah
|10
|116
|637
|7
|63.7
|S.Gaines, Boise St.
|11
|134
|700
|7
|63.6
|C.Wright, N. Illinois
|11
|166
|690
|3
|62.7
|M.Davis, Utah St.
|11
|118
|689
|7
|62.6
|L.Montgomery, East Carolina
|11
|139
|689
|7
|62.6
|Y.Willis, Syracuse
|9
|130
|563
|4
|62.6
|J.Turner, Pittsburgh
|10
|114
|617
|7
|61.7
|A.Randall, Clemson
|11
|133
|677
|8
|61.5
|T.Johnson, N. Illinois
|11
|116
|676
|4
|61.5
|M.Montgomery, UCF
|11
|136
|676
|4
|61.5
|K.Black, Indiana
|11
|114
|663
|5
|60.3
|D.Pavia, Vanderbilt
|11
|132
|661
|8
|60.1
|T.Walker, Cincinnati
|11
|114
|661
|4
|60.1
|T.Meadows, Troy
|10
|131
|591
|4
|59.1
|L.Winfield, Louisiana-Lafayette
|10
|129
|591
|9
|59.1
|A.Sama, Iowa St.
|11
|129
|645
|4
|58.6
|J.Williams, Texas Tech
|11
|111
|645
|5
|58.6
|B.Barnes, Utah St.
|11
|158
|644
|8
|58.5
|M.Frazier, Michigan St.
|9
|116
|520
|2
|57.8
|J.Buckley, W. Michigan
|10
|136
|566
|5
|56.6
|F.Bothwell, Mississippi St.
|10
|111
|559
|6
|55.9
|B.Davis, Louisiana-Lafayette
|11
|133
|613
|5
|55.7
|J.Brunson, Miami (Ohio)
|11
|127
|611
|2
|55.5
|K.Drones, Virginia Tech
|11
|159
|609
|9
|55.4
|Q.Wisner, Texas
|8
|112
|442
|3
|55.2
|C.Ramseur, Nevada
|11
|124
|588
|3
|53.5
|B.Lewis, Memphis
|11
|131
|582
|9
|52.9
|K.Phillips, South Alabama
|11
|118
|581
|2
|52.8
|B.Jackson, Texas State
|11
|147
|579
|13
|52.6
|D.Williams, Washington
|11
|121
|569
|6
|51.7
|C.Thevenin, Louisiana Tech
|11
|111
|559
|8
|50.8
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|11
|112
|557
|3
|50.6
|B.Donelson, Fresno St.
|11
|125
|550
|5
|50.0
|D.Booth, Mississippi St.
|11
|133
|547
|7
|49.7
|K.Kelly, Ball St.
|11
|195
|547
|5
|49.7
|C.Bennett, Kennesaw St.
|11
|117
|542
|2
|49.3
|K.Vorhees, Washington St.
|11
|124
|534
|4
|48.5
|B.Bachmeier, BYU
|11
|128
|525
|11
|47.7
|C.Weigman, Houston
|11
|136
|523
|9
|47.5
|L.Sims, Hawaii
|11
|111
|513
|3
|46.6
|C.Jenkins, Rice
|11
|140
|497
|5
|45.2
|G.Garcia, Kent St.
|11
|122
|496
|2
|45.1
|K.Feagin, Illinois
|11
|114
|486
|6
|44.2
|T.Castellanos, Florida St.
|11
|118
|480
|8
|43.6
|N.Singleton, Penn St.
|11
|114
|463
|11
|42.1
|D.Williams, Maryland
|11
|123
|449
|2
|40.8
|T.Chambliss, Mississippi
|11
|110
|444
|6
|40.4
|J.Mateer, Oklahoma
|10
|122
|389
|7
|38.9
|K.Clay, Arkansas St.
|11
|114
|418
|2
|38.0
|J.Raynor, Arkansas St.
|11
|138
|408
|7
|37.1
|J.Arnold, Auburn
|10
|112
|311
|8
|31.1
|L.Sellers, South Carolina
|11
|137
|268
|5
|24.4
|B.Shapen, Mississippi St.
|11
|111
|28
|3
|2.5
