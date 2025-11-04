NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers
|G
|Car
|RuYD
|Tds
|Yds Pg
|C.Cook, Jacksonville St.
|8
|181
|1054
|11
|131.8
|J.Haynes, Michigan
|7
|121
|857
|10
|122.4
|R.Henry, UTSA
|8
|120
|955
|9
|119.4
|A.Hardy, Missouri
|8
|159
|937
|11
|117.1
|B.Horvath, Navy
|8
|138
|926
|13
|115.8
|J.Love, Notre Dame
|8
|141
|894
|11
|111.8
|E.Johnson, Nebraska
|9
|175
|1002
|10
|111.3
|K.Owens, FIU
|8
|136
|887
|7
|110.9
|H.Smothers, NC State
|8
|120
|825
|6
|103.1
|L.Sutton, San Diego St.
|8
|154
|820
|8
|102.5
|L.Szarka, Air Force
|8
|158
|816
|11
|102.0
|D.Trayanum, Toledo
|6
|103
|601
|7
|100.2
|L.Martin, BYU
|8
|132
|789
|5
|98.6
|I.Brown, Louisville
|8
|91
|782
|5
|97.8
|W.Jordan, Southern Cal
|6
|88
|576
|5
|96.0
|K.Lacy, Mississippi
|9
|189
|863
|13
|95.9
|R.Dubinion, Appalachian St.
|8
|138
|756
|4
|94.5
|H.King, Georgia Tech
|8
|133
|754
|14
|94.2
|C.Hawkins, North Texas
|8
|121
|744
|11
|93.0
|M.Washington, Arkansas
|9
|127
|828
|6
|92.0
|S.Bangura, Ohio
|8
|139
|728
|9
|91.0
|C.Edwards, Uconn
|9
|144
|815
|9
|90.6
|A.Hankerson, Oregon St.
|9
|179
|803
|7
|89.2
|C.Hellums, Army
|8
|173
|711
|11
|88.9
|J.Cobb, Auburn
|9
|137
|789
|4
|87.7
|E.Dickens, Liberty
|7
|100
|611
|8
|87.3
|K.Allen, Penn St.
|8
|119
|688
|10
|86.0
|R.Brown, Arizona St.
|9
|137
|770
|3
|85.6
|J.Baugh, Florida
|8
|132
|683
|5
|85.4
|A.Raymond, Rutgers
|9
|159
|760
|10
|84.4
|D.Richardson, Tulsa
|8
|148
|675
|3
|84.4
|C.Dickey, Texas Tech
|9
|135
|748
|10
|83.1
|D.Riley, Boise St.
|9
|104
|745
|7
|82.8
|W.Knight, James Madison
|8
|106
|659
|5
|82.4
|J.Thomas, UNLV
|8
|96
|649
|7
|81.1
|K.Bullock, South Alabama
|9
|160
|729
|8
|81.0
|J.Marshall, Michigan
|9
|124
|729
|8
|81.0
|L.Pare, Texas State
|8
|130
|648
|9
|81.0
|J.Coleman, Washington
|8
|126
|643
|13
|80.4
|D.McMillan, E. Michigan
|9
|126
|723
|2
|80.3
|D.Claiborne, Wake Forest
|8
|106
|639
|8
|79.9
|M.Fletcher, Miami
|8
|125
|636
|9
|79.5
|J.Gant, Akron
|9
|141
|697
|3
|77.4
|B.Jackson, Ohio St.
|7
|81
|538
|2
|76.9
|D.Bishop, Tennessee
|9
|103
|690
|9
|76.7
|C.Hansen, Iowa St.
|8
|113
|613
|4
|76.6
|J.Taylor, Virginia
|9
|150
|686
|11
|76.2
|C.Komolafe, Northwestern
|8
|124
|608
|7
|76.0
|J.Ducker, Temple
|9
|130
|683
|6
|75.9
|S.McGowan, Kentucky
|7
|114
|529
|7
|75.6
|Q.Jackson, Rice
|9
|126
|677
|6
|75.2
|B.Brown, South Florida
|8
|120
|596
|8
|74.5
|A.Henderson, Buffalo
|9
|161
|663
|5
|73.7
|D.Connors, Houston
|9
|148
|657
|4
|73.0
|T.Johnson, N. Illinois
|8
|93
|581
|3
|72.6
|K.Moulton, Iowa
|6
|82
|435
|2
|72.5
|T.Green, Arkansas
|9
|107
|649
|6
|72.1
|M.Davis, Utah St.
|8
|85
|576
|4
|72.0
|M.Montgomery, UCF
|8
|112
|572
|3
|71.5
|C.Joseph, Old Dominion
|9
|106
|631
|9
|70.1
|J.Pittman, Southern Miss.
|6
|95
|419
|6
|69.8
|K.Barnes, TCU
|6
|82
|418
|3
|69.7
|N.Sheppard, Duke
|8
|84
|557
|5
|69.6
|B.Washington, Baylor
|9
|129
|624
|6
|69.3
|K.Black, Indiana
|9
|96
|619
|4
|68.8
|S.Lawrence, Missouri St.
|8
|112
|550
|4
|68.8
|T.Meadows, Troy
|8
|113
|546
|4
|68.2
|R.Fields, Oklahoma St.
|7
|91
|476
|1
|68.0
|K.Raphael, California
|9
|148
|612
|10
|68.0
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|8
|96
|543
|7
|67.9
|R.Hemby, Indiana
|9
|125
|601
|5
|66.8
|I.Mahdi, Arizona
|8
|80
|530
|2
|66.2
|B.Lowry, W. Michigan
|9
|125
|591
|8
|65.7
|A.Tecza, Navy
|8
|90
|523
|6
|65.4
|A.Randall, Clemson
|8
|101
|522
|6
|65.2
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|8
|97
|521
|4
|65.1
|D.Mockobee, Purdue
|8
|125
|521
|4
|65.1
|J.Price, Notre Dame
|8
|85
|521
|8
|65.1
|D.Dampier, Utah
|8
|94
|520
|5
|65.0
|A.Flores, Cent. Michigan
|8
|103
|519
|8
|64.9
|Q.Ashley, Ball St.
|8
|101
|513
|4
|64.1
|O.Arnold, Georgia Southern
|8
|89
|512
|3
|64.0
|M.Hawkins, Virginia Tech
|9
|98
|576
|1
|64.0
|P.Navarro, Ohio
|8
|91
|504
|4
|63.0
|J.Jackson, UAB
|8
|97
|503
|3
|62.9
|B.Lewis, Memphis
|9
|109
|562
|8
|62.4
|A.Sama, Iowa St.
|9
|103
|558
|4
|62.0
|Y.Willis, Syracuse
|8
|117
|495
|4
|61.9
|M.Frazier, Michigan St.
|8
|108
|493
|2
|61.6
|J.Miller, Alabama
|5
|80
|308
|2
|61.6
|C.Wright, N. Illinois
|8
|122
|491
|2
|61.4
|F.Bothwell, Mississippi St.
|8
|96
|490
|6
|61.2
|M.Ford, Stanford
|7
|99
|425
|3
|60.7
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|7
|105
|417
|4
|59.6
|T.Walker, Cincinnati
|9
|97
|533
|4
|59.2
|D.Coleman, Army
|5
|84
|296
|3
|59.2
|C.Creel, Jacksonville St.
|8
|85
|469
|3
|58.6
|J.Williams, Texas Tech
|9
|91
|523
|5
|58.1
|T.Richard, Boston College
|8
|104
|457
|5
|57.1
|L.Winfield, Louisiana-Lafayette
|8
|91
|453
|5
|56.6
|J.Dupree, Colorado St.
|8
|89
|452
|2
|56.5
|J.Silver, Delaware
|8
|88
|451
|3
|56.4
|A.Colandrea, UNLV
|8
|85
|450
|4
|56.2
|L.Montgomery, East Carolina
|8
|90
|449
|4
|56.1
|D.Pavia, Vanderbilt
|9
|99
|501
|6
|55.7
|K.Drones, Virginia Tech
|9
|127
|499
|8
|55.4
|C.Thevenin, Louisiana Tech
|8
|84
|439
|6
|54.9
|D.Finn, Miami (Ohio)
|7
|81
|384
|4
|54.9
|G.Sawchuk, Florida St.
|8
|93
|432
|8
|54.0
|D.Williams, Washington
|8
|89
|429
|4
|53.6
|T.Harden, SMU
|9
|117
|482
|6
|53.6
|B.Jackson, Texas State
|8
|106
|427
|9
|53.4
|D.Booth, Mississippi St.
|9
|112
|475
|7
|52.8
|B.Donelson, Fresno St.
|9
|103
|473
|4
|52.6
|S.Gaines, Boise St.
|9
|99
|473
|5
|52.6
|K.Kelly, Ball St.
|8
|141
|417
|5
|52.1
|B.Davis, Louisiana-Lafayette
|9
|104
|469
|3
|52.1
|B.Bachmeier, BYU
|8
|94
|408
|9
|51.0
|J.Himon, Northwestern
|8
|81
|397
|0
|49.6
|J.Haynes, Georgia Tech
|9
|94
|446
|3
|49.6
|J.Brunson, Miami (Ohio)
|8
|87
|395
|2
|49.4
|N.Frazier, Georgia
|8
|89
|394
|2
|49.2
|L.Sims, Hawaii
|9
|94
|439
|3
|48.8
|N.Iamaleava, UCLA
|8
|81
|388
|4
|48.5
|T.Chambliss, Mississippi
|9
|97
|435
|6
|48.3
|C.Bennett, Kennesaw St.
|8
|81
|382
|2
|47.8
|C.Tabb, Stanford
|8
|95
|368
|2
|46.0
|B.Barnes, Utah St.
|8
|104
|367
|7
|45.9
|J.Jackson, Kansas St.
|9
|105
|407
|1
|45.2
|T.Blaylock, Oklahoma
|9
|94
|401
|4
|44.6
|K.Feagin, Illinois
|9
|97
|396
|5
|44.0
|J.Buckley, W. Michigan
|8
|98
|351
|2
|43.9
|K.Clay, Arkansas St.
|9
|101
|386
|2
|42.9
|D.Dowdell, Kentucky
|8
|82
|337
|1
|42.1
|T.Castellanos, Florida St.
|8
|89
|328
|6
|41.0
|C.Jenkins, Rice
|9
|112
|366
|4
|40.7
|G.Garcia, Kent St.
|8
|88
|321
|1
|40.1
|J.Mateer, Oklahoma
|8
|94
|306
|6
|38.2
|D.Williams, Maryland
|8
|88
|302
|2
|37.8
|J.Raynor, Arkansas St.
|9
|114
|331
|7
|36.8
|N.Singleton, Penn St.
|8
|82
|292
|7
|36.5
|C.Weigman, Houston
|9
|99
|327
|9
|36.3
|J.Arnold, Auburn
|9
|109
|258
|7
|28.7
|J.French, Georgia Southern
|8
|82
|202
|5
|25.2
|L.Sellers, South Carolina
|9
|117
|158
|3
|17.6
|T.Kilcrease, Troy
|8
|96
|125
|5
|15.6
