NCAA FBS Individual Leading Rushers

The Associated Press

November 4, 2025, 12:20 PM

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg
C.Cook, Jacksonville St. 8 181 1054 11 131.8
J.Haynes, Michigan 7 121 857 10 122.4
R.Henry, UTSA 8 120 955 9 119.4
A.Hardy, Missouri 8 159 937 11 117.1
B.Horvath, Navy 8 138 926 13 115.8
J.Love, Notre Dame 8 141 894 11 111.8
E.Johnson, Nebraska 9 175 1002 10 111.3
K.Owens, FIU 8 136 887 7 110.9
H.Smothers, NC State 8 120 825 6 103.1
L.Sutton, San Diego St. 8 154 820 8 102.5
L.Szarka, Air Force 8 158 816 11 102.0
D.Trayanum, Toledo 6 103 601 7 100.2
L.Martin, BYU 8 132 789 5 98.6
I.Brown, Louisville 8 91 782 5 97.8
W.Jordan, Southern Cal 6 88 576 5 96.0
K.Lacy, Mississippi 9 189 863 13 95.9
R.Dubinion, Appalachian St. 8 138 756 4 94.5
H.King, Georgia Tech 8 133 754 14 94.2
C.Hawkins, North Texas 8 121 744 11 93.0
M.Washington, Arkansas 9 127 828 6 92.0
S.Bangura, Ohio 8 139 728 9 91.0
C.Edwards, Uconn 9 144 815 9 90.6
A.Hankerson, Oregon St. 9 179 803 7 89.2
C.Hellums, Army 8 173 711 11 88.9
J.Cobb, Auburn 9 137 789 4 87.7
E.Dickens, Liberty 7 100 611 8 87.3
K.Allen, Penn St. 8 119 688 10 86.0
R.Brown, Arizona St. 9 137 770 3 85.6
J.Baugh, Florida 8 132 683 5 85.4
A.Raymond, Rutgers 9 159 760 10 84.4
D.Richardson, Tulsa 8 148 675 3 84.4
C.Dickey, Texas Tech 9 135 748 10 83.1
D.Riley, Boise St. 9 104 745 7 82.8
W.Knight, James Madison 8 106 659 5 82.4
J.Thomas, UNLV 8 96 649 7 81.1
K.Bullock, South Alabama 9 160 729 8 81.0
J.Marshall, Michigan 9 124 729 8 81.0
L.Pare, Texas State 8 130 648 9 81.0
J.Coleman, Washington 8 126 643 13 80.4
D.McMillan, E. Michigan 9 126 723 2 80.3
D.Claiborne, Wake Forest 8 106 639 8 79.9
M.Fletcher, Miami 8 125 636 9 79.5
J.Gant, Akron 9 141 697 3 77.4
B.Jackson, Ohio St. 7 81 538 2 76.9
D.Bishop, Tennessee 9 103 690 9 76.7
C.Hansen, Iowa St. 8 113 613 4 76.6
J.Taylor, Virginia 9 150 686 11 76.2
C.Komolafe, Northwestern 8 124 608 7 76.0
J.Ducker, Temple 9 130 683 6 75.9
S.McGowan, Kentucky 7 114 529 7 75.6
Q.Jackson, Rice 9 126 677 6 75.2
B.Brown, South Florida 8 120 596 8 74.5
A.Henderson, Buffalo 9 161 663 5 73.7
D.Connors, Houston 9 148 657 4 73.0
T.Johnson, N. Illinois 8 93 581 3 72.6
K.Moulton, Iowa 6 82 435 2 72.5
T.Green, Arkansas 9 107 649 6 72.1
M.Davis, Utah St. 8 85 576 4 72.0
M.Montgomery, UCF 8 112 572 3 71.5
C.Joseph, Old Dominion 9 106 631 9 70.1
J.Pittman, Southern Miss. 6 95 419 6 69.8
K.Barnes, TCU 6 82 418 3 69.7
N.Sheppard, Duke 8 84 557 5 69.6
B.Washington, Baylor 9 129 624 6 69.3
K.Black, Indiana 9 96 619 4 68.8
S.Lawrence, Missouri St. 8 112 550 4 68.8
T.Meadows, Troy 8 113 546 4 68.2
R.Fields, Oklahoma St. 7 91 476 1 68.0
K.Raphael, California 9 148 612 10 68.0
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 8 96 543 7 67.9
R.Hemby, Indiana 9 125 601 5 66.8
I.Mahdi, Arizona 8 80 530 2 66.2
B.Lowry, W. Michigan 9 125 591 8 65.7
A.Tecza, Navy 8 90 523 6 65.4
A.Randall, Clemson 8 101 522 6 65.2
J.Middlebrook, Middle Tennessee 8 97 521 4 65.1
D.Mockobee, Purdue 8 125 521 4 65.1
J.Price, Notre Dame 8 85 521 8 65.1
D.Dampier, Utah 8 94 520 5 65.0
A.Flores, Cent. Michigan 8 103 519 8 64.9
Q.Ashley, Ball St. 8 101 513 4 64.1
O.Arnold, Georgia Southern 8 89 512 3 64.0
M.Hawkins, Virginia Tech 9 98 576 1 64.0
P.Navarro, Ohio 8 91 504 4 63.0
J.Jackson, UAB 8 97 503 3 62.9
B.Lewis, Memphis 9 109 562 8 62.4
A.Sama, Iowa St. 9 103 558 4 62.0
Y.Willis, Syracuse 8 117 495 4 61.9
M.Frazier, Michigan St. 8 108 493 2 61.6
J.Miller, Alabama 5 80 308 2 61.6
C.Wright, N. Illinois 8 122 491 2 61.4
F.Bothwell, Mississippi St. 8 96 490 6 61.2
M.Ford, Stanford 7 99 425 3 60.7
C.Del Rio-Wilson, Marshall 7 105 417 4 59.6
T.Walker, Cincinnati 9 97 533 4 59.2
D.Coleman, Army 5 84 296 3 59.2
C.Creel, Jacksonville St. 8 85 469 3 58.6
J.Williams, Texas Tech 9 91 523 5 58.1
T.Richard, Boston College 8 104 457 5 57.1
L.Winfield, Louisiana-Lafayette 8 91 453 5 56.6
J.Dupree, Colorado St. 8 89 452 2 56.5
J.Silver, Delaware 8 88 451 3 56.4
A.Colandrea, UNLV 8 85 450 4 56.2
L.Montgomery, East Carolina 8 90 449 4 56.1
D.Pavia, Vanderbilt 9 99 501 6 55.7
K.Drones, Virginia Tech 9 127 499 8 55.4
C.Thevenin, Louisiana Tech 8 84 439 6 54.9
D.Finn, Miami (Ohio) 7 81 384 4 54.9
G.Sawchuk, Florida St. 8 93 432 8 54.0
D.Williams, Washington 8 89 429 4 53.6
T.Harden, SMU 9 117 482 6 53.6
B.Jackson, Texas State 8 106 427 9 53.4
D.Booth, Mississippi St. 9 112 475 7 52.8
B.Donelson, Fresno St. 9 103 473 4 52.6
S.Gaines, Boise St. 9 99 473 5 52.6
K.Kelly, Ball St. 8 141 417 5 52.1
B.Davis, Louisiana-Lafayette 9 104 469 3 52.1
B.Bachmeier, BYU 8 94 408 9 51.0
J.Himon, Northwestern 8 81 397 0 49.6
J.Haynes, Georgia Tech 9 94 446 3 49.6
J.Brunson, Miami (Ohio) 8 87 395 2 49.4
N.Frazier, Georgia 8 89 394 2 49.2
L.Sims, Hawaii 9 94 439 3 48.8
N.Iamaleava, UCLA 8 81 388 4 48.5
T.Chambliss, Mississippi 9 97 435 6 48.3
C.Bennett, Kennesaw St. 8 81 382 2 47.8
C.Tabb, Stanford 8 95 368 2 46.0
B.Barnes, Utah St. 8 104 367 7 45.9
J.Jackson, Kansas St. 9 105 407 1 45.2
T.Blaylock, Oklahoma 9 94 401 4 44.6
K.Feagin, Illinois 9 97 396 5 44.0
J.Buckley, W. Michigan 8 98 351 2 43.9
K.Clay, Arkansas St. 9 101 386 2 42.9
D.Dowdell, Kentucky 8 82 337 1 42.1
T.Castellanos, Florida St. 8 89 328 6 41.0
C.Jenkins, Rice 9 112 366 4 40.7
G.Garcia, Kent St. 8 88 321 1 40.1
J.Mateer, Oklahoma 8 94 306 6 38.2
D.Williams, Maryland 8 88 302 2 37.8
J.Raynor, Arkansas St. 9 114 331 7 36.8
N.Singleton, Penn St. 8 82 292 7 36.5
C.Weigman, Houston 9 99 327 9 36.3
J.Arnold, Auburn 9 109 258 7 28.7
J.French, Georgia Southern 8 82 202 5 25.2
L.Sellers, South Carolina 9 117 158 3 17.6
T.Kilcrease, Troy 8 96 125 5 15.6

