NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Pts
|J.Sayin, Ohio St.
|11
|301
|239
|4
|2832
|27
|185.4
|F.Mendoza, Indiana
|11
|278
|203
|5
|2641
|30
|184.8
|D.Pavia, Vanderbilt
|11
|312
|224
|6
|2924
|26
|174.2
|D.Mestemaker, North Texas
|11
|358
|251
|4
|3469
|26
|173.2
|C.Carr, Notre Dame
|11
|266
|178
|6
|2536
|22
|169.8
|D.Moore, Oregon
|11
|284
|207
|6
|2447
|23
|167.8
|D.Williams, Washington
|11
|300
|216
|6
|2721
|19
|165.1
|C.Beck, Miami
|11
|323
|240
|9
|2805
|22
|164.2
|B.Brown, South Florida
|11
|317
|210
|7
|2883
|24
|163.2
|B.Morton, Texas Tech
|9
|235
|156
|4
|2118
|17
|162.6
|J.Fagnano, Uconn
|12
|412
|284
|1
|3441
|28
|161.0
|B.Jackson, Texas State
|11
|302
|214
|7
|2769
|16
|160.7
|J.Aguilar, Tennessee
|11
|342
|229
|10
|3145
|23
|160.5
|A.Odom, Kennesaw St.
|9
|201
|131
|6
|1899
|13
|159.9
|M.Reed, Texas A&M
|11
|306
|189
|8
|2752
|25
|159.0
|J.Maiava, Southern Cal
|11
|344
|226
|8
|3174
|21
|158.7
|C.Joseph, Old Dominion
|11
|269
|164
|9
|2518
|21
|158.7
|D.Raiola, Nebraska
|9
|250
|181
|6
|2000
|18
|158.6
|L.Altmyer, Illinois
|11
|317
|216
|5
|2675
|21
|157.7
|A.Colandrea, UNLV
|11
|327
|223
|6
|2780
|21
|157.1
|G.Stockton, Georgia
|11
|308
|220
|4
|2465
|19
|156.4
|D.Mensah, Duke
|11
|389
|262
|4
|3182
|26
|156.1
|T.Simpson, Alabama
|11
|354
|237
|4
|2934
|22
|154.8
|H.King, Georgia Tech
|10
|294
|211
|4
|2516
|12
|154.4
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|10
|240
|162
|4
|1907
|17
|154.3
|J.Clark, Missouri St.
|10
|310
|205
|10
|2601
|22
|153.6
|B.Braxton, Southern Miss.
|10
|318
|210
|6
|2586
|22
|153.4
|B.Sorsby, Cincinnati
|11
|303
|184
|5
|2518
|24
|153.4
|T.Chambliss, Mississippi
|11
|299
|195
|3
|2657
|14
|153.3
|J.Daniels, Kansas
|11
|292
|188
|4
|2344
|21
|152.8
|N.Fifita, Arizona
|11
|341
|219
|5
|2677
|25
|151.4
|C.Bailey, NC State
|11
|342
|238
|9
|2683
|21
|150.5
|D.DeShields, Kent St.
|10
|218
|125
|2
|1823
|16
|150.0
|K.Jennings, SMU
|11
|386
|255
|9
|3113
|24
|149.7
|T.Gleason, Toledo
|11
|303
|198
|9
|2417
|21
|149.3
|E.Simon, Temple
|11
|286
|179
|1
|2015
|24
|148.8
|A.Manning, Texas
|11
|341
|213
|7
|2763
|23
|148.7
|O.McCown, UTSA
|11
|342
|232
|6
|2434
|25
|148.2
|B.Barnes, Utah St.
|11
|304
|189
|4
|2502
|18
|148.2
|B.Lewis, Memphis
|11
|307
|220
|6
|2395
|13
|147.3
|C.Weigman, Houston
|11
|288
|183
|8
|2274
|20
|147.2
|C.Klubnik, Clemson
|10
|314
|211
|5
|2482
|16
|147.2
|J.Hoover, TCU
|11
|391
|253
|13
|3166
|25
|147.2
|C.Brown, Georgia St.
|10
|185
|120
|1
|1296
|13
|145.8
|T.Green, Arkansas
|11
|313
|192
|11
|2655
|19
|145.6
|A.Barnett, James Madison
|11
|276
|168
|6
|2233
|17
|144.8
|K.Houser, East Carolina
|11
|379
|249
|6
|3042
|17
|144.8
|J.Layne, New Mexico
|11
|277
|185
|9
|2271
|12
|143.5
|T.Castellanos, Florida St.
|11
|281
|163
|8
|2520
|13
|142.9
|J.Retzlaff, Tulane
|11
|296
|181
|4
|2426
|14
|142.9
|B.Shapen, Mississippi St.
|11
|303
|195
|8
|2433
|15
|142.9
|M.Heintschel, Pittsburgh
|8
|244
|154
|6
|1902
|14
|142.6
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|11
|346
|213
|7
|2786
|17
|141.4
|D.Dampier, Utah
|10
|278
|178
|5
|1927
|19
|141.2
|C.Boley, Kentucky
|10
|275
|185
|10
|2060
|15
|140.9
|M.McIvor, W. Kentucky
|7
|254
|171
|5
|1863
|12
|140.6
|L.Sellers, South Carolina
|11
|251
|155
|6
|2056
|11
|140.2
|B.Davenport, South Alabama
|11
|273
|187
|5
|1977
|12
|140.2
|S.Robertson, Baylor
|11
|458
|281
|11
|3372
|30
|140.0
|B.Bachmeier, BYU
|11
|297
|187
|4
|2304
|13
|139.9
|M.Madsen, Boise St.
|9
|255
|152
|7
|1994
|15
|139.2
|C.Morris, Virginia
|11
|323
|215
|7
|2404
|14
|139.1
|R.Tisdale, W. Kentucky
|8
|168
|113
|5
|1187
|9
|138.3
|M.Alejado, Hawaii
|9
|360
|236
|8
|2543
|19
|137.9
|J.French, Georgia Southern
|11
|328
|207
|8
|2440
|17
|137.8
|C.Veltkamp, FAU
|11
|484
|326
|15
|3458
|24
|137.5
|P.Navarro, Ohio
|11
|265
|167
|9
|2085
|12
|137.3
|D.Lonergan, Boston College
|9
|282
|188
|5
|2017
|12
|137.2
|R.Becht, Iowa St.
|11
|320
|196
|9
|2471
|15
|136.0
|B.Pribula, Missouri
|9
|263
|178
|9
|1916
|11
|135.8
|D.Finn, Miami (Ohio)
|8
|181
|106
|6
|1451
|9
|135.7
|E.Warner, Fresno St.
|8
|235
|162
|10
|1673
|11
|135.7
|B.Underwood, Michigan
|11
|275
|171
|5
|2166
|9
|135.5
|N.Minicucci, Delaware
|11
|445
|279
|7
|3196
|19
|134.0
|A.Chiles, Michigan St.
|9
|203
|128
|3
|1392
|10
|134.0
|W.Eget, San Jose St.
|11
|393
|232
|9
|3047
|17
|133.9
|G.Nussmeier, LSU
|9
|288
|194
|5
|1927
|12
|133.8
|J.Kohl, Appalachian St.
|8
|177
|107
|2
|1194
|10
|133.5
|A.Johnson, Kansas St.
|11
|324
|194
|6
|2270
|18
|133.4
|K.Salter, Colorado
|8
|179
|113
|6
|1242
|10
|133.1
|T.Kilcrease, Troy
|9
|194
|117
|4
|1414
|9
|132.7
|J.Kitna, UAB
|9
|319
|209
|10
|2296
|11
|131.1
|B.Lowry, W. Michigan
|11
|216
|139
|2
|1472
|7
|130.4
|N.Kim, E. Michigan
|11
|361
|223
|8
|2490
|16
|129.9
|M.Moss, Louisville
|10
|336
|216
|7
|2344
|11
|129.5
|S.Leavitt, Arizona St.
|7
|239
|145
|3
|1628
|10
|129.2
|G.Lopez, North Carolina
|10
|245
|159
|5
|1629
|9
|128.8
|J.Mateer, Oklahoma
|10
|318
|198
|7
|2260
|10
|127.9
|Z.Eckhaus, Washington St.
|9
|235
|150
|9
|1563
|11
|127.5
|J.Denegal, San Diego St.
|11
|220
|129
|7
|1645
|8
|127.1
|D.Lindsey, Minnesota
|11
|337
|210
|6
|2145
|15
|126.9
|J.Raynor, Arkansas St.
|11
|423
|284
|10
|2710
|13
|126.4
|T.Jackson, UCF
|10
|278
|179
|8
|1919
|8
|126.1
|B.Hayes, Tulsa
|9
|294
|175
|5
|1999
|11
|125.6
|R.Ashford, Wake Forest
|10
|246
|144
|6
|1827
|7
|125.4
|J.Sagapolutele, California
|11
|413
|257
|9
|2787
|13
|124.9
|D.Lagway, Florida
|11
|313
|198
|13
|2096
|13
|124.9
|P.Stone, Northwestern
|11
|303
|184
|9
|2011
|13
|124.7
|N.Iamaleava, UCLA
|10
|285
|181
|7
|1728
|12
|123.4
|T.Roberson, Buffalo
|10
|330
|190
|11
|2250
|15
|123.2
|K.Drones, Virginia Tech
|11
|299
|174
|7
|1841
|16
|122.9
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|9
|356
|218
|7
|2150
|16
|122.9
|A.Swann, Appalachian St.
|7
|222
|130
|8
|1495
|10
|122.8
|E.Vasko, Liberty
|10
|266
|151
|12
|1961
|10
|122.1
|J.Arnold, Auburn
|10
|215
|136
|2
|1309
|6
|121.7
|B.Finley, Akron
|11
|362
|186
|9
|2475
|19
|121.2
|K.Jenkins, FIU
|9
|225
|142
|4
|1402
|6
|120.7
|B.Gulbranson, Stanford
|9
|260
|148
|10
|1813
|9
|119.2
|R.Browne, Purdue
|11
|291
|174
|9
|1915
|9
|119.1
|M.Gronowski, Iowa
|11
|224
|141
|6
|1363
|7
|119.0
|S.Locklear, UTEP
|8
|172
|95
|6
|1080
|9
|118.3
|T.Finley, Georgia St.
|7
|201
|127
|7
|1244
|6
|118.1
|M.Murphy, Oregon St.
|10
|277
|161
|8
|1805
|9
|117.8
|M.Washington, Maryland
|11
|412
|235
|8
|2504
|14
|115.4
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|10
|222
|129
|8
|1318
|9
|114.1
|H.Watson, Sam Houston St.
|7
|182
|104
|4
|1108
|5
|113.0
|L.Fife, New Mexico St.
|10
|362
|204
|12
|2238
|11
|111.7
|K.Anderson, Wyoming
|11
|331
|186
|10
|1948
|12
|111.6
|G.Loftis, Charlotte
|10
|207
|110
|7
|1275
|8
|110.9
|M.Nelson, UTEP
|6
|190
|104
|9
|1163
|8
|110.6
|K.Kelly, Ball St.
|11
|249
|139
|8
|1383
|8
|106.7
|Z.Flores, Oklahoma St.
|8
|232
|136
|6
|1288
|3
|104.4
|R.Collins, Syracuse
|8
|181
|97
|10
|1042
|6
|101.8
|T.Hudson, Coastal Carolina
|9
|167
|98
|4
|794
|3
|99.8
|A.Hairston, Umass
|10
|216
|107
|4
|957
|4
|89.2
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.