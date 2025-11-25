Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Passers

The Associated Press

November 25, 2025, 11:16 AM

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts
J.Sayin, Ohio St. 11 301 239 4 2832 27 185.4
F.Mendoza, Indiana 11 278 203 5 2641 30 184.8
D.Pavia, Vanderbilt 11 312 224 6 2924 26 174.2
D.Mestemaker, North Texas 11 358 251 4 3469 26 173.2
C.Carr, Notre Dame 11 266 178 6 2536 22 169.8
D.Moore, Oregon 11 284 207 6 2447 23 167.8
D.Williams, Washington 11 300 216 6 2721 19 165.1
C.Beck, Miami 11 323 240 9 2805 22 164.2
B.Brown, South Florida 11 317 210 7 2883 24 163.2
B.Morton, Texas Tech 9 235 156 4 2118 17 162.6
J.Fagnano, Uconn 12 412 284 1 3441 28 161.0
B.Jackson, Texas State 11 302 214 7 2769 16 160.7
J.Aguilar, Tennessee 11 342 229 10 3145 23 160.5
A.Odom, Kennesaw St. 9 201 131 6 1899 13 159.9
M.Reed, Texas A&M 11 306 189 8 2752 25 159.0
J.Maiava, Southern Cal 11 344 226 8 3174 21 158.7
C.Joseph, Old Dominion 11 269 164 9 2518 21 158.7
D.Raiola, Nebraska 9 250 181 6 2000 18 158.6
L.Altmyer, Illinois 11 317 216 5 2675 21 157.7
A.Colandrea, UNLV 11 327 223 6 2780 21 157.1
G.Stockton, Georgia 11 308 220 4 2465 19 156.4
D.Mensah, Duke 11 389 262 4 3182 26 156.1
T.Simpson, Alabama 11 354 237 4 2934 22 154.8
H.King, Georgia Tech 10 294 211 4 2516 12 154.4
C.Del Rio-Wilson, Marshall 10 240 162 4 1907 17 154.3
J.Clark, Missouri St. 10 310 205 10 2601 22 153.6
B.Braxton, Southern Miss. 10 318 210 6 2586 22 153.4
B.Sorsby, Cincinnati 11 303 184 5 2518 24 153.4
T.Chambliss, Mississippi 11 299 195 3 2657 14 153.3
J.Daniels, Kansas 11 292 188 4 2344 21 152.8
N.Fifita, Arizona 11 341 219 5 2677 25 151.4
C.Bailey, NC State 11 342 238 9 2683 21 150.5
D.DeShields, Kent St. 10 218 125 2 1823 16 150.0
K.Jennings, SMU 11 386 255 9 3113 24 149.7
T.Gleason, Toledo 11 303 198 9 2417 21 149.3
E.Simon, Temple 11 286 179 1 2015 24 148.8
A.Manning, Texas 11 341 213 7 2763 23 148.7
O.McCown, UTSA 11 342 232 6 2434 25 148.2
B.Barnes, Utah St. 11 304 189 4 2502 18 148.2
B.Lewis, Memphis 11 307 220 6 2395 13 147.3
C.Weigman, Houston 11 288 183 8 2274 20 147.2
C.Klubnik, Clemson 10 314 211 5 2482 16 147.2
J.Hoover, TCU 11 391 253 13 3166 25 147.2
C.Brown, Georgia St. 10 185 120 1 1296 13 145.8
T.Green, Arkansas 11 313 192 11 2655 19 145.6
A.Barnett, James Madison 11 276 168 6 2233 17 144.8
K.Houser, East Carolina 11 379 249 6 3042 17 144.8
J.Layne, New Mexico 11 277 185 9 2271 12 143.5
T.Castellanos, Florida St. 11 281 163 8 2520 13 142.9
J.Retzlaff, Tulane 11 296 181 4 2426 14 142.9
B.Shapen, Mississippi St. 11 303 195 8 2433 15 142.9
M.Heintschel, Pittsburgh 8 244 154 6 1902 14 142.6
A.Kaliakmanis, Rutgers 11 346 213 7 2786 17 141.4
D.Dampier, Utah 10 278 178 5 1927 19 141.2
C.Boley, Kentucky 10 275 185 10 2060 15 140.9
M.McIvor, W. Kentucky 7 254 171 5 1863 12 140.6
L.Sellers, South Carolina 11 251 155 6 2056 11 140.2
B.Davenport, South Alabama 11 273 187 5 1977 12 140.2
S.Robertson, Baylor 11 458 281 11 3372 30 140.0
B.Bachmeier, BYU 11 297 187 4 2304 13 139.9
M.Madsen, Boise St. 9 255 152 7 1994 15 139.2
C.Morris, Virginia 11 323 215 7 2404 14 139.1
R.Tisdale, W. Kentucky 8 168 113 5 1187 9 138.3
M.Alejado, Hawaii 9 360 236 8 2543 19 137.9
J.French, Georgia Southern 11 328 207 8 2440 17 137.8
C.Veltkamp, FAU 11 484 326 15 3458 24 137.5
P.Navarro, Ohio 11 265 167 9 2085 12 137.3
D.Lonergan, Boston College 9 282 188 5 2017 12 137.2
R.Becht, Iowa St. 11 320 196 9 2471 15 136.0
B.Pribula, Missouri 9 263 178 9 1916 11 135.8
D.Finn, Miami (Ohio) 8 181 106 6 1451 9 135.7
E.Warner, Fresno St. 8 235 162 10 1673 11 135.7
B.Underwood, Michigan 11 275 171 5 2166 9 135.5
N.Minicucci, Delaware 11 445 279 7 3196 19 134.0
A.Chiles, Michigan St. 9 203 128 3 1392 10 134.0
W.Eget, San Jose St. 11 393 232 9 3047 17 133.9
G.Nussmeier, LSU 9 288 194 5 1927 12 133.8
J.Kohl, Appalachian St. 8 177 107 2 1194 10 133.5
A.Johnson, Kansas St. 11 324 194 6 2270 18 133.4
K.Salter, Colorado 8 179 113 6 1242 10 133.1
T.Kilcrease, Troy 9 194 117 4 1414 9 132.7
J.Kitna, UAB 9 319 209 10 2296 11 131.1
B.Lowry, W. Michigan 11 216 139 2 1472 7 130.4
N.Kim, E. Michigan 11 361 223 8 2490 16 129.9
M.Moss, Louisville 10 336 216 7 2344 11 129.5
S.Leavitt, Arizona St. 7 239 145 3 1628 10 129.2
G.Lopez, North Carolina 10 245 159 5 1629 9 128.8
J.Mateer, Oklahoma 10 318 198 7 2260 10 127.9
Z.Eckhaus, Washington St. 9 235 150 9 1563 11 127.5
J.Denegal, San Diego St. 11 220 129 7 1645 8 127.1
D.Lindsey, Minnesota 11 337 210 6 2145 15 126.9
J.Raynor, Arkansas St. 11 423 284 10 2710 13 126.4
T.Jackson, UCF 10 278 179 8 1919 8 126.1
B.Hayes, Tulsa 9 294 175 5 1999 11 125.6
R.Ashford, Wake Forest 10 246 144 6 1827 7 125.4
J.Sagapolutele, California 11 413 257 9 2787 13 124.9
D.Lagway, Florida 11 313 198 13 2096 13 124.9
P.Stone, Northwestern 11 303 184 9 2011 13 124.7
N.Iamaleava, UCLA 10 285 181 7 1728 12 123.4
T.Roberson, Buffalo 10 330 190 11 2250 15 123.2
K.Drones, Virginia Tech 11 299 174 7 1841 16 122.9
N.Vattiato, Middle Tennessee 9 356 218 7 2150 16 122.9
A.Swann, Appalachian St. 7 222 130 8 1495 10 122.8
E.Vasko, Liberty 10 266 151 12 1961 10 122.1
J.Arnold, Auburn 10 215 136 2 1309 6 121.7
B.Finley, Akron 11 362 186 9 2475 19 121.2
K.Jenkins, FIU 9 225 142 4 1402 6 120.7
B.Gulbranson, Stanford 9 260 148 10 1813 9 119.2
R.Browne, Purdue 11 291 174 9 1915 9 119.1
M.Gronowski, Iowa 11 224 141 6 1363 7 119.0
S.Locklear, UTEP 8 172 95 6 1080 9 118.3
T.Finley, Georgia St. 7 201 127 7 1244 6 118.1
M.Murphy, Oregon St. 10 277 161 8 1805 9 117.8
M.Washington, Maryland 11 412 235 8 2504 14 115.4
A.Armenta, Louisiana-Monroe 10 222 129 8 1318 9 114.1
H.Watson, Sam Houston St. 7 182 104 4 1108 5 113.0
L.Fife, New Mexico St. 10 362 204 12 2238 11 111.7
K.Anderson, Wyoming 11 331 186 10 1948 12 111.6
G.Loftis, Charlotte 10 207 110 7 1275 8 110.9
M.Nelson, UTEP 6 190 104 9 1163 8 110.6
K.Kelly, Ball St. 11 249 139 8 1383 8 106.7
Z.Flores, Oklahoma St. 8 232 136 6 1288 3 104.4
R.Collins, Syracuse 8 181 97 10 1042 6 101.8
T.Hudson, Coastal Carolina 9 167 98 4 794 3 99.8
A.Hairston, Umass 10 216 107 4 957 4 89.2

