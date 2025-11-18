NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Pts
|J.Sayin, Ohio St.
|10
|282
|226
|4
|2675
|25
|186.2
|F.Mendoza, Indiana
|11
|278
|203
|5
|2641
|30
|184.8
|C.Carr, Notre Dame
|10
|257
|173
|6
|2487
|21
|170.9
|D.Moore, Oregon
|10
|254
|185
|5
|2190
|21
|168.6
|D.Pavia, Vanderbilt
|10
|273
|191
|5
|2440
|21
|166.8
|D.Williams, Washington
|10
|274
|199
|5
|2508
|17
|166.3
|D.Mestemaker, North Texas
|10
|335
|232
|4
|3000
|23
|164.7
|J.Maiava, Southern Cal
|10
|301
|201
|6
|2868
|18
|162.6
|B.Jackson, Texas State
|10
|270
|189
|6
|2568
|14
|162.6
|L.Altmyer, Illinois
|10
|282
|195
|5
|2427
|21
|162.5
|B.Morton, Texas Tech
|9
|236
|156
|4
|2118
|17
|161.9
|J.Aguilar, Tennessee
|10
|320
|212
|10
|2941
|22
|159.9
|D.Mensah, Duke
|10
|356
|242
|4
|3007
|25
|159.9
|J.Fagnano, Uconn
|11
|366
|251
|1
|2995
|25
|159.3
|C.Joseph, Old Dominion
|10
|251
|152
|9
|2378
|20
|159.3
|H.King, Georgia Tech
|9
|253
|184
|2
|2259
|10
|159.2
|C.Beck, Miami
|10
|291
|213
|9
|2485
|18
|159.2
|D.Raiola, Nebraska
|9
|250
|181
|6
|2000
|18
|158.6
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|9
|219
|149
|3
|1761
|17
|158.5
|B.Brown, South Florida
|10
|292
|191
|7
|2530
|21
|157.1
|J.Daniels, Kansas
|10
|269
|175
|3
|2190
|21
|157.0
|M.Reed, Texas A&M
|10
|291
|179
|8
|2632
|22
|156.9
|G.Stockton, Georgia
|10
|287
|203
|3
|2269
|19
|156.9
|D.DeShields, Kent St.
|9
|190
|111
|2
|1638
|16
|156.5
|T.Simpson, Alabama
|10
|338
|226
|2
|2787
|22
|156.4
|B.Braxton, Southern Miss.
|9
|266
|179
|5
|2186
|19
|156.1
|B.Barnes, Utah St.
|10
|274
|173
|3
|2352
|18
|154.7
|B.Sorsby, Cincinnati
|10
|265
|159
|4
|2218
|22
|154.7
|N.Fifita, Arizona
|10
|316
|205
|4
|2494
|24
|153.7
|A.Colandrea, UNLV
|10
|301
|202
|6
|2527
|18
|153.4
|T.Chambliss, Mississippi
|11
|299
|195
|3
|2657
|14
|153.3
|S.Angeli, Syracuse
|4
|156
|98
|2
|1317
|10
|152.3
|K.Houser, East Carolina
|9
|305
|206
|3
|2516
|15
|151.1
|E.Simon, Temple
|10
|254
|158
|1
|1847
|22
|151.1
|C.Weigman, Houston
|10
|259
|168
|7
|2113
|18
|150.9
|C.Bailey, NC State
|10
|317
|220
|9
|2531
|19
|150.6
|J.Clark, Missouri St.
|9
|278
|182
|8
|2257
|19
|150.5
|C.Brown, Georgia St.
|9
|173
|114
|1
|1239
|13
|149.7
|T.Green, Arkansas
|10
|293
|182
|10
|2537
|19
|149.4
|A.Odom, Kennesaw St.
|8
|167
|107
|6
|1512
|8
|148.7
|T.Castellanos, Florida St.
|10
|249
|147
|6
|2317
|12
|148.3
|B.Lewis, Memphis
|11
|307
|220
|6
|2395
|13
|147.3
|K.Jennings, SMU
|10
|349
|226
|9
|2810
|21
|147.1
|J.Hoover, TCU
|10
|358
|229
|10
|2873
|23
|147.0
|T.Gleason, Toledo
|10
|279
|183
|7
|2199
|17
|146.9
|A.Barnett, James Madison
|10
|258
|159
|5
|2089
|16
|146.2
|C.Boley, Kentucky
|9
|231
|159
|8
|1780
|13
|145.2
|C.Klubnik, Clemson
|9
|299
|202
|5
|2323
|14
|144.9
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|10
|326
|203
|7
|2705
|17
|144.9
|J.Layne, New Mexico
|10
|262
|175
|9
|2166
|12
|144.5
|O.McCown, UTSA
|10
|309
|208
|6
|2186
|20
|144.2
|B.Bachmeier, BYU
|10
|272
|172
|4
|2177
|13
|143.3
|B.Shapen, Mississippi St.
|11
|303
|195
|8
|2433
|15
|142.9
|S.Robertson, Baylor
|10
|425
|259
|9
|3210
|29
|142.7
|A.Manning, Texas
|10
|311
|195
|7
|2374
|19
|142.5
|J.Retzlaff, Tulane
|10
|268
|164
|4
|2195
|12
|141.8
|B.Pribula, Missouri
|8
|227
|158
|7
|1685
|11
|141.8
|D.Dampier, Utah
|9
|245
|160
|5
|1668
|17
|141.3
|M.McIvor, W. Kentucky
|7
|254
|171
|5
|1863
|12
|140.6
|B.Baker, Louisiana Tech
|8
|155
|102
|3
|1251
|5
|140.4
|J.French, Georgia Southern
|10
|304
|191
|7
|2293
|17
|140.0
|B.Davenport, South Alabama
|10
|250
|167
|5
|1826
|12
|140.0
|P.Navarro, Ohio
|10
|257
|164
|9
|2057
|12
|139.5
|M.Heintschel, Pittsburgh
|7
|217
|134
|6
|1676
|12
|139.3
|M.Madsen, Boise St.
|9
|255
|152
|7
|1994
|15
|139.2
|C.Morris, Virginia
|11
|323
|215
|7
|2404
|14
|139.1
|M.Alejado, Hawaii
|8
|336
|221
|7
|2380
|18
|138.8
|E.Warner, Fresno St.
|7
|202
|139
|9
|1486
|10
|138.0
|D.Lonergan, Boston College
|9
|282
|188
|5
|2017
|12
|137.2
|A.Johnson, Kansas St.
|10
|301
|182
|5
|2168
|17
|136.3
|J.Kitna, UAB
|8
|283
|189
|7
|2066
|11
|136.0
|D.Allar, Penn St.
|6
|159
|103
|3
|1100
|8
|135.7
|D.Finn, Miami (Ohio)
|8
|181
|106
|6
|1451
|9
|135.7
|W.Eget, San Jose St.
|10
|385
|228
|8
|3015
|17
|135.4
|J.Kohl, Appalachian St.
|7
|150
|88
|2
|1060
|9
|135.2
|N.Minicucci, Delaware
|10
|415
|258
|7
|3056
|18
|135.0
|C.Veltkamp, FAU
|10
|429
|284
|14
|2964
|22
|134.6
|A.Chiles, Michigan St.
|9
|203
|128
|3
|1392
|10
|134.0
|G.Nussmeier, LSU
|9
|288
|194
|5
|1927
|12
|133.8
|B.Lowry, W. Michigan
|10
|207
|134
|1
|1440
|7
|133.4
|K.Salter, Colorado
|8
|179
|113
|6
|1242
|10
|133.1
|T.Kilcrease, Troy
|9
|194
|117
|4
|1414
|9
|132.7
|L.Sellers, South Carolina
|10
|231
|139
|6
|1782
|9
|132.6
|B.Underwood, Michigan
|10
|252
|155
|5
|1951
|7
|131.7
|R.Becht, Iowa St.
|10
|297
|178
|9
|2230
|12
|130.3
|Z.Eckhaus, Washington St.
|8
|203
|130
|8
|1390
|10
|129.9
|N.Kim, E. Michigan
|11
|361
|223
|8
|2490
|16
|129.9
|J.Denegal, San Diego St.
|10
|204
|121
|7
|1564
|8
|129.8
|M.Moss, Louisville
|10
|336
|216
|7
|2344
|11
|129.5
|S.Leavitt, Arizona St.
|7
|239
|145
|3
|1628
|10
|129.2
|J.Mateer, Oklahoma
|9
|288
|184
|7
|2087
|8
|129.1
|J.Raynor, Arkansas St.
|10
|380
|259
|10
|2454
|13
|128.4
|N.Iamaleava, UCLA
|9
|259
|165
|7
|1659
|12
|127.4
|J.Sagapolutele, California
|10
|364
|224
|9
|2518
|13
|126.5
|E.Vasko, Liberty
|9
|245
|143
|8
|1820
|9
|126.4
|T.Roberson, Buffalo
|9
|281
|166
|9
|1947
|13
|126.1
|G.Lopez, North Carolina
|9
|218
|138
|5
|1425
|8
|125.7
|J.Brousseau, Colorado St.
|8
|164
|100
|3
|1031
|7
|124.2
|K.Drones, Virginia Tech
|10
|278
|162
|7
|1717
|16
|124.1
|D.Lagway, Florida
|10
|296
|187
|13
|1980
|12
|124.0
|B.Finley, Akron
|10
|336
|177
|8
|2299
|18
|123.1
|B.Hayes, Tulsa
|8
|263
|155
|5
|1732
|10
|123.0
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|9
|356
|218
|7
|2150
|16
|122.9
|A.Swann, Appalachian St.
|7
|222
|130
|8
|1495
|10
|122.8
|T.Jackson, UCF
|9
|253
|163
|6
|1648
|6
|122.2
|J.Arnold, Auburn
|9
|210
|133
|2
|1278
|6
|122.0
|D.Lindsey, Minnesota
|10
|307
|190
|6
|1881
|11
|121.3
|K.Jenkins, FIU
|9
|225
|142
|4
|1402
|6
|120.7
|L.Fife, New Mexico St.
|7
|244
|140
|10
|1710
|9
|120.2
|M.Gronowski, Iowa
|10
|202
|129
|5
|1216
|6
|119.3
|B.Gulbranson, Stanford
|9
|260
|148
|10
|1813
|9
|119.2
|R.Browne, Purdue
|11
|291
|174
|9
|1915
|9
|119.1
|T.Finley, Georgia St.
|7
|201
|127
|7
|1244
|6
|118.1
|M.Murphy, Oregon St.
|10
|277
|161
|8
|1805
|9
|117.8
|P.Stone, Northwestern
|10
|273
|159
|9
|1706
|11
|117.4
|M.Washington, Maryland
|10
|373
|216
|7
|2294
|13
|117.3
|R.Ashford, Wake Forest
|9
|224
|129
|5
|1535
|4
|116.6
|G.Loftis, Charlotte
|9
|180
|96
|5
|1145
|8
|115.9
|D.Pyne, Bowling Green
|6
|151
|94
|5
|882
|4
|113.4
|K.Anderson, Wyoming
|10
|292
|164
|10
|1791
|11
|113.3
|H.Watson, Sam Houston St.
|7
|182
|104
|4
|1108
|5
|113.0
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|9
|196
|110
|8
|1152
|9
|112.5
|K.Kelly, Ball St.
|10
|219
|126
|6
|1217
|8
|110.8
|M.Nelson, UTEP
|6
|190
|104
|9
|1163
|8
|110.6
|K.Houser, East Carolina
|1
|42
|25
|2
|285
|0
|107.0
|Z.Flores, Oklahoma St.
|7
|204
|123
|5
|1164
|2
|106.6
|R.Collins, Syracuse
|8
|181
|97
|10
|1042
|6
|101.8
|L.Fife, New Mexico St.
|3
|118
|64
|2
|528
|2
|94.0
|A.Hairston, Umass
|9
|215
|107
|4
|957
|4
|89.6
