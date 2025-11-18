Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Passers

The Associated Press

November 18, 2025, 11:16 AM

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts
J.Sayin, Ohio St. 10 282 226 4 2675 25 186.2
F.Mendoza, Indiana 11 278 203 5 2641 30 184.8
C.Carr, Notre Dame 10 257 173 6 2487 21 170.9
D.Moore, Oregon 10 254 185 5 2190 21 168.6
D.Pavia, Vanderbilt 10 273 191 5 2440 21 166.8
D.Williams, Washington 10 274 199 5 2508 17 166.3
D.Mestemaker, North Texas 10 335 232 4 3000 23 164.7
J.Maiava, Southern Cal 10 301 201 6 2868 18 162.6
B.Jackson, Texas State 10 270 189 6 2568 14 162.6
L.Altmyer, Illinois 10 282 195 5 2427 21 162.5
B.Morton, Texas Tech 9 236 156 4 2118 17 161.9
J.Aguilar, Tennessee 10 320 212 10 2941 22 159.9
D.Mensah, Duke 10 356 242 4 3007 25 159.9
J.Fagnano, Uconn 11 366 251 1 2995 25 159.3
C.Joseph, Old Dominion 10 251 152 9 2378 20 159.3
H.King, Georgia Tech 9 253 184 2 2259 10 159.2
C.Beck, Miami 10 291 213 9 2485 18 159.2
D.Raiola, Nebraska 9 250 181 6 2000 18 158.6
C.Del Rio-Wilson, Marshall 9 219 149 3 1761 17 158.5
B.Brown, South Florida 10 292 191 7 2530 21 157.1
J.Daniels, Kansas 10 269 175 3 2190 21 157.0
M.Reed, Texas A&M 10 291 179 8 2632 22 156.9
G.Stockton, Georgia 10 287 203 3 2269 19 156.9
D.DeShields, Kent St. 9 190 111 2 1638 16 156.5
T.Simpson, Alabama 10 338 226 2 2787 22 156.4
B.Braxton, Southern Miss. 9 266 179 5 2186 19 156.1
B.Barnes, Utah St. 10 274 173 3 2352 18 154.7
B.Sorsby, Cincinnati 10 265 159 4 2218 22 154.7
N.Fifita, Arizona 10 316 205 4 2494 24 153.7
A.Colandrea, UNLV 10 301 202 6 2527 18 153.4
T.Chambliss, Mississippi 11 299 195 3 2657 14 153.3
S.Angeli, Syracuse 4 156 98 2 1317 10 152.3
K.Houser, East Carolina 9 305 206 3 2516 15 151.1
E.Simon, Temple 10 254 158 1 1847 22 151.1
C.Weigman, Houston 10 259 168 7 2113 18 150.9
C.Bailey, NC State 10 317 220 9 2531 19 150.6
J.Clark, Missouri St. 9 278 182 8 2257 19 150.5
C.Brown, Georgia St. 9 173 114 1 1239 13 149.7
T.Green, Arkansas 10 293 182 10 2537 19 149.4
A.Odom, Kennesaw St. 8 167 107 6 1512 8 148.7
T.Castellanos, Florida St. 10 249 147 6 2317 12 148.3
B.Lewis, Memphis 11 307 220 6 2395 13 147.3
K.Jennings, SMU 10 349 226 9 2810 21 147.1
J.Hoover, TCU 10 358 229 10 2873 23 147.0
T.Gleason, Toledo 10 279 183 7 2199 17 146.9
A.Barnett, James Madison 10 258 159 5 2089 16 146.2
C.Boley, Kentucky 9 231 159 8 1780 13 145.2
C.Klubnik, Clemson 9 299 202 5 2323 14 144.9
A.Kaliakmanis, Rutgers 10 326 203 7 2705 17 144.9
J.Layne, New Mexico 10 262 175 9 2166 12 144.5
O.McCown, UTSA 10 309 208 6 2186 20 144.2
B.Bachmeier, BYU 10 272 172 4 2177 13 143.3
B.Shapen, Mississippi St. 11 303 195 8 2433 15 142.9
S.Robertson, Baylor 10 425 259 9 3210 29 142.7
A.Manning, Texas 10 311 195 7 2374 19 142.5
J.Retzlaff, Tulane 10 268 164 4 2195 12 141.8
B.Pribula, Missouri 8 227 158 7 1685 11 141.8
D.Dampier, Utah 9 245 160 5 1668 17 141.3
M.McIvor, W. Kentucky 7 254 171 5 1863 12 140.6
B.Baker, Louisiana Tech 8 155 102 3 1251 5 140.4
J.French, Georgia Southern 10 304 191 7 2293 17 140.0
B.Davenport, South Alabama 10 250 167 5 1826 12 140.0
P.Navarro, Ohio 10 257 164 9 2057 12 139.5
M.Heintschel, Pittsburgh 7 217 134 6 1676 12 139.3
M.Madsen, Boise St. 9 255 152 7 1994 15 139.2
C.Morris, Virginia 11 323 215 7 2404 14 139.1
M.Alejado, Hawaii 8 336 221 7 2380 18 138.8
E.Warner, Fresno St. 7 202 139 9 1486 10 138.0
D.Lonergan, Boston College 9 282 188 5 2017 12 137.2
A.Johnson, Kansas St. 10 301 182 5 2168 17 136.3
J.Kitna, UAB 8 283 189 7 2066 11 136.0
D.Allar, Penn St. 6 159 103 3 1100 8 135.7
D.Finn, Miami (Ohio) 8 181 106 6 1451 9 135.7
W.Eget, San Jose St. 10 385 228 8 3015 17 135.4
J.Kohl, Appalachian St. 7 150 88 2 1060 9 135.2
N.Minicucci, Delaware 10 415 258 7 3056 18 135.0
C.Veltkamp, FAU 10 429 284 14 2964 22 134.6
A.Chiles, Michigan St. 9 203 128 3 1392 10 134.0
G.Nussmeier, LSU 9 288 194 5 1927 12 133.8
B.Lowry, W. Michigan 10 207 134 1 1440 7 133.4
K.Salter, Colorado 8 179 113 6 1242 10 133.1
T.Kilcrease, Troy 9 194 117 4 1414 9 132.7
L.Sellers, South Carolina 10 231 139 6 1782 9 132.6
B.Underwood, Michigan 10 252 155 5 1951 7 131.7
R.Becht, Iowa St. 10 297 178 9 2230 12 130.3
Z.Eckhaus, Washington St. 8 203 130 8 1390 10 129.9
N.Kim, E. Michigan 11 361 223 8 2490 16 129.9
J.Denegal, San Diego St. 10 204 121 7 1564 8 129.8
M.Moss, Louisville 10 336 216 7 2344 11 129.5
S.Leavitt, Arizona St. 7 239 145 3 1628 10 129.2
J.Mateer, Oklahoma 9 288 184 7 2087 8 129.1
J.Raynor, Arkansas St. 10 380 259 10 2454 13 128.4
N.Iamaleava, UCLA 9 259 165 7 1659 12 127.4
J.Sagapolutele, California 10 364 224 9 2518 13 126.5
E.Vasko, Liberty 9 245 143 8 1820 9 126.4
T.Roberson, Buffalo 9 281 166 9 1947 13 126.1
G.Lopez, North Carolina 9 218 138 5 1425 8 125.7
J.Brousseau, Colorado St. 8 164 100 3 1031 7 124.2
K.Drones, Virginia Tech 10 278 162 7 1717 16 124.1
D.Lagway, Florida 10 296 187 13 1980 12 124.0
B.Finley, Akron 10 336 177 8 2299 18 123.1
B.Hayes, Tulsa 8 263 155 5 1732 10 123.0
N.Vattiato, Middle Tennessee 9 356 218 7 2150 16 122.9
A.Swann, Appalachian St. 7 222 130 8 1495 10 122.8
T.Jackson, UCF 9 253 163 6 1648 6 122.2
J.Arnold, Auburn 9 210 133 2 1278 6 122.0
D.Lindsey, Minnesota 10 307 190 6 1881 11 121.3
K.Jenkins, FIU 9 225 142 4 1402 6 120.7
L.Fife, New Mexico St. 7 244 140 10 1710 9 120.2
M.Gronowski, Iowa 10 202 129 5 1216 6 119.3
B.Gulbranson, Stanford 9 260 148 10 1813 9 119.2
R.Browne, Purdue 11 291 174 9 1915 9 119.1
T.Finley, Georgia St. 7 201 127 7 1244 6 118.1
M.Murphy, Oregon St. 10 277 161 8 1805 9 117.8
P.Stone, Northwestern 10 273 159 9 1706 11 117.4
M.Washington, Maryland 10 373 216 7 2294 13 117.3
R.Ashford, Wake Forest 9 224 129 5 1535 4 116.6
G.Loftis, Charlotte 9 180 96 5 1145 8 115.9
D.Pyne, Bowling Green 6 151 94 5 882 4 113.4
K.Anderson, Wyoming 10 292 164 10 1791 11 113.3
H.Watson, Sam Houston St. 7 182 104 4 1108 5 113.0
A.Armenta, Louisiana-Monroe 9 196 110 8 1152 9 112.5
K.Kelly, Ball St. 10 219 126 6 1217 8 110.8
M.Nelson, UTEP 6 190 104 9 1163 8 110.6
K.Houser, East Carolina 1 42 25 2 285 0 107.0
Z.Flores, Oklahoma St. 7 204 123 5 1164 2 106.6
R.Collins, Syracuse 8 181 97 10 1042 6 101.8
L.Fife, New Mexico St. 3 118 64 2 528 2 94.0
A.Hairston, Umass 9 215 107 4 957 4 89.6

