NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Pts
|J.Sayin, Ohio St.
|9
|251
|203
|4
|2491
|24
|192.6
|F.Mendoza, Indiana
|10
|254
|181
|5
|2342
|26
|178.6
|C.Carr, Notre Dame
|9
|225
|152
|4
|2275
|19
|176.8
|D.Pavia, Vanderbilt
|10
|273
|191
|5
|2440
|21
|166.8
|D.Mensah, Duke
|9
|321
|224
|4
|2794
|24
|165.1
|L.Altmyer, Illinois
|9
|257
|180
|4
|2255
|19
|165.0
|D.Moore, Oregon
|9
|224
|158
|5
|1884
|19
|164.7
|J.Maiava, Southern Cal
|9
|269
|178
|6
|2614
|17
|164.2
|B.Morton, Texas Tech
|8
|216
|142
|4
|1969
|16
|163.1
|J.Fagnano, Uconn
|10
|343
|236
|0
|2840
|25
|162.4
|D.Mestemaker, North Texas
|9
|310
|214
|4
|2702
|21
|162.0
|C.Joseph, Old Dominion
|9
|231
|142
|9
|2231
|19
|161.9
|B.Sorsby, Cincinnati
|9
|237
|144
|2
|2064
|21
|161.5
|D.Williams, Washington
|9
|255
|183
|5
|2251
|15
|161.4
|B.Barnes, Utah St.
|9
|236
|154
|3
|2096
|17
|161.1
|J.Aguilar, Tennessee
|9
|297
|195
|8
|2737
|21
|161.0
|B.Jackson, Texas State
|9
|253
|175
|6
|2376
|13
|160.3
|A.Colandrea, UNLV
|9
|258
|178
|5
|2251
|17
|160.1
|T.Simpson, Alabama
|9
|296
|198
|1
|2461
|21
|159.5
|D.Raiola, Nebraska
|9
|250
|181
|6
|2000
|18
|158.6
|C.Bailey, NC State
|9
|287
|203
|7
|2411
|19
|158.3
|A.Odom, Kennesaw St.
|7
|136
|88
|3
|1264
|8
|157.8
|J.Daniels, Kansas
|10
|269
|175
|3
|2190
|21
|157.0
|H.King, Georgia Tech
|8
|219
|158
|2
|1888
|9
|156.3
|B.Braxton, Southern Miss.
|9
|266
|179
|5
|2186
|19
|156.1
|M.Reed, Texas A&M
|9
|252
|157
|6
|2193
|19
|155.5
|B.Brown, South Florida
|9
|260
|168
|6
|2203
|19
|155.3
|C.Beck, Miami
|9
|264
|192
|9
|2194
|15
|154.5
|T.Chambliss, Mississippi
|10
|264
|169
|2
|2356
|13
|153.7
|G.Stockton, Georgia
|9
|258
|179
|2
|2040
|15
|153.4
|N.Fifita, Arizona
|9
|285
|182
|4
|2200
|23
|152.5
|S.Angeli, Syracuse
|4
|156
|98
|2
|1317
|10
|152.3
|T.Green, Arkansas
|9
|274
|171
|8
|2372
|19
|152.2
|B.Lewis, Memphis
|10
|264
|188
|5
|2186
|12
|152.0
|T.Gleason, Toledo
|9
|248
|165
|5
|2030
|15
|151.2
|E.Simon, Temple
|10
|254
|158
|1
|1847
|22
|151.1
|M.Heintschel, Pittsburgh
|6
|184
|118
|5
|1550
|12
|151.0
|C.Weigman, Houston
|10
|259
|168
|7
|2113
|18
|150.9
|J.Hoover, TCU
|9
|335
|219
|8
|2690
|23
|150.7
|T.Castellanos, Florida St.
|9
|225
|135
|6
|2128
|11
|150.2
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|8
|192
|127
|3
|1440
|14
|150.1
|K.Houser, East Carolina
|8
|271
|183
|3
|2184
|14
|150.1
|C.Brown, Georgia St.
|9
|173
|114
|1
|1239
|13
|149.7
|C.Klubnik, Clemson
|8
|265
|180
|5
|2136
|14
|149.3
|A.Barnett, James Madison
|9
|223
|137
|4
|1786
|16
|148.8
|B.Shapen, Mississippi St.
|10
|270
|176
|6
|2234
|15
|148.6
|K.Jennings, SMU
|10
|349
|226
|9
|2810
|21
|147.1
|A.Manning, Texas
|9
|268
|168
|6
|2123
|18
|146.9
|S.Robertson, Baylor
|9
|366
|230
|7
|2780
|26
|146.3
|J.Layne, New Mexico
|9
|237
|162
|9
|1940
|12
|146.2
|P.Navarro, Ohio
|9
|238
|156
|8
|1987
|12
|145.6
|J.Clark, Missouri St.
|8
|239
|152
|8
|1927
|15
|145.3
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|10
|326
|203
|7
|2705
|17
|144.9
|O.McCown, UTSA
|9
|272
|184
|5
|1880
|18
|143.9
|D.DeShields, Kent St.
|8
|165
|94
|2
|1321
|11
|143.8
|B.Pribula, Missouri
|8
|227
|158
|7
|1685
|11
|141.8
|B.Bachmeier, BYU
|9
|239
|149
|4
|1881
|12
|141.7
|J.Kitna, UAB
|7
|238
|163
|5
|1785
|10
|141.2
|W.Eget, San Jose St.
|9
|362
|217
|5
|2941
|17
|140.9
|D.Dampier, Utah
|8
|232
|154
|5
|1588
|15
|140.9
|B.Davenport, South Alabama
|9
|227
|150
|5
|1664
|12
|140.7
|M.McIvor, W. Kentucky
|7
|254
|171
|5
|1863
|12
|140.6
|B.Baker, Louisiana Tech
|8
|155
|102
|3
|1251
|5
|140.4
|C.Boley, Kentucky
|8
|210
|141
|8
|1544
|12
|140.1
|J.Retzlaff, Tulane
|9
|241
|146
|3
|1954
|10
|139.9
|M.Madsen, Boise St.
|9
|255
|152
|7
|1994
|15
|139.2
|J.French, Georgia Southern
|9
|271
|169
|6
|2029
|15
|139.1
|A.Johnson, Kansas St.
|9
|273
|167
|4
|1991
|16
|138.8
|M.Alejado, Hawaii
|8
|336
|221
|7
|2380
|18
|138.8
|E.Warner, Fresno St.
|7
|202
|139
|9
|1486
|10
|138.0
|C.Morris, Virginia
|10
|288
|192
|5
|2088
|12
|137.8
|C.Veltkamp, FAU
|9
|373
|246
|11
|2596
|20
|136.2
|D.Allar, Penn St.
|6
|159
|103
|3
|1100
|8
|135.7
|D.Finn, Miami (Ohio)
|8
|181
|106
|6
|1451
|9
|135.7
|A.Swann, Appalachian St.
|6
|194
|122
|7
|1431
|10
|134.6
|A.Chiles, Michigan St.
|9
|203
|128
|3
|1392
|10
|134.0
|D.Lonergan, Boston College
|8
|242
|162
|5
|1655
|10
|133.9
|G.Nussmeier, LSU
|9
|288
|194
|5
|1927
|12
|133.8
|N.Minicucci, Delaware
|9
|379
|234
|6
|2718
|17
|133.6
|K.Salter, Colorado
|8
|179
|113
|6
|1242
|10
|133.1
|B.Lowry, W. Michigan
|9
|193
|125
|1
|1314
|7
|132.9
|J.Denegal, San Diego St.
|9
|194
|115
|7
|1547
|8
|132.7
|B.Underwood, Michigan
|9
|220
|134
|3
|1671
|7
|132.5
|T.Kilcrease, Troy
|8
|192
|115
|4
|1400
|9
|132.4
|L.Sellers, South Carolina
|9
|201
|124
|5
|1536
|7
|132.4
|J.Kohl, Appalachian St.
|6
|142
|82
|2
|979
|8
|131.4
|R.Becht, Iowa St.
|10
|297
|178
|9
|2230
|12
|130.3
|N.Kim, E. Michigan
|10
|332
|205
|6
|2261
|15
|130.2
|J.Mateer, Oklahoma
|8
|265
|169
|7
|1949
|8
|130.2
|Z.Eckhaus, Washington St.
|7
|178
|113
|8
|1244
|9
|129.9
|G.Lopez, North Carolina
|8
|182
|117
|5
|1224
|8
|129.8
|S.Leavitt, Arizona St.
|7
|239
|145
|3
|1628
|10
|129.2
|M.Moss, Louisville
|9
|309
|197
|7
|2132
|11
|128.9
|T.Roberson, Buffalo
|8
|248
|150
|8
|1739
|12
|128.9
|E.Vasko, Liberty
|8
|214
|126
|6
|1602
|8
|128.5
|J.Raynor, Arkansas St.
|10
|380
|259
|10
|2454
|13
|128.4
|N.Iamaleava, UCLA
|9
|259
|165
|7
|1659
|12
|127.4
|J.Brousseau, Colorado St.
|7
|152
|92
|3
|993
|7
|126.7
|J.Sagapolutele, California
|10
|364
|224
|9
|2518
|13
|126.5
|D.Lagway, Florida
|9
|265
|171
|12
|1762
|11
|125.0
|K.Drones, Virginia Tech
|9
|260
|152
|6
|1592
|15
|124.3
|D.Lindsey, Minnesota
|9
|275
|171
|6
|1743
|10
|123.1
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|9
|356
|218
|7
|2150
|16
|122.9
|B.Finley, Akron
|9
|277
|145
|7
|1875
|15
|122.0
|J.Arnold, Auburn
|9
|210
|133
|2
|1278
|6
|122.0
|R.Browne, Purdue
|10
|285
|173
|8
|1898
|9
|121.4
|T.Jackson, UCF
|8
|220
|136
|5
|1470
|5
|120.9
|K.Jenkins, FIU
|9
|225
|142
|4
|1402
|6
|120.7
|B.Hayes, Tulsa
|7
|244
|143
|5
|1569
|9
|120.7
|M.Washington, Maryland
|9
|327
|191
|6
|2056
|13
|120.7
|G.Loftis, Charlotte
|8
|156
|83
|5
|1045
|8
|120.0
|K.Anderson, Wyoming
|9
|269
|158
|9
|1727
|11
|119.5
|B.Gulbranson, Stanford
|9
|260
|148
|10
|1813
|9
|119.2
|M.Murphy, Oregon St.
|9
|266
|156
|8
|1749
|9
|119.0
|P.Stone, Northwestern
|9
|246
|146
|9
|1522
|11
|118.8
|T.Finley, Georgia St.
|6
|162
|102
|5
|993
|5
|118.5
|M.Gronowski, Iowa
|9
|183
|117
|4
|1084
|5
|118.3
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|8
|177
|100
|7
|1070
|9
|116.1
|K.Kelly, Ball St.
|9
|197
|113
|5
|1155
|8
|114.9
|R.Ashford, Wake Forest
|8
|199
|114
|5
|1344
|3
|114.0
|D.Pyne, Bowling Green
|6
|151
|94
|5
|882
|4
|113.4
|H.Watson, Sam Houston St.
|7
|182
|104
|4
|1108
|5
|113.0
|L.Fife, New Mexico St.
|9
|328
|181
|11
|2072
|11
|112.6
|M.Nelson, UTEP
|6
|190
|104
|9
|1163
|8
|110.6
|K.Houser, East Carolina
|1
|42
|25
|2
|285
|0
|107.0
|Z.Flores, Oklahoma St.
|6
|168
|99
|3
|931
|2
|105.8
|R.Collins, Syracuse
|8
|181
|97
|10
|1042
|6
|101.8
|A.Hairston, Umass
|8
|194
|94
|4
|866
|4
|88.6
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.