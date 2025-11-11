Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Leading Passers

NCAA FBS Individual Leading Passers

The Associated Press

November 11, 2025, 11:15 AM

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts
J.Sayin, Ohio St. 9 251 203 4 2491 24 192.6
F.Mendoza, Indiana 10 254 181 5 2342 26 178.6
C.Carr, Notre Dame 9 225 152 4 2275 19 176.8
D.Pavia, Vanderbilt 10 273 191 5 2440 21 166.8
D.Mensah, Duke 9 321 224 4 2794 24 165.1
L.Altmyer, Illinois 9 257 180 4 2255 19 165.0
D.Moore, Oregon 9 224 158 5 1884 19 164.7
J.Maiava, Southern Cal 9 269 178 6 2614 17 164.2
B.Morton, Texas Tech 8 216 142 4 1969 16 163.1
J.Fagnano, Uconn 10 343 236 0 2840 25 162.4
D.Mestemaker, North Texas 9 310 214 4 2702 21 162.0
C.Joseph, Old Dominion 9 231 142 9 2231 19 161.9
B.Sorsby, Cincinnati 9 237 144 2 2064 21 161.5
D.Williams, Washington 9 255 183 5 2251 15 161.4
B.Barnes, Utah St. 9 236 154 3 2096 17 161.1
J.Aguilar, Tennessee 9 297 195 8 2737 21 161.0
B.Jackson, Texas State 9 253 175 6 2376 13 160.3
A.Colandrea, UNLV 9 258 178 5 2251 17 160.1
T.Simpson, Alabama 9 296 198 1 2461 21 159.5
D.Raiola, Nebraska 9 250 181 6 2000 18 158.6
C.Bailey, NC State 9 287 203 7 2411 19 158.3
A.Odom, Kennesaw St. 7 136 88 3 1264 8 157.8
J.Daniels, Kansas 10 269 175 3 2190 21 157.0
H.King, Georgia Tech 8 219 158 2 1888 9 156.3
B.Braxton, Southern Miss. 9 266 179 5 2186 19 156.1
M.Reed, Texas A&M 9 252 157 6 2193 19 155.5
B.Brown, South Florida 9 260 168 6 2203 19 155.3
C.Beck, Miami 9 264 192 9 2194 15 154.5
T.Chambliss, Mississippi 10 264 169 2 2356 13 153.7
G.Stockton, Georgia 9 258 179 2 2040 15 153.4
N.Fifita, Arizona 9 285 182 4 2200 23 152.5
S.Angeli, Syracuse 4 156 98 2 1317 10 152.3
T.Green, Arkansas 9 274 171 8 2372 19 152.2
B.Lewis, Memphis 10 264 188 5 2186 12 152.0
T.Gleason, Toledo 9 248 165 5 2030 15 151.2
E.Simon, Temple 10 254 158 1 1847 22 151.1
M.Heintschel, Pittsburgh 6 184 118 5 1550 12 151.0
C.Weigman, Houston 10 259 168 7 2113 18 150.9
J.Hoover, TCU 9 335 219 8 2690 23 150.7
T.Castellanos, Florida St. 9 225 135 6 2128 11 150.2
C.Del Rio-Wilson, Marshall 8 192 127 3 1440 14 150.1
K.Houser, East Carolina 8 271 183 3 2184 14 150.1
C.Brown, Georgia St. 9 173 114 1 1239 13 149.7
C.Klubnik, Clemson 8 265 180 5 2136 14 149.3
A.Barnett, James Madison 9 223 137 4 1786 16 148.8
B.Shapen, Mississippi St. 10 270 176 6 2234 15 148.6
K.Jennings, SMU 10 349 226 9 2810 21 147.1
A.Manning, Texas 9 268 168 6 2123 18 146.9
S.Robertson, Baylor 9 366 230 7 2780 26 146.3
J.Layne, New Mexico 9 237 162 9 1940 12 146.2
P.Navarro, Ohio 9 238 156 8 1987 12 145.6
J.Clark, Missouri St. 8 239 152 8 1927 15 145.3
A.Kaliakmanis, Rutgers 10 326 203 7 2705 17 144.9
O.McCown, UTSA 9 272 184 5 1880 18 143.9
D.DeShields, Kent St. 8 165 94 2 1321 11 143.8
B.Pribula, Missouri 8 227 158 7 1685 11 141.8
B.Bachmeier, BYU 9 239 149 4 1881 12 141.7
J.Kitna, UAB 7 238 163 5 1785 10 141.2
W.Eget, San Jose St. 9 362 217 5 2941 17 140.9
D.Dampier, Utah 8 232 154 5 1588 15 140.9
B.Davenport, South Alabama 9 227 150 5 1664 12 140.7
M.McIvor, W. Kentucky 7 254 171 5 1863 12 140.6
B.Baker, Louisiana Tech 8 155 102 3 1251 5 140.4
C.Boley, Kentucky 8 210 141 8 1544 12 140.1
J.Retzlaff, Tulane 9 241 146 3 1954 10 139.9
M.Madsen, Boise St. 9 255 152 7 1994 15 139.2
J.French, Georgia Southern 9 271 169 6 2029 15 139.1
A.Johnson, Kansas St. 9 273 167 4 1991 16 138.8
M.Alejado, Hawaii 8 336 221 7 2380 18 138.8
E.Warner, Fresno St. 7 202 139 9 1486 10 138.0
C.Morris, Virginia 10 288 192 5 2088 12 137.8
C.Veltkamp, FAU 9 373 246 11 2596 20 136.2
D.Allar, Penn St. 6 159 103 3 1100 8 135.7
D.Finn, Miami (Ohio) 8 181 106 6 1451 9 135.7
A.Swann, Appalachian St. 6 194 122 7 1431 10 134.6
A.Chiles, Michigan St. 9 203 128 3 1392 10 134.0
D.Lonergan, Boston College 8 242 162 5 1655 10 133.9
G.Nussmeier, LSU 9 288 194 5 1927 12 133.8
N.Minicucci, Delaware 9 379 234 6 2718 17 133.6
K.Salter, Colorado 8 179 113 6 1242 10 133.1
B.Lowry, W. Michigan 9 193 125 1 1314 7 132.9
J.Denegal, San Diego St. 9 194 115 7 1547 8 132.7
B.Underwood, Michigan 9 220 134 3 1671 7 132.5
T.Kilcrease, Troy 8 192 115 4 1400 9 132.4
L.Sellers, South Carolina 9 201 124 5 1536 7 132.4
J.Kohl, Appalachian St. 6 142 82 2 979 8 131.4
R.Becht, Iowa St. 10 297 178 9 2230 12 130.3
N.Kim, E. Michigan 10 332 205 6 2261 15 130.2
J.Mateer, Oklahoma 8 265 169 7 1949 8 130.2
Z.Eckhaus, Washington St. 7 178 113 8 1244 9 129.9
G.Lopez, North Carolina 8 182 117 5 1224 8 129.8
S.Leavitt, Arizona St. 7 239 145 3 1628 10 129.2
M.Moss, Louisville 9 309 197 7 2132 11 128.9
T.Roberson, Buffalo 8 248 150 8 1739 12 128.9
E.Vasko, Liberty 8 214 126 6 1602 8 128.5
J.Raynor, Arkansas St. 10 380 259 10 2454 13 128.4
N.Iamaleava, UCLA 9 259 165 7 1659 12 127.4
J.Brousseau, Colorado St. 7 152 92 3 993 7 126.7
J.Sagapolutele, California 10 364 224 9 2518 13 126.5
D.Lagway, Florida 9 265 171 12 1762 11 125.0
K.Drones, Virginia Tech 9 260 152 6 1592 15 124.3
D.Lindsey, Minnesota 9 275 171 6 1743 10 123.1
N.Vattiato, Middle Tennessee 9 356 218 7 2150 16 122.9
B.Finley, Akron 9 277 145 7 1875 15 122.0
J.Arnold, Auburn 9 210 133 2 1278 6 122.0
R.Browne, Purdue 10 285 173 8 1898 9 121.4
T.Jackson, UCF 8 220 136 5 1470 5 120.9
K.Jenkins, FIU 9 225 142 4 1402 6 120.7
B.Hayes, Tulsa 7 244 143 5 1569 9 120.7
M.Washington, Maryland 9 327 191 6 2056 13 120.7
G.Loftis, Charlotte 8 156 83 5 1045 8 120.0
K.Anderson, Wyoming 9 269 158 9 1727 11 119.5
B.Gulbranson, Stanford 9 260 148 10 1813 9 119.2
M.Murphy, Oregon St. 9 266 156 8 1749 9 119.0
P.Stone, Northwestern 9 246 146 9 1522 11 118.8
T.Finley, Georgia St. 6 162 102 5 993 5 118.5
M.Gronowski, Iowa 9 183 117 4 1084 5 118.3
A.Armenta, Louisiana-Monroe 8 177 100 7 1070 9 116.1
K.Kelly, Ball St. 9 197 113 5 1155 8 114.9
R.Ashford, Wake Forest 8 199 114 5 1344 3 114.0
D.Pyne, Bowling Green 6 151 94 5 882 4 113.4
H.Watson, Sam Houston St. 7 182 104 4 1108 5 113.0
L.Fife, New Mexico St. 9 328 181 11 2072 11 112.6
M.Nelson, UTEP 6 190 104 9 1163 8 110.6
K.Houser, East Carolina 1 42 25 2 285 0 107.0
Z.Flores, Oklahoma St. 6 168 99 3 931 2 105.8
R.Collins, Syracuse 8 181 97 10 1042 6 101.8
A.Hairston, Umass 8 194 94 4 866 4 88.6

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up