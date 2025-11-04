NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Pts
|J.Sayin, Ohio St.
|8
|218
|176
|3
|2188
|23
|197.1
|F.Mendoza, Indiana
|9
|224
|162
|4
|2124
|25
|185.2
|D.Moore, Oregon
|8
|203
|145
|4
|1772
|19
|171.7
|C.Carr, Notre Dame
|8
|209
|139
|4
|2057
|16
|170.6
|B.Morton, Texas Tech
|7
|184
|125
|4
|1750
|15
|170.4
|D.Williams, Washington
|8
|223
|163
|4
|2117
|14
|170.0
|D.Mensah, Duke
|8
|290
|202
|2
|2572
|21
|166.7
|L.Altmyer, Illinois
|9
|257
|180
|4
|2255
|19
|165.0
|J.Maiava, Southern Cal
|8
|236
|154
|5
|2315
|15
|164.4
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|7
|157
|111
|3
|1286
|13
|163.0
|T.Simpson, Alabama
|8
|261
|177
|1
|2184
|20
|162.6
|J.Fagnano, Uconn
|9
|304
|209
|0
|2529
|22
|162.5
|D.Mestemaker, North Texas
|9
|310
|214
|4
|2702
|21
|162.0
|D.Pavia, Vanderbilt
|9
|240
|166
|5
|2063
|18
|162.0
|C.Joseph, Old Dominion
|9
|231
|142
|9
|2231
|19
|161.9
|J.Daniels, Kansas
|9
|240
|160
|3
|1991
|20
|161.4
|J.Aguilar, Tennessee
|9
|297
|195
|8
|2737
|21
|161.0
|T.Castellanos, Florida St.
|8
|182
|112
|5
|1878
|10
|160.9
|B.Sorsby, Cincinnati
|9
|236
|143
|2
|2050
|20
|159.8
|D.Raiola, Nebraska
|9
|250
|181
|6
|2000
|18
|158.6
|C.Bailey, NC State
|9
|287
|203
|7
|2411
|19
|158.3
|B.Braxton, Southern Miss.
|8
|237
|159
|4
|1958
|18
|158.2
|A.Colandrea, UNLV
|8
|236
|163
|4
|2000
|15
|157.8
|N.Fifita, Arizona
|8
|254
|166
|4
|2042
|21
|157.0
|H.King, Georgia Tech
|8
|219
|158
|2
|1888
|9
|156.3
|J.Hoover, TCU
|8
|285
|185
|6
|2371
|22
|156.1
|B.Barnes, Utah St.
|8
|209
|134
|3
|1808
|14
|156.0
|M.Reed, Texas A&M
|8
|223
|137
|6
|1972
|17
|155.5
|B.Jackson, Texas State
|8
|220
|149
|5
|2016
|10
|155.2
|K.Houser, East Carolina
|7
|230
|157
|3
|1960
|12
|154.5
|C.Weigman, Houston
|9
|228
|148
|4
|1890
|16
|154.2
|E.Simon, Temple
|9
|229
|143
|1
|1690
|21
|153.8
|C.Beck, Miami
|8
|240
|174
|9
|1947
|14
|152.4
|S.Angeli, Syracuse
|4
|156
|98
|2
|1317
|10
|152.3
|T.Green, Arkansas
|9
|274
|171
|8
|2372
|19
|152.2
|G.Stockton, Georgia
|8
|229
|161
|2
|1776
|12
|151.0
|M.Heintschel, Pittsburgh
|6
|184
|118
|5
|1550
|12
|151.0
|P.Navarro, Ohio
|8
|207
|140
|7
|1786
|11
|150.9
|B.Shapen, Mississippi St.
|9
|255
|166
|6
|2148
|15
|150.6
|C.Klubnik, Clemson
|7
|238
|160
|5
|1915
|13
|148.6
|B.Bachmeier, BYU
|8
|201
|126
|3
|1693
|11
|148.5
|B.Lewis, Memphis
|9
|230
|159
|4
|1869
|10
|148.3
|B.Brown, South Florida
|8
|245
|154
|6
|1964
|17
|148.2
|D.DeShields, Kent St.
|7
|138
|79
|2
|1109
|11
|148.2
|C.Brown, Georgia St.
|8
|161
|105
|1
|1123
|12
|147.2
|A.Manning, Texas
|9
|268
|168
|6
|2123
|18
|146.9
|T.Chambliss, Mississippi
|9
|231
|140
|2
|2023
|10
|146.7
|T.Gleason, Toledo
|8
|217
|140
|5
|1721
|13
|146.3
|S.Robertson, Baylor
|9
|366
|230
|7
|2780
|26
|146.3
|J.Layne, New Mexico
|9
|237
|162
|9
|1940
|12
|146.2
|K.Jennings, SMU
|9
|317
|210
|8
|2484
|18
|145.8
|A.Barnett, James Madison
|8
|199
|123
|3
|1516
|13
|144.3
|J.Clark, Missouri St.
|7
|206
|132
|8
|1641
|13
|144.1
|J.Denegal, San Diego St.
|8
|167
|105
|5
|1415
|8
|143.9
|W.Eget, San Jose St.
|8
|320
|190
|3
|2607
|17
|143.5
|O.McCown, UTSA
|8
|249
|168
|4
|1680
|17
|143.5
|B.Baker, Louisiana Tech
|7
|148
|98
|3
|1210
|5
|142.0
|B.Pribula, Missouri
|8
|227
|158
|7
|1685
|11
|141.8
|J.Kitna, UAB
|7
|238
|163
|5
|1785
|10
|141.2
|D.Dampier, Utah
|8
|232
|154
|5
|1588
|15
|140.9
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|9
|306
|190
|5
|2476
|13
|140.8
|B.Davenport, South Alabama
|9
|227
|150
|5
|1664
|12
|140.7
|M.McIvor, W. Kentucky
|7
|254
|171
|5
|1863
|12
|140.6
|M.Madsen, Boise St.
|9
|255
|152
|7
|1994
|15
|139.2
|C.Morris, Virginia
|9
|282
|189
|5
|2069
|12
|139.1
|A.Johnson, Kansas St.
|9
|273
|167
|4
|1991
|16
|138.8
|N.Minicucci, Delaware
|8
|327
|208
|4
|2414
|15
|138.3
|E.Warner, Fresno St.
|7
|202
|139
|9
|1486
|10
|138.0
|C.Boley, Kentucky
|7
|187
|123
|7
|1376
|10
|137.7
|M.Alejado, Hawaii
|7
|302
|199
|6
|2124
|15
|137.4
|J.French, Georgia Southern
|8
|234
|144
|6
|1677
|14
|136.4
|D.Allar, Penn St.
|6
|159
|103
|3
|1100
|8
|135.7
|D.Lonergan, Boston College
|7
|205
|137
|4
|1423
|9
|135.7
|E.Vasko, Liberty
|7
|179
|108
|5
|1406
|8
|135.5
|R.Becht, Iowa St.
|9
|273
|169
|7
|2119
|11
|135.3
|A.Swann, Appalachian St.
|5
|143
|88
|6
|1083
|8
|135.2
|M.Moss, Louisville
|8
|271
|177
|6
|1929
|11
|134.1
|A.Chiles, Michigan St.
|9
|203
|128
|3
|1392
|10
|134.0
|G.Nussmeier, LSU
|8
|267
|176
|5
|1806
|12
|133.8
|K.Salter, Colorado
|8
|179
|113
|6
|1242
|10
|133.1
|D.Finn, Miami (Ohio)
|7
|156
|89
|5
|1257
|7
|133.1
|N.Kim, E. Michigan
|9
|293
|183
|6
|2051
|14
|132.9
|B.Lowry, W. Michigan
|9
|193
|125
|1
|1314
|7
|132.9
|B.Underwood, Michigan
|9
|220
|134
|3
|1671
|7
|132.5
|T.Kilcrease, Troy
|8
|192
|115
|4
|1400
|9
|132.4
|L.Sellers, South Carolina
|9
|201
|124
|5
|1536
|7
|132.4
|C.Veltkamp, FAU
|8
|344
|225
|11
|2324
|17
|132.1
|J.Kohl, Appalachian St.
|6
|142
|82
|2
|979
|8
|131.4
|J.Mateer, Oklahoma
|8
|265
|169
|7
|1949
|8
|130.2
|J.Retzlaff, Tulane
|8
|218
|130
|3
|1622
|7
|130.0
|Z.Eckhaus, Washington St.
|7
|178
|113
|8
|1244
|9
|129.9
|S.Leavitt, Arizona St.
|7
|239
|145
|3
|1628
|10
|129.2
|T.Roberson, Buffalo
|8
|248
|150
|8
|1739
|12
|128.9
|B.Hayes, Tulsa
|6
|198
|119
|3
|1334
|9
|128.7
|D.Lagway, Florida
|8
|246
|160
|9
|1679
|10
|128.5
|J.Raynor, Arkansas St.
|9
|332
|222
|6
|2123
|11
|127.9
|T.Jackson, UCF
|7
|191
|121
|4
|1334
|5
|126.5
|J.Brousseau, Colorado St.
|6
|130
|79
|3
|840
|6
|125.7
|J.Sagapolutele, California
|9
|317
|194
|9
|2195
|11
|125.1
|R.Browne, Purdue
|9
|266
|163
|7
|1822
|9
|124.7
|K.Drones, Virginia Tech
|9
|260
|152
|6
|1592
|15
|124.3
|N.Iamaleava, UCLA
|8
|234
|148
|7
|1468
|10
|124.1
|G.Lopez, North Carolina
|7
|157
|99
|5
|1021
|6
|123.9
|M.Washington, Maryland
|8
|299
|176
|5
|1958
|12
|123.8
|D.Lindsey, Minnesota
|9
|275
|171
|6
|1743
|10
|123.1
|J.Arnold, Auburn
|9
|210
|133
|2
|1278
|6
|122.0
|K.Jenkins, FIU
|8
|225
|142
|4
|1402
|6
|120.7
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|8
|319
|192
|6
|1908
|13
|120.1
|K.Anderson, Wyoming
|9
|269
|158
|9
|1727
|11
|119.5
|B.Gulbranson, Stanford
|9
|260
|148
|10
|1813
|9
|119.2
|M.Murphy, Oregon St.
|9
|266
|156
|8
|1749
|9
|119.0
|P.Stone, Northwestern
|8
|216
|126
|9
|1372
|10
|118.6
|R.Ashford, Wake Forest
|7
|183
|107
|5
|1298
|3
|118.0
|B.Finley, Akron
|8
|257
|133
|7
|1678
|13
|117.8
|T.Finley, Georgia St.
|5
|136
|86
|4
|816
|4
|117.5
|M.Gronowski, Iowa
|8
|165
|107
|4
|946
|4
|116.2
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|8
|177
|100
|7
|1070
|9
|116.1
|D.Pyne, Bowling Green
|6
|151
|94
|5
|882
|4
|113.4
|H.Watson, Sam Houston St.
|7
|182
|104
|4
|1108
|5
|113.0
|L.Fife, New Mexico St.
|8
|282
|153
|9
|1831
|9
|112.9
|K.Kelly, Ball St.
|8
|168
|96
|5
|982
|6
|112.1
|M.Nelson, UTEP
|6
|190
|104
|9
|1163
|8
|110.6
|G.Loftis, Charlotte
|7
|125
|63
|4
|766
|5
|108.7
|R.Collins, Syracuse
|7
|156
|85
|8
|957
|6
|108.5
|K.Houser, East Carolina
|1
|42
|25
|2
|285
|0
|107.0
|Z.Flores, Oklahoma St.
|6
|168
|99
|3
|931
|2
|105.8
|A.Hairston, Umass
|7
|174
|82
|4
|812
|3
|87.4
