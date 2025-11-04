Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Passers

The Associated Press

November 4, 2025, 12:21 PM

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts
J.Sayin, Ohio St. 8 218 176 3 2188 23 197.1
F.Mendoza, Indiana 9 224 162 4 2124 25 185.2
D.Moore, Oregon 8 203 145 4 1772 19 171.7
C.Carr, Notre Dame 8 209 139 4 2057 16 170.6
B.Morton, Texas Tech 7 184 125 4 1750 15 170.4
D.Williams, Washington 8 223 163 4 2117 14 170.0
D.Mensah, Duke 8 290 202 2 2572 21 166.7
L.Altmyer, Illinois 9 257 180 4 2255 19 165.0
J.Maiava, Southern Cal 8 236 154 5 2315 15 164.4
C.Del Rio-Wilson, Marshall 7 157 111 3 1286 13 163.0
T.Simpson, Alabama 8 261 177 1 2184 20 162.6
J.Fagnano, Uconn 9 304 209 0 2529 22 162.5
D.Mestemaker, North Texas 9 310 214 4 2702 21 162.0
D.Pavia, Vanderbilt 9 240 166 5 2063 18 162.0
C.Joseph, Old Dominion 9 231 142 9 2231 19 161.9
J.Daniels, Kansas 9 240 160 3 1991 20 161.4
J.Aguilar, Tennessee 9 297 195 8 2737 21 161.0
T.Castellanos, Florida St. 8 182 112 5 1878 10 160.9
B.Sorsby, Cincinnati 9 236 143 2 2050 20 159.8
D.Raiola, Nebraska 9 250 181 6 2000 18 158.6
C.Bailey, NC State 9 287 203 7 2411 19 158.3
B.Braxton, Southern Miss. 8 237 159 4 1958 18 158.2
A.Colandrea, UNLV 8 236 163 4 2000 15 157.8
N.Fifita, Arizona 8 254 166 4 2042 21 157.0
H.King, Georgia Tech 8 219 158 2 1888 9 156.3
J.Hoover, TCU 8 285 185 6 2371 22 156.1
B.Barnes, Utah St. 8 209 134 3 1808 14 156.0
M.Reed, Texas A&M 8 223 137 6 1972 17 155.5
B.Jackson, Texas State 8 220 149 5 2016 10 155.2
K.Houser, East Carolina 7 230 157 3 1960 12 154.5
C.Weigman, Houston 9 228 148 4 1890 16 154.2
E.Simon, Temple 9 229 143 1 1690 21 153.8
C.Beck, Miami 8 240 174 9 1947 14 152.4
S.Angeli, Syracuse 4 156 98 2 1317 10 152.3
T.Green, Arkansas 9 274 171 8 2372 19 152.2
G.Stockton, Georgia 8 229 161 2 1776 12 151.0
M.Heintschel, Pittsburgh 6 184 118 5 1550 12 151.0
P.Navarro, Ohio 8 207 140 7 1786 11 150.9
B.Shapen, Mississippi St. 9 255 166 6 2148 15 150.6
C.Klubnik, Clemson 7 238 160 5 1915 13 148.6
B.Bachmeier, BYU 8 201 126 3 1693 11 148.5
B.Lewis, Memphis 9 230 159 4 1869 10 148.3
B.Brown, South Florida 8 245 154 6 1964 17 148.2
D.DeShields, Kent St. 7 138 79 2 1109 11 148.2
C.Brown, Georgia St. 8 161 105 1 1123 12 147.2
A.Manning, Texas 9 268 168 6 2123 18 146.9
T.Chambliss, Mississippi 9 231 140 2 2023 10 146.7
T.Gleason, Toledo 8 217 140 5 1721 13 146.3
S.Robertson, Baylor 9 366 230 7 2780 26 146.3
J.Layne, New Mexico 9 237 162 9 1940 12 146.2
K.Jennings, SMU 9 317 210 8 2484 18 145.8
A.Barnett, James Madison 8 199 123 3 1516 13 144.3
J.Clark, Missouri St. 7 206 132 8 1641 13 144.1
J.Denegal, San Diego St. 8 167 105 5 1415 8 143.9
W.Eget, San Jose St. 8 320 190 3 2607 17 143.5
O.McCown, UTSA 8 249 168 4 1680 17 143.5
B.Baker, Louisiana Tech 7 148 98 3 1210 5 142.0
B.Pribula, Missouri 8 227 158 7 1685 11 141.8
J.Kitna, UAB 7 238 163 5 1785 10 141.2
D.Dampier, Utah 8 232 154 5 1588 15 140.9
A.Kaliakmanis, Rutgers 9 306 190 5 2476 13 140.8
B.Davenport, South Alabama 9 227 150 5 1664 12 140.7
M.McIvor, W. Kentucky 7 254 171 5 1863 12 140.6
M.Madsen, Boise St. 9 255 152 7 1994 15 139.2
C.Morris, Virginia 9 282 189 5 2069 12 139.1
A.Johnson, Kansas St. 9 273 167 4 1991 16 138.8
N.Minicucci, Delaware 8 327 208 4 2414 15 138.3
E.Warner, Fresno St. 7 202 139 9 1486 10 138.0
C.Boley, Kentucky 7 187 123 7 1376 10 137.7
M.Alejado, Hawaii 7 302 199 6 2124 15 137.4
J.French, Georgia Southern 8 234 144 6 1677 14 136.4
D.Allar, Penn St. 6 159 103 3 1100 8 135.7
D.Lonergan, Boston College 7 205 137 4 1423 9 135.7
E.Vasko, Liberty 7 179 108 5 1406 8 135.5
R.Becht, Iowa St. 9 273 169 7 2119 11 135.3
A.Swann, Appalachian St. 5 143 88 6 1083 8 135.2
M.Moss, Louisville 8 271 177 6 1929 11 134.1
A.Chiles, Michigan St. 9 203 128 3 1392 10 134.0
G.Nussmeier, LSU 8 267 176 5 1806 12 133.8
K.Salter, Colorado 8 179 113 6 1242 10 133.1
D.Finn, Miami (Ohio) 7 156 89 5 1257 7 133.1
N.Kim, E. Michigan 9 293 183 6 2051 14 132.9
B.Lowry, W. Michigan 9 193 125 1 1314 7 132.9
B.Underwood, Michigan 9 220 134 3 1671 7 132.5
T.Kilcrease, Troy 8 192 115 4 1400 9 132.4
L.Sellers, South Carolina 9 201 124 5 1536 7 132.4
C.Veltkamp, FAU 8 344 225 11 2324 17 132.1
J.Kohl, Appalachian St. 6 142 82 2 979 8 131.4
J.Mateer, Oklahoma 8 265 169 7 1949 8 130.2
J.Retzlaff, Tulane 8 218 130 3 1622 7 130.0
Z.Eckhaus, Washington St. 7 178 113 8 1244 9 129.9
S.Leavitt, Arizona St. 7 239 145 3 1628 10 129.2
T.Roberson, Buffalo 8 248 150 8 1739 12 128.9
B.Hayes, Tulsa 6 198 119 3 1334 9 128.7
D.Lagway, Florida 8 246 160 9 1679 10 128.5
J.Raynor, Arkansas St. 9 332 222 6 2123 11 127.9
T.Jackson, UCF 7 191 121 4 1334 5 126.5
J.Brousseau, Colorado St. 6 130 79 3 840 6 125.7
J.Sagapolutele, California 9 317 194 9 2195 11 125.1
R.Browne, Purdue 9 266 163 7 1822 9 124.7
K.Drones, Virginia Tech 9 260 152 6 1592 15 124.3
N.Iamaleava, UCLA 8 234 148 7 1468 10 124.1
G.Lopez, North Carolina 7 157 99 5 1021 6 123.9
M.Washington, Maryland 8 299 176 5 1958 12 123.8
D.Lindsey, Minnesota 9 275 171 6 1743 10 123.1
J.Arnold, Auburn 9 210 133 2 1278 6 122.0
K.Jenkins, FIU 8 225 142 4 1402 6 120.7
N.Vattiato, Middle Tennessee 8 319 192 6 1908 13 120.1
K.Anderson, Wyoming 9 269 158 9 1727 11 119.5
B.Gulbranson, Stanford 9 260 148 10 1813 9 119.2
M.Murphy, Oregon St. 9 266 156 8 1749 9 119.0
P.Stone, Northwestern 8 216 126 9 1372 10 118.6
R.Ashford, Wake Forest 7 183 107 5 1298 3 118.0
B.Finley, Akron 8 257 133 7 1678 13 117.8
T.Finley, Georgia St. 5 136 86 4 816 4 117.5
M.Gronowski, Iowa 8 165 107 4 946 4 116.2
A.Armenta, Louisiana-Monroe 8 177 100 7 1070 9 116.1
D.Pyne, Bowling Green 6 151 94 5 882 4 113.4
H.Watson, Sam Houston St. 7 182 104 4 1108 5 113.0
L.Fife, New Mexico St. 8 282 153 9 1831 9 112.9
K.Kelly, Ball St. 8 168 96 5 982 6 112.1
M.Nelson, UTEP 6 190 104 9 1163 8 110.6
G.Loftis, Charlotte 7 125 63 4 766 5 108.7
R.Collins, Syracuse 7 156 85 8 957 6 108.5
K.Houser, East Carolina 1 42 25 2 285 0 107.0
Z.Flores, Oklahoma St. 6 168 99 3 931 2 105.8
A.Hairston, Umass 7 174 82 4 812 3 87.4

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

