NCAA FBS Individual Kickoff Returns

The Associated Press

November 25, 2025, 11:15 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
L.Styles, Ohio St. 9 1 100 100.00
S.Bangura, Ohio 11 1 97 97.00
J.Charles, Nebraska 11 1 85 85.00
K.Brown, Louisville 9 1 65 65.00
T.Magee, Umass 3 1 57 57.00
J.Williams, Texas Tech 11 4 207 51.75
I.Foster, Southern Miss. 11 1 44 44.00
D.Morris, Tennessee 5 1 44 44.00
A.Brown, Michigan St. 3 3 122 40.67
C.Barnes, Wake Forest 10 6 234 39.00
S.Evans, North Texas 11 3 115 38.33
K.Courtney, Virginia 11 1 38 38.00
C.Pickett, Kansas 11 1 38 38.00
J.Price, Notre Dame 11 12 450 37.50
J.Moore, Duke 9 1 37 37.00
J.McIntyre, Pittsburgh 11 1 36 36.00
C.Ross, Virginia 10 7 248 35.43
J.Howse, Middle Tennessee 4 1 35 35.00
S.Moa, BYU 3 1 35 35.00
J.Brown, Georgia Southern 11 1 34 34.00
J.Morrow, Texas A&M 11 1 34 34.00
T.Nagy, Kansas 11 1 34 34.00
G.Hart, W. Kentucky 11 1 33 33.00
C.Pettaway, Bowling Green 8 12 396 33.00
T.Smith, Tulane 11 4 131 32.75
K.Reynolds, Miami (Ohio) 11 10 324 32.40
S.Hagans, Duke 11 11 353 32.09
J.Grier, Appalachian St. 8 1 32 32.00
E.Potts, Tulsa 10 1 32 32.00
K.Johnson, Pittsburgh 11 5 159 31.80
T.Burns, Sam Houston St. 11 6 187 31.17
B.Cain, Auburn 11 1 31 31.00
B.Cardwell, San Diego St. 10 1 31 31.00
C.Chadwick, Uconn 12 1 31 31.00
C.Harris-Lopez, James Madison 10 5 154 30.80
K.Mack, Penn St. 10 4 123 30.75
K.Roberts, Bowling Green 11 7 215 30.71
S.Smith, Memphis 11 5 152 30.40
D.Bankston, New Mexico 11 11 334 30.36
J.Cross, Arkansas St. 1 1 30 30.00
B.Hammer, Toledo 11 2 60 30.00
C.Barfield, Hawaii 11 9 267 29.67
K.Wetjen, Iowa 11 12 356 29.67
K.Boone-Nelson, W. Michigan 10 2 59 29.50
B.Noernberg, Kansas St. 8 16 464 29.00
N.White, Utah St. 11 1 29 29.00
C.Cobb, Arkansas St. 11 18 520 28.89
J.Gray, Liberty 8 11 313 28.45
D.Clark, Kent St. 11 16 452 28.25
K.Williams, Nebraska 10 11 310 28.18
M.Anderson, Texas State 10 1 28 28.00
P.Fisher, UAB 8 1 28 28.00
K.Kubecka, Kansas 11 1 28 28.00
W.Philord, FAU 7 1 28 28.00
V.Anthony, Wisconsin 11 16 446 27.88
D.Eley, Charlotte 10 18 501 27.83
J.Norris, Louisiana-Lafayette 7 8 222 27.75
M.Gillie, Coastal Carolina 11 14 385 27.50
R.Pleasant, Auburn 10 12 327 27.25
M.Pollard, Delaware 11 12 327 27.25
C.Valentine, Illinois 11 4 109 27.25
J.Barney, Nebraska 11 5 135 27.00
K.Perich, Minnesota 11 18 479 26.61
D.Fowlkes, Missouri 10 7 186 26.57
T.Richardson, Vanderbilt 11 13 344 26.46
D.Cobb, Georgia Southern 11 19 502 26.42
S.Beebe, UAB 11 21 554 26.38
J.Himon, Northwestern 10 5 131 26.20
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 11 3 78 26.00
T.Carney, Wake Forest 11 1 26 26.00
H.Gilmore, Kentucky 11 1 26 26.00
M.Henry, W. Kentucky 11 2 52 26.00
K.Salter, Colorado 9 1 26 26.00
J.Wayne, Coastal Carolina 10 1 26 26.00
T.White, N. Illinois 2 1 26 26.00
D.Reynolds, N. Illinois 11 15 388 25.87
D.Gandy, Louisiana Tech 11 13 336 25.85
E.Henderson, Kansas 11 16 412 25.75
K.Woods, Nevada 11 11 282 25.64
A.Mohammed, Washington 11 15 384 25.60
J.Lucas, Florida St. 11 8 204 25.50
J.Johnson, San Jose St. 10 13 328 25.23
M.Jackson, Purdue 11 14 351 25.07
D.Hill, Oregon 11 2 50 25.00
J.Hunter, San Diego St. 11 1 25 25.00
B.Jennings, Louisville 4 2 50 25.00
M.Resetich, Illinois 10 1 25 25.00
G.Stenger, Nebraska 1 1 25 25.00
T.Horton, Ball St. 10 11 274 24.91
L.Diggs, Mississippi 11 3 74 24.67
T.Gentry, Texas Tech 6 3 74 24.67
S.Evans, North Texas 11 12 295 24.58
J.Denman, TCU 11 6 147 24.50
J.Hayes, TCU 6 2 49 24.50
J.Mattord, E. Michigan 10 2 49 24.50
T.Bussey, Texas A&M 11 15 366 24.40
L.Avant, Colorado St. 11 11 268 24.36
K.Washington, Tulsa 4 7 170 24.29
J.Jenkins, Texas State 11 20 483 24.15
P.Clacks, Buffalo 11 2 48 24.00
K.Frew, Air Force 11 1 24 24.00
C.Jnopierre, FIU 9 16 384 24.00
J.Keough, Buffalo 11 1 24 24.00
I.McMorris, Missouri St. 4 2 48 24.00
D.Miles, W. Michigan 11 19 456 24.00
T.Nickelson, Appalachian St. 1 3 72 24.00
T.Thomas, Akron 11 2 48 24.00
R.Triplette, Georgia Tech 9 1 24 24.00
T.Williams, Virginia Tech 11 2 48 24.00
R.Hill, Arkansas 10 9 215 23.89
Q.Gibson, Colorado 11 25 597 23.88
K.Marion, Miami 11 8 190 23.75
L.Wilson, Cincinnati 10 8 190 23.75
B.Hills, Akron 11 28 663 23.68
C.Johnson, Tulsa 8 3 71 23.67
N.Singleton, Penn St. 11 3 71 23.67
J.Whatley, Arizona 11 3 71 23.67
C.Farrell, Northwestern 6 2 47 23.50
J.Platt, FAU 11 23 538 23.39
I.Mozee, Nebraska 11 3 70 23.33
A.Brown-Stephens, Tulane 11 14 326 23.29
J.Nixon, UCF 11 18 419 23.28
D.Spann, Pittsburgh 11 11 255 23.18
J.Gaston, Middle Tennessee 8 7 162 23.14
C.Hagen, BYU 10 16 369 23.06
R.Hemby, Indiana 11 8 184 23.00
S.Lockett, Kansas St. 11 1 23 23.00
J.Price, Kansas St. 8 2 46 23.00
D.Taylor, Colorado 4 1 23 23.00
C.Washington, San Diego St. 11 1 23 23.00
A.Isaac, South Florida 11 9 206 22.89
C.Smith, Penn St. 5 6 137 22.83
L.Montgomery, East Carolina 11 5 114 22.80
A.Randall, Clemson 11 8 182 22.75
D.Brown, San Diego St. 11 3 68 22.67
A.Flora, Iowa St. 9 6 136 22.67
J.Monteiro, Liberty 7 7 158 22.57
K.Miller, Southern Cal 11 2 45 22.50
E.Porter, N. Illinois 11 2 45 22.50
E.Small, TCU 6 2 45 22.50
E.Willis, UTEP 10 2 45 22.50
T.Shelton, Buffalo 8 13 292 22.46
I.Bryant, Navy 10 18 404 22.44
J.Kelly, Delaware 11 6 134 22.33
C.Ramseur, Nevada 11 3 67 22.33
W.Knight, James Madison 11 4 89 22.25
C.Martin, UCLA 11 4 89 22.25
N.Harbor, South Carolina 10 9 199 22.11
J.Napier, San Diego St. 10 12 265 22.08
J.Bradley, UNLV 11 1 22 22.00
J.Gibson, Umass 9 2 44 22.00
D.Rice, Kansas St. 10 3 66 22.00
N.Sheppard, Duke 11 1 22 22.00
M.Thomas, Purdue 11 1 22 22.00
Z.Thomas, LSU 11 1 22 22.00
D.Wagner, Northwestern 10 1 22 22.00
K.Wilson, Baylor 11 28 616 22.00
M.Everhart, TCU 8 9 197 21.89
M.Mews, Houston 11 17 372 21.88
P.Fox, West Virginia 10 7 153 21.86
T.Hill, Syracuse 7 12 262 21.83
P.Jones, Duke 4 4 87 21.75
A.Middleton, Bowling Green 11 8 174 21.75
C.Harris, Air Force 11 7 152 21.71
M.Anderson, UTSA 8 6 130 21.67
T.Green, Boston College 9 6 130 21.67
T.Rudolph, Toledo 11 17 368 21.65
T.Smith, Uconn 12 11 238 21.64
E.Washington, Oregon St. 3 7 151 21.57
X.Turner-Bradshaw, Marshall 11 19 409 21.53
Q.Craig, Arizona 10 2 43 21.50
J.Holman, South Carolina 9 6 129 21.50
L.Rhodes, SMU 10 8 172 21.50
C.Yacamelli, Wisconsin 9 2 43 21.50
J.Benjamin, Rutgers 11 3 64 21.33
D.Bray, Utah 7 3 64 21.33
B.Brown, LSU 11 12 256 21.33
P.Lewis, Tennessee 10 6 128 21.33
R.Luke, Fresno St. 11 16 341 21.31
D.Bryson, Kennesaw St. 10 7 149 21.29
J.De Jesus, California 11 14 298 21.29
C.Lacy, Louisville 11 11 234 21.27
J.Scott, NC State 11 11 234 21.27
Q.Adams, California 10 1 21 21.00
M.Allen, Baylor 8 2 42 21.00
T.Bachmeier, BYU 11 1 21 21.00
D.Cordero, Hawaii 10 1 21 21.00
J.Ruffin, Cent. Michigan 10 1 21 21.00
M.Upton, Boston College 8 1 21 21.00
B.White, Hawaii 10 1 21 21.00
B.Black, Rutgers 11 6 125 20.83
R.Johnson, Missouri St. 11 3 62 20.67
D.Taylor, Texas State 4 3 62 20.67
J.Robinson, Missouri St. 10 9 185 20.56
A.Marsh, Michigan 11 11 226 20.55
Z.Branch, Georgia 11 10 205 20.50
T.Brown, Clemson 11 2 41 20.50
S.Clower, North Carolina 8 4 82 20.50
C.High, Stanford 11 10 205 20.50
I.Mahdi, Arizona 11 4 82 20.50
M.McDoom, Cincinnati 11 2 41 20.50
C.Culliver, North Carolina 6 5 102 20.40
D.Epps, Troy 11 19 387 20.37
A.Brown, FIU 4 3 61 20.33
F. Robertson, Louisiana Tech 4 4 81 20.25
M.Stephens, Kent St. 2 4 81 20.25
E.Dennis, Ohio 7 9 182 20.22
P.Prioleau, Virginia Tech 10 16 322 20.12
L.Brooks, Alabama 10 11 221 20.09
M.Davis, Southern Miss. 11 12 241 20.08
C.Adams, Alabama 11 1 20 20.00
J.Anderson, Illinois 10 1 20 20.00
M.Brown, Uconn 4 8 160 20.00
F.Brown, Syracuse 7 1 20 20.00
T.Bryant, Kentucky 11 1 20 20.00
D.Jackson, Texas State 10 1 20 20.00
K.Lando, Jacksonville St. 11 1 20 20.00
P.Malbrue, LSU 10 1 20 20.00
E.McClain, Ball St. 11 1 20 20.00
J.Taylor, Michigan 10 1 20 20.00
J.Taylor, Virginia 11 1 20 20.00
T.Thompson, Rice 10 3 60 20.00
K.Alexander, Appalachian St. 11 17 339 19.94
T.King, New Mexico St. 7 9 179 19.89
N.Biggins, Cent. Michigan 11 11 218 19.82
M.Sherrod, Boise St. 11 13 257 19.77
J.Norman, E. Michigan 10 21 415 19.76
D.Kerr, Syracuse 7 4 79 19.75
J.Malau’ulu, Fresno St. 11 4 79 19.75
K.Pearson, East Carolina 9 3 59 19.67
A.Turner, Rice 11 3 59 19.67
K.Law, Kentucky 11 7 137 19.57
A.Broome, Boston College 10 2 39 19.50
J.Glover, UNLV 11 16 312 19.50
J.McGill, North Carolina 8 8 156 19.50
J.Moore, Duke 8 2 39 19.50
L.Thorpe, Stanford 10 2 39 19.50
T.Wallace, Kennesaw St. 9 2 39 19.50
Q.Jackson, Rice 11 11 214 19.45
R.Niblett, Texas 11 9 175 19.44
S.Marshall, Georgia Tech 11 10 194 19.40
R.Cooper, Maryland 10 3 58 19.33
D.Wells, Oregon St. 11 12 232 19.33
P.Jenkins, East Carolina 9 5 96 19.20
C.Flowers, W. Kentucky 11 8 153 19.12
J.Berchal, Appalachian St. 9 1 19 19.00
J.Coleman, Washington 10 3 57 19.00
B.Farrell, Stanford 11 1 19 19.00
I.Hartrup, Mississippi 11 5 95 19.00
C.Hernandez, Wake Forest 11 1 19 19.00
M.Hudson, Texas Tech 10 7 133 19.00
T.Hudson, Vanderbilt 7 1 19 19.00
N.James, Notre Dame 3 1 19 19.00
K.Mason, Akron 12 1 19 19.00
G.Pettaway, James Madison 9 2 38 19.00
D.Stepney, Akron 6 1 19 19.00
B.Townsend, Cent. Michigan 11 1 19 19.00
C.Wheatley-Humphrey, Miami 5 1 19 19.00
V.Wilkins, Boston College 9 2 38 19.00
M.Woods, South Alabama 11 2 38 19.00
J.Hamilton, Arizona St. 11 10 189 18.90
Q.Ashley, Ball St. 9 9 170 18.89
M.Phillips, Sam Houston St. 11 15 283 18.87
D.Williams, W. Kentucky 7 7 131 18.71
I.Jacobs, UAB 11 3 56 18.67
P.Plott, Georgia Southern 10 6 112 18.67
J.Smith, South Florida 11 3 56 18.67
M.James, Old Dominion 10 8 149 18.62
R.Williams, Louisiana-Lafayette 10 17 315 18.53
D.Brune, Ohio 11 2 37 18.50
J.Franklin, W. Michigan 11 2 37 18.50
J.Marshall, UCLA 1 2 37 18.50
W.Nixon, Syracuse 11 2 37 18.50
K.Washington, Georgia St. 11 6 110 18.33
T.Washington, Iowa 10 4 73 18.25
N.Whittington, Oregon 9 4 73 18.25
T.Peyton, Georgia St. 10 20 364 18.20
H.Smith, Temple 11 5 91 18.20
D.DeBlanc, Wyoming 10 6 109 18.17
X.Alexander, Washington 11 1 18 18.00
J.Bowie, West Virginia 9 1 18 18.00
K.Brown, UAB 9 1 18 18.00
D.Carnes, North Texas 11 1 18 18.00
D.Claiborne, Wake Forest 11 1 18 18.00
J.Edwards, Coastal Carolina 11 1 18 18.00
M.Greer, Buffalo 11 1 18 18.00
K.Jones, Kennesaw St. 9 9 162 18.00
D.Kelley, Nevada 7 1 18 18.00
M.Lemon, Southern Cal 11 8 144 18.00
Q.Martin, Penn St. 6 1 18 18.00
C.Parker, Uconn 12 1 18 18.00
V.Rosa, Uconn 12 4 72 18.00
T.Russell, Syracuse 3 2 36 18.00
N.Townsend, Texas 11 1 18 18.00
M.Turner, Tulane 6 1 18 18.00
A.Waseem, FAU 11 2 36 18.00
A.Woods, UCLA 10 2 36 18.00
A.Frias, UCLA 11 10 179 17.90
D.Stanley, New Mexico St. 10 4 71 17.75
B.MacCormack, Boston College 8 7 124 17.71

