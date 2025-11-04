Live Radio
NCAA FBS Individual Kickoff Returns

The Associated Press

November 4, 2025, 11:05 PM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
J.Charles, Nebraska 9 1 85 85.00
K.Brown, Louisville 7 1 65 65.00
T.Magee, Umass 3 1 57 57.00
B.Hammer, Toledo 8 1 52 52.00
J.Williams, Texas Tech 9 4 207 51.75
I.Foster, Southern Miss. 8 1 44 44.00
D.Morris, Tennessee 3 1 44 44.00
S.Hagans, Duke 8 5 213 42.60
A.Brown, Michigan St. 3 3 122 40.67
J.Price, Notre Dame 8 9 362 40.22
C.Barnes, Wake Forest 8 6 234 39.00
C.Ross, Virginia 8 6 231 38.50
K.Courtney, Virginia 9 1 38 38.00
J.McIntyre, Pittsburgh 9 1 36 36.00
J.Howse, Middle Tennessee 4 1 35 35.00
S.Moa, BYU 3 1 35 35.00
L.Diggs, Mississippi 9 2 69 34.50
K.Reynolds, Miami (Ohio) 8 6 207 34.50
J.Brown, Georgia Southern 8 1 34 34.00
T.Nagy, Kansas 9 1 34 34.00
S.Smith, Memphis 9 4 133 33.25
G.Hart, W. Kentucky 9 1 33 33.00
C.Pettaway, Bowling Green 7 12 396 33.00
K.Wetjen, Iowa 8 8 262 32.75
A.Brundidge, UAB 7 1 32 32.00
J.Grier, Appalachian St. 5 1 32 32.00
K.Johnson, Pittsburgh 9 5 159 31.80
B.Cain, Auburn 9 1 31 31.00
B.Cardwell, San Diego St. 7 1 31 31.00
C.Harris-Lopez, James Madison 7 5 154 30.80
K.Mack, Penn St. 8 4 123 30.75
D.Bankston, New Mexico 9 11 334 30.36
J.Cross, Arkansas St. 1 1 30 30.00
J.Morrow, Texas A&M 8 1 30 30.00
B.Noernberg, Kansas St. 7 15 448 29.87
D.Reynolds, N. Illinois 8 12 356 29.67
D.Clark, Kent St. 8 13 384 29.54
K.Boone-Nelson, W. Michigan 9 2 59 29.50
M.Pollard, Delaware 8 9 261 29.00
V.Anthony, Wisconsin 8 12 343 28.58
J.Gray, Liberty 8 11 313 28.45
D.Gandy, Louisiana Tech 8 11 310 28.18
K.Williams, Nebraska 9 11 310 28.18
M.Anderson, Texas State 7 1 28 28.00
K.Kubecka, Kansas 9 1 28 28.00
W.Philord, FAU 6 1 28 28.00
E.Henderson, Kansas 9 14 385 27.50
C.Valentine, Illinois 9 4 109 27.25
J.Johnson, San Jose St. 7 9 245 27.22
T.Richardson, Vanderbilt 9 12 326 27.17
T.Bussey, Texas A&M 8 11 298 27.09
C.Cobb, Arkansas St. 9 11 298 27.09
J.Whatley, Arizona 8 1 27 27.00
D.Cobb, Georgia Southern 8 12 323 26.92
J.Himon, Northwestern 8 3 80 26.67
J.Baugh, Florida 8 2 53 26.50
R.Pleasant, Auburn 8 12 314 26.17
T.Carney, Wake Forest 8 1 26 26.00
H.Gilmore, Kentucky 8 1 26 26.00
M.Henry, W. Kentucky 9 2 52 26.00
A.Mohammed, Washington 8 14 364 26.00
J.Monteiro, Liberty 4 1 26 26.00
J.Price, Kansas St. 7 1 26 26.00
K.Roberts, Bowling Green 9 3 78 26.00
K.Salter, Colorado 7 1 26 26.00
J.Wayne, Coastal Carolina 8 1 26 26.00
T.White, N. Illinois 2 1 26 26.00
L.Avant, Colorado St. 8 9 231 25.67
Q.Gibson, Colorado 9 19 483 25.42
J.Jenkins, Texas State 8 17 431 25.35
D.Miles, W. Michigan 8 16 404 25.25
S.Beebe, UAB 8 17 428 25.18
T.Horton, Ball St. 7 7 176 25.14
D.Eley, Charlotte 7 14 350 25.00
S.Evans, North Texas 9 10 250 25.00
D.Hill, Oregon 8 2 50 25.00
J.Hunter, San Diego St. 8 1 25 25.00
M.Jackson, Purdue 9 11 275 25.00
C.Ramseur, Nevada 8 2 50 25.00
J.Smith, South Florida 8 1 25 25.00
G.Stenger, Nebraska 1 1 25 25.00
C.Barfield, Hawaii 9 6 148 24.67
J.Denman, TCU 8 6 147 24.50
J.Hayes, TCU 6 2 49 24.50
J.Mattord, E. Michigan 8 2 49 24.50
K.Washington, Tulsa 4 7 170 24.29
K.Marion, Miami 8 6 145 24.17
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 8 1 24 24.00
P.Clacks, Buffalo 9 2 48 24.00
K.Frew, Air Force 8 1 24 24.00
J.Keough, Buffalo 9 1 24 24.00
I.McMorris, Missouri St. 4 2 48 24.00
T.Thomas, Akron 8 2 48 24.00
R.Triplette, Georgia Tech 7 1 24 24.00
T.Williams, Virginia Tech 9 2 48 24.00
C.Hagen, BYU 8 13 311 23.92
R.Hill, Arkansas 9 9 215 23.89
J.Platt, FAU 8 21 499 23.76
J.Lucas, Florida St. 8 4 95 23.75
L.Wilson, Cincinnati 8 8 190 23.75
C.Jnopierre, FIU 8 15 356 23.73
C.Johnson, Tulsa 7 3 71 23.67
J.Nixon, UCF 8 17 402 23.65
R.Hemby, Indiana 9 7 165 23.57
R.Luke, Fresno St. 9 9 212 23.56
M.Gillie, Coastal Carolina 8 9 211 23.44
D.Fowlkes, Missouri 8 5 117 23.40
I.Mozee, Nebraska 9 3 70 23.33
A.Brown-Stephens, Tulane 8 14 326 23.29
M.Everhart, TCU 6 5 115 23.00
S.Lockett, Kansas St. 9 1 23 23.00
M.McDoom, Cincinnati 9 1 23 23.00
D.Taylor, Colorado 4 1 23 23.00
C.Washington, San Diego St. 8 1 23 23.00
C.Smith, Penn St. 5 6 137 22.83
I.Bryant, Navy 8 17 388 22.82
J.Holman, South Carolina 7 5 114 22.80
L.Montgomery, East Carolina 8 5 114 22.80
A.Randall, Clemson 8 8 182 22.75
D.Spann, Pittsburgh 9 8 182 22.75
C.Lacy, Louisville 8 9 204 22.67
L.Rhodes, SMU 9 7 158 22.57
T.Gentry, Texas Tech 5 2 45 22.50
K.Miller, Southern Cal 8 2 45 22.50
E.Porter, N. Illinois 8 2 45 22.50
D.Rice, Kansas St. 9 2 45 22.50
E.Small, TCU 6 2 45 22.50
E.Willis, UTEP 8 2 45 22.50
T.Shelton, Buffalo 6 5 112 22.40
J.Kelly, Delaware 8 6 134 22.33
B.Hills, Akron 8 19 424 22.32
T.Hill, Syracuse 5 12 267 22.25
W.Knight, James Madison 8 4 89 22.25
B.Black, Rutgers 9 5 110 22.00
T.Brown, Clemson 8 1 22 22.00
N.Sheppard, Duke 8 1 22 22.00
Z.Thomas, LSU 8 1 22 22.00
D.Wagner, Northwestern 8 1 22 22.00
K.Wilson, Baylor 9 22 484 22.00
M.Mews, Houston 9 15 327 21.80
P.Jones, Duke 4 4 87 21.75
J.De Jesus, California 9 13 282 21.69
M.Anderson, UTSA 5 6 130 21.67
P.Fox, West Virginia 8 6 130 21.67
T.Green, Boston College 7 6 130 21.67
T.Smith, Uconn 9 11 238 21.64
P.Lewis, Tennessee 9 5 108 21.60
A.Isaac, South Florida 8 7 151 21.57
Q.Craig, Arizona 8 2 43 21.50
A.Flora, Iowa St. 7 4 86 21.50
B.Presley, Tulsa 8 4 86 21.50
J.Benjamin, Rutgers 9 3 64 21.33
J.Scott, NC State 9 11 234 21.27
I.Hartrup, Mississippi 9 4 85 21.25
K.Perich, Minnesota 9 11 233 21.18
B.Brown, LSU 8 10 211 21.10
Q.Adams, California 8 1 21 21.00
M.Allen, Baylor 6 2 42 21.00
E.Brow, UTSA 6 1 21 21.00
D.Cordero, Hawaii 8 1 21 21.00
D.DeBlanc, Wyoming 8 4 84 21.00
J.Gibson, Umass 6 1 21 21.00
I.Jacobs, UAB 8 2 42 21.00
J.Ruffin, Cent. Michigan 8 1 21 21.00
M.Upton, Boston College 6 1 21 21.00
B.White, Hawaii 8 1 21 21.00
N.Harbor, South Carolina 9 8 166 20.75
D.Bryson, Kennesaw St. 7 3 62 20.67
P.Prioleau, Virginia Tech 9 15 310 20.67
M.Sherrod, Boise St. 9 11 227 20.64
J.Norman, E. Michigan 8 18 371 20.61
M.Lemon, Southern Cal 8 7 144 20.57
A.Middleton, Bowling Green 9 7 144 20.57
C.High, Stanford 9 9 185 20.56
S.Clower, North Carolina 5 4 82 20.50
C.Harris, Air Force 8 4 82 20.50
I.Mahdi, Arizona 8 4 82 20.50
N.Whittington, Oregon 6 2 41 20.50
C.Culliver, North Carolina 6 5 102 20.40
C.Flowers, W. Kentucky 9 6 122 20.33
F. Robertson, Louisiana Tech 4 4 81 20.25
E.Dennis, Ohio 7 9 182 20.22
R.Williams, Louisiana-Lafayette 8 15 303 20.20
J.McGill, North Carolina 6 7 141 20.14
K.Woods, Nevada 8 8 161 20.12
J.Anderson, Illinois 8 1 20 20.00
F.Brown, Syracuse 7 1 20 20.00
M.Brown, Uconn 3 6 120 20.00
T.Bryant, Kentucky 8 1 20 20.00
S.Evans, North Texas 9 1 20 20.00
J.Gaston, Middle Tennessee 5 3 60 20.00
J.Glover, UNLV 8 14 280 20.00
J.Hamilton, Arizona St. 8 9 180 20.00
D.Jackson, Texas State 7 1 20 20.00
K.Lando, Jacksonville St. 8 1 20 20.00
P.Malbrue, LSU 8 1 20 20.00
T.Smith, Tulane 8 1 20 20.00
H.Smith, Temple 9 3 60 20.00
J.Taylor, Virginia 9 1 20 20.00
T.Thompson, Rice 9 3 60 20.00
M.Davis, Southern Miss. 8 8 159 19.88
A.Marsh, Michigan 9 9 178 19.78
J.Malau’ulu, Fresno St. 9 4 79 19.75
M.James, Old Dominion 9 7 138 19.71
R.Niblett, Texas 9 7 138 19.71
L.Brooks, Alabama 7 6 118 19.67
A.Turner, Rice 9 3 59 19.67
D.Epps, Troy 9 14 275 19.64
J.Robinson, Missouri St. 7 8 157 19.62
X.Turner-Bradshaw, Marshall 8 14 274 19.57
J.Moore, Duke 6 2 39 19.50
L.Thorpe, Stanford 8 2 39 19.50
T.Wallace, Kennesaw St. 6 2 39 19.50
T.King, New Mexico St. 4 5 97 19.40
R.Cooper, Maryland 7 3 58 19.33
C.Johnson, SMU 9 3 58 19.33
D.Wells, Oregon St. 9 12 232 19.33
K.Alexander, Appalachian St. 8 13 249 19.15
J.Berchal, Appalachian St. 7 1 19 19.00
J.Coleman, Washington 8 3 57 19.00
B.Farrell, Stanford 9 1 19 19.00
T.Hudson, Vanderbilt 6 1 19 19.00
M.Hudson, Texas Tech 8 7 133 19.00
B.Inniss, Ohio St. 8 3 57 19.00
N.James, Notre Dame 2 1 19 19.00
R.Johnson, Missouri St. 8 1 19 19.00
K.Mason, Akron 9 1 19 19.00
T.Mokiao-Atimalala, UCLA 8 4 76 19.00
D.Stepney, Akron 6 1 19 19.00
B.Townsend, Cent. Michigan 9 1 19 19.00
V.Wilkins, Boston College 7 2 38 19.00
M.Woods, South Alabama 9 2 38 19.00
Q.Ashley, Ball St. 8 9 170 18.89
K.Jones, Kennesaw St. 7 8 151 18.88
M.Phillips, Sam Houston St. 8 15 283 18.87
D.Williams, W. Kentucky 7 7 131 18.71
L.Benson, Army 8 2 37 18.50
J.Marshall, UCLA 1 2 37 18.50
D.Miles, W. Michigan 1 2 37 18.50
W.Nixon, Syracuse 9 2 37 18.50
S.Marshall, Georgia Tech 9 7 129 18.43
T.Peyton, Georgia St. 8 20 364 18.20
X.Alexander, Washington 8 1 18 18.00
J.Bowie, West Virginia 7 1 18 18.00
K.Brown, UAB 7 1 18 18.00
D.Carnes, North Texas 9 1 18 18.00
J.Edwards, Coastal Carolina 8 1 18 18.00
M.Greer, Buffalo 9 1 18 18.00
Q.Martin, Penn St. 5 1 18 18.00
Z.Mobley, Tulane 8 1 18 18.00
C.Parker, Uconn 9 1 18 18.00
K.Pearson, East Carolina 4 2 36 18.00
T.Russell, Syracuse 3 2 36 18.00
D.Stanley, New Mexico St. 7 3 54 18.00
N.Townsend, Texas 9 1 18 18.00
M.Turner, Tulane 5 1 18 18.00
A.Waseem, FAU 8 2 36 18.00
K.Washington, Georgia St. 8 2 36 18.00
A.Woods, UCLA 7 2 36 18.00
A.Frias, UCLA 8 10 179 17.90
J.Napier, San Diego St. 8 5 89 17.80
G.Glover, Jacksonville St. 7 5 88 17.60
Z.Branch, Georgia 8 7 123 17.57
R.Brown, Arizona St. 9 2 35 17.50
K.Parker, LSU 8 2 35 17.50
J.Watkins, LSU 2 2 35 17.50
V.Brown, Florida 7 7 122 17.43
N.Biggins, Cent. Michigan 9 8 139 17.38
T.Rudolph, Toledo 8 12 206 17.17
M.Allen, Marshall 5 1 17 17.00
M.Davis, Utah St. 8 4 68 17.00
C.Davis, Minnesota 9 1 17 17.00
K.Duplessis, Delaware 8 1 17 17.00
K.Foreman, Oklahoma St. 5 1 17 17.00
C.Hampton, Stanford 8 1 17 17.00
C.Hatcher, Oregon St. 9 2 34 17.00
W.Henderson, UTSA 8 2 34 17.00
Q.Jackson, Rice 9 6 102 17.00
W.McCoy, UTSA 4 2 34 17.00
M.Pettway, Jacksonville St. 6 1 17 17.00
J.Samuel, Georgia Southern 4 5 85 17.00
L.Smithson, Washington St. 7 9 152 16.89
J.Jacobs, Utah St. 8 8 135 16.88
B.MacCormack, Boston College 6 6 101 16.83
T.Jones, Missouri 6 4 67 16.75
P.Higgins, Troy 9 7 116 16.57
P.Jenkins, East Carolina 7 2 33 16.50
S.Singleton, Florida St. 8 2 33 16.50
M.Elston, Kansas St. 3 3 49 16.33
M.Taylor, UTEP 5 3 49 16.33
B.Wisloski, James Madison 8 6 98 16.33
D.Taylor, Middle Tennessee 6 5 81 16.20
T.Stewart, Temple 7 11 178 16.18
K.Law, Kentucky 8 6 97 16.17
J.Bates, San Jose St. 4 6 96 16.00
K.Calloway, New Mexico St. 8 1 16 16.00
M.James, Syracuse 2 1 16 16.00
T.Mason, Virginia Tech 4 1 16 16.00
K.Miller, UCLA 4 3 48 16.00
J.Thompson, UTEP 4 4 64 16.00

