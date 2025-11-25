Live Radio
NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

The Associated Press

November 25, 2025, 11:15 AM

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG
D.Okonkwo, Georgia 1 1 0 0 1.0
A.Brawley, New Mexico 3 2 64 0 0.7
P.Zachman, Wisconsin 3 2 17 0 0.7
B.Fitzgerald, Southern Cal 9 5 86 1 0.6
J.Foster, Louisiana Tech 11 6 63 1 0.5
B.Awls, Toledo 10 5 21 0 0.5
J.Griffin, Boston College 2 1 0 0 0.5
M.Hartzog, Nebraska 2 1 0 0 0.5
J.Johnson, TCU 8 4 71 0 0.5
A.Moses, SMU 10 5 110 1 0.5
T.Polley, SMU 4 2 28 0 0.5
D.Snyder, Umass 2 1 0 0 0.5
E.Green, Tulsa 11 5 42 0 0.5
H.Masses, California 11 5 91 0 0.5
L.Moore, Indiana 11 5 41 0 0.5
J.Moten, Southern Miss. 11 5 25 0 0.5
B.Trotter, Marshall 11 5 133 2 0.5
J.Bellah, Colorado St. 9 4 53 0 0.4
B.Clark, TCU 9 4 25 1 0.4
J.Cole, Arizona 9 4 38 1 0.4
T.Johnson, Notre Dame 9 4 73 1 0.4
L.Moore, Notre Dame 9 4 50 1 0.4
T.Wall, BYU 9 4 68 1 0.4
A.Brown, UNLV 10 4 117 2 0.4
J.Carter, Old Dominion 10 4 31 0 0.4
K.Fields, Louisiana Tech 5 2 40 1 0.4
C.Johnson, San Diego St. 10 4 146 2 0.4
R.Jones, Clemson 10 4 20 0 0.4
A.McCoy, Boise St. 10 4 82 2 0.4
T.Bryant, Kentucky 11 4 70 0 0.4
J.Eaglin, James Madison 11 4 79 1 0.4
J.Earby, Boise St. 11 4 37 0 0.4
J.Huskey, Maryland 11 4 78 0 0.4
B.Iya, New Mexico St. 11 4 17 0 0.4
E.Little, Florida St. 11 4 83 0 0.4
J.McGrew, FIU 11 4 77 0 0.4
C.Nix, Jacksonville St. 11 4 191 1 0.4
B.Pollock, Texas Tech 11 4 6 0 0.4
J.Rodriguez, Texas Tech 11 4 41 0 0.4
J.Thomas, Miami 11 4 70 1 0.4
M.Uihlein, Northwestern 11 4 12 0 0.4
L.Welch, UNLV 11 4 27 0 0.4
S.Bruce, Coastal Carolina 6 2 0 0 0.3
C.Chadwick, Uconn 12 4 11 0 0.3
J.Glasker, Maryland 9 3 46 1 0.3
T.Kirksey, Arkansas St. 3 1 18 0 0.3
B.Lanier, Mississippi St. 9 3 29 0 0.3
E.Long, Notre Dame 3 1 9 0 0.3
J.Luttrell, Arizona 3 1 2 0 0.3
J.McBurrows, Appalachian St. 3 1 0 0 0.3
J.Nestor, Minnesota 9 3 37 1 0.3
D.Pringle, Bowling Green 3 1 0 0 0.3
J.Redding, Baylor 9 3 66 1 0.3
Q.Reddish, Virginia Tech 3 1 0 0 0.3
T.Stukes, Arizona 9 3 15 0 0.3
C.Sullivan, Michigan 9 3 8 0 0.3
T.Tolmaire, Boise St. 3 1 21 0 0.3
S.Walters, Miami (Ohio) 9 3 4 0 0.3
W.Williams, Mississippi 9 3 12 0 0.3
J.Beeler, N. Illinois 10 3 0 0 0.3
D.Cobbs, Kansas St. 10 3 23 0 0.3
E.Coppess, Miami (Ohio) 10 3 40 0 0.3
C.Hondru, Miami (Ohio) 10 3 88 1 0.3
D.McDougle, San Diego St. 10 3 25 0 0.3
N.Mitchell, New Mexico St. 10 3 86 1 0.3
L.Roland, Maryland 10 3 100 1 0.3
F.Satuala, BYU 10 3 65 1 0.3
A.Watts, Louisville 10 3 0 0 0.3
E.Bowen, Oklahoma 7 2 100 1 0.3
M.Kane, Duke 7 2 3 0 0.3
E.Smith, Nevada 7 2 30 0 0.3
K.Thunderbird, Fresno St. 7 2 59 1 0.3
E.Allen, Sam Houston St. 11 3 66 1 0.3
N.Avinger, Utah St. 11 3 11 0 0.3
J.Bainer, San Jose St. 11 3 0 0 0.3
K.Bains-Marquez, Pittsburgh 11 3 116 0 0.3
S.Banks, UTSA 11 3 48 1 0.3
J.Bennee, Utah 11 3 103 1 0.3
M.Clark, FIU 11 3 25 0 0.3
P.Dunnam, UCF 11 3 81 1 0.3
A.Ferrell, Indiana 11 3 17 0 0.3
J.Fields, Louisiana Tech 11 3 123 2 0.3
B.Fitzgerald, Miami 11 3 43 0 0.3
A.Foster, Southern Miss. 11 3 54 0 0.3
I.Foster, Southern Miss. 11 3 171 2 0.3
A.Hamilton, Fresno St. 11 3 57 0 0.3
S.Harris, Fresno St. 11 3 20 0 0.3
M.Hight, Vanderbilt 11 3 69 0 0.3
B.Hubbard, Alabama 11 3 8 0 0.3
W.James, Houston 11 3 37 1 0.3
J.Johnson, Tulane 11 3 36 0 0.3
E.Johnson, BYU 11 3 25 1 0.3
D.Johnson, Arizona 11 3 39 0 0.3
M.Kenion, Nevada 11 3 40 0 0.3
D.Kerr, Syracuse 11 3 61 0 0.3
J.Kwiatkowski, Cent. Michigan 11 3 92 1 0.3
J.Lewis, Ball St. 11 3 16 0 0.3
Z.Lutmer, Iowa 11 3 72 1 0.3
J.McDonald, Texas 11 3 27 0 0.3
M.Mustell, Air Force 11 3 11 0 0.3
J.Prevard, Virginia 11 3 18 0 0.3
M.Richard, Louisiana Tech 11 3 0 0 0.3
E.Robinson, Georgia 11 3 0 0 0.3
K.Seay, Delaware 11 3 11 0 0.3
D.Smith, Marshall 11 3 0 0 0.3
L.Talich, Notre Dame 11 3 4 0 0.3
J.White, Tulane 11 3 1 0 0.3
J.Wilson, Florida St. 11 3 1 0 0.3
R.Biles, Pittsburgh 8 2 85 2 0.2
J.Castell, Florida 8 2 18 0 0.2
A.Chapman, UTSA 4 1 0 0 0.2
J.Cooper, Iowa St. 4 1 24 0 0.2
D.Crouch, Boston College 4 1 28 1 0.2
T.Davis, Washington 8 2 34 0 0.2
J.Davis-Robinson, SMU 8 2 0 0 0.2
M.Esteen, Washington 8 2 0 0 0.2
C.Gamble, Georgia Southern 4 1 0 0 0.2
J.Gaston, Middle Tennessee 8 2 29 0 0.2
J.Jarrett, Southern Cal 4 1 70 1 0.2
R.Johnson, Colorado 4 1 2 0 0.2
D.Johnson, Florida 4 1 7 0 0.2
J.Joseph, Penn St. 4 1 49 1 0.2
C.Logan, Memphis 4 1 0 0 0.2
T.Martinez, New Mexico St. 4 1 0 0 0.2
A.McLaughlin, Washington 8 2 74 1 0.2
T.Milton, UTSA 8 2 52 0 0.2
R.Moore, Michigan 4 1 0 0 0.2
J.O’Neal, Missouri St. 4 1 0 0 0.2
J.Patterson, Iowa St. 4 1 0 0 0.2
K.Robinson, Virginia 8 2 82 2 0.2
P.Royster, UAB 8 2 -5 0 0.2
E.Schaper, Duke 4 1 5 0 0.2
J.Slaughter, Colorado 8 2 22 0 0.2
J.Chenault, South Florida 9 2 0 0 0.2
D.Coleman, Baylor 9 2 28 0 0.2
Q.Hammonds, North Texas 9 2 0 0 0.2
C.Hollobaugh, Ohio 9 2 92 1 0.2
J.Johnson, Oklahoma 9 2 0 0 0.2
C.Larkin, Army 9 2 0 0 0.2
J.Lott, Troy 9 2 67 1 0.2
J.Lovett, Kentucky 9 2 20 0 0.2
M.Mack, Ohio 9 2 4 0 0.2
J.Patton, Iowa St. 9 2 32 0 0.2
P.Robertson, Oklahoma St. 9 2 33 0 0.2
G.Shields, Army 9 2 21 0 0.2
A.Shuler, Notre Dame 9 2 46 0 0.2
T.Benefield, Boise St. 10 2 37 0 0.2
J.Conley, Charlotte 10 2 74 0 0.2
T.Cooley, LSU 10 2 0 0 0.2
M.Delane, LSU 10 2 0 0 0.2
J.Finley, N. Illinois 10 2 2 0 0.2
A.Fisher, Indiana 10 2 27 1 0.2
C.Flowers, Louisiana-Lafayette 10 2 52 1 0.2
T.Freeman, Duke 10 2 85 1 0.2
Z.Gamble, Appalachian St. 10 2 15 0 0.2
C.Gray, Notre Dame 10 2 19 0 0.2
P.Hamilton, Navy 10 2 27 0 0.2
A.Hill, Texas 10 2 3 0 0.2
M.Jammeh, N. Illinois 10 2 11 0 0.2
W.Jones, North Texas 10 2 0 0 0.2
A.Laing, Temple 10 2 64 1 0.2
K.Louis, Pittsburgh 10 2 21 0 0.2
G.Maldonado, Kansas St. 10 2 17 0 0.2
B.Marshall, UCF 10 2 37 0 0.2
M.Montgomery, Southern Miss. 10 2 21 0 0.2
M.Muhammad, Texas 10 2 0 0 0.2
I.Nwokobia, SMU 10 2 43 0 0.2
R.Pleasant, Auburn 10 2 66 1 0.2
N.Reinicke, Iowa St. 5 1 0 0 0.2
J.Rios, Texas State 10 2 9 0 0.2
G.Summers, Akron 10 2 5 0 0.2
J.Thomas, James Madison 10 2 32 0 0.2
J.Thompson, New Mexico St. 10 2 8 0 0.2
A.Williams, Liberty 10 2 12 0 0.2
J.Williams, Iowa St. 5 1 42 0 0.2
C.Wilson, West Virginia 10 2 19 0 0.2
K.Abney, Arizona St. 11 2 0 0 0.2
D.Barksdale, James Madison 11 2 4 0 0.2
S.Barnes, UTEP 11 2 5 0 0.2
T.Bell, Iowa St. 11 2 0 0 0.2
E.Blakey, Miami (Ohio) 11 2 7 0 0.2
K.Bolden, Georgia 11 2 0 0 0.2
N.Bowers, Toledo 11 2 27 0 0.2
D.Boykin, Indiana 11 2 0 0 0.2
C.Bracha, Fresno St. 11 2 0 0 0.2
W.Brown, Houston 11 2 40 0 0.2
K.Brown, Minnesota 11 2 28 0 0.2
D.Burks, Appalachian St. 11 2 25 0 0.2
M.Cannon, Bowling Green 11 2 0 0 0.2
N.Chandler, South Alabama 11 2 -7 0 0.2
B.Deasfernandes, Cent. Michigan 11 2 0 0 0.2
A.Dickerson, Arkansas St. 11 2 0 0 0.2
C.Downs, Ohio St. 11 2 0 0 0.2
J.Dunbar, Missouri St. 11 2 4 0 0.2
J.Elad, Rutgers 11 2 40 0 0.2
L.Fields, Oklahoma St. 11 2 50 1 0.2
F.Gaskin, South Florida 11 2 48 0 0.2
I.Glasker, BYU 11 2 3 0 0.2
D.Godsey, Louisiana-Monroe 11 2 0 0 0.2
M.Gonser, Buffalo 11 2 56 0 0.2
X.Gordon, Coastal Carolina 11 2 12 0 0.2
R.Hallman, Wisconsin 11 2 0 0 0.2
T.Hallock, W. Michigan 11 2 69 1 0.2
M.Harris, South Florida 11 2 93 1 0.2
A.Haulcy, LSU 11 2 35 0 0.2
D.Hearns, Wyoming 11 2 -1 0 0.2
M.Hughes, Arizona St. 11 2 7 0 0.2
P.Hughes, Middle Tennessee 11 2 68 0 0.2
P.Hutson, Marshall 11 2 49 1 0.2
S.Jackson, UCLA 11 2 9 0 0.2
A.Jackson, Georgia Southern 11 2 0 0 0.2
T.Johnson, Utah 11 2 3 0 0.2
B.Johnson, Wyoming 11 2 83 1 0.2
K.Jones, Mississippi St. 11 2 33 0 0.2
R.Jones, Air Force 11 2 3 0 0.2
E.Joseph, Florida St. 11 2 28 0 0.2
D.Joyner, Maryland 11 2 76 1 0.2
Q.Keyes, UNLV 11 2 51 1 0.2
G.Kilgore, South Carolina 11 2 45 1 0.2
D.Lee, Alabama 11 2 1 0 0.2
J.Lee, South Florida 11 2 53 0 0.2
D.Lee, Iowa 11 2 0 0 0.2
D.Lewis, West Virginia 11 2 41 0 0.2
J.Lewis, W. Kentucky 11 2 6 0 0.2
G.Littleton, Texas 11 2 11 0 0.2
B.Llewellyn, E. Michigan 11 2 39 0 0.2
B.Lovelace, Pittsburgh 11 2 101 1 0.2
J.Mack, Louisville 11 2 0 0 0.2
D.Marshall, NC State 11 2 26 0 0.2
J.Mathews, Ohio St. 11 2 28 0 0.2
D.Mayes, Utah St. 11 2 39 0 0.2
E.Mc-Cantos, Appalachian St. 11 2 35 0 0.2
E.McClain, Ball St. 11 2 7 0 0.2
L.McCutchin, Houston 11 2 45 1 0.2
M.McDuffie, UNLV 11 2 10 0 0.2
J.McNair, Buffalo 11 2 37 0 0.2
E.Melendez, Auburn 11 2 68 1 0.2
K.Mendiola-Jensen, Hawaii 11 2 22 0 0.2
T.Miller, Kent St. 11 2 37 0 0.2
J.Mixon, Oregon 11 2 62 1 0.2
D.Moore, Florida 11 2 7 0 0.2
Q.Moss, Kansas St. 11 2 0 0 0.2
J.Neal, Arkansas 11 2 34 0 0.2
M.Neal, Iowa St. 11 2 34 0 0.2
B.Nicholson, Stanford 11 2 0 0 0.2
W.O’Steen, Jacksonville St. 11 2 27 0 0.2
N.Obiazor, TCU 11 2 28 0 0.2
B.Olevao, Utah St. 11 2 20 0 0.2
E.Palmer, Hawaii 11 2 57 1 0.2
J.Patterson, Oregon St. 11 2 36 0 0.2
T.Pearson, Ohio 11 2 57 0 0.2
H.Perkins, LSU 11 2 3 0 0.2
C.Phares, Appalachian St. 11 2 3 0 0.2
D.Pickett, LSU 11 2 7 0 0.2
M.Pollard, Delaware 11 2 0 0 0.2
K.Price, Boston College 11 2 48 0 0.2
T.Pride, Missouri 11 2 21 1 0.2
D.Purnell, Kansas St. 11 2 46 1 0.2
T.Quinn, Louisville 11 2 0 0 0.2
D.Rayner, Kentucky 11 2 25 0 0.2
T.Redmond, Tennessee 11 2 47 0 0.2
T.Reynolds, Utah 11 2 51 0 0.2
A.Richard, Southern Miss. 11 2 0 0 0.2
J.Riddle, East Carolina 11 2 35 0 0.2
C.Rivers, Duke 11 2 0 0 0.2
L.Scruggs, Maryland 11 2 0 0 0.2
D.Singleton, Nebraska 11 2 7 0 0.2
D.Spears, LSU 11 2 70 1 0.2
V.Swain, South Carolina 11 2 25 0 0.2
D.Ward, Memphis 11 2 58 2 0.2
J.White, Troy 11 2 31 1 0.2
P.Williams, South Carolina 11 2 23 0 0.2
K.Wilson, Memphis 11 2 20 0 0.2
P.Woodland, LSU 11 2 31 0 0.2
M.Woods, Coastal Carolina 11 2 36 0 0.2
L.Brown, Air Force 6 1 42 0 0.2
C.Buffington, Iowa 6 1 26 0 0.2
M.DeWalt, Akron 12 2 34 1 0.2
P.EstoEsta, Bowling Green 6 1 0 0 0.2
J.Fries, Ohio 6 1 4 0 0.2
S.Gill-Howard, Texas Tech 6 1 55 1 0.2
T.Letuli, San Diego St. 6 1 31 1 0.2
J.Medlock, SMU 6 1 96 1 0.2
Z.Rainey-Sale, Washington 6 1 4 0 0.2
R.Reason, East Carolina 6 1 0 0 0.2
E.Reed, Akron 12 2 5 0 0.2
P.Wyatt, Rice 6 1 7 0 0.2
D.Brooks, Texas A&M 7 1 39 0 0.1
A.Clary, Virginia 7 1 0 0 0.1
T.Hinspeter, Umass 7 1 63 0 0.1
K.Hobbs, Notre Dame 7 1 11 0 0.1
J.Kane, Rice 7 1 0 0 0.1
J.Rawls, Florida St. 7 1 0 0 0.1
S.Reyes, SMU 7 1 0 0 0.1
K.Smith, Oklahoma St. 7 1 1 0 0.1
J.Tchienchou, Tulane 7 1 0 0 0.1
J.Walker, West Virginia 7 1 31 0 0.1
S.Williams, Texas A&M 7 1 3 0 0.1
D.Wilson, Sam Houston St. 7 1 36 0 0.1
D.Stone, Duke 8 1 0 0 0.1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

