Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Interceptions…

NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

The Associated Press

November 11, 2025, 11:15 AM

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG
P.Zachman, Wisconsin 3 2 17 0 0.7
B.Fitzgerald, Southern Cal 8 5 86 1 0.6
J.Bellah, Colorado St. 7 4 53 0 0.6
B.Clark, TCU 7 4 25 1 0.6
J.Johnson, TCU 7 4 71 0 0.6
E.Green, Tulsa 9 5 42 0 0.6
J.Moten, Southern Miss. 9 5 25 0 0.6
B.Trotter, Marshall 9 5 133 2 0.6
A.Brown, UNLV 8 4 117 2 0.5
J.Griffin, Boston College 2 1 0 0 0.5
M.Hartzog, Nebraska 2 1 0 0 0.5
H.Masses, California 10 5 91 0 0.5
L.Moore, Indiana 8 4 24 0 0.5
L.Moore, Indiana 2 1 17 0 0.5
A.Moses, SMU 10 5 110 1 0.5
D.Snyder, Umass 2 1 0 0 0.5
T.Tolmaire, Boise St. 2 1 21 0 0.5
B.Awls, Toledo 9 4 7 0 0.4
J.Foster, Louisiana Tech 9 4 63 1 0.4
R.Jones, Clemson 9 4 20 0 0.4
E.Little, Florida St. 9 4 83 0 0.4
A.McCoy, Boise St. 9 4 82 2 0.4
M.Uihlein, Northwestern 9 4 12 0 0.4
L.Welch, UNLV 9 4 27 0 0.4
J.Glasker, Maryland 7 3 46 1 0.4
L.Moore, Notre Dame 7 3 4 0 0.4
C.Chadwick, Uconn 10 4 11 0 0.4
K.Fields, Louisiana Tech 5 2 40 1 0.4
J.Gaston, Middle Tennessee 5 2 29 0 0.4
B.Pollock, Texas Tech 10 4 6 0 0.4
J.Bennee, Utah 8 3 103 1 0.4
J.Cole, Arizona 8 3 27 1 0.4
C.Johnson, San Diego St. 8 3 146 2 0.4
T.Johnson, Notre Dame 8 3 24 0 0.4
N.Mitchell, New Mexico St. 8 3 86 1 0.4
J.Nestor, Minnesota 8 3 37 1 0.4
J.Redding, Baylor 8 3 66 1 0.4
L.Roland, Maryland 8 3 100 1 0.4
C.Sullivan, Michigan 8 3 8 0 0.4
E.Allen, Sam Houston St. 9 3 66 1 0.3
N.Avinger, Utah St. 9 3 11 0 0.3
J.Bainer, San Jose St. 9 3 0 0 0.3
S.Bruce, Coastal Carolina 6 2 0 0 0.3
T.Bryant, Kentucky 9 3 42 0 0.3
J.Carter, Old Dominion 9 3 3 0 0.3
J.Castell, Florida 6 2 18 0 0.3
A.Chapman, UTSA 3 1 0 0 0.3
T.Davis, Washington 6 2 34 0 0.3
P.Dunnam, UCF 9 3 81 1 0.3
J.Eaglin, James Madison 9 3 42 0 0.3
B.Fitzgerald, Miami 9 3 43 0 0.3
I.Foster, Southern Miss. 9 3 171 2 0.3
A.Foster, Southern Miss. 9 3 54 0 0.3
S.Harris, Fresno St. 9 3 20 0 0.3
C.Hondru, Miami (Ohio) 9 3 88 1 0.3
B.Hubbard, Alabama 9 3 8 0 0.3
J.Huskey, Maryland 9 3 78 0 0.3
B.Iya, New Mexico St. 9 3 10 0 0.3
E.Johnson, BYU 9 3 25 1 0.3
T.Kirksey, Arkansas St. 3 1 18 0 0.3
B.Lanier, Mississippi St. 9 3 29 0 0.3
J.Lewis, Ball St. 9 3 16 0 0.3
J.Luttrell, Arizona 3 1 2 0 0.3
J.McBurrows, Appalachian St. 3 1 0 0 0.3
J.McGrew, FIU 9 3 69 0 0.3
T.Polley, SMU 3 1 28 0 0.3
D.Pringle, Bowling Green 3 1 0 0 0.3
Q.Reddish, Virginia Tech 3 1 0 0 0.3
L.Talich, Notre Dame 9 3 4 0 0.3
A.Watts, Louisville 9 3 0 0 0.3
J.White, Tulane 9 3 1 0 0.3
A.Ferrell, Indiana 10 3 17 0 0.3
D.Kerr, Syracuse 10 3 61 0 0.3
J.Prevard, Virginia 10 3 18 0 0.3
J.Rodriguez, Texas Tech 10 3 34 0 0.3
J.Davis-Robinson, SMU 7 2 0 0 0.3
M.Esteen, Washington 7 2 0 0 0.3
M.Kane, Duke 7 2 3 0 0.3
J.Lott, Troy 7 2 67 1 0.3
A.McLaughlin, Washington 7 2 74 1 0.3
K.Robinson, Virginia 7 2 82 2 0.3
G.Shields, Army 7 2 21 0 0.3
E.Smith, Nevada 7 2 30 0 0.3
T.Stukes, Arizona 7 2 15 0 0.3
K.Thunderbird, Fresno St. 7 2 59 1 0.3
T.Wall, BYU 7 2 0 0 0.3
S.Walters, Miami (Ohio) 7 2 0 0 0.3
T.Benefield, Boise St. 8 2 37 0 0.2
L.Brown, Air Force 4 1 42 0 0.2
D.Cobbs, Kansas St. 8 2 6 0 0.2
T.Cooley, LSU 8 2 0 0 0.2
J.Cooper, Iowa St. 4 1 24 0 0.2
E.Coppess, Miami (Ohio) 8 2 40 0 0.2
D.Crouch, Boston College 4 1 28 1 0.2
C.Gamble, Georgia Southern 4 1 0 0 0.2
Z.Gamble, Appalachian St. 8 2 15 0 0.2
C.Gray, Notre Dame 8 2 19 0 0.2
C.Hollobaugh, Ohio 8 2 92 1 0.2
J.Jarrett, Southern Cal 4 1 70 1 0.2
R.Johnson, Colorado 4 1 2 0 0.2
D.Johnson, Florida 4 1 7 0 0.2
T.Johnson, Utah 8 2 3 0 0.2
J.Joseph, Penn St. 4 1 49 1 0.2
C.Larkin, Army 8 2 0 0 0.2
C.Logan, Memphis 4 1 0 0 0.2
K.Louis, Pittsburgh 8 2 21 0 0.2
M.Mack, Ohio 8 2 4 0 0.2
G.Maldonado, Kansas St. 8 2 17 0 0.2
T.Martinez, New Mexico St. 4 1 0 0 0.2
R.Moore, Michigan 4 1 0 0 0.2
M.Muhammad, Texas 8 2 0 0 0.2
J.O’Neal, Missouri St. 4 1 0 0 0.2
J.Patterson, Iowa St. 4 1 0 0 0.2
R.Reason, East Carolina 4 1 0 0 0.2
P.Royster, UAB 8 2 -5 0 0.2
F.Satuala, BYU 8 2 64 1 0.2
E.Schaper, Duke 4 1 5 0 0.2
K.Seay, Delaware 8 2 2 0 0.2
A.Shuler, Notre Dame 8 2 46 0 0.2
G.Summers, Akron 8 2 5 0 0.2
J.Thomas, James Madison 8 2 32 0 0.2
A.Williams, Liberty 8 2 12 0 0.2
S.Banks, UTSA 9 2 27 0 0.2
J.Beeler, N. Illinois 9 2 0 0 0.2
C.Bracha, Fresno St. 9 2 0 0 0.2
K.Brown, Minnesota 9 2 28 0 0.2
D.Burks, Appalachian St. 9 2 25 0 0.2
N.Chandler, South Alabama 9 2 -7 0 0.2
J.Chenault, South Florida 9 2 0 0 0.2
M.Clark, FIU 9 2 25 0 0.2
B.Deasfernandes, Cent. Michigan 9 2 0 0 0.2
C.Downs, Ohio St. 9 2 0 0 0.2
J.Dunbar, Missouri St. 9 2 4 0 0.2
J.Earby, Boise St. 9 2 0 0 0.2
J.Fields, Louisiana Tech 9 2 123 2 0.2
J.Finley, N. Illinois 9 2 2 0 0.2
A.Fisher, Indiana 9 2 27 1 0.2
I.Glasker, BYU 9 2 3 0 0.2
X.Gordon, Coastal Carolina 9 2 12 0 0.2
R.Hallman, Wisconsin 9 2 0 0 0.2
A.Hamilton, Fresno St. 9 2 42 0 0.2
Q.Hammonds, North Texas 9 2 0 0 0.2
A.Haulcy, LSU 9 2 35 0 0.2
D.Hearns, Wyoming 9 2 -1 0 0.2
M.Hughes, Arizona St. 9 2 7 0 0.2
P.Hutson, Marshall 9 2 49 1 0.2
S.Jackson, UCLA 9 2 9 0 0.2
A.Jackson, Georgia Southern 9 2 0 0 0.2
M.Jammeh, N. Illinois 9 2 11 0 0.2
J.Johnson, Tulane 9 2 26 0 0.2
D.Johnson, Arizona 9 2 39 0 0.2
B.Johnson, Wyoming 9 2 83 1 0.2
R.Jones, Air Force 9 2 3 0 0.2
E.Joseph, Florida St. 9 2 28 0 0.2
D.Joyner, Maryland 9 2 76 1 0.2
Q.Keyes, UNLV 9 2 51 1 0.2
G.Kilgore, South Carolina 9 2 45 1 0.2
J.Kwiatkowski, Cent. Michigan 9 2 44 0 0.2
A.Laing, Temple 9 2 64 1 0.2
J.Lee, South Florida 9 2 53 0 0.2
D.Lee, Iowa 9 2 0 0 0.2
J.Lewis, W. Kentucky 9 2 6 0 0.2
G.Littleton, Texas 9 2 11 0 0.2
J.Lovett, Kentucky 9 2 20 0 0.2
Z.Lutmer, Iowa 9 2 72 1 0.2
J.Mack, Louisville 9 2 0 0 0.2
J.Mathews, Ohio St. 9 2 28 0 0.2
D.Mayes, Utah St. 9 2 39 0 0.2
E.Mc-Cantos, Appalachian St. 9 2 35 0 0.2
J.McDonald, Texas 9 2 16 0 0.2
D.McDougle, San Diego St. 9 2 0 0 0.2
M.McDuffie, UNLV 9 2 10 0 0.2
J.McNair, Buffalo 9 2 37 0 0.2
J.Mixon, Oregon 9 2 62 1 0.2
M.Montgomery, Southern Miss. 9 2 21 0 0.2
D.Moore, Florida 9 2 7 0 0.2
Q.Moss, Kansas St. 9 2 0 0 0.2
M.Mustell, Air Force 9 2 0 0 0.2
J.Neal, Arkansas 9 2 34 0 0.2
C.Nix, Jacksonville St. 9 2 165 1 0.2
N.Obiazor, TCU 9 2 28 0 0.2
J.Patton, Iowa St. 9 2 32 0 0.2
C.Phares, Appalachian St. 9 2 3 0 0.2
R.Pleasant, Auburn 9 2 66 1 0.2
M.Pollard, Delaware 9 2 0 0 0.2
D.Purnell, Kansas St. 9 2 46 1 0.2
T.Quinn, Louisville 9 2 0 0 0.2
D.Rayner, Kentucky 9 2 25 0 0.2
M.Richard, Louisiana Tech 9 2 0 0 0.2
A.Richard, Southern Miss. 9 2 0 0 0.2
J.Riddle, East Carolina 9 2 35 0 0.2
E.Robinson, Georgia 9 2 0 0 0.2
L.Scruggs, Maryland 9 2 0 0 0.2
D.Smith, Marshall 9 2 0 0 0.2
D.Spears, LSU 9 2 70 1 0.2
J.Thomas, Miami 9 2 10 0 0.2
J.White, Troy 9 2 31 1 0.2
P.Williams, South Carolina 9 2 23 0 0.2
W.Williams, Mississippi 9 2 0 0 0.2
J.Wilson, Florida St. 9 2 1 0 0.2
C.Wilson, West Virginia 9 2 19 0 0.2
M.Woods, Coastal Carolina 9 2 36 0 0.2
T.Bell, Iowa St. 10 2 0 0 0.2
C.Buffington, Iowa 5 1 26 0 0.2
M.DeWalt, Akron 10 2 34 1 0.2
A.Dickerson, Arkansas St. 10 2 0 0 0.2
J.Elad, Rutgers 10 2 40 0 0.2
C.Flowers, Louisiana-Lafayette 10 2 52 1 0.2
K.Hobbs, Notre Dame 5 1 11 0 0.2
A.Jackson, Louisiana Tech 5 1 23 1 0.2
K.Jones, Mississippi St. 10 2 33 0 0.2
D.Lewis, West Virginia 10 2 41 0 0.2
B.Llewellyn, E. Michigan 10 2 39 0 0.2
L.McCutchin, Houston 10 2 45 1 0.2
K.Mendiola-Jensen, Hawaii 10 2 22 0 0.2
B.Nicholson, Stanford 10 2 0 0 0.2
I.Nwokobia, SMU 10 2 43 0 0.2
E.Palmer, Hawaii 10 2 57 1 0.2
J.Patterson, Oregon St. 10 2 36 0 0.2
K.Price, Boston College 10 2 48 0 0.2
E.Reed, Akron 10 2 5 0 0.2
N.Reinicke, Iowa St. 5 1 0 0 0.2
D.Singleton, Nebraska 10 2 7 0 0.2
D.Ward, Memphis 10 2 58 2 0.2
T.Wilk, East Carolina 5 1 20 0 0.2
J.Williams, Iowa St. 5 1 42 0 0.2
D.Wilson, Sam Houston St. 5 1 36 0 0.2
K.Wilson, Memphis 10 2 20 0 0.2
R.Biles, Pittsburgh 6 1 75 1 0.2
R.Damuni, BYU 6 1 26 0 0.2
P.EstoEsta, Bowling Green 6 1 0 0 0.2
S.Gill-Howard, Texas Tech 6 1 55 1 0.2
G.Grayton, Kentucky 6 1 21 0 0.2
J.Kane, Rice 6 1 0 0 0.2
T.Letuli, San Diego St. 6 1 31 1 0.2
T.Lynum, Pittsburgh 6 1 0 0 0.2
J.Medlock, SMU 6 1 96 1 0.2
D.Moon, W. Michigan 6 1 0 0 0.2
R.Ramey, Old Dominion 6 1 3 0 0.2
S.Reyes, SMU 6 1 0 0 0.2
K.Robinson, Louisiana-Monroe 6 1 10 0 0.2
P.Wyatt, Rice 6 1 7 0 0.2
O.Adeyi, Northwestern 7 1 33 0 0.1
Z.Berry, Michigan 7 1 0 0 0.1
B.Blades, FIU 7 1 19 0 0.1
M.Boireau, Florida 7 1 5 0 0.1
O.Bridges, Buffalo 7 1 11 0 0.1
C.Brookins, Pittsburgh 7 1 19 0 0.1
J.Campbell, New Mexico St. 7 1 13 0 0.1
A.Clary, Virginia 7 1 0 0 0.1
A.Cooper, Arizona St. 7 1 0 0 0.1
T.Deener, E. Michigan 7 1 0 0 0.1
C.Diagne, Georgia St. 7 1 25 0 0.1
F.Gnago, Rutgers 7 1 0 0 0.1
D.Golden, Notre Dame 7 1 0 0 0.1
B.Green, Liberty 7 1 0 0 0.1
D.Harrison, N. Illinois 7 1 11 0 0.1
A.Hector, Colorado St. 7 1 0 0 0.1
T.Hinspeter, Umass 7 1 63 0 0.1
K.Holmes, James Madison 7 1 17 0 0.1
G.Hunter, Arizona 7 1 28 0 0.1
J.Johnson, Oklahoma 7 1 0 0 0.1
J.Jones, Temple 7 1 12 0 0.1
C.Keys, FAU 7 1 9 0 0.1
C.Matteson, Army 7 1 8 0 0.1
D.McClellan, Missouri 7 1 83 1 0.1
E.McDowell, Georgia Southern 7 1 0 0 0.1
G.Pomerantz, Southern Cal 7 1 37 0 0.1
J.Rawls, Florida St. 7 1 0 0 0.1
D.Rosiek, Illinois 7 1 0 0 0.1
C.Royal, Texas State 7 1 0 0 0.1
T.Seeds, Wyoming 7 1 8 0 0.1
R.Shelley, Georgia Tech 7 1 0 0 0.1
J.Slaughter, Colorado 7 1 22 0 0.1
K.Smith, Oklahoma St. 7 1 1 0 0.1
D.Stone, Duke 7 1 0 0 0.1
M.Taaffe, Texas 7 1 0 0 0.1
J.Tchienchou, Tulane 7 1 0 0 0.1
B.Thornton, Florida 7 1 0 0 0.1
K.Turner, Indiana 7 1 0 0 0.1
J.Walker, West Virginia 7 1 31 0 0.1
S.Williams, Texas A&M 7 1 3 0 0.1
C.Wright, Stanford 7 1 19 1 0.1
K.Ali, Delaware 8 1 45 1 0.1
K.Blackshire, UTSA 8 1 17 1 0.1
D.Boykin, Indiana 8 1 0 0 0.1
M.Caswell, Southern Miss. 8 1 23 0 0.1
T.Christopher, Kennesaw St. 8 1 0 0 0.1
A.Ford, Penn St. 8 1 3 0 0.1
S.Harrison, Pittsburgh 8 1 0 0 0.1
B.Hillman, Michigan 8 1 0 0 0.1
C.Jacob, Louisiana-Lafayette 8 1 16 0 0.1
K.Jones, Kennesaw St. 8 1 29 0 0.1
D.McCuin, San Diego St. 8 1 13 0 0.1
W.Miller, South Alabama 8 1 7 0 0.1
T.Milton, UTSA 8 1 2 0 0.1
J.Powe, Troy 8 1 4 0 0.1
T.Teasdell, NC State 8 1 30 0 0.1
J.Thomas, Wyoming 8 1 0 0 0.1
B.Turner, Nevada 8 1 4 0 0.1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up