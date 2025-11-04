Live Radio
NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

The Associated Press

November 4, 2025, 11:05 PM

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG
P.Zachman, Wisconsin 3 2 17 0 0.7
B.Fitzgerald, Southern Cal 8 5 86 1 0.6
E.Green, Tulsa 8 5 42 0 0.6
B.Trotter, Marshall 8 5 133 2 0.6
A.Brown, UNLV 7 4 117 2 0.6
J.Johnson, TCU 7 4 71 0 0.6
L.Moore, Indiana 7 4 24 0 0.6
A.Moses, SMU 9 5 110 1 0.6
B.Awls, Toledo 8 4 7 0 0.5
J.Bellah, Colorado St. 6 3 53 0 0.5
A.Chapman, UTSA 2 1 0 0 0.5
J.Glasker, Maryland 6 3 46 1 0.5
M.Hartzog, Nebraska 2 1 0 0 0.5
E.Little, Florida St. 8 4 83 0 0.5
L.Moore, Notre Dame 6 3 4 0 0.5
L.Moore, Indiana 2 1 17 0 0.5
D.Snyder, Umass 2 1 0 0 0.5
T.Tolmaire, Boise St. 2 1 21 0 0.5
M.Uihlein, Northwestern 8 4 12 0 0.5
C.Chadwick, Uconn 9 4 11 0 0.4
H.Masses, California 9 4 91 0 0.4
A.McCoy, Boise St. 9 4 82 2 0.4
B.Pollock, Texas Tech 9 4 6 0 0.4
J.Cole, Arizona 7 3 27 1 0.4
T.Johnson, Notre Dame 7 3 24 0 0.4
N.Mitchell, New Mexico St. 7 3 86 1 0.4
J.Castell, Florida 5 2 18 0 0.4
T.Davis, Washington 5 2 34 0 0.4
K.Fields, Louisiana Tech 5 2 40 1 0.4
J.Gaston, Middle Tennessee 5 2 29 0 0.4
E.Allen, Sam Houston St. 8 3 66 1 0.4
N.Avinger, Utah St. 8 3 11 0 0.4
J.Bainer, San Jose St. 8 3 0 0 0.4
J.Bennee, Utah 8 3 103 1 0.4
J.Eaglin, James Madison 8 3 42 0 0.4
B.Fitzgerald, Miami 8 3 43 0 0.4
J.Foster, Louisiana Tech 8 3 67 1 0.4
C.Hondru, Miami (Ohio) 8 3 88 1 0.4
B.Hubbard, Alabama 8 3 8 0 0.4
J.Huskey, Maryland 8 3 78 0 0.4
E.Johnson, BYU 8 3 25 1 0.4
C.Johnson, San Diego St. 8 3 146 2 0.4
R.Jones, Clemson 8 3 0 0 0.4
J.McGrew, FIU 8 3 69 0 0.4
J.Nestor, Minnesota 8 3 37 1 0.4
J.Redding, Baylor 8 3 66 1 0.4
C.Sullivan, Michigan 8 3 8 0 0.4
L.Talich, Notre Dame 8 3 4 0 0.4
A.Watts, Louisville 8 3 0 0 0.4
L.Welch, UNLV 8 3 27 0 0.4
J.White, Tulane 8 3 1 0 0.4
S.Bruce, Coastal Carolina 6 2 0 0 0.3
J.Carter, Old Dominion 9 3 3 0 0.3
J.Davis-Robinson, SMU 6 2 0 0 0.3
A.Ferrell, Indiana 9 3 17 0 0.3
S.Harris, Fresno St. 9 3 20 0 0.3
M.Kane, Duke 6 2 3 0 0.3
D.Kerr, Syracuse 9 3 61 0 0.3
T.Kirksey, Arkansas St. 3 1 18 0 0.3
B.Lanier, Mississippi St. 9 3 29 0 0.3
C.Logan, Memphis 3 1 0 0 0.3
J.Luttrell, Arizona 3 1 2 0 0.3
J.McBurrows, Appalachian St. 3 1 0 0 0.3
J.Prevard, Virginia 9 3 18 0 0.3
D.Pringle, Bowling Green 3 1 0 0 0.3
Q.Reddish, Virginia Tech 3 1 0 0 0.3
K.Robinson, Virginia 6 2 82 2 0.3
G.Shields, Army 6 2 21 0 0.3
T.Stukes, Arizona 6 2 15 0 0.3
B.Clark, TCU 7 2 25 1 0.3
T.Cooley, LSU 7 2 0 0 0.3
M.Esteen, Washington 7 2 0 0 0.3
Z.Gamble, Appalachian St. 7 2 15 0 0.3
C.Hollobaugh, Ohio 7 2 92 1 0.3
C.Larkin, Army 7 2 0 0 0.3
J.Lott, Troy 7 2 67 1 0.3
M.Mack, Ohio 7 2 4 0 0.3
A.McLaughlin, Washington 7 2 74 1 0.3
L.Roland, Maryland 7 2 100 1 0.3
P.Royster, UAB 7 2 -5 0 0.3
K.Seay, Delaware 7 2 2 0 0.3
A.Shuler, Notre Dame 7 2 46 0 0.3
E.Smith, Nevada 7 2 30 0 0.3
G.Summers, Akron 7 2 5 0 0.3
J.Thomas, James Madison 7 2 32 0 0.3
K.Thunderbird, Fresno St. 7 2 59 1 0.3
T.Wall, BYU 7 2 0 0 0.3
S.Walters, Miami (Ohio) 7 2 0 0 0.3
A.Williams, Liberty 7 2 12 0 0.3
S.Banks, UTSA 8 2 27 0 0.2
J.Beeler, N. Illinois 8 2 0 0 0.2
T.Benefield, Boise St. 8 2 37 0 0.2
T.Bryant, Kentucky 8 2 25 0 0.2
C.Buffington, Iowa 4 1 26 0 0.2
D.Burks, Appalachian St. 8 2 25 0 0.2
J.Chenault, South Florida 8 2 0 0 0.2
M.Clark, FIU 8 2 25 0 0.2
D.Cobbs, Kansas St. 8 2 6 0 0.2
J.Cooper, Iowa St. 4 1 24 0 0.2
D.Crouch, Boston College 4 1 28 1 0.2
C.Downs, Ohio St. 8 2 0 0 0.2
J.Finley, N. Illinois 8 2 2 0 0.2
A.Foster, Southern Miss. 8 2 54 0 0.2
I.Foster, Southern Miss. 8 2 148 2 0.2
C.Gamble, Georgia Southern 4 1 0 0 0.2
I.Glasker, BYU 8 2 3 0 0.2
X.Gordon, Coastal Carolina 8 2 12 0 0.2
C.Gray, Notre Dame 8 2 19 0 0.2
A.Haulcy, LSU 8 2 35 0 0.2
K.Hobbs, Notre Dame 4 1 11 0 0.2
S.Jackson, UCLA 8 2 9 0 0.2
A.Jackson, Louisiana Tech 4 1 23 1 0.2
M.Jammeh, N. Illinois 8 2 11 0 0.2
J.Jarrett, Southern Cal 4 1 70 1 0.2
R.Johnson, Colorado 4 1 2 0 0.2
J.Johnson, Tulane 8 2 26 0 0.2
D.Johnson, Arizona 8 2 39 0 0.2
D.Johnson, Florida 4 1 7 0 0.2
T.Johnson, Utah 8 2 3 0 0.2
R.Jones, Air Force 8 2 3 0 0.2
E.Joseph, Florida St. 8 2 28 0 0.2
J.Joseph, Penn St. 4 1 49 1 0.2
D.Joyner, Maryland 8 2 76 1 0.2
Q.Keyes, UNLV 8 2 51 1 0.2
A.Laing, Temple 8 2 64 1 0.2
J.Lee, South Florida 8 2 53 0 0.2
J.Lewis, Ball St. 8 2 16 0 0.2
K.Louis, Pittsburgh 8 2 21 0 0.2
J.Lovett, Kentucky 8 2 20 0 0.2
Z.Lutmer, Iowa 8 2 72 1 0.2
J.Mack, Louisville 8 2 0 0 0.2
G.Maldonado, Kansas St. 8 2 17 0 0.2
T.Martinez, New Mexico St. 4 1 0 0 0.2
D.Mayes, Utah St. 8 2 39 0 0.2
E.Mc-Cantos, Appalachian St. 8 2 35 0 0.2
D.McDougle, San Diego St. 8 2 0 0 0.2
M.McDuffie, UNLV 8 2 10 0 0.2
J.Mixon, Oregon 8 2 62 1 0.2
M.Montgomery, Southern Miss. 8 2 21 0 0.2
R.Moore, Michigan 4 1 0 0 0.2
D.Moore, Florida 8 2 7 0 0.2
J.Moten, Southern Miss. 8 2 3 0 0.2
M.Muhammad, Texas 8 2 0 0 0.2
M.Mustell, Air Force 8 2 0 0 0.2
J.O’Neal, Missouri St. 4 1 0 0 0.2
N.Obiazor, TCU 8 2 28 0 0.2
C.Phares, Appalachian St. 8 2 3 0 0.2
R.Pleasant, Auburn 8 2 66 1 0.2
M.Pollard, Delaware 8 2 0 0 0.2
T.Quinn, Louisville 8 2 0 0 0.2
R.Reason, East Carolina 4 1 0 0 0.2
A.Richard, Southern Miss. 8 2 0 0 0.2
M.Richard, Louisiana Tech 8 2 0 0 0.2
J.Riddle, East Carolina 8 2 35 0 0.2
E.Robinson, Georgia 8 2 0 0 0.2
F.Satuala, BYU 8 2 64 1 0.2
E.Schaper, Duke 4 1 5 0 0.2
D.Smith, Marshall 8 2 0 0 0.2
D.Spears, LSU 8 2 70 1 0.2
T.Wilk, East Carolina 4 1 20 0 0.2
W.Williams, Mississippi 8 2 0 0 0.2
C.Wilson, West Virginia 8 2 19 0 0.2
J.Wilson, Florida St. 8 2 1 0 0.2
M.Woods, Coastal Carolina 8 2 36 0 0.2
C.Bracha, Fresno St. 9 2 0 0 0.2
K.Brown, Minnesota 9 2 28 0 0.2
N.Chandler, South Alabama 9 2 -7 0 0.2
M.DeWalt, Akron 9 2 34 1 0.2
B.Deasfernandes, Cent. Michigan 9 2 0 0 0.2
A.Dickerson, Arkansas St. 9 2 0 0 0.2
J.Earby, Boise St. 9 2 0 0 0.2
C.Flowers, Louisiana-Lafayette 9 2 52 1 0.2
A.Hamilton, Fresno St. 9 2 42 0 0.2
Q.Hammonds, North Texas 9 2 0 0 0.2
D.Hearns, Wyoming 9 2 -1 0 0.2
M.Hughes, Arizona St. 9 2 7 0 0.2
B.Johnson, Wyoming 9 2 83 1 0.2
K.Jones, Mississippi St. 9 2 33 0 0.2
G.Kilgore, South Carolina 9 2 45 1 0.2
J.Kwiatkowski, Cent. Michigan 9 2 44 0 0.2
J.Lewis, W. Kentucky 9 2 6 0 0.2
D.Lewis, West Virginia 9 2 41 0 0.2
G.Littleton, Texas 9 2 11 0 0.2
B.Llewellyn, E. Michigan 9 2 39 0 0.2
J.McDonald, Texas 9 2 16 0 0.2
J.McNair, Buffalo 9 2 37 0 0.2
Q.Moss, Kansas St. 9 2 0 0 0.2
J.Neal, Arkansas 9 2 34 0 0.2
B.Nicholson, Stanford 9 2 0 0 0.2
I.Nwokobia, SMU 9 2 43 0 0.2
J.Patterson, Oregon St. 9 2 36 0 0.2
J.Patton, Iowa St. 9 2 32 0 0.2
K.Price, Boston College 9 2 48 0 0.2
D.Purnell, Kansas St. 9 2 46 1 0.2
E.Reed, Akron 9 2 5 0 0.2
J.Rodriguez, Texas Tech 9 2 26 0 0.2
D.Singleton, Nebraska 9 2 7 0 0.2
D.Ward, Memphis 9 2 58 2 0.2
J.White, Troy 9 2 31 1 0.2
P.Williams, South Carolina 9 2 23 0 0.2
K.Wilson, Memphis 9 2 20 0 0.2
R.Damuni, BYU 5 1 26 0 0.2
P.EstoEsta, Bowling Green 5 1 0 0 0.2
G.Grayton, Kentucky 5 1 21 0 0.2
J.Jones, Temple 5 1 12 0 0.2
J.Kane, Rice 5 1 0 0 0.2
N.Reinicke, Iowa St. 5 1 0 0 0.2
J.Williams, Iowa St. 5 1 42 0 0.2
O.Adeyi, Northwestern 6 1 33 0 0.2
R.Biles, Pittsburgh 6 1 75 1 0.2
M.Boireau, Florida 6 1 5 0 0.2
J.Campbell, New Mexico St. 6 1 13 0 0.2
A.Clary, Virginia 6 1 0 0 0.2
C.Diagne, Georgia St. 6 1 25 0 0.2
S.Gill-Howard, Texas Tech 6 1 55 1 0.2
F.Gnago, Rutgers 6 1 0 0 0.2
D.Golden, Notre Dame 6 1 0 0 0.2
B.Green, Liberty 6 1 0 0 0.2
A.Hector, Colorado St. 6 1 0 0 0.2
K.Holmes, James Madison 6 1 17 0 0.2
G.Hunter, Arizona 6 1 28 0 0.2
T.Letuli, San Diego St. 6 1 31 1 0.2
T.Lynum, Pittsburgh 6 1 0 0 0.2
C.Matteson, Army 6 1 8 0 0.2
D.McClellan, Missouri 6 1 83 1 0.2
E.McDowell, Georgia Southern 6 1 0 0 0.2
J.Medlock, SMU 6 1 96 1 0.2
D.Moon, W. Michigan 6 1 0 0 0.2
G.Pomerantz, Southern Cal 6 1 37 0 0.2
R.Ramey, Old Dominion 6 1 3 0 0.2
J.Rawls, Florida St. 6 1 0 0 0.2
K.Robinson, Louisiana-Monroe 6 1 10 0 0.2
C.Royal, Texas State 6 1 0 0 0.2
D.Stone, Duke 6 1 0 0 0.2
C.Wright, Stanford 6 1 19 1 0.2
P.Wyatt, Rice 6 1 7 0 0.2
K.Ali, Delaware 7 1 45 1 0.1
J.Apalit-Williams, San Jose St. 7 1 41 0 0.1
S.Aupiu, New Mexico St. 7 1 23 0 0.1
D.Austin, Oregon 7 1 0 0 0.1
Z.Berry, Michigan 7 1 0 0 0.1
K.Blackshire, UTSA 7 1 17 1 0.1
J.Boamah, Kent St. 7 1 0 0 0.1
D.Boykin, Indiana 7 1 0 0 0.1
O.Bridges, Buffalo 7 1 11 0 0.1
C.Brookins, Pittsburgh 7 1 19 0 0.1
T.Byard, Colorado 7 1 18 0 0.1
M.Caswell, Southern Miss. 7 1 23 0 0.1
R.Clark, Washington 7 1 0 0 0.1
J.Conley, Charlotte 7 1 56 0 0.1
A.Cooper, Arizona St. 7 1 0 0 0.1
R.Cooper, Maryland 7 1 2 0 0.1
E.Coppess, Miami (Ohio) 7 1 40 0 0.1
T.Deener, E. Michigan 7 1 0 0 0.1
J.Evans, Louisville 7 1 5 0 0.1
A.Ford, Penn St. 7 1 3 0 0.1
K.Franklin, Louisiana Tech 7 1 29 0 0.1
D.Harrison, N. Illinois 7 1 11 0 0.1
T.Hinspeter, Umass 7 1 63 0 0.1
J.Johnson, Oklahoma 7 1 0 0 0.1
A.Jones, Coastal Carolina 7 1 0 0 0.1
K.Jones, Kennesaw St. 7 1 29 0 0.1
A.Jones, Liberty 7 1 28 0 0.1
A.Kilgore, SMU 7 1 10 1 0.1
J.Lewis, UTSA 7 1 37 0 0.1
C.McClain, Florida 7 1 0 0 0.1
J.McGill, Umass 7 1 0 0 0.1
T.Milton, UTSA 7 1 2 0 0.1
A.Mitchell, Ohio 7 1 0 0 0.1
S.Nnadozie, Army 7 1 2 0 0.1
J.Rios, Texas State 7 1 2 0 0.1
P.Robertson, Oklahoma St. 7 1 33 0 0.1
D.Rosiek, Illinois 7 1 0 0 0.1
J.Ross, Navy 7 1 3 0 0.1
T.Seeds, Wyoming 7 1 8 0 0.1
R.Shelley, Georgia Tech 7 1 0 0 0.1
K.Smith, Oklahoma St. 7 1 1 0 0.1
M.Taaffe, Texas 7 1 0 0 0.1
J.Thompson, New Mexico St. 7 1 8 0 0.1
B.Turner, Nevada 7 1 4 0 0.1
K.Turner, Indiana 7 1 0 0 0.1
J.Walker, West Virginia 7 1 31 0 0.1
Z.Wheatley, Penn St. 7 1 2 0 0.1
S.Williams, Texas A&M 7 1 3 0 0.1
R.Bain, Miami 8 1 12 0 0.1
E.Blakey, Miami (Ohio) 8 1 7 0 0.1
T.Capers, Louisville 8 1 0 0 0.1
T.Davis, Kansas 8 1 0 0 0.1
E.Dotson, Michigan 8 1 0 0 0.1
Z.Durant, Penn St. 8 1 14 0 0.1
C.Harrison, Cincinnati 8 1 16 0 0.1
T.Latu, San Jose St. 8 1 0 0 0.1
P.Lawton, Temple 8 1 30 0 0.1
E.McNeil-Warren, Toledo 8 1 37 1 0.1
E.Roussaw, Memphis 8 1 13 0 0.1
B.Shelby, Southern Cal 8 1 18 0 0.1
A.Trick, Miami (Ohio) 8 1 9 0 0.1
M.Tucker, Boston College 8 1 0 0 0.1
J.Tucker, Oregon St. 8 1 31 0 0.1
D.Wingate, Maryland 8 1 20 1 0.1

